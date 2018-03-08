20:42 08 марта
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Двое участников АТО вернули Порошенко награды

Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк на внеочередной сессии Винницкого облсовета вернули президенту Украины свои боевые награды, передает РИА Новости сообщение Движения «Освобождение», Винница.



К сообщению прикреплено видео. «На нем видно, как один из военных подошел к микрофону и заявил, что после "избиения побратимов" под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом. Второй мужчина также выступил с короткой речью, а затем со словами "Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу", положил свою медаль на стол перед главой облсовета», – говорится в публикации.


Отмечается, что военные были возмущены действиями властей, которые «повторяют сценарий своих предшественников».

Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград,
цитирует агентство сообщение.

Напомним, ранее украинская полиция разогнала у стен Верховной рады митинг сторонников высланного из страны Михаила Саакашвили («михомайдан»), а также демонтировала палаточный городок протестующих. Позднее правоохранители сообщили о более сотни задержанных и десяти пострадавших с обеих сторон.

Митингующие заверяли, что их акция была законной, так как заявка о ее бессрочном проведении была подана в октябре прошлого года. Вместе с тем, по сообщениям СМИ, активисты партии Саакашвили покинули лагерь более месяца назад, а на месте оставались лишь «военные и ветераны АТО».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/Рух-Визволення-Вінниця
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 17:30
    А!Таких же бандитов как ты побили?Обиделся?Ещё не то будет.Я понял бы если эти утырки со словами покаяния бы вернули...А то "обиделись"Обыкновенная политическая акция.
    210окв
    1. Черный_Ватник Сегодня, 17:34
      Это взамен того, чтобы газ не подкручивать)
      Черный_Ватник
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:42
        боятся в очередном котле бздянок словить.
        газ они точно не увидят.
        а вот люлей -два состава три тележки.
        Петруху бы словить с его командой ...
        Дмитрий Беловецкий
    2. Монос Сегодня, 17:36
      и заявил, что после "избиения побратимов" под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом

      Это разорвёт сердце Пятра Ляксеича и лишит его сна. smile
      Монос
      1. 210окв Сегодня, 17:40
        Виктор,не сильно расстроился.Ведь это его политические противники.А то что "ветераны"...Так это просто биологические отходы...
        Цитата: Монос
        и заявил, что после "избиения побратимов" под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом

        Это разорвёт сердце Пятра Ляксеича и лишит его сна. smile
        210окв
      2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:41
        этому душегубу по х , что бойцы возвращают награды.
        госдеп 10 тонн наштампует этих побрякушек.
        видать, солдатики скакать устали.
        Дмитрий Беловецкий
      3. pjastolov Сегодня, 17:54
        Цитата: Монос
        Это разорвёт сердце Пятра Ляксеича и лишит его сна.

        напьется с горя, сердешный, так жестоко с ним поступили laughing
        pjastolov
    3. svp67 Сегодня, 17:40
      Цитата: 210окв
      А то "обиделись"

      Верней АТО "обиделась"... Они рассчитывают, что Мишеко их наградит так наградит....
      svp67
    4. предки с Дона Сегодня, 17:45
      В гражданской войне не бывает наград, с какой поганой душенкой надо быть что б тянуть руки к этим железкам, зная что от тебя погибали женщины и дети своей страны.
      предки с Дона
  2. Masya Masya Сегодня, 17:33
    перевручит, не пропадать же добру ... мало ли их болезных вна краине...
    Masya Masya
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:36
    Там, на Магадане была продемонстрирована та самая евродемократия,которую заслужили то есть за что боролись, тем и били! fool
    Геркулесыч
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:39
    Лучше бы эти вояки парошенку застрелили, или сами застрелились!Жестянку за кровь невинных главному убийце народа на Донбассе вернули -невелика потеря! Они там небось намародерствовали нехило, им эти медали особенно и не нужны.
    Геркулесыч
  5. oldzek Сегодня, 17:54
    за что боролись на то и напоролись!ИМХО
    oldzek
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:59
    То ли ещё будет... Эта власть и пулеметы не постесняется применить... Что тогда возвращать будете?
    Горный стрелок
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 18:20
    Просто показуха . Порошенке на это с высокой колокольни... У него голова болит как спокойную архивную старость обеспечить да подмахнуть всем , чтоб никто в обиде не остался..
    КВУ-НСвД
  8. Дормидонт Сегодня, 18:24
    Абсолютно плевать на этих животных
    Дормидонт
  9. mavrus Сегодня, 18:25
    Цитата: Черный_Ватник
    Это взамен того, чтобы газ не подкручивать)

    За "подкручивание' газа украинцев уже и матрасники поблагодарили... Но, как и европейцы, американцы, сидя в тёплых домах, гордятся стойкостью украинцев, и ждут дальнейших понижений температур в украинских квартирах... Вместе мы победим Путина! Слава Украине!
    mavrus
  10. sergo1914 Сегодня, 18:44
    Нужно надеть на голову кастрюлю. Взять в руку половник. Стучать половником по кастрюле для разрушения резонанса.
    sergo1914
  11. taiga2018 Сегодня, 19:00
    есть и среди карателей умные чертяки,под предлогом протеста они просто избавляются потихоньку от свидетельств их "подвигов" на Донбассе...
    taiga2018
    1. rehev931 Сегодня, 19:15
      да, но в архиве фиксируется факт награждения. жестянки мало вернуть, надо ещё и архив сжечь!
      rehev931
      1. taiga2018 Сегодня, 19:22
        Цитата: rehev931
        надо ещё и архив сжечь!

        доберутся и до архивов,странички в соцсетях уже подчищают...
        taiga2018
  12. Леший174 Сегодня, 20:28
    Как я устал от украины((((
    Леший174
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