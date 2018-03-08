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Двое участников АТО вернули Порошенко награды
Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк на внеочередной сессии Винницкого облсовета вернули президенту Украины свои боевые награды, передает РИА Новости сообщение Движения «Освобождение», Винница.
К сообщению прикреплено видео. «На нем видно, как один из военных подошел к микрофону и заявил, что после "избиения побратимов" под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом. Второй мужчина также выступил с короткой речью, а затем со словами "Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу", положил свою медаль на стол перед главой облсовета», – говорится в публикации.
Отмечается, что военные были возмущены действиями властей, которые «повторяют сценарий своих предшественников».
Напомним, ранее украинская полиция разогнала у стен Верховной рады митинг сторонников высланного из страны Михаила Саакашвили («михомайдан»), а также демонтировала палаточный городок протестующих. Позднее правоохранители сообщили о более сотни задержанных и десяти пострадавших с обеих сторон.
Митингующие заверяли, что их акция была законной, так как заявка о ее бессрочном проведении была подана в октябре прошлого года. Вместе с тем, по сообщениям СМИ, активисты партии Саакашвили покинули лагерь более месяца назад, а на месте оставались лишь «военные и ветераны АТО».
К сообщению прикреплено видео. «На нем видно, как один из военных подошел к микрофону и заявил, что после "избиения побратимов" под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом. Второй мужчина также выступил с короткой речью, а затем со словами "Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу", положил свою медаль на стол перед главой облсовета», – говорится в публикации.
Отмечается, что военные были возмущены действиями властей, которые «повторяют сценарий своих предшественников».
Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград,цитирует агентство сообщение.
Напомним, ранее украинская полиция разогнала у стен Верховной рады митинг сторонников высланного из страны Михаила Саакашвили («михомайдан»), а также демонтировала палаточный городок протестующих. Позднее правоохранители сообщили о более сотни задержанных и десяти пострадавших с обеих сторон.
Митингующие заверяли, что их акция была законной, так как заявка о ее бессрочном проведении была подана в октябре прошлого года. Вместе с тем, по сообщениям СМИ, активисты партии Саакашвили покинули лагерь более месяца назад, а на месте оставались лишь «военные и ветераны АТО».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/Рух-Визволення-Вінниця
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