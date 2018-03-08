Двое участников АТО вернули Порошенко награды

Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград,

Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк на внеочередной сессии Винницкого облсовета вернули президенту Украины свои боевые награды, передает РИА Новости сообщение Движения «Освобождение», Винница.К сообщению прикреплено видео. «На нем видно, как один из военных подошел к микрофону и заявил, что после "избиения побратимов" под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом. Второй мужчина также выступил с короткой речью, а затем со словами "Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу", положил свою медаль на стол перед главой облсовета», – говорится в публикации.Отмечается, что военные были возмущены действиями властей, которые «повторяют сценарий своих предшественников».цитирует агентство сообщение.Напомним, ранее украинская полиция разогнала у стен Верховной рады митинг сторонников высланного из страны Михаила Саакашвили («михомайдан»), а также демонтировала палаточный городок протестующих. Позднее правоохранители сообщили о более сотни задержанных и десяти пострадавших с обеих сторон.Митингующие заверяли, что их акция была законной, так как заявка о ее бессрочном проведении была подана в октябре прошлого года. Вместе с тем, по сообщениям СМИ, активисты партии Саакашвили покинули лагерь более месяца назад, а на месте оставались лишь «военные и ветераны АТО».