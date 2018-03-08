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Боевики обстреляли колонну мирных жителей при выходе из Восточной Гуты
Боевики обстреляли колонну из 300 семей, направлявшуюся к южному выходу из Восточной Гуты, в населенный пункт Млеха, передает РИА Новости сообщение представителя Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Владимира Золотухина.
По словам генерала, «колонна попала под обстрел в километре от выхода, где направлявшихся в Млеху жителей Гуты ожидали их родственники».
Сгорели три автомобиля, информация о количестве пострадавших уточняется.
Позднее «огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также несколько съемочных групп российских и западных телеканалов», говорится в сообщении.
В этом случае обошлось без пострадавших, всем удалось оперативно эвакуироваться.
Ранее Золотухин сообщал, что боевики усилили репрессивные меры в отношении населения Восточной Гуты. Он рассказал также, что террористы стали чаще обстреливать пункт пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин.
Напомним, ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совбез ООН недавно принял резолюцию 2401, которая требует от всех сторон прекращения боевых действий и обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории республики, однако боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы.
По словам генерала, «колонна попала под обстрел в километре от выхода, где направлявшихся в Млеху жителей Гуты ожидали их родственники».
Сгорели три автомобиля, информация о количестве пострадавших уточняется.
Позднее «огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также несколько съемочных групп российских и западных телеканалов», говорится в сообщении.
В этом случае обошлось без пострадавших, всем удалось оперативно эвакуироваться.
Ранее Золотухин сообщал, что боевики усилили репрессивные меры в отношении населения Восточной Гуты. Он рассказал также, что террористы стали чаще обстреливать пункт пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин.
Напомним, ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совбез ООН недавно принял резолюцию 2401, которая требует от всех сторон прекращения боевых действий и обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории республики, однако боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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