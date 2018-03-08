20:35 08 марта
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Боевики обстреляли колонну мирных жителей при выходе из Восточной Гуты

Боевики обстреляли колонну из 300 семей, направлявшуюся к южному выходу из Восточной Гуты, в населенный пункт Млеха, передает РИА Новости сообщение представителя Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Владимира Золотухина.



По словам генерала, «колонна попала под обстрел в километре от выхода, где направлявшихся в Млеху жителей Гуты ожидали их родственники».


Сгорели три автомобиля, информация о количестве пострадавших уточняется.

Позднее «огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также несколько съемочных групп российских и западных телеканалов», говорится в сообщении.

В этом случае обошлось без пострадавших, всем удалось оперативно эвакуироваться.

Ранее Золотухин сообщал, что боевики усилили репрессивные меры в отношении населения Восточной Гуты. Он рассказал также, что террористы стали чаще обстреливать пункт пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин.

Напомним, ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совбез ООН недавно принял резолюцию 2401, которая требует от всех сторон прекращения боевых действий и обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории республики, однако боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 19:06
    Что ещё ожидать от негодяев.К тому же ещё и упоротых..
    210окв
    1. Кроу Сегодня, 20:08
      Обрезают на корню все попытки побега. Другим, уж точно, неповадно будет.
      Специально, для создания дополнительных трудностей взятия это территории. Их инструкторы на этом "собаку съели"(возможно, что и без ковычек. "Если повар подсуетился")
      Кроу
  2. rehev931 Сегодня, 19:07
    раскатать к е...еням бармалеев!!! сколько можно озабоченности высказывать!!! am am
    rehev931
  3. Masya Masya Сегодня, 19:10
    в стане врага паника, прикрываться удодам не кем будет... вот и злобствуют!
    Masya Masya
  4. Дормидонт Сегодня, 19:12
    Не боевики, а наши западные и ближневосточные партнёры
    Дормидонт
    1. Partyzan Сегодня, 19:16
      Цитата: Дормидонт
      а наши западные и ближневосточные партнёры

      нет как раз их приближенные, и из их же оружия - а они белые и пушистые am
      Partyzan
  5. Vard Сегодня, 19:22
    Надо как их соседи... Из дома прилетело... Дом срыть... С ними по другому нельзя...
    Vard
    1. Anyone Сегодня, 19:30
      Да уж вся Сирия срыта, а Вам всё мало...
      Anyone
  6. taiga2018 Сегодня, 19:27
    хорошо что там были и съёмочные группы западных телеканалов,пусть на себе почувствуют гостеприимство своих "умеренных..."
    taiga2018
  7. Vita VKO Сегодня, 19:32
    Интересно, после такой выходки боевиков Восточной Гуты на Западе кто то еще будет сомневаться что там находятся террористы, а не "вооруженная позиция" ? Что то мне подсказывает, что западная цензура про инциденты с расстрелами мирного населения даже не заикнется.
    Vita VKO
    1. Быков. Сегодня, 20:17
      Цитата: Vita VKO
      Интересно, после такой выходки боевиков Восточной Гуты на Западе кто то еще будет сомневаться что там находятся террористы, а не "вооруженная позиция" ? Что то мне подсказывает, что западная цензура про инциденты с расстрелами мирного населения даже не заикнется.

      На Западе никто и не узнает, что подержанные ими "оппозиционеры" обстреляли гуманитарный коридор. Там увидят Асада и ВКС России бомбящих "мирных" бородочей.
      Быков.
  8. Wedmak Сегодня, 20:22
    Я вот не пойму, у наших есть РЛС разведки позиций артиллерии, они маленькие, перебросить в нужную точку раз плюнуть. Засечь эти позиции и хлопнуть артударом. Сколько можно констатировать на словах полную упоротость этих бабаев?
    Wedmak
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