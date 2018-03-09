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Белый Дом подтвердил согласие Трампа встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая, заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён после переговоров с главой Белого дома, в ходе которых он передал ему послание от лидера Северной Кореи.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, которая заявила, что время и место встречи будут согласованы позднее, но санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.
Также в сообщении говорится, что Ким Чен Ын в ходе переговоров с советником президента Южной Кореи якобы выразил готовность к денуклеаризации Северной Кореи.
Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима", передает РИА Новости
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, которая заявила, что время и место встречи будут согласованы позднее, но санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.
Также в сообщении говорится, что Ким Чен Ын в ходе переговоров с советником президента Южной Кореи якобы выразил готовность к денуклеаризации Северной Кореи.
Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима", передает РИА Новости
Использованы фотографии: © РИА Новости
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