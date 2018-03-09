08:39 09 марта
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Белый Дом подтвердил согласие Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая, заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён после переговоров с главой Белого дома, в ходе которых он передал ему послание от лидера Северной Кореи.

Белый Дом подтвердил согласие Трампа встретиться с Ким Чен Ыном


Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, которая заявила, что время и место встречи будут согласованы позднее, но санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.


Также в сообщении говорится, что Ким Чен Ын в ходе переговоров с советником президента Южной Кореи якобы выразил готовность к денуклеаризации Северной Кореи.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима", передает РИА Новости

Использованы фотографии: © РИА Новости
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Комментарии 18

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:47
    Не стоит Ыну клевать на эту удочку , надо понимать что при «денуклеаризации» Корейского полуострова никаких гарантий для КНДР и её народа не возникнет. На фоне того как уже продемонстрировал президент США американцы в любой момент могут подогнать к северокорейским берегам ударные авианосцы и подводные лодки с «Томагавками» на борту и обещанным Трампом «яростным огнем» сравнять КНДР с землей.
    Spartanez300
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:00
      Денуклеаризация — процесс сокращения арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства. По мнению сторонников ядерного разоружения, оно позволит снизить шанс возникновения ядерной войны. Противники этой концепции указывают, что процесс ядерного разоружения может уничтожить "эффект сдерживания", который в значительной степени удерживал мир от войны на протяжении второй половины XX века.
      Spartanez300
      1. oleg-gr Сегодня, 07:03
        Встреча ничего путнего не даст. Посидят, поговорят и потом Трамп на всех углах будет вещать, что он поставил Ына на место.
        oleg-gr
        1. МИХАН Сегодня, 07:14
          Цитата: oleg-gr
          Встреча ничего путнего не даст. Посидят, поговорят и потом Трамп на всех углах будет вещать, что он поставил Ына на место.

          США точно ничего не даст, а вот Ын своего добился...По сути это капитуляция США перед КНДР!
          Молодец все же Ын , умеет разговаривать с "партнерами" хе хе
          МИХАН
      2. Чёрный Сегодня, 08:25
        Мир меняется и ничего удивительного не произойдёт если лет через 20 Соединённые Штаты Кореи объявят санкции Американской Народной Демократической Республики из-за Ядерного Оружия. wassat
        Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 07:06
      Давно американцы не давали корейцам бала, чтобы те воду на полуострове не мутили. Похоже, и на этот раз Ын выжмет из них требуемое. winked
      сибиралт
    3. 210окв Сегодня, 07:08
      Это его ,Кима ПОБЕДА!Все,заштатники сдались.Я понимаю что сейчас пойдут уговоры и прочее.Но итог достигнут.Он ткнул исключительных в собственное гуано.Вот что значит твердая и жёсткая политика.Кремлю подучится бы..
      Цитата: Spartanez300
      Не стоит Ыну клевать на эту удочку , надо понимать что при «денуклеаризации» Корейского полуострова никаких гарантий для КНДР и её народа не возникнет. На фоне того как уже продемонстрировал президент США американцы в любой момент могут подогнать к северокорейским берегам ударные авианосцы и подводные лодки с «Томагавками» на борту и обещанным Трампом «яростным огнем» сравнять КНДР с землей.
      210окв
      1. Громобой Сегодня, 07:13
        Цитата: Spartanez300
        Не стоит Ыну клевать на эту удочку , надо понимать что при «денуклеаризации» Корейского полуострова никаких гарантий для КНДР и её народа не возникнет.

        Пример ГДР показывает,что можно объединится с Ю.Кореей и начать беззаботно развиваться под западным ядерным зонтиком.Всё к этому и идёт,ведь не Китаю же отдавать С.Корею!
        Громобой
      2. Korax71 Сегодня, 07:13
        Осталось понять в чем победа и как именно ткнул.а может Ын не глупый человек и понимает,что страна в изоляции жить не может,да и собственный народ кормить тоже надо.тем более что он уже обращался в ООН с просьбой возобновить поставки гуманитарной помощи.
        Korax71
      3. nikolas 83 Сегодня, 07:17
        Ын сам по просил о переговорах .Похоже задавили его.
        nikolas 83
    4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:11
      Spartanez300 Сегодня, 06:47 ...американцы в любой момент могут подогнать к северокорейским берегам ударные авианосцы и подводные лодки с «Томагавками» на борту и обещанным Трампом «яростным огнем» сравнять КНДР с землей.

      Возможно, но не забывайте, что при этом северяне "сравняют с землёй" южан и частично японцев. А это уже 3-я Мировая.
      a.s.zzz888
      1. сибиралт Сегодня, 08:13
        Горы с землей сравнять пока никому не удавалось. winked
        сибиралт
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:15
          сибиралт Сегодня, 08:13 ↑
          Горы с землей сравнять пока никому не удавалось. winked

          Ну так не везде же горы... Не приведи, Господь!
          a.s.zzz888
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:07
    Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, которая заявила, что время и место встречи будут согласованы позднее, но санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.

    Ну и дополнительно в СМИ прозвучало, что встречу планируют провести до мая этого года. Как то так, а там видно будет до чего договорятся, или не договорятся. request
    a.s.zzz888
  3. nikolas 83 Сегодня, 07:12
    Такое ощущение ,что Ына за вербовали.Очередной хитрый план мерикосов а дальше объединение в единую Корею.И потом под разными предлогами матрасные базы в единой Корее прямо у наших и Китайских границ.Надо срочно нашу базу строить на Курилах.
    nikolas 83
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:47
    Трамп такой лицемер, что за день до встречи подгонит к берегам Северной Кореи ударную группировку с парой авианосцев во главе, и устроит там как минимум, какую -нибудь провокацию. А то и вовсе начнет войну в регионе.
    Геркулесыч
  5. Tusv Сегодня, 08:08
    которая заявила, что время и место встречи будут согласованы позднее

    А это самое интересное. Куда бронепоезд Ына поедет. Россия или Китай
    Tusv
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:20
    Дональд Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
    Вот Ын и показал у кого стержень железный и сила духа имеется. А Трампу пришлось утереться и согласился на встречу. Как всегда хотели нахрапом и с запугиванием, а получился пшык. Правда что-то подсказывает - Трамп решит в подходящий момент отыграться за свой позор.
    rotmistr60
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