08:38 09 марта
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Автомат двусредный специальный (АДС) идет в серию

Тульские оружейники готовы к серийному выпуску автомата АДС, заявил начальник отделения Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (входит в НПО "Высокоточные комплексы") Юрий Амелин.

Автомат двусредный специальный (АДС) идет в серию


Автомат АДС, калибра 5,45 миллиметра, стреляющий под водой и на суше, готовят в Туле к серийному производству для спецподразделений вооруженных сил и Росгвардии, а затем и для иностранных заказчиков
- приводит РИА Новости слова Амелина


Этот образец принят на вооружение. Ведется подготовка производства этого оружия
— добавил Амелин.

В первую очередь, по словам Амелина, тульские оружейники выполнят требования и заявки российских силовиков, т.е. обеспечат новым автоматом Минобороны и Росгвардию.

При этом Амелин добавил, что автомат-"амфибию" разрешили экспортировать, однако он не назвал конкретных зарубежных заказчиков.

Автомат двухсредный специальный АДС калибра 5,45 миллиметра предназначен для ведения одиночного и автоматического огня на дальности до 600 метров на суше и до 25 метров под водой. Темп стрельбы — до 900 выстрелов в минуту. Емкость магазина — 30 патронов. Масса автомата без боеприпасов с 40-миллиметровым подствольным гранатометом — 4,82 килограмма.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 07:10
    Ну и замечательно.Есть чем недоумков-шумеров отстреливать в случае диверсии против Крымского моста.
    210окв
    1. МИХАН Сегодня, 07:17
      Оригинальная конструкция..Под водой до 25 метров бьет , нормально так!
      МИХАН
      1. сибиралт Сегодня, 07:44
        Находка для фанатов рыбаков и охотников. И на зайца и на щуку.belay
        сибиралт
        1. Yarik Сегодня, 07:58
          Только на зайца. Енералы нырять не умеют.
          Yarik
      2. adma Сегодня, 08:19
        Для стрельбы под водой используется патрон 5.45х39 ПСП , а на воздухе стандартный 5.45х39 . И самое главное - НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!
        adma
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
      210окв Сегодня, 07:10 Новый
      Ну и замечательно.Есть чем недоумков-шумеров отстреливать в случае диверсии против Крымского моста.

      Полагаю, попыток навредить мосту, укрокаклы не оставят. Ну то будет уже их личное горе.Навсегда. bully
      a.s.zzz888
      1. МИХАН Сегодня, 08:23
        Цитата: a.s.zzz888
        Полагаю, попыток навредить мосту, укрокаклы не оставят. Ну то будет уже их личное горе.Навсегда.

        Ну попытки будут конечно, но это их проблемы хе хе

        Без обиды..!
        А ствол неплохой все же..Для спецопераций!
        МИХАН
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:28
          МИХАН Сегодня, 08:23 Без обиды..!
          А ствол неплохой все же..Для спецопераций!

          Всё норм.
          А этот, гроза помоек, действительно страшный для местных помоечных кошек. laughing
          a.s.zzz888
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
    Spartanez300 Сегодня, 06:47 Автомат двусредный специальный (АДС) идет в серию

    А АПС задвинут на пенсион? Всё таки с 1975 г. стоит на вооружении. Подвинет его АДС.
    a.s.zzz888
    1. andrewkor Сегодня, 07:54
      Это естественный процесс,для своего времени АПС с монструозным магазином под "гвоздь" был вершиной подводного стрелкового оружия." Разорванные" в клочья русские оружейники во всей красе!
      andrewkor
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:01
        andrewkor Сегодня, 07:54
        ...Согласен, новое всегда вытесняет старое. Закон Природы.
        a.s.zzz888
    2. фа2998 Сегодня, 08:00
      Ну еще посмотрим, мы можем все хорошее на полках подержать, пока морально не устареет.
      Кстати - АДС, это не продолжении линии А-91, А-91М? Те правда были 7,62 мм, но визуально похожи.Так этот булл-пап, и интегрированным гранатометом уже квасять с 80 г. hi
      фа2998
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:13
        фа2998 Сегодня, 08:00 ...Так этот булл-пап, и интегрированным гранатометом уже квасять с 80 г

        Смахивает на стрелково-гранатомётный комплекс ОЦ-14 "Гроза"...
        a.s.zzz888
  3. Громобой Сегодня, 07:31
    Честно говоря,"терра инкогнита" для меня такое оружие,т.к. ничего кроме АК и ПМ в различных модификациях не держал.А...с ЗУшки есть опыт настрелов,но опять же,целиться в воду надо немного нитак как по воздушным целям.Был хороший фильм"люди и дельфины" кажется,там дельфин Егор уничтожил вражеский корабль.Диверсанты тоже им(дельфам) по зубам,значит и надо развивать это направление ПРЕДЕЛЬНО.За каждым нашим "Грачёнком" должна стая(биодивизион) ходить этих смышлёных и умелых морских стражей.
    Громобой
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:51
    Такими темпами наши скоро испытают в космосе настоящий бластер! good Кстати, Путин в своей речи про бластеры ничего не говорил, ненароком? ?? lol lol good
    Геркулесыч
  5. Yarik Сегодня, 07:55
    В серии, как обычно, 10 шт.Чего только до конца марта в серию не пойдет.
    Yarik
  6. cth;fyn Сегодня, 07:56
    А что он такой тяжелый? 5кг без бк?
    cth;fyn
  7. Piramidon Сегодня, 08:12
    Интересно, патроны обычные или специальные?
    Piramidon
    1. keks shmeks Сегодня, 08:20
      https://youtu.be/hZmhZzgHQmQ
      keks shmeks
      1. Piramidon Сегодня, 08:34
        Спасибо. Как я понял, патрон требуется специальный, по крайней мере для подводной стрельбы.
        Piramidon
  8. Комментарий был удален.
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