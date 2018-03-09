Автомат двусредный специальный (АДС) идет в серию

Автомат АДС, калибра 5,45 миллиметра, стреляющий под водой и на суше, готовят в Туле к серийному производству для спецподразделений вооруженных сил и Росгвардии, а затем и для иностранных заказчиков

Этот образец принят на вооружение. Ведется подготовка производства этого оружия