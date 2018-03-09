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Автомат двусредный специальный (АДС) идет в серию
Тульские оружейники готовы к серийному выпуску автомата АДС, заявил начальник отделения Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (входит в НПО "Высокоточные комплексы") Юрий Амелин.
В первую очередь, по словам Амелина, тульские оружейники выполнят требования и заявки российских силовиков, т.е. обеспечат новым автоматом Минобороны и Росгвардию.
При этом Амелин добавил, что автомат-"амфибию" разрешили экспортировать, однако он не назвал конкретных зарубежных заказчиков.
Автомат двухсредный специальный АДС калибра 5,45 миллиметра предназначен для ведения одиночного и автоматического огня на дальности до 600 метров на суше и до 25 метров под водой. Темп стрельбы — до 900 выстрелов в минуту. Емкость магазина — 30 патронов. Масса автомата без боеприпасов с 40-миллиметровым подствольным гранатометом — 4,82 килограмма.
Автомат АДС, калибра 5,45 миллиметра, стреляющий под водой и на суше, готовят в Туле к серийному производству для спецподразделений вооруженных сил и Росгвардии, а затем и для иностранных заказчиков- приводит РИА Новости слова Амелина
Этот образец принят на вооружение. Ведется подготовка производства этого оружия— добавил Амелин.
В первую очередь, по словам Амелина, тульские оружейники выполнят требования и заявки российских силовиков, т.е. обеспечат новым автоматом Минобороны и Росгвардию.
При этом Амелин добавил, что автомат-"амфибию" разрешили экспортировать, однако он не назвал конкретных зарубежных заказчиков.
Автомат двухсредный специальный АДС калибра 5,45 миллиметра предназначен для ведения одиночного и автоматического огня на дальности до 600 метров на суше и до 25 метров под водой. Темп стрельбы — до 900 выстрелов в минуту. Емкость магазина — 30 патронов. Масса автомата без боеприпасов с 40-миллиметровым подствольным гранатометом — 4,82 килограмма.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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