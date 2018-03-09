"Дайте денег, иначе русские нас догонят!". Пентагон предрекает превосходство российской армии в Европе

Учитывая скорость, с которой они (российские военные) проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооруженных сил. В противном случае, к 2025 году они оспорят господство нашей армии практически по всем направлениям

Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что американский контингент в Европе к 2025 может лишиться военного превосходства над Россией, пишет Defence One.— сказал генерал.Учитывая сложившуюся ситуацию, европейское командование запросило 6,5 миллиардов долларов (на 2 больше, чем в прошлом году) для финансирования "Европейской инициативы сдерживания", которая направлена на военное сдерживание России. Деньги планируется потратить на повышение "боеготовности воздушных, наземных и морских сил".Издание Defence One напоминает, что ранее аналитический центр Rand Corporation опубликовал доклад, согласно которому Россия за последние десять лет сократила технологическое отставание от НАТО. Одновременно с этим Москва наращивает свою европейскую группировку и получает ценный боевой опыт в Сирии, отмечается в документе, передает РИА Новости