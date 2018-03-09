08:38 09 марта
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"Дайте денег, иначе русские нас догонят!". Пентагон предрекает превосходство российской армии в Европе

Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что американский контингент в Европе к 2025 может лишиться военного превосходства над Россией, пишет Defence One.

"Дайте денег, иначе русские нас догонят!". Пентагон предрекает превосходство российской армии в Европе


Учитывая скорость, с которой они (российские военные) проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооруженных сил. В противном случае, к 2025 году они оспорят господство нашей армии практически по всем направлениям
— сказал генерал.


Учитывая сложившуюся ситуацию, европейское командование запросило 6,5 миллиардов долларов (на 2 больше, чем в прошлом году) для финансирования "Европейской инициативы сдерживания", которая направлена на военное сдерживание России. Деньги планируется потратить на повышение "боеготовности воздушных, наземных и морских сил".

Издание Defence One напоминает, что ранее аналитический центр Rand Corporation опубликовал доклад, согласно которому Россия за последние десять лет сократила технологическое отставание от НАТО. Одновременно с этим Москва наращивает свою европейскую группировку и получает ценный боевой опыт в Сирии, отмечается в документе, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. Чёрный Сегодня, 08:00
    "Дайте денег, иначе русские нас догонят!". Пентагон предрекает превосходство российской армии в Европе
    Пусть Пентагон введёт должность финансового директора и пригласит на неё Пецюндера. По части "дайте денег" ему равных нет wassat Хлопчик , правда, часто путает "личную шерсть с государственной", но авось американский бюджет выстоит wassat
    Чёрный
    1. МИХАН Сегодня, 08:09
      Тут дело не в вооружении , а в силе Духа! А у русских он всегда был высоким, не смотря на все ваши подляны и санкции !
      А оружие у нас теперь такое, что из любой лужи или точки в тайге можем уничтожить любую цель на планете ..Даже без ЯО! soldier Не понимаете вы господа хороших слов , вот теперь таким макаром будем с вами "общаться партнеры" хе хе
      МИХАН
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:09
      Чёрный Сегодня, 08:00 Пусть Пентагон введёт должность финансового директора и пригласит на неё Пецюндера. По части "дайте денег" ему равных нет wassat

      Так его потом ни каким Катерпиллером не выдернешь с этой "должности". laughing
      a.s.zzz888
    3. сибиралт Сегодня, 08:11
      Как можно что-то сдерживать, если его сдержать нет никакой возможности? belay
      Уходить, ребята, надо. Уходить. laughing
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:02
    "Дайте денег, иначе русские нас догонят!". Пентагон предрекает превосходство российской армии в Европе
    О, да ! началось.Старая песня о главном.
    Наблюдатель2014
    1. Подрезчик Сегодня, 08:07
      Учитывая сложившуюся ситуацию, европейское командование запросило 6,5 миллиардов долларов (на 2 больше, чем в прошлом году)

      Может Россия грамотно втягивает НАТО в гонку вооружений, при этом сама не напрягаясь? good
      Учитывая скорость, с которой они (российские военные) проводят модернизацию,

      good
      Подрезчик
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:13
        Подрезчик
        Может Россия грамотно втягивает НАТО в гонку вооружений, при этом сама не напрягаясь?
        Да.Современные ударные системы в разы дешевле систем созданных для обороны от них.Путин представил все исключительно ударные.Пусть теперь развлекаются.Попробуют создать не в мультиках .А в металле . И чтобы хоть с 70% гарантией перехватывать новое оружие.
        Наблюдатель2014
        1. Подрезчик Сегодня, 08:32
          Путин представил все исключительно ударные.Пусть теперь развлекаются.Попробуют создать не в мультиках

          hi Вот! Именно на это и намекал, а когда здесь местные скептики рассуждают о мультиках (мол это все бред и нарисованная картинка), хочу отметить-не тот это мужик (ВВП), чтобы в пустую трепаться...Не тот! good hi
          Подрезчик
    2. МИХАН Сегодня, 08:16
      Цитата: Наблюдатель2014
      "Дайте денег, иначе русские нас догонят!". Пентагон предрекает превосходство российской армии в Европе
      О, да ! началось.Старая песня о главном.

      laughing Петро первый в очереди за деньгами...хе хе
      МИХАН
  3. Громобой Сегодня, 08:04
    американский контингент в Европе к 2025 может лишиться военного превосходства над Россией, пишет Defence O
    Контингент не лишится подавляющего превосходства,так как будет постоянно усиливаться,развёртыванием батальонных и бригадных групп в корпусные структуры.
    В данный момент идёт проработка атлантической переброски через порты ФРГ,Франнции и Великобритании,так вот,там отрабатывается дивизионный комплекс,а не батальонный,поэтому нарастить свои группировки в Румынии,Польше,Прибалтике ,Украине это просто технический момент и он зависит от модернизации войск,которая сейчас проводится в Армии США,подчёркиваю,ускоренными темпами(АЗ бронетехники,отработка действий тактических групп,взаимодействие с авиацией поля боя и др.).
    Громобой
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:05
    Старая заезженная пластинка. Как оно им самим не надоест? Хотя бабки рубить походу, не надоест никогда. bully
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:14
    Засуетились как паразиты после обработки и это при своем огромнейшем военном бюджете. А проблему сводят только к одному - деньгам. На остальные проблемы наверное ума не хватает. Причем проблемы эти создают себе сами.
    rotmistr60
  6. Tusv Сегодня, 08:14
    Учитывая сложившуюся ситуацию, европейское командование запросило 6,5 миллиардов долларов (на 2 больше, чем в прошлом году) для финансирования "Европейской инициативы сдерживания", которая направлена на военное сдерживание России

    Эх Пентагон, пентагон. Лозунг Дайте денег, больше не работает. Да здравствует, Дайте очень много много денег. Пора пририсовывать пару тройку ноликов. Иначе фсё, Трамп капут
    Tusv
  7. Геркулесыч Сегодня, 08:20
    Че, совсем больной? fool Вы со своей говорильней давно уже в Европе немногово стоите, и в реальности мало что значите и можете! Вы порастеряли всякое преимущество над Россией, бездарно сокрощая свои армии, и прадавая технику и вооружение стоящие на балансе направо и налево! fool
    Геркулесыч
  8. Симон Сегодня, 08:26
    "Дайте денег, иначе русские нас догонят!" crying --- Ой, "партнеры"! Сколько денег не проси, вам уже это не поможет! Раньше думать надо было. fool tongue wink
    Симон
  9. Симон Сегодня, 08:30
    Цитата: a.s.zzz888
    Старая заезженная пластинка. Как оно им самим не надоест? Хотя бабки рубить походу, не надоест никогда. bully

    Пускай бомбят свой бюджет! wink Это у них уже агония! laughing
    Симон
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