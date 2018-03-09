21:32 09 марта
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Сайт «Миротворец» призвал расстреливать «московских попов»

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» опубликовал заявление, в котором назвал священнослужителей РПЦ "боевыми единицами" России и призвал украинских военных стрелять по священнослужителям РПЦ «при малейшей угрозе жизни». Текст заявления был выложен на странице проекта в Facebook.

Сайт «Миротворец» призвал расстреливать «московских попов»


Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковские попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет, и под рясой может быть скрыт автомат. При проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При малейшей угрозе жизни — стрелять, не задумываясь
— говорится в сообщении.


Напомним, что «Миротворец» регулярно делает скандальные публикации, в которых публикует личные данные журналистов, ополченцев Донбасса, а также любых других граждан, чья позиция не совпадает с мнением украинских властей.

Деятельность сайта неоднократно подвергалась критике. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова называла публикации "прямым призывом к расправе", а представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала записи на сайте "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

Использованы фотографии: http://sdrvdv.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 105

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:44
    Крысиная укрокакловская возня. Зачтётся им обязательно... в приговоре. angry
    a.s.zzz888
    1. МИХАН Сегодня, 08:55
      Цитата: a.s.zzz888
      Крысиная укрокакловская возня. Зачтётся им обязательно... в приговоре. angry

      Запад их науськивает на РПЦ и наша либерастня аж в падучей бьются при слове Вера православная ! Все нормально мужики..
      МИХАН
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
        Сайт «Миротворец» призвал расстреливать «московских попов»

        Русофобометр в 404-ой давно уже списан в утиль , т.к. не выдержал нагрузки ... fool
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 10:25
          hi
          Цитата: bouncyhunter
          Русофобометр в 404-ой давно уже списан в утиль , т.к. не выдержал нагрузки ...

          Самое интересное, что в этом очень преуспели местные евреи. Странно, что вроде бы считающаяся очень "умной и мудрой нацией" не понимает главного, что после русских, бандеровцы примутся и за евреев и ведь они это и не скрывают. На что надеются евреи Украины? Что успеют сбежать в Израиль?
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
            hi
            Цитата: svp67
            На что надеются евреи Украины? Что успеют сбежать в Израиль?

            Не обязательно - могут и в США или Канаду лыжи вострить . Видимо , рассчитывают на то , что успеют вовремя заметить изменение вектора агрессии в их сторону .
            bouncyhunter
            1. Андрей К Сегодня, 11:04
              Цитата: bouncyhunter
              ...Не обязательно - могут и в США или Канаду лыжи вострить . Видимо , рассчитывают на то , что успеют вовремя заметить изменение вектора агрессии в их сторону...

              Паша hi
              Зачем гипотетически рассуждать, взглянем на совсем недавнюю историюю
              "Беня" Коломойский - один из спонсоров майданного переворота, организатор самого одиозного, нацистского батальона "Азов".
              Запахло жареным и "Беня" смазав лыжи, кошерным салом, устремился в Швейцарию (недвижимость и семья в Израиле).
              Андрей К
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
                Андрей , привет ! hi С Беней - хороший пример . Надеюсь , не все успеют "сделать ноги" и хоть кто-то под раздачу попадёт .
                bouncyhunter
                1. Андрей К Сегодня, 11:28
                  Цитата: bouncyhunter
                  ...Надеюсь , не все успеют "сделать ноги" и хоть кто-то под раздачу попадёт...

                  Лишь бы под "раздачу" попали причастные.
                  Андрей К
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
                    Цитата: Андрей К
                    Лишь бы под "раздачу" попали причастные.

                    Это да , но эти хитрозадые уже загодя подыскали "стрелочников" - в этом у меня нет сомнений .
                    bouncyhunter
                    1. Андрей К Сегодня, 11:51
                      Цитата: bouncyhunter
                      ...уже загодя подыскали "стрелочников"...

                      В том-то и дело.
                      В поиске виновных, не успевшие смазать пятки, возглавят колонны недовольных и в праведном гневе, будут трещать речи о возмездии.
                      Между лозунгами - укажут пальцем, в отношении кого "мстю мстить".
                      Андрей К
                      1. bouncyhunter Сегодня, 12:03
                        Цитата: Андрей К
                        В поиске виновных, не успевшие смазать пятки, возглавят колонны недовольных и в праведном гневе, будут трещать речи о возмездии.
                        Между лозунгами - укажут пальцем, в отношении кого "мстю мстить".

                        Классика : громче всех "Держи вора !" кричит сам вор . И ведь найдутся те , кто этим призывам внемлет , особо не рассуждая .
                        bouncyhunter
              2. svp67 Сегодня, 12:36
                Цитата: Андрей К
                стремился в Швейцарию (недвижимость и семья в Израиле).

                А гражданство Швейцарии...
                svp67
          2. Orionvit Сегодня, 11:59
            Цитата: svp67
            На что надеются евреи Украины?

            Странно, но большинство знакомых евреев, после последнего майдана, резко стали патриотами украины. В соседнем подъезде живёт один такой. Сам 10 лет прожил в Израиле, а сейчас возит в машине даже не один, а целых два украинских флажка (один спереди, другой сзади). Вот это я понимаю патриот. laughing Другой вообще, что бы не работать записался в АТО, думал как когда то в Советской Армии, будет солярой налево торговать. Вернулся без здоровья, без денег, и сейчас всем жалуется на "несправедливость".
            Orionvit
            1. svp67 Сегодня, 12:37
              Цитата: Orionvit
              а целых два украинских флажка

              Он забывает старую мудрость, что бить будут не по флажку, а по морде...
              svp67
              1. Orionvit Сегодня, 12:41
                Вы бы видели эти "морды", пробу ставить негде. И ничего, патриоты, мать их.
                Orionvit
                1. svp67 Сегодня, 12:52
                  Цитата: Orionvit
                  Вы бы видели эти "морды", пробу ставить негде. И ничего, патриоты, мать их.

                  Ровно век назад, в тех же местах было нечто подобное...
                  В апреле 1917 года представители еврейских организаций участвовали во Всеукраинском национальном конгрессе, который прошел в атмосфере национального подъема. Почти тысяча его делегатов, которые представляли регионы Украины, единодушно одобрили основы политики Центральной Рады. Председатель Совета объединенных еврейских организаций Киева Г.Быховский свое приветственное выступление завершил словами восхищения и благодарности лидеру украинского движения М.С.Грушевскому и всему украинскому народу. Под аплодисменты и возгласы «Слава!» Грушевский подошел к Быховскому и они расцеловались. От еврейских социал-демократических партий съезд приветствовал Каган, выступавший на идиш.

                  В обращении временного бюро украинского Главного комитета Бунда отмечалось: «В единении с революционным пролетариатом и под руководством Директории повалена гетманская помещичье-буржуазная реакционная власть…Только власть, опирающаяся на социалистический пролетариат и революционное крестьянство, может удовлетворить социальные и национальные интересы трудящихся классов УНР». Таким же образом Директорию приветствовала и ОЕСРП. Газета «Еврейская мысль» подчеркивала расположение евреев к С.Петлюре как к Главному атаману украинской армии.
                  И это после уже происшедших еврейских погромов...
                  svp67
                  1. Orionvit Сегодня, 16:41
                    Цитата: svp67
                    И это после уже происшедших еврейских погромов.

                    И немцы ржали с них как с последних клоунов. Как можно провозглашать "независимую республику", в период нахождения на территории "столицы" оккупационной армии другого государства.
                    Orionvit
                    1. svp67 Сегодня, 16:43
                      Цитата: Orionvit
                      ак можно провозглашать "независимую республику", в период нахождения на территории "столицы" оккупационной армии другого государства.

                      Вы чуть путаете. При Петлюре немцев уже не было.
                      svp67
                      1. Orionvit Сегодня, 16:50
                        Были, в Киеве с самого начала. Только в ихнюю клоунаду не вмешивались.
                        Orionvit
          3. Maverick78 Сегодня, 12:17
            Нет, там уже все прочитано. При попытке чертей взяться за евреев за них возьмётся весь "цивилизовпный мир". В итоге их утилизируют, спишется на них все что можно и что нельзя, а евреев опять запишут в пострадавших
            Maverick78
            1. svp67 Сегодня, 12:38
              Цитата: Maverick78
              В итоге их утилизируют, спишется на них все что можно и что нельзя, а евреев опять запишут в пострадавших

              К слову, возможный сценарий
              svp67
          4. zoolu350 Сегодня, 19:29
            Нет, сионисты (фашисты) планируют что еще и украинцы (как немцы), за действия бандерлогов укрорейха, которых готовили сионисты (фашисты), будут платить им компенсации.
            zoolu350
    2. Svarog Сегодня, 08:58
      Самое настоящее фашистское государство. И мы, судя по интервью Соловьева, этому по способствовали.. а многие еще по внешней политике Путину 5 ставят.
      Svarog
      1. Голован Джек Сегодня, 09:12
        Цитата: Svarog
        И мы, судя по интервью Соловьева, этому по способствовали..

        "Поспособствовали" и "не смогли предотвратить" все же несколько разные вещи, нет?
        А Украину тупо купили. Кто, сами с трех раз догадаетесь, надеюсь. Благо "материал" там вполне себе подходящий, они долго искали, кому бы продаться подороже yes
        Голован Джек
        1. Svarog Сегодня, 12:10
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: Svarog
          И мы, судя по интервью Соловьева, этому по способствовали..

          "Поспособствовали" и "не смогли предотвратить" все же несколько разные вещи, нет?
          А Украину тупо купили. Кто, сами с трех раз догадаетесь, надеюсь. Благо "материал" там вполне себе подходящий, они долго искали, кому бы продаться подороже yes

          Голован, рад снова вас видеть laughing То что Украину купили, это бесспорно.. Речь о нашей внешней политике, в отношении приграничного государства.. В интервью Соловьеву, Путин говорит, что это он, дал команду Януковичу, что бы тот, не применял войска.. А команду эту он дал, после звонка с Америки.. То есть, что Ельцину ЦУ давали американцы, что Путину.. А Путин потом сетует.. мол обманули американцы.. на что Соловьев, боязливо так, спрашивает.. мол не первый раз.. а ответ Путина вообще убил.. да, но в этот раз, очень нагло обманули.. У меня вопрос, у нас такой наивный президент? С Украиной обманываю, с Ливией, Грузией, а он все верит...
          Svarog
          1. Голован Джек Сегодня, 12:14
            Цитата: Svarog
            В интервью Соловьеву, Путин говорит, что это он, дал команду Януковичу, что бы тот, не применял войска.. А команду эту он дал, после звонка с Америки..

            Если можно, дайте точную ссылку на это "говорит". И время на ролике, когда конкретно говорит.
            Я попробовал что-нибудь похожее найти, у меня не получилось.
            Спасибо yes
            Голован Джек
        2. zoolu350 Сегодня, 19:33
          Тупо купить могли лишь верхушку, но не весь народ. А олигархат РФ Украину слил крайне убого, можете попытаться его действия в очередной раз обелить, но будете в очередной раз раскатаны.
          zoolu350
          1. Голован Джек Сегодня, 19:36
            Цитата: zoolu350
            Тупо купить могли лишь верхушку, но не весь народ

            Мафынка, никто и не говорит, что купили всех укроинцев до последнего.
            Купили верх. Низы, как всегда, надурили и распропагандировали.
            Цитата: zoolu350
            будите в очередной раз раскатаны

            * будите - это шедевр laughing
            Мафынка love
            Голован Джек
            1. zoolu350 Сегодня, 20:43
              Цитата: Голован Джек
              , никто и не говорит, что купили всех укроинцев до последнего.
              Купили верх. Низы, как всегда, надурили и распропагандировали.

              А что сделали ваши хозяева из олигархата РФ что бы этому помешать?
              zoolu350
              1. Голован Джек Сегодня, 20:45
                Цитата: zoolu350
                А что сделали ваши хозяева из олигархата РФ

                Вы снова что-то попутали.
                У меня нет хозяев, я свой собственный yes
                Цитата: zoolu350
                что бы этому помешать?

                Чему - "этому"? И почему - "что бы"?

                Мафынка love
                Голован Джек
                1. zoolu350 Сегодня, 20:52
                  Цитата: Голован Джек

                  Чему - "этому"? И почему - "что бы"?

                  Превращению Украины в вотчину хозяев ФРС и гнездилище бандерлогов, собачка.
                  zoolu350
                  1. Голован Джек Сегодня, 20:55
                    Цитата: zoolu350
                    Превращению Украины в вотчину хозяев ФРС и гнездилище бандерлогов

                    Молодец. Так уже более-менее понятно.
                    Объясняю популярно: соревноваться в покупке недвижимости (а Украина - это недвижимость) с конкурентом, который умеет печатать мировые деньги - нереально.
                    Главное слово выделено красненьким, чтобы Вам понятнее было.

                    Мафынка love
                    Голован Джек
                    1. zoolu350 Сегодня, 21:02
                      В этом мире все продается, значит соревноваться с хозяевами ФРС нереально везде. Как убого Голован вы обеляете действия олигархата РФ ибо всегда есть другие (не денежные формы противодействия). Плохо служит олигархату РФ его верная собачка.
                      zoolu350
                      1. Голован Джек Сегодня, 21:05
                        Цитата: zoolu350
                        В этом мире все продается

                        Это не так yes
                        Цитата: zoolu350
                        значит соревноваться с хозяевами ФРС нереально везде

                        Это тоже не так wink
                        Цитата: zoolu350
                        вы обеляете действия олигархата РФ

                        Это с чего бы это?
                        Тем более, что на Украине, как Вы утверждаете, действий-то как раз и не было request
                        Цитата: zoolu350
                        всегда есть другие (не денежные формы противодействия)

                        Два ПТУР-а в одно место? Олигархату?
                        Валяйте, я двумя руками ЗА laughing
                        Голован Джек
      2. krops777 Сегодня, 09:13
        И мы, судя по интервью Соловьева, этому по способствовали.


        Мы поспособствовали? То что не кормили как СССР соцлагерь, хватит наигрались. Захотели демократии пусть и дальше в нее играют.
        krops777
        1. Maverick78 Сегодня, 12:19
          Нет, тем что поддерживали кого угодно, лишь бы прямо на Россию не гавкал.
          Maverick78
      3. taiga2018 Сегодня, 10:36
        Цитата: Svarog
        а многие еще по внешней политике Путину 5 ставят.

        вы загнули,5,твёрдая троечка и то только потому,что до него у России вообще не было своей внешней политики...
        taiga2018
        1. с-т Petrov Сегодня, 10:58
          До него весь флот у стенки стоял, потому что ГСМ было мечтой, а ты о внешней политике и о месте России.

          Выборы понагнали оценщиков внешней политики России
          с-т Petrov
          1. taiga2018 Сегодня, 11:04
            Цитата: с-т Petrov
            Выборы понагнали оценщиков внешней политики России

            на то они и выборы,чтобы посмотреть что сделано,что можно было бы сделать,а чего делать не стоило и самое главное,что собирается сделать...
            taiga2018
      4. с-т Petrov Сегодня, 10:53
        а многие еще по внешней политике Путину 5 ставят.


        как легко с дивана поставить оценку тому, кто занят делом. Да? Сидеть рассуждать на форуме о том, какую оценку поставить Путину. У вас еще линейка не выросла, чтоб заниматься этим вопросом так то если

        P.S. Путин предлагал украине 18 млрд - им показалось мало. Предлагал газ по смешной цене и вступление в ТС. Жили бы украинцы в шоколаде и ВВП бы рос как на Дрожжах.

        Так что даже не в бабле суть, а в мриях. Считал бы украинец деньги - жил бы как израильтяне.

        Украинец считает другое. Он считает подохших коров у соседа. Ему не до заработка

        Вот США и возродили ГУАМ на обломках России.
        с-т Petrov
        1. Svarog Сегодня, 12:24
          Цитата: с-т Petrov
          как легко с дивана поставить оценку тому, кто занят делом. Да? Сидеть рассуждать на форуме о том, какую оценку поставить Путину. У вас еще линейка не выросла, чтоб заниматься этим вопросом так то если

          Петров, Путин президент, который правит уже 18 лет и идет на новый срок.. Избиратель, если он не фанатик, обязан оценивать, то что делает президент и как это сказывается в итоге на жизни избирателя.. Итоги, как мы видим печальны, есть положительные моменты только в армии, в остальном полная опа..

          Цитата: с-т Petrov
          P.S. Путин предлагал украине 18 млрд - им показалось мало. Предлагал газ по смешной цене и вступление в ТС. Жили бы украинцы в шоколаде и ВВП бы рос как на Дрожжах.

          Действие это было слишком запоздалым.. Элиту Украины нужно было "воспитывать", "растить" еще с 2000-х . Так же, как это американцы делают.. Понятно, что вы возразите, тогда было не до них.. Но судя по интервью Соловьеву, американцы по прежнему дают ЦУ Путину..то есть и сейчас не до них... В итоге получили врага на границе.

          Цитата: с-т Petrov
          Украинец считает другое. Он считает подохших коров у соседа. Ему не до заработка

          В этом согласен. laughing У хохлов менталитет специфический.. но это нужно просто учитывать в проводимой в отношении украинцев политики. Я легко могу понять, если мы забудем про Венесуэлу, Кубу.. и. тд,. Но на наших границах должен быть порядок.
          Svarog
          1. Maverick78 Сегодня, 16:39
            Про запоздалость действий правильно, но дело не только в этом... эти млрд были бы не нужны вообще если бы велась должна работа и с элитой и с людьми. В итоге в сложившейся ситуации России не на кого было опереться, ибо многочисленные силы выступающие за дружбу с Россией были разрозненными, без информационной поддержки на местном уровне. Без своих сми и общественных организаций. И это все можно было создать за гораздо меньшие деньги.
            Maverick78
      5. sabakina Сегодня, 11:31
        Владимир, возможно, Вы хороший тактик, про стратега умолчу.
        sabakina
        1. Svarog Сегодня, 12:27
          Цитата: sabakina
          Владимир, возможно, Вы хороший тактик, про стратега умолчу.

          Так я и задаю тут вопросы, возможно, кто то из хороших стратегов пояснит, в чем заключается стратегия? Вот может вы это сделаете? hi
          Svarog
          1. sabakina Сегодня, 12:32
            Вов, я бы с удовольствием, но я даже не взводный....
            sabakina
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:59
      Совсем уже человеческий облик потеряли сволочи .
      Spartanez300
      1. 210окв Сегодня, 09:04
        "представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала записи на сайте "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
        Использованы фотографии: http://sdrvdv.ru/"И что дальше?Ваши подопечные ведь.Точнее "ваши сволочи"..
        Цитата: Spartanez300
        Совсем уже человеческий облик потеряли сволочи .
        210окв
      2. Masya Masya Сегодня, 11:50
        Цитата: Spartanez300
        Совсем уже человеческий облик потеряли сволочи .

        Экзорциизма на них на нет!!! желательно через огонь... огонь приносит очищение...
        Masya Masya
    4. APASUS Сегодня, 09:28
      Цитата: a.s.zzz888
      Крысиная укрокакловская возня

      Это уже не возня ,это призыв к религиозной войне.При всей тугоухости властей Украины сомневаюсь что они сами дошли до этого .И в подтверждение моим словам - мертвая тишина из самой главной демократии
      APASUS
      1. 210окв Сегодня, 09:35
        Это просто призыв к войне.Священослужители такие же граждане России.И меня не интересует что и как отреагируют у дерьмократов,а как реакция наших властей.
        Цитата: APASUS
        Цитата: a.s.zzz888
        Крысиная укрокакловская возня

        Это уже не возня ,это призыв к религиозной войне.При всей тугоухости властей Украины сомневаюсь что они сами дошли до этого .И в подтверждение моим словам - мертвая тишина из самой главной демократии
        210окв
        1. APASUS Сегодня, 10:07
          Цитата: 210окв
          Это просто призыв к войне.Священослужители такие же граждане России.И меня не интересует что и как отреагируют у дерьмократов,а как реакция наших властей.

          Мы может о разных священнослужителях говорим?
          Я так понимаю идет разговор именно об украинских гражданах,являющихся священниками РПЦ Московского Патриархата в самой Украине.
          Какие они граждане России ?
          APASUS
          1. 210окв Сегодня, 12:05
            Цитата.."московские и промосковские попы "..В том числе и граждане России..
            Цитата: APASUS
            Цитата: 210окв
            Это просто призыв к войне.Священослужители такие же граждане России.И меня не интересует что и как отреагируют у дерьмократов,а как реакция наших властей.

            Мы может о разных священнослужителях говорим?
            Я так понимаю идет разговор именно об украинских гражданах,являющихся священниками РПЦ Московского Патриархата в самой Украине.
            Какие они граждане России ?
            210окв
            1. APASUS Сегодня, 12:57
              Цитата: 210окв
              Цитата.."московские и промосковские попы "..В том числе и граждане России..

              Для современной Украины уже достаточно одного упоминания для объявления врагом,доказательства в современном мире уже не актуальны .
              APASUS
    5. Spartanez300 Сегодня, 09:29
      Нормальный здравомыслящий человек никогда не будет призывать к убийству священнослужителей , так что с ними разговор должен быть коротким .
      Spartanez300
      1. Ванёк Сегодня, 09:56
        Цитата: Spartanez300
        с ними разговор должен быть коротким


        А С НИМИ, ТЕПЕРЬ ВООБЩЕ, ГОВОРИТЬ НЕ НУЖНО!!!

        Я так думаю.*
        Ванёк
        1. с-т Petrov Сегодня, 10:51
          не понимаю удивления, вспоминая те церкви, которые горели на Донбассе от снарядов ВСУ
          с-т Petrov
  2. МИХАН Сегодня, 08:45
    Россия всегда держалась на православной вере..Во все времена ! Сталин даже это понял ..
    И клич "Славяне православные не посрамим матушку Россию" Всегда был есть и будет в наших душах..! Храни Бог русские дружины ..
    МИХАН
    1. ML-334 Сегодня, 08:58
      По моему Михан не прав с "православием"-наш народ не одни славяне и никто не отсиживался в лихие годины.Я так думаю.
      ML-334
      1. МИХАН Сегодня, 10:05
        Цитата: ML-334
        По моему Михан не прав с "православием"-наш народ не одни славяне и никто не отсиживался в лихие годины.Я так думаю.

        Мы многонациональная страна , согласен но цементирующим составом всегда были русские , славяне в лихие года ..Согласитесь? soldier И мы это особенно во времена СССР не выпячивали , мы были Советским народом! А сейчас уж извините . у нас тоже национальная гордость есть и мы это будем говорить!!! Домолчались мы , так что без обиды hi
        МИХАН
        1. ML-334 Сегодня, 10:52
          У меня проблема-во мне смешались две концессии по предкам-ислам и православие и они все были-русскими.
          ML-334
          1. МИХАН Сегодня, 13:50
            Цитата: ML-334
            У меня проблема-во мне смешались две концессии по предкам-ислам и православие и они все были-русскими.

            Я знаю , просто пока тут русских избивают ..Дай мне самому отмахиваться, от чертей ! hi Лучше не впрегайся в эту разборку..Мы сами пока должны..!
            МИХАН
            1. ML-334 Сегодня, 14:02
              Удачи в нелёгкой битве!
              ML-334
              1. МИХАН Сегодня, 16:21
                Цитата: ML-334
                Удачи в нелёгкой битве!

                Спасибо ! мы все стараемся , но очень трудно.. angry
                МИХАН
    2. Saburov Сегодня, 09:19
      Цитата: МИХАН
      Россия всегда держалась на православной вере..Во все времена ! Сталин даже это понял ..


      Да неужели? Церковь всегда была корпорацией. И всегда ложилась под сильного. На протяжении всей человеческой истории, церковь была неразрывно связана с государством (удобный рычаг давления на умы и хороший способ дополнительных доходов.). Причём есть определённая закономерность, чем хуже в стране с образованием, экономикой и социальной составляющей, тем больше эта страна "религиозная" (ОАИ и СА в пример не берём, так как вся их экономика сырьевая и образование зарубежное). В 20 веке все нормальные страны отделили церковь от государства (в том числе и СССР). Сейчас же 21 век, Россия проводит активную клерикализацию светского общества и его составляющих, что явно указывает на те причины, которые я описал выше. И церковь сейчас травит байки, о том как они в ВОВ СССР "помогали", какое они "значение" имели в жизни государства, что у историков и архивоведов волосы на голове дыбом встают.




      P.S. Основная задача церкви в том чтобы обьяснить человеку почему он плохо живет, что ему надо тепеть и что на том свете всем зачтётся. И самое противное в этом когда Патриарх с золотыми часами на руках и разъезжающий на майбахе, учит людей смирению и скромности.

      С уважением.
      Saburov
      1. МИХАН Сегодня, 10:15
        Цитата: Saburov
        Да неужели? Церковь всегда была корпорацией.

        Да слышали это уже не раз... hi
        Вера , она у нас в душах и вам не вытравить ее своими грязными пальцами и "вашими СМИ" ..
        Почему то про синагоги все молчат ..хе хе
        Церковь сейчас травит байки, о том как они в ВОВ СССР "помогали", какое они "значение" имели в жизни государства, что у историков и архивоведов волосы на голове дыбом встают.

        Это не байки были ..Так легче было идти в атаку с верой , прекрасно понимая ,что все погибнут!
        А ваши "архивоведы " давно нам всем известны.. negative
        МИХАН
        1. SK70 Сегодня, 10:58
          Цитата: МИХАН
          Вера

          Вера и церковь- это не одно и то же.
          SK70
        2. Saburov Сегодня, 11:22
          Цитата: МИХАН
          Вера , она у нас в душах и вам не вытравить ее своими грязными пальцами и "вашими СМИ"


          Конечно, видимо как и пьянство, которое с детства в РИ навязывалось обществу. Как основной источник дохода царского государства. При всей нашей "православности" РИ являлось по уровню жизни и образования чуть ли не на последнем месте среди европейских государств. В 1906 г на рассмотрение выносится законопроект министра народного просвещения П. фон Кауфмана. Некоторые положения этого закона были приняты 3 мая 1908 г., согласно которым было резко увеличено государственное финансирование МНП, а п. 6 закона устанавливал бесплатное (но не всеобщее) начальное образование. Но обсуждение законопроекта о всеобщем начальном образовании, тем временем откладывалось несколько раз, и затянулось вплоть до 1912 года. 6 июня 1912 г. Государственный совет окончательно отклонил законопроект о всеобщем обучении. И РПЦ была активным противником этого проекта. А сейчас урезали уроки на астрономию, чтобы ввести легальное религиозное оболванивание детей в школах. Куда не плюнь молельни, да торговые центры! Молитесь и потребляйте! Можете полистать архивы к примеру Н.А. Рубакин «Россия в цифрах» (С-Петербург, издание 1912 года) или «Статистические Ежегодники России» под редакцией директора Центрального статистического Комитета МВД Н.Н.Белявского за 1908-1913 г. Когда слабый человек не может понимать и контролировать ситуацию...он начинает верить.


          Цитата: МИХАН
          Почему то про синагоги все молчат ..хе хе


          Почему молчат? В сети достаточно статей и гневных отзывов. Просто по дикому невежеству, которое у нас осталось с царской России, «Теорией еврейского заговора» пытаются объяснить все реальные и выдуманные беды России. Точно так же как то, что якобы "евреи" сделали революцию в 1917-м. Но если посмотреть списки составов ЦК РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б), то у любителей «Теории еврейского заговора» напрочь ломается шаблон.

          Цитата: МИХАН
          Это не байки были ..Так легче было идти в атаку с верой , прекрасно понимая ,что все погибнут!


          Шли в атаку с надеждой на плечо рядом идущего, а не на веру. Я представляю как партийный и идейный коммунист идёт в атаку и читает молитву...вам самому не смешно? Это как православный КГБшник...хотя нет, есть уже один такой. Правда с фундаментальными законами физики у него не лады...видимо его перед выступлением попы консультировали.


          Цитата: МИХАН
          А ваши "архивоведы " давно нам всем известны..


          Назовите хоть одного архивоведа? Открою вам "страшную" тайну! Архивоведы это люди которые изучают и разрабатывают теорию, методику и организационные вопросы архивного дела и его историю. И из архивов они не вылазят. Так что знаменитостей среди них к сожалению нет.

          P.S. Мне очень не хочется верить в поговорку, что народом правит то правительство, которого он заслуживает. Поэтому будьте умней! Проверяйте источники. С уважением!
          Saburov
          1. МИХАН Сегодня, 14:03
            Цитата: Saburov
            P.S. Мне очень не хочется верить в поговорку, что народом правит то правительство, которого он заслуживает. Поэтому будьте умней! Проверяйте источники. С уважением!

            Я вику не читаю , свои источники есть....А мне вас тоже жаль ! hi
            Ничего у вас не получилось ..В смысле покорения России и русских! Другие мы увы ..
            МИХАН
          2. мичман Сегодня, 17:09
            По согласованию с игуменом Тихвинского монастыря я опубликовал повесть "Скитание и возвращение Тихвинской иконы Божией Матери" в журнале "Юность".. Вы правы. При штурме Тихвина в декабре 1941 года командиру разветроты ( одного из полков) была поставлена такая задача. В ночь перед штурмом разветрота была в монастыре. Но иконы не нашли. За неделю до штурма фашисты вывези икону в Псков. Но командиру роты данную задачу ставил лично замполит полка. С командиром роты мне пришлось лично познакомиться в 1955 году. Прочтите мою документальную повесть. отрывок из нее я публиковал в "ВО". Честь имею.
            мичман
      2. Moskovit Сегодня, 11:14
        Церковь состоит из людей, поэтому неизбежны ошибки. Атеисты или всякие родноверы чуть что начинают петь часы патриарха, но совершенно забывают про гигантскую благотворительную работу, которую ведет РПЦ. Сколько сил, времени и средств тратит Церковь на сирот, нищих, на брошенных и забытых людей, какую работу проводит с наркоманами и пьяницами, в местах лишения свободы. Эта незаметная, тяжелая и неблагодарная работа, про которую противники Церкви предпочитают не вспоминать.
        Церковь сейчас остается единственным институтом, который говорит о добром, о вечном, призывает к милосердию, припятствует разложению общества, способствует укреплению семьи. Или это канал тнт делает? Или Ургант? Или может Кирилл Серебренников ?
        Moskovit
        1. SK70 Сегодня, 11:29
          Цитата: Moskovit
          про гигантскую благотворительную работу, которую ведет РПЦ

          Детей выгоняют из ДК , где они занимались в кружках и секциях в Нижнем Новгороде.
          Или отказывать им использовать храм , как убежище.

          https://www.nn.ru/news/more/pismo_popalo_v_set_ni
          zhegorodskaya_eparkhiya_otkazala_v_ubezhische_det
          yam/53541711/
          Если есть у человека ВЕРА, ему не нужен ПОСРЕДНИК.
          SK70
          1. Moskovit Сегодня, 14:15
            Храмы как убежища? Что-то новенькое. Я думал, что для этого нужны подвалы. Именно они всегда для этого использовались. Заниматься спортом надо в специально оборудованных местах. В светлых и чистых помещениях с раздевалками и нормальной вентиляцией. Да и это кощунство устраивать в церквях спортзалы и склады.
            Moskovit
            1. zoolu350 Сегодня, 19:48
              Цитата: Moskovit
              Да и это кощунство устраивать в церквях спортзалы и склады.

              С какого перепуга это кощунство? Если помещение подходит под спортзал или склад, то почему бы не использовать.
              zoolu350
        2. Saburov Сегодня, 11:40
          Цитата: Moskovit
          Церковь состоит из людей, поэтому неизбежны ошибки. Атеисты или всякие родноверы чуть что начинают петь часы патриарха, но совершенно забывают про гигантскую благотворительную работу, которую ведет РПЦ. Сколько сил, времени и средств тратит Церковь на сирот, нищих, на брошенных и забытых людей, какую работу проводит с наркоманами и пьяницами, в местах лишения свободы. Эта незаметная, тяжелая и неблагодарная работа, про которую противники Церкви предпочитают не вспоминать.


          Например? Давайте аргументировать? Сколько РПЦ за последние 20 лет построила школ, институтов, детсадов, больниц, бесплатного жилья для нуждающихся, детских домов? Церковные школы прошу не упоминать за бесполезностью данных. Может они всех бомжей накормили и обогрели? Тем более на те деньги которые они гребут, можно было всю Россию накормить и первым и вторым и компотом с пряником. Может они науке или образованию чем то помогают? Или спорту и промышленности? В чём заключается эта невидимая помощь?

          Цитата: Moskovit
          Церковь сейчас остается единственным институтом, который говорит о добром, о вечном, призывает к милосердию, припятствует разложению общества, способствует укреплению семьи.


          Вот как? Интересно как это в СССР с этим без церкви то справлялись? Разложение общества уважаемый, начинается с социального разложения, упадка образования, снижения доходов граждан, бесперспективности их существования, с воровства и казнокрадства и прочих производных. И РПЦ здесь никакой роли не играет и играть не может. Они могут лишь заработать на этом и укрепить свою власть.

          P.S. Интересно сколько стоят праздничные наряды патриарха? Не проще было эти деньги на лечение детей потратить? Но нет, надо у народа денег попросить на лечение тяжелобольных детей по первому каналу...у них же попов, да патриархов...денег то нет...о России всё думают!
          Saburov
          1. Moskovit Сегодня, 14:27
            Церковь не может заменить собой государство и помочь всем до единого. Вы не видное помощи Церкви, потому что она не трезвонит об этом по всем сми, а делает свою тяжелую, рутинную работу.
            Мне жаль, что вы не умеете пользоваться поисковыми системами. Вы можете просто набрать Православный приют, детский дом, реабилитационный центр и прочее.
            Зачем Церкви строить институты и заводы?? Что за благоглупости. Церковь врачует души людей. Сколько миллионов нашли там надежду и помощь.
            Как СССР с этим справлялся мы уже видим - его нет. А распад и деградация общества началась как раз в 80-е годы при вашем любимом Союзе.
            Moskovit
            1. zoolu350 Сегодня, 19:54
              Цитата: Moskovit
              Зачем Церкви строить институты и заводы?? Что за благоглупости. Церковь врачует души людей. Сколько миллионов нашли там надежду и помощь.
              Как СССР с этим справлялся мы уже видим - его нет. А распад и деградация общества началась как раз в 80-е годы при вашем любимом Союзе.

              ЗАО РПЦ институты и заводы не нужны, зачем плодить себе конкурентов? ЗАО РПЦ не врачует души (ибо как можно врачевать энергетическое биополе организма?), а за плату поддерживает веру в сверх естественное. Короче прав был Ленин: "Религия это опиум для народа".
              zoolu350
      3. sabakina Сегодня, 11:50
        Saburov , не знаю, мистика или нет, но когда Сталину посоветовали привезти икону Казанской Богоматери, немцы почему то сдриснули...
        sabakina
        1. Saburov Сегодня, 12:34
          Цитата: sabakina
          Saburov , не знаю, мистика или нет, но когда Сталину посоветовали привезти икону Казанской Богоматери, немцы почему то сдриснули...


          Приветствую! Уже давно этот миф опровергли. Облет с иконой – один из самых известных мифов из всей серии. Заключается он в том, что якобы Сталин приказал лететь с иконой, после чего немцы отступили. Причинно-следственная связь такая: с иконой полетали - враги отступили. Причём утверждения рознятся, одни говорят что облёт был с Тихвинской иконой. Что невозможно в силу того, что во время оккупации Тихвина в ноябре 1941 года икона была вынесена немцами из собора и отправлена во Псков, где передана Псковской духовной миссии. И только в 2004 году икона была возвращена на её историческое место в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Другие утверждают что облёт был с Казанской иконой, что тоже невозможно. Так как в ночь на 29 июня (12 июля) 1904 года из Богородицкого монастыря икона была похищена вместе с образом Спасителя в драгоценных ризах; обе иконы были украшены драгоценностями на сумму до 100 тысяч рублей; были похищены также деньги из свечных ящиков. Похитителя нашли: им оказался Варфоломей Чайкин (Стоян), крестьянин двадцати восьми лет. Он утверждал, что драгоценности и оклад образа продал, а саму икону расколол и сжёг в печи, что было подтверждено следственными действиями и судом присяжных. А все остальные ценности, которые могли "летать" из музеев и церквей были эвакуированы задолго ещё до самой битвы за Москву. Автором большинства этих мифов является протоиерей Василий Швец. Можете почитать его гнуснейшие небылицы, повествующие о каких-то «чудесах», которыми сопровождалась служебно-боевая деятельность РККА и НКВД, подробно изложены в книге «Россия перед Вторым Пришествием».

          Как писал Николай Каверин (один из исследователей подобных мифов):

          "В связи с 60-летием Великой Победы русского народа в Великой Отечественной войне невозможно не отметить ряд публикуемых в церковных изданиях мифов, связанных с этой эпохой. Эта мифология, не подкрепленная никакими ссылками на церковные или архивные источники, кочует из книги в книгу. Автором большинства этих мифов является протоиерей Василий Швец. Наиболее полно его сочинения были представлены в книге «Россия перед вторым пришествием» — своеобразной энциклопедии православного мифотворчества, составителем которой является Сергей Фомин. Вошли эти мифы также и в книгу иеромонаха Филадельфа (Моисеева) «Заступница Усердная»".

          "Повествования прот. Василия Швеца (без ссылок на какие-либо источники!) могут представляться весьма благочестивыми, ибо связаны они с глубоко почитаемым верующим русским народом Казанским образом Божией Матери — Заступницей Усердной рода христианского. Однако необходимо предостеречь легковерного читателя не доверять слепо всему тому, что вышло из-под пера прот. Василия Швеца и затем вошло в различные сборники о войне".

          По поводу мифического "облёта" автор пишет:

          "После выхода в свет книги «Россия перед вторым пришествием» постоянно повторяется благочестивая легенда об облете в декабре 1941 года Москвы с Тихвинской иконой Божией Матери. Напомним еще раз, что до исторической встречи Сталина с тремя митрополитами Русской Православной Церкви в сентябре 1943 года ни о какой религиозной пропаганде, а тем более в войсках, не могло быть и речи. Нужно ясно представлять себе сложность и трагичность ситуации обороны Москвы в октябре-декабре 1941 года, чтобы понять, что за подобный «облет с иконой», когда немцы уже были на подступах к столице, летчика, посмевшего совершить подобное, ожидал бы беспощадный приговор военного трибунала".

          P.S. Вообщем суть этого мифа такова: Что войну выиграл не Советский Народ, а боженька помог. Если копнуть глубже в истории, то фашисты на оккупированных советских территориях, первым делом восстанавливали православные храмы и священнослужители РПЦ безоговорочно с ними сотрудничали. Что даёт неоднозначный намёк для чего эти мифы создаются. На дворе 21 век, а вы всё в сказки верите. Будьте умней! С уважением!
          Saburov
        2. МИХАН Сегодня, 13:45
          Цитата: sabakina
          Saburov , не знаю, мистика или нет, но когда Сталину посоветовали привезти икону Казанской Богоматери, немцы почему то сдриснули...

          Зря вы это написали....Сейчас слюной брызгать начнут доказывая..хе хе
          МИХАН
      4. Govorun Сегодня, 18:39
        Почитал твои "труды" и понял...Историк из тебя как из ГОв....а морковка....Бедняга, так выжимал из себя и все мимо...А про часы патриарха, ну хватит уже эту пластинку визжать и ныть, ну вот вам человеку НЕ верующему какое дело то до этих часов,какое вам дело на какой машине он передвигается ,в каком доме он живет,если завидно,так завидуй тише. А то у таких "орущих" как будь то бы жизни своей нет,что бы обсуждать чужую. а вернувшись к истории...завязывай,не твое это,НЕ ТВОЕ.
        Govorun
  3. Skay Сегодня, 08:53
    Какой там автомат?! Слово-то посильнее будет.
    Skay
  4. Alex20042004 Сегодня, 08:54
    Я предлагаю пристрелить бешенных псов - организаторов т.н. "Миротворцев".
    Alex20042004
    1. 210окв Сегодня, 09:06
      Сами пойдете стрелять?Или все же оставим это спецам?..А,ну да,у них "стрелялка" сломалась.Точнее сломали в Кремле.
      Цитата: Alex20042004
      Я предлагаю пристрелить бешенных псов - организаторов т.н. "Миротворцев".
      210окв
    2. sabakina Сегодня, 11:54
      Alex20042004, а на фига? Там в список занесли Собчак! Пусть на волков охотятся.
      sabakina
  5. Симон Сегодня, 08:55
    Что, бандеровцы поняли, что БОГ - это правда, а правда за нами! Так, что БОГ на стороне России, значит Россия победит!
    Симон
  6. изя топ Сегодня, 08:58
    а говорили-дно request ан нет,дальше копают what
    изя топ
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:00
    При малейшей угрозе жизни — стрелять, не задумываясь
    Угроза жизни от служителя РПЦ? По украински "мощно" и как всегда ни в какие ворота. Ну если только служитель приложится крестом по националистической башке от безвыходности, так это даже Сам простит.
    rotmistr60
  8. Пленник Сегодня, 09:04
    Совсем соседи шизанулись. Видать бесом одержимы, раз священослужителей стрелять призывают. Этих чудаков святой водой кропить надо, а не калашами пугать. laughing
    Пленник
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 09:12
    Враг всегда нечеловечески жесток в предчувствии конца...и действует со звериной истерией...
    КВУ-НСвД
  10. DEZINTO Сегодня, 09:18
    Дна - нет. Нет никакого дна.....моральных ценностей и совести тоже нет. - Наверное так мидитирует каждый справжний краинец, ......прикрути....прикрути....будет холодно но ты терпиии... recourse
    И грустно и смешно конечно..... request В конец чёкнулись.....
    DEZINTO
  11. German Titov Сегодня, 09:21
    Лично знаю двух священнослужителей (один бывший священник, второй монах). Не рекомендовал бы "миротворцам" становиться у них поперек дороги, чревато. Храни их Боже.
    German Titov
  12. polkovnik manuch Сегодня, 09:21
    Вот как "печенюшки" башни хохлам заклинили ,дай Бог скоро Аваков на Парашке женится , тогда точно все хохлы гуйропейцами станут. А батюшки ,окормляющие солдат на передовой , оружия не носят ,хотя для самообороны ( от таких "миротворцев") не мешало-бы .
    polkovnik manuch
  13. К-50 Сегодня, 09:36
    Я хоть к церкви и отрицательно отношусь но " стрелять по священнослужителям РПЦ " это нечто совершенно безумное. Хотя где на Украине умное что осталось? Где-то есть, не спорю, но спряталось глубоко опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких.
    При малейшей угрозе жизни — стрелять

    Это наверное если на бесноватых святой водой попадёт?
    ААА-а-а-а!!! Демоны!!!! wassat
    К-50
  14. Комментарий был удален.
  15. частное лицо Сегодня, 10:00
    Сказать можно что угодно, но стрелять или поднимать руку на священника грех при этом задумается самый заклятый атеист. В душе пусть даже очень глубоко но мы все верующие.
    частное лицо
  16. samarin1969 Сегодня, 10:01
    Украинцы уже "насовершали" за последние 5 лет тысячи куда более страшных дел..."Миротворец" - лишь знамя украинских "хотелок". Если отсутствовала адекватная реакция на Одессу, пытки, расстрелы, обстрелы городов и пр., то призывы неофициального сайта - это медийная чепуха для "выпускания пара".
    samarin1969
  17. Сергей Д_2 Сегодня, 10:01
    Шо у них все так неуклюже?
    Сергей Д_2
  18. Yak28 Сегодня, 10:06
    Сайт миротворец это русофобы, больные на всю голову персонажи,на которых обращать внимания не стоит.А церковь в России всегда работала на власть и в интересах власти,а не простого народа.Как по мне попы не имеют отношения к богу.им очень удобно сидеть у кормушки и подпевать любому правительству.В своё время коммунисты попов спустили с небес на землю,а сегодня церковь снова на коне,средневековье,что сказать.
    Yak28
  19. Сергей Д_2 Сегодня, 10:16
    Как то в молодости в поезде слушал беседу четырех ( четырех ,Карл!) человек с батюшкой.Они по простоте душевной решили его своим интеллектом задавить.Итог- разнёс в пух и прах ,один - четырех,спокойно,с улыбочкой.
    Сергей Д_2
    1. МИХАН Сегодня, 10:59
      Цитата: Сергей Д_2
      Как то в молодости в поезде слушал беседу четырех ( четырех ,Карл!) человек с батюшкой.Они по простоте душевной решили его своим интеллектом задавить.Итог- разнёс в пух и прах ,один - четырех,спокойно,с улыбочкой.

      Таких много в России монахов ..Скромных и когда глаза смотрят в душу! Их по ТВ и в СМИ не показывают ..Такие, это основа России и не только в религии и вере..! Храни их Бог , не всех уничтожили и затравили.. hi
      МИХАН
    2. zoolu350 Сегодня, 20:05
      Значит не слишком высокий интеллект у 4 был, я сам как то спокойно вывел из себя 2 членов ЗАО РПЦ. Также приятно ломать шаблоны муслимам, свидетелям Йеговы, адвентистам 7го дня. А вот буддисты весьма сложная цель.
      zoolu350
  20. Дормидонт Сегодня, 10:38
    Наши ближневосточные партнёры в очередной раз раскрыли своё звериное нутро
    Дормидонт
  21. Жаждущий ветра Сегодня, 11:04
    В который раз повторюсь, нефиг быть терпилами. Иначе получайте и терпите.
    Жаждущий ветра
  22. косопуз Сегодня, 11:06
    Давно пора называть вещи своими именами. В том числе сайт ""Миротворец" должен называться "Смертетворец"
    косопуз
  23. Геркулесыч Сегодня, 11:36
    Хрущ, гад выпустил эти стада недобитков бендеровских , а они теперь и к власти пришли на незаконно полученных Российских землях.
    Геркулесыч
  24. olimpiada15 Сегодня, 15:53
    Сайт, публикующий личные данные граждан не только Украины, но и других стран , с призывом убивать , не просто "демократически" нарушает права человека, по своей сути является террористическим. Убиты люди, информация о которых была там размещена.
    Где же мировых разносчиков демократии, ратующих о защите прав человека?
    olimpiada15
    1. МИХАН Сегодня, 16:28
      Цитата: olimpiada15
      Где же мировых разносчиков демократии, ратующих о защите прав человека?

      Где где в п... wassat
      Вот так и живем..! Как я устал уже все это читать , хочется действовать ..
      МИХАН
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