Сайт «Миротворец» призвал расстреливать «московских попов»

Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковские попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет, и под рясой может быть скрыт автомат. При проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При малейшей угрозе жизни — стрелять, не задумываясь

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» опубликовал заявление, в котором назвал священнослужителей РПЦ "боевыми единицами" России и призвал украинских военных стрелять по священнослужителям РПЦ «при малейшей угрозе жизни». Текст заявления был выложен на странице проекта в Facebook.— говорится в сообщении.Напомним, что «Миротворец» регулярно делает скандальные публикации, в которых публикует личные данные журналистов, ополченцев Донбасса, а также любых других граждан, чья позиция не совпадает с мнением украинских властей.Деятельность сайта неоднократно подвергалась критике. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова называла публикации "прямым призывом к расправе", а представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала записи на сайте "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".