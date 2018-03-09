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Сайт «Миротворец» призвал расстреливать «московских попов»
Скандально известный украинский сайт «Миротворец» опубликовал заявление, в котором назвал священнослужителей РПЦ "боевыми единицами" России и призвал украинских военных стрелять по священнослужителям РПЦ «при малейшей угрозе жизни». Текст заявления был выложен на странице проекта в Facebook.
Напомним, что «Миротворец» регулярно делает скандальные публикации, в которых публикует личные данные журналистов, ополченцев Донбасса, а также любых других граждан, чья позиция не совпадает с мнением украинских властей.
Деятельность сайта неоднократно подвергалась критике. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова называла публикации "прямым призывом к расправе", а представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала записи на сайте "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковские попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет, и под рясой может быть скрыт автомат. При проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При малейшей угрозе жизни — стрелять, не задумываясь— говорится в сообщении.
Напомним, что «Миротворец» регулярно делает скандальные публикации, в которых публикует личные данные журналистов, ополченцев Донбасса, а также любых других граждан, чья позиция не совпадает с мнением украинских властей.
Деятельность сайта неоднократно подвергалась критике. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова называла публикации "прямым призывом к расправе", а представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала записи на сайте "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Использованы фотографии: http://sdrvdv.ru/
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