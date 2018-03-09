Авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN 68) встал на ремонт

По всей вероятности, этот ремонт станет одним из последних для USS Nimitz. С новым оборудованием и существенной модернизацией нескольких элементов корабля, в том числе работами по сохранению его корпуса, авианосец получит задел для продолжительной дальнейшей службы

Головной авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN 68) встал в сухой док верфи Puget Sound Naval Shipyard в Бремертоне (штат Вашингтон), сообщает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com .Плановый капитальный ремонт авианосца должен завершиться в мае 2019 года, когда корабль выйдет на испытания. Запланированы модернизация и ремонт систем управления, защиты корпуса, боевых систем, подъёмников и лифтов — общий объём работ оценивается в 315 000 человеко-часов.— рассказал Брайан Фацио, руководитель проекта модернизации авианосца USS Nimitz.Авианосцы типа Nimitz являются самыми большими военными кораблями в мире. Водоизмещение авианосца USS Nimitz составляет 100 000 т, длина — 333 м, ширина — 77 м, осадка — 11,3 м. Корабль имеет практически неограниченный запас хода благодаря атомной силовой установке, состоящей из двух реакторов и четырёх турбин (общая мощность — 260 000 л.с.), разгоняющих авианосец до 30 узлов (56 км/ч). Срок службы атомных реакторов составляет 20–25 лет. Авианосец Nimitz (CVN-68) — был принят на вооружение ВМС США в 1975 год