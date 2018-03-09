21:28 09 марта
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Авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN 68) встал на ремонт

Головной авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN 68) встал в сухой док верфи Puget Sound Naval Shipyard в Бремертоне (штат Вашингтон), сообщает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com .

Плановый капитальный ремонт авианосца должен завершиться в мае 2019 года, когда корабль выйдет на испытания. Запланированы модернизация и ремонт систем управления, защиты корпуса, боевых систем, подъёмников и лифтов — общий объём работ оценивается в 315 000 человеко-часов.

Авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN 68) встал на ремонт



По всей вероятности, этот ремонт станет одним из последних для USS Nimitz. С новым оборудованием и существенной модернизацией нескольких элементов корабля, в том числе работами по сохранению его корпуса, авианосец получит задел для продолжительной дальнейшей службы
— рассказал Брайан Фацио, руководитель проекта модернизации авианосца USS Nimitz.

Авианосцы типа Nimitz являются самыми большими военными кораблями в мире. Водоизмещение авианосца USS Nimitz составляет 100 000 т, длина — 333 м, ширина — 77 м, осадка — 11,3 м. Корабль имеет практически неограниченный запас хода благодаря атомной силовой установке, состоящей из двух реакторов и четырёх турбин (общая мощность — 260 000 л.с.), разгоняющих авианосец до 30 узлов (56 км/ч). Срок службы атомных реакторов составляет 20–25 лет. Авианосец Nimitz (CVN-68) — был принят на вооружение ВМС США в 1975 год

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 109

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  1. 210окв Сегодня, 09:29
    Корабль уже довольно старый,так что неудивительно что в ремонт.Меня больше интересует сухой док,его размеры должны быть еще больше этого гиганта.
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 09:31
      Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом , никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует . Тем более такая огромная цель .
      Spartanez300
      1. 210окв Сегодня, 09:33
        Пока ЭТО плавает-металлоломом не является.. yes
        Цитата: Spartanez300
        Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом .
        210окв
        1. Владимир16 Сегодня, 15:04
          Цитата: Spartanez300
          Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом , никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует . Тем более такая огромная цель .

          Полно банановых республик которым срочно нужна демократизация. wink
          Да и Европа нуждается в "защите". laughing
          Владимир16
      2. Вадим237 Сегодня, 09:33
        Его несколько раз модернизировали, так что от состояния металлолома, он находится далеко.
        Вадим237
      3. МИХАН Сегодня, 09:36
        Цитата: Spartanez300
        Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом , никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует yes .

        Эти калоши уже в прошлом, так если только "пофарсить ", возле Африканского континента перед Сомали и т.д...хе хе
        МИХАН
        1. tchoni Сегодня, 10:09
          Цитата: МИХАН
          Эти калоши уже в прошлом, так если только "пофарсить ", возле Африканского континента перед Сомали и т.д...хе хе

          Цитата: Spartanez300
          Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом , никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует . Тем более такая огромная цель .

          Блин, я вам удивляюсь.... Дожить до лет преклонных,ума не нажить... Один такой " спец" по фамилии Хрущев уже одныжды попилил по живому авиацию... Какой смысл в аэродромах и авиадивизиях, если за каждым из них закреплена персональная "кузькина мать"? Вот и попилил...
          Так вот, господа спецы, авианосец типа " нимиц" это , на секундочку, СВОДНАЯ АВИАДИВИЗИЯ. На, особо подчеркиваю, ПОДВИЖНОМ аэродроме... Прикрытом так, что мама не горюй.
          Если эти , как тут выражаются, "корыта" , бесполезны, то, стационарные аэродромы, истребительная, бомбардировачная и прочие виды авиации, кроме, разве что пассажмрской и транспортной, пора списать в утиль! Ровно так, как завещал нам, покойный ныне Никита Сергеевич!
          И, если возникнет надоьность, то нефиг гонять "капитанов Филиповых" с риском для их жизней.... Сразу гиперзвуковым глайдером по "барбухайке" копеешной и вся недолга.
          tchoni
          1. sabakina Сегодня, 10:27
            tchoni

            Профессор, а аппаратура при Вас?
            sabakina
            1. Serg65 Сегодня, 10:53
              Цитата: sabakina
              tchoni

              Профессор, а аппаратура при Вас?

              what Профессор в чём то не прав?
              Serg65
              1. sabakina Сегодня, 10:58
                Сергей, а что? Даже профессор Преображенский ошибся. Что такое авианосец? Плавающее ВПП. Там даже "Циркона" не надо.
                sabakina
                1. Serg65 Сегодня, 11:25
                  Цитата: sabakina
                  Что такое авианосец?

                  Слава, если бы было так всё просто! Эту ВПП надо ещё найти на просторах океана, затем каким то образом подтащить километров на 500 к этой ВПП вездесущие "Цирконы" и уцелеть при этом, затем умудриться навести эти "Цирконы" на плавающую ВПП, ну а как "Цирконы" пробьют оборону ордера не ты и не я не знаем!!!!
                  Serg65
                  1. sabakina Сегодня, 11:29
                    Сергей, Гугл отменили? Спутники отменили? Кто запрещает сбросить с ближнего космоса чугунное ядро 18 века?
                    sabakina
                    1. Serg65 Сегодня, 12:13
                      Цитата: sabakina
                      Гугл отменили? Спутники отменили?

                      laughing Слава, ну ты же прекрасно понимаешь что Гугл и спутники станут первыми жертвами 3-й мировой!
                      Оооххх, была в СССР такая космическая штука, называлась "Легенда", так вот в 81-м вся наша военно-морская разведка включая и "Легенду" проморгала проход 83-х кораблей НАТО во главе с "Эйзенхауэром" линии Грендландия-Исландия-Фарерские острова, патрульная авиация ВМФ СССР засекла их уже возле Нордкапа-а это уже весь Кольский район под ударом в течении 15-20 минут!
                      в 83-м практически тажа ситуация только на Тихом океане. Разведка ВМФ вдруг потеряла аж 2 авианосца "Мидуэй" и "Энтерпрайз", а через 4 дня ТУ-95 РЦ патрулируя в двухста километрах от Петропавловска-Камчатского повстречал пару Ф-14 с характерными знаками принадлежности к " Энтерпрайзу", сами же АУГ находились в 450-ти километрах от Петропавловска!
                      Это при том Вячеслав, что за американскими АУГ слежение велось постоянно и отрыв от слежения являлся экстрочерезвычайной ситуацией!
                      Не пренебрегайте противником, песня "Если завтра война" на все времена не в тему hi
                      Serg65
                      1. sabakina Сегодня, 12:22
                        Серёга, у меня в памяти почему то осталась инфа, как наши подлодки (вроде их было три), во время холодной войны, под "надзором" подводной американской системы слежения, шли, шли и вдруг исчезли. Не атомные! Просто взяли и исчезли!
                        sabakina
          2. Topgun Сегодня, 11:46
            плюсую каждому слову.
            авианосцы (а точнее плавающий аэродром (критиканы на него смотрят как на корабль а это еще раз - аэродром)) устареют когда появятся летающие авианосцы wink
            ибо авиация не устареет никогда а авиации нужны аэродромы...
            Topgun
          3. Винни76 Сегодня, 12:58
            Цитата: tchoni
            Так вот, господа спецы, авианосец типа " нимиц" это , на секундочку, СВОДНАЯ АВИАДИВИЗИЯ. На, особо подчеркиваю, ПОДВИЖНОМ аэродроме... Прикрытом так, что мама не горюй.

            Теперь это братская могила "СВОДНОЙ АВИАДИВИЗИИ". Расскажите уважаемый tchoni, чем эта самая авиадивизия будет сбивать 10 М ракетки? Я уж молчу про подводные аппаратики.
            Цитата: tchoni
            Если эти , как тут выражаются, "корыта" , бесполезны, то, стационарные аэродромы, истребительная, бомбардировачная и прочие виды авиации, кроме, разве что пассажмрской и транспортной, пора списать в утиль!

            Одно не вытекает из другого. Самолеты могут за пол дня перебазироваться из Калининграда во Владивосток и сразу поучаствовать в операциях. Для этого железное корыто с кастрированными самолетами не нужно.

            Цитата: tchoni
            И, если возникнет надоьность, то нефиг гонять "капитанов Филиповых" с риском для их жизней.... Сразу гиперзвуковым глайдером по "барбухайке" копеешной и вся недолга.

            В упомянутых вами "корытах" кроме "капитанов Филлиповых" еще несколько тысяч душ. Ну а несоответствие стоимости снаряда и цели - это общемировая тенденция.
            Винни76
            1. Serg65 Сегодня, 14:07
              Цитата: Винни76
              Самолеты могут за пол дня перебазироваться из Калининграда во Владивосток и сразу поучаствовать в операциях.

              what А им. этим самолётам, при таком раскладе дадут ли супостаты возможность перебазироваться на ДВ? И будет ли у них возможность приземлиться, ведь за полдня их полёта от наземных аэродромов тоже вряд ли что останется, к тому же мало их там!
              Цитата: Винни76
              чем эта самая авиадивизия будет сбивать 10 М ракетки? Я уж молчу про подводные аппаратики.

              Ну друг мой, на толстую дырку всегда винт с резьбой подберётся! Да, согласен сейчас винта нету, но это только сейчас!
              tchoni прав, 10 М ракетки хорошо дополнят оборону России, но не заменят собой остальное вооружение!
              Serg65
        2. Sefevi Сегодня, 10:41
          "Эти калоши уже в прошлом", "Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом , никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует . Тем более такая огромная цель ."
          Американцы вовсе не дураки, что и доказывали многократно. Они прекрасно знают цену предвыборным заявлениям. laughing Это раз. А во вторых этот "металлолом" прекрасно прикрыт. Если кошка не может дотянутся до лакомства, то называет его "тухлятиной" laughing laughing
          Sefevi
        3. lis-ik Сегодня, 17:16
          Цитата: МИХАН
          Цитата: Spartanez300
          Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом , никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует yes .

          Эти калоши уже в прошлом, так если только "пофарсить ", возле Африканского континента перед Сомали и т.д...хе хе

          Михан. Не далёкий вы человек.
          lis-ik
          1. МИХАН Сегодня, 17:25
            Цитата: lis-ik
            Михан. Не далёкий вы человек.

            Уж какой есть ..Куды мне до вас до всех !
            Авианосцы это очень дорого, не только в строительстве , но и в обслуживании ..
            А сейчас , это очень отличные цели ..И их в первую очередь мочить начнут!
            Я бы сам с удовольствием на гашетку жал видя , какая там паника..ха ха ха
            МИХАН
      4. Громобой Сегодня, 09:52
        Цитата: Spartanez300
        Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом , никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует . Тем более такая огромная цель .

        Продемонстрируйте боевые возможности уничтожения целей,нахождения их,рыкания в облаке РЭБ,и наконецц кил ту кил,а нет таких данных,значит ваша с ВВПутиным инфа позёрство и бравада.Опровергните мою инфу


        нечем,ну так понятно..)
        Громобой
        1. sabakina Сегодня, 10:31
          Громобой , ты чего такой злой и засланный?
          sabakina
          1. Галеон Сегодня, 12:48
            Цитата: sabakina
            Громобой , ты чего такой злой и засланный?

            Я бы ответил за Громобоя: в противовес зависти и тупости комментаторов и их насмешек над авианосцами - ну ведь правда от Хрущева fool не ушли. А ведь авианосец - воплощение совершенства кораблестроительной мысли! fellow И зарубежная кораблестроительная мысль будет посовершенней нашей. feel Вот одна причина зависти. Другая: капитальный ремонт махине в 100000 тонн водоизмещения за 14 месяцев?! Такая организация производства вызывает восхищение. Вот куда надо тыкать хари wassat манагеров нашей ОСК! НЕ по 15 лет лодки строить, не фрегаты по 5 лет. Ведь умели когда-то - 956-е строили за 1,5-2 года на излете 80-х good - я тому свидетель.
            Учиться надо хорошему у врага - учиться организовывать работу. Когда фрегат "Старк" в 1987 году получил от иранцев "Экзосет", он после этого уже через месяц снова бегал по Персидскому заливу! А ведь после поражения пкр двигаться не мог, на буксире волокли. Месяц на ремонт после боевого повреждения. Отсек целиком вырезали и вставили привезенный из США. Соединили фланцы, разъемы кабелей. Все. У нас до сих пор этой технологии нет. Мы получили ее как бонус от "Мистралей", но никто не внедряет - вы же видите, никто не строит пароходы по отсекам.
            Сейчас отмахнетесь: "о, всепропальщик выскочил". Конечно! Мы с вами вышли из призывного возраста - кровью своей платят одни, отмахиваются совсем другие. А говорящие правду, традиционно... не в почете - в любом, в любом обществе, не только у нас. На том и стоим. request soldier hi
            Галеон
            1. Serg65 Сегодня, 14:35
              Приветствуем коллега! hi
              Цитата: Галеон
              У нас до сих пор этой технологии нет.

              Ну согласитесь, со Старком пример некорректен! Оливеров Перри было 54 штуки в серии, Старк был 24-м. Привезти готовый отсек от строящегося фрегата не такая уж и проблема!
              Цитата: Галеон
              У нас до сих пор этой технологии нет

              Так хорошо вам знакомые КРЛ 68-бис уже строились секционно, другое дело что, судостроительная и судоремонтная промышленности за 10 лет "народной демократии" были практически убиты, Севмашу выжить допустим помогла продажа Горшкова!
              Цитата: Галеон
              А говорящие правду, традиционно... не в почете

              smile Не перегибайте! Правду можно по разному подать, допустим взять Союз в рассвете сил и сравнить с РФ в начале подъёма, картина маслом!
              Serg65
              1. Галеон Сегодня, 16:12
                Рад приветствовать моряка!
                Знаю, что вы можете меня понять, насколько мне хотелось бы быть неправым в моих рассуждениях. Но капиталка за 14 месяцев - это реально круто по высшим меркам. Это делает нация, которая была способна делать сухозрузы типа "либерти" за 7-8 дней, рекорд - 3,5 дня. На это равняться нужно, а не осмеивать.
                Из всех мыслей А.В. Суворова мне особенно нравится эта:
                "Выбери себе кумира. Подражай ему. Догони его. Обгони его! Слава тебе."
                Вот так бы жить...
                А насчет перегиба - в философию меня занесло, в "мировом масштабе". recourse
                Галеон
                1. Serg65 Сегодня, 17:37
                  Цитата: Галеон
                  Рад приветствовать моряка!
                  капиталка за 14 месяцев - это реально круто по высшим меркам.recourse

                  yes Согласен на все 100%
                  Цитата: Галеон
                  На это равняться нужно, а не осмеивать.

                  smile И здесь правда ваша и дай бог судостроение России к этому приблизится!
                  Цитата: Галеон
                  А насчет перегиба - в философию меня занесло

                  laughing Бывает!
                  За мир во всём мире drinks
                  Serg65
        2. LSA57 Сегодня, 10:36
          Цитата: Громобой
          Опровергните мою инфу

          ну тогда по вашей логике на МБР нет ядерных боеголовок. ведь их боевые возможности по уничтожению целей вы мне не сможете показать. "Калибры" до Сирии тоже вроде в работе никто не видел.
          LSA57
      5. d1975 Сегодня, 10:57
        А вы разве не поняли смысл американской экономики ? Им всегда нужен враг . Фантики то печатать надо . Историю вы же знаете явно неплохо. У них всё на войне построено . А гражданка это так не пришей одно к другому. Только не надо говорить про автопром и всё такое .
        d1975
        1. Korax71 Сегодня, 12:31
          Ну раз про автопроме не надо,то тогда готовые изделия из металла-32,6млрд.долларей,э лектроаппаратура-32,2 млрд.о оптические,технические и медицинские аппараты-84.2млрд.омерика выпускает 4.05%мирового экспорта станков.для сравнения Россия-0.15%мирового экспорта.по цифрам получается,что что то кроме войны могут производить request
          Korax71
      6. kotdavin4i Сегодня, 11:42
        Цитата: Spartanez300
        никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует

        Так не у всех стран есть новые российские ракеты и торпеды. этот старичок еще может "принести дерморкратию" в страны не первого мира...
        kotdavin4i
      7. lis-ik Сегодня, 17:15
        Цитата: Spartanez300
        Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом , никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует . Тем более такая огромная цель .

        В каждом слове так и видна зависть, хотя мне тоже завидно и обидно, что всё заработанное в России вкладывается не в нашу экономику.
        lis-ik
    2. DEZINTO Сегодня, 09:35
      где-то там спрятался....

      DEZINTO
      1. 210окв Сегодня, 09:38
        На снимке три авианесущие посудины вижу,а сухого дока с ним нет.
        Цитата: DEZINTO
        где-то там спрятался....

        210окв
        1. DEZINTO Сегодня, 09:43
          Ну я фиг его знает...не аквалангист winked , но наверняка где-то там где его строили там и припарковали....

          DEZINTO
          1. Gnefredov Сегодня, 10:22
            Сейчас внучка подбегает (7 лет) ...
            Ой деда! Кто это у тебя такой страшный?
            Я. - Где?
            В. - Да вот!
            Я. - Покажи.
            В. - Вот! (тычет пальчиком в монитор).
            ...а через минуту скидывает мне это:
            Gnefredov
            1. DEZINTO Сегодня, 11:06
              пха ха ,....) очень мило, талантливая у Вас внучка good
              DEZINTO
        2. Serg65 Сегодня, 10:00
          Цитата: 210окв
          На снимке три авианесущие посудины вижу,а сухого дока с ним нет.

          Дмитрий, справа от трёх посудин в 3 см. по фото такая прямоугольная штучка - это и есть сухой док hi
          Serg65
          1. 210окв Сегодня, 10:13
            Сергей спасибо hi Рассмотрел..
            Цитата: Serg65
            Цитата: 210окв
            На снимке три авианесущие посудины вижу,а сухого дока с ним нет.

            Дмитрий, справа от трёх посудин в 3 см. по фото такая прямоугольная штучка - это и есть сухой док hi
            210окв
            1. Serg65 Сегодня, 10:17
              Цитата: 210окв
              Рассмотрел..

              А вот Нимиц уже и возле дока
              Serg65
          2. APASUS Сегодня, 10:31
            Цитата: Serg65
            Дмитрий, справа от трёх посудин в 3 см. по фото такая прямоугольная штучка - это и есть сухой док


            Фото 1940 г ,но на них очень хорошо видно где доки
            APASUS
            1. Serg65 Сегодня, 10:40
              Цитата: APASUS
              Фото 1940 г ,но на них очень хорошо видно где доки

              На снимке во втором моём комментарии упоминаемые вами доки находятся в верхнем правом углу, а Нимиц (бортовой 68) стоит как раз у самого большого дока!
              hi
              Serg65
              1. Serg65 Сегодня, 10:45
                Для APASUS
                Вот так будет нагляднее

                Нимиц возле дока в левом нижнем углу, а ваши доки прямо по центру!
                Serg65
                1. APASUS Сегодня, 10:54
                  Цитата: Serg65
                  Нимиц возле дока в левом нижнем углу, а ваши доки прямо по центру!

                  Ну да,есть такое дело ,перестроили маленько!
                  APASUS
    3. tchoni Сегодня, 09:36
      Цитата: 210окв
      Корабль уже довольно старый,так что неудивительно что в ремонт.Меня больше интересует сухой док,его размеры должны быть еще больше этого гиганта.

      О да, старый. Но, чем хлрош авианосец, так это тем, что его возможности определяются вохможностями его авиагруппы. Поменял самолеты на палубе - и вуаля... опять новый корабль.
      Там, правда, то же сложности есть... но, кудаж без них...
      А док, таки да... Басейн приличный полкилометра метров на 100... Самое смешное, что он не едиственный...
      tchoni
    4. антивирус Сегодня, 10:08
      размеры дока понятны,
      ГЛАВНОЕ -В США ЕСТЬ И ДВОРНИКИ, КОТОРЫЕ ПОДМЕТАЮТ-ЧИСТЯТ ТАКИЕ ПЛОЩАДИ.
      не только голливудский бульвар чистят
      антивирус
      1. d1975 Сегодня, 10:59
        И у вас бы были , если станок вам дали бы . laughing
        d1975
    5. san4es Сегодня, 10:28
      Цитата: 210окв
      ...интересует сухой док,его размеры должны быть еще больше этого гиганта.


      Puget Sound Naval Shipyard, WA, Dji Phantom 3 Pro (07.10.2016)
      san4es
    6. сибиралт Сегодня, 10:39
      Про ремонт иностранных судов интересно, конечно. Но то, что вчера в Чечне разбились наши погранцы, как то не очень слышно. Или лимит на негативною информацию исчерпан? recourse
      сибиралт
    7. Владыка Ситх Сегодня, 10:57
      Честно говоря, думал что его спишут. Видимо повлияла задержка в строй нового авианосца.
      Владыка Ситх
  2. Gnefredov Сегодня, 09:35
    Чуть больше года на капитальный ремонт? Хм... как по мне, так в заявленные сроки это капитальный распил бабла скорее. Может что не понимаю? what
    Gnefredov
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 09:43
    А разве Форд не предназначался для замены выводимого из эксплуатации Нимитца ? Теперь , что ? форд откладывается на непонятный срок или кол-во авианосцев увеличивают ?
    КВУ-НСвД
    1. MegaMarcel Сегодня, 11:10
      Нимиц это не только название конкретного корабля, но и класс кораблей. Всего их 10. Замена уже идет, но планомерная. Поэтому и строят ещё два Форда на смену Нитмитцев. Напомню что последний Нимиц введен в эксплуатацию в 2009 году. Срок эксплуатации 50 лет. Так что необходимости в сиюминутной замене нет. Они ещё послужат дяде Сэму.
      MegaMarcel
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:20
        Цитата: MegaMarcel
        Нимиц это не только название конкретного корабля, но и класс кораблей. Всего их 10. Замена уже идет, но планомерная. Поэтому и строят ещё два Форда на смену Нитмитцев. Напомню что последний Нимиц введен в эксплуатацию в 2009 году. Срок эксплуатации 50 лет. Так что необходимости в сиюминутной замене нет. Они ещё послужат дяде Сэму.

        Уважаемый ! Не надо умничать . Я прекрасно понимаю разницу между названием типа серийного корабля и конкретным кораблём . Я говорил о том , что конкретный Форд должен был заменить конкретного Нимитца , как самого старого корабля предыдущего проекта . А теперь с этой заменой непонятки . Не надо считать себя умее других и менторски объяснять очевидные вещи , "с выпяченой губой" и презрительной снисходительностью суперэксперта... no hi
        КВУ-НСвД
        1. smoooggg Сегодня, 19:22
          Форд заменяет Энтерпрайз, правда со сдвигом вправо. Насчёт увеличения кол-ва: Трамп в своей кораблестроительной программе декларировал желание иметь 12 авианосцев, но тут всё вилами по воде писано, само собой
          smoooggg
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:46
    разгоняющих авианосец до 30 узлов (56 км/ч)
    Для такой посудины скорость приличная. Рано или поздно, но приходит время когда корабль либо необходимо модернизировать, либо отправлять на "пенсию".
    rotmistr60
    1. антивирус Сегодня, 10:12
      корабль либо необходимо модернизировать, либо отправлять на "пенсию"

      -как много сделало поколение 50-70 гг американцев--Китай насыпает( др платформы еще нет), а этот на "пенсии " поставить в атолл и забетонировать--вторые Гавайи или Диего-Гарсия
      антивирус
    2. san4es Сегодня, 10:55
      Цитата: rotmistr60
      ... либо отправлять на "пенсию".

      san4es
  5. мерцание Сегодня, 09:47
    Авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN 68) встал на ремонт
    Океанское корыто хотят подкрасить. В эпоху (а эпоха эта уже открыта) гиперзвуковых ракет, авианосец становится уязвим еще на дальних подступах, а потому военная эффективность его резко снижается.
    Так что, подкрасить его и продать ... ну, например, саудитам или Израилю, чтоб палестинцев гонял.
    мерцание
    1. smoooggg Сегодня, 19:28
      Знаете, в эпоху гиперзвуковых ракет, которых нет на вооружении ни у кого, неизвестно, будут ли для них подходить нынешние носители кр, для которых нет средств целеуказания - я бы всё-таки поставил на ауг. Но как только гарант расскажет про гиперзвуковые шапки - для ауг настанут тяжелые времена, конечно.
      smoooggg
      1. мерцание Сегодня, 19:59
        Эпоха гиперзвуковых ракет открыта : с 1 декабря 2017 года в Южном военном округе (ЮВО) на боевое дежурство встал гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Для АУГ разницы кто его потопит (гиперзвуковой комплекс Кинжал или гиперзвуковая ракета) нет. По сути АУГ хорош только для борьбы слаборазвитых стран. Если общая численность АУГ достигает 9000 человек то это братская могила, которую обеспечит один "Кинжал".
        гиперзвуковые шапки
        Это что такое ?
        мерцание
        1. smoooggg Сегодня, 20:07
          Каким образом "Кинжал" в ЮВО угрожает какой-либо АУГ? Про целеуказание и остальное вы кокетно промолчали, из скромности, вестимо.
          smoooggg
          1. мерцание Сегодня, 20:20
            Дальность действия Кинжала 2000км плюс МИГ 31 около 1000км. Если из Крыма то его зона досягаемости практически все Средиземное море.
            Про целеуказание и остальное вы кокетно промолчали, из скромности, вестимо.
            Вообще не вижу проблем. И еще раз, это что за:
            гиперзвуковые шапки
            ?
            мерцание
            1. smoooggg Сегодня, 21:03
              > Вообще не вижу проблем

              нет целеуказания - нет проблем, согласен

              даю подсказку: гиперзвуковые шапки - следующее вундерваффе российского ВПК. Гарант лет через 6 расскажет, не волнуйтесь.
              smoooggg
          2. Оператор Сегодня, 20:40
            Цитата: smoooggg
            Каким образом "Кинжал" в ЮВО угрожает какой-либо АУГ?

            Про Средиземное море (место постоянного базирования американских АУГ) слыхали?

            Ракета комплекса "Кинжал" с местом базирования ЮВО и дальностью полета 2000 км как раз накрывает акваторию Средиземного моря. А ведь есть еще и Крым и 1200 км радиуса полета Миг-31, так что Красное море также кроется "Кинжалом" как корова быком. А из района Северного Кавказа при пуске ракеты над Каспием кроется Персидский залив.

            И не надо ля-ля об отсутствии целеуказания в Средиземном, Красном морях и Персидском заливе - в этих акваториях постоянно болтаются рыболовецкие, грузовые и прогулочную суда сирийцев, ливийцев, египтян, иранцев, иракцев и черт знает еще каких судовладельцев.
            Оператор
            1. smoooggg Сегодня, 21:01
              Ох уж этот прекрасный мир, где ПВО стран НАТО не существует, как бы в нём оказаться, не подскажете?

              > рыболовецкие, грузовые и прогулочную суда сирийцев, ливийцев, египтян, иранцев, иракцев

              жду примера выдачи целеуказания с рыболовецких шхун сирийцев, коли это так несложно.
              smoooggg
              1. Оператор Сегодня, 21:12
                Приведите хотя бы один пример перехвата маневрирующей боеголовки, пикирующей на скорости от 10М (на входе в атмосферу) до 5М (при подлете к цели).

                А кто вам сказал, что на рыболовецкой шхуне под флагом Кипра, Греции, Турции, Сирии, Ливана, Египта, Ливии, Туниса, Мальты и т.д. будут находится киприоты, греки, турки, сирийцы, ливанцы, египтяне, ливийцы, тунисцы, мальтийцы и т.п. (при Спецназ слыхали?) laughing

                Плюс простейшие малоразмерные БПЛА, запущенные со шхун за горизонтом, плюс фонящие на весь радиодиапазон РЛС АУГ - если выключить радары, то есть шанс получить взрывообразный привет от любой моторной лодки в стесненной акватории Средиземного, Красного морей и Персидского залива (про ОСНАЗ слыхали?).
                Оператор
                1. smoooggg Сегодня, 21:19
                  > Приведите хотя бы один пример перехвата маневрирующей боеголовки, пикирующей на скорости от 10М (на входе в атмосферу)

                  У вас "Кинжал" уже из атмосферы научился выходить? Характеристики растут от комментария к комментарию, в следующем будет летать на 20 махах прямо до Норфолка. Вас бы в ВПК устроить, там такой же принцип, примерно.

                  > А кто вам сказал

                  А вам кто сказал, что будет иначе? Голоса в голове?
                  smoooggg
                  1. Оператор Сегодня, 21:27
                    У вас каша в голове: "Кинжал" это комплекс, а из атмосферы выходит только его часть - отделяемая боеголовка ракеты "Искандер-М", при стрельбе на максимальную дальность 2000 км, естественно. При стрельбе на меньшие дальности боеголовка летит в атмосфере на высоте не выше 100 км.

                    Для удара по Норфолку нам не нужно 20М, ибо боеголовка "Искандера-М" с 10М, запущенного с МиГ-31 над Калининградской областью РФ, достигает любой точки на Британских островах.

                    Тогда "зачем платить больше?" bully
                    Оператор
  6. Симон Сегодня, 09:48
    Цитата: 210окв
    Корабль уже довольно старый,так что неудивительно что в ремонт.Меня больше интересует сухой док,его размеры должны быть еще больше этого гиганта.

    А может им проще будет вообще его пустить на металлолом! Такие деньги вкладывать в эту рухлядь, все равно половина средств будет разворовано. request
    Симон
    1. demiurg Сегодня, 10:19
      У этой рухляди полностью обученный и обстрелянный экипаж, укомплектовано авиакрыло. Нет никаких критических проблем в эксплуатации. Ремонт этой рухляди сделают за полтора года максимум.
      Таки вот, рухлядь это Кузя в нынешнем виде, с его боеготовностью стремящейся к нулю. А Нимиц боеготовый корабль вставший на плановый ремонт.
      demiurg
      1. sabakina Сегодня, 10:40
        валера, мне так, чисто посмеяться....Откуда пишите?
        sabakina
        1. demiurg Сегодня, 10:41
          Из села Прокудское Новосибирской области hi Я не виноват, что выходя в инет по мобильному МТС мне присваивают IP различных государств.


          Тут даже мой домик разглядеть можно.

          https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mod
          e=search&text=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%
          BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B
          E%D0%B5%20%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20
          %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&sll=82.452656%
          2C55.005608&sspn=0.004914%2C0.001609&sctx
          =ZAAAAAgBEAAaKAoSCQsnaf6YPVhAEcX%2FHVGh6k5AEhIJ6I
          NlbOjkSUARzT0kfO8dQEAiBAABAgMoBTABOKOulMyqlqHUrwF
          AsfoISAFVev9%2FP1gAagJydXAA&ll=82.452656%2C55
          .005608&z=18&l=sat
          demiurg
          1. sabakina Сегодня, 10:51
            валера, понял. Но всё таки, думаю, не стоить хаять "Кузю". Да, котлы конечно прошлый век, но ведь ходит! Как сказано в одном фильме: "Пришел, увидел, наследил". Если ответите, в каком фильме эта фраза прозвучала-я зауважаю село Прокудское ещё больше.
            sabakina
            1. макс702 Сегодня, 12:13
              Цитата: sabakina
              Как сказано в одном фильме: "Пришел, увидел, наследил".

              Скорее не так , пришел , увидел.. утопил...
              макс702
            2. demiurg Сегодня, 13:31
              Они сражались за родину.
              Был такой полководец в древности, Александр Македонцев....



              Котлы это не проблема. 12 -15 узлов вполне хватит для пугания бантустанов. Боевое маневрирование затруднено, и динамика хуже. Проблема в необученности экипажа, и в отсутствии полноценного авиакрыла. Сколько вылетов в сутки может выдать наш авианосец? А за неделю?

              demiurg
            3. mvg Сегодня, 13:42
              Кроме того, что он "ходит", от него требуют, чтоб с него взлетали и садились на него, а он (Кузя) очень часто выписывает билет в один конец. И сколько у него боеготовых самолетов? 6 штук или меньше?
              До 43 летнего Нимитца, как .... не хочу выражаться.
              mvg
    2. Berkut154 Сегодня, 10:31
      Не стоит недооценивать вероятного противника. В него столько денег вольют , что за эту сумму полнашего флота можно отстроить а другую модернировать. Для любого корабля средний ремонт-это вторая считай новая жизнь!
      Berkut154
  7. MegaMarcel Сегодня, 10:50
    Урапатриоты исходят на говно из за того что корабль аналогов которого никогда не было ни в СССР ни уж тем более в РФ встал на ТО. Когда лоханки типо БДК Иван Грен научимся строить в приемлемые сроки тогда и рты раскрывать надо. Все пугают штаты не стоящим на боевом дежурстве оружием! Где ваши ониксы, сарматы и т.д? Только в виде опытных образцов! Да и то не понятно достигли ли они заявленных характеристик... Когда там последний Орлан выйдет из сухого дока? И чем он будет по факту оснащен? Пока кто то по телеку рассказывает про супер оружие на фоне графики от калькулятора другие ведут планомерную работу по обслуживанию техники и созданию новых образцов. А мы даже советское наследие должным образом сохранить и обслужить не можем. Один предвыборный трёп. Тьфу.
    MegaMarcel
    1. DEZINTO Сегодня, 11:13
      Фига се у Вас печёт, а чего не заглавными буквами!? так было бы ещё громче....
      Да понятно всё у нас ржавчина и блеф, всё в лохмотья зачем вообще смеем рот открывать,...всё ясно, ясно, пойду поищу мыло и верёвку, а то ни того ни другого нет.
      Где Россия и Где Илон Маск,...ясное дело пора сдаваться!
      DEZINTO
    2. Андрей ВОВ Сегодня, 11:15
      Вот видимо Вы вчера перекушали импорт из Вас желчь со всех щелей...продолжайте,быстрее закончите свое желчное метание
      Андрей ВОВ
    3. AID.S Сегодня, 11:17
      Цитата: MegaMarcel
      научимся строить

      Цитата: MegaMarcel
      Где ваши ониксы, сарматы и т.д?

      Ваш комментарий оставляет ощущение раздвоенности и кризиса. Надо подождать. laughing
      AID.S
      1. мерцание Сегодня, 11:26
        Цитата: AID.S
        Цитата: MegaMarcel
        научимся строить

        Цитата: MegaMarcel
        Где ваши ониксы, сарматы и т.д?

        Ваш комментарий оставляет ощущение раздвоенности и кризиса. Надо подождать. laughing

        Особенно "ВАШИ ониксы, сарматы .." (под российским флагом) ?!. Похоже, чел предлагает треснуть ими по Израилю ... незнаю, легче ему о этого будет ?
        мерцание
  8. Геркулесыч Сегодня, 11:34
    Китайцам его в счет своих долгов по остаточной стоимости пускай сша отдаст! wassat
    Геркулесыч
    1. DEZINTO Сегодня, 11:44
      Китайцам его в счет своих долгов по остаточной стоимости пускай сша отдаст!

      Было бы замечательно, но у сша нет своего горбачёва или ельцина что-бы начинать такой фигнёй заниматся, увы у нас такое было...............
      И о афигеть с какой радостью американцы об этом рассказывали!



      Хотел бы я посмотреть как они распиливают свою подлодку, так же дооолго методично 45 минут видео рассказывая о Джоне сыне рыбака который теперь пилит подлодку джорджия....но увы.
      гадство блин!!!
      DEZINTO
      1. onix757 Сегодня, 11:55
        Цитата: DEZINTO
        Было бы замечательно, но у сша нет своего горбачёва или ельцина что-бы начинать такой фигнёй заниматся, увы у нас такое было...............

        ТК-202, ТК-12 «Симбирск» и ТК-13 были утилизированы в период с 2005 по 2009 годы при финансовой поддержке США. ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь» в 2004–2006 годах были выведены в резерв флота из-за отсутствия боекомплекта и ныне также ожидают утилизации.
        И причем тут ебн с горбачевым?
        onix757
        1. DEZINTO Сегодня, 12:00
          И причем тут

          Ну да не причём буквально, но они эту энерцию задали....а потом понислось, ни заводы не могли держать нагрузки обслуживания, ни во флоте не было квалификации...все разбежались, или служили на отвали....не все конечно но большинство.....
          Тушить бычок в вентиляционном фильтре в гальюне , - это как вообще? кто эту башку обучал? Вот и ответ, никто, забили болт и ....просто поэтому я виню этих двух персонажей, они задали тенденцию которую до сих пор пытаются вывести на нужный уровень....
          DEZINTO
          1. onix757 Сегодня, 12:05
            Цитата: DEZINTO
            Ну да не причём буквально, но они эту энерцию задали....а потом понислось, ни заводы не могли держать нагрузки обслуживания, ни во флоте не было квалификации...все разбежались

            А потому и понеслось, что не было и нет желания возрождать промышленность. У пути деиндустриализации страны есть надежные последователи.
            onix757
            1. DEZINTO Сегодня, 12:07
              А потому и понеслось

              Ну да, ну да.....я тут с Вами даже спорить не собираюсь......такие дела...мать их итить... recourse
              DEZINTO
        2. макс702 Сегодня, 12:18
          Цитата: onix757
          И причем тут ебн с горбачевым?

          вопросы по флоту не решаются в один день, там сроки решений и реакции десятилетия.. И как раз следствие действий
          Цитата: onix757
          ебн с горбачевым
          привел к
          Цитата: onix757
          ТК-202, ТК-12 «Симбирск» и ТК-13 были утилизированы в период с 2005 по 2009 годы
          макс702
      2. вадим dok Сегодня, 19:04
        Ломать не строить!
        вадим dok
  9. Serg65 Сегодня, 12:35
    sabakina,
    Цитата: sabakina
    шли, шли и вдруг исчезли

    Слав и такое было, да и не раз, поинтересуйся за что командир "Курска", капраз Лячин, получил звезду Героя! Слав, тыж пойми, я не стараюсь выпячивать американцев, просто я точно знаю что, авианосец труднодоступная цель и если я буду относится с пренебрежением к этой цели, то фиг что у меня получится wink
    Serg65
  10. Старый26 Сегодня, 14:04
    Цитата: Spartanez300
    Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом , никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует . Тем более такая огромная цель .

    Смысл в том, что авианосец есть, а вот то, что его может потопить - по воде вилами писаны. К тому же, США и Россия не единственные страны на планете. Противников у американцев найдется и без нас.

    Цитата: МИХАН
    Цитата: Spartanez300
    Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом , никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует yes .

    Эти калоши уже в прошлом, так если только "пофарсить ", возле Африканского континента перед Сомали и т.д...хе хе

    А "Кинжал" - в будущем. Есть хорошая пословица. "Не кажи гоп - пока не перескочишь". Очень многие системы доходили до стадии войсковых испытаний и далее НИЧЕГО. Пока на вооружении авиации нет "КИНЖАЛА" - все это фикция и бахвальство, что мы всех перетопим
    И страны свое оружие делают не только для одной страны? Или вы собираетесь стрелять по американскому авианосцу, который будет наносить удары по Конго или другой африканской стране?

    Цитата: sabakina
    Сергей, Гугл отменили? Спутники отменили? Кто запрещает сбросить с ближнего космоса чугунное ядро 18 века?

    Для этого ядро нужно еще там иметь. И точность такого ядра будет плюс-минус "Один лапоть". Для поражения этого корыта в Советских ВВС выделялся наряд ракетоносцев до ДИВИЗИИ. С ракетами типа Х-22. А у вас все решается одним "Цирконом"...

    Цитата: Винни76
    Теперь это братская могила "СВОДНОЙ АВИАДИВИЗИИ". Расскажите уважаемый tchoni, чем эта самая авиадивизия будет сбивать 10 М ракетки? Я уж молчу про подводные аппаратики

    Уважаемый Винни! А как эти 10-маховые ракетки "выйдут" на авианосец??? Не задавали себе такого вопроса7 Космическая группировка слежения у нас в достаточно зачаточном состоянии. Дальность действия радаров самолетов типа АВАКС порядка 600 км. Для того, чтобы следить за авианосцем АВАКС должен следить за АУГ, находясь в зоне действия авиации АУГ. Как вы считаете, при начале боевых действий кто-то будет ждать, когда по наводке АВАКСа что-то прилетит? Он будет целью №1. Если не для ЗРК ордера, то по крайней мере ее авиации.
    А что касается того де "Кинажала" Самолет носитель должен взлететь с аэродрома базирования и что дальше? Ракета 1400 км будет идти без целеуказания, то есть будут стрелять в "молоко"? Как действовать в этой ситуации? Нет, по мультику все хорошо. "Кинжал" топит корабль на раз. Вот только как носитель узнает, где эта цель?

    Цитата: Винни76
    Одно не вытекает из другого. Самолеты могут за пол дня перебазироваться из Калининграда во Владивосток и сразу поучаствовать в операциях. Для этого железное корыто с кастрированными самолетами не нужно.

    Не смогут. Заправщиков не хватит. Да и на этих "корытах" отнюдь не кастрированные самолеты. Вот на наших АНК действительно были кастрированные ЯКи...

    Цитата: Владыка Ситх
    Честно говоря, думал что его спишут. Видимо повлияла задержка в строй нового авианосца.

    Владыка! Спишут. ЕМНИП говорили о списании его где-то в районе 2030 года. Может быть действительно задержка с новым и поставили на ремонт.
    Старый26
    1. понтелеймон5230 Сегодня, 16:56
      А я тоже считаю что эти "плавучие аэродромы" всего лишь корыта, очень большие цели по которым трудно промахнутся и думаю что нам не надо идти по этому пути. Лучше развивать инновации, например беспилотники с атомными или иными двигателями которые смогут месяцами патрулировать над мировым океаном, и тогда не нужен будет плавучий аэродром. Многие скажут что это всего лишь фантазии, но именно фантазеры двигают этот мир вперед. И я уверен что подобные разработки ведутся.
      понтелеймон5230
  11. Оператор Сегодня, 14:25
    Стоило ВВП 1 марта заявить о постановке на опытно-боевое дежурство российского авиационно-ракетного комплекса средней дальности Х-47М2 "Кинжал" с боевым радиусом 3200 км и гиперзвуковой самонаводящейся боеголовкой, как США 9 марта приступили к "ремонту" авианосца CVN 68 Nimitz.

    Первый пошел laughing
    Оператор
    1. smoooggg Сегодня, 19:32
      стоит показать оператору график ремонта и обслуживания всех авианосцев сша - количество конспирологических теорий вырастет в разы
      smoooggg
      1. Оператор Сегодня, 20:42
        Ну так покажите - или кишка тонка?
        Оператор
        1. smoooggg Сегодня, 21:14
          Шутки про неумение пользоваться гуглом устарели лет 10 назад, так что просто спрошу: это правда так сложно?

          https://www.globalsecurity.org/military/ops/where
          .htm
          smoooggg
  12. Старый26 Сегодня, 16:09
    Цитата: Оператор
    Стоило ВВП 1 марта заявить о постановке на опытно-боевое дежурство российского авиационно-ракетного комплекса средней дальности Х-47М2 "Кинжал" с боевым радиусом 3200 км и гиперзвуковой самонаводящейся боеголовкой, как США 9 марта приступили к "ремонту" авианосца CVN 68 Nimitz.

    Первый пошел laughing

    Андрей! Перестаньте рассказывать сказки, выдумавая все новые цифры.
    1. Обносов говорил о Х-47М2 как о ракете воздух воздух малой дальности для СУ-57. И индекс Х уже на совести наших СМИ. Речь шла о ракете Р-74М2
    2. Путин заявлял о "Кинжале", как о ракете с дальностью в ДВЕ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ. У вас она уже вырасла до 3200 км....
    Умерьте свой пыл и перестаньте рассказывать сказки
    Старый26
    1. Оператор Сегодня, 20:27
      Существует некая вероятность, что Обносов/журналист запутался в индексах ГРАУ.

      Но не существует вероятности, чтобы я запутался в радиусе полета Миг-31 с боевой нагрузкой без подвесных топливных баков (1200 км) плюс заявленная дальность полета ракеты комплекса "Кинжал" (свыше 2000 км).
      Оператор
  13. sib.ataman Сегодня, 16:17
    Цитата: Громобой
    Цитата: Spartanez300
    Какой теперь смысл вкладывать деньги в металлолом , никакой защиты против новых российских ракет и торпед у него не существует . Тем более такая огромная цель .

    Продемонстрируйте боевые возможности уничтожения целей,нахождения их,рыкания в облаке РЭБ,и наконецц кил ту кил,а нет таких данных,значит ваша с ВВПутиным инфа позёрство и бравада.Опровергните мою инфу


    нечем,ну так понятно..)


    Ваши доводы в современной риторике уже каменный век! Даже пара "Калибров" в ядерном оснащении не оставляет их АУГам ни шанса! Никто не собирается с этими усссатыми-полосатыми в шашки в "Чапая" играться! И перспективные разработки от ВВП от 1.3.18 тому подтверждение. Это папуасов с каменными топорами пугать этими страшными шедеврами!
    sib.ataman
    1. smoooggg Сегодня, 19:35
      До сих пор помню, какие огромные потери предсказывали США в случае нападения на Ирак. А сейчас - "попуасы". Такое чувство, что некоторые комментаторы здесь не завязывают шнурки, чтобы переобуваться быстрее можно было.
      smoooggg
  14. Des10 Сегодня, 16:42
    [b] Срок службы атомных реакторов составляет 20–25 лет. Авианосец Nimitz (CVN-68) — был принят на вооружение ВМС США в 1975 год [/b]
    Т.е. они уже поменяли реактор в 2000 году.
    Des10
  15. ver_ Сегодня, 16:50
    Цитата: Serg65
    sabakina,
    Цитата: sabakina
    шли, шли и вдруг исчезли

    Слав и такое было, да и не раз, поинтересуйся за что командир "Курска", капраз Лячин, получил звезду Героя! Слав, тыж пойми, я не стараюсь выпячивать американцев, просто я точно знаю что, авианосец труднодоступная цель и если я буду относится с пренебрежением к этой цели, то фиг что у меня получится wink

    ... клопа тяжельше сыскать чем таракана.. Динозавра ни одного не осталось , а клопы и прочая живность чувствуют себя вполне нормально...
    ver_
    1. Serg65 Сегодня, 17:41
      Цитата: ver_
      клопа тяжельше сыскать чем таракана.. Динозавра ни одного не осталось , а клопы и прочая живность чувствуют себя вполне нормально...

      what Ну и теперь переведите на общедоступный русский!
      Serg65
  16. МИХАН Сегодня, 17:40
    Давненько мир не видел , как АУГ топят! Русские это продемонстрируют ..Во всей красе !
    Скорее всего не своими силами хе хе Но будет очень эффектно!!!
    МИХАН
    1. smoooggg Сегодня, 19:36
      Скорее всего мультиком от 2007-го года ;)
      smoooggg
  17. Старый26 Сегодня, 18:27
    Цитата: МИХАН
    Давненько мир не видел , как АУГ топят! Русские это продемонстрируют ..Во всей красе !
    Скорее всего не своими силами хе хе Но будет очень эффектно!!!

    Сказачник, блин. У вас какие-то наваждения, переходящие в галюцинации
    Старый26
  18. faterdom Сегодня, 19:47
    А могли бы помочь всем неграм и индейцам в США, всем латиносам - медстраховку и вылечить кариес. А еще - текилы с солью -на каждого американца по три бутылки!
    faterdom
    1. smoooggg Сегодня, 20:10
      Будет ли вам так смешно, когда вы сравните американские траты на оборону и здравоохранение в % к общему бюджету, и, соответственно, наши траты? Попробую угадать - смешно будет не очень.
      smoooggg
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