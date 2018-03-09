Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN 68) встал на ремонт
Головной авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN 68) встал в сухой док верфи Puget Sound Naval Shipyard в Бремертоне (штат Вашингтон), сообщает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com .
Плановый капитальный ремонт авианосца должен завершиться в мае 2019 года, когда корабль выйдет на испытания. Запланированы модернизация и ремонт систем управления, защиты корпуса, боевых систем, подъёмников и лифтов — общий объём работ оценивается в 315 000 человеко-часов.
Авианосцы типа Nimitz являются самыми большими военными кораблями в мире. Водоизмещение авианосца USS Nimitz составляет 100 000 т, длина — 333 м, ширина — 77 м, осадка — 11,3 м. Корабль имеет практически неограниченный запас хода благодаря атомной силовой установке, состоящей из двух реакторов и четырёх турбин (общая мощность — 260 000 л.с.), разгоняющих авианосец до 30 узлов (56 км/ч). Срок службы атомных реакторов составляет 20–25 лет. Авианосец Nimitz (CVN-68) — был принят на вооружение ВМС США в 1975 год
Плановый капитальный ремонт авианосца должен завершиться в мае 2019 года, когда корабль выйдет на испытания. Запланированы модернизация и ремонт систем управления, защиты корпуса, боевых систем, подъёмников и лифтов — общий объём работ оценивается в 315 000 человеко-часов.
По всей вероятности, этот ремонт станет одним из последних для USS Nimitz. С новым оборудованием и существенной модернизацией нескольких элементов корабля, в том числе работами по сохранению его корпуса, авианосец получит задел для продолжительной дальнейшей службы— рассказал Брайан Фацио, руководитель проекта модернизации авианосца USS Nimitz.
Авианосцы типа Nimitz являются самыми большими военными кораблями в мире. Водоизмещение авианосца USS Nimitz составляет 100 000 т, длина — 333 м, ширина — 77 м, осадка — 11,3 м. Корабль имеет практически неограниченный запас хода благодаря атомной силовой установке, состоящей из двух реакторов и четырёх турбин (общая мощность — 260 000 л.с.), разгоняющих авианосец до 30 узлов (56 км/ч). Срок службы атомных реакторов составляет 20–25 лет. Авианосец Nimitz (CVN-68) — был принят на вооружение ВМС США в 1975 год
Использованы фотографии: navaltoday.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти