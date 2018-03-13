Александр Матросов. Часть 1. Богов не свергают с постаментов

75 лет с того дня, как 19-летний паренек Александр Матросов принял тот бой, из которого шагнул в бессмертие, прошли тихо и незаметно. У страны сегодня есть более важные задачи, чем вспоминать тех, кто за нее сражался.Тем более, когда трудами «правдорубов» фактически не осталось у нас незапятнанных и неоплёванных героев. Пожалуй, только Кожедуб и Покрышкин держатся еще, но, думаю, лет через 10 такими темпами и для них что-то да придумается.Между тем, богов свергать не стоит. Было уже в русской истории. И ни к чему хорошему не привело. Хотя здесь можно сказать, что, когда свергали «языческих» богов и насаждали христианство, то вместо одного давали все-таки другое. Когда коммунисты гнобили религию, то вместо нее тоже давали нечто. Свое, коммунистическое мировоззрение, например.Или героическое.Хотя и героям у нас доставалось по полной программе. Я не стану перечислять так называемые «настоящие» и «альтернативные» версии, все они из одного места идут: прозападного ельцинского либерального болота. Все. До единой.Наше коммунистическое прошлое – это не хорошо. Это тоталитарно и недемократично. Надо забывать, уважаемые, надо.Конечно, памятников никто рушить, как на Украине, не будет. Наверное, не будет. Посмотрим, как оно дальше пойдет.Раньше, справедливо благодаря тому, что многие факты искажались и перекрашивались, веры было, скажем так, маловато. Нет, верили, конечно, но подленькие анекдотики про Матросова ходили. В ассортименте.Но вот время все расставило по местам. И время, и люди. И выяснилось все-таки, что уголовником Матросов не был. Ну не уголовное преступление – оставление предписанного места жительства все-таки, будем справедливы. В том числе и к возрасту. «Онижедетям» большее прощается.Да, кстати, в Уфимской детской (подчеркиваю) трудовой колонии № 2 при НКВД СССР, куда Матросов прибыл 21 апреля 1941 года, он был человеком, как ни крути. Работал. В марте 1942 года был назначен помощником воспитателя и избран председателем центральной конфликтной комиссии колонии. Это говорит как минимум об уважении и со стороны колонистов, и со стороны воспитателей.И с призывом у Матросова было все в порядке. Не бегал. Наоборот, просился. И, несмотря на колонию, в комсомол его приняли. В пехотном училище. А уже в части назначили группкомсоргом и агитатором взвода.Верили, очевидно. Видели, что за человек Саша Матросов.Короткая у него военная судьба была, до безумия. Но и здесь нюансы есть. Давайте вместе пробежимся.1943 год.Это важно. Не 41-й, не 42-й. Немец уже не тот. Не наступающий блицкрижно. Обороняющийся. Но и в обороне немец силен, тут что есть, то есть.12 февраля 1943 года Матросов прибывает в часть. 2-й отдельный стрелковый батальон 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина.15 февраля 1943 года 91-я бригада выступила от станции Земцы в направлении города Локня.25 февраля 1943 года бригада заняла отведенные позиции.Все вроде бы четко.А 27 февраля Матросов погибает.И вот тут начинается самое интересное. Батальон идет в атаку. Три дзота. Три пулемета. И это не ДП-27, не «Максимы». Три MG-34 или 42 (хрен редьки ничуть не слаще). Прозвищ у рейнметалловских творений было предостаточно. И все несимпатичные. Кто видел их в работе (я видел, холостыми) – это впечатляющие машины для убийства.На дзоты командование бросает ликвидаторов. Смотрим наверх – 1943 год. Значит, не «любой ценой», «завалив трупами», а чтобы было действительно сделано.На три дзота – четверо. Шарипов, Галилов, Огурцов и… Матросов.Отвлекусь.Шарипов и Галимов с поставленной задачей справляются на «отлично».Шарипов подобрался к «своему» дзоту с тыла, перестрелял расчет, захватил пулемет и открыл огонь по немцам.Галимов уничтожил расчет второго дзота с помощью противотанкового ружья. Затем также засел в дзоте и начал в одиночку отбивать атаки немцев, решивших отбить дзот обратно.Когда наши добрались до Галимова, перед его позицией было наколочено больше трех десятков немцев.Шарипов был удостоен медали «За отвагу», Галимов – ордена Красной Звезды.О чем все это говорит? Да только о том, что на дзоты пошли не новички типа Матросова, прибывшие в качестве пополнения. Обстрелянные и опытные вояки. Смерть фашистам во плоти.Как в этой компании оказался Матросов? Который на фронте третий день?А я вот думаю, что так: ему попросту верили. И командир роты был уверен, что Матросов не геройски погибнет, а выполнит задачу.Но кто-то считал, что новичок есть новичок. Потому-то с Матросовым и пошел Огурцов. Но был ранен. И дальше Матросов действовал самостоятельно.Вообще, этот бой мы разберем несколько позже. Он стоит того.Факт же в том, что советский человек Александр Матросов на второй день своего участия в войне совершил то, что совершил.Да, оставшиеся в живых его более опытные соратники не стали героями. Они просто четко выполнили поставленную задачу.Девятнадцать лет. Два дня на войне. Вызваться (нет сомнений в том, что Матросова никто не назначал) ползти навстречу «тридцатьчетвертому», изрыгающему свою тысячу пуль в минуту… Промахнуться гранатами (два дня!), попытаться перестрелять немцев из автомата…Немцы оказались опытными. Но даже смерть Александра подарила товарищам эти необходимые секунды для броска.Вот за что высочайшая награда, я так думаю. За храбрость. Ведь согласитесь, никто не поставил бы в упрек Матросову, не вызовись он тогда идти на дзот. Два дня…«Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13).Вот святой. Настоящий.Нет, этих, страстотерпцев, конечно, тоже можно чтить и уважать. Страсти терпеть – это дело тоже непростое.Но в 19 лет навстречу MG-43 – вот, простите душевно, это сложнее. Да, холодный подвал с расстрельной командой – это страшно. Но ты уже ничего не сможешь изменить.А в поле, со свинцовым ветром навстречу, – можешь. Зарыться в снег, в грязь, в землю. Вжаться в самую неприметную складочку той земли, которую должен защитить. Слышать противное цвирканье пуль. Слышать этот ни с чем не сравнимый звук, как от рвущейся ткани – очередь «машиненгевера».И продолжать упрямо ползти навстречу.Нам нужны такие святые. Нам нужны такие боги. На которых можно равняться, которым можно молиться.И надо учиться бить по рукам тех, кто смеет думать, что такие боги нам не нужны. Что их место на задворках истории. Больно бить.