Газовая война и её последствия

Ознакомившись с экспертными мнениями, вплоть до Валентина Землянского, экс-пресс-секретаря «Нафтогаза», можно подвести промежуточные итоги газовой битвы при Стокгольме. Перемога «Нафтогаза Украины» над «Газпромом» просуществовала до момента объявления последним о расторжении контрактов с «Нафтогазом». После чего «перемога» сразу превратилась в разгром, или зраду.Фактически, «Газпром» уже расторг контракт о поставках газа «Нафтогазу»: он нашёл основания для не возобновления поставок газа уже в марте и вернул предоплату. Сейчас идёт юридическое оформление расторжения этого контракта. Второй и наиболее важный контракт на транзит газа в Европу продолжает действовать в первоначальном виде.На «асимметричные» решения Стокгольмского арбитража по обоим контрактам «Газпром» подал апелляции, поэтому до рассмотрения этих апелляций, получается, должны действовать старые контракты, причём «Газпром» начал процедуру их расторжения. Дело в том, что эти газовые контракты видели далеко не все эксперты, они представляют собой как бы коммерческую тайну, поэтому большинство экспертов описывают последствия такого поворота событий исходя из имевших место прецедентов.Поскольку начата процедура расторжения контрактов, все выплаты по их издержкам относятся на момент окончательного расторжения контрактов, то есть выплата присуждённого «Газпрому» штрафа в 2,56 млрд. долларов возможна только после официального расторжения контракта на транзит газа. Если апелляция «Газпрома» не будет удовлетворена. Судя по всему, расторжение контракта на транзит затянется на годы, поэтому весь сладостный делёж этих миллиардов на Украине представляет собой делёж шкуры ещё далеко не убитого медведя.Европе желательно тянуть расторжение контракта на транзит до сдачи в эксплуатацию «Северного потока – 2», «Газпром» вряд ли будет в этом препятствовать. В принципе, такой контракт можно расторгнуть за шесть месяцев, но большинство газовых светил говорят о двух – трёх годах. Пока об угрозах для СП – 2 никто, кроме Порошенко, не заикается.Более очевидны последствия фактического расторжения контракта на поставку газа «Нафтогазу». Здесь последний, что называется, сразу попал «на деньги»: об этом говорит феерический газовый коллапс «Прикрути». Он говорит о том, что «Нафтогаз» - практически банкрот. Последние годы он покупал «европейский» газ, а фактически, газпромовский газ, но по цене для Европы плюс европейская наценка.Другими словами, «Газпром» продавал Украине газ не по контрактной цене, со скидками, а по европейской цене, с наценкой, благодаря патриотам из «Нафтогаза». На «европейский» газ уходили последние деньги, поэтому не было сделано никакого резервного фонда газа, о котором так недоумевают эксперты. Странно, что не могут никак догадаться, хотя это естественное объяснение кризиса «Прикрути».Выйти из этого положения «Нафтогаз» рассчитывал за счёт поставок дешёвого российского газа, которые должны были начаться после завершения Стокгольмского арбитража, начиная с марта месяца. Украинские эксперты говорят, что «Газпром» был склонен начать поставки газа, но «печальное решение» Арбитража всё в корне изменило. Теперь «Нафтогазу» придётся продолжать покупать «европейский» газ, очень долго, а «Газпром» продолжит получать с Европы маржу за поставки своего газа на Украину.Какая «европейская» сумма набежит «Газпрому», сказать трудно, но это будет очевидная компенсация за наложенные штрафные санкции.Поэтому «Нафтогаз» заистерил, что выставит счета «Газпрому» на разницу в цене «европейского» и контрактного газа, но в ответ получает только презрительное молчание, и экспертного сообщества тоже. Все счета теперь надлежит подавать в Стокгольмский арбитраж. По последним сообщениям, «Нафтогаз» сейчас срочно ищет кредиты, чтобы продолжать закупать «европейский» газ и выплачивать маржу Европе и «Газпрому», посмотрим, как ему это удастся.Вообще, расторжение контрактов «Газпромом» - это способ не исполнять переписанные Стокгольмским арбитражем контракты с «Нафтогазом». Они будут в подвешенном состоянии вплоть до момента официального расторжения контрактов Арбитражем, то есть до трёх лет! За это время столько всего может произойти, а главное, кому-то придётся срочно заключать новые контракты с «Газпромом» на транзит, и вряд ли это будет легко, и вряд ли это будет «Нафтогаз».Прекращение «Газпромом» прямых поставок газа на Украину и окончательный переход последней на «европейский» газ будет иметь тяжёлые последствия для Порошенко. Во-первых, сможет ли «Нафтогаз» поддерживать европейский транзит, хватит ли ему и его нахлебникам платы за транзит? Во-вторых, неизбежно удорожание газа для населения, и этим могут воспользоваться наци-патриоты, они уже угрожают Порошенко последствиями за разгон Михомайдана.«Нафтогаз» заявил, что понимает риски, и объявил, что ГТС Украины взята под вооружённую охрану. Вот только от кого?..