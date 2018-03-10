09:25 10 марта

Газовая война и её последствия

Ознакомившись с экспертными мнениями, вплоть до Валентина Землянского, экс-пресс-секретаря «Нафтогаза», можно подвести промежуточные итоги газовой битвы при Стокгольме. Перемога «Нафтогаза Украины» над «Газпромом» просуществовала до момента объявления последним о расторжении контрактов с «Нафтогазом». После чего «перемога» сразу превратилась в разгром, или зраду.

Газовая война и её последствия


Фактически, «Газпром» уже расторг контракт о поставках газа «Нафтогазу»: он нашёл основания для не возобновления поставок газа уже в марте и вернул предоплату. Сейчас идёт юридическое оформление расторжения этого контракта. Второй и наиболее важный контракт на транзит газа в Европу продолжает действовать в первоначальном виде.


На «асимметричные» решения Стокгольмского арбитража по обоим контрактам «Газпром» подал апелляции, поэтому до рассмотрения этих апелляций, получается, должны действовать старые контракты, причём «Газпром» начал процедуру их расторжения. Дело в том, что эти газовые контракты видели далеко не все эксперты, они представляют собой как бы коммерческую тайну, поэтому большинство экспертов описывают последствия такого поворота событий исходя из имевших место прецедентов.

Поскольку начата процедура расторжения контрактов, все выплаты по их издержкам относятся на момент окончательного расторжения контрактов, то есть выплата присуждённого «Газпрому» штрафа в 2,56 млрд. долларов возможна только после официального расторжения контракта на транзит газа. Если апелляция «Газпрома» не будет удовлетворена. Судя по всему, расторжение контракта на транзит затянется на годы, поэтому весь сладостный делёж этих миллиардов на Украине представляет собой делёж шкуры ещё далеко не убитого медведя.

Европе желательно тянуть расторжение контракта на транзит до сдачи в эксплуатацию «Северного потока – 2», «Газпром» вряд ли будет в этом препятствовать. В принципе, такой контракт можно расторгнуть за шесть месяцев, но большинство газовых светил говорят о двух – трёх годах. Пока об угрозах для СП – 2 никто, кроме Порошенко, не заикается.

Более очевидны последствия фактического расторжения контракта на поставку газа «Нафтогазу». Здесь последний, что называется, сразу попал «на деньги»: об этом говорит феерический газовый коллапс «Прикрути». Он говорит о том, что «Нафтогаз» - практически банкрот. Последние годы он покупал «европейский» газ, а фактически, газпромовский газ, но по цене для Европы плюс европейская наценка.

Другими словами, «Газпром» продавал Украине газ не по контрактной цене, со скидками, а по европейской цене, с наценкой, благодаря патриотам из «Нафтогаза». На «европейский» газ уходили последние деньги, поэтому не было сделано никакого резервного фонда газа, о котором так недоумевают эксперты. Странно, что не могут никак догадаться, хотя это естественное объяснение кризиса «Прикрути».

Выйти из этого положения «Нафтогаз» рассчитывал за счёт поставок дешёвого российского газа, которые должны были начаться после завершения Стокгольмского арбитража, начиная с марта месяца. Украинские эксперты говорят, что «Газпром» был склонен начать поставки газа, но «печальное решение» Арбитража всё в корне изменило. Теперь «Нафтогазу» придётся продолжать покупать «европейский» газ, очень долго, а «Газпром» продолжит получать с Европы маржу за поставки своего газа на Украину.
Какая «европейская» сумма набежит «Газпрому», сказать трудно, но это будет очевидная компенсация за наложенные штрафные санкции.

Поэтому «Нафтогаз» заистерил, что выставит счета «Газпрому» на разницу в цене «европейского» и контрактного газа, но в ответ получает только презрительное молчание, и экспертного сообщества тоже. Все счета теперь надлежит подавать в Стокгольмский арбитраж. По последним сообщениям, «Нафтогаз» сейчас срочно ищет кредиты, чтобы продолжать закупать «европейский» газ и выплачивать маржу Европе и «Газпрому», посмотрим, как ему это удастся.

Вообще, расторжение контрактов «Газпромом» - это способ не исполнять переписанные Стокгольмским арбитражем контракты с «Нафтогазом». Они будут в подвешенном состоянии вплоть до момента официального расторжения контрактов Арбитражем, то есть до трёх лет! За это время столько всего может произойти, а главное, кому-то придётся срочно заключать новые контракты с «Газпромом» на транзит, и вряд ли это будет легко, и вряд ли это будет «Нафтогаз».

Прекращение «Газпромом» прямых поставок газа на Украину и окончательный переход последней на «европейский» газ будет иметь тяжёлые последствия для Порошенко. Во-первых, сможет ли «Нафтогаз» поддерживать европейский транзит, хватит ли ему и его нахлебникам платы за транзит? Во-вторых, неизбежно удорожание газа для населения, и этим могут воспользоваться наци-патриоты, они уже угрожают Порошенко последствиями за разгон Михомайдана.

«Нафтогаз» заявил, что понимает риски, и объявил, что ГТС Украины взята под вооружённую охрану. Вот только от кого?..
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 30

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  1. Vard Сегодня, 06:18
    Одно ясно... Даже если будут ещё штрафы... Это выгоден чем кормить Украину... Особенно на фоне того что они наглеют не по детски...
    Vard
    1. Кубик123 Сегодня, 07:03
      Цитата: Vard
      Особенно на фоне того что они наглеют не по детски...

      А что им остается? Что они могут предложить взамен?
      Кубик123
      1. 210окв Сегодня, 07:16
        Как что?!У них есть то,что хорошо оплачивается-русофобия.И в Европе народилась еще одна гиена с помесью шакала.Вовремя не пристрелили,вот теперь и маемся.
        Цитата: Кубик123
        Цитата: Vard
        Особенно на фоне того что они наглеют не по детски...

        А что им остается? Что они могут предложить взамен?
        210окв
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:40
          а главное, кому-то придётся срочно заключать новые контракты с «Газпромом» на транзит, и вряд ли это будет легко, и вряд ли это будет «Нафтогаз».

          И продавать газ ЕС Газпром будет, скорее всего, на границе с Украиной, предоставив европейцам самим решать вопрос транзита через "незалежную".
          СРЦ П-15
    2. 210окв Сегодня, 07:13
      Наглеют,потому что чувствуют за собой поддержку и уверенность в том что за эти годы нашу страну выставили жупелом еще тем.И будущие судебные решения скорее всего покажут что радоваться нам пока рановато.Посмотрим через год-к тому времени будет все ясно.
      Цитата: Vard
      Одно ясно... Даже если будут ещё штрафы... Это выгоден чем кормить Украину... Особенно на фоне того что они наглеют не по детски...
      210окв
      1. Кубик123 Сегодня, 07:36
        Цитата: 210окв
        Наглеют,потому что чувствуют за собой поддержку

        Кубик123
      2. сайгон Сегодня, 08:58
        Ну если не считать подрыва авторитета арбитража особых достижений не просматривается .
        А будущие судебные решения оспаривать приираясь к любой мелочи и так до бесконечности .
        И будет все по европейски толерастично , то есть сутяжество и волокита .)))
        сайгон
  2. Locos Сегодня, 07:20
    Каменев, как всегда перевернул все с ног на голову.
    Locos
    1. Чичиков Сегодня, 07:37
      Это у "вас", уже пятый год, все перевернуто с головы на задницу. Самая потешная страна, - всем должна, все ей должны, кругом зрада, самые торжественные моменты в новостях, - открытие очередного общественного туалета и перемоги над памятниками. Майдан за майданом, один марш недовольных, сменяет другой. Нация, пожирающая сама себя!
      Чичиков
  3. синоби Сегодня, 07:21
    В общем то всё было достаточно предсказуемо.Газпром так и так не собирался продлять контракты после 19 года.Когда это стало ясно Нафтогазу,они сделали вполне логичный ход,урвать на последок хоть что-то.Но вот то что кран прикроют сразу,этого никто не ожидал.В этом году у хохлов тоже выборы,думаю и так всё предельно ясно.То что власть Порошенко и гоп компании вынесут уже даже не прогноз.На смену скорее всего придёт Юля и пойдёт на поклон к Вове.Альтернатива с бандерой крайне неприятна,рассматривать её не буду,и так все в теме.
    синоби
    1. 210окв Сегодня, 07:34
      Вы что?Никто там на поклон к Вове не пойдет.Тем паче Юля..Напомнить как она призывала к ядерной войне с Россией.И кстати,я думаю что там президентом будет один из этих гребаный "ветеранов"
      Цитата: синоби
      В общем то всё было достаточно предсказуемо.Газпром так и так не собирался продлять контракты после 19 года.Когда это стало ясно Нафтогазу,они сделали вполне логичный ход,урвать на последок хоть что-то.Но вот то что кран прикроют сразу,этого никто не ожидал.В этом году у хохлов тоже выборы,думаю и так всё предельно ясно.То что власть Порошенко и гоп компании вынесут уже даже не прогноз.На смену скорее всего придёт Юля и пойдёт на поклон к Вове.Альтернатива с бандерой крайне неприятна,рассматривать её не буду,и так все в теме.
      210окв
    2. andrewkor Сегодня, 08:08
      Надеюсь коленки у Юли уже не болят,как в том анекдоте!
      andrewkor
  4. AwaZ Сегодня, 07:34
    С точки зрения логики- Газпром тут облажался. То есть- у него не хватило денег на приличных юристов, что б размазать Нафтогаз и весь Стокгольмский арбитраж. Причем это уже не первый раз , когда российские компании ничерта не могут поделать против тех кто на них наезжает по беспределу.
    Далее про газ. Украина по любому будет отбирать газ из трубы идущей по их территории с ведома тех для кого он предназначен. Реверс, насколько я помню , возможен только на небольшом участке где то далеко на западе этой самой территории. Вся остальная система заточена на прокачку с востока на запад и никак не наоборот. ОДнако , даже если хохлы и теряют бабло от того что переплачивают полякам или словакам за отбор их газа, но Газпром от этого ничего не имеет.
    Вся эта грязь- это попытка подпортить репутацию Газпропу и местами , во всяком случае для политиканов от ЕС это удается. В нужное время в нужном месте - эти самые решения арбитража будут использованы против Газпропа на разных еврокомиссиях для выдавливания этого самого Газпрома с рынка .
    AwaZ
    1. 210окв Сегодня, 07:50
      Я соглашусь с Вами."Газпром"не то что потерял нюх,а то,что этой структуре стало все по барабану..В том плане-наложат штрафы,отобьем деньги в другом месте.В первую очередь внутри страны.
      Цитата: AwaZ
      С точки зрения логики- Газпром тут облажался. То есть- у него не хватило денег на приличных юристов, что б размазать Нафтогаз и весь Стокгольмский арбитраж. Причем это уже не первый раз , когда российские компании ничерта не могут поделать против тех кто на них наезжает по беспределу.
      Далее про газ. Украина по любому будет отбирать газ из трубы идущей по их территории с ведома тех для кого он предназначен. Реверс, насколько я помню , возможен только на небольшом участке где то далеко на западе этой самой территории. Вся остальная система заточена на прокачку с востока на запад и никак не наоборот. ОДнако , даже если хохлы и теряют бабло от того что переплачивают полякам или словакам за отбор их газа, но Газпром от этого ничего не имеет.
      Вся эта грязь- это попытка подпортить репутацию Газпропу и местами , во всяком случае для политиканов от ЕС это удается. В нужное время в нужном месте - эти самые решения арбитража будут использованы против Газпропа на разных еврокомиссиях для выдавливания этого самого Газпрома с рынка .
      210окв
    2. Кубик123 Сегодня, 07:50
      Цитата: AwaZ
      С точки зрения логики- Газпром тут облажался. То есть- у него не хватило денег на приличных юристов, что б размазать Нафтогаз и весь Стокгольмский арбитраж.

      Много ли удалось доказать через юристов МОК? Логика очень мало значит в юриспруденции. Тем более, когда уже стало ясно, что "независимый суд" это такая-же недостижимая мечта, как попытка дойти до линии горизонта.

      Цитата: AwaZ
      даже если хохлы и теряют бабло от того что переплачивают полякам или словакам за отбор их газа, но Газпром от этого ничего не имеет.

      Газпром получает за этот газ деньги, причем даже больше, от европейцев, а не от Украины. Какая по большому счету разница, кто оплачивает банкет, если это не ты?
      Кубик123
      1. Улиточник N9 Сегодня, 08:13
        Не удается по простой причине наши не умеют (или не хотят) "вычленять" отдельных персон виновных во враждебных действиях и уж с ними вести судебные разбирательства. Вычленение отдельных персон, отбивает их от общей стаи "русофобов" или "заказных провокаторов" и в таком случае с ними проще вести "разбирательство", чем со всей этой стоящей друг за друга оравой. Если судить по информации имеющейся в открытом доступе, Россия вообще не пытается вчинять встречные иски о "защите чести и достоинства", а нанимает юристов только на "защиту интересов", то есть всегда принимает позицию "оправдывающейся стороны", заведомо проигрышную.
        Улиточник N9
        1. Кубик123 Сегодня, 08:21
          Цитата: Улиточник N9
          Не удается по простой причине наши не умеют (или не хотят) "вычленять" отдельных персон виновных во враждебных действиях и уж с ними вести судебные разбирательства.

          Не в этом дело. Пресловутая "широкая русская душа", вот в чем причина. Для нас вообще не характерна склонность к сутяжничеству. Всегда пытаемся решить вопрос полюбовно. Но, "с волками жить - по волчьи выть". Учиться придется и крепко.
          Кубик123
      2. AwaZ Сегодня, 08:26
        Много ли подано исков к МОК от властей РФ? Я не говорю даже про спортсменов? Да и спортсмены пытаются судиться только те, кто завершил карьеру . Остальные даже не рыпаются. МОК и ВАДА вообще то обвиняют власти РФ в пособничестве допингу. Но власти РФ даже и не пытаются через суд поправить свою репутацию. ПОтому что нет юристов. ПО стране развели огромное количество юр. институтов и академий, но 99 % выпускников даже заявление в суд грамотно написать не могут.
        Теперь про деньги. С Польшей или Словакией такой же контракт как с хохлами и там совершенно не важно сколько они берут газа( в рамках контракта) но платят они определенную сумму . И сколько бы хохлы не отбирали газа у Словакии например , словаки больше Газпропу не заплатят. А вот только слегка заработают на перепродаже этого газа хохлам.
        Другое дело , что до последнего времени Украина была очень приличный потребитель российского газа. Сейчас уровень потребления резко упал и она стала менее интересна для Газпрома - вот они и начали отказываться публично от хохлов...
        AwaZ
        1. Кубик123 Сегодня, 08:42
          Цитата: AwaZ
          ПОтому что нет юристов. ПО стране развели огромное количество юр. институтов и академий, но 99 % выпускников даже заявление в суд грамотно написать не могут.

          С этим полностью согласен. Проблема еще в том, что нанимая западные юридические компании для защиты своих интересов, мы наступаем на те же грабли, что и с "легионерами" в спорте. Трудно представить, чтобы "легионер" защищал твои интересы, как свои собственные. Не говоря уже о том, что их легче перекупить чтобы он "сдал матч".

          Цитата: AwaZ
          Теперь про деньги. С Польшей или Словакией такой же контракт как с хохлами и там совершенно не важно сколько они берут газа( в рамках контракта) но платят они определенную сумму . И сколько бы хохлы не отбирали газа у Словакии например , словаки больше Газпропу не заплатят. А вот только слегка заработают на перепродаже этого газа хохлам.
          Другое дело , что до последнего времени Украина была очень приличный потребитель российского газа. Сейчас уровень потребления резко упал и она стала менее интересна для Газпрома - вот они и начали отказываться публично от хохлов...

          Если ты собираешься перепродавать газ, то и в контракте должен предусмотреть "излишки", которые тоже должны быть оплачены.

          А с Украиной, прежде всего всех достала ее ненадежность. Количество связанных с ней проблем перевешивает экономические выгоды от сотрудничества. Боком это выйдет прежде всего ей, причем не только от Газпрома.
          Кубик123
          1. karish Сегодня, 08:59
            Цитата: Кубик123
            роблема еще в том, что нанимая западные юридические компании для защиты своих интересов, мы наступаем на те же грабли, что и с "легионерами" в спорте. Трудно представить, чтобы "легионер" защищал твои интересы, как свои собственные. Не говоря уже о том, что их легче перекупить чтобы он "сдал матч"

            Уараину в суде то же представляла иностранная юридическая фирма
            karish
            1. Голован Джек Сегодня, 09:03
              Цитата: karish
              Уараину в суде то же представляла иностранная юридическая фирма

              "Уараина" лояльна Западу. Мягко выражаясь laughing
              Голован Джек
          2. Улиточник N9 Сегодня, 09:13
            Это не так. От слова "совсем". На западе развит культ "эгоизма", "делания себя", "имиджа" и пр. Самореклама для публичных юристов-"это наше все". Им абсолютно без разницы кого защищать-лишь бы это было успешно, приносило хорошие деньги и способствовало поднятию "имиджа". Но для этого надо выбирать действительно известные, высокооплачиваемые" юридические конторы или фрилансеров "с большой буквы". А это стоит очень больших денег. Что-то мне подсказывают, что в России очень экономят на этом.
            Улиточник N9
    3. karish Сегодня, 08:58
      Цитата: AwaZ
      С точки зрения логики- Газпром тут облажался. То есть- у него не хватило денег на приличных юристов, что б размазать Нафтогаз и весь Стокгольмский арбитраж

      ну да , у Газпрома не хватило , а у Украины - хватило
      Цитата: AwaZ
      Причем это уже не первый раз , когда российские компании ничерта не могут поделать против тех кто на них наезжает по беспределу.

      Может проблема ни в этом ? Может кто то ведёт бизнес - по беспределу ?
      Цитата: AwaZ
      Украина по любому будет отбирать газ из трубы идущей по их территории с ведома тех для кого он предназначен. Реверс, насколько я помню , возможен только на небольшом участке где то далеко на западе этой самой территории.

      Что значит отбирать ? она его покупает. Газ после пересечения границы с Украиной - уже не российскийю
      Он куплен и оплачен Европой , а уж что с ним делать и кому перепродавать - их личное дело
      karish
      1. Голован Джек Сегодня, 09:04
        Цитата: karish
        Газ после пересечения границы с Украиной - уже не российскийю

        Ерунда.
        Цитата: karish
        Он куплен и оплачен Европой , а уж что с ним делать и кому перепродавать - их личное дело

        После его попадания на территорию стран ЕС - да.
        До этого - нет.
        Голован Джек
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
    Пецька-алкаш думал ещё повертит баблом от поставок газа, но тут получается, что трындец, лафа закончилась... bully
    a.s.zzz888
  6. Strashila Сегодня, 07:46
    "что ГТС Украины взята под вооружённую охрану."... чьи войска взяли... НАТО...???... учитывая заявку правительства о расширенной распродаже в Украине... не будет ли первым лотом ГТС... которую просто заберут... за чисто символический учет погашения долгов по какой ни будь замысловатой схеме... американскому фонду, какому нибудь ни кому не известному с родственниками из правительства Америки. А войска нужны... чтоб не растащили все что не прикручено, а все что можно выдрать с помощью лома и сварочного аппарата считается не прикрученным.
    Strashila
  7. Ст.пропорщик Сегодня, 07:53
    "«Нафтогаз» заявил, что понимает риски, и объявил, что ГТС Украины взята под вооружённую охрану. Вот только от кого?.. "
    Посмотрел карту газопроводов окраины, И какими же силами ГТС взята под охрану? АТОшных вояк что ли сняли?
    Ст.пропорщик
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:11
    "Газпром" наконец выбрал нормальную тактику поведения (взаимоотношения) с Украиной остается только ей придерживаться. А то может получится в который раз - "простой украинский народ страдает" просто необходимо пойти на уступки и помочь. Сколько лет спонсируем это государство во вред себе.
    rotmistr60
  9. фа2998 Сегодня, 08:38
    Цитата: rotmistr60
    Газпром" наконец выбрал нормальную тактику поведения

    По моему, все эти "газовые войны" это просто разборки между владельцами, руководителями Газпрома сколько им попадет денег на счет.И государственые интересы им побоку, могут пойти на выплаты штрафов и пр.пеней.Все за счет государства, свое они не потеряют.Для рядовых россиян снова придумают очередное повышение тарифов. hi
    фа2998
    1. Голован Джек Сегодня, 08:54
      Цитата: фа2998
      ... все эти "газовые войны" это просто разборки между владельцами, руководителями Газпрома...

      На Украине тоже "владельцы с руководителями" окопались, что ли?
      Цитата: фа2998
      ... сколько им попадет денег на счет... Все за счет государства, свое они не потеряют

      Сами себе противоречите. Что тогда воевать, если все равно свое при себе останется?
      Цитата: фа2998
      Для рядовых россиян снова придумают очередное повышение тарифов

      Ну, ясное дело... как же без "рядовых граждан" fellow
      Констатирую: налицо полное непонимание (Вами) предмета и большое желание хоть что-то сказать. К сожалению.
      Голован Джек
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