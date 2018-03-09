21:29 09 марта

Украинский «Дождь» изменит расклад сил в Сирии

На северо-западе Сирии продолжаются бои между турецкой армией и подразделениями курдов. Согласно информации последних, с конца января турецкие силы потеряли около 400 человек убитыми. Есть потери и в бронетехнике, которые составляют 12 танков и 9 бронемашин. Из них большинство - это более или менее современные немецкие машины "Леопард-2A4".

Если интенсивность боев останется прежней, то через полгода Вооруженные силы Турции могут потерять более 100 единиц бронетехники.

Не дожидаясь такой перспективы, Минобороны Турции приняло решение оснастить свои танки комплексами активной защиты "Akkor Pulat", которые являются аналогами украинского КАЗ "Заслон-Л". Последний, к слову, представляет из себя результат еще советских наработок по проекту комплекса активно защиты танков "Дождь".


Отсюда можно сделать вывод, что украинцы когда-то передали туркам документацию на эти системы. Массовая установка КАЗ на турецкие танки определенно сможет изменить расклад сил на северо-западе Сирии.





25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 10:13
    Отсюда можно сделать вывод, что украинцы когда-то передали туркам документацию на эти системы. Массовая установка КАЗ на турецкие танки определенно сможет изменить расклад сил на северо-западе Сирии.
    Украинцы и с поляками им поделились. И я не согласен, что появление данного комплекса как то изменит расклад сил на Северо-Западе Сирии. Турция, как имела, так и будет иметь там подавляющее преимущество над любым свои противником, так как просто она имеет очень большую армию у которой только танков порядка 4000 штук
    svp67
    1. Mavrikiy Сегодня, 16:57
      Да, ты прав. Спи спокойно, дорогой товарищ!
      Mavrikiy
  2. пищак Сегодня, 10:52
    Как танкиста меня такие системы защиты танка только радуют, в академическом плане...
    На месте же сирийских правительственных войск, обороняясь от защищенных такими системами танков агрессоров-оккупантов, перво-наперво попробовал бы метод синхронного обстрела с двух-трёх позиций, в одну и ту же часть бронеобъекта, с секундной разницей между выстрелами( это легко организовать, подавая звуковые сигналы пуска стрелкам-ПТО, с помощью портативных коммуникаторов или, так как на поле боя( или в системе защиты танка) могут быть применены дополнительные средства РЭБ, предварительно согласовав между гранатомётчиками рубежи и очередность пуска-естественная задержка прохождения нервных импульсов и даст необходимый "люфт времени", а там уже смотреть по результатам обстрелов, успевает ли( явно-секторальная) защита реагировать и за какое время, полностью ли возобновляет свои возможности, и корректировать, искать действенные методы борьбы, ведь капля камень точит и пытливому солдатскому уму и сметке любые преграды нипочём! smile
    Боевых успехов защитникам народа Сирии от международного "демократического" терроризма!
    пищак
  3. tchoni Сегодня, 12:09
    Судя по тому, что о подобных системах говорят все чаще и чаще, возникает оч интересный вопрос: А, вообще насколько нужна в этом случае традиционная (пусть дажеи многослойная) броня? Возможна ли ситуация, когда в ближайшем будущем произойдет частичное замещение многотонных бронепластин разного рода "хитрыми девайсами"?
    tchoni
    1. пищак Сегодня, 19:32
      Комбинированная( многослойная) броня-это, своего рода, один из "хитрейших девайсов" в бронетехнике. yes
      На заре прошлого века экспериментировали, и не только в Российской империи, даже со стальными сплавами с добавлениями серебра и платины, для повышения бронестойкости.
      Сейчас используются в качестве брони титановые и алюминиевые сплавы, и различные слоёные комбинации с металлами, пластиками и керамикой.
      Пока существуют бронебойные боеприпасы кинетического действия броня, в том или ином виде, будет применяться в конструкциях боевых машин в воздухе, на земле и на море.
      hi
      пищак
  4. sib.ataman Сегодня, 15:54
    Никто не даст вам избавленья-не Бог, не Царь и не Герой!
    Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!!!
    Вперед, джигиты! Попутного ветра вам в за***цу!
    sib.ataman
  5. Berkut24 Сегодня, 16:51
    Хохлы - продаваны без комплексов. Помимо всего советского задела продали и память предков, и себя, и будущее своих детей.
    Berkut24
  6. Mavrikiy Сегодня, 17:02
    Отсюда можно сделать вывод, что украинцы когда-то передали туркам документацию на эти системы. Массовая установка КАЗ на турецкие танки определенно сможет изменить расклад сил на северо-западе Сирии.

    Ребятки, я этого не утвердил!
    (второй заход через Лаврова......, а кто не успел, тот опоздал)
    Mavrikiy
  7. Ilya_Nsk Сегодня, 17:56
    Пусть курды ПТ-мины покупают теперь..
    Ilya_Nsk
Картина дня