Украинский «Дождь» изменит расклад сил в Сирии

На северо-западе Сирии продолжаются бои между турецкой армией и подразделениями курдов. Согласно информации последних, с конца января турецкие силы потеряли около 400 человек убитыми. Есть потери и в бронетехнике, которые составляют 12 танков и 9 бронемашин. Из них большинство - это более или менее современные немецкие машины "Леопард-2A4".



Если интенсивность боев останется прежней, то через полгода Вооруженные силы Турции могут потерять более 100 единиц бронетехники.



Не дожидаясь такой перспективы, Минобороны Турции приняло решение оснастить свои танки комплексами активной защиты "Akkor Pulat", которые являются аналогами украинского КАЗ "Заслон-Л". Последний, к слову, представляет из себя результат еще советских наработок по проекту комплекса активно защиты танков "Дождь".





Отсюда можно сделать вывод, что украинцы когда-то передали туркам документацию на эти системы. Массовая установка КАЗ на турецкие танки определенно сможет изменить расклад сил на северо-западе Сирии.













