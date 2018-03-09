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СМИ: глава Центра освобождения пленных задержан на границе ДНР
Украинские правоохранители задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, сообщает украинское издание "Страна.ua"
Издание пишет, что руководителя "Офицерского корпуса" взяли на линии разграничения с ДНР – в одном из пунктов пропуска Донецкой области. В настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.
Информацию о задержании подтвердил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. При этом он заявил, что Рубан намеревался провезти через КПП "целый арсенал оружия". Об этом чиновник сообщил в своем Facebook, сопроводив запись фотографией, на которой видно несколько десятков автоматов Калашникова и снаряды для РПГ.
Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками с 2014 года. В марте 2015 года стал лауреатом премии "За мужество и патриотизм" украинской программы "Человек года". В феврале 2017 года вместе с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко посетил ДНР и ЛНР, нарушив порядок пересечения линии разграничения, после чего СБУ аннулировала разрешение Рубана на выезд в самопровозглашенные республики.
Издание пишет, что руководителя "Офицерского корпуса" взяли на линии разграничения с ДНР – в одном из пунктов пропуска Донецкой области. В настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.
Информацию о задержании подтвердил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. При этом он заявил, что Рубан намеревался провезти через КПП "целый арсенал оружия". Об этом чиновник сообщил в своем Facebook, сопроводив запись фотографией, на которой видно несколько десятков автоматов Калашникова и снаряды для РПГ.
На КПВВ задержали Рубана. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели- написал Тука.
Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками с 2014 года. В марте 2015 года стал лауреатом премии "За мужество и патриотизм" украинской программы "Человек года". В феврале 2017 года вместе с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко посетил ДНР и ЛНР, нарушив порядок пересечения линии разграничения, после чего СБУ аннулировала разрешение Рубана на выезд в самопровозглашенные республики.
Использованы фотографии: facebook.com/egor.karpenko
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