СМИ: глава Центра освобождения пленных задержан на границе ДНР

На КПВВ задержали Рубана. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели

Украинские правоохранители задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, сообщает украинское издание "Страна.ua"Издание пишет, что руководителя "Офицерского корпуса" взяли на линии разграничения с ДНР – в одном из пунктов пропуска Донецкой области. В настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.Информацию о задержании подтвердил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. При этом он заявил, что Рубан намеревался провезти через КПП "целый арсенал оружия". Об этом чиновник сообщил в своем Facebook, сопроводив запись фотографией, на которой видно несколько десятков автоматов Калашникова и снаряды для РПГ.- написал Тука.Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками с 2014 года. В марте 2015 года стал лауреатом премии "За мужество и патриотизм" украинской программы "Человек года". В феврале 2017 года вместе с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко посетил ДНР и ЛНР, нарушив порядок пересечения линии разграничения, после чего СБУ аннулировала разрешение Рубана на выезд в самопровозглашенные республики.