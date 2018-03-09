21:33 09 марта
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СМИ: глава Центра освобождения пленных задержан на границе ДНР

Украинские правоохранители задержали руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, сообщает украинское издание "Страна.ua"

СМИ: глава Центра освобождения пленных задержан на границе ДНР


Издание пишет, что руководителя "Офицерского корпуса" взяли на линии разграничения с ДНР – в одном из пунктов пропуска Донецкой области. В настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.


Информацию о задержании подтвердил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. При этом он заявил, что Рубан намеревался провезти через КПП "целый арсенал оружия". Об этом чиновник сообщил в своем Facebook, сопроводив запись фотографией, на которой видно несколько десятков автоматов Калашникова и снаряды для РПГ.

На КПВВ задержали Рубана. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели
- написал Тука.



Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками с 2014 года. В марте 2015 года стал лауреатом премии "За мужество и патриотизм" украинской программы "Человек года". В феврале 2017 года вместе с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко посетил ДНР и ЛНР, нарушив порядок пересечения линии разграничения, после чего СБУ аннулировала разрешение Рубана на выезд в самопровозглашенные республики.



Использованы фотографии: facebook.com/egor.karpenko
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Комментарии 52

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  1. solzh Сегодня, 10:19
    По-моему мнению, данное задержание, очередная провокация киевской хунты.
    solzh
    1. МИХАН Сегодня, 10:28
      Информацию о задержании подтвердил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

      Название то какое , оцените мужики..Ну блин дают!
      Мы в России сейчас наберем гастробайтеров из "братьев" с десяток тысяч нелегалов (только в Москве..) Вооружим и к вам пошлем на обмен..(семьи будут в заложниках))..Как вам такой расклад свидомые?
      МИХАН
      1. 210окв Сегодня, 10:47
        "Человек года"больше стал не нужен..
        Цитата: МИХАН
        Информацию о задержании подтвердил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

        Название то какое , оцените мужики..Ну блин дают!
        Мы в России сейчас наберем гастробайтеров из "братьев" с десяток тысяч нелегалов (только в Москве..) Вооружим и к вам пошлем на обмен..(семьи будут в заложниках))..Как вам такой расклад свидомые?
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 10:36
      Туфта все это с оружием. Рубан вегда был проукраинским. А уж сколько он вернул домой пленных "атошников" и не сосчитать. winked
      сибиралт
      1. APASUS Сегодня, 10:49
        Цитата: сибиралт
        Рубан вегда был проукраинским

        Деньги любят все и Рубан тоже.
        Тут конечно похоже на подставу ,уж слишком все топорно,они бы еще туда пол БТРа засунули
        APASUS
        1. с-т Petrov Сегодня, 11:03
          ну так то видеозапись идет. газелька стоит в кадре. Подкинуть такое надо умудриться
          с-т Petrov
          1. APASUS Сегодня, 11:40
            Цитата: с-т Petrov
            ну так то видеозапись идет. газелька стоит в кадре. Подкинуть такое надо умудриться

            А кто Вам сказал что это подкинули? Его подвели к данному скарбу ,а там может быть хоть кусок Урана -235 и он все подпишет ,я Вас уверяю.
            Он еще в тюрьме на себя возьмет убийство Кеннеди
            APASUS
        2. шура матросов Сегодня, 13:37
          Во-во, накой везти минометные мины без взрывателей, но с установленными доп.зарядами? Не безопасней было их разукомплектовать? То же касается и кустарно переделанных выстрелов к РПГ с привинченными минометными выстрелами? wassat да и миномет можно было разобрать - все компактней было бы... Собирался в спешке (или 'собирали' доказательную базу не думая)? recourse
          шура матросов
          1. APASUS Сегодня, 15:45
            Цитата: шура матросов
            Собирался в спешке

            Скорее всего не собирали в спешке,а взяли с ближайшего укрепленного пункта.Так как пороха навязывают ,только перед применением .Патроны в ящиках смотрятся тоже здорово
            APASUS
      2. avt Сегодня, 11:23
        Цитата: сибиралт
        . Рубан вегда был проукраинским.

        Мутный чел , пиарился на обмене -факт , а больше собственно о нём сказать нечего.
        avt
    3. Комментарий был удален.
    4. Комментарий был удален.
    5. Dimontius Сегодня, 11:19
      Единственный, кто утирал нос укровоякам у Шустера. Типаж еще такой у него конкретный. Подстава нет- хз, но вопрос, а кому продавал то? Контрабанда в РФ? а то нет инфы этой
      Dimontius
    6. Geisenberg Сегодня, 13:22
      Особенно мне понравилась подборка оружия ... в частности 50мм миномёт и мины 120 мм ... Видимо собирался от целой армии отстреливаться а на последок еще и самоподрыв устроить.
      Geisenberg
  2. svp67 Сегодня, 10:21
    Вполне возможно, что это спецоперация направленная против определенных сил на Украине. Так как в украинских СМИ муссируется слух о близости Рубана к Медведчуку, которого в свою очередь называют "кумом Путина". Не буду обсуждать этот аспект, но меня заинтересовали минометные мины, из этой партии оружия. Такое впечатление, что их украли прямо с огневых позиций минометного подразделения, как то выглядит все это очень странно
    svp67
    1. Лопатов Сегодня, 10:25
      Цитата: svp67
      но меня заинтересовали минометные мины, из этой партии оружия. Такое впечатление, что их украли прямо с огневых позиций минометного подразделения, как то выглядит все это очень странно

      Эт точно. Доп пучки вяжут непосредственно перед стрельбой. Иначе неизбежно возникнут проблемы с сыростью.
      Лопатов
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:26
      Сергей , приветствую ! hi
      Цитата: svp67
      Вполне возможно, что это спецоперация направленная против определенных сил на Украине. Так как в украинских СМИ муссируется слух о близости Рубана к Медведчуку, которого в свою очередь называют "кумом Путина".

      Очень может быть , но сработано довольно топорно . Ещё бы удостоверение ФСБ Рубану подбросили .
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 10:27
        День добрый hi hi hi
        Цитата: bouncyhunter
        Ещё бы удостоверение ФСБ Рубану подбросили .

        Думаю, что еще найдут и удостоверение ФСБ, и ГРУ, и СВР РФ
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:37
          Цитата: svp67
          Думаю, что еще найдут и удостоверение ФСБ, и ГРУ, и СВР РФ

          Если такое произойдёт - мало кто удивится , да и постановочность ареста Рубана станет очевидной на 200 % .
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 12:40
            Цитата: bouncyhunter
            да и постановочность ареста Рубана станет очевидной на 200 % .

            А это и так все, кроме откровенно "каструлеголовых" отлично понимают... Идет зачистка конкурентов
            svp67
        2. Piramidon Сегодня, 18:48
          Цитата: svp67
          Думаю, что еще найдут и удостоверение ФСБ, и ГРУ, и СВР РФ

          Должны что то найти, хотя бы удостоверение электрика московских электросетей. Без этого "рука Путина" не прокатит. А оружие не доказательство. Мины они и в Африке мины.
          Piramidon
    3. volodya Сегодня, 10:31
      Не вижу ничего странного, на Украине возможно всё, даже то, что невозможно!
      Цитата: svp67
      как то выглядит все это очень странно
      volodya
      1. Подрезчик Сегодня, 10:41
        Что-то подсказывает мне-господин Рубан волок этот арсенал в ДНР на продажу... yes
        Подрезчик
        1. Лелёк Сегодня, 11:00
          Цитата: Подрезчик
          Что-то подсказывает мне-господин Рубан волок этот арсенал в ДНР на продажу.

          hi
          Во-первых, не господин, а пан. А во вторых (ИМХО) - чистейшей воды провокация. Вероятно Рубан чем-то "скомпрометировал" себя перед СБУ (сказал что-то не то либо отказался делать что-то по заданию СБУшников), вот и положили мужика на "алтарь". А уж "мясники" безпеки со товарищи из "миротворца" на пакости горазды, вон уже и священников призывают убивать.
          Лелёк
          1. Подрезчик Сегодня, 11:08
            hi
            Во-первых, не господин, а пан.

            Может и провокация, Лев, может...Но учитывая свободный "рынок" оружия на Украине, всеобщее разворовывание (расхищение) и желание побыстрей набить карманы...Почему Президенту можно, а им нет? wink
            Подрезчик
            1. Лелёк Сегодня, 18:27
              Цитата: Подрезчик
              .Почему Президенту можно, а им нет?


              Подумайте сами. У гетмана пара самолётов под парАми, а этот якобы целый арсенал вёз из Руины в ДНР в мебельном шкафу сквозь посты ВСУ. bully Он что, только что из дурки? Или у него мебель по технологии "стэллс"? Или ксива была за подписями Полторака и Муженко (но тогда это авантюрная провокация с целью облить грязью МО и ГШ ВСУ). what
              Лелёк
        2. svp67 Сегодня, 12:40
          Цитата: Подрезчик
          Что-то подсказывает мне-господин Рубан волок этот арсенал в ДНР на продажу...

          Не смешите....
          svp67
      2. шура матросов Сегодня, 13:41
        Ага, типа чем нелепее новость, тем охотней в нее поверят request
        шура матросов
    4. 72jora72 Сегодня, 10:52
      но меня заинтересовали минометные мины, из этой партии оружия. Такое впечатление, что их украли прямо с огневых позиций минометного подразделения, как то выглядит все это очень странно
      Меня это тоже сильно удивило, пучки доп.зарядов обычно одеваются буквально перед выстрелом. Да и перевозить мины с доп.зарядами не очень безопасно,так как они могут быть и с нитроглицериновым или пироксилиновым порохом.
      72jora72
    5. verner1967 Сегодня, 11:35
      Цитата: svp67
      Такое впечатление, что их украли прямо с огневых позиций минометного подразделения

      А, точно, он что их в снаряжённом состоянии вёз? И выстрелы к РПГ не в пластике, лажа какая то
      verner1967
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:24
    Может и провокация, т.к. от киевской власти можно ждать чего угодно. А может мужик хотел за это вернуть еще одного ВСУсовца домой. В любом случае сомнений много.
    rotmistr60
    1. Чичиков Сегодня, 11:34
      Все просто! Через Рубана идет давление на Медведчука.
      Чичиков
      1. German Titov Сегодня, 20:37
        Наиболее правдоподобная версия! Рубан идиёта не напоминает- везти с собой такое.
        German Titov
    2. Влад Петров Сегодня, 11:53
      Ясно то, что больше не будет обмена пленными на Донбассе. И что это обычная шизофрения по-украински. Мины конечно большие, но как, то не впечатляет. Вот если бы «Точка-У» тогда да! А чо там генеральный прокурор Украины Луценко ушами хлопает в Раде все депутаты агенты Кремля. В Наливайченко например бывший шеф СБУ с 1991 по 1994 год учился в институте КГБ имени Андропова в Москве.
      Влад Петров
  4. Громобой Сегодня, 10:36
    разменять с признием батальонгов Донбасса и их воено-официальной силы.Хорошь долбить нациков под прикрытием волшебной силы,пора признать,что нацистской дивизии дас Райх(влице укровермахта) противостоит полноценная советско-русская ударная дивизия ТБ атакующие.Молчит ГШ РФ,т.к. время упущенно,но если время пущенно,то значит это время кем то поймано.Это время для развёртывания ударных корпусов НАТО в конфигурацию Новороссии.Это всё,что вам нужно знать об успешности российской внешней политики.
    Громобой
  5. Опер Сегодня, 10:38
    Что то уж больно много подбросили...
    Опер
    1. Дормидонт Сегодня, 10:45
      много - для старшего свинопаса. для "генерала" - оскорбительно мало
      Дормидонт
      1. Опер Сегодня, 10:59
        Для того, чтобы обвинить ЛДНР в попытке свержения "законной" власти хватит! Вернее для того, чтобы предъявить зашуганной российской угрозой общественности "веские доказательства"! Где то в глубине души (очень глубоко) надеюсь, что слово "зашуганной" не будет расценено администрацией сайта за страшное ругательство, как ранее "местный комик" и не повлечет за собой страшные кары!
        Опер
  6. К-50 Сегодня, 10:41
    Не знаю, что за человек, Рубан, но в нынешней Уркаине подставить и обвинить любого настолько вседозволено, а со стороны укрохунты ещё и поощряемо, то ничему не удивляюсь. request
    К-50
  7. taiga2018 Сегодня, 10:44
    оружие в обмен на пленных?
    taiga2018
  8. Дормидонт Сегодня, 10:44
    На чёрном рынке оружия окраины переполох
    Дормидонт
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 10:51
    Переть такой арсенал через блок-пост , спрятав ! в мебели! Бред какой-то...тут ещё мины с установленными пороховыми зарядами- верх идиотизма... what Хотел бы продать или обменять на кого , то думаю с "той" стороны подсказали бы как без проблем "перебросить"...Так..обычная внутренняя разборка со спектаклем..
    КВУ-НСвД
  10. DEZINTO Сегодня, 11:01
    Я ничё не понял.....т.е. мужик всегда занимался обменом пленными и внезапно решил провести целый арсенал ? что за на ? что там происходит вообще в "этой" загадочной стране ?
    А! я понял, там происходят деньги! - это многое объясняет.
    DEZINTO
  11. АлМих Сегодня, 11:22
    Провокация или нет- неизвестно, но у пана точно проблемы. Теперь Порошенко остался единственным"спасителем" пленных. Все остальные вараги, предатели и сепары. Удобно перед выборами появились козы отпущения.
    АлМих
  12. Геркулесыч Сегодня, 11:32
    Оружия мало ему подкинули -в тумбочке три танка "Оплот "было спрятано. ??? belay
    Геркулесыч
  13. Lesorub Сегодня, 12:27
    На КПВВ задержали Рубана. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели

    Название просто впечатляет (Под видом переселенца) !!! ))) Думется если действительно Рубан задумал что то "возить", он бы и из кабинета не вышел с его то контактами на обеих сторонах.
    Lesorub
  14. Jovanni Сегодня, 12:31
    На КПВВ задержали Рубана. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели
    - написал Тука.

    Шкафчики не из аваковского кабинета ли? Армяне, - они по мебели специалисты...
    Jovanni
  15. agbykov Сегодня, 12:36
    Переговорщику вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием. В тексте документа говорится о подготовке покушения на президента Украины, а также на первых лиц государства в Киеве.
    https://strana.ua/news/128705-sud-po-vladimiru-ru
    banu-polnyj-tekst-podozrenija.html
    agbykov
  16. Товарищ Ким Сегодня, 13:47
    Цитата: МИХАН
    Мы в России сейчас наберем гастробайтеров из "братьев" с десяток тысяч нелегалов (только в Москве..)

    Вашими бы устами...
    Какие десятки!
    Сотни тысяч в Москве, поверьте.
    Товарищ Ким
  17. loginovich Сегодня, 13:48
    Мешал торговать пленными.
    loginovich
  18. СКАД Сегодня, 13:55
    Практически доказано,что ,,героическая смерть хероини ,,медика Сабины Галицкой ,это из разряда невинных жертв подземной,ой,небесной сотни.
    Та самая провокация и с Рубаном,и к Ванге не ходи.
    СКАД
  19. agbykov Сегодня, 14:00
    В Киеве начинается суд над Рубаном. Подозревают в подготовке покушения на Порошенко. Онлайн-репортаж: https://strana.ua/news/128709-sud-nad-vladimirom-
    rubanom-perehovorshchiku-izbirajut-meru-presechen
    ija.html
    agbykov
  20. sib.ataman Сегодня, 15:46
    Все! Укракаклы больше в плен не сдаются (обменом-то кто будет заниматься?)! Теперь перед выходом на позиции они будут давать священную клятву самурая-бусю-до! Если что-то харакири сепоку! Слава Аллаху! Или как его там!
    sib.ataman
  21. German Titov Сегодня, 20:33
    Цитата: Подрезчик
    Что-то подсказывает мне-господин Рубан волок этот арсенал в ДНР на продажу... yes

    Здесь то он "на кой"? Чай не "джавелины".
    German Titov
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