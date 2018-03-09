СМИ: модернизированный "Панцирь" получит гиперзвуковые ракеты

В данный момент ведутся работы по созданию для "Панциря" гиперзвуковых ракет. Планируется довести радиус действия комплекса до 50-60 километров

Дальность действия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" может возрасти до 60 км благодаря использованию гиперзвуковых ракет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.- сказал собеседник агентства.Согласно заявленным данным, в настоящий момент дальность действия не модернизированного комплекса составляет около 20 км.С 2018 года в войска начнет поступать модернизированная версия комплекса, "Панцирь-СМ". Благодаря новому прицельному локатору, дальность обнаружения и наведения ракет составляет 40 км.ЗРПК "Панцирь-С1" разработан тульским КБ приборостроения имени Шипунова (входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Комплекс способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 км на высоте до 15 км. Скорость зенитной ракеты 57Е6 - 1300 метров в секунду. ЗРПК может одновременно работать по четырем целям, применяться для поражения не только воздушных, но также наземных и морских целей, живой силы. Способен вести огонь в движении и с места, а также с коротких остановок.