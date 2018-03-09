21:35 09 марта
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СМИ: модернизированный "Панцирь" получит гиперзвуковые ракеты

Дальность действия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" может возрасти до 60 км благодаря использованию гиперзвуковых ракет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

СМИ: модернизированный "Панцирь" получит гиперзвуковые ракеты


В данный момент ведутся работы по созданию для "Панциря" гиперзвуковых ракет. Планируется довести радиус действия комплекса до 50-60 километров
- сказал собеседник агентства.


Согласно заявленным данным, в настоящий момент дальность действия не модернизированного комплекса составляет около 20 км.

С 2018 года в войска начнет поступать модернизированная версия комплекса, "Панцирь-СМ". Благодаря новому прицельному локатору, дальность обнаружения и наведения ракет составляет 40 км.

ЗРПК "Панцирь-С1" разработан тульским КБ приборостроения имени Шипунова (входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Комплекс способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 км на высоте до 15 км. Скорость зенитной ракеты 57Е6 - 1300 метров в секунду. ЗРПК может одновременно работать по четырем целям, применяться для поражения не только воздушных, но также наземных и морских целей, живой силы. Способен вести огонь в движении и с места, а также с коротких остановок.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
82

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Комментарии 158

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  1. 210окв Сегодня, 12:00
    Это все хорошо.А будет еще лучше что бы было еще и средство для борьбы с роем беспилотников.
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 12:09
      За 50-60 км. до гиперзвука у земли не разогнаться. А выше ничто крылатое пока не летает.lol
      сибиралт
      1. фигвам Сегодня, 12:19
        сибиралт

        Многие ракеты современного ПВО гиперзвыковые.
        фигвам
        1. сибиралт Сегодня, 12:24
          А кто бы спорил? Рассчитайте начальную массу снаряда с моментом ускорения, даже для достижения скорости в 5 махов и сколько на это потребуется времени на участке в 50 км. Это ж сколько тонн гептила нужно для обычного снаряда Панциря? belay
          сибиралт
          1. синоби Сегодня, 12:35
            Ракеты Панциря твёрдотопливные.
            синоби
          2. фигвам Сегодня, 13:05
            Цитата: сибиралт
            А кто бы спорил? Рассчитайте начальную массу снаряда с моментом ускорения, даже для достижения скорости в 5 махов и сколько на это потребуется времени на участке в 50 км. Это ж сколько тонн гептила нужно для обычного снаряда Панциря? belay

            Современный танковый подкалиберный снаряд при выходе из ствола имеет гиперзвуковую скорость, которую получает за доли секунд.
            фигвам
          3. sabakina Сегодня, 13:45
            сибиралт , Вы разработчик "Панциря"?
            sabakina
            1. myrzilka Сегодня, 17:28
              Цитата: sabakina
              Вы разработчик "Панциря"?

              Он его критик )))))
              myrzilka
          4. askme Сегодня, 13:48
            Обычная ракета Панциря разгоняется до максимальной скорости за 1,5 секунды. До гиперзвука секунды за 3-4 разгонится. Здесь главное - форма стрелы Панциря. У стрелы - идеальная для гиперзвука форма. Аэродинамическое сопротивление - минимально, аэроторможение - очень небольшое.
            askme
            1. voyaka uh Сегодня, 15:58
              Только вот ГСН на такой ракете нет. Она идет только по радару своего пускового автомобиля. Отсекли радар помехами - промах. И двигатель ее - как у ЗУР. Выгорело топливо - дальше по инерции. Ракеты дешевые, быстрые, но очень примитивные по конструкции и наводке.
              voyaka uh
              1. askme Сегодня, 16:10
                Чем фантазировать, лучше изучите, что такое Панцирь. Например то, что управляется ракета Панциря по ИК-каналу и никакими помехами вы не отсечете ракету от ПУ. Отсекалка не выросла. То же с остальными вашими характеристиками. Сам вы примитивный до безобразия. ГСН и не нужна этой ракете. Тем более, что в Сирии ими даже ракеты Градов перехватывают, что очень сложная цель для данного уровня комплексов. Сила всего комплекса в общей мощи системы и дешевизне одного выстрела, а также в скорости полета ракеты. Совсем скоро на каждой такой ПУ будет до 48 новых малогабаритных ракет для массовых отстрелов на ближних дистанциях. Наилучший комплекс по соотношению цена выстрела/общая мощь.
                askme
                1. voyaka uh Сегодня, 16:25
                  "Сила всего комплекса в общей мощи системы и дешевизне одного выстрела, а также в скорости полета ракеты"////

                  Именно это я и написал: ракета быстрая и дешевая. smile
                  Дешевизна обеспечивается простотой ее конструкции. Отсутствием ГНС и
                  дополнительного движка для терминального рывка.
                  voyaka uh
                  1. askme Сегодня, 16:27
                    Да тут люди читать умеют. Все прочитали, какую вы галиматью написали.
                    askme
                    1. просто экспл Сегодня, 20:34
                      в целом он прав , ибо ракета имеет радиокомандное наведение .
                      у него есть плюсы и минусы .
                      и кстати что очень важно , ЗУР панциря действительно намного дешевле обычных .
                      у Тора кстати та же тема , и попадают они весьма точно .
                      но вот на дальностях больше 20км уже есть проблемы , ибо из за разрешения радара минимальный параметр наведения увеличивается до большого размера и точность снижается .
                      просто экспл
                2. Ньютон Сегодня, 18:37
                  А зачем гоняться за каждой ракетой? Достаточно подавить радар наведения. Наша Сушка пару лет назад ослепила все телевизоры новейшего эсминца супостата на Черном море.
                  Ньютон
                  1. askme Сегодня, 19:22
                    Миллиметровый канал чем давить будете? А ИК-канал, а ТВ-канал? Это все штатные режимы работы Панциря. Панцирь, другими словами, предназначен для таких условий эксплуатации, с очень сложной помеховой обстановкой. Как и С-400.
                    askme
                    1. Ньютон Сегодня, 20:25
                      С подавлеенным радаром эта вундервафля превращается в обыкновенную зенитку, и будет искать цели в бескрайнем небе по старинке - визуально. Можно ещё в условиях плохой видимости стрелять на звук.
                      Ньютон
                      1. просто экспл Сегодня, 20:34
                        ключевое слово "с подавленным" .
                        с подавленным радаром и пэтриоты с тхаадами даже вообще ни хрена не зенитки , а просто стоячие экспонаты .
                        просто экспл
              2. Romario_Argo Сегодня, 18:46
                Ракеты дешевые, быстрые, но очень примитивные по конструкции и наводке.

                только это не помешало перехватить украинскую отрк Точка со скоростью 1100 м/сек.
                Romario_Argo
            2. просто экспл Сегодня, 20:30
              Обычная ракета Панциря разгоняется до максимальной скорости за 1,5 секунды. До гиперзвука секунды за 3-4 разгонится.

              это не гиперзвук , гиперзвук это 5 махов или 1650мс , а ракета панциря имеет макс скорость в 1300мс , то есть ~4маха
              просто экспл
          5. SETTGF Сегодня, 19:23
            Уважаемые! Не пишите глупости! Ракета 57Е6 имеет скорость 1300 м/сек или 4680 км/ч - это немного не дотягивает до 4М, а гиперзвук начинается с 5М, поэтому всё достижимо "без тонн гептила"...
            SETTGF
      2. Монос Сегодня, 12:51
        Да вообще не понятно, зачем для комплексов ближнего радиуса действия гиперзвуковая ракета. И что дают эти 60 км, если собственный локатор обнаруживает цель в радиусе 40 км ?
        Монос
        1. dorz Сегодня, 12:59
          Это разработки на перспективу. Уже к 1925 г. у НАТО будут аналоги гиперзвуковых российских комплексов.
          dorz
          1. Геркулесыч Сегодня, 13:03
            dorz -вы с датой не ошиблись случайно? ?? belay
            Геркулесыч
            1. dorz Сегодня, 13:19
              Цитата: Геркулесыч
              dorz -вы с датой не ошиблись случайно? ?? belay

              https://iz.ru/717121/2018-03-07/v-minoborony-nazv
              ali-sroki-sozdaniia-analoga-iskandera-drugimi-str
              anami

              По другим комплексам так же можно найти информацию по созданию аналогов.
              dorz
          2. Монос Сегодня, 13:07
            Цитата: dorz
            Это разработки на перспективу. Уже к 1925 г. у НАТО будут аналоги гиперзвуковых российских комплексов.

            Наверное. Вот только бороться с гиперзвуковыми ракетами на ближних подступах бессмысленно. 40 км ракета даже на 5 Мах пройдёт за 25 сек. Сбить нереально. Я думаю даже в автоматическом режиме. Хотя...
            Монос
        2. Вадим237 Сегодня, 13:30
          Вели бы лучше разработки РЛС способных обнаруживать цели с ЭПР 0,015 метра в квадрате на максимальной дистанции.
          Вадим237
          1. sib.ataman Сегодня, 15:18
            Так! А кто тут сказал, что еще не начали?!
            sib.ataman
        3. sabakina Сегодня, 13:49
          Цитата: Монос
          Да вообще не понятно, зачем для комплексов ближнего радиуса действия гиперзвуковая ракета. И что дают эти 60 км, если собственный локатор обнаруживает цель в радиусе 40 км ?

          Витька, да хрен его знает! Теорию относительности Энштейна все знают, А как её применить на практике...Ну, ты понял.
          sabakina
          1. Капитан Пушкин Сегодня, 18:56
            Цитата: sabakina
            ! Теорию относительности Энштейна все знают, А как её применить на практике..

            Если эта теория на мягкой бумаге, а туалетная закончилась, то будет использована на практике по полной...
            Капитан Пушкин
        4. askme Сегодня, 13:52
          Например, они смогут перехватывать любые ракеты воздух-земля, вертолеты и самолеты-носители до рубежей пуска таких ракет. Скорость поражения вертолетов на подскоке у земли должна быть высочайшей. Будет универсальным бойцом)
          askme
        5. volodimer Сегодня, 13:55
          Без локатора нет смысла, а если допилить локатор под эту дальность, то зачем? Эта дальность "зона ответственности" Буков: цели на дальности от 3 км до 45 км и на высоте до 15 м до 25 км. Если только не будет обеспечена возможность пусков Панцирем по целям с целеуказанием от других систем. Но опять, если нет внешнего наведения, возить с собой гиперзвуковые ракеты, и стрелять ими как обычными?
          volodimer
          1. Piramidon Сегодня, 14:15
            Цитата: volodimer
            Эта дальность "зона ответственности" Буков"

            Что плохого в том, чтобы разные типы ЗРК перекрывали друг друга по высотам и радиусам действия? На каждую танковую колонну "Буков" не напасешься.
            Piramidon
          2. обыватель Сегодня, 15:40
            Цитата: volodimer
            Если только не будет обеспечена возможность пусков Панцирем по целям с целеуказанием от других систем.

            Вот именно. Учитывая, что панцири прикрывают С-400, а в перспективе С- 500, а ихние РЛС видят ну очень далеко, с целеуказанием проблем не будет. В корабельной версии аналогично.
            обыватель
        6. Piramidon Сегодня, 14:07
          Цитата: Монос
          Иесли собственный локатор обнаруживает цель в радиусе 40 км ?

          Вы думаете, что на этом остановятся? Что мешает установить более "дальнозоркий" локатор?
          Piramidon
          1. Монос Сегодня, 17:54
            Цитата: Piramidon
            Что мешает установить более "дальнозоркий" локатор?

            Ничего не мешает. Только это будет уже другая весовая категория. Сможет ли тогда "Панцирь" прикрывать ближнюю зону?
            Монос
          2. Капитан Пушкин Сегодня, 19:02
            Цитата: Piramidon
            Что мешает установить более "дальнозоркий" локатор?

            Например, на беспилотный привязной вертолет установить РЛС (оптикоэлектронную системоу тепловизор или ещё что). Энергия и топливо по проводу и шлангу с земли.
            Рабочие образцы были лет сорок тому назад.
            Капитан Пушкин
        7. Tusv Сегодня, 14:31
          Цитата: Монос
          Да вообще не понятно, зачем для комплексов ближнего радиуса действия гиперзвуковая ракета. И что дают эти 60 км, если собственный локатор обнаруживает цель в радиусе 40 км ?

          Сейчас автостарт в моде, следовательно топоры с ядреной начинкой упадут на территории супостата
          Tusv
        8. sib.ataman Сегодня, 15:20
          И щоб муха не пролетела!
          sib.ataman
        9. Romario_Argo Сегодня, 18:48
          Да вообще не понятно, зачем для комплексов ближнего радиуса действия гиперзвуковая ракета. И что дают эти 60 км, если собственный локатор обнаруживает цель в радиусе 40 км ?

          это для стороннего ЦУ, а по дальности ЗУР, так хотели же ПТУР Гермес приспособить как ЗУР, с дальностью в 100 км., вот тут и получается 60 км это порог выгорания топлива а делее до 100 км уже по инерции.
          Romario_Argo
      3. Тикси-3 Сегодня, 14:43
        Цитата: сибиралт
        а 50-60 км. до гиперзвука у земли не разогнаться. А выше ничто крылатое пока не летает

        60 км - это дальность, а не высота!
        Тикси-3
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:09
      Цитата: 210окв
      средство для борьбы с роем беспилотников

      Дим hi Не обо всех разработках вслух говорят . wink
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 12:20
        Паш hi Понятно что не о всем...Было видео как "Панцирь"китайского дрона из пушек..
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: 210окв
        средство для борьбы с роем беспилотников

        Дим hi Не обо всех разработках вслух говорят . wink
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:27
          Цитата: 210окв
          Было видео как "Панцирь"китайского дрона из пушек..

          Было , видел . Но с роем БПЛА пушками замучаешься , другое решение надо . yes
          bouncyhunter
          1. фигвам Сегодня, 12:31
            bouncyhunter

            В Сирии уже потренировались с роем БПЛА, часть сбили, часть приземлили.
            фигвам
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:35
              Цитата: фигвам
              часть сбили, часть приземлили

              Вот на РЭБ я как раз и намекаю , говоря про "другое решение" .
              bouncyhunter
              1. sabakina Сегодня, 13:54
                Цитата: bouncyhunter
                Цитата: фигвам
                часть сбили, часть приземлили

                Вот на РЭБ я как раз и намекаю , говоря про "другое решение" .

                Паш, ты уверен, что наши шаманы согласятся? recourse
                sabakina
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:09
                  Цитата: sabakina
                  ты уверен, что наши шаманы согласятся?

                  Нет , не уверен , Слава . Но не мне тебе объяснять как следует истолковывать отказ .
                  bouncyhunter
          2. синоби Сегодня, 12:37
            Есть такое уже.И даже в переносном варианте.
            синоби
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:40
              Цитата: синоби
              Есть такое уже.И даже в переносном варианте.

              Я знаю :
              Цитата: bouncyhunter
              Вот на РЭБ я как раз и намекаю , говоря про "другое решение"
              bouncyhunter
          3. гранат Сегодня, 12:53
            Мне кажется или на фото нет пушечного вооружения?
            гранат
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:04
              Ракурс такой : пушки прячутся за ПУ ЗУР .
              bouncyhunter
      2. Монос Сегодня, 13:03
        Паша, привет ! hi drinks
        Жив после двойного праздника? laughing drinks
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:05
          Витя , салют ! hi drinks
          Цитата: Монос
          Жив после двойного праздника?

          Не только жив , но свеж и бодр !!! soldier
          bouncyhunter
      3. Piramidon Сегодня, 14:19
        Цитата: bouncyhunter
        Не обо всех разработках вслух говорят

        Вот это правильная мысль. Для роя дронов, я думаю, уже придумали что то. Ну, хотя бы офигенный дрбовик. wink
        Piramidon
    3. Sirocco Сегодня, 14:50
      Цитата: 210окв
      А будет еще лучше что бы было еще и средство для борьбы с роем беспилотников.

      Дык есть уже подобные разработки.https://topwar.ru/134362-pancir-poluch
      it-byudzhetnuyu-raketu-dlya-borby-s-bespilotnikam
      i.html
      Sirocco
    4. Bort Radist Сегодня, 15:10
      Шрапнель ......
      Bort Radist
    5. Маз Сегодня, 15:46
      Значит в Сирии и Иране данные комплексы наведут шорох на южного соседа
      Маз
    6. SK70 Сегодня, 17:42
      И сигнальные ракеты теперь гиперзвуковые.
      И Камазы с ядерной установкой. laughing
      SK70
    7. SETTGF Сегодня, 19:08
      Панцирь-С1 уничтожает беспилотники изначально...и не только их!
      SETTGF
  2. МИХАН Сегодня, 12:01
    Ну посбиваем мужики , всяких летунов! Панцирь и раньше круто обстрелы вел , а сейчас.. хе хе ..
    Турка помнится из этой системы завалили в прибрежной зоне Сирии ! А еще крылатки США , некоторые ..Душа поет патриотически мужики!
    А Ф-16 израильский завалили хе хе ? Испытали четко !!!
    МИХАН
    1. Geisenberg Сегодня, 12:01
      Цитата: МИХАН
      ну посбиваем мужики , всяких летунов!


      Да пора бы уже начать ...
      Geisenberg
    2. Лекс. Сегодня, 12:15
      В чем крутость 1 самолёт турецкий сбил ,ввс Израиля в зону пво не надо входить
      Лекс.
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:19
        на сколько я понимаю половина вашей страны в зоне действия нашего ПВО laughing
        с-т Petrov
      2. 210окв Сегодня, 12:23
        А какой сейчас в зону ПВО входит?!Кстати,ваш самолет хлопнули "вне" зоны ПВО..
        Цитата: Лекс.
        В чем крутость 1 самолёт турецкий сбил ,ввс Израиля в зону пво не надо входить
        210окв
      3. sabakina Сегодня, 13:57
        Цитата: Лекс.
        В чем крутость 1 самолёт турецкий сбил ,ввс Израиля в зону пво не надо входить

        Пока не войдёшь в реку, не узнаешь её температуру.
        sabakina
      4. Серый брат Сегодня, 14:47
        Цитата: Лекс.
        В чем крутость 1 самолёт турецкий сбил ,ввс Израиля в зону пво не надо входить

        Латынина на связи:
        …Случилась колоссальная для Израиля неприятность, потому что в Израиле самолеты пользуются полной безнаказанностью в сирийском небе: они разбомбили более 100 целей на сирийской земле с 2011 года. И не сбивали ни одного израильского самолета с 80-го года. И на обратном пути они встретили серьезный заградительный огонь. Летчики к этому времени уже расслабились. Это была их вина, потому что заградительный огонь велся из установки «Бук» и из установок С-200, которые, в принципе, не могут сбить F-16. Но, поскольку летчик в этот момент считал ворон, то ракета взорвалась рядом с самолетом. Летчик катапультировался, с ним катапультировался стрелок. Летчик был ранен еще при разрыве ракеты: она разорвалась рядом с самолетом, а в него не попала, но она так и сконструирована. Стрелок был ранен после катапультирования. Просто он повредился, когда шлепнулся о землю. Тем не менее, они оба остались живы. Самолет упал на территории Галилеи».

        Серый брат
        1. Околоточный Сегодня, 19:05
          А "стрелок", который с лётчиком? Стрелок чего? Вот же дура, Прости Господи.
          Околоточный
      5. Sirocco Сегодня, 14:53
        Цитата: Лекс.
        В чем крутость 1 самолёт турецкий сбил ,ввс Израиля в зону пво не надо входить

        Для этих целей есть дальнобойные начиная со старичков, заканчивая 300-400, ну а Панцирь доделывает то что не доделали на дальнем рубеже.
        Sirocco
    3. Тикси-3 Сегодня, 14:45
      Цитата: МИХАН
      А Ф-16 израильский завалили хе хе

      не путай виталька кислое с пресным....фу 16 не из панциря достали!!
      Цитата: МИХАН
      Испытали четко !!!

      переведи?!!
      Тикси-3
      1. МИХАН Сегодня, 16:44
        Цитата: Тикси-3
        Цитата: МИХАН
        А Ф-16 израильский завалили хе хе

        не путай виталька кислое с пресным....фу 16 не из панциря достали!!
        Цитата: МИХАН
        Испытали четко !!!

        переведи?!!

        На иврит . laughing .? Я по русски нефиг летать куды не просят ..Еще раз сунетесь бомбить Сирию , аэродром замочим! Понятно ? soldier
        МИХАН
        1. karish Сегодня, 16:51
          Цитата: МИХАН
          На иврит . .? Я по русски нефиг летать куды не просят ..Еще раз сунетесь бомбить Сирию , аэродром замочим! Понятно ?

          Не , крут ты Михан , ну прям как кипяток
          Ну давай , мочи.
          Сегодня утром прошло сообщение
          Арабы сообщают об израильском ударе по Кунейтре
          Сирийские мятежники сообщают в социальных сетях сообщают об израильском авиационном ударе в провинции Кунейтра.

          Удар нанесен по казармам с иранскими солдатами на базе 119-й бригады в аль-Кисва.
          karish
          1. МИХАН Сегодня, 16:59
            Цитата: karish
            Не , крут ты Михан , ну прям как кипяток
            Ну давай , мочи.

            Вам спасибо..хе хе
            Цитата: karish
            Сегодня утром прошло сообщение

            Ровно в 4 утра ..?
            МИХАН
  3. Genry Сегодня, 12:10
    Как то автор скомкал дальность обнаружения у "Панцирь-СМ". Даже Википедия говорит о 75 км.
    И гиперзвук приплёл, как что-то новое для ракет ПВО. Важнее гиперзвук у перехваченных целей.
    Genry
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:10
    Теперь модное звание "гиперзвуковой" будут лепить на всё подряд...лишь бы быть в тренде . Вот и пример модного поветрия в этих высказываниях "источника" , хотя речь лишь о создании новой модификации ракет для Панциря с увеличенной дальностью . Как было ещё недавно..помните ? суть и качество вещи пофиг - главное лэйбл...
    КВУ-НСвД
    1. DEZINTO Сегодня, 12:13
      Кстати дааа)) гипер клавиатурой своей уверяю что пора бы уже проверить гипер гиперность, потому как "там" все наглеют!
      DEZINTO
    2. Jovanni Сегодня, 12:22
      Цитата: КВУ-НСвД
      Теперь модное звание "гиперзвуковой" будут лепить на всё подряд...лишь бы быть в тренде

      Точно! Так в своё время недалеко то меня "наноавтомойка" появилась, хотя по сути самая обычная. Теперь буду ждать "гиперавтомоку"...
      Jovanni
      1. красноярск Сегодня, 13:42
        Цитата: Jovanni

        Точно! Так в своё время недалеко то меня "наноавтомойка" появилась, хотя по сути самая обычная. Теперь буду ждать "гиперавтомоку"...

        Не, ну у Вас хоть с умными добавками, - "нано", "гипер", а у нас по простому - евромойка. Попробуйте спросить чем отличается евромойка от поросто мойки, никто вразумительно не ответит. Но зато звучит! - Евро! Как говорится - о времена, о нравы!
        красноярск
        1. ДЕДПИХТО Сегодня, 14:24
          Мы евроремонты проходили...практически в каждой квартире laughing Теперь вот следующий этап развития.. lol
          ДЕДПИХТО
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:27
      Остается дождаться боеприпасов на ядреной тяге, для личного стрелкового оружия.Световые перочинные мечи тоже будут не лишние,при надобности и железяку можно отчекрыжить-подскакивает боец к абрамсу и шась по стволу пушки..абрамс-обрезанец laughing
      ДЕДПИХТО
    4. Sirocco Сегодня, 14:56
      Цитата: КВУ-НСвД
      Теперь модное звание "гиперзвуковой" будут лепить на всё подряд...

      Не говорите,)))) хорошо хоть не добавляют сюда такую новость.
      Гиперзвуковая 3D ракета созданая по нанотехнологиям
      laughing
      Sirocco
  5. figter Сегодня, 12:14
    Судя по значениям дальности обнаружения и поражения воздушных целей после модернизации "Панцирь-СМ" хочет стать аналогом "Оса-АКМ" и "Тор-М1, М2", "Бук" и перейти в разряд ЗПРК малой, а то и средней дальности. А какой смысл, если эта ниша уже занята? Замена ракеты на гиперзвуковую принесет увеличение габаритов и массы ракеты, изменение антенно-пускового устройства в сторону увеличения её габаритов и массы (иначе разместится меньшее количество ракет), увеличение массы и нагрузки на шасси, изменение приемно-передающего устройства - увеличение дальности, необходимо ставить более мощное радиоэлектронное оборудование. И получим в результате тот же "Тор" или "Бук", но с новой ракетой. Лучше бы сосредоточились на совершенствовании артиллерийского канала по поражению беспилотных летательных аппаратов. Больше пользы было.
    figter
    1. Абраша Сегодня, 12:27
      Скажите пожалуйста, Вы наверное в КБ работаете, ракеты разрабатываете?
      Абраша
      1. figter Сегодня, 13:18
        Уважаемый Абраша, я с отличием закончил Оренбурское высшее зенитное ракетное командное училище. Это позволяет мне судить о зенитных ракетных комплексах и понимать значение того или иного действия производимого в этой области. В свою очередь Вами, кроме бессвязных попыток вклиниться в рассуждения и навязать какую-то нелепость, ничего дельного предложено. Пойдите на другую ветку, поагитируйте там, ура покричите или что-нибудь в этом духе...
        figter
        1. Абраша Сегодня, 15:25
          Уважаемый Figter, а я смотрю как раз не со стороны военных, которые уже используют готовые изделия, а со стороны конструкторов и инженеров... Если новую ракету реально разрабатывают, то значит на то есть необходимость (даже если просто нужно загрузить КБ работой (что все таки маловероятно) и платить людям зарплату), а вот эту необходимость не мне и не Вам определять! КБ ну не может просто взять и само что-то сделать, все работы согласуются со многими инстанциями, а иначе просто "изделие" не дойдет даже до испытаний и военприемки.
          Абраша
        2. шурави Сегодня, 15:41
          Цитата: figter
          Уважаемый Абраша, я с отличием закончил Оренбурское высшее зенитное ракетное командное училище. Это позволяет мне судить о зенитных ракетных комплексах и понимать значение того или иного действия производимого в этой области. В свою очередь Вами, кроме бессвязных попыток вклиниться в рассуждения и навязать какую-то нелепость, ничего дельного предложено. Пойдите на другую ветку, поагитируйте там, ура покричите или что-нибудь в этом духе...


          Есть два момента:
          1. Делая подобные заявления (я закончил) нужно быть готовым приводить доказательства того, иначе получится бла-бла.
          2. Ради любопытства посмотрел вашу публикацию.
          https://topwar.ru/48266-voprosy-optimizacii-organ
          izacionno-shtatnoy-struktury-obschevoyskovyh-podr
          azdeleniy.html
          Подивился. Нет, не тому что специалист ПВО вдруг занялся рассуждениями о штатной структуре сухопутных войск. Это как раз нормально, всяк выпускник обязан обладать знаниями в данной области.
          Дело в том, что я даже не скажу, что она безграмотная, она никакая. Полное отсутствие понимания существа вопроса.
          шурави
    2. Genry Сегодня, 14:49
      Цитата: figter
      "Панцирь-СМ" хочет стать аналогом "Оса-АКМ" и "Тор-М1, М2", "Бук" и перейти в разряд ЗПРК малой, а то и средней дальности. А какой смысл, если эта ниша уже занята?

      Вы против того, чтобы, при своей размерности ракеты, "Панцир-СМ" имел характеристики более тяжелых и дорогих комплексов? Удивляюсь!
      Ведь даже любому тупому торговому менеджеру, без "высшего оренбургского..." понятно, что это выгоднее и по закупке и по хранению и по транспортировке и по простоте и количеству установки ракет на каждую пусковую машину.
      Genry
      1. figter Сегодня, 15:01
        Кто Вам сказал, что размерность ракеты сохраняется? То есть другие конструкторские бюро состоят из идиотов, проектируют ракеты с большей массой, более дорогие и не могут догадаться, как в Туле, дать Родине "гиперзвуковые" ракеты? Просто там реально смотрят на ситуацию, а не пиарятся. Вопрос не в одну только ракету упирается. Изменяется ракета, изменяется и аппаратура. И нельзя "впихнуть" в "Панцирь" С-400, как бы Вы этого не хотели.
        figter
        1. Genry Сегодня, 16:00
          Цитата: figter
          Кто Вам сказал, что размерность ракеты сохраняется?

          А разве непонятно, что если изменить размер ракеты, то изменится вся пусковая установка и шасси. И это уже перестанет быть Панцирем.
          Изменяется технический уровень. Сколько весили первые бортовые ЭВМ? Сколько весили первые королёвские ракеты (типа Р-1) которыми продемонстрировали возможность достать Америку? А теперь, подобной возможностью обладает небольшая фитюлька, которая умещается под крыло самолёта.
          При нынешнем этапе технического развития, появились более мощные хим-составы для двигателей и более продвинутая и компактная электроника. И это просто запихнули в то-же железо.
          Genry
        2. SETTGF Сегодня, 20:54
          Figter! Не пишите бред! Ракеты комплекса выбираются из его задач! В констркторских Бюро работают специалисты, которые знают радиолокацию и умеют считать в отличие от вас...
          SETTGF
      2. figter Сегодня, 15:26
        Я совсем не против того, чтобы "Панцирь" имел блестящие характеристики. Речь идет о том, что каждый ЗРК должен заниматься своим делом. Также, как в пехотном строю, где друг-друга прикрывают с тыла и флангов, так и ПВО у каждого ЗРК своя задача и ниша. Если "Панцирь" вместо уничтожения низколетящих и ближних малоразмерных целей начнет заниматься ерундой, то от этого пострадает вся система ПВО. Тульское КБ не довело до ума "Тунгуску", пытается переориентировать "Панцирь" на другой диапазон. а кто будет бороться с НЛЦ, вертолетами, КР и т.д.? Возьмите Сирию, где этот вопрос актуален. Беспилотники разгуливают безнаказанно, нет с ними действенных средств борьбы. А Тульское КБ, проектирующее комплексы ближнего действия, должно заниматься этим вопросом. Зачем нам их гиперзвуковые ракеты, если они не могут справиться с артиллерийским каналом, дать нормальный калибр, кучность стрельбы, точность обнаружения и наведения, чтобы поставить нормальный заградительный огонь. У "Тунгуски" был и есть радиолокационный комплекс наведения. Спросите у служивших на ней, сколько раз они реально им пользовались при стрельбе? Большинство Вам ответит, что ни разу. Потому что, он не обеспечивает ей стрельбу. Стреляют в оптике, опускаясь по разведывательным возможностям до уровня древней "Шилки". И вы хотите сказать, что тульское КБ идет правильным курсом, гиперзвуком занимается? Какой им гиперзвук, если нет нормального комплекса ближнего действия с артиллерийским каналом. А в борьбе с беспилотными аппаратами, на сегодняшний день, постановка заградительного огня ствольными каналами в составе подразделения - это единственно возможное и действенное средство.
        figter
        1. Genry Сегодня, 16:29
          Цитата: figter
          Если "Панцирь" вместо уничтожения низколетящих и ближних малоразмерных целей начнет заниматься ерундой, то от этого пострадает вся система ПВО.

          А откуда вы взяли, что он не будет этого делать? Просто он будет это делать на большей площади (в пределах прямой видимости).
          Цитата: figter
          а кто будет бороться с НЛЦ, вертолетами, КР и т.д.?

          Ну как бы уже, без избыточной и дорогой РЛС , на оптике: Сосна, Деривация...
          Цитата: figter
          Возьмите Сирию, где этот вопрос актуален. Беспилотники разгуливают безнаказанно, нет с ними действенных средств борьбы.

          Как раз в Сирии с беспилотниками разобрались на "отлично". Вот с миномётным обстрелом - сплоховали.
          Цитата: figter
          Зачем нам их гиперзвуковые ракеты, если они не могут справиться с артиллерийским каналом, дать нормальный калибр, кучность стрельбы, точность обнаружения и наведения, чтобы поставить нормальный заградительный огонь.

          Гиперзвуковая ракета и так в большей части ПВО. Если вы хотите сбить самолёт летящий на скорости около 3000км/ч, ваша ракета должна иметь гораздо большую скорость, чтобы не отстать.
          Цитата: figter
          У "Тунгуски" был и есть радиолокационный комплекс наведения. Спросите у служивших на ней, сколько раз они реально им пользовались при стрельбе? Большинство Вам ответит, что ни разу. Потому что, он не обеспечивает ей стрельбу. Стреляют в оптике, опускаясь по разведывательным возможностям до уровня древней "Шилки".

          На малых расстояниях, радиолокация избыточна, оптики хватает с запасом. А для дальнего обнаружения можно использовать "Гармонь" с поднимающейся антенной и стоящую в стороне, которая и будет оттягивать на себя угрозы от противо-локаторных ракет..
          Цитата: figter
          Зачем нам их гиперзвуковые ракеты, если они не могут справиться с артиллерийским каналом, дать нормальный калибр, кучность стрельбы, точность обнаружения и наведения, чтобы поставить нормальный заградительный огонь.

          Вы точно где то учились? Слово "деривация" вам ничего не говорит. Вы никогда не сможете точно стрелять неуправляемыми снарядами из нарезного ствола. Здесь уже набили шишек и сделали модуль "Деривация ПВО", который стреляет управляемыми снарядами 57мм.
          Цитата: figter
          А в борьбе с беспилотными аппаратами, на сегодняшний день, постановка заградительного огня ствольными каналами в составе подразделения - это единственно возможное и действенное средство.

          Беспилотники бывают разные и средства уничтожения их уже есть разные.
          Хватит ныть! hi
          Genry
          1. figter Сегодня, 17:18
            Ну как бы уже, без избыточной и дорогой РЛС , на оптике: Сосна, Деривация

            А они уже в войсках?
            Гиперзвуковая ракета и так в большей части ПВО. Если вы хотите сбить самолёт летящий на скорости около 3000км/ч, ваша ракета должна иметь гораздо большую скорость, чтобы не отстать.

            Где вы на предельномалых и малых высотах видели скорость около 3000 км/ч?
            А для дальнего обнаружения можно использовать "Гармонь" с поднимающейся антенной и стоящую в стороне, которая и будет оттягивать на себя угрозы от противо-локаторных ракет..

            Ну-ка разверните-ка на переднем крае свою "Гармонь" с поднимающейся антенной. Сколько она там выстоит секунд?
            Вы точно где то учились? Слово "деривация" вам ничего не говорит. Вы никогда не сможете точно стрелять неуправляемыми снарядами из нарезного ствола. Здесь уже набили шишек и сделали модуль "Деривация ПВО", который стреляет управляемыми снарядами 57мм.

            А вы точно понимаете о чем вообще идет речь? Отличаете понятие "точная стрельба" от "заградительного огня"
            Не говорите ерунды!
            figter
            1. Genry Сегодня, 17:29
              Цитата: figter
              А они уже в войсках?

              А они "прямо сейчас" нужны?
              Цитата: figter
              Где вы на предельномалых и малых высотах видели скорость около 3000 км/ч?

              На подлёте к цели, скорость может быть и больше, поскольку проблема только в перегреве, который возникает не сразу.
              Цитата: figter
              Ну-ка разверните-ка на переднем крае свою "Гармонь" с поднимающейся антенной. Сколько она там выстоит секунд?

              А какую РЛС вы тогда предлагали?
              Цитата: figter
              А вы точно понимаете о чем вообще идет речь? Отличаете понятие "точная стрельба" от "заградительного огня"

              Заградительный огонь - это для "богатеньких бурратин". Извести пару тон железа на сбить пластиковую модельку или попасть в "ломик" головной части одной из стаи ракет. Уууу... am
              Genry
              1. figter Сегодня, 19:01
                Заградительный огонь - это для "богатеньких бурратин". Извести пару тон железа на сбить пластиковую модельку или попасть в "ломик" головной части одной из стаи ракет. Уууу..

                Заградительный огонь - это единственное на сегодняшний день, чем можно бороться с беспилотниками. Эта пластиковая моделька, к сведению, ведет разведку и является частью разведывательно-ударного комплекса и при её появлении у вас есть 10-15 минут, чтобы исчезнуть. Иначе, мало не покажется. Стоимость всего этого железа намного ниже стоимости любой зенитной ракеты и в любом случае много дешевле жизней людей и подчиненных. Кстати, это вполне нормальный и применяемый вид огня, ничего богатенького в нем нет.
                А какую РЛС вы тогда предлагали?

                Ну всяко не разворачивающуюся с подъемом антенны на переднем крае. Без всякого сомнения. Уж лучше тогда звукоулавливатель с рупором оставшийся с ВОВ. Нет в настоящее время гарантирующих своевременное обнаружение БПЛА средств разведки. Тем более, всё перечисленные Вами "новшества" либо не приживутся, либо в настоящее время их нахождение в войсках на уровне басни Крылова.
                figter
                1. Genry Сегодня, 20:23
                  Цитата: figter
                  Заградительный огонь - это единственное на сегодняшний день, чем можно бороться с беспилотниками.

                  Нееа!
                  Беспилотник малого размера, не может быть хорошо защищен (заэкранирован). Поэтому его легко "заглючит" наземная РЭБ. Большой - уже ценная мишень и его можно снять ракетой, если РЭБ не поможет (к нему можно и подлететь поближе).
                  Цитата: figter
                  Нет в настоящее время гарантирующих своевременное обнаружение БПЛА средств разведки.

                  Чёёё? Даже простенькая "Гармонь" увидит любой БПЛА по наличию в нём кусочков железа (моторчика, батареи). Весь фокус в длине волны....
                  Цитата: figter
                  ...ем более, всё перечисленные Вами "новшества" либо не приживутся, либо в настоящее время их нахождение в войсках на уровне басни Крылова.

                  Басни - это ваши комментарии. А высоко-автоматизированная техника (микропроцессорная часть) имеет очень короткую жизнь (5-10 лет равны человеческим 100). Вон у ваших америкосов, F-22 на древних процессорах летают, не тянут они расширение функциональности и вся экранная графика работает с задержками. Поэтому имеет смысл иметь отработанный задел с возможностью быстрого укомплектования техники и "умных" боеприпасов современной электроникой, при выводе из резервного хранения.
                  ИМХО Армата, Су-57,..... не будут насыщаться в войсках до момента их реальной необходимости. Иначе, слишком тяжело будет доводить их до последнего уровня модернизации.
                  Genry
  6. Геркулесыч Сегодня, 12:18
    Может быть там вообще, будет ракета способная выходить на низкую орбиту? Зачем "панцирю "гиперзвуковая ракета, при его дальности работы по целям? Это рачточительно и неэффективно! Такая ракета нужна комплексу с дальностью поражения цели 100 и более километров! А "Панцирю " , "Тору " , "Буку " такие ракеты излишни в использовании на данных комплексах.
    Геркулесыч
    1. Абраша Сегодня, 12:29
      Вот еще один иксперт, знающий какие ракеты избыточны!
      Абраша
      1. figter Сегодня, 13:02
        Цитата: Абраша
        Вот еще один иксперт, знающий какие ракеты избыточны!

        Правильно человек пишет. Свою урапатриотичную желчь приберегите.
        "Панцирь" по изначальному смыслу комплекс ближнего действия, прикрывающий объекты на малых и предельно малых высотах, где воздушные цели летят с дозвуковыми скоростями. На какой ляд "Панцирю" нужно стрелять по ним дорогими сверхзвуковыми ракетами? Его задача - заменить так и не доведенную до ума "Тунгуску" и работать по беспилотникам, крылатым ракетам и вертолетам. Вместо этого Тульское КБ пытается вклиниться в совершенно другой класс ЗРК. Сейчас фактически нет нормальных средств борьбы с беспилотными ЛА. Вот где нужно развиваться, а не пытаться оторвать поток "бабла" у КБ "Антей".
        figter
        1. Kurare Сегодня, 16:03
          Цитата: figter
          "Панцирь" по изначальному смыслу комплекс ближнего действия, прикрывающий объекты на малых и предельно малых высотах, где воздушные цели летят с дозвуковыми скоростями. На какой ляд "Панцирю" нужно стрелять по ним дорогими сверхзвуковыми ракетами?

          В том то и дело, что ракеты будут разные, даже возможно разнокалиберные, и у каждой будет своя задача.
          Цитата: figter
          Его задача - заменить так и не доведенную до ума "Тунгуску" и работать по беспилотникам, крылатым ракетам и вертолетам.

          Что он, на данный момент, делает достаточно эффективно. Кстати, проскальзывала информация, что для Панцыря в разработке новый тип значительно более дешевых ракет, по четыре в один стандартный контейнер, которые будут бороться с беспилотниками. Так что, работы как раз в этом направлении ведутся.
          Цитата: figter
          Вместо этого Тульское КБ пытается вклиниться в совершенно другой класс ЗРК.

          Насчёт кто, где и в каком классе, вопрос спорный. То, что раньше считалось средним радиусом действия, на данный момент стало уже ближним. Просто в Туле "отодвигают" потихоньку этот ближний рубеж. В 60 км мне трудно верится, а вот 30-40 - вполне реально.
          А теперь представьте себе такой компактный "комбайн" ПВО на кораблях менее 1000 т. Внезапно, такой "прогулочный катер" становится исключительно зубастым к воздушным угрозам. Т.е. те же Буяны станут очень сложной целью для ПКР и даже авиации.
          Kurare
          1. figter Сегодня, 16:51
            Кстати, проскальзывала информация, что для Панцыря в разработке новый тип значительно более дешевых ракет, по четыре в один стандартный контейнер, которые будут бороться с беспилотниками. Так что, работы как раз в этом направлении ведутся.

            БПЛА имеют низкую эффективную отражающую поверхность, низкая вероятность их обнаружения с помощью РЛС и, соответственно, шансы своевременного обнаружения и пуска ракеты по ним невелики. В моей личной практике был случай, когда целый дивизион с работающими РЛС обнаружения вообще не смог обнаружить БПЛА. Несмотря на то, что в машинах сидели достаточно грамотные специалисты. Поэтому для борьбы с беспилотниками требуется больше разработать высокочувствительную РЛС под этот диапазон, чем новый тип ракеты.
            figter
            1. Kurare Сегодня, 18:07
              Цитата: figter
              Поэтому для борьбы с беспилотниками требуется больше разработать высокочувствительную РЛС под этот диапазон, чем новый тип ракеты.

              Безусловно, даже самая лучшая ракета без системы обнаружения и наведения - ничто. На данный момент Панцирь С1 способен обнаружить цель с ЭПР 2м² на расстоянии около 30-35 км. Т.е., когда будут разработаны новые дальнобойные ракеты, нынешний радар уже не подходит. Так же должны быть улучшены показатели по обнаружению целей с малым ЭПР, тобишь БПЛА.
              Что я хочу сказать, происходят комплексные работы по Панцирю СМ и цель их:
              - увеличение дальности обнаружения (думаю где-то 50 может 60 км)
              - увеличение дальности поражения (на мой взгляд где-то 40 км)
              - повышение характеристик для борьбы с БПЛА
              - разработка более "тонких" и дешевых ракет для борьбы с БПЛА
              Kurare
              1. figter Сегодня, 19:15
                Лично на мой взгляд, направление работы по усовершенствованию "Панциря" должно происходить в направлении:
                1. Увеличении калибра с 30 до 57 мм и увеличение кучности, скорострельности и дальности их стрельбы;
                2. Разработкой увеличения вместимости кассет с 57 мм. снарядами в БМ.
                3. Возможностью усиления защищенности шасси от огня противника (его нахождение в бою непосредственно на переднем крае, на марше он передвигается в составе мотострелковых и танковых ротных колонн);
                4. Оснащение тепловизионными и улучшенными оптическими каналами;
                5. Возможностью группирования огня боевых средств взвода на уровне "одного касания" с быстрым переносом огня на другую цель.
                6. Возможностью обмена информацией о воздушной цели с другими классами ЗРК на уровне боевой машины.
                figter
                1. Kurare Сегодня, 19:27
                  По пунктам:
                  1. Не согласен. Это совершенно другая машина получится, другая весовая категория.
                  2. См. П.1
                  3. Например Тунгуска 2? Опять же, другая машина, другой класс.
                  4. Тепловизор стоит. А улучшение его характеристик - это само-собой.
                  5. Насколько знаю, групповое отражение угрозы в Панцирях присутствует.
                  6. Как и П.5, обмен информацией есть. Вопрос: насколько он глубокий и детальный. Сетецентричность, одна из основных функций в ТЗ для разработки новых систем.
                  Kurare
                  1. figter Сегодня, 20:05
                    Тоже по пунктам:
                    1. Получится именно то, что требуется в бою, а не то, что хочется КБ для увеличения стоимости проекта;
                    2. Именно это и должно быть весовой категорией Панциря;
                    3. Тунгуска очень сырая машина. В моем понимании - Панцирь её замена. Иначе он является разработкой в никуда.
                    4. С тепловизором ясно. С большой долей вероятности, что РЛС в бою включаться не будет. Либо будет включен на короткие промежутки после визуального обнаружения и совмещением антенно-пускового устройства с линией визирования цели.
                    5 и 6. Обмен информацией, если даже он и предусмотрен, то при условии, что комплексы разработаны разными КБ, они стыковаться не будут. Это наша вечная болезнь. Или "средства автоматизированного управления есть, но их наличие даже при условии их исправности не относится к области гарантированного управления и получения команд управления". Сразу вспоминаются древние АСПДУ, ПУ-12 и прочий хлам. Чтобы пользоваться в бою этим чудом техники, нужно было иметь много нервов.
                    figter
                    1. шурави Сегодня, 20:52
                      Цитата: figter

                      3. Тунгуска очень сырая машина. В моем понимании - Панцирь её замена. Иначе он является разработкой в никуда.


                      Да ну? Данный комплекс в производстве. Не поведаете, сколько их поступило в сухопутные войска? bully
                      шурави
              2. SETTGF Сегодня, 19:40
                Не пишите глупости! Панцирь-С1изначально расчитан на уничтожение БПЛА... при ЭПР цели 2 кв.см, обнаружение цели будет на расстоянии 3,6 км... Точных данных в интернете нет - это знает только изготовитель РЛС комплекса...
                SETTGF
              3. SETTGF Сегодня, 20:48
                Кураре! РЛС Панциря-С1 разрабатывается по разным критериям; в том числе на дальность ещё большуючем дальность действия всего комплекса... Чтобы увеличить дальность действия в 2 раза, надо импульсную мощность передатчика поднять в 16 раз, а это увеличение потребляемой мощности, а и увеличении мощности питающего устройсва - это увеличение габаритов... Про остальное, писать не буду, как антенна; рлс приёмник, диапазон, эпр и прочее! Почитайте сами!
                SETTGF
        2. SETTGF Сегодня, 20:02
          "Отличник"! Не пишите глупости! Ракета комплекса 57Е6 сверхзвуковая - скорость 1300 м/сек или 4680 км/ч. Научитесь считать для начала! Гиперзвук начинается с 5М.
          SETTGF
          1. figter Сегодня, 20:31
            при ЭПР цели 2 кв.см, обнаружение цели будет на расстоянии 3,6 км

            Слушайте, чудо-человек, вы дважды прямо вывернулись наизнанку, чтобы обратить на себя внимание...
            Фраза, которую вы произнесли об обнаружении на расстоянии 3,6 км при ЭПР 2 кв. см., означает при ведении боя, что Вас уже нет в живых.. А если ещё живой, открывай люки и беги на все четыре. Этот сарай километров с 15 с воздуха виден, если не больше.
            figter
            1. SETTGF Сегодня, 21:22
              Figter! Не показывайте своё невежество ... учите радиолокацию! Я вам посчитал с открытых данных в интернете - дальность дейсвия 36 км при эпр =2 кв. метра на 2 кв.см. настоящие данные знает только производитель РЛС ... ВЫ ПРОСТО УБОЖЕСТВО.
              SETTGF
              1. SETTGF Сегодня, 21:24
                И это только для беспилотников! Читайте внимательней и ее пишите глупый бред!!!
                SETTGF
          2. figter Сегодня, 20:55
            Ракета комплекса 57Е6 сверхзвуковая - скорость 1300 м/сек или 4680 км/ч. Научитесь считать для начала! Гиперзвук начинается с 5М

            Это всё, что Вы хотели до меня донести? Не мешайте мне с людьми общаться
            figter
        3. SETTGF Сегодня, 20:15
          Figter! Не пишите бред! И научитесь для начало считать и выучите радиолокацию... Ракета комплекса 57Е6 сверхзвуковая, скорость около 4М!!!
          SETTGF
      2. Геркулесыч Сегодня, 13:07
        А что -нибудь посерьезнее из аргументов у вас мистер сарказм, имеется в наличии? ????
        Геркулесыч
        1. Genry Сегодня, 15:02
          Цитата: Геркулесыч
          Может быть там вообще, будет ракета способная выходить на низкую орбиту?

          Цитата: Геркулесыч
          А что -нибудь посерьезнее из аргументов у вас мистер сарказм, имеется в наличии?

          Это вы сам с собою fool
          Genry
    2. SETTGF Сегодня, 20:32
      Не надо мыслить "апполитично"! Скорость ракеты выбирают не только от дальности целей, но и от скорости целей... Перед тем, чтобы что-то написать, подумайте!
      SETTGF
    3. Стилет_71 Сегодня, 21:20
      Цитата: Геркулесыч
      Зачем "панцирю "гиперзвуковая ракета, при его дальности работы по целям

      Затем, чтобы перехватывать цели с окологиперзвуковыми скоростями. То что в сегменте целей по которым работает ЗРПК "Панцирь" таких пока нет, еще не значит, что готовиться не надо. И при чем тут дальность поражения? Достаточно дальность обнаружения обеспечить на требуемом уровне
      Стилет_71
  7. мерцание Сегодня, 12:26
    В данный момент ведутся работы по созданию для "Панциря" гиперзвуковых ракет. Планируется довести радиус действия комплекса до 50-60 километров
    Хорошая новость для наших заокеанских "партнеров" и их союзников.
    мерцание
    1. Вадим237 Сегодня, 13:32
      У них бомбы и ракеты летят на сотни и тысячи километров - самолётам в зону ПВО входить не надо.
      Вадим237
      1. Genry Сегодня, 15:10
        Цитата: Вадим237
        У них бомбы и ракеты летят на сотни и тысячи километров - самолётам в зону ПВО входить не надо.

        И что? Теперь нам надо ихним бомбам красную дорожку расстелить?
        Самолёты с беззубым оружием летать не будут и Панцирь им эти зубки выдергивает.
        Genry
  8. tchoni Сегодня, 12:35
    Похоже, что "гиперзвук" заразен... он стал эдаким "президентским трендом"... Как ракеты во времена Хрущева. Тогла ракетным и реактивным было все. От пылесосов до танков. От кораблей до радиоприемников...
    Может спецам из КБ стоит подумать как научить " Панцирь" десятка три малоразмерных целей сбивать за раз и оставить кесарю кесарево?
    tchoni
    1. Shahno Сегодня, 12:56
      Согласен тем более что во время низковысотного прорыва важна не скорость целей, а их количество и эпр, ну и конечно недорогая стоимость единицы... боеприпаса или бпла.
      Shahno
      1. tchoni Сегодня, 13:16
        Вот и я о том же. Вашим инженерам, насколько я понял, всякого разного рода "хезбаллоиды" помогли допетрить до концепции малодистанционной, но жутко многоканальной системы. Да и то не доконца, потому как в ряде изданий жалуются на желехный купол, вменяя ему ввину стоимость боеприпасов...
        tchoni
        1. Shahno Сегодня, 13:24
          Сейчас серъезно уменьшили стоимость, в 2.5 раза. Не предсказуемые эти железяки.... Когда массово падают все равно все не поражаем. Распознаем класс цели и опасность. Но иногда эта труба и в детский сад может попасть. Мы не можем столько батарей держать в Ашкелоне. Если траектория опасна, система из за того что снаряд не несет бч может дать команду на уничтожение др. цели.
          Shahno
          1. tchoni Сегодня, 15:29
            Цитата: Shahno
            Если траектория опасна, система из за того что снаряд не несет бч может дать команду на уничтожение др. цели.

            В этом то и сложность таких систем. Много целей, много помех , очень мало времени на принятие решений.
            Поэтому нашим спецам проще ракету запилить с большей дальностью и отчитаться о достижении очередного "неимеющегоаналоговвмире" результата...
            tchoni
    2. Вадим237 Сегодня, 13:36
      Только очередями из 30 миллиметровых пушек. А прорыв в гиперзвуке будет тогда, когда примут на вооружение и запустят в серию ракеты с ГПВРД и низким профилем полёта.
      Вадим237
  9. Абраша Сегодня, 12:39
    Уважаемые иксперты и диванные аналитики! laughing В свое время очень вы насмешили нас своими "анализами" Арматы, когда при любом раскладе получалось, что деньги потрачены зря, вне зависимости от калибра орудия, наличия КАЗ и т.п. Так и здесь, по мнению "местных аналитиков" - разработка ракеты способной увеличить эффективность "панцирей", избыточна и не нужна, а когда такой ракеты нету, то "Панцирь" не эффективен, не может "догнать" Ф-16 (в израильском небе lol ) и т.п. Так и вижу как КБ всем составом сворачивает работу, увольняется и идет работать "эффективными менеджерами"...
    Абраша
    1. groks Сегодня, 13:10
      Алё, гараж. Это не С-300, 400, 500. Зачем ему такая дальность? Что останется вместо него, в ближней зоне?
      Да - а с Арматой что-то изменилось? Весь мир встал в очередь за ней? Нет? Так деньги не только зазря потрачены, но и будут продолжать зазря тратиться.
      groks
      1. Genry Сегодня, 15:25
        Цитата: groks
        Алё, гараж. Это не С-300, 400, 500. Зачем ему такая дальность? Что останется вместо него, в ближней зоне?

        Вам кобылу или мерина?(...)
        Дальность определяет количество необходимых комплексов на единицу периметра или площади. Увеличение дальности в 2 раза увеличивает площадь, защищаемую комплексом. в 4 раза... Или вы не сильны в математике? Причем речь идёт о той-же размерности ракет и соответственно - стоимости.
        А комплексы ПВО 300-400-500 вообще для крупных и не многочисленных целей. Для отражения массированных атак ( ракеты РСЗО, крылатые бомбы и ракеты ) и нужны комплексы типа Панцирь, Сосна, ...
        Genry
        1. groks Сегодня, 15:36
          в 4 раза
          А если в космосе, то в 8!
          Не надо всякую ерунду писать. В данном случае предлагается увеличить скорость ракет, от этого неведомо с чего вырастет дальность и в результате комплекс вылезет вперёд Бука. И по барабану, что он ни по сопровождению, ни по количеству даже ракет, ничего не прикроет. Зато гиперзвук!
          Попил в оборонке принимает уже какие-то совсем наглые формы.
          groks
          1. Genry Сегодня, 20:40
            Цитата: groks
            Не надо всякую ерунду писать. В данном случае предлагается увеличить скорость ракет, от этого неведомо с чего вырастет дальность и в результате комплекс вылезет вперёд Бука.

            Кем и где предлагается ?
            Как это вперёд Бука? У него же своя модернизация...
            Цитата: groks
            И по барабану, что он ни по сопровождению, ни по количеству даже ракет, ничего не прикроет. Зато гиперзвук!

            Это вы так написали, что вам никто ответить не смог? Сумбур какой-то...
            Цитата: groks
            Попил в оборонке принимает уже какие-то совсем наглые формы.

            Навальнята - попилята? Когда уже своими мозгами думать будете? А то, по школьной привычке, глупым методичкам доверяете.
            Genry
    2. tchoni Сегодня, 13:18
      Ви таки видели "армату" в войсках?!
      tchoni
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:50
        думаю ее в войсках не каждый танксит видел. но она таки есть как и заказ на нее от МО.

        Глупый вопрос
        с-т Petrov
        1. tchoni Сегодня, 15:26
          Вот когда она реально в войска пойдет, когда в войсках ее хотя бы каждфй пятый танкист увидит... тогда можно будет сказать , что "армата" у нас есть...
          А пока есть только много б3, кои выдают за сов.новое вооружение... и немного т-90... Как то так...
          tchoni
  10. Горный стрелок Сегодня, 12:45
    Это говорит о прорыве, с новым твёрдым топливом в России. С повышенной энергетикой. Так и "Искандеры" на тысячи километров полетят...
    Горный стрелок
  11. синоби Сегодня, 12:56
    Скорее всего новое топливо для двигунов отработали.Принципиально ракеты данного типа не меняются с 60х годов.Меняются материалы,топливо и способ наведения.А так всё та же оперённая труба набитая порохом.
    синоби
  12. Стилет_71 Сегодня, 12:58
    Скорость зенитной ракеты 57Е6

    57Э6 - это экспортный вариант ЗУР. Для Красной армии постаявляется 95Я6 hi
    Стилет_71
  13. К-50 Сегодня, 13:09
    Дальность действия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" может возрасти до 60 км благодаря использованию гиперзвуковых ракет

    НЕеее, не верю. request
    В тех масса-габаритах, которые имеют ракеты "Панциря" сделать гиперзвуковую ракету очень сомнительно.
    Я конечно не спец, но сравнить ракеты различных систем по габаритам, массе и ТТХ вполне возможно. А так же возможно провести экстраполяцию. Так что в возможности гиперзвука на "Панцирях" очень сомневаюсь. sad
    К-50
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:53
      нет у нас тут у всех данных, чтоб судить. не знаем и о технологии, при которой достигается скорость. плазма, топливо или магия в виде корректировки закона физики.

      можем только прочитать и взять на заметку. Через несколько лет все обретет форму и ясность.

      В соответствующем отделе думаю учли очевидности все, о которых тут написали в комментариях
      с-т Petrov
  14. Ураган70 Сегодня, 13:11
    Цитата: МИХАН
    Ну посбиваем мужики , всяких летунов! Панцирь и раньше круто обстрелы вел , а сейчас.. хе хе ..
    Турка помнится из этой системы завалили в прибрежной зоне Сирии ! А еще крылатки США , некоторые ..Душа поет патриотически мужики!
    А Ф-16 израильский завалили хе хе ? Испытали четко !!!

    Ты как всегда на позитиве, Михан? Признавайся, куда Профессора многоугольного дел, чего то давно не видел этого персонажа? Глаголом и гиперклавой победил его?
    Ураган70
  15. Старый26 Сегодня, 13:33
    Цитата: КВУ-НСвД
    Теперь модное звание "гиперзвуковой" будут лепить на всё подряд...лишь бы быть в тренде .
    .

    Ага. Скоро услышим, что наших бойцов вооружат автоматами с "гиперзвукой" скоростью стрельбы
    Непонятно, зачем "Панцирю" нужны гиперзвуковые ракеты с дальностью в 60 км. Ниша комплекса - достреливать цели, которые прорвались через зоны "Эсок", "Буков", "Торов". Дальность поражения ракет возрастет, значит возможно увеличится и минимум дальности поражения. А стволы останутся те же.
    К тому же, для такой новой ракеты нужен будет новые радары (а их три). Значит поплывет вес. Новые ракеты будут наверняка значительно тяжелее, ведь дальность возрастет втрое (нынешние имеют вес под 100 кг). То есть вес комплекса еще возрастет? А нужно ли это???
    Старый26
  16. Anchonsha Сегодня, 13:58
    Да, хорошо, что наука у нас не стоит на месте и вооружение все более совершенствуется. Но нам нужна в стране в первую очередь передовая экономика и затем США уйдут в небытие и мир придет на нашу землю.
    Anchonsha
  17. rocket757 Сегодня, 13:59
    Аксиома - шоб ничего не прилетало, надо ровнять то место, откуда прилететь может!
    Больше Калибров, Искандеров!!! новых, разных и с разной начинкой!!!
    А то, что всё ж нашлось, как и откуда прилететь, пусть в.т.ч. и Панцири добивают!
    rocket757
  18. Дормидонт Сегодня, 14:24
    Для наших западных и ближневосточных партнёров никаких ракет не жалко
    Дормидонт
  19. san4es Сегодня, 14:55
    С 2018 года в войска начнет поступать модернизированная версия комплекса, "Панцирь-СМ".


    Опытно-конструкторская работа (ОКР) по перспективному зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-СМ» завершится в 2019 году, несколько опытных образцов уже изготовлены и испытываются. Об этом на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов. «У нас заканчиваются опытно-конструкторские работы, если я не ошибаюсь, в 2019 году. Уже несколько образцов [комплекса "Панцирь-СМ"] изготовлены и идут испытания», – сказал он. Говоря о новой высокоскоростной зенитной управляемой ракете для этого комплекса, Денисов уточнил, что она «будет хорошей» и сможет использоваться даже на предыдущих моделях комплекса. «Она универсальна, поэтому испытания такие длительные. «Панцирь-СМ» – совершенно новый комплекс, который будет превосходить версию «С1″ в полтора – два раза», – резюмировал Денисов. ТАСС
    Источник: http://bastion-opk.ru/pantsir-sm/
    soldier

    san4es
  20. Xscorpion Сегодня, 15:01
    Цитата: сибиралт
    А кто бы спорил? Рассчитайте начальную массу снаряда с моментом ускорения, даже для достижения скорости в 5 махов и сколько на это потребуется времени на участке в 50 км. Это ж сколько тонн гептила нужно для обычного снаряда Панциря? belay


    Чё тут рассчитывать? Вы вначале с характеристиками ознакомьтесь.Ракеты Панциря и так 5 махов скорость развивают, даже без этой гиперзвуковой модификации.А вообще это новость прошлого года.
    Xscorpion
  21. Xscorpion Сегодня, 15:02
    Цитата: Монос
    Да вообще не понятно, зачем для комплексов ближнего радиуса действия гиперзвуковая ракета. И что дают эти 60 км, если собственный локатор обнаруживает цель в радиусе 40 км ?


    75 км дальность обнаружения целей,у вас данные неточные.
    Xscorpion
  22. san4es Сегодня, 15:06
    "Панцирь - С1". Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения. История создания:
    san4es
  23. Bort Radist Сегодня, 15:12
    Цитата: sabakina
    Цитата: Лекс.
    В чем крутость 1 самолёт турецкий сбил ,ввс Израиля в зону пво не надо входить

    Пока не войдёшь в реку, не узнаешь её температуру.

    И не войдёшь дважды ))
    Bort Radist
  24. Xscorpion Сегодня, 15:23
    Цитата: figter
    Уважаемый Абраша, я с отличием закончил Оренбурское высшее зенитное ракетное командное училище. Это позволяет мне судить о зенитных ракетных комплексах и понимать значение того или иного действия производимого в этой области. В свою очередь Вами, кроме бессвязных попыток вклиниться в рассуждения и навязать какую-то нелепость, ничего дельного предложено. Пойдите на другую ветку, поагитируйте там, ура покричите или что-нибудь в этом духе...


    Боюсь, что Вы очень давно его заканчивали.Иначе бы знали,что от скорости ракеты зависит скорость перехватываемых целей.Что плохого в том,что показатель скорость перехватываемых целей вырастет раза в полтора,если не больше? Все видят только дальность.А про время затраченное на полет ракеты к цели,вероятность поражения цели,скорости и типы целей забывают.Что касается гипер звука.Для этого не нужно изменять габариты ракеты, достаточно лишь поменять тип топлива.Сейчас там используется твердое топливо, обычный нитроглицериновый порох на основе гексогена,которое разработали еще хрен знает когда.По вашему за десятки лет химики ничего нового не придумали?Да там и придумывать ничего не нужно,просто долю ВВ увеличить,либо заменить ВВ на более мощное.Просто скорость перехватываемых целей в 1000 м/с считалась достаточной.Сейчас уже новые задачи к перехватываемым целям ставят.
    Xscorpion
    1. groks Сегодня, 15:46
      вероятность поражения цели
      С ростом скорости ракеты этот параметр будет снижаться.
      Сейчас там используется твердое топливо, обычный нитроглицериновый порох на основе гексогена
      Это будет один из вариантов пластида. Хоррррошее топливо!
      groks
    2. figter Сегодня, 16:36
      Неужели Вы считаете, что в данной разработке можно ограничиться только изменениями в ракете? Это просто невозможно. Для того, чтобы поразить цель на большом расстоянии, её необходимо обнаружить с требуемой точностью, то есть внести изменения в антенно-волноводную часть, приемо-передающую, что в свою очередь повлечет изменения в конструктивной части самой машины. И терзают смутные сомнения в том, что конструкция самой ракеты останется прежней. Так что, не терзайте себя иллюзиями.
      figter
  25. figter Сегодня, 16:25
    Цитата: шурави
    Подивился. Нет, не тому что специалист ПВО вдруг занялся рассуждениями о штатной структуре сухопутных войск. Это как раз нормально, всяк выпускник обязан обладать знаниями в данной области.

    А удивляет, что ПВО входит в также в состав Сухопутных войск, что зенитные ракетные и зенитные ракетно-артиллерийские подразделения входят в состав и придаются мотострелковым частям и соединениям. Вас наверное удивит, но большую часть времени я служил именно в таких подразделениях в составе мотострелковых соединений. И вас наверное также удивит, что в военных училищах ПВО учат общую тактику, огневую подготовку наряду со специальной. Наверное расстроит тот момент, что многие специалисты ПВО командовали взводами и батареями огневой поддержки в горячих точках и знают, что такое пехота не понаслышке.
    figter
    1. шурави Сегодня, 20:30
      Цитата: figter

      А удивляет, что ПВО входит в также в состав Сухопутных войск, что зенитные ракетные и зенитные ракетно-артиллерийские подразделения входят в состав и придаются мотострелковым частям и соединениям.


      Почему меня должно удивлять? Я это знаю.



      Вас наверное удивит, но большую часть времени я служил именно в таких подразделениях в составе мотострелковых соединений.


      А вот это как раз под сомнением.


      И вас наверное также удивит, что в военных училищах ПВО учат общую тактику, огневую подготовку наряду со специальной.


      Ага, удивляет. Ибо я изучал не общую тактику,а тактику вооружённых сил, и не наряду, а в первую очередь, а также не специальную тактику, а тактику ВВС и в частности тактику АА.

      Наверное расстроит тот момент, что многие специалисты ПВО командовали взводами и батареями огневой поддержки в горячих точках и знают, что такое пехота не понаслышке.


      С чего бы? Я это знаю лично. Как и то, что как в случае Афганистана, так и Чечни, личный состав сил войскового ПВО по понятным причинам занимался не6 прямыми обязанностями.
      шурави
  26. figter Сегодня, 17:06
    Цитата: шурави
    Есть два момента:
    1. Делая подобные заявления (я закончил) нужно быть готовым приводить доказательства того, иначе получится бла-бла.
    2. Ради любопытства посмотрел вашу публикацию.
    https://topwar.ru/48266-voprosy-optimizacii-organ
    izacionno-shtatnoy-struktury-obschevoyskovyh-podr
    azdeleniy.html
    Подивился. Нет, не тому что специалист ПВО вдруг занялся рассуждениями о штатной структуре сухопутных войск. Это как раз нормально, всяк выпускник обязан обладать знаниями в данной области.
    Дело в том, что я даже не скажу, что она безграмотная, она никакая. Полное отсутствие понимания существа вопроса.

    Вы посмотрите какие у Вас повадки... Вместо аргументированной дискуссии, от которой я совершенно не уклоняюсь, Вы лезете в "личный кабинет", просматриваете "анкетные данные". "послужной список", щупаете изнутри, пытаетесь вывести из себя вызывающими высказываниями... Не раскрывайте себя на пустяках.
    Ваши данные я не смотрел, не прочитывал, потому что мне это просто не интересно, собственно, как и ваше личное мнение.
    figter
    1. шурави Сегодня, 20:35
      Цитата: figter


      Вы посмотрите какие у Вас повадки... Вместо аргументированной дискуссии, от которой я совершенно не уклоняюсь, Вы лезете в "личный кабинет", просматриваете "анкетные данные". "послужной список", щупаете изнутри, пытаетесь вывести из себя вызывающими высказываниями...


      А как вы хотели? Когда персонаж начинает бездоказательно якать, как же не посмотреть что он собой представляет. Здесь без препарации никак.


      Не раскрывайте себя на пустяках.


      Да я как раз свою персону и не прячу.


      Ваши данные я не смотрел, не прочитывал, потому что мне это просто не интересно, собственно, как и ваше личное мнение.


      Вот что вы обо мне там думаете, мне действительно не интересно. Важно то, что вы явно не тот, за кого себя пытаетесь выдавать.
      шурави
  27. VOENOBOZ Сегодня, 17:36
    Мы не против и 50 и 60 км , а хорошо бы на 65.
    VOENOBOZ
  28. Комментарий был удален.
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