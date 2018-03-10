09:25 10 марта

Новое оружие России как гарантия изменения мировой политической системы

Ну вот, ажиотаж по поводу выступления В.В. Путина с представлением новых образцов вооружения мало-по-малу заканчивается. Пресса "раскрыла все российские военные секреты", "весь блеф Кремля", "борьбу Путина за президентское кресло на следующий срок". Столько внимания, сколько было уделено этой речи, не вызывало, пожалуй, ни одно из выступлений современных политиков за прошедшие несколько лет.



Рассказывать о ТТХ того вооружения, о котором рассказывал Путин я не буду. Не потому, что надо хранить военную и государственную тайну. Просто действительно, работы велись в условиях такой секретности, что знают реальность немногие. Даже из высшего руководства страны. По крайней мере именно так можно было воспринять их реакцию на слова Владимира Владимировича.


Итак, Россия перестала догонять. А ведь именно этим занимался СССР. Именно о такой ситуации ещё совсем недавно говорили почти все. "В ответ на ... США мы развернем наш...". Вместо многоточия можно вставить любое очередное вооружение или инициативу США или НАТО в военной области.

Догонять всегда сложнее чем убегать. Просто потому, что ты ограничен в маневрах действиями убегающего. А значит, тратишь гораздо больше сил и средств, чтобы не отстать окончательно. Хотя говорить о той, забытой уже, гонке вооружений, как о бесполезно потраченных сил и финансах, нельзя.

Именно тогда Россия получила тот щит, который сегодня надежно прикрывает страну от нападения агрессора. Именно тогда были разработаны многие действующие оборонительные системы. Именно на эти системы ориентированы разработки западной конструкторской мысли сегодня. Сегодня мы пожинаем плоды той, проигранной по мнению некоторых, гонки вооружений.

Я уже писал о том, что в условиях, когда мы вынуждены "догонять" вероятного противника наша не вполне ещё стабильная экономика неминуемо проиграет Западу. Мы будем вынуждены тратить больше, чем можем и все равно отстанем. Мы не готовы противостоять консолидированному Западу. И вот мы кроме щита получили ещё и меч.

Впервые Россия из догоняющего превратилась в убегающего. Те системы, которые названы президентом, предназначены не столько для обороны, сколько для ответного удара. А если отбросить "миролюбивую риторику", то для нападения. Теперь мы тоже можем что-то "не так понять".

Думаю, среди читателей есть те, кто ещё не забыл речи кандидата в президенты США Хилари Клинтон. Помните её предупреждение прямым текстом? Если Россия подвергает США кибер атакам, то это должно быть воспринято как прямое военное вторжение. И в этих условиях США имеют право на атаку России всеми имеющимися в распоряжении Пентагона средствами.

При этом никому и в голову не приходило, что "война в кибер пространстве" виртуальна. И доказательств там можно состряпать множество. Любых доказательств. А после атаки военными средствами и разрушении страны кто будет разбираться? Победителей не судят. Примеров таких действий даже за последние десятилетия множество. Югославия, Ливия, Ирак, Украина, если угодно.

Посмотрим на то, что говорил Путин глазами обычного солдата или офицера. Не важно какой армии мира. Посмотрим с точки зрения возможности противостоять данному вооружению сегодня.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". При внешней схожести с предшественниками это совершенно новый вид ракеты. Сложные системы обмана ПРО противника, огромная дальность полета, позволяющая атаковать с любого направления, большой забрасываемый вес, позволяющий нести не только реальные боеголовки, но и ложные. И при этом, более быстрый старт, более высокая скорость полета и способности изменять курс в ходе полета.

А теперь вывод западных экспертов о возможностях перехвата этой ракеты. Для гарантированного перехвата "Сармата" необходимо не менее...500 противоракет. Цифра, возможно, завышена в целях выбивания новых ассигнований на научные разработки, но не думаю, что намного. А если добавить к "Сармату" уже известный глайдер U-71? Справится американская ПРО с такой ракетой? Сомнительно.

Комплекс "Кинжал". Многие помнят ракеты морского базирования "Циркон". Это родной брат этого убийцы авианосцев. Только с в разы большими возможностями. Воздушное базирование практически делает комплекс "всеядным". Высочайшая скорость (12 000 км в час), большая дальность (2 000 км), способность маневрирования делает "Кинжал" не просто убийцей АУГ, причем без вреда носителю (истребителю МиГ-31), но и убийцей объектов далеко в тылу потенциального противника.

А ведь есть ещё ракета "Авангард" с 20-кратной звуковой скоростью и возможностью изменения курса. Есть ракета с ядерной установкой, практически не имеющая ограничений по дальности. Есть беспилотная ядерная подводная лодка "Статус-6" с глубиной погружения за 1000 метров и скоростью, которой пока ничто на воде не передвигается. Именно про эту лодку говорят как о возможном носителе водородной бомбы, способной вызвать цунами в прибрежных районах.

Теперь немного об "очевидном-невероятном". О том, что знают все. О том, чего "не знает" почти никто. Подумайте, можете ли вы назвать советское или российское вооружение, которое экспортировалось бы за рубеж без существования в нашей армии уже гораздо лучшего вооружения?

А теперь из недавнего прошлого. Россия заключила контракты на поставку систем С-400 с некоторыми странами. В частности с Турцией. Точно так же происходит и с некоторыми другими видами вооружения. А с другой стороны, почему-то нам не интересно экспортировать "Армату"...

Именно поставки С-400 подтолкнули западных экспертов к мысли о возможности экспорта и тех систем, о которых говорил Путин. В кулуарах НАТО и Пентагона активно обсуждают именно эту мысль. Все дело в том, что продажа оружия действительно перекроит все внешнеполитические расклады в мире. Пример КНДР показал всем, что при наличии даже минимума серьезного вооружения, у "сильных стран" начинается энурез от страха за собственную жизнь.

В ближайшее время нам следует ждать выступлений американских и натовских генералов, в которых будет озвучена именно эта мысль. Понимание того, что на это Россия не пойдет в ближайшее время, в военных кругах Запада есть. Но такое "пугало" для собственного народа и правительства не использовать было бы большой глупостью. Деньги, деньги, деньги...

Сегодня следует признать, что многомиллиардные затраты США в борьбу против продуктов канувшей в Лету гонки вооружений, Россией сведены до минимума. Все эти АУГ, европейские ПРО и прочие "примочки" американцев почти перечеркнуты нами. В случае реального конфликта мы сможем на равных противостоять американской армии. Как минимум на равных.

США "вчера" надо устанавливать собственный противоракетный щит на континенте. Повторю мысль, которую уже озвучивал неоднократно, океан из союзника США превратился в противника. Точнее океаны. Опять же после выступления Путина и красивого мультика на экране.

Но, по моему мнению, более вероятен совершенно другой сценарий развития событий. Нам не надо ничего продавать. До того момента, когда появятся системы, способные противостоять нашим. Достаточно просто их иметь. Именно достаточно.

Как бы не кичились своей свободой и независимостью наши "европейские партнеры", большинству из них свойственно одно, не очень приятное, но существующее, качество. Они с готовностью перебегают из одного стана в другой, предают своих хозяев-союзников, ровно в тот момент, когда понимают, что противник сильнее.

Ровно тогда, когда европейцы поймут, как это поняли, к примеру, турки, что все разговоры об американской непобедимости всего лишь разговоры, начнется массовое "прозрение" европейских правительств. Первые, те кто прибегут в Москву "во главе пелотона", получат достаточно преференций. Остальным достанутся жалкие "объедки". Ох и давка начнется в очереди на прием в кремлевские кабинеты.

Таким образом, в этом году следует ожидать не только ослабления санкций против России, но и появление в Европе первых "перебежчиков". А значит, изменение всей системы взаимоотношений стран. США вынуждены будут считаться не только с мнением России, но и с мнением тех стран, которые перейдут под её защиту. Опять последует возрождение двух, как минимум, противостоящих блоков.

Единственное, что пока не очень понятно, согласится ли Китай с ролью "главы региона" или войдет в союз с одной из сторон на правах "младшего партнера"...А ответ на вопрос, который я задал читателям чуть выше, прост. К 2020 году вокруг Москвы должно быть установлено 4 батареи ЗРК С-500 "Прометей"...
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 28

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  1. Салют Сегодня, 06:23
    что бы с Россией считались важно и оружие и мощь экономики, со вторым не все просто
    Салют
    1. Chertt Сегодня, 06:48
      Теперь мы тоже можем что-то "не так понять".

      Золотые слова. А то, что с экономикой "не все просто", так когда по другому было
      Chertt
      1. midivan Сегодня, 07:40
        Цитата: Chertt
        А то, что с экономикой "не все просто", так когда по другому было

        Ээээ, батенька, вы чего это самую главную мантру fellow взяли вот так и окунули в ведро с дегтем laughing
        midivan
        1. Голован Джек Сегодня, 08:27
          Цитата: midivan
          ... вы чего это самую главную мантру...

          Ибо нефиг (с)
          Голован Джек
      2. 210окв Сегодня, 07:55
        Когда!?Да во времена СССР...Конечно во все годы по разному.Но экономики просто несопоставимые.А жупел "нового оружия"-это временно.И его гарант поднял потому что ничего другого и нет.
        Цитата: Chertt
        Теперь мы тоже можем что-то "не так понять".

        Золотые слова. А то, что с экономикой "не все просто", так когда по другому было
        210окв
        1. Chertt Сегодня, 07:59
          Цитата: 210окв
          Когда!?Да во времена СССР...Конечно во все годы по разному.

          Про все времена СССР не скажу. Но конец 80х был с оЧЧень большими проблемами
          Chertt
        2. Boris55 Сегодня, 08:38
          Цитата: 210окв
          А жупел "нового оружия"-это временно. И его гарант поднял потому что ничего другого и нет.

          Нет ни чего более постоянного, чем что-то временное. Нас - не до гонят!
          Гарант поднял этот вопрос по очень простой причине - США объявили о применении ядерного оружия по любому поводу. Россия просто не могла на этот вызов не ответить - охладить горячие головы там. Вся подготовка, проводимая США, по одурманиванию общественного мнения по поводу безнаказанного применения ЯО против ужасной России - провалилась. Это главный результат второй части речи Президента.
          Война, о которой так мечтали ястребы в Вашингтоне, отодвинута нами на неопределённое время.
          Boris55
    2. фа2998 Сегодня, 08:10
      Как раз в экономике суть.Нужно иметь 2% военные расходы и иметь современную армию, но не 20-30%, и не дай Бог все 50-80% бюджета.Думаю когда съеживается экономика и идет процесс увеличении расходов мы идем по второму пути hi
      фа2998
    3. Boris55 Сегодня, 08:26
      Цитата: Салют
      что бы с Россией считались важно и оружие и мощь экономики, со вторым не все просто

      Говорите со вторым не очень? А разговоры о переговорах уже идут во всю. Похоже, что вы в этом не правы. Достаточно иметь силу, что бы тебя начали уважать и разговаривать как с равным.
      По поводу того, что у нас с экономикой не очень, так Путин 2/3 своего доклада этому посветил. Правда "наши", и не наши, СМИ этого просто не замечают, в том числе и корреспонденты ВО, что очень огорчает...
      Boris55
  2. Vard Сегодня, 06:24
    По значению это все сопоставимо с атомным оружием... Типа против лома нет приёма... И у них нет другого лома... И главное не профукать это преимущество....
    Vard
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. Алексей N Сегодня, 06:39
    Очередей не будет. Гегемон будет давить со страшной силой на сателлитов, не стесняясь устранять возможных перебежчиков всей мощью спецслужб и кошелька.
    Надо выстраивать союзные отношения с серьезными игроками , выламывая их из западных структур. В первую очередь Китай, прикрывая его ядерным зонтиком на Ю-В, но привлекая и к переделу на БВ. После перекрытия ресурсного краника Европа сама упадет в руки победителей, а говнюки из-за океана вынуждены будут сворачивать свои базы, а предложенная им возможность подогонять нас в сфере вооружений, не находя спроса и финансирования скукожится до виртуальной сферы.
    Но обольщаться и расслабляться очевидно рано.
    https://aftershock.news/?q=comment/5150462#commen
    t-5150462
    Алексей N
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
      Алексей N Сегодня, 06:39 После перекрытия ресурсного краника Европа сама упадет в руки победителей,

      Если Вы имеете в виду наш, российский газ, то мерикатосам это на руку - они мигом" подберут выпавший из рук флаг", и заставят гейропу покупать их сжиженный по их, мерикатосным расценкам, которые как мы знаем, довольно высоки. А в остальном согласен с Вашими выводами.
      a.s.zzz888
      1. Алексей N Сегодня, 07:43
        Нет у Омерики никакого СПГ. Ни газу , ни средств доставки в товарных количествах.
        Ни сейчас , ни потом.
        Алексей N
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:47
          Алексей N Сегодня, 07:43 ↑
          Нет у Омерики никакого СПГ.

          Но, походу я бы не утверждал так категорично... Что то есть и даже на продажу, там ведь и конгресс разрешил продавать излишки...
          a.s.zzz888
    2. midivan Сегодня, 08:01
      Цитата: Алексей N
      Гегемон будет давить со страшной силой на сателлитов, не стесняясь устранять возможных перебежчиков всей мощью спецслужб и кошелька.

      Ну так тоды они как тараканы разбегутся по щелям и вытаскивай потом. Думаю Рыжик не станет бурагозить, это ему грозит одиночеством, благо Копченный оставил такое наследство, что десяток лет разгребать еще. На данный момент Трампу бы скорешиться с ВВП в открытую и послать всех куды по дрова заручившись обоюдной поддержкой и начинать по тихому давить гадов типа сороса и К" как там так и тут у нас, вот это реальное время и шанс навести порядок в мире. Позывы дружбы наблюдаются, были прецеденты хоть и маленькие как этот-
      МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу с представителями игровой индустрии, конгрессменами и членами родительских организаций для обсуждения проблемы насилия в видеоиграх, на которой показал нарезку жестоких сцен из игр, пишет The Verge. Среди прочего в подборке присутствовал эпизод из Call of Duty: Modern Warfare 2, в котором террористы по сюжету расстреливают пассажиров в аэропорту в Москве............На заседании президент призвал разработчиков ужесточить возрастные ограничение на видеоигры и добровольно принять другие меры для "оздоровления индустрии", сообщает The Verge. Представители компаний, в свою очередь, представили научные исследования, которые опровергают связь между насилием в играх и жестокостью в реальной жизни.

      РИА Новости https://ria.ru/world/20180310/1516065507.html
      Цитата: Алексей N
      Надо выстраивать союзные отношения с серьезными игроками , выламывая их из западных структур.

      Выломать не получится, тут подход к каждому нужен и взаимный интерес request
      Цитата: Алексей N
      После перекрытия ресурсного краника Европа сама упадет в руки победителей, а говнюки из-за океана вынуждены будут сворачивать свои базы, а предложенная им возможность подогонять нас в сфере вооружений, не находя спроса и финансирования скукожится до виртуальной сферы.

      Реванша за все обиды душа просит? no ВВП на такое не пойдет, не надо ему это, как я понял его (насколько удалось понять) Он за Мир во всем Мире yes и я тоже feel давно считаю так, что если всем за ум взяться и все оружие в КХО сложить то через лет, максимум 20ть у нас появится как минимум грунт с Марса smile
      midivan
  6. синоби Сегодня, 07:02
    Вангую.После того как истерика в матрасии поутихнет,они сделают вид что ничего не произошло.Собственно как оно и есть.То что озвучил наш гарант,для спецов не новость.И произойдёт это прямо после выборов.
    PS:Истерят они только потому что им при всех прямо в лицо сказали их возможности далеки от заявленных.Что тоже давно не новость.
    синоби
    1. midivan Сегодня, 08:15
      Цитата: синоби
      PS:Истерят они только потому, что им при всех прямо в лицо сказали их возможности далеки от заявленных.Что тоже давно не новость.

      Истерят они еще и потому, что объявили на весь мир как разорвали нам в клочья экономику, а клочки по закоулочкам пошарили да показали всем где рукав пришивается laughing ну и обидно им конечно, как ни крути, а букварь по дипломатии и этике придется доставать и читать.
      midivan
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:11
    Впервые Россия из догоняющего превратилась в убегающего. Те системы, которые названы президентом, предназначены не столько для обороны, сколько для ответного удара. А если отбросить "миролюбивую риторику", то для нападения. Теперь мы тоже можем что-то "не так понять".

    Ну теперь автор держитесь, всепропальшики налетят, каждую букву будут обсасывать, оспаривать и выворачивать наизнанку. Автору,А.Ставеру жирный плюсище! good
    a.s.zzz888
  8. Yak28 Сегодня, 07:38
    Всё оружие которым похвалился Путин не было секретом,эти разработки велись с советских времён,да и в США тоже не дураки сидят, и тоже самое разрабатывают.Тут как мне кажется по мима гиперзвука,лазеров есть оружие по интереснее.Вероятно ведутся разработки климатического оружия,оружия по уничтожению или вывода из строя группировки спутников противника,передача энергии взрыва на расстояния и тд.и тп.Да и в США видимо идёт тоже самое ,плюс ни пойми как работающий ХАРП (HAARP) .Я не согласен с автором,СССР не всегда догонял США,к середине 80х в ракетной технике,в строительстве подводных лодок и в многом другом СССР ушёл вперёд на десятилетия.
    сегодня в случае большой войны у России самое слабое место это маленькое количество людских ресурсов по сравнению с США и тем более с НАТО,Россия не сможет долго восполнять боевые потери.Добавлю что большинство побед в значимых боях в истории Российской Империи,СССР.России были одержаны благодаря численному преимуществу.
    Yak28
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:54
      Добавлю что большинство побед в значимых боях в истории Российской Империи,СССР.России были одержаны благодаря численному преимуществу.

      А сколько было в 18 г. у Антанты и Советов людского потенциала? И сколько было на начало ВОВ с обеих сторон. Так что, неправда ваша.
      Вместе с германскими армиями наступали на СССР армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии и добровольческие формирования из Хорватии, Словакии, Испании, Голландии, Норвегии, Швеции, Дании и других стран Европы.

      22 июня 1941 года перешли границу СССР и вторглись на нашу землю 5,5 миллионов солдат и офицеров гитлеровской Германии и её сателлитов, но по численности войск вооружённые силы только одной Германии превосходили Вооружённые Силы СССР в 1,6 раза, а именно: 8,5 миллионов человек в вермахте и немногим более 5 миллионов человек в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Вместе с армиями союзников Германия на 22.06.1941 года имела минимум 11 миллионов обученных, вооружённых солдат и офицеров и могла очень оперативно восполнять потери своей армии и усиливать свои войска.
      a.s.zzz888
      1. Yak28 Сегодня, 09:07
        Я не воины имел введу а победы в определённых сражениях,например шведы под Полтавой,Курская дуга и так далее.Умение это конечно хорошо,а с численным преимуществом ещё лучше.Не смотря на численность гитлеровской армии и союзников,СССР тоже был не Россия, как по численности населения так и территориально.Благодаря огромной территории и большому количеству населения, не смотря на огромные потери в первой и второй мировой войне ,Российская Империя,а затем СССР не только не прекратил своё существование,а ещё и выиграли войну против почти всей Европы.А сегодня почти все республики СССР и Варшавского договора вместе со своей инфраструктурой,людьми,территорией в НАТО или стремится туда.
        Поэтому сегодняшняя Россия по сравнению с РИ и СССР уже находится в более непрезентабельной ситуации.Благо есть ядерное оружие ,которое пока сдерживает накал страстей,но это до поры до времени,пока штаты не смогут себя защитить.
        Yak28
    2. Boris55 Сегодня, 09:17
      Цитата: Yak28
      благодаря численному преимуществу.

      Вы о чём? Военные потери СССР и гитлеровской Германии (не считая их союзников) - сопоставим. А вот то, что они уничтожили 20 миллионов гражданских - женщин, детей, стариков, этого мы ни когда не забудем и другим забыть не дадим.
      Boris55
  9. rotmistr60 Сегодня, 08:02
    начнется массовое "прозрение" европейских правительств
    Так умные в Европе давно понимают, что американцы их не только не будут защищать, но и подставляют под удар. Вот только нет у ЕС ни сил, ни воли сказать об этом честно и послать Сша с их военными инициативами куда подальше. Поэтому в ближайшее время "очередей" не будет, а вот говорить с Россией по человечески желание появится.
    rotmistr60
  10. samarin1969 Сегодня, 08:37
    Есть немало фронтов "виртуальных" и вполне реальных, на которых американцы в состоянии "победить". И для этого не надо будет задействовать ЯО или какой-нибудь "Иджис"...
    "Ракетная тема" появилась не во время обострения военного противостояния, а перед выборами.
    Каким бы грозным не было русское оружие, политику "РФ" определяют не военные, а "денежные" генералы.
    samarin1969
  11. народник Сегодня, 08:44
    Новое оружие России как гарантия изменения мировой политической системы

    Не будет никаких изменений в мировой политической системе в связи с появлением нового российского оружия.
    1 Этого оружия ещё нет.
    2 Использовать это оружие можно только в случае ядерной катастрофы.
    3 США держат своих «союзников» в повиновении множеством самых разнообразных открытых и тайных методов.
    4 Мы невероятно слабы политически, экономически, организационно, и прочее, и тому подобное.
    народник
  12. serg999 Сегодня, 08:47
    Цитата: Yak28
    Добавлю что большинство побед в значимых боях в истории Российской Империи,СССР.России были одержаны благодаря численному преимуществу.

    Ты балаболь, да не забалаболивайся, балабольная твоя душонка. Запомни, сынок, все Величайшие Победы Русских Воинов как раз таки были одержаны при численном преимуществе противника, зачастую подавляющем: Разгром Хазарского каганата, Невская битва, Ледовое побоище, Битва при Молодях (1572), Московская битва (Минин и Пожарский), Битва под Полтавой, морское сражение в Чесменской бухте, сражение при Козлуджи (1774) , взятие Измаила, да и вообще все бои Суворова это победы при численном преимуществе противника, сражение у мыса Тендра (Ушаков победил турок вообще без потерь), Бородино, сражение под Елисаветполем (1826), взятие Эривани, сражение при Сарыкамыше, Брусиловский прорыв (1-ая МВ), битва за Москву. А такие ключевые победы как в Сталинградской битве, Курской битве, взятии Берлина- Русские имели очень незначительное преимущество, которое не могло сыграть значительной роли. Это я назвал только крупнейшие и ключевые сражения, если называть мелкие, то буду неделю писать... Учи историю, мальчик, и больше не позорься так...
    serg999
  13. groks Сегодня, 08:52
    Теперь на любую угрозу РФ может ответить .... мультиками? Причём иногда мультиками с непонятными устройствами, которые неизвестно что делают.

    Печально что и Ставер ударился в предвыборную брехологию. С прошлыми статьями уж очень слабо вяжется. Когда уже эти выборы путина пройдут и народ вернётся к адекватности.
    groks
  14. Вояджер Сегодня, 09:22
    Разве Ю-71 и Авангард не одно и то же?
    Вояджер
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