Новое оружие России как гарантия изменения мировой политической системы

Ну вот, ажиотаж по поводу выступления В.В. Путина с представлением новых образцов вооружения мало-по-малу заканчивается. Пресса "раскрыла все российские военные секреты", "весь блеф Кремля", "борьбу Путина за президентское кресло на следующий срок". Столько внимания, сколько было уделено этой речи, не вызывало, пожалуй, ни одно из выступлений современных политиков за прошедшие несколько лет.Рассказывать о ТТХ того вооружения, о котором рассказывал Путин я не буду. Не потому, что надо хранить военную и государственную тайну. Просто действительно, работы велись в условиях такой секретности, что знают реальность немногие. Даже из высшего руководства страны. По крайней мере именно так можно было воспринять их реакцию на слова Владимира Владимировича.Итак, Россия перестала догонять. А ведь именно этим занимался СССР. Именно о такой ситуации ещё совсем недавно говорили почти все. "В ответ на ... США мы развернем наш...". Вместо многоточия можно вставить любое очередное вооружение или инициативу США или НАТО в военной области.Догонять всегда сложнее чем убегать. Просто потому, что ты ограничен в маневрах действиями убегающего. А значит, тратишь гораздо больше сил и средств, чтобы не отстать окончательно. Хотя говорить о той, забытой уже, гонке вооружений, как о бесполезно потраченных сил и финансах, нельзя.Именно тогда Россия получила тот щит, который сегодня надежно прикрывает страну от нападения агрессора. Именно тогда были разработаны многие действующие оборонительные системы. Именно на эти системы ориентированы разработки западной конструкторской мысли сегодня. Сегодня мы пожинаем плоды той, проигранной по мнению некоторых, гонки вооружений.Я уже писал о том, что в условиях, когда мы вынуждены "догонять" вероятного противника наша не вполне ещё стабильная экономика неминуемо проиграет Западу. Мы будем вынуждены тратить больше, чем можем и все равно отстанем. Мы не готовы противостоять консолидированному Западу. И вот мы кроме щита получили ещё и меч.Впервые Россия из догоняющего превратилась в убегающего. Те системы, которые названы президентом, предназначены не столько для обороны, сколько для ответного удара. А если отбросить "миролюбивую риторику", то для нападения. Теперь мы тоже можем что-то "не так понять".Думаю, среди читателей есть те, кто ещё не забыл речи кандидата в президенты США Хилари Клинтон. Помните её предупреждение прямым текстом? Если Россия подвергает США кибер атакам, то это должно быть воспринято как прямое военное вторжение. И в этих условиях США имеют право на атаку России всеми имеющимися в распоряжении Пентагона средствами.При этом никому и в голову не приходило, что "война в кибер пространстве" виртуальна. И доказательств там можно состряпать множество. Любых доказательств. А после атаки военными средствами и разрушении страны кто будет разбираться? Победителей не судят. Примеров таких действий даже за последние десятилетия множество. Югославия, Ливия, Ирак, Украина, если угодно.Посмотрим на то, что говорил Путин глазами обычного солдата или офицера. Не важно какой армии мира. Посмотрим с точки зрения возможности противостоять данному вооружению сегодня.Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". При внешней схожести с предшественниками это совершенно новый вид ракеты. Сложные системы обмана ПРО противника, огромная дальность полета, позволяющая атаковать с любого направления, большой забрасываемый вес, позволяющий нести не только реальные боеголовки, но и ложные. И при этом, более быстрый старт, более высокая скорость полета и способности изменять курс в ходе полета.А теперь вывод западных экспертов о возможностях перехвата этой ракеты. Для гарантированного перехвата "Сармата" необходимо не менее...500 противоракет. Цифра, возможно, завышена в целях выбивания новых ассигнований на научные разработки, но не думаю, что намного. А если добавить к "Сармату" уже известный глайдер U-71? Справится американская ПРО с такой ракетой? Сомнительно.Комплекс "Кинжал". Многие помнят ракеты морского базирования "Циркон". Это родной брат этого убийцы авианосцев. Только с в разы большими возможностями. Воздушное базирование практически делает комплекс "всеядным". Высочайшая скорость (12 000 км в час), большая дальность (2 000 км), способность маневрирования делает "Кинжал" не просто убийцей АУГ, причем без вреда носителю (истребителю МиГ-31), но и убийцей объектов далеко в тылу потенциального противника.А ведь есть ещё ракета "Авангард" с 20-кратной звуковой скоростью и возможностью изменения курса. Есть ракета с ядерной установкой, практически не имеющая ограничений по дальности. Есть беспилотная ядерная подводная лодка "Статус-6" с глубиной погружения за 1000 метров и скоростью, которой пока ничто на воде не передвигается. Именно про эту лодку говорят как о возможном носителе водородной бомбы, способной вызвать цунами в прибрежных районах.Теперь немного об "очевидном-невероятном". О том, что знают все. О том, чего "не знает" почти никто. Подумайте, можете ли вы назвать советское или российское вооружение, которое экспортировалось бы за рубеж без существования в нашей армии уже гораздо лучшего вооружения?А теперь из недавнего прошлого. Россия заключила контракты на поставку систем С-400 с некоторыми странами. В частности с Турцией. Точно так же происходит и с некоторыми другими видами вооружения. А с другой стороны, почему-то нам не интересно экспортировать "Армату"...Именно поставки С-400 подтолкнули западных экспертов к мысли о возможности экспорта и тех систем, о которых говорил Путин. В кулуарах НАТО и Пентагона активно обсуждают именно эту мысль. Все дело в том, что продажа оружия действительно перекроит все внешнеполитические расклады в мире. Пример КНДР показал всем, что при наличии даже минимума серьезного вооружения, у "сильных стран" начинается энурез от страха за собственную жизнь.В ближайшее время нам следует ждать выступлений американских и натовских генералов, в которых будет озвучена именно эта мысль. Понимание того, что на это Россия не пойдет в ближайшее время, в военных кругах Запада есть. Но такое "пугало" для собственного народа и правительства не использовать было бы большой глупостью. Деньги, деньги, деньги...Сегодня следует признать, что многомиллиардные затраты США в борьбу против продуктов канувшей в Лету гонки вооружений, Россией сведены до минимума. Все эти АУГ, европейские ПРО и прочие "примочки" американцев почти перечеркнуты нами. В случае реального конфликта мы сможем на равных противостоять американской армии. Как минимум на равных.США "вчера" надо устанавливать собственный противоракетный щит на континенте. Повторю мысль, которую уже озвучивал неоднократно, океан из союзника США превратился в противника. Точнее океаны. Опять же после выступления Путина и красивого мультика на экране.Но, по моему мнению, более вероятен совершенно другой сценарий развития событий. Нам не надо ничего продавать. До того момента, когда появятся системы, способные противостоять нашим. Достаточно просто их иметь. Именно достаточно.Как бы не кичились своей свободой и независимостью наши "европейские партнеры", большинству из них свойственно одно, не очень приятное, но существующее, качество. Они с готовностью перебегают из одного стана в другой, предают своих хозяев-союзников, ровно в тот момент, когда понимают, что противник сильнее.Ровно тогда, когда европейцы поймут, как это поняли, к примеру, турки, что все разговоры об американской непобедимости всего лишь разговоры, начнется массовое "прозрение" европейских правительств. Первые, те кто прибегут в Москву "во главе пелотона", получат достаточно преференций. Остальным достанутся жалкие "объедки". Ох и давка начнется в очереди на прием в кремлевские кабинеты.Таким образом, в этом году следует ожидать не только ослабления санкций против России, но и появление в Европе первых "перебежчиков". А значит, изменение всей системы взаимоотношений стран. США вынуждены будут считаться не только с мнением России, но и с мнением тех стран, которые перейдут под её защиту. Опять последует возрождение двух, как минимум, противостоящих блоков.Единственное, что пока не очень понятно, согласится ли Китай с ролью "главы региона" или войдет в союз с одной из сторон на правах "младшего партнера"...А ответ на вопрос, который я задал читателям чуть выше, прост. К 2020 году вокруг Москвы должно быть установлено 4 батареи ЗРК С-500 "Прометей"...