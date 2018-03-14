Переносная платформа с дистанционным управлением ППДУ



Изделие ППДУ на полигоне. Фото концерна "Калашников" / kalashnikov.media



Система ППДУ "легкого" типа. Фото Fotografersha.livejournal.com



Другой вариант изделия, отличающийся более развитыми средствами наблюдения. Фото Fotografersha.livejournal.com



Система ППДУ заинтересовала гостей выставки "Армия-2017". Фото концерна "Калашников" / kalashnikov.media



Испытания: платформа ведет огонь по постройке с противником. Фото концерна "Калашников" / kalashnikov.media



Результаты стрельбы: стены не защитили противника. Фото концерна "Калашников" / kalashnikov.media



Демонстрация новых разработок концерна "Калашников", в том числе изделия ППДУ

По материалам сайтов:

http://kalashnikov.com/

https://kalashnikov.media/

https://russian.rt.com/

https://военное.рф/

Охрана важных объектов осуществляется часовыми и караульными, которые могут следить за обстановкой как лично, так и с помощью средств дистанционного наблюдения. При этом сейчас человеку приходится самостоятельно реагировать на выявленные нарушения и угрозы. Впрочем, предпринимаются попытки упрощения такой работы. Российские специалисты из концерна «Калашников» предложили перспективный автоматизированный комплекс ППДУ, построенный на основе дистанционно управляемого боевого модуля.Живого караульного, несущего дежурство в непосредственной близости от охраняемого объекта, можно заменить дистанционно управляемой системой со средствами наблюдения и вооружением. Такая система должна иметь очевидные преимущества перед человеком и показывать более высокие результаты. В первую очередь, автоматика не нуждается в отдыхе и регулярной смене, а кроме того, способна с одинаковой эффективностью работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Наконец, работа механического «часового» почти полностью исключает какие-либо риски для его оператора.Понимая нужды вооруженных сил или силовых структур, а также располагая определенными наработками, концерн «Калашников» разработал и представил перспективную многоцелевую систему, пригодную для организации комплексов охраны или решения определенных боевых задач. В прошлом году концерн принял участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2017», где представил ряд новых разработок разного рода. Вместе с другими изделиями показали систему ППДУ.Комплекс «Переносная (оружейная) платформа с дистанционным управлением» (сокращенно ППДУ) представляет собой компактный боевой модуль с пулеметным или иным вооружением, сопряженный с аппаратурой управления. Эта система отличается достаточно простой конструкцией, но при этом, как ожидается, сможет показывать самые высокие характеристики и решать широкий круг боевых или иных задач.Основной элемент комплекса – собственно платформа. На прошлогодней выставке были показаны два варианта такой платформы, отличавшиеся рядом особенностей конструкции. По всей видимости, облегченная версия платформы предназначалась для использования с пулеметом винтовочного калибра, тогда как более крупную и тяжелую следовало применять с крупнокалиберным оружием, автоматическим гранатометом и т.д.Вне зависимости от предназначения, в обоих случаях речь шла о применении платформы с четырьмя опорами, на которой устанавливался поворотный агрегат с креплениями для электроники и оружия. При этом две версии ППДУ отличались конструкцией отдельных агрегатов. Так, станок одного из вариантов представлял собой квадратную платформу с четырьмя складными ногами, а во второй версии проекта вместо плиты-основания использовалась Х-образная деталь. Также имелись определенные отличия в конструкции креплений вооружения.На станке предлагается устанавливать поворотное устройство с собственным электрическим приводом горизонтальной наводки. На этом устройстве, в свою очередь, располагаются вертикальные опоры для монтажа качающейся пулеметной установки. Вертикальное наведение предлагалось выполнять при помощи отдельного электромотора. С точки зрения общей архитектуры средств наведения две версии ППДУ были идентичными, но имели заметные внешние отличия.Качающийся агрегат с креплениями для оружия изготовили из двух основных частей: неподвижного основания и «люльки», соединенных при помощи пружинных противооткатных устройств. Таким образом, значительная часть отдачи должна была поглощаться пружинами, что снизило бы воздействие на все агрегаты боевого модуля. Качающееся устройство с пулеметом получило жесткую связь с блоком оптико-электронного оборудования.Два прототипа, показанные на прошлогодней выставке, имели отличающиеся приборы наблюдения и наведения. Так, «легкая» версия ППДУ получила сравнительно компактный кожух с оптико-электронной аппаратурой, который поместили слева над пулеметом. Второе изделие оснастили более крупным блоком с иным составом аппаратуры. Большой корпус пришлось устанавливать на отдельных опорах, закрепленных непосредственно на качающейся части. Таким образом, блок оказался непосредственно над ствольной коробкой пулемета.Причины таких различий очевидны. На передней стенке менее крупного кожуха имелся только один объектив, что говорит об использовании только видеокамеры. Торец более крупного блока имеет четыре объектива, что указывает на наличие тепловизора и лазерного дальномера. Таким образом, «тяжелая» версия переносной платформы имеет расширенные возможности в части наблюдения и обнаружения целей.Облегченная версия ППДУ, имевшая только видеокамеру, оснащалась упрощенными средствами боепитания. На правом борту боевого модуля предусматривались крепления для стандартной металлической коробки под патронную ленту, размещаемой перпендикулярно оси оружия. Вторая версия проекта предусматривала установку более крупной коробки, которую пришлось разместить параллельно пулемету. Кроме того, над ней расположили изогнутую направляющую для правильной подачи ленты к приемному окну оружия. Слева, позади вертикальной опоры, на «тяжелой» платформе установили тканевый сборник гильз.На форуме «Армия-2017» оба варианта переносной платформы демонстрировались с макетами пулемета ПКТМ. В обоих случаях пулеметы должны были использовать электрическую систему управления спуском.Любопытной особенностью двух ППДУ являлось открытое размещение некоторых кабелей. От электроспуска и блока оптико-электронной аппаратуры отходила пара кабелей, соединявшихся с разъемами на поворотной установке. От последней отходил кабель, отвечающий за подачу питания и двустороннюю связь с пультом. Пульт и платформа не соединяются напрямую; между ними присутствует специальный коммутационный блок.Оба прототипа платформы демонстрировались со штатными средствами управления. Операторский пульт комплекса ППДУ выполнен в виде защищенного контейнера-чемодана и имеет необходимый набор оснащения. Откидная крышка вмещает цветной монитор, предназначенный для вывода сигнала с оптико-электронных систем. Основная часть контейнера предназначена для установки аппаратуры и органов управления. В двух нишах, предотвращающих повреждение экрана, и между ними находятся несколько разъемов для кабелей питания и связи с платформой, джойстик и несколько переключателей.Такой пульт управления обеспечивает двустороннюю связь оператора и боевого модуля. Оператор может наблюдать за местностью при помощи оптики платформы и отдавать необходимые команды. Обеспечена возможность дистанционного управления наводкой и огнем. Использование проводной линии связи исключает возможность подавления сигналов средствами радиоэлектронной борьбы. Одновременно с этим такая особенность комплекса упрощает и удешевляет его развертывание на указанной позиции.В прошлом году сообщалось, что средства управления переносной платформой построены с использованием самых современных технологий. Пульт укомплектован собственным компьютером, работающим по принципам т.н. искусственной нейронной сети. За счет этого обеспечивается возможность автоматической работы комплекса с минимальным участием человека. Автоматика способна самостоятельно следить за вверенным ей сектором и выполнять обнаружение целей. Впрочем, пока нейросеть не может самостоятельно распознать обнаруженный объект, и потому ей не доверяют открытие огня. Окончательное решение об атаке остается за человеком.Переносная платформа с дистанционным управлением ППДУ отличается достаточно простой конструкцией, пригодной для использования в разных целях и в различных условиях. Это изделие можно разместить на любой стационарной позиции, причем развертывание не представляет особой сложности. Платформа имеет минимальные габариты и вес, что позволяет перемещать ее силами нескольких человек. Примечательно, что именно эта особенность комплекса была отражена в его названии.Прежде всего, новый комплекс может быть полезен при несении караульной службы. Дистанционно управляемый боевой модуль с несколькими оптическими приборами и собственным оружием способен следить за обстановкой и атаковать противника не хуже, чем живой часовой. При этом механический «караульный» имеет очевидные преимущества перед человеком. Используя несколько изделий ППДУ, можно организовать развитую и эффективную систему защиты заданного объекта. Показывая требуемые результаты, автоматика сможет снизить нагрузку на оператора. Работа по слежению и обнаружению будет выполняться нейросетью, тогда как человек должен будет лишь опознать цель и инициировать атаку.По-видимому, конструкция боевого модуля допускает его размещение не только на стационарных позициях. Вполне возможно, что ППДУ можно будет использовать в качестве легкого и быстромонтируемого вооружения для той или иной техники, в том числе не имеющей штатного оружия. С помощью легкой платформы в боевую машину сможет превратиться любой армейский автомобиль.На прошлогоднем военно-техническом форуме «Армия-2017» концерн «Калашников» показал только макеты перспективной дистанционно управляемой системы. Демонстрация этих изделий в работе не проводилась. Тем не менее, всего через несколько месяцев организация-разработчик показала общественности кадры с испытаний новой системы.Несколько дней назад концерн «Калашников» опубликовал фотографии и видеоматериалы с недавних испытаний, проведенных на одном из подмосковных полигонов. Проверку в зимних условиях прошли сразу несколько новейших образцов вооружения и техники отечественной разработки. На заснеженном полигоне работали боевые автоматизированные системы «Соратник» и «Нахлебник», образцы стрелкового оружия и снаряжения для бойцов. Вместе с другими новейшими изделиями на полигон отправили платформу ППДУ «легкой» версии.Как показывают опубликованные материалы, за последние месяцы авторы проекта успели доработать существующую систему. Самым заметным внешним изменением стало применение новых средств установки патронной коробки. Теперь они имеют большие размеры и, возможно, способны вместить более крупный боекомплект. Кроме того, рядом с платформой на позиции находился коммутационный блок, к которому были присоединены кабели от самого модуля и, вероятно, от пульта управления. От ранее показанного изделия этот блок отличался большими размерами.В демонстрационный видеоролик попали кадры стрельбы системы ППДУ. Переносную платформу установили на огневой позиции, использовав максимальный «размах» опор, что, однако, привело к некоторому уменьшению высоты линии огня. С применением имеющейся аппаратуры оператор комплекса смог навести оружие на условную цель и открыть огонь.В порядке показа возможностей системы испытатели обстреляли из имеющегося пулемета ПКТМ каменную постройку. Огневой мощи такого оружия хватило, чтобы проделать массу отверстий в кирпичной кладке и надежно поразить условного противника. На манекенах, имитировавших вражеских бойцов, осталось множество пулевых отверстий и иных повреждений. Несмотря на «сквозные ранения», пули смогли передать манекенам достаточно энергии и завалить их на землю.На опубликованном видео можно увидеть, что предложенная пулеметная установка на станке с четырьмя опорами отличается жесткостью и стабильным поведением. Простейшие противооткатные устройства действительно смогли поглотить большую часть отдачи, благодаря чему весь боевой модуль в сборе сохранял высокую стабильность и не показывал тенденции к значительному смещению с места.По известным данным, к настоящему времени «Переносная (оружейная) платформа с дистанционным управлением» успела выйти на испытания и показать основные свои возможности. Впрочем, пока отсутствует информация о текущих работах и статусе проектах. Как следствие, еще рано говорить о реальных перспективах интереснейшей российской разработки. Доступная информация показывает систему ППДУ как весьма интересное изделие, пригодное для использования в разных сферах.При рассмотрении системы ППДУ внимание привлекает как базовая концепция проекта, так и отдельные решения, использованные при его разработке. Новый боевой модуль может стать, как минимум, одной из первых российских разработок с автоматикой на основе искусственных нейронных сетей, способной самостоятельно находить подозрительные объекты. Кроме того, впервые в отечественной практике боевой модуль разрабатывается не для монтажа на какую-либо технику и рассматривается в качестве стационарной системы.Армии могут быть интересны самые разные образцы вооружения и военной техники, в том числе предназначенные для решения не самых сложных, но важных задач. Перспективная переносная платформа ППДУ может найти применение в разных областях, и потому способна заинтересовать потенциальных заказчиков. Тем не менее, пока сведения о возможном заказе на поставку таких систем отсутствуют. Каким окажется будущее интересной отечественной разработки – станет известно позже.