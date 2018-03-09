21:31 09 марта
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Евросоюз одобрил выделение €1 млрд макрофинансовой поддержки Украине

Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд.

Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объёмом в €1 млрд, чтобы поддержать реформы
— цитирует ТАСС представителя Еврокомиссии Александра Винтерштайна.

Евросоюз одобрил выделение €1 млрд макрофинансовой поддержки Украине



Как говорится в заявлении Еврокомиссии, это решение последовало после соответствующего запроса от властей Украины, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Все транши в рамках предложенной программы, включая первый, будут основаны только после реализации реформ, подчеркивает ЕК

Ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил о постоянном диалоге с Киевом по вопросам проведения реформ, но отметил, что пока не может назвать дату поездки оценочной миссии на Украину с целью выделения очередного транша.

В МВФ также призвали Украину активнее выполнять взятые обязательства и подчеркнули необходимость принятия закона об Антикоррупционном суде.

Евросоюз с начала кризиса 2014 года выделил €12,8 млрд для поддержки процесса реформ на Украине, в том числе €2,8 млрд посредством трех макрофинансовых программ
- отметили в Еврокомиссии

Использованы фотографии: © REUTERS/Yves Herman
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Комментарии 37

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  1. Серый брат Сегодня, 15:48
    Какие-такие обязатетельства-шмабизательства? Дэньги давай!
    Серый брат
    1. МИХАН Сегодня, 16:08
      Значит ВОЙНА! ..Ну что , мы к этому готовы.
      МИХАН
      1. vadsonen Сегодня, 18:46
        Значит ВОЙНА! ..Ну что , мы к этому готовы.

        Главное не забыть боевой диван перезарядить. Да пивком баки заправить.
        А вообще по новости - непрямым текстом сказано, что денег не будет, ибо никакие реформы никто не проведёт.
        vadsonen
        1. с-т Petrov Сегодня, 19:28
          и как так, не дотянут до 18 миллиардов предложенных Путиным перед майданом?

          опять украинец остался в украинцах
          с-т Petrov
  2. самоход Сегодня, 15:49
    чего и следовало ожидать. стокгольм прикупили, Петя шерсть дыбом поднял супротив России. умничка, на косточку наработал
    самоход
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:55
      И та косточка у него поперек глотки неровен час застрянет -белки затолкнут пьяному в пасть плашмя!
      Геркулесыч
      1. самоход Сегодня, 15:58
        то будет опосля, а пока грызет масёл, еще и огрызается
        самоход
        1. Romario_Argo Сегодня, 18:39
          я так понимаю, на Украине скоро всё нормализуется, фашизм падёт, а эти 13 млрд евро, Россия за них отдавать Европе будет (!) хорошо устроились
          Romario_Argo
          1. самоход Сегодня, 19:08
            Россия?! отдавать Европе?! за Украину?! wassat
            Вам можно анектоды писать
            самоход
        2. Лелёк Сегодня, 18:41
          Цитата: самоход
          то будет опосля, а пока грызет масёл, еще и огрызается

          hi
          Разговоры о выделении этого транша не есть живые деньги, а только обещания при соблюдении Руиной определённых условий. Приедут комиссары в спиньжачках, пороются в бумажках, выслушают отчёты чиновного люда, пошамкают губами, а потом, может быть, если хорошо перед этим напоят, накормят и головушку полечат, свои подписи под рекомендацией поставят. Эти рекомендации в ЕК рассмотрят и в свою очередь рекомендуют м-м Логар перевести подачку христараднице Руине. bully
          Лелёк
          1. самоход Сегодня, 19:09
            зато сколько разговоров (и сколько их еще будет на эту тему)...
            самоход
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:16
            Цитата: Лелёк
            Приедут комиссары в спиньжачках, пороются в бумажках, выслушают отчёты чиновного люда,

            и скорее всего пошлют по дальше - судов независимых они там не найдут request
            Angel_and_Demon
    2. Сибирь55 Сегодня, 19:06
      Да ни,эт бабки на оплату контракта с исключительными на 200 паровозов. Кооперация ,так сказать
      Сибирь55
  3. 210окв Сегодня, 15:52
    Рано хороним почти павшую кобылу.Еще подергается.
    210окв
    1. майор Юрик Сегодня, 16:11
      Цитата: 210окв
      Рано хороним почти павшую кобылу.Еще подергается.


      Пральна, чтоб не сдохла хохлокляча эуропеоиды ей целебную клизму из 1млрд.€ делают. Чуют,если подохнет бандерия,вонять будет -мало не покажется еврогомосам! negative
      майор Юрик
      1. Лелёк Сегодня, 19:07
        Цитата: майор Юрик
        Чуют,если подохнет бандерия,вонять будет -мало не покажется еврогомосам!

        hi
        Не дадут подохнуть "заокеанские скаунды", как не дали подохнуть аль-Каиде, ИГИЛ, ан-Нусре и фашистским организациям в "европах" и на территориях США и Канады. Это их "сукины дети" взращённые молоком козлобородого Сэма и бродвейскими сидельцами. Главком нато в Европе заявил обэтом, его заявление подтвердил и "смотрящий" Волкер.

        А "сукиных сынов" из Сирии уже перебрасывают поближе к России - в Грузию и наверняка в Среднюю Азию.
        Лелёк
    2. Incvizitor Сегодня, 16:41
      С такой кобылой на шее ЕС загнётся скоро...
      Incvizitor
    3. Лелёк Сегодня, 18:45
      Цитата: 210окв
      Еще подергается.

      hi , Дмитрий.
      Не долго дёргалась старушка (Руина) в гусарских (ЕС) опытных руках. bully
      Лелёк
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:54
    Дэ факто им просто пообещали, и то после выполнения указов о тотальной распродаже остатков укроины задорма!
    Геркулесыч
  5. Tusv Сегодня, 15:54
    Как говорится в заявлении Еврокомиссии, это решение последовало после соответствующего запроса от властей Украины, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко.

    Когда Нам вернут 3 лярда плюс проценты, плюс пени, плюс материальная выгода? Пора бы с Евросоюза требовать очень настойчиво и описывать имущество. Иногда буквально, дабы мочой пахло
    Tusv
  6. Горный стрелок Сегодня, 16:00
    Декларация о намерениях laughing до денег там довольно далеко, да и дойдёт ли?
    Горный стрелок
  7. Masya Masya Сегодня, 16:01
    транш для оплаты кредита... wink даже в руках подержать не дадут... lol за то у хохлов праздник! laughing
    Masya Masya
    1. Ныробский Сегодня, 18:26
      Цитата: Masya Masya
      транш для оплаты кредита... wink даже в руках подержать не дадут... lol

      Оттягивают наступление дефолта в Уркаине.
      Цитата: Masya Masya
      за то у хохлов праздник!
      А у них всегда праздник))) Вот когда гривна совершит пике с 30 до 60 за доллар, вот тогда печалька и наступит. Скоро уже....
      Ныробский
    2. Лелёк Сегодня, 18:50
      Цитата: Masya Masya
      даже в руках подержать не дадут.

      Добрый вечер, Марина.
      А запах... . А радужный отблеск в глаза... . А сам процесс... . А разговоров, выступлений под фанфары... . Це ж така перемога!!! fellow
      Я ещё не надоел с кошаками?
      Лелёк
  8. злой партизан Сегодня, 16:02
    А Порошенко уже крестился на этот миллиард? what Если не крестился, то фейк! negative
    злой партизан
  9. изя топ Сегодня, 16:08
    реверс-он такой,денюг требовае recourse
    изя топ
  10. Berkut24 Сегодня, 16:09
    Блин, да я оказался провидцем, когда две недели назад писал, что ЕС будет давать деньги Укропии не взирая на их результат реформ и то, как они отдают долги. Я тогда писал, что еврочиновники скорее предпочтут ужас без конца, чем ужасный конец. Никто не хочет иметь коллапс проекта во время своего текущего пребывания у власти.
    Berkut24
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 16:15
    решение последовало после соответствующего запроса от властей Украины, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко
    Петя : "Европаа , дай денег , а то наша щеневмерла загнётся !!"
    Еврокомиссия одобрила
    Европа : "Да бери Петюня ! , не жалко , но сначала в койку и все наши хотелки делай с энтузиазмом "
    . Все транши в рамках предложенной программы, включая первый, будут основаны только после реализации реформ, подчеркивает ЕК
    Прагматическая "дружелюбная" поддержка Европы на фоне полностью нагнутой Украины с полным ртом реформ...
    КВУ-НСвД
  12. taiga2018 Сегодня, 16:30
    "только после реализации реформ,подчеркивает ЕК..."
    taiga2018
  13. Razvedka_Boem Сегодня, 16:31
    Интересно, как Европа рассчитывает возвращать эти деньги выданные нелегитимному президенту.. Кто будет после Порошенко может просто пожимать плечами..
    Razvedka_Boem
  14. Ураган70 Сегодня, 16:51
    Сначала предложили "дешёвый" реверсный газ, а теперь денежек подкинули, намекнув, как их можно потратить! И денежки вернуться и долговая ямка углубиться!
    Ураган70
  15. sib.ataman Сегодня, 16:58
    Ну да, ну да! За реверсный газ с гейропой-то надо будет расчитываться! Думают о себе соколики, заботятся! Заодно, процентики на уркакаклов подвесят, то же неплохой вариант!
    sib.ataman
  16. razved Сегодня, 18:29
    Эти деньги даже не дойдут до страны "У". Они растворятся еще в Брюсселе, а парашке с гройсманом европейцы на бедность немного подкинут, чтобы молчали и рот не открывали.
    razved
  17. rehev931 Сегодня, 18:42
    танцы на граблях!!!
    rehev931
  18. Metallurg_2 Сегодня, 19:14
    Интересно, чем хохлам рассчитываться за транш придется?
    Metallurg_2
  19. Сергей Суворов Риа Сегодня, 20:15
    и всё бы хорошо если бы одно маленькое но ...Украина в 2018 году должна выплатить западным друзьям 10 ярдов .
    Сергей Суворов Риа
  20. Machete Сегодня, 21:06
    Ничему их жизнь не учит.
    В ЕС лишний ярд появился?
    Своим он не нужен, отдадим бедным шумерам?
    Machete
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