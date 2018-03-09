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Евросоюз одобрил выделение €1 млрд макрофинансовой поддержки Украине
Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд.
Как говорится в заявлении Еврокомиссии, это решение последовало после соответствующего запроса от властей Украины, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Все транши в рамках предложенной программы, включая первый, будут основаны только после реализации реформ, подчеркивает ЕК
Ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил о постоянном диалоге с Киевом по вопросам проведения реформ, но отметил, что пока не может назвать дату поездки оценочной миссии на Украину с целью выделения очередного транша.
В МВФ также призвали Украину активнее выполнять взятые обязательства и подчеркнули необходимость принятия закона об Антикоррупционном суде.
Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объёмом в €1 млрд, чтобы поддержать реформы— цитирует ТАСС представителя Еврокомиссии Александра Винтерштайна.
Как говорится в заявлении Еврокомиссии, это решение последовало после соответствующего запроса от властей Украины, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Все транши в рамках предложенной программы, включая первый, будут основаны только после реализации реформ, подчеркивает ЕК
Ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил о постоянном диалоге с Киевом по вопросам проведения реформ, но отметил, что пока не может назвать дату поездки оценочной миссии на Украину с целью выделения очередного транша.
В МВФ также призвали Украину активнее выполнять взятые обязательства и подчеркнули необходимость принятия закона об Антикоррупционном суде.
Евросоюз с начала кризиса 2014 года выделил €12,8 млрд для поддержки процесса реформ на Украине, в том числе €2,8 млрд посредством трех макрофинансовых программ- отметили в Еврокомиссии
Использованы фотографии: © REUTERS/Yves Herman
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