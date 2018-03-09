Евросоюз одобрил выделение €1 млрд макрофинансовой поддержки Украине

Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объёмом в €1 млрд, чтобы поддержать реформы

Евросоюз с начала кризиса 2014 года выделил €12,8 млрд для поддержки процесса реформ на Украине, в том числе €2,8 млрд посредством трех макрофинансовых программ

Еврокомиссия одобрила предложение о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд.— цитирует ТАСС представителя Еврокомиссии Александра Винтерштайна.Как говорится в заявлении Еврокомиссии, это решение последовало после соответствующего запроса от властей Украины, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Все транши в рамках предложенной программы, включая первый, будут основаны только после реализации реформ, подчеркивает ЕКРанее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил о постоянном диалоге с Киевом по вопросам проведения реформ, но отметил, что пока не может назвать дату поездки оценочной миссии на Украину с целью выделения очередного транша.В МВФ также призвали Украину активнее выполнять взятые обязательства и подчеркнули необходимость принятия закона об Антикоррупционном суде.- отметили в Еврокомиссии