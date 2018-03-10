Женское лицо Третьего Рейха или нужно ли пересмотреть результаты

не приравнивались к военнослужащим







Несколько лет подряд уже наблюдаю на исторических ресурсах одну и ту же тему. Вот что ни делай с народом, а хоть пяток индивидуумов, но выползет под Восьмое марта с подписями к публикуемым фотографиям.Дескать, а вот у немцев в армию женщин не брали! Берегли, понимаешь, фашисты свое будущее. В отличие от нас, которые трупамизакидали и вообще. Вообще – это многословные рассуждения о том, что мы до сих пор не оправились от последствий войны в демографическом плане, потому что… рожать некому было! Женщин не хватало на то, чтобы возместить потери.А вот у немцев…А что у немцев? Самое интересное, что у немцев все было не просто точно так же, а еще и посмотреть надо, не похлеще ли!А то почитаешь некоторых борзописцев, так немки в форме – это чистой воды вымысел советских режиссеров.Начнем с того, что в Германии тоталитарность системы была покруче, чем в СССР. Советская структура «октябренок-пионер-комсомолец-коммунист» была унисексовой, а вот немецкая четко разделяла. И была не менее, а даже более массовой.«Союз немецких девочек-союз немецких девушек-вера и красота» готовили кадры для «Гитлерюгенда», а дальнейшими ступенями для развития были непосредственно «Союз немецких женщин и женская организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).«Три «К» немецкой женщины, оно, конечно, здорово, как постулат, но вы это Ханне Рейч расскажите. Да и другие «товарищи» тоже имели несколько иное мнение.Но самое интересное началось после начала Второй Мировой войны. Когда немцы начали ее победоносную европейскую часть, конкретно. Выяснилось, что народу-то того… не хватает.И уже в 1940-м году, а конкретно, 1 октября, приказом по Вермахту была создана Женская вспомогательная служба связи (Nachrichtenhelferinnen).Эта служба объединила в себе кучу вспомогательных частей и учебных центров, где, собственно, женщин обучали. И на выходе появлялись радиооператоры, телефонистки, телеграфистки, интенданты и даже берейторы. Это которые водители лошадей.Не отставал, кстати, и флот. Несмотря на то, что уж где-где, а на флоте женщины не приветствовались от сотворения времен. Но тем не менее, осознав, что можно занять мужчин более важными делами, Кригсмарине бросилось вдогонку за Вермахтом.10 апреля 1941 г было создана вспомогательная служба Кригсмарине воздушного наблюдения (Flugmeldehelferinnen der Kriegsmarine).В середине 1942 г. были сформированы общие вспомогательные службы военно-морского флота (Marinehelferinnen), а в 1943 г. на флоте была создана собственная вспомогательная женская зенитная служба (Marine Flakhelferinnen).Естественно, для этих частей и служб была разработана униформа. Без этого, в стране, где форму носили почти все, было сложно.Женщин из состава различных вспомогательных служб называли «серыми мышами», за непритязательный цвет и покрой. При этом ониВсе изменилось в конце 1944 года, когда приказом от 29 ноября 1944 года все женские вспомогательные подразделения различных служб вооруженных сил Германии объединились в единую вспомогательную службу (Wehrmachthelferinnen).Это событие окончательно признавало женщин составной частью вооруженных сил. Германский генералитет был вынужден сделать этот шаг, так как требовалось все больше и больше людских ресурсов для возмещения потерь на Восточном фронте.К тому же началось развертывание концепции «тотальной войны». А для нее уже без разницы пол и возраст.После объединения в единую службу сотрудницы продолжали носить каждая свою форму, но при этом была введена единая система знаков отличия и званий.Конечно, СС не осталось в стороне. Но учитывая вопросы «Три К», расовой чистоты и прочих прелестей, в СС служить особо не рвались. Тем более, что хоть Гиммлер и организовывал свои части по примеру Вермахта, ничем приличным это не закончилось.Об охранницах и надзирателях концлагерей написано достаточно. И, даже есть официальные цифры отобранных на эту нелегкую работу. К моему удивлению, цифры оказались невелики. Чуть больше 3,5 тысяч извращенок.Но тут и стоит заметить, что финал карьеры у них в основном своем большинстве был печален. Но справедлив.Коль уж речь зашла о цифрах. Посчитаем. Пора.Если взять любого поклонника что Власова, что Гитлера, тот с пеной у рта начнет доказывать, что, как я уже выше сказал, «ни одна немецкая женщина не воевала, в войсках не служила» и так далее. А вспомогательные службы – это совсем иное дело. Там даже оружия не выдавали.И, естественно, в качестве примера русского варварства будет приведена куча фотоматериалов. Из которых следует, что наши женщины вполне себе владели и винтовкой Мосина, и автоматом Шпагина, и бомбардировщиками Петлякова и Поликарпова, и истребителями Яковлева и Лавочкина.Без проблем, согласен.Но количество поступивших на службу Родине в рядах РККА женщин у нас, слава богу, никогда не отрицалось и не секретилось.По данным, взятым из книги «Россия и СССР в войнах XX века» следует, что за все годы Великой Отечественной войны на военную службу было призвано 490 235 женщин.По годам данная статистика делится так:1941 – 5 5941942 – 235 0251943 – 194 6951944 – 51 3061945 – 3 615Из числа призванных направлено:ПВО – 177 065части связи – 41 886ВВС – 40 209женские формирования и школы – 14 460автомобильные части – 18 785повара – 28 500военсанчасти – 41 224ВМФ – 20 889НКПС – 7 500НКВД – 70 485другие – 29 259Стоит пояснить сразу, что «другие» - это военкоматы, эвакопункты и прочие госучреждения. И – немаловажно – санэпидчасти. Борцы с паразитами.И достаточно точно говорится о потерях.А вот с «честными и просвещенными» немцами так не получится. Вообще, подсчет потерь третьего рейха дело насквозь сложное и неблагодарное. И это несмотря на педантичность и пунктуальность немцев.Немецкое командование вообще не считало военнослужащими огромное количество людей, принимавших участие в боевых действиях, погибавших и получавших ранения за Германию.Это и иностранцы, как коллаборационисты, так и сочувствующие, и в том числе - немецкие женщины.Ну это ничего, финны, венгры и румыны тоже скрывают. Такие вот демократичные и правдивые проигравшие.А что говорят по этому поводу германские источники. Есть у меня замечательная книжка «Итоги второй мировой войны. Выводы побежденных». Некоторые цифры можно найти в ней. И авторы там хороши, Типпельскирх, Кессельринг… Многие из уцелевших. В частности, Ганс Румпф, генералмайор пожарной охраны рейха, а впоследствии публицист, пишет:Ну и фотодоказательная часть.По распоряжению от 27 января 1943 года призывались женщины от 17 до 45 лет для работы на оборонных предприятиях и службы в различных частях.В конце 1944 года в одних лишь городских отрядах пожарной охраны было 270 тыс. женщин и девушек в возрасте от 18 до 40 лет».Цифра, скорее всего, не с потолка взята. Генерал-майор все-таки… Тем более, в статье «Немецкие женщины и война» в том же издании, написанной коллективом авторов из одной из немецких женских организаций, цифра фактически подтверждается.270 тысяч да 200… И это только ПВО и пожарная охрана... Какие комментарии, господа либералы?И, кстати, выкопанная с трудом циферка говорит о том, что только в ПВО рейха служило женщин числом по более, чем в аналогичных советских войсках.Странно, не правда ли?А как вам господин генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг как свидетель?А вот это как? Эти немки – они наравне с хорватами и венграми. С мужиками. Второсортными, но тем не менее.Альфред Вейдеман, бывший генерал-майор управления кадров вермахта:А еще кроме всего прочего были железнодорожницы, работницы организации Тодта (стройбат), медики, водители, коноводы и так далее.Своеобразно, правда? Советские железнодорожницы, медсестры, бойцы ПВО и пожарных расчетов входят в учет, когда историки подсчитывают силы противостоящих сторон, а немецкие женщины, занимавшиеся абсолютно тем же самым – нет!Все они вроде бы не были военнослужащими. Хотя были призваны, выполняли те же функции, что и их коллеги-мужчины. То, что женщин в вооруженные силы Германии мобилизовали точно так же, как и в СССР, можно прочесть в мемуарах этой старой (1957 год) книги.Так сколько? Если только ПВО и ПО призвали в свои ряды (возьмем средне) 250 тысяч, то аналогичные структуры Кригсмарине, как минимум, тысяч 30-50. Много было портов и баз в Германии.Идем дальше. Радистки, телефонистки, телеграфистки, врачи, медсестры, коноводы, водители…Если в СССР было призвано полмиллиона, а по аналогии, в Германии в ПВО призвали больше, то и итоговая цифра для Германии больше! И – намного!И – соответственно – потерь тоже больше. Намного.Но господа западные демократы хорошо устроились!Понимаете, почему либералы и власовцы так сладостно оргазмируют по теме, что вермахт успешно противостоял огромной Красной Армии, а русские «заваливали немцев трупами»?Да, на передовой и в небе, пожалуй, преимущество было по числу на нашей стороне. К сожалению.Но простите, немки, которые воевали в ПВО и погибали под английскими и американскими бомбами и нигде не учитывались, кроме общих цифр потерь гражданского населения – это как?Сколько из было среди 135 000 сгоревших в том же Дрездене?Учитывая уровень потерь всей фашистской армии и гражданского населения, думаю, что цифра в полтора миллиона будет вполне реальна. Именно столько немок прошло через вспомогательные службы Вермахта, Люфтваффе и Кригсмарине.Сколько погибли, сколько выжило – это другой вопрос. Но факт в том, что они смогли высвободить для нужд фронта огромное количество мужчин.Так что у кого женское лицо – у РККА или Вермахта, вопрос как бы открыт. И требует пересмотра.Мы-то своих героинь не прячем, господа демократы...