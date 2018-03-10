09:31 10 марта

Женское лицо Третьего Рейха или нужно ли пересмотреть результаты

Женское лицо Третьего Рейха или нужно ли пересмотреть результаты


Несколько лет подряд уже наблюдаю на исторических ресурсах одну и ту же тему. Вот что ни делай с народом, а хоть пяток индивидуумов, но выползет под Восьмое марта с подписями к публикуемым фотографиям.

Дескать, а вот у немцев в армию женщин не брали! Берегли, понимаешь, фашисты свое будущее. В отличие от нас, которые трупамизакидали и вообще. Вообще – это многословные рассуждения о том, что мы до сих пор не оправились от последствий войны в демографическом плане, потому что… рожать некому было! Женщин не хватало на то, чтобы возместить потери.


А вот у немцев…

А что у немцев? Самое интересное, что у немцев все было не просто точно так же, а еще и посмотреть надо, не похлеще ли!

А то почитаешь некоторых борзописцев, так немки в форме – это чистой воды вымысел советских режиссеров.

Начнем с того, что в Германии тоталитарность системы была покруче, чем в СССР. Советская структура «октябренок-пионер-комсомолец-коммунист» была унисексовой, а вот немецкая четко разделяла. И была не менее, а даже более массовой.



«Союз немецких девочек-союз немецких девушек-вера и красота» готовили кадры для «Гитлерюгенда», а дальнейшими ступенями для развития были непосредственно «Союз немецких женщин и женская организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).



«Три «К» немецкой женщины, оно, конечно, здорово, как постулат, но вы это Ханне Рейч расскажите. Да и другие «товарищи» тоже имели несколько иное мнение.

Но самое интересное началось после начала Второй Мировой войны. Когда немцы начали ее победоносную европейскую часть, конкретно. Выяснилось, что народу-то того… не хватает.

И уже в 1940-м году, а конкретно, 1 октября, приказом по Вермахту была создана Женская вспомогательная служба связи (Nachrichtenhelferinnen).

Эта служба объединила в себе кучу вспомогательных частей и учебных центров, где, собственно, женщин обучали. И на выходе появлялись радиооператоры, телефонистки, телеграфистки, интенданты и даже берейторы. Это которые водители лошадей.



Не отставал, кстати, и флот. Несмотря на то, что уж где-где, а на флоте женщины не приветствовались от сотворения времен. Но тем не менее, осознав, что можно занять мужчин более важными делами, Кригсмарине бросилось вдогонку за Вермахтом.

10 апреля 1941 г было создана вспомогательная служба Кригсмарине воздушного наблюдения (Flugmeldehelferinnen der Kriegsmarine).



В середине 1942 г. были сформированы общие вспомогательные службы военно-морского флота (Marinehelferinnen), а в 1943 г. на флоте была создана собственная вспомогательная женская зенитная служба (Marine Flakhelferinnen).



Естественно, для этих частей и служб была разработана униформа. Без этого, в стране, где форму носили почти все, было сложно.

Женщин из состава различных вспомогательных служб называли «серыми мышами», за непритязательный цвет и покрой. При этом они не приравнивались к военнослужащим.

Все изменилось в конце 1944 года, когда приказом от 29 ноября 1944 года все женские вспомогательные подразделения различных служб вооруженных сил Германии объединились в единую вспомогательную службу (Wehrmachthelferinnen).



Это событие окончательно признавало женщин составной частью вооруженных сил. Германский генералитет был вынужден сделать этот шаг, так как требовалось все больше и больше людских ресурсов для возмещения потерь на Восточном фронте.

К тому же началось развертывание концепции «тотальной войны». А для нее уже без разницы пол и возраст.

После объединения в единую службу сотрудницы продолжали носить каждая свою форму, но при этом была введена единая система знаков отличия и званий.

Конечно, СС не осталось в стороне. Но учитывая вопросы «Три К», расовой чистоты и прочих прелестей, в СС служить особо не рвались. Тем более, что хоть Гиммлер и организовывал свои части по примеру Вермахта, ничем приличным это не закончилось.

Об охранницах и надзирателях концлагерей написано достаточно. И, даже есть официальные цифры отобранных на эту нелегкую работу. К моему удивлению, цифры оказались невелики. Чуть больше 3,5 тысяч извращенок.



Но тут и стоит заметить, что финал карьеры у них в основном своем большинстве был печален. Но справедлив.



Коль уж речь зашла о цифрах. Посчитаем. Пора.

Если взять любого поклонника что Власова, что Гитлера, тот с пеной у рта начнет доказывать, что, как я уже выше сказал, «ни одна немецкая женщина не воевала, в войсках не служила» и так далее. А вспомогательные службы – это совсем иное дело. Там даже оружия не выдавали.

И, естественно, в качестве примера русского варварства будет приведена куча фотоматериалов. Из которых следует, что наши женщины вполне себе владели и винтовкой Мосина, и автоматом Шпагина, и бомбардировщиками Петлякова и Поликарпова, и истребителями Яковлева и Лавочкина.

Без проблем, согласен.

Но количество поступивших на службу Родине в рядах РККА женщин у нас, слава богу, никогда не отрицалось и не секретилось.

По данным, взятым из книги «Россия и СССР в войнах XX века» следует, что за все годы Великой Отечественной войны на военную службу было призвано 490 235 женщин.

По годам данная статистика делится так:

1941 – 5 594
1942 – 235 025
1943 – 194 695
1944 – 51 306
1945 – 3 615

Из числа призванных направлено:

ПВО – 177 065
части связи – 41 886
ВВС – 40 209
женские формирования и школы – 14 460
автомобильные части – 18 785
повара – 28 500
военсанчасти – 41 224
ВМФ – 20 889
НКПС – 7 500
НКВД – 70 485
другие – 29 259

Стоит пояснить сразу, что «другие» - это военкоматы, эвакопункты и прочие госучреждения. И – немаловажно – санэпидчасти. Борцы с паразитами.

И достаточно точно говорится о потерях.

А вот с «честными и просвещенными» немцами так не получится. Вообще, подсчет потерь третьего рейха дело насквозь сложное и неблагодарное. И это несмотря на педантичность и пунктуальность немцев.

Немецкое командование вообще не считало военнослужащими огромное количество людей, принимавших участие в боевых действиях, погибавших и получавших ранения за Германию.

Это и иностранцы, как коллаборационисты, так и сочувствующие, и в том числе - немецкие женщины.



Ну это ничего, финны, венгры и румыны тоже скрывают. Такие вот демократичные и правдивые проигравшие.

А что говорят по этому поводу германские источники. Есть у меня замечательная книжка «Итоги второй мировой войны. Выводы побежденных». Некоторые цифры можно найти в ней. И авторы там хороши, Типпельскирх, Кессельринг… Многие из уцелевших. В частности, Ганс Румпф, генералмайор пожарной охраны рейха, а впоследствии публицист, пишет:

"Не следует забывать и то, что в рядах бойцов ПВО было много женщин. В отрядах самозащиты и на других постах они сменяли уходивших на фронт мужчин повсюду, где только могли".

Ну и фотодоказательная часть.













По распоряжению от 27 января 1943 года призывались женщины от 17 до 45 лет для работы на оборонных предприятиях и службы в различных частях.

В конце 1944 года в одних лишь городских отрядах пожарной охраны было 270 тыс. женщин и девушек в возрасте от 18 до 40 лет».



Цифра, скорее всего, не с потолка взята. Генерал-майор все-таки… Тем более, в статье «Немецкие женщины и война» в том же издании, написанной коллективом авторов из одной из немецких женских организаций, цифра фактически подтверждается.

«В ходе войны потребовалось все больше привлекать женщин и девушек для службы в системе противовоздушной обороны.

Свыше 200 тыс. женщин стали наблюдателями постов ВНОС и бойцами дружин и отрядов ПВО».

270 тысяч да 200… И это только ПВО и пожарная охрана... Какие комментарии, господа либералы?

И, кстати, выкопанная с трудом циферка говорит о том, что только в ПВО рейха служило женщин числом по более, чем в аналогичных советских войсках.

Странно, не правда ли?

А как вам господин генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг как свидетель?

«В 1943 году потребовалось увеличить вдвое количество зенитных частей и соединений, поэтому было принято решение привлечь на службу в зенитную артиллерию лиц, несущих государственную трудовую повинность, занятых в различных вспомогательных службах ВВС, женщин, хорватских, итальянских и венгерских солдат, а также некоторых добровольцев из числа советских военнопленных».

А вот это как? Эти немки – они наравне с хорватами и венграми. С мужиками. Второсортными, но тем не менее.



Альфред Вейдеман, бывший генерал-майор управления кадров вермахта:

«В системе вооруженных сил также были проведены организационные мероприятия по рациональному использованию кадров: служебные инстанции объединялись или расформировывались, молодые люди заменялись людьми более старших возрастов; в целях высвобождения солдат для фронта писарями и телефонистами стали часто назначать женщин. Таким образом удалось обеспечить армию резервами на 1942 год».

А еще кроме всего прочего были железнодорожницы, работницы организации Тодта (стройбат), медики, водители, коноводы и так далее.

Своеобразно, правда? Советские железнодорожницы, медсестры, бойцы ПВО и пожарных расчетов входят в учет, когда историки подсчитывают силы противостоящих сторон, а немецкие женщины, занимавшиеся абсолютно тем же самым – нет!

Все они вроде бы не были военнослужащими. Хотя были призваны, выполняли те же функции, что и их коллеги-мужчины. То, что женщин в вооруженные силы Германии мобилизовали точно так же, как и в СССР, можно прочесть в мемуарах этой старой (1957 год) книги.

«Нет сомнения, что за счет одной лишь добровольной вербовки нам никогда не удалось бы создать такую огромную армию женщин-военнослужащих, численность которой до сих пор точно не установлена. Служебные обязательства и национал-социалистское законодательство об использовании женской рабочей силы сделали возможным в случае необходимости призывать женщин на военную службу в принудительном порядке».

Так сколько? Если только ПВО и ПО призвали в свои ряды (возьмем средне) 250 тысяч, то аналогичные структуры Кригсмарине, как минимум, тысяч 30-50. Много было портов и баз в Германии.

Идем дальше. Радистки, телефонистки, телеграфистки, врачи, медсестры, коноводы, водители…





Если в СССР было призвано полмиллиона, а по аналогии, в Германии в ПВО призвали больше, то и итоговая цифра для Германии больше! И – намного!

И – соответственно – потерь тоже больше. Намного.

Но господа западные демократы хорошо устроились!

Понимаете, почему либералы и власовцы так сладостно оргазмируют по теме, что вермахт успешно противостоял огромной Красной Армии, а русские «заваливали немцев трупами»?

Да, на передовой и в небе, пожалуй, преимущество было по числу на нашей стороне. К сожалению.

Но простите, немки, которые воевали в ПВО и погибали под английскими и американскими бомбами и нигде не учитывались, кроме общих цифр потерь гражданского населения – это как?

Сколько из было среди 135 000 сгоревших в том же Дрездене?

Учитывая уровень потерь всей фашистской армии и гражданского населения, думаю, что цифра в полтора миллиона будет вполне реальна. Именно столько немок прошло через вспомогательные службы Вермахта, Люфтваффе и Кригсмарине.

Сколько погибли, сколько выжило – это другой вопрос. Но факт в том, что они смогли высвободить для нужд фронта огромное количество мужчин.

Так что у кого женское лицо – у РККА или Вермахта, вопрос как бы открыт. И требует пересмотра.

Мы-то своих героинь не прячем, господа демократы...
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 13

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  1. Vard Сегодня, 06:31
    Отличная статья... Еще один миф приказал долго жить... Я помню какой шок был когда узнали что солистка группы АВВА появилась на свет по программе создания расовых сверх людей...
    Vard
    1. Котище Сегодня, 06:41
      Увы миф развенчивать предстоит еще очень и очень долго. С подсчетом потерь в годы Второй мировой вахханалия длится уже семь десятков лет и до сих пор конца не видно.
      В свой статье Автор затронул интересный аспект, а сколько некомбатантов фактически были комбатантами и наоборот в вооруженых силах третьего рейха?
      Котище
      1. Авиатор_ Сегодня, 08:50
        Читал где-то, что хитрозадые немцы в число погибших включали лишь тех раненых, которые умирали спустя три дня после госпитализации, кто умирал на четвёртый день, в число боевых потерь не включался. Опять же, за период наибольших немецких потерь - зима-весна 1945 года, всех документов о немецких потерях не сохранилось почему-то. В той же книге «Россия и СССР в войнах XX века» об этом есть.
        Авиатор_
    2. Ольгович Сегодня, 09:23
      Цитата: Vard
      Отличная статья... Еще один миф приказал долго жить.

      Статья правильная и интересная.
      Была еще одна многочисленная "вспомогательная служба"- бордели для солдат и офицеров, а их было многие и многие сотни.
      Войска возили за собой дома терпимости на колёсах. В них обитали чистокровные арийки. Они проходили строгий отбор, фанатично относились к национал-социалистической идеологии, должны были работать из патриотических побуждений. lol
      Немецкие солдаты могли посещать дома терпимости до 5-6 раз в месяц. Случалось и такое, что командиры лично выдавали счастливые талончики, чтобы поощрить бойца. Не запрещалось лишать солдат посещений борделей за повинности© Русская Семерка russian7.ru.
      Ольгович
  2. Котище Сегодня, 06:33
    Спасибо Автору за поднятую тему!
    Котище
  3. василий50 Сегодня, 06:40
    Даже в споре с власовцами и прочими не стоит забывать что в Европах, под немцами на 1941 год жило более пятисот миллионов человек. В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ жило гораздо меньше. КРАСНАЯ АРМИЯ сравнялась по численности с немецкой только весной 1943 года, при этом учитывались и добровольные соединения поляков и даже французы из эскадрилии *Нормандия*, все кто был на фронтах, ну и конечно войска в СРЕДНЕЙ АЗИИ и на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ и в Иране. Учитывались все войска со стороны СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
    василий50
  4. Салют Сегодня, 07:00
    информация интересная, но очень эмоционально
    Салют
  5. амурец Сегодня, 07:19
    Автор. Вы подняли очень важную тему. О женских вспомогательных подразделениях. В добавление к вашей информации, есть книга о женских вспомогательных службах Германии

    Не совсем, что написано в этой книге можно согласиться, но книга интересная.
    амурец
  6. andrewkor Сегодня, 07:45
    Наша Победа это Победа всего советского народа!Она ковалась и на фронте и в тылу ,мужчинами и женщинами ,стариками и детьми.Пусть все либероиды хоть на гуано изойдут в своей злобе на народ ,который их ,на свою беду ,вскормил,дал образование,но упустил их воспитание,чем и воспользовались враги России!Наше дело правое,Победа будет за нами!
    andrewkor
  7. Монархист Сегодня, 08:15
    Роман, не надейтесь,что миф развернули и убедили. Мифы вещь стойка, а особенно для тех кто историю не хочет уить
    Монархист
  8. Korsar4 Сегодня, 08:23
    Хорошо. А что касается наших - даже говорить ничего не надо. Просто перечитайте "А зори здесь тихие".

    Нередко думаю, через что бабушка санитаркой прошла со своими ранениями и контузиями. Далеко жили. Мало расспросил.
    Korsar4
  9. Монархист Сегодня, 08:41
    Во время ВМВ женщины волей или не волей ,но всех странах были вовлечены в войну. Даже нынешня английская королева Елизавета была шифером в армии.
    Почему возник такой миф? Я думаю причин несколько:1) всегда и везде есть люди которые утверждают: у нас всё плохо,а там.." молочные реки и кисельные берега". Может помните в начале 70-х "семь Симионов": многодетная семья хотела угнал самолет из Ленинграда? Им жилось скудно,имели определенный музыкальный талант,создали самодельный ансамбль имели успех. Отправлено успехов головка закружилась и решили,что на Там все мечтают их увидеть.2) в Советском Союзе много рассказывалось о женщинах на фронте ВОВ,а о том,что и в Рейхе они участвовали у нас не говорилось. Помню в детстве впервые смотрел польский сериал" Ставка больше чем жизнь" и мой отец потом говорил:" женщины и у немцив служылы в армии?"
    Монархист
  10. мичман Сегодня, 08:58
    Уважаемый Роман, Вы подготовили прекрасную статью. Спасибо. Могу добавить, что фашисты постоянно создавали отдельные женские боевые подразделения. Во время финской войны (1939-1940 г.г.) были отдельные батальоны женщин. По воспоминаниям моего учителя (классного воспитателя Кузьмин Е.А., он был лыжником, разведчиком) финны женщины были очень коварны Вспомните 8 лагерей для русских детей на территории Карельской ССР. Там работали фашисты финки. Это было и в Германии. Фашисты полежали уничтожению. Недобили их наши отцы и деды. Честь имею..
    мичман
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