21:35 09 марта
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Украина пригрозила России санкциями за выборы президента в Крыму

Киев пригрозил Москве санкциями за проведение выборов президента России в Крыму. Слова заместителя министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елены Зеркаль передает РИА Новости.

Украина пригрозила России санкциями за выборы президента в Крыму


По словам Зеркаль, Россия нарушает Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной), подписанный в 1997 году.


Она заявила, что санкции введут в отношении тех представителей власти Крыма, которые будут способствовать проведению выборов российского президента на полуострове. Кроме того, Зеркаль пригрозила последствиями тем жителям Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования.

Зеркаль напомнила про последствия, коснувшиеся лиц, помогавших в проведении выборов в Госдуму в 2016 году. По ее словам, тогда «сработала договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей в санкционные списки».

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 76

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  1. Tusv Сегодня, 16:11
    Вам фантиками заплатить за Наши выборы? Мы согласные. В какое украинское посольство мусор выносить?
    Tusv
    1. 210окв Сегодня, 16:18
      Ай моська!Знать она сильна!Рука хозяина видна.
      210окв
    2. Starover_Z Сегодня, 16:19
      Киев пригрозил Москве санкциями за проведение выборов президента России в Крыму.

      Киев обиделся, что выборы президента России проходят только в Крыму ?
      По словам Зеркаль, Россия нарушает Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной), подписанный в 1997 году.

      Так ещё есть время наверно для открытия выборных пунктов на территории Украины, пускай подают заявки и предоставляют места !
      Starover_Z
      1. МИХАН Сегодня, 16:53
        Все грозят и грозят...а тут им еще запад 1 млрд выделил..Будем воевать!
        Наши русские дружины уже давно рвутся в бой! Давайте свидомые за своего Вальцмана и Коломойского..!
        МИХАН
        1. Теренин Сегодня, 21:10
          Если в России мы спрашиваем, «в каких войсках служил?», то на Украине сейчас спрашивают, «в каком «котле» служил?» yes
          Теренин
    3. сибиралт Сегодня, 16:48
      Дежурное тявканье за косточку с хозяйского стала. 90% украинцев не верят, что Крым к ним вернется. belay
      сибиралт
      1. LASVEGAS Сегодня, 19:30
        Картинка весёлая, о " вернуть Крым..", но 90% это преувеличил Вы, дай Бог, что хотя бы половина это понимала.
        LASVEGAS
    4. krops777 Сегодня, 17:00
      Украина пригрозила России санкциями за выборы президента в Крыму


      ВО завязывайте с юмором про Украину так и лопнуть от смеха можно. laughing
      krops777
      1. Zoldat_A Сегодня, 17:48
        Цитата: krops777
        Украина пригрозила России санкциями за выборы президента в Крыму

        ВО завязывайте с юмором про Украину так и лопнуть от смеха можно. laughing

        Как там правильно про ежа и голую попу? Не помню - кто кого напугал? laughing
        Zoldat_A
      2. d1975 Сегодня, 18:42
        А как же без него . У нас , что не день , то про мудрых укров . Если тишина , то сразу мысля , что то пошло не так ! drinks
        d1975
  2. Подрезчик Сегодня, 16:12
    Украина пригрозила России санкциями за выборы президента в Крыму

    Вы сильно расстроились, россияне??? laughing laughing laughing
    Я так и думал, что Вам по ....барабану! good
    Подрезчик
    1. Tusv Сегодня, 16:16
      Цитата: Подрезчик
      Вы сильно расстроились, россияне???

      Дрожу, как осиновый лист, окопы копаю и бомбоубежище bully Страшно, аж жуть
      Tusv
      1. Подрезчик Сегодня, 16:21
        Цитата: Tusv
        Цитата: Подрезчик
        Вы сильно расстроились, россияне???

        Дрожу, как осиновый лист, окопы копаю и бомбоубежище bully Страшно, аж жуть

        Окопы не надо, салом запасаться, салом и горилкой! laughing drinks
        Подрезчик
        1. Tusv Сегодня, 16:26
          Цитата: Подрезчик
          Окопы не надо, салом запасаться, салом и горилкой

          Э. Брат. Нас Сало и объединяет drinks Главное не Микко Сало. Этих не люблю drinks
          Tusv
      2. Zoldat_A Сегодня, 17:54
        Цитата: Tusv
        Цитата: Подрезчик
        Вы сильно расстроились, россияне???

        Дрожу, как осиновый лист, окопы копаю и бомбоубежище bully Страшно, аж жуть

        Боюсь и гадаю - скаклы до Волги дойдут? Немцы-то волжской водички успели попробовать - только куда им до супермощной ВСУ? crying Сильнее зайца зверя нет - всем известно....
        Zoldat_A
        1. Tusv Сегодня, 18:10
          Цитата: Zoldat_A
          Боюсь и гадаю - скаклы до Волги дойдут

          О скаклы. Впиред и со знаменем, до самого Урала. Давно Мы территорию у передурков не отбирали
          Tusv
        2. sabakina Сегодня, 19:25
          Цитата: Zoldat_A
          Сильнее зайца зверя нет - всем известно....

          Алексей, русский солдат, вообще зайцы, они такие....
          sabakina
          1. Zoldat_A Сегодня, 19:39
            Цитата: sabakina
            Цитата: Zoldat_A
            Сильнее зайца зверя нет - всем известно....

            Алексей, русский солдат, вообще зайцы, они такие....
            Ролик, конечно, отличный. И такая тактика имеет место быть тоже - жить захочешь - не так попрыгаешь. Всякое дело бывало... Но от ВСУ нам бегать не с руки. Да и основное, чему нас учили на кафедре тактики - всё-таки не это....
            Zoldat_A
            1. неглавный Сегодня, 21:25
              Цитата: Zoldat_A
              Цитата: sabakina
              Цитата: Zoldat_A
              Сильнее зайца зверя нет - всем известно....

              Алексей, русский солдат, вообще зайцы, они такие....
              Ролик, конечно, отличный. И такая тактика имеет место быть тоже - жить захочешь - не так попрыгаешь. Всякое дело бывало... Но от ВСУ нам бегать не с руки. Да и основное, чему нас учили на кафедре тактики - всё-таки не это....

              Извините, что встреваю. Просто этих зверей я знаю в "личку", а поэтому могу сказать, что видео постановочное! Рысь в рывке быстрее зайца! Но если не догнала в рывке (примерно 30 сек.) Просто бросает преследование. В отличие от волка и лисицы.
              неглавный
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 16:37
      Цитата: Подрезчик
      Я так и думал, что Вам по ....барабану!

      ну, скорее до з........ good drinks
      Angel_and_Demon
      1. Tusv Сегодня, 16:58
        Цитата: Angel_and_Demon
        ну, скорее до з........

        Музыкальная пауза. drinks
        Вы слыхали как дают э......, hi
        Tusv
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:43
          Цитата: Tusv
          Вы слыхали как дают э......,

          слыхал ли я? сам давал lol
          Angel_and_Demon
          1. Tusv Сегодня, 17:57
            Цитата: Angel_and_Demon
            слыхал ли я? сам давал

            Чё там гендерная революция. Надо повреметить
            Tusv
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:00
              Цитата: Tusv
              Чё там гендерная революция. Надо повреметить

              да ну их с их гендерами, вот носком ботинка в седалище - это да good
              Angel_and_Demon
    3. 210окв Сегодня, 16:52
      Пойду последнего ёжика доем... crying
      Цитата: Подрезчик
      Украина пригрозила России санкциями за выборы президента в Крыму

      Вы сильно расстроились, россияне??? laughing laughing laughing
      Я так и думал, что Вам по ....барабану! good
      210окв
      1. oldzek Сегодня, 17:08
        смех смехом но вот у нас в деревне в магазине появилась немировская горилка с перцем....так я не понял про санкции....она что пропадет...или ещё что появятся....ну там сало..кукуруза...в чём будут заключаться эти санкции.
        oldzek
        1. самоход Сегодня, 17:52
          санкции... они очень странная вещь - вроде бы есть, но если надо - их нет
          ПУХ laughing
          самоход
        2. LASVEGAS Сегодня, 19:36
          " Немировская", как и" Оболонь" и " Черниговское" давно уже Россия разливает , патенты продали нам. А вот "Немировская" в железных банках ( именно водка в банках) с укропии возят. Если что - обойдемся :)
          LASVEGAS
    4. zivXP Сегодня, 18:47
      Так расстроился, что даже кушать не могу.
      zivXP
  3. svp67 Сегодня, 16:12
    По словам Зеркаль, Россия нарушает Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной), подписанный в 1997 году.
    Уже смешно и это после того как Россию они признали "странной-агрессором", вдруг!!!!!!! вспомнили о "Договоре о ДРУЖБЕ,,,,"
    У них там точно МАЙДАН в головах
    Елена Зеркаль....
    svp67
    1. poquello Сегодня, 16:43
      Цитата: svp67
      Елена Зеркаль....

      почти Головач Лена
      poquello
      1. Ecilop Сегодня, 19:42
        Цитата: poquello
        Цитата: svp67
        Елена Зеркаль....

        почти Головач Лена

        Бородач Лена. wassat
        Ecilop
        1. Голован Джек Сегодня, 20:06
          Цитата: Ecilop
          Бородач Лена

          Реальная жизнь богаче и многограннее.
          На прошлой неделе лично делал доступ в систему товарищу с фамилией Бущик.
          Все бы хорошо, но он еще и Евгений.
          А корпоративный стандарт имени в системке - Первая буква имени + Фамилия.
          Хоть и транслитом, но все равно крайне прикольно получилось request
          Голован Джек
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:44
      Цитата: svp67
      У них там точно МАЙДАН в головах

      это диагноз, только к доктору request
      Angel_and_Demon
  4. Masya Masya Сегодня, 16:14
    Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной

    какая может быть дружба, сотрудничество ( слова- то какие вспомнили) с агрессором, с которым краина воюет уже который год??? belay
    Masya Masya
  5. taiga2018 Сегодня, 16:18
    Украина пригрозила...
    taiga2018
  6. изя топ Сегодня, 16:22
    и чё,и чё?
    изя топ
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 16:30
      Цитата: изя топ
      и чё,и чё?

      Че- по китайски- пальто,зимнее
      Сергей Д_2
    2. 210окв Сегодня, 16:33
      Ни че..В Кремле я думаю напряглись.. crying
      Цитата: изя топ
      и чё,и чё?
      210окв
      1. изя топ Сегодня, 16:48
        Цитата: 210окв
        В Кремле я думаю напряглись..

        сейчас не козырь bully так что,надеюсь,когда Кремль напрягается,то "цивилизаторы" срутся
        изя топ
    3. dzvero Сегодня, 16:43
      Че, че smile ... газ России отключит, МБР ремонтировать не будет, експорт сала и шоколадок приостановит, мало не покажется...

      P.S. Давно зарекся про Украину не комментировать, но они такие прикольные штучки выкидывают...
      dzvero
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 16:27
    Испугались ли крымчане покажет явка . А власть придержащим на фоне всего остального украинские санкции как зайцу стоп-сигнал ... так .. лишний повод поржать над курьёзными потугами...
    КВУ-НСвД
  8. Masya Masya Сегодня, 16:28
    Украина пригрозила России санкциями

    lol
    Masya Masya
  9. Сергей Д_2 Сегодня, 16:29
    У хитроделанных крымчан укрпаспорта лежат дома.Никто их не сдавал.Почему?
    Сергей Д_2
    1. предки с Дона Сегодня, 16:44
      потому, что эти укроповские бумажки на растопку печки давно пошли, тебе мало того, что 97% крымчан !!! пришли на референдум и сказали Мы Россия !!! да и сейчас 18 марта в отличии от тебя придут и скажут свое слово.
      предки с Дона
  10. Ирек Сегодня, 16:43
    Даже она в ауте...
    Ирек
  11. Ivan.A Сегодня, 16:46
    тем жителям Крыма, которые, сохранив украинские паспорта

    А что неужели такие имеются?
    Ivan.A
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 16:55
      Имеются.Крымчане укрпаспорта оставили у себя.
      Сергей Д_2
      1. Теренин Сегодня, 21:29
        Цитата: Сергей Д_2
        Имеются.Крымчане укрпаспорта оставили у себя.

        Чтобы детям своим рассказать и наглядно подтвердить, что они были на волосок от гибели yes
        Теренин
    2. Smurf Сегодня, 17:00
      Наверное в мозгу этой скрипаль имеються. laughing А ведь весна только началась. smile
      Smurf
  12. Mavrikiy Сегодня, 16:48
    Украина пригрозила России санкциями за выборы президента в Крыму

    Ни чаго не понял. Когда мы вторгаемся в выборы несокрушимых столпов, США, то оно, конечно, течет. А когда всемогущий Крым к нам вторгается в выборы.... там может пора и хворосту подкинуть?
    Ан, нет. Не то руки кривы, не то они отсохли... А скорее всего кривой не на ту кобылу поставил.
    Хухлики, явись! Опять Крым впереди Руины всей! Участвует в международных мероприятиях.
    Ну и посылает, по нашему обычаю....
    Mavrikiy
  13. sib.ataman Сегодня, 16:49
    Вот тут давеча, кто-то классный анекдот рассказывал про то, как уркакакал отомстил москалякам за Крым-в Кремле навалил на Красной площади кучу, но только себе в штаны, ну щоб не замэлы! Так он, по ходу пьессы, так и ходит с дерьмом в штанах, разнося свою вонь по свету
    sib.ataman
  14. мичман Сегодня, 16:53
    Жители Крыма и гости, кто получил право голосовать в Крыму. Прошу вас приходите на избирательные пункты. Вот была бы победа, если бы явка составила 99,99% от численности жителей Крыма. Проявите, пожалуйста, свой патриотизм. Нам с Украиной больше не по пути. Честь имею.
    мичман
    1. Туз Бубен Сегодня, 18:49
      Как бэ согласен...но говорить за миллионы людей, не слишком ли ?
      Туз Бубен
      1. Mestny Сегодня, 19:39
        Это было обращение, или просьба.
        Mestny
  15. лысова Сегодня, 16:54
    Группа лиц, совершивших переворот, вспомнила о законности.
    лысова
  16. Berkut154 Сегодня, 16:58
    Как там это называется: напугать ежа голой попой wassat
    Berkut154
  17. tchoni Сегодня, 17:11
    О, у меня есть идея для братуше-поскакушек! Они могут в качестве протеста коллективно! ВСЕМ СТОТЫСЯЧНЫМ МАЙДАНОМ!! ПРИБИТЬ СВОИ МАШОНКИ К МОСТОВОЙ КРЕЩАТИКА!!!
    Это будет знатной акцией протеста... очень эффективной (ну.. или хотя бы эффектной))))
    tchoni
  18. Дормидонт Сегодня, 17:15
    Почему мы до сих пор не разорвали дипотношения с этим свинарником?
    Дормидонт
  19. samarin1969 Сегодня, 17:22
    Украинцы давно живут в сказочном правовом поле. ...Уже третий десяток лет сочиняют басни про русских и грозят нам ...карой "натовской"....Когда уже будет возможность закрыть границу с Украиной и забыть про это бредовое племя?
    samarin1969
  20. Косолапый Сегодня, 17:23
    Санкциями )))) ой , не магу , они с утра по стакану хлопают , вместо завтрака ))), все закрыт для России большой космос ))) и айфонов не видать ))) отапливать не чем и готовить на костре ))) ....Лаврова сюда ....д...лы б...ять )))
    Косолапый
  21. solzh Сегодня, 17:36
    Фантазии, фантазии, фантазии...
    solzh
  22. chingachguc Сегодня, 17:41
    напугали ежа голой сракой... но зато эмоции какие!
    chingachguc
  23. roskot Сегодня, 17:43
    Нарываются на толстый и грязный в одно место.
    roskot
  24. Волька Сегодня, 17:51
    день ото дня не легче от этой украинской шизофрении...
    Волька
  25. Не либероид Русский Сегодня, 17:55
    напугали ежа голой дупой
    Не либероид Русский
  26. частное лицо Сегодня, 17:57
    Цитата: МИХАН
    МИХАН Сегодня, 16:53 ↑ Новый
    Все грозят и грозят...а тут им еще запад 1 млрд выделил..Будем воевать!
    Наши русские дружины уже давно рвутся в бой! Давайте свидомые за своего Вальцмана и Коломойского..!

    Ага диван не забудь взять с собой в дружину.
    частное лицо
  27. Ныробский Сегодня, 17:57
    9 марта, после продолжительной 4-х летней болезни, не приходя в сознание - Уркаина пригрозила России санкциями... crying
    Ныробский
  28. alekc75 Сегодня, 18:02
    пора перестать на этом сайте выставлять тот бред что несёт окраина!!!!
    alekc75
  29. СКАД Сегодня, 18:26
    Если Владимир Путин в Крыму примет участие в энергичном молодежном флешмоде то одна половина планеты будет стоять на ушах,другая половина-по стойке смирно!
    СКАД
  30. Товарищ Берия Сегодня, 18:29
    Россия нарушает Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной), подписанный в 1997 году.


    Честно говоря, вызывает недоумение цепляние нашего руководства за прошлые Договоры.
    Уже и Россию Украина официально объявила агрессором, а мы с ними все сюсюкаемся.
    Надо денонсировать или временно приостановить все договоры с Украиной, пока в свидомых мозгах не наступит просветление.
    Товарищ Берия
  31. Стройбат запаса Сегодня, 18:32
    По словам Зеркаль, Россия нарушает Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной), подписанный в 1997 году.

    Позволю себе напомнить этой зеркалке, что именно их усраина именует Россию "страной-агрессором", что как-то не стыкуется с "Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной". Так что пусть заткнёт плевательницу и пойдёт приборкой займётся.
    Стройбат запаса
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 19:13
      Сей басни –такова мораль
      Свихнулась ихняя -зеркаль
      Tatanka Yotanka
  32. Metallurg_2 Сегодня, 19:12
    Охренеть, теперь никто из них ни на Укропию, ни в Прибалтику не въедет...
    Metallurg_2
  33. Влад5307 Сегодня, 19:53
    Кроме того, Зеркаль пригрозила последствиями тем жителям Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования.

    ВО-во против этих хитро-хохложопых крымчан надо вводить санкции, а то уселись на два стула, да еще и диверсантов "подкармливают"! laughing
    Влад5307
  34. Machete Сегодня, 21:05
    Интересно: кто кого газа лишает? Они нас?
    И чьи санкции по кому больше ударят?
    Клоуны.
    Machete
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