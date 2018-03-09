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Украина пригрозила России санкциями за выборы президента в Крыму
Киев пригрозил Москве санкциями за проведение выборов президента России в Крыму. Слова заместителя министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елены Зеркаль передает РИА Новости.
По словам Зеркаль, Россия нарушает Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной), подписанный в 1997 году.
Она заявила, что санкции введут в отношении тех представителей власти Крыма, которые будут способствовать проведению выборов российского президента на полуострове. Кроме того, Зеркаль пригрозила последствиями тем жителям Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования.
Зеркаль напомнила про последствия, коснувшиеся лиц, помогавших в проведении выборов в Госдуму в 2016 году. По ее словам, тогда «сработала договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей в санкционные списки».
По словам Зеркаль, Россия нарушает Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной), подписанный в 1997 году.
Она заявила, что санкции введут в отношении тех представителей власти Крыма, которые будут способствовать проведению выборов российского президента на полуострове. Кроме того, Зеркаль пригрозила последствиями тем жителям Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования.
Зеркаль напомнила про последствия, коснувшиеся лиц, помогавших в проведении выборов в Госдуму в 2016 году. По ее словам, тогда «сработала договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей в санкционные списки».
Использованы фотографии: РИА Новости
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