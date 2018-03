Назойливый террор с неба

По материалам сайтов:

Недавние инциденты, включая использование небольших вражеских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) террористическими организациями в Сирии и Ираке, как и регулярными армиями в восточной Украине, в сочетании с бурно развивающейся промышленностью, занимающейся изготовлением БЛА вне границ НАТО, подняли серьезные вопросы касательно того, подготовлены, организованы и оснащены ли вооруженные силы соответствующим образом, чтобы успешно бороться с ними у себя в странах и за их пределами.Способность самопровозглашенного Исламского государства (ИГ, запрещено в РФ) сбрасывать целенаправленно взрывчатые вещества с воздуха означает новый вызов для вооруженных сил, участвующих по определению ООН в «одной из самых крупных городских битв со времен Второй мировой войны». Один из командиров подразделения ООН в Ираке сообщил, что есть доказательства того, что боевики ИГ крепили небольшие боеприпасы к квадрокоптерам, стремясь причинить ущерб местной армии, пытавшейся взять обратно Мосул.В июле 2017 года министерство обороны США запросило у Конгресса дополнительные 20 миллионов долларов на борьбу с угрозой применения ИГ беспилотных аппаратов. Директор Организации по борьбе с самодельными взрывными устройствами Майкл Шилдс сообщил, что сохраняется «чувство крайней необходимости в оснащении американских военных противодроновыми технологиями».Ограниченные возможности военных по обнаружению, идентификации, отслеживанию и нейтрализации малоразмерных БЛА способствовали усилению их тактической и оперативной уязвимости. Солдаты и их командиры столкнулись с серьезной проблемой, за решение которой взялись исследовательские организации и конструкторские бюро, предложив практические варианты для дальнейших испытаний и развертывания, что привело к появлению ряда инновационных решений по обнаружению, идентификации и уничтожению средств нападения подобного типа. Впрочем, разработка специфических требований для проектантов и производителей осложняется неопределенностью характера этой угрозы.Тем не менее, были разработаны новые системы борьбы с ней, включая ручное устройство DRONE DEFENDER, которое сбивает дронов на расстоянии 400 метров. Устройство направленной энергии от компании Battelle уже было развернуто в американском контингенте в Ираке. Оно нарушает управление беспилотником, подавляя его так, что исключена не только дистанционная работа, но и детонация боеприпасов на борту, тем самым дрон получает минимальные повреждения и не создает угрозы общественной безопасности. Устройство DRONE DEFENDER использует некинетический принцип защиты воздушного пространства от небольших квадро- и гексакоптеров, не нарушая работу систем безопасности. Легкая система с интуитивным интерфейсом не требует длительного обучения. Она мгновенно нарушает работу дрона, используя два метода: срыв работы дистанционного управления или системы GPS.В демонстрационных показах «Black Dart» 2016 приняли участие 25 государственных организаций, 1200 человек и более 20 вариантов беспилотных авиационных комплексов с целью тестирования технологий обнаружения, идентификации, отслеживания и нейтрализации БЛА. Участники этого события имели возможность согласовать работу различных систем, поделиться информацией о новейших разработках противодроновых возможностей, оценить и усовершенствовать существующие системы. Сценарии «Black Dart» обеспечили для ракетных эсминцев ВМС США реалистичные условия по сопровождению беспилотников, запускаемых с авиабазы Эглин во Флориде. В начальных сценариях маршруты БЛА были известны всем операторам, что позволило подтвердить настройки всех систем и сенсоров и действия операторов. В продвинутых сценариях маршруты беспилотников были неизвестны, что повышало реализм процесса обучения.Беспилотники управлялись с надувных лодок, находившихся в двух морских милях от кораблей; в морских условиях проверялась работа сенсоров и систем слежения на разных дальностях и высотах. Мероприятие «Black Dart» планировалось, координировалось и контролировалось организацией по противовоздушной и противоракетной обороне JIAMDO (Joint Integrated Air and Missile Defense Organisation).Среди решений, показанных во время события «Black Dart» стоит отметить мобильное приложение для идентификации БЛА разработки компании Northrop Grumman - Mobile Application for UAS Identification (MAUI). Чак Джонсон, руководитель подразделения Northrop Grumman Mission Systems, сказал, что «Распространение угрозы БЛА вызывает все большие озабоченности. В современных, очень сложных боевых сценариях, свидетелями которых мы являемся, пользователям необходимые такие инновационные и гибкие возможности, как например, загоризонтное обнаружение и некинетическое поражение, которые можно быстро интегрировать в уже развернутые системы».MAUI - это мобильное акустическое приложение, работающее на сотовых телефонах с системой Android. Он использует микрофон телефона для обнаружения дронов, относящихся к Группе 1, то есть массой менее 9 кг, летающих на высотах ниже 360 метров и медленнее 100 узлов (183 км/ч). Программное решение MAUI, загружаемое в коммерческие мобильные устройства, обеспечивает загоризонтное обнаружение и идентификацию беспилотников в шумной окружающей обстановке.Радиочастотная система DRAKE (Drone Restricted Access Using Known EW) также разработки компании Northrop Grumman воздействует электронным способом на дроны Группы 1. На примере DRAKE продемонстрирована осуществимость переориентирования отработанной технологии борьбы с самодельными взрывными устройствами (СВУ) под противодроновые задачи при одновременной защите своих каналов связи.Противодроновые учения также включены в программу боевой подготовки американского флота COMPTUEX (Composite Training Unit Exercises), которую должна пройти каждая авианосная ударная группа (АУГ) перед своим развертыванием. «У нас есть различные системы, способные бороться с БЛА, и важно, что мы наращиваем наш профессионализм в этой инновационной и высокотехнологичной сфере», - сказал адмирал Джесс Уилсон, командующий АУГ 10, в состав которой входит авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». Это признание, высказанное на столь высоком уровне во время выполнения АУГ программы COMPTUEX, является первым в своем роде. «С развитием технологии дронов, которые могут использоваться для атаки или сбора информации о надводных судах, противодроновые задачи становятся особенно важными для защиты флота», - считает Патрик Данн из вертолетной эскадрильи HSC 7.Учения по борьбе с дронами, в результате которых был сбит беспилотник, включали различные средства. «Мы работали как легкое звено, используя вертолет MH-60R SEAHAWK с корабля HSM-74 для поиска, отслеживания, идентификации и затем направления вертолета MH-60S из эскадрильи HSC-7 для перехвата цели», - рассказал Данн. Стрелок экипажа вертолета огнем из 12,7-мм пулемета сбил этот дрон.Цель учений заключалась в том, чтобы использовать опыт проведения «Black Dart» и применить его в работе АУГ, в которую входят авианосец, крейсеры, эсминцы и почти 80 самолетов. В реальной боевой обстановке авиационное крыло авианосца совместно с крейсерами и эсминцами смогло отследить, идентифицировать и затем провести кинетическую атаку на этот БЛА. Эта отработка боевых действий оказалась успешной не только за счет использования результатов предыдущих тестов и экспериментов, но также за счет проверки правильности тактических приемов и методов. Отработав эти приемы и методы, которые были разработаны с учетом опыта «Black Dart», ударная группа подтвердила, что без проблем может бороться с угрозой БЛА.Американский флот также находится в поисках краткосрочных технологических решений по борьбе с небольшими дистанционно управляемыми летательными аппаратами, угрожающими его кораблям, базам и другим объектам. По словам представителя Центра разработки надводного вооружения ВМС в Дальгрене. исследователи изучают «готовые к развертыванию, отработанные противодроновые возможности, которые могли бы защитить объекты флота и береговой охраны в континентальной части США».В рамках программы борьбы с беспилотниками оцениваются кинетические и некинетические варианты для нейтрализации вражеских или подозрительных аппаратов, относящихся по классификации министерства обороны США к Группам 1 и 2, в которые входят платформы массой до 24,9 кг. По данным запроса информации от декабря 2017 года, силам обеспечения безопасности флота необходимы «эффективные, надежные, погодоустойчивые, простые в управлении, с простым обслуживанием противодроновые системы для территориальной и точечной защиты».Во время соревнований Air Force Research Laboratory Commanders Challenge 2017, проходивших в Национальном центре безопасности в Неваде, ударный дрон с прикрепленной сеткой, входящий в состав противодроновой системы, разрабатываемой группой инженеров с авиабазы Райт-Паттерсон, перехватил своей сетью гексадрон DJI S1000 (фото внизу). Группам участников было дано шесть месяцев на разработку законченной противодроновой системы, способной помочь в защите военных баз. Для обнаружения беспилотников в этой системе кроме ударного дрона используются камера и лазерный дальномер.В соревнованиях Air Force Research Laboratory Commanders Challenge была показана еще одна противодроновая система - дрон TART S6, оборудованный пейнтбольным ружьем, которое отстреливает снаряды с сетками вокруг подозрительного беспилотника. В этой системе, разработанной группой инженеров с авиабазы Хэнском, используется радар, устройства постановки помех и собственно сам дрон TART S6.Радар и устройство глушения сигналов, интегрированные в еще одну противодроновую систему, созданную группой разработчиков с авиабазы Киртленд, отследили дрон PHANTOM 4, получив реальную возможность нейтрализовать его за счет постановки помех и поимки сетью. Пушка (сетемёт) NET GUN X1, выбрасывающая сеть, представляет собой недорогое, простое в использовании средство активного сдерживания, которое позволяет вооруженным силам или правоохранителям захватывать дроны на дистанции до 15 метров.Легкий, небольшой и компактный сетемёт, сертфицированный для сетей двух разных типов, без проблем может быть развернут в любом подразделении для борьбы с нежелательными дронами. Захват дрона позволяет оперативно взять ситуацию под контроль и передать его затем экспертам-криминалистам, которые могут определить его оператора.Группа с авиабазы Робинс продемонстрировала свою систему, «обстреляв» дрон VORTEX 250 струей из водяной пушки. Это многоуровневая система, которая для обнаружения и идентификации использует радар и камеру. Также в нее входит поисково-ударный дрон для перехвата и водяная пушка для сбивания подозрительных беспилотников.Противодроновые решения с применением сетей завоевывают все больше доверие. С целью оценки уровня технологии Агентство по снижению угроз министерства обороны США выступило спонсором соревнований по противодействию беспилотникам C-UAS Hard Kill Challenge, которое было проведено в феврале 2017 года на полигоне Уайт-Сэндс. Среди продемонстрированных систем был и ручной сетемёт SKYWALL 100 производства британской компании OpenWorks Engineering с оценочной дальностью действия 100 метров. Переносная пусковая установка отстреливает сеть, которая накрывает беспилотник и затем аккуратно опускает его на парашюте на землю.Система была испытана на нескольких беспилотниках самолетного и вертолетного типов в обстановке близкой к реальной. Несколько дронов были пойманы в сети SKYWALL и благополучно спущены на землю на парашюте SP40. Пойманные дроны затем возвращались в группу по испытаниям для повторного участия в конкурсе. Компания OpenWorks разрабатывает автоматизированную противодроновую систему SKYWALL 300 большей дальности, а также снаряд с сетью SP40-ER, который сможет ловить подозрительные дроны на дистанции до одного километра.Рынок противодроновых систем также привлекает большое внимание крупных американских и европейских компаний, включая Rheimetall и Airbus. Rheinmetall Defence Electronics продемонстрировала противодроновую лазерную систему корабельного базирования, представляющую собой башенку с четырьмя высокоэнергетическими лазерами. По сообщениям, лазерная установка, работающая по принципу пулемета Гатлинга, может сбить дрон на дистанции 500 метров; четыре 20-кВт лазера, работая одновременно, генерируют луч мощностью 80 кВт и могут сбить дрон и детонировать любое вооружение на его борту.Фирма Hensoldt, подразделение Airbus DS Electronics and Border Security, к своему семейству противодроновых систем добавила переносную систему постановки помех, которая обнаруживает незаконное вторжение небольших дронов над критически важными зонами и осуществляет радиоэлектронное подавление, минимизируя риск косвенного ущерба. Новейшим дополнением к продуктовой линейке модульных противодроновых систем XPELLER является легкая система глушения разработки ее южноафриканского подразделения GEW Technologies.Компания Airbus также подписала соглашение о сотрудничестве с американской Dedrone по системе противодействия БЛА, которая объединяет сенсорные данные от различных источников с новейшими технологиями слияния данных анализа, сигналов и глушения.Одним из оптимальных решений для обеспечения маловысотной безопасности является cистема DroneTracker фирмы Dedrone. Она состоит из мультисенсорного блока (стационарного или портативного), радиочастотного сенсора (в виде отдельного модуля), а также обновляемого программного обеспечения для обработки сигналов. Интегрированные в нее технологии позволяют определить точный тип дрона, маршрут полета, его владельца, где находится оператор и, в некоторых случаях, что он видит.С распространением небольших беспилотников вертолетного типа, которые можно легко купить в Интернете, эпоха летающих СВУ становится реальностью и защита от них потребует значительных усилии и ресурсов как промышленности, так и военных.