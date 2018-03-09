21:33 09 марта

США открывают новый фронт борьбы с Россией

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что западные санкции против нашей страны введены навсегда. По его словам, санкции – это реакция на усиление РФ, и сняты они будут только в случае, если российское государство снова станет слабой. Однако, по нашему мнению, Рогозин заблуждается в том, что причиной отмены санкционных ограничений может стать лишь наша слабость.

Возьмем, к примеру, Ливию. Санкции в отношении Каддафи были введены в 2011 году. После чего последовала военная интервенция западных стран, которая фактически уничтожила государство. Страна раздроблена, идет война, который не видно ни конца ни края. Казалось бы, главная угроза "американской демократии" устранена и санкции можно снимать. Но не тут то было. Хотя рад ограничений по линии ООН и был снят, большинство санкционных мер остается в силе и по сей день.

Это лишь подтверждает тот факт, что даже радикальное ослабление страны не гарантирует потепления отношений с Западом.




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Комментарии 9

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  1. Sadko88 Сегодня, 17:05
    Любое объявление войны лучше внезапного нападения. Слава Богу! :-)
    Sadko88
  2. собаковод Сегодня, 17:19
    В продолжение примера о Ливии - с замороженных счетов Каддафи в швейцарских банках пропало около 11 млрд. долларов! Демократия, однако...
    собаковод
  3. mavrus Сегодня, 17:25
    Только непонятно, а какого... лешего мы-то вляпались в санкции против Кореи.
    mavrus
  4. svp67 Сегодня, 17:30
    По его словам, санкции – это реакция на усиление РФ, и сняты они будут только в случае, если российское государство снова станет слабой
    Лишний раз убедился в его "неумности"... Если им удастся ослабить нынешнюю Россию, то следующим шагом будет её РАСЧЛЕНЕНИЕ. И они это не скрывают и будут дробить Россию, пока она вновь не превратится в Московию.
    svp67
  5. solzh Сегодня, 17:34
    Рогозин прав, говоря, что: "западные санкции против нашей страны введены навсегда." Нам, возможно, как-никогда в истории нашего государства, нужны сильные и мощные вооружённые силы и крепкая экономика, ориентированная на внутреннего производителя.
    solzh
  6. Ураган70 Сегодня, 17:36
    Цитата: svp67
    По его словам, санкции – это реакция на усиление РФ, и сняты они будут только в случае, если российское государство снова станет слабой
    Лишний раз убедился в его "неумности"... Если им удастся ослабить нынешнюю Россию, то следующим шагом будет её РАСЧЛЕНЕНИЕ. И они это не скрывают и будут дробить Россию, пока она вновь не превратится в Московию.

    Выпейте водки и гоните прочь ваши стереотипы! О чем статья? Как вы еще батуты не вспомнили, да сына? Психолог диванный, самому то не надоело лить на всех и каждого? Повторюсь, для вас специально- в статье не обсуждается чья то личность, статья о противостоянии двух стран!
    Ураган70
  7. emwave Сегодня, 17:44
    Санкции и слабая страна - оксюморон. Посмотрите на Украину - по-факту, полный сателлит НАТО. Нужны в( на) Украине санкции, если страна плотно лежит под хозяевами?
    В случае ослабления санкции будут не нужны - можно что-либо брать и давать без соблюдения норм международного права, втихую.
    Санкции - всё-таки категория международного права, несмотря на их нынешний абсурд. По первоначальной идее, принятие санкций имеет вид "международного остракизма".
    emwave
  8. Beltasir Matyagu Сегодня, 20:06
    Государство станет слабой. Государство существительное средний род. Оно. Слабая - женский род. Учить Русский язык.
    Beltasir Matyagu
  9. Sadko88 Сегодня, 20:45
    Цитата: Beltasir Matyagu
    Государство станет слабой. Государство существительное средний род. Оно. Слабая - женский род. Учить Русский язык.

    Рекомендовать учить не зная предмета smile
    Sadko88
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