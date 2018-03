Сетчатые экраны TNO RPG Constrictor (Нидерланды)

Сеть RPG Constrictor Mk I



Вряд ли стоит в очередной раз напоминать, что броня подавляющего большинства современных боевых машин не обеспечивает защиту от противотанковых боеприпасов. Также реактивные гранаты могут представлять опасность для различных построек. Для повышения живучести техники применяются разнообразные дополнительные средства, в том числе навесные экраны. До недавнего времени дополнительные экраны имели жесткую решетчатую конструкцию и состояли из множества горизонтальных планок или прутков. В последние годы на рынке появились экраны на основе мягкой сетки. В частности, нидерландская компания TNO Defence, Security and Safety предлагала клиентам системы семейства RPG Constrictor.Компания TNO Defence, Security and Safety занимается исследованиями и практически применимыми проектами в различных областях, связанных с защитой и безопасностью. Среди прочего, она изучает вопросы материаловедения и внедряет свои разработки в военно-технической сфере. В начале прошлого десятилетия специалисты TNO, выполняя заказ министерства обороны Нидерландов, занялись тематикой облегченных навесных противокумулятивных экранов для военной техники и объектов инфраструктуры. Всего за несколько лет ученые и конструкторы изучили актуальную проблему и предложили свой вариант ее решения.Уже в 2003 году состоялась первая демонстрация перспективного сетчатого экрана под названием RPG Constrictor Mk I. В этом проекте специалисты TNO использовали уже известные идеи, для реализации которых были применены собственные наработки в области материаловедения. Компания самостоятельно разработала синтетический материал для изготовления сетки, а также нашла оптимальный вариант переплетения нитей и тросов, обеспечивающий требуемую прочность.По известным данным, в основе проекта «РПГ-Констриктор» лежала специальная синтетическая нить высокой прочности. Из отдельных нитей сравнительно небольшого диаметра предлагалось плести тросы достаточной ширины. Из отдельных тросов формировалась сеть необходимого размера. Ячейки такой сетки имели форму вертикально ориентированного ромба, по углам которого находились сравнительно крупные узлы. Очевидно, узлы предполагалось использовать не только для обеспечения прочности сети, но и в качестве дополнительного средства поражения боеприпаса.Проекты семейства RPG Constrictor предусматривают установку сети на раму требуемой конфигурации. Рамы нужных форм и размеров можно монтироваться на бронемашину или иной объект, нуждающийся в защите от противотанковых гранат. Обеспечено формирование навесной защиты любой необходимой конфигурации. Утверждалось, что сетчатые экраны обеспечивали защиту не хуже металлических решеток, но при этом отличались в разы меньшим весом.Принцип действия сети RPG Constrictor достаточно прост. Столкнувшись с переплетенными тросами, противотанковый боеприпас должен либо сработать, либо получить повреждения. В первом случае подрыв происходит на неоптимальном расстоянии от брони, и кумулятивная струя наносит ей меньшие повреждения. Также столкновение может привести к деформации боеприпаса, вплоть до невозможности его правильного срабатывания. По всей видимости, прочность сетки соответствует силе предполагаемого удара, а наличие крупных узелков приводит к дополнительному воздействию на боеприпас.Система TNO RPG Constrictor Mk I прошла испытания в 2003-2004 годах и получила хорошие отзывы. Вскоре ее рекомендовали к применению в войсках. По известным данным, в 2004 году некоторые боевые бронированные машины армии Нидерландов, использовавшихся в Ираке, получили новые сетчатые экраны. Таким образом, армия получила возможность опробовать новую защиту в реальных условиях, а также сравнить ее с более привычными «решетками».В том же 2004 году было реализовано предложение о применении изделий «РПГ-Констриктор» на стационарных объектах. Рамы с натянутыми сетками устанавливались на различные сооружения, в первую очередь на постройки блокпостов, наблюдательные пункты и т.д. Среди прочего, такую защиту получили некоторые постройки на территории посольства Нидерландов в Багдаде. Сетчатые экраны для зданий отличались от применяемых на технике только размерами и способами крепления на защищаемом объекте.Точные сведения о боевом применении бронетехники с экранами «РПГ-Констриктор» первой версии отсутствуют. При этом известно, что нидерландским машинам приходилось сталкиваться с противником. Возможно, вооруженные формирования противника использовали противотанковое оружие, но потери техники от него отсутствовали.Тем не менее, как показали дальнейшие события, изделие RPG Constrictor Mk I не в полной мере устроило создателей и заказчиков. В частности, были выявлены определенные затруднения и проблемы при использовании сеток в качестве дополнительной защиты стационарных сооружений. В 2006 году компания TNO Defence, Security and Safety поставила вооруженным силам Нидерландов первые экземпляры экранов типа RPG Constrictor Mk II. Новый проект, согласно официальной информации, учитывал опыт эксплуатации систем Mk I. Кроме того, его оптимизировали для решения одной из основных задач.Известно, что в экранах «РПГ-Констриктор» второй версии использовалась доработанная сеть. Изменился как состав применяемой синтетической нити, так и способ плетения тросов с последующим их соединением в сеть. Также были доработаны средства установки сетки на защищаемый объект. В первую очередь, появилась улучшенная версия металлических рам, предназначенных для монтажа на зданиях. Ранее специалисты выяснили, что для эффективной защиты построек нужны рамы и кронштейны особой конструкции.В 2006 году сетчатые экраны RPG Constrictor Mk II были отправлены в Афганистан, где должны были использоваться нидерландскими военными. Насколько известно, такие поставки позволили переоснастить наблюдательные пункты башенной конструкции, блокпосты и другие объекты армии. Уровень защищенности объектов заметным образом повысился. Сведения о монтаже сеток второй модификации на бронетехнику отсутствуют. По всей видимости, с задачей защиты боевых машин прекрасно справлялись и изделия Mk I.В 2009 году компания-разработчик представила новый вариант сетчатого экрана, получивший обозначение RPG Constrictor Mk III. Согласно открытым данным, специалисты TNO вновь предложили улучшенный вариант волокна, предназначенного для плетения тросов и изготовления сеток. Кроме того, в этом проекте были реализованы некоторые другие идеи, направленные на повышение защищенности техники. Так, были найдены новые варианты монтажа сети, способные улучшить ее боевые характеристики.Сетчатые или режущие экраны всегда устанавливаются на некотором удалении от брони машины-носителя. Известно, что подрыв кумулятивной боевой части на экране резко сокращает ее бронепробиваемость, но не исключает риск поражения бронемашины. Ослабленная кумулятивная струя может сохранять энергию, достаточную для пробития сравнительно тонкой бортовой или кормовой брони. Перед созданием третьей версии сетчатого экрана конструкторы фирмы TNO тщательно изучили такие особенности противотанкового оружия и смогли найти способы противодействия ему.В проекте RPG Constrictor Mk III, предусматривались серьезные нововведения. Так, новые тросы из усиленной нити предлагалось сплетать иным образом. Теперь сеть представляла собой клетчатую структуру с квадратными ячейками. По углам последних отсутствовали выраженные узлы. Кроме того, квадратные ячейки теперь ориентировались по горизонту, что позволяло быстро и просто отличить третью версию экрана от двух предыдущих. Сеть необходимого размера, соответствующего будущему месту установки, предлагалось дополнять текстильной окантовкой требуемой прочности. На последней должны были помещаться средства для соединения с несущими устройствами.Для защиты вертикальных поверхностей машины-носителя – лба, бортов или кормы – сеть следовало устанавливать на новые крепления. Проект предлагал использование вертикальных стоек с быстроразъемными креплениями для установки сети. Сами стойки при помощи П-образных опор следовало монтировать на корпусе носителя. Количество и конфигурацию стоек для подвески сетей заказчик и разработчик могли определить в соответствии с параметрами оснащаемой бронемашины.Согласно первым сообщениям компании TNO, новый вариант сетчатого экрана разрабатывался без привязки к конкретному образцу бронетехники. Впрочем, к тому времени уже существовал заказ на производство серийных экранов, совместимых с одной из существующих машин. В качестве первого носителя сетей RPG Constrictor Mk III была выбрана гусеничная боевая машина пехоты YPR 765. Интересно, что демонстрировавшиеся образцы такой техники, оснащенные новыми сетями, не получили полную всеракурсную защиту. На них монтировали не более нескольких сеток, прикрывавших крышу, борта и корму десантного отделения.В 2009 году представители компании TNO Defence, Security and Safety упоминали переговоры сразу с двумя зарубежными заказчиками. Утверждалось, что по результатам консультаций того времени могли быть проведены испытания, способные открыть сеткам дорогу в иностранные армии. Кто именно проявил интерес к оригинальной нидерландской разработке – не уточнялось. До начала испытаний компания-разработчик намеревалась проработать с зарубежными партнерами вопрос адаптации средств монтажа сетки на иностранную технику.К концу прошлого десятилетия сетчатые экраны TNO RPG Constrictor трех модификаций успели найти применение в сфере защиты объектов инфраструктуры и боевых бронированных машин. Авторы проекта не остановились на этом, и начали изучать новые сферы применения специальных сетей. В том же 2009 году утверждалось, что свой интерес к легким противокумулятивным экранам проявили некие компании из сферы морских перевозок. Грузовые суда нередко вынуждены проходить районы с повышенной активностью пиратов, и потому нуждаются в пассивных средствах защиты от стрелкового оружия или более серьезных систем.Интерес зарубежных армий и судовладельцев, по-видимому, так и не привел к реальным результатам. В течение нескольких следующих лет компания TNO неоднократно показывала сетчатые экраны на разных военно-технических выставках, но затем убрала их из своих экспозиций. Вооруженные силы Нидерландов продолжили эксплуатацию сеток RPG Constrictor нескольких модификаций на стационарных объектах и бронетехнике, но, насколько известно, уже не планировала заказывать новые изделия такого рода. Кроме того, несмотря на получение более простых и легких систем, армия не отказалась от имеющихся решетчатых экранов.Сведения о зарубежных заказах отсутствуют. В 2009 году руководство компании TNO Defence, Security and Safety упоминало о переговорах с армиями двух иностранных государств, но, как выяснилось позже, они ни к чему не привели. Экспортные контракты не подписывались. То же произошло и с упоминавшимся проектом сеток для защиты морских судов.Получив всего несколько заказов от собственной армии, но не сумев вывести их на международный рынок, компания TNO прекратила развитие сетчатых экранов для бронетехники и зданий. Специалисты фирмы сосредоточились на новых проектах средств защиты, пригодных для использования в разных сферах. Сейчас компания предлагает иные решения, направленные на повышение живучести сухопутных бронемашин, кораблей и судов, наземных сооружений и т.д.Проект TNO RPG Constrictor не является единственной разработкой своего рода. Ряд других организаций из разных стран в разное время пытался создать свою версию сетчатой дополнительной защиты. Почти все такие проекты закончились с похожими результатами. Сетки, при равных характеристиках защиты, оказывались значительно легче металлических решеток, но их живучесть оставляла желать лучшего. Кроме того, в некоторых случаях речь шла о большей стоимости сетчатого изделия.По всей видимости, нидерландские экраны имели те же особенности, что и зарубежные системы аналогичной архитектуры. При малой массе и относительной простоте эксплуатации, изделия «РПГ-Констриктор» должны были иметь характерные проблемы. Так, любой сетчатый экран не может справиться с тандемной кумулятивной боевой частью, а также никак не улучшает баллистическую защиту техники. Кроме того, подрыв подлетающей гранаты может вывести из строя крупный участок экрана, ухудшив дополнительную навесную защиту бронемашины. Подобные проблемы сохраняются вне зависимости от типа защищаемого объекта.По результатам испытаний и длительной эксплуатации в условиях реальной горячей точки армия Нидерландов решила отказаться от дальнейшего развития сетчатых экранов разработки TNO. Зарубежные страны интересовались такими изделиями, но не стали закупать их. За отсутствием реальных перспектив интересный проект был закрыт. Впрочем, такой исход не является характерным для всего направления в целом. Сетчатые экраны других моделей, разработанные иными компаниями, продолжают развиваться и находят применение в армиях мира.