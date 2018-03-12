09:56 12 марта

Почему Прибалтика с радостью встретила советскую власть?

В 1940 году независимые государства Прибалтики – Литва, Латвия и Эстония – прекратили свое существование и вошли в состав Советского Союза на правах союзных республик – Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР соответственно. Этому событию предшествовал ввод советских войск на территорию Прибалтики. Он начался еще в 1939 году, когда республики сохраняли свою политическую независимость, но в силу изменившейся обстановки были вынуждены заключить пакты о взаимопомощи.

Согласно пактам о взаимопомощи, прибалтийские страны предоставляли Советскому Союзу доступ к своим портам и соглашались на размещение советских войск на своей территории. 18 октября 1939 года советские войска ввели в Эстонию, где разместились 65-й особый стрелковый корпус и Особая группа ВВС. 29 октября в Латвию ввели части 2-го особого стрелкового корпуса и 18-й авиационной бригады, а в ноябре – декабре в Литву вошли 16-й стрелковый корпус, 10-й истребительный и 31-й скоростной бомбардировочный авиационные полки.

Сегодня во всех без исключения прибалтийских государствах события того времени воспринимаются и оцениваются однозначно – как советская оккупация, большая национальная трагедия. Созданы целые мифы о том, как Советский Союз вероломно оккупировал прибалтийские республики, ликвидировал их политические системы, уничтожил офицеров, чиновников и предпринимателей и установил жесткую диктатуру. Но это – современные и очень тенденциозные оценки, отражающие точку зрения определенных слоев населения этих стран. «Правда» не бывает универсальной - у латышского крестьянина и латышского промышленника, литовского землевладельца и литовского батрака, эстонского предпринимателя и эстонского безработного она была разной.


Почему Прибалтика с радостью встретила советскую власть?


Значительная часть литовцев, латышей и эстонцев встречали советских солдат с цветами и это – не советская пропаганда, а исторический факт. Никакого ожесточенного сопротивления советским войскам, как это могло быть в случае настоящего вторжения и оккупации, ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии никто не оказал. Хотя у этих стран были армии, были мужчины, прошедшие в них службу, были полицейские, но вся операция по вхождению трех республик в СССР прошла исключительно мирно. Разве так бывает во время настоящей оккупации?

Что представляла собой Прибалтика до вхождения в состав Советского Союза? Три республики, появившиеся в результате распада Российской империи, было сложно назвать процветающими государствами. Учитывая их размеры, численность населения, отсутствие серьезных природных ресурсов, прибалтийские государства были обречены оставаться на задворках Восточной Европы.

Так, для Литвы 1930-х годов, о чем пишет Жильвинас Буткус, было характерно колоссальное социальное расслоение. На одном полюсе находились те немногочисленные литовцы, которым действительно жилось неплохо – дворяне, буржуазия, чиновники, статусная интеллигенция, на другом – рабочие, крестьяне, безработные (коих, кстати, насчитывалось в этой маленькой стране целых 200 тысяч человек). Средняя зарплата женщины – работницы, к примеру, составляла всего 70 литов, а прожиточный минимум одного человека был 91,6 лита. Большинство населения страны жило в нищете, причем над простыми рабочими и служащими постоянно висел «дамоклов меч» увольнения. Любой экономический кризис – и рабочих сокращали пачками. Могли, разумеется, выгнать и просто потому, что не понравился хозяину или кому-то из руководства.

Три четверти населения Литвы в то время составляли крестьяне. И это были отнюдь не зажиточные фермеры в уютных домиках, а голодная и озлобленная масса батраков и сельскохозяйственных рабочих, ютившихся в настоящих хижинах – развалюхах, которым не позавидовали бы и жители каких-нибудь африканских колоний того времени. Сельскохозяйственные рабочие были еще более бесправными, чем их городские коллеги, поскольку если в городе можно было хотя бы надеяться на другую работу, то в деревне батраки были лишены такой возможности – куда податься, если на всю деревню, к примеру, один или два зажиточных землевладельца, а остальные жители с трудом выживают на ничтожные заработки.



Когда в современной литературе о «советской оккупации» приводят воспоминания о жизни в досоветской Литве (а также и Латвии, и Эстонии), то, разумеется, забывают добавить, что оставляли эти воспоминания не заводские рабочие, батраки или безработные, которых было большинство населения, а представители интеллигенции, священнослужители, буржуа. Им действительно жилось неплохо, лучше, чем в советское время, и они тяготились тем, что прежняя сытая жизнь, гарантировавшая им «положение сверху», закончилась.

Основная масса рабочих и батраков Литвы была настроена по отношению к существующей власти весьма критически. Поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство литовцев не оказало никакого сопротивления советским войскам. Рядовые жители страны в основной массе если не приветствовали вступление Литвы в Советский Союз, то и не видели в этом ничего плохого, относились равнодушно.

Еще хуже было положение в Эстонии. В этой маленькой стране до половины населения составляли сельскохозяйственные батраки и городские пауперы, бравшиеся за любую работу, чтобы выжить. Тяжелые условия жизни способствовали высокой смертности, распространению туберкулеза и других заболеваний. Разумеется, и медицина, и среднее образование были платными, недоступными как минимум половине населения страны. Безработица в Эстонии ко второй половине 1930-х годов приобрела ужасающие масштабы. Ситуация и в промышленности, и в сельском хозяйстве была такая, что множество работников оставались без работы. Чтобы снизить социальную напряженность и ликвидировать риски бунтов и революций, эстонские власти активно прибегали к практике трудовых лагерей – так называемых «лагерей для бездельников», в которых помещенные туда безработные трудились бесплатно, за еду, под полицейской охраной. Рабочий день в таких лагерях составлял 12 часов, практиковались телесные наказания, а помещали безработных в такие условия на срок от полугода до двух – трех лет. Очень демократично, не правда ли?

Если в Российской империи территория Эстонии представляла собой довольно развитый в экономическом отношении регион с крупными центрами вроде Ревеля (Таллина) и Нарвы, то в 1930-е годы уровень промышленного производства не смог даже приблизиться к дореволюционному. Это, разумеется, объяснялось и тем, что в годы Первой мировой войны немцы вывезли до 70-80% промышленного оборудования, но немаловажную роль играл и фактор политической импотенции эстонских властей, не способных найти эффективные способы реанимировать национальную экономику.

Сейчас многие эстонские авторы пишут о том, что в 1930-е годы наблюдался едва ли не бурный рост экономики страны, однако сами же признают и огромное количество безработных, и другие социальные проблемы. Конечно, Эстония продолжала экспортировать бумагу, мясомолочные продукты, лесоматериалы, но доходы от экспорта шли в карман собственникам предприятий, чиновникам, практически не влияя на средний уровень жизни населения страны. Основная масса эстонцев жила в нищете и поэтому также или приветствовала советскую власть, или нейтрально отнеслась к ее приходу. Если бы простым эстонцам жилось хорошо в их стране, разве они не захотели бы отстоять ее любыми возможными способами? Но нет, эстонцы вполне спокойно встретили советские войска.

Кому уж точно грех жаловаться на «советскую оккупацию», так это Латвии, учитывая роль латышских стрелков в революционных событиях и Гражданской войне в России, активное участие латвийских коммунистов в государственном управлении в Советском Союзе. Говоря об «ужасах ГУЛага», современные латвийские источники забывают о том, что многие видные руководители ВЧК/ОГПУ/НКВД, в том числе и структур, непосредственно отвечавших за места заключения, были как раз выходцами из Латвии.

В межвоенный период Латвия представляла собой, конечно, более развитое, чем Литва или Эстония, но также не лишенное глубочайших социальных проблем государство. В 1934 году, кстати, в стране была установлена диктатура Карлиса Улманиса, который проводил националистическую и авторитарную политику. Действительно, под его руководством латвийская экономика немного оживилась, но на уровне жизни рядовых латышей это отражалось не сильно. Зарплаты оставались низкими, отношение со стороны работодателей – скотским, социальная инфраструктура – недоступной широким слоям населения. Низким оставался и общий уровень культуры и образования. Именно после «советской оккупации» в Латвии начался настоящий расцвет национальной культуры, а Рига превратилась в один из главных культурных и экономических центров всего Советского Союза.

В промышленности Латвии было занято всего 15% населения страны. Это, конечно, было больше, чем в полностью аграрной Литве (там на заводах и фабриках трудились всего 6% населения), но все равно Латвия оставалась страной преимущественно сельскохозяйственной. Огромные земли находились в руках крупных собственников, а количество безземельных крестьян – батраков приближалось к 200 тысячам. Естественно, что положение крестьян, не имевших собственной земли, было очень тяжелым. Они могли либо бежать в город с надеждой устроиться на предприятие, либо идти в батраки к соседскому землевладельцу. Тот, в свою очередь, очень жестко эксплуатировал их труд, прекрасно понимая безысходность положения своих батраков.

Безработных, как и в Эстонии, привлекали к принудительному труду, отправляя на торфоразработки, где условия были каторжными. В современной Латвии любят рассуждать о том, что довоенная страна была чуть ли не цитаделью демократии. Но при диктатуре Улманиса власти Латвии не менее охотно, чем обвиняемый латвийской прессой Советский Союз, использовали принудительный труд. Не только безработные трудились на торфоразработках, но и промышленные рабочие при необходимости отправлялись на сельскохозяйственные работы или лесозаготовки. Тогдашние «латвийские демократы» не видели в этом ничего плохого.

В Латвии проживало многонациональное население, 40% которого не было этническими латышами. Влиятельной группой населения страны были остзейские немцы, владевшие крупными промышленными предприятиями, составлявшие значительную часть интеллигенции и лиц свободных профессий. Многие предприятия принадлежали и еврейским коммерсантам. Русское, латгальское, белорусское население страны находилось в куда более худших условиях.

Когда в 1934 году была установлена националистическая диктатура Улманиса, начался процесс «латвизации» страны. Латышская буржуазия стремилась выбить почву из-под ног своих немецких и еврейских конкурентов, для чего был запущен процесс передачи банков, части предприятий в руки латышских предпринимателей. Одновременно происходила и «латвизация» школьного образования. Положение нелатышских групп населения страны ухудшалось. Естественно, что 40% населения страны – это практически половина ее жителей. И им, в условиях растущего латышского национализма, было очень некомфортно в такой Латвии. Поэтому естественно, что многие из них, как и значительная часть простых латышей, не возражали против ввода советских войск.



Интересно, что приход советских войск положительно воспринимала и часть латышской элиты. Она прекрасно понимала, что раз латыши как нация выжили и даже неплохо жили в Российской империи, то и в Советском Союзе, особенно учитывая советскую национальную политику, смогут сохранить свою идентичность. Как показала практика, они не ошибались – от вхождения в Советский Союз Латвия только выиграла. Кто знает, что было бы, пойди история по другому пути? Латвия могла бы, к примеру, стать частью Германии и за эти десятилетия латышское население подверглось бы тотальной германизации. Возможно, что именно советские войска спасли латышский народ от растворения в «Великой Германии».

Потомки обиженных на Советский Союз представителей правящего класса Латвии сегодня контролируют средства массовой информации этой страны и с удовольствием расписывают «ужасы оккупации» и едва ли не райскую жизнь в досоветской Латвии. Антисоветская позиция, занимаемая сегодня прибалтийскими странами, является одним из компонентов их антирусской и антироссийской стратегии, сформированной под чутким руководством Запада.
Автор: Илья Полонский

Использованы фотографии: https://photochronograph.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. svp67 Сегодня, 06:11
    Почему, почему? Логика жизни у них такая, они всегда "за тех кто побеждает".
    svp67
    1. амурец Сегодня, 07:00
      Цитата: svp67
      Почему, почему? Логика жизни у них такая, они всегда "за тех кто побеждает".

      Вот что пишет в своей книге Ю.Чернов в книге "Война погасила маяки" о жизни в Эстонии в 1940 году:"Еще осенью 1917 года, когда на Моонзунде русские солдаты и матросы вели упорные бои с высадившимся на эстонские острова германским десантом, ему, раненому русскому солдату, удалось избежать плена. Его выходила эстонская женщина. После революции в России власть в Эстонии захватила буржуазия. Возвращение на родину оказалось невозможным. Так и осел на Эзеле бывший солдат 525-го Каргопольского полка. Женился, стал рыбачить. Поселился в Курессаре.
      — Хороший город Курессаре. По-эстонски значит — журавлиный. В центре — замок епископа. Ему лет шестьсот. Там музей сейчас. Пойдете в него — наслушаетесь всяких былей и небылиц.
      Хорош наш город, а на родину, в Петроград, все-таки тянет. Брат у меня на Пороховых остался. Двадцать пять лет не виделись. При старой буржуазной власти о родных в Советском Союзе и не пикни. А теперь, когда в Эстонии победили Советы, обязательно побываю на родине, если война не помешает.
      — Война?! — удивилась Мария Яковлевна. — С кем? С англичанами?
      — Да нет же. С германцами. Хоть с ними и договор о ненападении заключен, а по всему видно — войны не миновать. Да и вашего мужа с товарищами разве напрасно сюда прислали? Они строят батареи по берегу, как и мы в шестнадцатом году…
      Тревожно стало на душе у Марии Яковлевны от этих слов.
      — А как эстонцы относятся к русским?
      — По-всякому. Рыбаки и крестьяне с открытым сердцем новую власть встречают. А кто побогаче да из организации кайцелитов, те с установлением Советской власти через море в Швецию подались. Но дружки их тут затаились и ждут не дождутся, когда германец придет и все станет по-старому…"
      амурец
      1. Hanokem Сегодня, 08:59
        Статья из серии "альтернативная история". Несомненно, что какая-то часть прибалтов с радостью встречала советскую окупацию. Но точно так же какая-то часть русских и украинцев с радостью встречала немецких оккупантов в 1941-1942 годах .
        Hanokem
  2. василий50 Сегодня, 06:56
    При оккупации немцами Прибалтики именно думающую часть уничтожали столь рьяно что численность населения сократилась существенно, не помню в цифрах, но даже побольше чем в современной Прибалтике, и они были убиты, а не отбыли в *эмиграцию*. Потом произошло *присоединение* одобренное абсолютным большинством населения, удивительно что и большая часть *тилигентствующих* тоже радовались и приветствовали. Появилась возможность не только выживать но и жить достойно. Были и недовольные, которых судили и самых оголтелых отстреливали. Кстати до сих пор у прибалтов не публикуют ни количество осуждённых-расстрелянных ни статьи по которым их осуждали-отстреливали. Конечно было их не столь и много, как и тех кто потом служил нацистам, но уж слишком голосистые и велеречивые оказались нанятые их хозяевами литераторы.
    василий50
    1. РУСС Сегодня, 09:24
      Цитата: василий50
      При оккупации немцами Прибалтики именно думающую часть уничтожали столь рьяно что численность населения сократилась существенно

      Но до этого Сталин "почистил " Прибалтику.
      Июньская депортация — серия депортаций, организованных властями СССР с 22 мая по 20 июня 1941 года с западных приграничных территорий страны — присоединённых в результате «польского похода РККА» сентября 1939-го года и дальнейшего присоединения прибалтийских республик к СССР.
      И уже после войны...
      Большая мартовская депортация (операция «Прибой») — депортация части гражданского населения Эстонии, Латвии и Литвы в Сибирь и отдалённые районы Севера, организованная властями СССР в марте 1949 года, в ходе которой было депортировано 94 779 человек.
      РУСС
  3. Ольгович Сегодня, 06:59
    Безусловно, что часть населения Прибалтики, и большая, приветствовали вхождение в СССР,
    Но факт и и то, что через несколько десятилетий БОльшая часть в нем находится не захотела. request
    Ольгович
    1. svp67 Сегодня, 07:03
      Цитата: Ольгович
      Но факт и и то, что через несколько десятилетий БОльшая часть в нем находится не захотела.

      Я скажу больше,в нем не захотели жить и та часть населения, что переехала туда из внутренних районов России, но много ли из них сейчас счастливы?
      svp67
      1. Ольгович Сегодня, 07:23
        Цитата: svp67
        Я скажу больше,в нем не захотели жить и та часть населения, что переехала туда из внутренних районов России, но много ли из них сейчас счастливы?

        Есть такие, но их немного и они всегда считались выродками в среде русскоязычных.
        Именно они живут неплохо, сделав русофобию своей , хорошо оплачиваемой, профессией....
        Ольгович
      2. амурец Сегодня, 07:47
        Цитата: svp67
        Я скажу больше,в нем не захотели жить и та часть населения, что переехала туда из внутренних районов России, но много ли из них сейчас счастливы?

        Так и предприятия Прибалтики, которые в СССР были передовыми, сейчас или исчезли или сбежали за рубеж. "Те немногие высокотехнологичные предприятия, которые тогда, в начале 90-х, сумели избежать гибели, прекрасно работают и сейчас. У меня перед глазами есть наглядный пример: электротехнический завод имени Пегельмана в Таллине, они в основном делали микроэлектронику для военной промышленности. И им удалось в лихолетье приватизировать и сберечь свое конструкторское бюро. Там работало всего с полсотни человек, но они создавали продукцию, пользовавшуюся большим спросом, — им заказывали разные разработки Nokia, Motorola. Сейчас бывшее конструкторское бюро советского завода Пегельмана переехало в США, в Кремниевую долину. Мои родственники-инженеры создают микросхемы для айфонов и зарабатывают очень неплохие деньги", — подчеркивает Алексеев.
        РИА Новости https://ria.ru/world/20171223/1511524024.html
        амурец
        1. Ольгович Сегодня, 07:55
          Цитата: амурец
          И им удалось в лихолетье приватизировать и сберечь свое конструкторское бюро. Там работало всего с полсотни человек, но они создавали продукцию, пользовавшуюся большим спросом

          По разному случилось: в Молдове, например, такое же конструкторское бюро (микроэлектроника) и завод при нем до сих работают по заказам ...МО России. yes
          Ольгович
  4. Vard Сегодня, 07:25
    В техникуме учился... был у нас военрук... перед войной служил в Прибалтике... Рассказывал... призывники приходили босиком... многие мясо именно в армии первый раз в жизни поели...
    Vard
    1. svp67 Сегодня, 07:55
      Цитата: Vard
      Рассказывал... призывники приходили босиком... многие мясо именно в армии первый раз в жизни поели...

      Да трижды в день, да легли спать на белых простынях....было такое, но кто ж это сейчас вспомнит. Это ж все "из под русской палки" было....
      svp67
  5. Серж Горелый Сегодня, 07:31
    Очередная мантра " оне нас очень-очень, сильно- сильно любят, только правильство у них плохое"!!! Ну типа как болгары, черногорцы и примкнувшие к ним братки украинцы.
    Серж Горелый
  6. нивасандер Сегодня, 07:43
    мой дед Мартин Алекс Фон Таузен родился в Туккуме в 1905году, в 1930 с отличием закончил престижную Железнодорожную Академию (имени ея величества Леопольда бла бла бла)в Генте и еле устроился младшим диспетчером в Рижском порту.В 1935 чуть не уволили(не латыш!!!)- пришлось поменять фамилию на Таусинь.К 1940 году он дорос до просто диспетчера с запрплатой в 120 лат , жил в однокомнатной съемной квартире с женой (моя бабушка) и двумя дочерьми(мои тетки).Когда пришли Советы в затхлое болото превратилось в бурлящий муровейник.Кстати все остались на своих местах, но новые начальники Отделов кадров внимательно просмотрели все дела.Дед вызвали в ОК и прямо заявили ,что он не соответствует своей должности, мол такую работу легко делают желторотые выпускники Житомирского желдортехникума.и показали список из 500!!вакансий уровня начальник дистанции ,начальник мастерских и пр пр пр с зарплатой в от 500 до 1500 рублей с квартирой и огородом(голубая мечта бабушки и ее мамы и мамы дедушки).Дед ВЫБРАЛ!!! должность заместителя директора новосибирской дистанции с З/П 900 рублей + надбавки и премии с офисом в центре Новосибирска -участок земли и дом он купил в октябре 1940 в взяв беспроцентный кредит в Госбанке.Мамуля родилась в феврале 1941 года.Когда началась война деду сразу предоставили бронь как железнодорожнику.В 1942 году дед записался добровольцем в 6-й Сталинский Корпус, однако его быстро вычислил и отправили в 9-ю железнодорожную бригаду Волховского Фронта.Ст техник лейтенант Михаил Алексеевич Тауснев погиб 31 августа 1943 года при строительстве моста через реку Назия(бомбежка).
    нивасандер
  7. Fenrir49 Сегодня, 08:25
    Предлагаю автору рассмотреть ещё темы:
    Почему Финляндия без радости встретила советскую власть?
    Почему Чехословакия с радостью встретила нацистскую власть?
    Почему Прибалтика с радостью встретила нацистскую власть?
    Почему Венгрия без радости встретила советскую власть?
    и т.д...
    Fenrir49
    1. влад66 Сегодня, 08:38
      Цитата: Fenrir49
      Предлагаю автору рассмотреть ещё темы:

      Ну так напишите сами, чего на других ио переваливать feel
      влад66
      1. Fenrir49 Сегодня, 09:32
        Цитата: влад66
        Цитата: Fenrir49
        Предлагаю автору рассмотреть ещё темы:

        Ну так напишите сами, чего на других ио переваливать feel

        Талантов не имею таких, мил человек... А подсказать могу. Темы такие же "благодатные", как и текущая.
        Fenrir49
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