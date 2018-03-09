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Захарченко ответил на обвинения в причастности к подготовке терактов
Данные СБУ о планах переворота в Киеве похожи на сценарий дешевого американского боевика, заявил лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.
Ранее глава СБУ Василий Грицак ранее обвинил руководителей ДНР Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Захарченко отметил, что если заявление СБУ является правдивым и на территории Украины находятся люди, которые готовы бороться с действующей властью, то это вызывает у него положительные эмоции.
Ранее глава СБУ Василий Грицак ранее обвинил руководителей ДНР Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира— говорится в заявлении главы ДНР, распространенном на его официальном сайте.
Захарченко отметил, что если заявление СБУ является правдивым и на территории Украины находятся люди, которые готовы бороться с действующей властью, то это вызывает у него положительные эмоции.
Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим. Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами. И эти группы продолжают действовать— отметил Захарченко, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://novorosinform.org/
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