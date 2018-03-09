21:28 09 марта
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Захарченко ответил на обвинения в причастности к подготовке терактов

Данные СБУ о планах переворота в Киеве похожи на сценарий дешевого американского боевика, заявил лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Захарченко ответил на обвинения в причастности к подготовке терактов


Ранее глава СБУ Василий Грицак ранее обвинил руководителей ДНР Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.


С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира
— говорится в заявлении главы ДНР, распространенном на его официальном сайте.

Захарченко отметил, что если заявление СБУ является правдивым и на территории Украины находятся люди, которые готовы бороться с действующей властью, то это вызывает у него положительные эмоции.

Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим. Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами. И эти группы продолжают действовать
— отметил Захарченко, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://novorosinform.org/
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Комментарии 9

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  1. Чичиков Сегодня, 21:02
    Укрошумеры начинают подогревать "публику" Запада, - по заказу сША и его чутким руководством.
    Как это, еще пока не заявили, что в офисе Рубана, обнаружены материалы, свидетельствующие о причастности России, списки...
    Чичиков
    1. LSA57 Сегодня, 21:21
      Цитата: Чичиков
      что в офисе Рубана, обнаружены материалы, свидетельствующие о причастности России, списки...

      подписанные лично Шойгу и ВВП. но это уже в следующей серии. "Скучно девушки"
      LSA57
    2. APASUS Сегодня, 21:28
      Цитата: Чичиков
      еще пока не заявили, что в офисе Рубана, обнаружены материалы, свидетельствующие о причастности России, списки

      Найдут удостоверение ФСБ,три комсомольских значка,вымпел ,шашку Буденого и портрет Маркса и Энгельса - все ,доказательная база покушения на Порошенко полная !
      APASUS
  2. 210окв Сегодня, 21:03
    Захарченко не стоило оправдываться.Во первых-не за что.Во вторых-не надо метать бисер перед свиньями.Все равно не оценят.
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 21:20
      Дим , ну вот и дополнительное обоснование к аресту Рубана . Внутренние разборки в 404-ой продолжаются .
      bouncyhunter
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 21:07
    Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим. Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами. И эти группы продолжают действовать
    доля правды конечно есть, но там еще и под кума Путина копают
    Angel_and_Demon
  4. poquello Сегодня, 21:22
    Реальные акты террора организованные официальными службами укропии как-то такого шума не вызывали.
    poquello
  5. К.А.С Сегодня, 21:24
    непоиму почему донецих на Украине называют террористиы? ведь ЛДНРовцы даже петарды не взорвали. а еженедельная граната на Украине это изобретение цеевропейцев.
    К.А.С
  6. German Titov Сегодня, 21:27
    Цитата: Чичиков
    Укрошумеры начинают подогревать "публику" Запада, - по заказу сША и его чутким руководством.
    Как это, еще пока не заявили, что в офисе Рубана, обнаружены материалы, свидетельствующие о причастности России, списки...


    У прапорщика КГБ СССР (абидно слюшай за честных парней из "Конторы") Грицака и не такие козыри в рукаве запрятаны. Завтра найдут удостоверение (думаю лейтенанта ГРУ), ждем. Всё-таки Лавров правильно сказал, "....ть."
    German Titov
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