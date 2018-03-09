09:27 10 марта
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Литва рассчитывает на поддержку Польши во избежание военной изоляции

Литва, опасающаяся военной изоляции от союзников по НАТО в случае возникновения вооруженного конфликта, под которым конечно подразумевается нападение России, рассчитывает на поддержку соседней Польши, заявила президент балтийской республики Даля Грибаускайте.

Литва рассчитывает на поддержку Польши во избежание военной изоляции


Литву и Польшу объединяет общий интерес по реформированию и укреплению коллективной безопасности НАТО для предотвращения военной изоляции региона
- утверждала она во время встречи с находящимся здесь с визитом польским премьером Матеушем Моравецким


При этом Грибаускайте заявила, что следует разработать региональную стратегию усиления военных мер, подготовить детальные оборонительные планы, сформировать региональную систему противовоздушной обороны.

Североатлантическому альянсу необходимо ускорить процедуру принятия решений, повысить боеготовность подразделений и провести реформу размещения штабов НАТО, чтобы они соответствовали реальным угрозам
- сказала Грибаускайте.

В Литве особенно тревожатся по поводу защиты так называемого Сувалкского коридора - стратегически важного участка литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающего к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО. передает ТАСС



Использованы фотографии: https://www.lrp.lt/ru
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Комментарии 45

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  1. Чичиков Вчера, 21:27
    Почему до этих пор "не нашлось" документов, о ее сотрудничестве с КГБ СССР? Отец служил в НКВД, сама, работала в отделе кадров, член КПСС - это факт из биографии.
    Пора декомунизировать, - заигралась!
    Чичиков
    1. Александр War Вчера, 21:33
      Агент КГБ "Магнолия" smile
      Александр War
    2. К.А.С Вчера, 21:37
      это нога.... того кого надо нога!
      интересно как чувствуют себя литовцы в связи с посленими идеями поляков потребовать со своих соседей компенсации! о чем написано в https://topwar.ru/137294-pust-platyat-polsha-name
      rena-postavit-na-dengi-vseh-svoih-sosedey.html
      К.А.С
    3. сибиралт Вчера, 21:40
      После 300 - летнего пребывания в гареме Литва пытается выдать себя девственницей? belay
      сибиралт
      1. LSA57 Вчера, 21:47
        Цитата: сибиралт
        После 300 - летнего пребывания в гареме Литва пытается выдать себя девственницей?

        а все вокруг, (в нате) делают вид, что верят
        LSA57
    4. Zoldat_A Вчера, 22:41
      Цитата: Чичиков
      Почему до этих пор "не нашлось" документов, о ее сотрудничестве с КГБ СССР? Отец служил в НКВД, сама, работала в отделе кадров, член КПСС - это факт из биографии.

      Зато, глядя на послушность, например, Меркелихи, как-то невольно вспоминается её пастор-папа. Её немецко-комсомольская юность (и ведь не последним человеком была!). А там...
      Отец, слышишь, рубит (на исповеди) - а я отвожу (в Штази)....
      А когда обалдевшие от свободы немцы громили архивы Штази и "уничтожали" их - так, думаю, такие бумаги не горят. Лежат себе спокойненько в Лэнгли и надёжно держат фрау Меркель за отвислый зад.....
      Думаю, что насчёт агента "Магнолия" что-то где-то рядом лежит....
      Zoldat_A
      1. LSA57 Вчера, 23:15
        Цитата: Zoldat_A
        А когда обалдевшие от свободы немцы громили архивы Штази и "уничтожали" их - так, думаю, такие бумаги не горят. Лежат себе спокойненько в Лэнгли и надёжно держат фрау Меркель за отвислый зад

        так там и золотой немецкий запас лежит. им даже посмотреть на него не разрешают. в любой момент кислород перекроют
        LSA57
        1. Zoldat_A Вчера, 23:21
          Цитата: LSA57
          Цитата: Zoldat_A
          А когда обалдевшие от свободы немцы громили архивы Штази и "уничтожали" их - так, думаю, такие бумаги не горят. Лежат себе спокойненько в Лэнгли и надёжно держат фрау Меркель за отвислый зад

          так там и золотой немецкий запас лежит. им даже посмотреть на него не разрешают. в любой момент кислород перекроют

          Вот и я про то... Кстати, ходили слухи, что уже не лежит... Это типа как кошку посадить сметану охранять....
          Сергей, hi !
          Zoldat_A
          1. LSA57 Вчера, 23:24
            Цитата: Zoldat_A
            Кстати, ходили слухи, что уже не лежит.

            конечно не лежит. поэтому и не показывают. Китайцы своё востребовали, поскребли, а там вовсе не золото внутри. правда потом без звука заменили. видимо перепутали с кем то
            LSA57
            1. Zoldat_A Вчера, 23:31
              Цитата: LSA57
              Цитата: Zoldat_A
              Кстати, ходили слухи, что уже не лежит.

              конечно не лежит. поэтому и не показывают. Китайцы своё востребовали, поскребли, а там вовсе не золото внутри. правда потом без звука заменили. видимо перепутали с кем то

              Я всё удивляюсь - как СССР жил без подчинения ФРС? Да, были контакты - и Лендлиз был, и до признания Советской России за золото технику поставляли - НО МЫ ВЕДЬ НЕ ЗАВИСЕЛИ ОТ ФРС!!!!!!! На какие деньги Гагарина запустили? А ТОТ САМЫЙ газопровод строили - санкции наложили. Так тоже не умерли....
              Zoldat_A
              1. LSA57 Вчера, 23:46
                Цитата: Zoldat_A
                Я всё удивляюсь - как СССР жил без подчинения ФРС?

                вот именно СССР. а сейчас мы одни. да ещё и 14 остальных против еас играют.
                только сейчас нашёл. не в тему, но остались ещё в уркаине люди
                http://svodki24.ru/1782-mariupol.html
                LSA57
  2. Angel_and_Demon Вчера, 21:27
    В Литве особенно тревожатся по поводу защиты так называемого Сувалкского коридора - стратегически важного участка литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающего к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО.
    а оно нам надо? или опять решила попиарится?
    Angel_and_Demon
    1. bouncyhunter Вчера, 21:38
      Литва рассчитывает на поддержку Польши во избежание военной изоляции

      Иными словами Литва предлагает Польше вместе бояться ? wink
      bouncyhunter
      1. poquello Вчера, 21:47
        Цитата: bouncyhunter
        Литва рассчитывает на поддержку Польши во избежание военной изоляции

        Иными словами Литва предлагает Польше вместе бояться ? wink

        Привет, Паш. Очень напоминает как два комара пытались надышать тепло в ледовой арене.
        poquello
        1. bouncyhunter Вчера, 21:49
          Олег , салют ! hi
          Цитата: poquello
          Очень напоминает как два комара пытались надышать тепло в ледовой арене

          Если троебалты или поленья прочитают твой комментарий - фиг ты к ним въехать смогёшь . Как - переживёшь или сразу в петельку ? wink lol
          bouncyhunter
          1. poquello Вчера, 21:55
            Цитата: bouncyhunter
            фиг ты к ним въехать смогёшь . Как - переживёшь

            ))))))) не замечу, даже халявными золотыми слитками не приманят, чур меня чур
            poquello
      2. LSA57 Вчера, 21:49
        Цитата: bouncyhunter
        Иными словами Литва предлагает Польше вместе бояться ?

        нееее, рыть братскую могилу laughing
        Привет smile hi
        LSA57
        1. bouncyhunter Вчера, 21:51
          Взаимно hi
          Цитата: LSA57
          рыть братскую могилу

          Так это логическое продолжение страха с их стороны . lol
          bouncyhunter
          1. LSA57 Вчера, 22:06
            Цитата: bouncyhunter
            Так это логическое продолжение страха с их стороны .

            логическое продолжение, испорченный воздух с последующей диареей laughing
            LSA57
            1. bouncyhunter Вчера, 22:17
              Цитата: LSA57
              испорченный воздух с последующей диареей

              Вроде мы и так уже давненько от них только это и наблюдаем и чуем .
              bouncyhunter
              1. LSA57 Вчера, 22:20
                Цитата: bouncyhunter
                Вроде мы и так уже давненько от них только это и наблюдаем и чуем .

                очередная порция. для сугреву laughing
                LSA57
      3. Angel_and_Demon Вчера, 22:04
        Цитата: bouncyhunter
        Иными словами Литва предлагает Польше вместе бояться ?

        а то, так же страшнее laughing
        Angel_and_Demon
        1. bouncyhunter Вчера, 22:06
          Цитата: Angel_and_Demon
          а то, так же страшнее

          Угу , так Россия на кого-то одного нападёт , а если вместе бояться будут - то на обеих . wassat
          bouncyhunter
          1. Angel_and_Demon Вчера, 22:11
            Цитата: bouncyhunter
            а если вместе бояться будут - то на обеих

            а если вместе - то толчок делить будут - это веселее laughing
            Angel_and_Demon
            1. bouncyhunter Вчера, 22:16
              Цитата: Angel_and_Demon
              толчок делить будут - это веселее

              Так это уже конкуренция получается , нет ? what
              bouncyhunter
              1. Angel_and_Demon Вчера, 22:22
                Цитата: bouncyhunter
                Так это уже конкуренция получается , нет ?

                это игра такая, только вместо стула - унитаз, а проигравший - без памперса
                Angel_and_Demon
      4. Tusv Вчера, 22:09
        Цитата: bouncyhunter
        Иными словами Литва предлагает Польше вместе бояться ?

        Так это так а не иначе. Мы вместе Большие и очень страшные hi
        Tusv
      5. mig29mks Вчера, 22:10
        Знают чье мясо съели.
        mig29mks
    2. Сергей Д_2 Вчера, 22:09
      Цитата: Angel_and_Demon
      В Литве особенно тревожатся по поводу защиты так называемого Сувалкского коридора - стратегически важного участка литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающего к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО.
      а оно нам надо? или опять решила попиарится?

      Да про вас и куры не кудахчут.Путину коридор нужен в Кенигсберг
      Сергей Д_2
  3. Дормидонт Вчера, 21:28
    Если к нолю прибавить ноль, в лучшем случае, будет ноль. В худшем - два ноля
    Дормидонт
  4. Egorovich Вчера, 21:42
    Оккупация Прибалтики - это страшный сон для России. Посадить себе на шею нахлебников и дармоедов, а потом еще кормить, это нам точно не надо.
    Egorovich
    1. LSA57 Вчера, 22:10
      Цитата: Egorovich
      Посадить себе на шею нахлебников и дармоедов, а потом еще кормить, это нам точно не надо.

      а мну вот интересно, у зробитчан крыша не поедет куды бечь? laughing
      LSA57
  5. DEZINTO Вчера, 21:56
    Как....же....они задолбали пукать мозгом !!!! Пррросто капец...вот не могут эти прибалтийские политики жить спокойно, хоть бы молодёжь свою разбегающуюся попытались задержать чем-то... Нет всё одно:

    «Калининград не был отдан России в вечное пользование»

    Прибалтийским политикам определенно не живется спокойно. Вдоволь наговорившись о «российской угрозе» и якобы готовящемся российском вторжение, они решили перейти, ни много ни мало, к планам территориального раздела Российской Федерации.

    Для начала поступило предложение отобрать у России Калининградскую область.

    С такой инициативой на конференции «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса» выступил литовский депутат Линас Бальсис.


    Или вот ещё персонаж.....Вы посмотрите как его колбасит,! это-же диагноз! они не могут спокойно говорить ни о чём советском, прошлом.....прям наизнанку выворачиает!......блин да тьфу и растереть, надоели со своей бешенной русофобией!

    Мне кажется что Грибаускайте по вечерам за бокальчиком примерно так-же истерит.. recourse

    DEZINTO
    1. LSA57 Вчера, 22:33
      Цитата: DEZINTO
      Или вот ещё персонаж.....Вы посмотрите как его колбасит,! это-же диагноз!

      всегда с огромным удовольствием на него смотрю laughing я просто от восторга пИсаю когда он истерит и представляю как он по ночам вскакивает в 6 часов утра и у него в ушах звучит Гимн Советского Союза
      LSA57
  6. helmi8 Вчера, 21:56
    Североатлантическому альянсу необходимо ускорить процедуру принятия решений, повысить боеготовность подразделений и провести реформу размещения штабов НАТО, чтобы они соответствовали реальным угрозам
    - сказала Грибаускайте.

    Полагаю, читать надо так: "Эй! Альянс! Быстренько размещайтесь у нас в Литве! А то нам уже от страха перед Россией совсем крыши посрывало... И днище вышибло."
    helmi8
    1. bouncyhunter Вчера, 22:08
      Цитата: helmi8
      И днище вышибло

      Невозможно вышибить то , чего изначально нет . wink
      bouncyhunter
  7. Симон Вчера, 22:43
    Цитата: Чичиков
    Почему до этих пор "не нашлось" документов, о ее сотрудничестве с КГБ СССР? Отец служил в НКВД, сама, работала в отделе кадров, член КПСС - это факт из биографии.
    Пора декомунизировать, - заигралась!

    Сначала была хорошая кормежка у коммунистов, потом нужно было вовремя обос..ть все свои идеалы и переметнутся, где больше кормят и подачки дают, и плевать на свой народ, главное, чтоб был свой карман полон.
    Симон
  8. словак Сегодня, 00:15
    Даля не обсуждает возможное нападение марсиан на Литву? Все- таки, санитары молодцы, запретили говорить правду, можно только фантазировать и мечтать, например, о России
    словак
  9. Ураган70 Сегодня, 02:09
    Цитата: Чичиков
    Почему до этих пор "не нашлось" документов, о ее сотрудничестве с КГБ СССР? Отец служил в НКВД, сама, работала в отделе кадров, член КПСС - это факт из биографии.
    Пора декомунизировать, - заигралась!

    Да почему не нашлось, все в архивах есть. Я слышал где то по тв, как фсбшники говорили, что в таких случаях корпоративная этика спецслужб не позволяет выложить этот компромат, что президенты президентами, а спецслужбы между собой сотрудничают!
    Долго потом чесал репу...матерясь...
    Ураган70
  10. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  11. tolmachiev51 Сегодня, 04:45
    Чувствуют !!!- за русофобию ответ держать прийдеться . а НАТО это куча пиар.чиновников и нафига Французам даля ,что-бы за нее погибать.
    tolmachiev51
  12. Manul Сегодня, 04:48
    Нахожусь в Литве. Нет в народе, в общем состоянии какой-то крайней русофобии, наоборот - в голос говорят-это всё политики!!! Так что Грибускайте это как Порошенко. Все литовцы удивляются, что мы боимся разговаривать здесь на русском. Коллеги, уж мне поверьте. Я всегда был честным перед вами. Народы хотят жить в мире. И Нас всех хотят рассорить и разделить. Здесь я это очень почувствовал.
    P.S. Побывал на матче Жальгириса с Фенербахче. Естественно болел за союзную республику. К сожалению проиграли. Но русские комментарии смачные по ходу игры за спиной раздавались.
    Manul
  13. LeonidL Сегодня, 05:08
    Маразм! Кому нужно нападать на Литву и ее захватывать? Кому нужна Польша? Кому все эти лимитрофы с их непомерными закидонами и амбициями снова нужны? Уже все было, больше не нужны ни в друзьях. ни во врагах. Просто не интересны, настолько безразличны, что являетесь пустым местом, этакой географической дыркой!
    LeonidL
  14. Михаил_Зверев Сегодня, 06:23
    Новую Ржечь Посполиту устраивает?
    Михаил_Зверев
  15. 1536 Сегодня, 06:36
    Несчётные люди. Не хотели учить русский, теперь будут учить польский. До немецкого воядли время дойдёт.
    1536
  16. Косолапый Сегодня, 08:20
    Великая Ржачь Проспатьлитая немецких сантехников и Великая Литовская Княжна Магнолия , ноль+ноль = 0 , а чего хорошо складывается )))
    Косолапый
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