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Литва рассчитывает на поддержку Польши во избежание военной изоляции
Литва, опасающаяся военной изоляции от союзников по НАТО в случае возникновения вооруженного конфликта, под которым конечно подразумевается нападение России, рассчитывает на поддержку соседней Польши, заявила президент балтийской республики Даля Грибаускайте.
При этом Грибаускайте заявила, что следует разработать региональную стратегию усиления военных мер, подготовить детальные оборонительные планы, сформировать региональную систему противовоздушной обороны.
В Литве особенно тревожатся по поводу защиты так называемого Сувалкского коридора - стратегически важного участка литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающего к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО. передает ТАСС
Литву и Польшу объединяет общий интерес по реформированию и укреплению коллективной безопасности НАТО для предотвращения военной изоляции региона- утверждала она во время встречи с находящимся здесь с визитом польским премьером Матеушем Моравецким
При этом Грибаускайте заявила, что следует разработать региональную стратегию усиления военных мер, подготовить детальные оборонительные планы, сформировать региональную систему противовоздушной обороны.
Североатлантическому альянсу необходимо ускорить процедуру принятия решений, повысить боеготовность подразделений и провести реформу размещения штабов НАТО, чтобы они соответствовали реальным угрозам- сказала Грибаускайте.
В Литве особенно тревожатся по поводу защиты так называемого Сувалкского коридора - стратегически важного участка литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающего к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО. передает ТАСС
Использованы фотографии: https://www.lrp.lt/ru
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