Литва рассчитывает на поддержку Польши во избежание военной изоляции

Литву и Польшу объединяет общий интерес по реформированию и укреплению коллективной безопасности НАТО для предотвращения военной изоляции региона

Североатлантическому альянсу необходимо ускорить процедуру принятия решений, повысить боеготовность подразделений и провести реформу размещения штабов НАТО, чтобы они соответствовали реальным угрозам

Литва, опасающаяся военной изоляции от союзников по НАТО в случае возникновения вооруженного конфликта, под которым конечно подразумевается нападение России, рассчитывает на поддержку соседней Польши, заявила президент балтийской республики Даля Грибаускайте.- утверждала она во время встречи с находящимся здесь с визитом польским премьером Матеушем МоравецкимПри этом Грибаускайте заявила, что следует разработать региональную стратегию усиления военных мер, подготовить детальные оборонительные планы, сформировать региональную систему противовоздушной обороны.- сказала Грибаускайте.В Литве особенно тревожатся по поводу защиты так называемого Сувалкского коридора - стратегически важного участка литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающего к Калининградской области РФ и Гродненской области Белоруссии. При его перекрытии Литва оказывается в изоляции от западных партнеров по НАТО. передает ТАСС