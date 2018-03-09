Минфин США призвал Россию выслать финансовых и торговых представителей КНДР

Призываем Россию выслать финансовых и торговых представителей КНДР, проживающих на её территории, как этого требует от России резолюция СБ ООН

Минфин США призывает Россию выслать финансовых и торговых представителей Северной Кореи. Об этом заявила замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.— сказала она.Напомним, что Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР.Ранее в МИД России отметили, что возможности для ужесточения санкционных мер против Северной Кореи по линии СБ ООН практически исчерпаны. Позднее Госдеп обвинил российскую сторону в невыполнении требований указанной резолюции, хотя в октябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях против Северной Кореи, передает РИА Новости