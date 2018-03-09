09:24 10 марта
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Минфин США призвал Россию выслать финансовых и торговых представителей КНДР

Минфин США призывает Россию выслать финансовых и торговых представителей Северной Кореи. Об этом заявила замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

Минфин США призвал Россию выслать финансовых и торговых представителей КНДР


Призываем Россию выслать финансовых и торговых представителей КНДР, проживающих на её территории, как этого требует от России резолюция СБ ООН
— сказала она.


Напомним, что Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР.

Ранее в МИД России отметили, что возможности для ужесточения санкционных мер против Северной Кореи по линии СБ ООН практически исчерпаны. Позднее Госдеп обвинил российскую сторону в невыполнении требований указанной резолюции, хотя в октябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях против Северной Кореи, передает РИА Новости



Использованы фотографии: https://blockru.com/
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Комментарии 76

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  1. DEZINTO Вчера, 22:09
    Призывают они....ого целый зам.министра! Ну капец, всё срочно собираемся, сейчас только шнурки завяжем.
    и что блин за дети на заднем плане?

    Короче очередная карьеристка играет со всеми в одну игру, - нахамить России - значит продвежение по службе. Видимо так.
    DEZINTO
    1. Чичиков Вчера, 22:15
      Цитата: DEZINTO
      и что блин за дети на заднем плане?

      Пострадавшие от пусков ракет КНДР, - стресс, после просмотра новостей!
      Чичиков
      1. Kars Вчера, 22:29
        Не знаю)думается для РФ больше пользы принесло выслать американских торговых представителей и отказаться от долларов и бумаг США.
        Kars
        1. Кроу Вчера, 23:00
          Цитата: Kars
          выслать американских торговых представителей и отказаться от долларов и бумаг США.

          Вы знакомы с мировой экономикой? Чем России расплачиваться? Тем более, что Россия член ВТО. Вы пологаете, что РФ выгоднее изолироваться? Сомнительная выгода. Через этих представителей Россия торгует не только с США, но и по всему миру где есть общие интересы.
          Кроу
          1. albert Вчера, 23:27
            Цитата: Кроу
            . Через этих представителей Россия торгует не только с США, но и по всему миру где есть общие интерес

            Что , у США монополия на нашу внешнюю торговлю? belay Вы поняли хоть, что написали? fool
            albert
            1. Кроу Вчера, 23:33
              Вы видите так, как Вам хочется. Думать отказываетесь? Я про монополию ни словом, ни полсловом не обмолвился.
              Торгпредство России в США участвует в проработке вопросов заключения двусторонних меморандумов и соглашений о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, подготовке и реализации совместных проектов между представителями...
              Хватит шашками махать, начинайте мыслить, размышлять. Вашими стараниями Россия бы давно без контрактов бы осталась.
              Кроу
              1. Монос Вчера, 23:57
                Цитата: Кроу
                Торгпредство России в США участвует в проработке вопросов...

                Значит не будет участвовать. smile Значит прорабатывать вопросы будут другие.
                Цитата: Кроу
                заключения двусторонних меморандумов и соглашений о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, подготовке и реализации совместных проектов между представителями..

                Особенно, конечно, я за меморандумы опасаюсь. smile А какие там совместные со Штатами инвестиционные и торгово-экономические проекты намечаются? Не напомните? smile Подозреваю, многотриллионные...
                Монос
                1. Кроу Сегодня, 00:19
                  Забываете, что они нам не только Гамбургеры продают, но ещё и что-то покупают. Ракетные двигатели, например. И не только:
                  США попросили газ у России, пояснив, что в условиях экстремальных холодов у них не хватает топлива, политическая выгода поставок совпала с экономической. «Страна, которая объявляла, что зальёт газом мир, испытывает его дефицит, а цены на газ там выросли настолько, что не имеют аналогов в истории, до 3,5 тыс. долл. за кубометр.
                  Нужно пользоваться всем, что выгодно, а не шапками швырять.
                  Кроу
                  1. Kars Сегодня, 00:52
                    Ракетные двигатели могли бы и в КНДР продать.
                    А так это лицимерие-продовать амерам двигатели.которые те специально из санционного списка вывели.и сколько там тех денег за двигатели по сравнению с милиардами вложенными в бумажки,которые сами сша в любой момент могут отказать выплачивать сославшись на санкции.
                    Kars
                    1. mvg Сегодня, 05:51
                      За мешок риса или за пару сотен кореянок? Больше конвертируемой валюты у них нет и предложить нечего.
                      mvg
                  2. Dashout Сегодня, 08:48
                    Цитата: Кроу
                    Нужно пользоваться всем, что выгодно, а не шапками швырять.

                    Ваши рассуждения и беспринципность поражает.... из ВШЭ?
                    Dashout
                    1. Dashout Сегодня, 08:50
                      Я призываю (кто бы слышал.. what ) на период технологического развития отменить свободную конвертацию рубля и ввести фиксированный курс, а также отозвать подпись на поддержку санкций КНДР.
                      Dashout
                2. Korax71 Сегодня, 03:42
                  Мы конечно можем послать всяких там мерикососов,наглосаксов и прочих.вот только что делать если по объему инвестиции в экономику России США на 2 месте? В капитале сектора торговли доля организаций с участием иностранного капитала составила 81,4% всего уставного капитала. Кроме того, это пищевая промышленность, где не менее 2/3 отрасли контролируется иностранным капиталом.в от и получается,что посылать мы можем,но только на словах.до дела не дойдет.иностранный капитал давно и прочно держит нашу экономику за шары.Предприятия в иностранной или оффшорной юрисдикции добывают 55% российских полезных ископаемых belay
                  Korax71
                  1. Мих1974 Сегодня, 04:40
                    А тут вообще все толкьо прекрасно )) "смотрим на учителей демократии" иии -

                    good laughing laughing Что по вашему при "заморозке" активов МакаДонадса у них закроются тошниловки - да ни фига, будут и дальше травить народ. Если заморозить активы Шела, БиПи и иже с ним что будет - все то же самое ВСЕ будет работать, только перестанут утекать в матрасию доходы от работы этих предприятий!! good Так же все акции газпрома принадлежащии мерикасам - "заморозить" lol то есть они как бы "американкие", но ни голосовать, при бабла за них, ни продать tongue
                    Мих1974
                  2. Кент0001 Сегодня, 08:43
                    Так у наших госгиганотов есть дочки в офшорах, через которые много чего проходит. и что? мы в их системе и наши правила игры там никому не интересны.
                    Кент0001
            2. iliitchitch Сегодня, 05:04
              Цитата: albert
              . Через этих представителей Россия торгует не только с США, но и по всему миру где есть общие интерес

              У кого интересы , вот хороший вопрос . У моего соседа , или родственника ? А , у тов.из министерств и правительства . Я за самоизоляцию , пока глистов не подхватили . И вообще , посольство , нахрен , отобрать у жуликов , это ж сколько места под офисы в центре Москвы освободится .
              iliitchitch
          2. iliitchitch Сегодня, 04:10
            Цитата: Кроу
            Вы пологаете, что РФ выгоднее изолироваться?

            Мы полОгаем , что надо , нахрен , от этой заразы полосатой , могучим бетонным забором и с "егозой" сверху по всей длине границы . От этого тупейшего "пикника на обочине" , чтоб им .
            iliitchitch
          3. Мих1974 Сегодня, 04:35
            Ви таки шото имеет против шекелей? laughing laughing
            А если серьезно, то вообще то мир клином на баксах не сошелся. Есть Ывро, есть хоть Юани, на которые кстати покупается небось львиная часть импорта fool . Так что даже юридический запрет на импортно=экспортные операции в долларах ни к какому краху и тем более изоляции России - НЕ ПРИВЕДЕТ!! tongue
            Мих1974
          4. 210окв Сегодня, 07:06
            У нас так много общих интересов с заштатниками?А то что член ВТО-так это ...опять "партнеры" обманули..
            Цитата: Кроу
            Цитата: Kars
            выслать американских торговых представителей и отказаться от долларов и бумаг США.

            Вы знакомы с мировой экономикой? Чем России расплачиваться? Тем более, что Россия член ВТО. Вы пологаете, что РФ выгоднее изолироваться? Сомнительная выгода. Через этих представителей Россия торгует не только с США, но и по всему миру где есть общие интересы.
            210окв
        2. Alex-a832 Сегодня, 06:51
          Цитата: Kars
          Не знаю)думается для РФ больше пользы принесло выслать американских торговых представителей и отказаться от долларов и бумаг США.

          Очень хотелось бы, но мир пока не дозрел, чтобы такой шаг сделал очень больно "исключительным". Пока это сделает неприятно только нам самим или, в лучшем случае, не будет иметь для нас эффекта. Но Россия идет к тому, чтобы свалилить долларовую империю. Не так уж долго и осталось, на мой вгляд, т.к. матрасы сами этому способствуют.
          Alex-a832
    2. Кроу Вчера, 22:15
      Минфин США призывает Россию выслать финансовых и торговых представителей Северной Кореи.

      Когда они уже поймут, что время явного доминирования США закончилось? В РФ образовались свои корпорации которые тоже хотят и могут богатеть. Пусть в мире влияние США велико, но в России им с каждым годом приходится тесниться. И не только в России.
      Кроу
      1. Zoldat_A Вчера, 22:27
        Цитата: Кроу
        Когда они уже поймут, что время явного доминирования США закончилось? В РФ образовались свои корпорации которые тоже хотят и могут богатеть.

        А чего бы нашему Минфину не потребовать, чтобы Минфин США выслал представителей, например, Прибалтики или Украины? Всё одно от них толку нет - только деньги выпрашивают... laughing Ну так, чтобы равноправненько...
        Zoldat_A
        1. Кроу Вчера, 23:04
          Товарооборот между Россией и Украиной, вопреки надеждам Киева, только увеличивается. Нам выгодно с ними торговать. Тем более, что ВВП Украины не может удовлетворить потребности граждан и предприятий. Зачем себе в ногу стрелять? Оставим это соседям. Они неплохо справляются.
          Кроу
          1. Zoldat_A Вчера, 23:15
            Цитата: Кроу
            Товарооборот между Россией и Украиной, вопреки надеждам Киева, только увеличивается.

            А по телевизору говорят, что мы всё больше и больше становимся то в том, то в сём независимыми от ненадёжного партнёра Украины... Я от торговли далёк - даже картошкой на рынке торговать не сумел бы - не дал бог такого таланту... Вынужден посему верить телевизору. Зато не привык верить информации из одного источника и вообще не привык верить на слово, без собственного анализа входящей информации. Так что когда в ящике говорят, что где-то открывается предприятие, выпускающее то, что раньше делали вна Украине - я как-то верю, а на увеличение товарооборота это точно не влияет. Чтобы это понять, Плехановку не надо заканчивать - дочь у меня её закончила, финансы у меня в фирме тянет - и ладно...
            Zoldat_A
            1. Кроу Вчера, 23:39
              Мы от их товаров - да. В основном импортируем мы, а не нам.

              allpravda.info/…torgovlya…rossiey…
              В 2017 году наблюдался рост товарооборота между Украиной и Россией. Об этом говорится в отчёте Национального банка Украины. В процентном соотношении он оказался больше, чем между Киевом и Брюсселем. Так, объём импорта российских товаров увеличился почти до 40%, а экспорт украинских — приблизился к отметке в 12%. ... В целом, товарооборот между странами увеличился на 28,6% и составил $9,36 млрд. Более сдержанный рост торговли наблюдался у Украины с ЕС. В частности, объём товаров, поставляемых страной в Европу, в 2017 году увеличился на 32,7% — до $12,8 млрд. Импорт евросоюзовской продукции вырос почти на 24% — до $16,5 млрд. Общий товарооборот достиг отметки в $29,3 млрд, увеличившись по сравнению с позапрошлым годом на 27,6%
              А по поводу дочери: я Вам уже писал, что мне всё равно, что происходит у Вас дома. Мы не Вас обсуждаем. На это другие сайты существуют.
              Кроу
              1. Zoldat_A Вчера, 23:52
                Цитата: Кроу
                А по поводу дочери: я Вам уже писал, что мне всё равно, что происходит у Вас дома. Мы не Вас обсуждаем.

                Я про ценность Плехановского образования в связи с возможностью анализа экономической ситуации в любых масштабах. А вовсе не про дом.
                Zoldat_A
            2. Тикси-3 Сегодня, 08:33
              Цитата: Zoldat_A
              Так что когда в ящике говорят, что где-то открывается предприятие, выпускающее то, что раньше делали вна Украине - я как-то верю

              belay
              Цитата: Zoldat_A
              Плехановку не надо заканчивать - дочь у меня её закончила, финансы у меня в фирме тянет - и ладно...

              ...такой большой а все детский сад.....совет))...дочь должна и фирмой заправлять и тут посты писать!!
              Тикси-3
        2. 2С5 Сегодня, 05:54
          ...да пусть их,нехай выпрашивают...нам-то чё от этого...наоборот надо призвать как можно больше попрошаек в штаты)))
          2С5
      2. ШТОРМ 12 Сегодня, 00:24
        с выступением..........вемя Для Всех застопорилось
        ШТОРМ 12
    3. poquello Вчера, 22:50
      ну типа наш замминистра из северной кореи, если
      Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР.

      чего едят американцы?
      poquello
    4. сибиралт Вчера, 23:19
      Россия давно призывает США вывести НАТО из Восточной Европы и что? Ын нагнул Трампа, а тот просит нас нагнуть КНДР. А оно нам надо? lol
      сибиралт
    5. Esoteric Сегодня, 07:56
      Цитата: DEZINTO
      Короче очередная карьеристка играет со всеми в одну игру, - нахамить России - значит продвежение по службе. Видимо так.

      В отличие от карьеристок и карьеристов России не надо было подписывать "галиматью". А эта г-жа требует соблюдения подписанного соглашения...только и всего. hi
      Esoteric
      1. Голован Джек Сегодня, 08:05
        Цитата: Esoteric
        ... России не надо было подписывать "галиматью"

        Почему? Типа - "Кимнаш"? Ким был и остается политическим отморозком yes
        Цитата: Esoteric
        А эта г-жа требует соблюдения подписанного соглашения...только и всего

        И пусть себе требует... реальных рычагов давления у нее нет, а слова... ну, они и есть слова.
        Вооот request
        Голован Джек
  2. Дормидонт Вчера, 22:12
    Наши ближневосточные партнёры как всегда непосредственны в своём хамстве
    Дормидонт
    1. Reptiloid Сегодня, 08:20
      Факт остаётся фактом----Россию поучают и пугают абсолютно все: организации и отдельные граждане ФША, Мелкобритании, Щеневмерлой, недогосударства прииииибалтов....и многие другие..УЖОС!!!!Вот РФ почему-то никого не поучает...???????
      Reptiloid
  3. Angel_and_Demon Вчера, 22:14
    Призываем Россию выслать финансовых и торговых представителей КНДР, проживающих на её территории, как этого требует от России резолюция СБ ООН
    когда же они успокоятся?
    Angel_and_Demon
    1. LSA57 Вчера, 22:17
      Цитата: Angel_and_Demon
      когда же они успокоятся?

      зачем? кушать то хочется, а за это платят и неплохо.
      LSA57
      1. Angel_and_Demon Вчера, 22:24
        Цитата: LSA57
        зачем? кушать то хочется, а за это платят и неплохо.

        когда ж их духи заберут? типа Момона
        Angel_and_Demon
        1. LSA57 Вчера, 22:36
          Цитата: Angel_and_Demon
          когда ж их духи заберут? типа Момона

          другие придут. эта болезнь уже как инфекция. русофобия страшная вещь. сегодня прочитал про немецких спортсменов и ВООБЩЕ очумел
          LSA57
          1. Angel_and_Demon Вчера, 22:46
            Цитата: LSA57
            эта болезнь уже как инфекция

            нужен антибиотик
            Angel_and_Demon
            1. LSA57 Вчера, 23:21
              Цитата: Angel_and_Demon
              нужен антибиотик

              а мне кажется полная утилизация всего больного организма
              LSA57
              1. Angel_and_Demon Вчера, 23:27
                Цитата: LSA57
                полная утилизация всего больного организма

                жестокий вы однако, но справедливый laughing
                Angel_and_Demon
                1. LSA57 Вчера, 23:49
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  жестокий вы однако, но справедливый

                  долго живу smile благодарю hi
                  но мы так и не поздаровались hi
                  LSA57
                  1. Angel_and_Demon Вчера, 23:55
                    Цитата: LSA57
                    но мы так и не поздаровались

                    виноват - исправляюсь Сергей hi
                    Angel_and_Demon
        2. Galaxy Вчера, 22:49
          Момоне некогда, он договор с Сечиным и Шуваловым подписывает.
          Galaxy
          1. Angel_and_Demon Вчера, 22:58
            Цитата: Galaxy
            Момоне некогда, он договор с Сечиным и Шуваловым подписывает.

            подпишет - освободится
            Angel_and_Demon
            1. Galaxy Вчера, 23:02
              думаете они его отпустят? winked
              Galaxy
              1. Angel_and_Demon Вчера, 23:05
                Цитата: Galaxy
                думаете они его отпустят?

                а зачем долго держать занятого чел..., ну в общем занятого laughing
                Angel_and_Demon
  4. Комментарий был удален.
  5. Иван58 Вчера, 22:21
    Нужно их (америкосов) просто послать. Подальше.
    Иван58
    1. LSA57 Вчера, 22:37
      Цитата: Иван58
      Нужно их (америкосов) просто послать. Подальше.

      посылаем. не уходят negative
      LSA57
    2. Ныробский Вчера, 23:22
      Цитата: Иван58
      Нужно их (америкосов) просто послать. Подальше.

      Да посылали уже...Целое стадо в 700 голов дип.работников выслали, а они всё не угомонятся. Есть ещё резерв на высылку матрасных дипломатов примерно в 150 душ, но пока для чего то мы их тут ещё придерживаем. А корейцы пусть работают, они нам ничего плохого не сделали.
      Ныробский
  6. Altona Вчера, 22:22
    Пусть вначале вернут российскую дипсобственность и здание торгпредства, а потом что-то вякают.
    Altona
  7. mig29mks Вчера, 22:22
    Они под санкциями,мы под санкциями ,да плевать ваще на США с большой колокольни.
    mig29mks
    1. DEZINTO Вчера, 22:29
      с большой колокольни.


      Вот примерно отсюда,...надо только прицелится и что-бы внизу стояли особо русофобские деятели американского парламента......



      laughing
      DEZINTO
    2. Zoldat_A Вчера, 22:30
      Цитата: mig29mks
      Они под санкциями,мы под санкциями ,да плевать ваще на США с большой колокольни.

      Ваши бы слова - да кудринцам-гайдаровцам в Правительстве в уши...
      Zoldat_A
  8. German Titov Вчера, 22:30
    Вот как-то интересно, когда Петр 1 "Кунст-камеру" учредил-"Штаты " существовали? Где они такие "заточки" подбирают?
    German Titov
    1. Гризли Сегодня, 00:56
      Заточки вполне островитянские, длительная изоляция на британских островах, а потом помесь подзаборная за большой лужей, что с ков взять
      Гризли
  9. Симон Вчера, 22:33
    А на кой нам американские проблемы решать! У нас с Северной Кореей все хорошо и не плохо бы им вообще помочь с продовольствием, а может и еще чем нибудь другим. wink
    Симон
  10. Симон Вчера, 22:36
    Цитата: Altona
    Пусть вначале вернут российскую дипсобственность и здание торгпредства, а потом что-то вякают.

    Все правильно, не нужно у американцев на поводу идти! А если мы северо корейцам поможем, то друг точно у нас еще один будет.
    Симон
  11. mavrus Вчера, 23:03
    А на кой было подмахивать эту резолюцию. Теперь пиндocы задолбают, и на нас же всех собак и повесят.
    mavrus
  12. Сергей Д_2 Вчера, 23:29
    Судьба бензоколонки- она такая.
    Сергей Д_2
  13. gsev Вчера, 23:41
    Похоже начался межкорейский диалог, который в перспективе приведет к объединению Кореи. США и Япония получат в лице Кореи сильного независимого конкурента в экономике и независимого игрока в политике. Нужно ли нам портить в этом случае отношения с Корейцами. Ведь мы и они находимся под санкциями США. По моему американцев надо послать подальше и погрубее.
    gsev
    1. dsk Сегодня, 01:08
      Цитата: gsev
      начался межкорейский диалог, который в перспективе приведет к объединению Кореи
      Если Южная "съест" Северную, как ФРГ "съело" ГДР, Штаты расширят свой "плацдарм" у нас под боком.
      Цитата: gsev
      американцев надо послать подальше и погрубее.

      Двумя руками "за"!
      dsk
  14. словак Сегодня, 00:09
    Как часто в среде мартасников, фамилия соответствует внешности, или сути чиновника. Минфин ФША, это те самые, что составляют санкционные списки? А решение по корейцам должны принять как раз те в РФ, кто под санкциями? Ну- ну...
    словак
  15. renics Сегодня, 00:10
    Наглости американских чиновников в Вашингтоне нет предела. Всякий раз объявляют России очередные санкции, перемежающиеся пропагандистским шельмованием и в тоже время, предлагают или указывают, что Россия должна делать. Когда-нибудь США восстановит против себя весь мир.

    renics
  16. Proton Сегодня, 00:13
    Высылать врят кого будем,а вот послать требователей можем laughing
    Proton
    1. Vard Сегодня, 01:20
      В ответ на высылку... Были посланы на.. А так же в... И вообще у нас корейцы луком пол страны снабжают... И мы не можем их выслать... Так как кто нам тогда лук будет выращивать...
      Vard
  17. ButchCassidy Сегодня, 01:37
    Цитата: DEZINTO
    Призывают они....ого целый зам.министра! Ну капец, всё срочно собираемся, сейчас только шнурки завяжем.
    и что блин за дети на заднем плане?

    Короче очередная карьеристка играет со всеми в одну игру, - нахамить России - значит продвежение по службе. Видимо так.

    У них Минфин - это спецслужба, так что тетя может быть совсем непростой.
    ButchCassidy
  18. kunstkammer Сегодня, 03:55
    Что-то мне подсказывает, что наши эффективно-подмахивающие незаменимо-гениальные менеджеры мгновенно примут соответствующую стойку... примерно так же как Сбербанк стал работать в Крыму. Это же не важно, что Крымнаш... главное, чтобы дядя Сэм не прогневался!
    kunstkammer
  19. tolmachiev51 Сегодня, 04:23
    Кажется обком совсем охренел !!! одним советуют другим угрожают. Порядочные.совета дают когда их спрашивают,разберемся без вас.
    tolmachiev51
  20. Квадратный Сегодня, 06:11
    какие то школьники что ль за спиной
    Квадратный
  21. 1536 Сегодня, 06:32
    Надо послать американцев куда подальше. Они сейчас договорятся с Кимом, а мы снова окажемся в дураках. Наглости и хамству этих ковбоев нет предела. И понимают они только силу.
    1536
  22. Pilot1980 Сегодня, 07:10
    Я не понимаю, почему мир должен участвовать в Американской авантюре "кинуть КНДР". Было потепление, была возможность закончить эти терки и завершить ядерные программы в КНДР, что сделали американцы? Они начхали на соглашение с КНДР которое сами же подписали свое время.
    И почему теперь все должны поддерживать эту "бабскую" эмоциональную политику США по принципу "сегодня так, а завтра вот так, а после завтра снова так"...
    Pilot1980
  23. ayax-v Сегодня, 07:23
    В ответ можно призвать штаты прекратить финансирование террористов на Ближнем Востоке ( то есть заняться Сигал Манделкер, судя по её должности, своими прямыми обязанностями)
    ayax-v
  24. Старый военрук Сегодня, 07:53
    Самозванцев нам не надо. Командовать парадом буду я. Ох, уж эти привычки мирового гегемона. Пора избавляться от них, но сначала надо понять, что пора.
    Старый военрук
  25. groks Сегодня, 08:32
    Ну раз партнёры сказали, то наши козлоиды обязательно выполнят. После высылки простых корейских рабочих - кто сомневается.
    groks
  26. Товарищ Ким Сегодня, 09:02
    Цитата: Kars
    отказаться от долларов и бумаг США.

    Этого мало!
    Гниль «элиты»: 58% российских миллионеров имеют двойное гражданство.
    Весь этот кагал нужно выслать по адресу второго гражданства, предварительно "пригласив" их в Метрополь
    на чаепиитие по Саудовски (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018
    /02/12/750723-tyurma-printsev-saudovskih-milliard
    erov).
    Товарищ Ким
Картина дня