Гвардии красноармеец

Информация из донесения о безвозвратных потерях



Фамилия Селиванов

Имя Константин

Отчество Адамович

Дата рождения/Возраст __.__.1923

Место рождения Белорусская ССР, Витебская обл., ст. Орша, Инженерный тупик, д. 3, кв. 4

Дата и место призыва Абземеловский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл.

Последнее место службы 2 гв. мбр

Воинское звание гв. красноармеец

Причина выбытия убит

Дата выбытия 21.07.1943

Первичное место захоронения Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, с. Синичино, выс. 205, в районе

Название источника информации ЦАМО

Номер фонда источника информации 58

Номер описи источника информации 18001

Номер дела источника информации 743

Результаты операции



В результате операции советским войскам не удалось решить поставленные задачи. Тем не менее, форсировав Северский Донец и захватив крупный плацдарм на его правом берегу, они сковали силы противника, оказав тем самым существенную помощь войскам Воронежского фронта в обороне на южном фасе Курской дуги. Кроме того, чтобы парировать удар Красной Армии, командование вермахта перебросило в район Донбасса из-под Харькова 5 танковых и из-под Орла одну моторизованную дивизии, что облегчило переход в контрнаступление войскам Воронежского и Степного фронтов

«17 декабря 1942 года корпус в составе войск 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта участвовал в прорыве оборонительной полосы немецких войск в районе среднего течения Дона у села Астахов. После прорыва тактической зоны обороны в образовавшуюся брешь устремились главные силы корпуса с задачей развития наступления. Особенно отличился в этих боях 17-й гвардейский танковый полк, командиp которого гвардии подполковник Т. С. Позолотин при преследовании искусно организовал обход отходящего противника и засаду на пути его отступления. Использовав фактор внезапности, полк огнём и стремительной атакой уничтожил численно превосходящие силы немецких войск. За этот подвиг Т. С. Позолотин был удостоен звания Героя Советского Союза, а многие офицеры, сержанты и солдаты награждены орденами и медалями»

«В конце 1944 — начале 1945 года корпус вёл боевые действия в составе войск 3-го Украинского фронта, отличился в боях по разгрому будапештской группировки противника и при отражении контрнаступления немецких войск в районе озера Балатон. За образцовое выполнение заданий командования при овладении городом Будапешт корпус был награждён орденом Кутузова 2-й степени (5 апреля 1945 года).



В боях за Вену корпусу впервые пришлось сражаться в условиях сильно укреплённого крупного европейского города. Отступая, противник взорвал все мосты через Дунай, за исключением одного, по которому отходили его арьергардные части. Мост был заминирован. Спасти эту единственную переправу поручили разведчикам и сапёрам 2-й гвардейской механизированной бригады корпуса. За образцовое выполнение этой задачи рядовые Н. Д. Борисов, А. М. Золкин, Г. М. Москальчук, старшие сержанты А. М. Кульнев и М. О. Ластовский, старшина Ф. И. Минин были удостоены звания Героя Советского Союза.



За отличия в боях за Вену корпусу было присвоено почётное наименование Венского (17 мая 1945 года). Боевые действия корпус завершил участием в Грацко-Амштеттенской наступательной операции в предгорьях Австрийских Альп»

О родном брате моего отца – Константине Адамовиче Селиванове до недавнего времени я не знал практически ничего. И только благодаря развитию интернета и появлению Обобщенного банка данных министерства обороны России «Мемориал» смог узнать о нем первую точную информацию.Таким образом, удалось установить, что мой родной дядя (домашний адрес полностью соответствует тому, по которому проживал мой отец – Селиванов Борис Адамович) был гвардии красноармейцем, служил в минометной батарее (входившей либо в состав минометного батальона, либо стрелковых батальонов) 2-й гвардейской механизированной бригады и был убит 21.07.1943 года.Дальше круг поиска стал одновременно сужаться в пространстве и расширяться во времени. Как выяснилось, 2-я гв.мбр входила в состав 1-го гвардейского механизированного корпуса РККА, который летом 1943 года действовал в составе Юго-западного фронта и принимал участие в наступлении советских войск востоке Украины. Немецкая оборона в этих местах проходила по правому высокому берегу реки Северский Донец и была хорошо укреплена. Форсирование реки и прорыв немецких позиций стоил нашим войскам большой крови.Константин Селиванов был убит на 4-е сутки наступления 21 июня 1943 г. в районе деревни Синичино, Изюмского района, Харьковской области. Сама деревенька находилась на берегу Северского Донца, практически на немецкой передовой. И оказалась на направлении главного удара 8 гв. Армии и частей 1 гв.мехкорпуса.Об ожесточенности сражения можно судить по тому факту, что после четырех дней боев продвижение на этом участке составило от силы один-два километра, а только в одной братской могиле советских воинов в соседней деревне Каменка захоронено 1688 солдат и офицеров.Понятно, что шансов выжить, находясь практически в первой волне наступающих войск, у моего дяди практически не было. Тем не менее, можно уверенно утверждать, что свою задачу он и его боевые товарищи выполнили. Целью этого вспомогательного наступления было сковать немецкие войска на востоке Украины и не дать противнику перебросить резервы в район Курской дуги, где фактически решалась судьба всей второй мировой войны. И немцы не просто не смоли снять ни одного соединения с этой участка фронта, но и были вынуждены перебросить в этот район дополнительные силы:Однако на этом мое расследование не закончилось. Согласно данным «Донесения о безвозвратных потерях», Константин Селиванов, 1923 года рождения, был призван в армию Абземеловским РВК, Белорусской ССР, Витебской обл. Дата призыва не указана. Потому были возможны два варианта. В 1941 году Константину исполнилось 18 лет. он мог быть призван в армию накануне войны. То есть встретил её уже как боец регулярной армии. Либо его успели призвать в те первые две недели войны, когда Белоруссия еще не была захвачена гитлеровцами. После этого, призывать кого-либо из Белоруссии было, по понятным причинам, уже невозможно.В любом случае оказалось, что боевой путь моего родного дяди начался в первые дни войны и составил, в общей сложности, как минимум, два года. Что с ним было за это время, как он воевал, каких наград удостоился – таких личных данных у меня нет.Но вот что интересно и важно! 1-й гвардейский мехкорпус, в котором служил Константин Селиванов, был сформирован в октябре 1942 года на базе 1-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии РККА. Само название этой дивизии – первого гвардейского соединения Красной армии, которое стало таковым уже осенью 1941 года, говорит о многом. Значит, дрались её бойцы и командиры можно сказать лучше всех.Почетное наименование 1-й гвардейской сд получила 100-я стрелковая дивизия – кадровое соединение, дислоцированное перед войной в восточной Белоруссии. Как раз в тех местах, откуда призывался Константин! Таким образом, налицо уже два совпадения - служба моего дяди в соединении, прообразом которого стала именно 100-я сд и местонахождение этой дивизии в районе фактического призыва К.Селиванова.Соответственно, с высокой степенью вероятности можно сделать вывод, что мой родственник все эти два года войны находился в составе того соединения, куда был призван и которое последовательно носило наименования – 100-я сд, 1 гв.сд и 1 гв.мк РККА.В принципе, одного этого вполне достаточно, чтобы считать Константина Адамовича Селиванова одни из героев той войны. Служить и воевать в составе дивизии, которая даже на фоне тяжелейших поражений 1941 года, сумела стать родоначальником Советской Гвардии, это уже дорогого стоит!Достойным воспреемником её воинской славы стал 1-й гвардейский мехкорпус, воины которого демонстрировали редкую, даже в годы войны, отвагу и боевое мастерство.Дальнейший боевой путь 1 гв. мк, который он прошел уже без гвардии красноармейца-минометчика Константина Селиванова и его павших на реке Северский Донец боевых товарищей, был настоящим средоточием советской воинской славы и свидетельством величия наших грозных побед.И еще один штрих. В свое последнее в жизни наступление Константин Селиванов пошел в составе 8 гвардейской армии, которой был оперативно подчинен 2 гв.мк. Это бывшая 62 армия под командованием Василия Ивановича Чуйкова. Та самая, которая отстояла Сталинград и фактически спасла страну. И уже одним этим фактом ставшая частью мировой истории. Так вот - летом 2017 года 8-я гвардейская общевойсковая армия вернулась из небытия и стала частью Вооруженных сил Российской Федерации. Причем, на том же самом стратегическом направлении, на котором в далеком 1943-м стояли гвардейцы генерала Чуйкова – на южноукраинском. И я, почему то, абсолютно уверен, что если понадобится, нынешние потомки тех советских чудо-богатырей пройдут той же дорогой славы до самой Победы. Кровь то у них одна, а Родина бывшей не бывает!