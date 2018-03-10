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Владимир Путин: США занимаются грязными делами, обвиняя в этом других
Опубликована очередная часть интервью президента России Владимира Путина американскому каналу NBC. В этой части говорится о постоянных американских попытках вмешаться в российскую внутриполитическую жизнь. По словам российского президента, американские власти даже не отрицают такого вмешательства.
Перевод фрагмента интервью с Владимиром Путиным публикует РИА Новости:
По словам президента России, США постоянно «занимаются такими грязными делами, а обвиняют в этом других».
У Владимира Путина журналистка Мэгин Келли поинтересовалась, звонил ли российский президент Евгению Пригожину, которого в США назвали «человеком Путина, вмешивавшимся в американские выборы».
Владимир Путин:
Перевод фрагмента интервью с Владимиром Путиным публикует РИА Новости:
Мы им (властям США) говорим недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают. Москве же незачем вмешиваться в американские выборы. Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?
По словам президента России, США постоянно «занимаются такими грязными делами, а обвиняют в этом других».
У Владимира Путина журналистка Мэгин Келли поинтересовалась, звонил ли российский президент Евгению Пригожину, которого в США назвали «человеком Путина, вмешивавшимся в американские выборы».
Владимир Путин:
Делать мне больше нечего. Он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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