09:25 10 марта
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Владимир Путин: США занимаются грязными делами, обвиняя в этом других

Опубликована очередная часть интервью президента России Владимира Путина американскому каналу NBC. В этой части говорится о постоянных американских попытках вмешаться в российскую внутриполитическую жизнь. По словам российского президента, американские власти даже не отрицают такого вмешательства.

Перевод фрагмента интервью с Владимиром Путиным публикует РИА Новости:
Мы им (властям США) говорим недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают. Москве же незачем вмешиваться в американские выборы. Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?


По словам президента России, США постоянно «занимаются такими грязными делами, а обвиняют в этом других».


Владимир Путин: США занимаются грязными делами, обвиняя в этом других


У Владимира Путина журналистка Мэгин Келли поинтересовалась, звонил ли российский президент Евгению Пригожину, которого в США назвали «человеком Путина, вмешивавшимся в американские выборы».

Владимир Путин:
Делать мне больше нечего. Он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны.


Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Салют Сегодня, 07:14
    в играх с США кто подлее тот и победил, к счастью мы тоже не лыком шиты! Наш президент кого хочешь вокруг пальца обведет!
    Салют
    1. Chertt Сегодня, 07:17
      Цитата: Салют
      в играх с США кто подлее тот и победил, к счастью мы тоже не лыком шиты!

      Как то, это прозвучало, неоднозначно bully
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 07:21
        Конечно,а что еще они хотели услышать от кэгэбэшника?
        Цитата: Chertt
        Цитата: Салют
        в играх с США кто подлее тот и победил, к счастью мы тоже не лыком шиты!

        Как то, это прозвучало, неоднозначно bully
        210окв
      2. oleg-gr Сегодня, 08:16
        Пришло время навязывать америкосам свои игры. Чем РФ и Китай активно занимаются. Под визг и истерики западной прессы.
        oleg-gr
        1. Uryukc Сегодня, 08:43
          Цитата: oleg-gr
          Пришло время навязывать америкосам свои игры. Чем РФ и Китай активно занимаются. Под визг и истерики западной прессы.

          Целиком и полностью согласен с первой частью вашего утверждения. А во втором если кто и преуспел до сих пор, так это Китай но увы не РФ. Да и то чувствую Трамп гайки подкрутит и Китайский интерес потеснит.
          Uryukc
  2. Jovanni Сегодня, 07:16
    Когда одним можно, а другим нельзя, это уже не партнеры. Так что, Владимир Владимирович, всё таки будим их называть теми, кто они есть на самом деле? Или только до выборов...
    Jovanni
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:17
    По словам президента России, США постоянно «занимаются такими грязными делами, а обвиняют в этом других».

    Ну, как бы вещи названы своими именами.
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:23
    США постоянно «занимаются такими грязными делами, а обвиняют в этом других»
    Добавить нечего, еще мягко сказано. Сша назначили себя главнюками после получения большой финансовой выгоды по окончанию 2-й МВ (да и 1-й тоже), внедрили доллар в мировую экономику, а сегодня по привычке делают все, что хотят. Государство спекулятивный паразит.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:40
      Гена , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      Сша назначили себя главнюками после получения большой финансовой выгоды по окончанию 2-й МВ (да и 1-й тоже)

      Не только назначили , но и просекли на чём купоны стричь нужно - вот и раздувают войнушки .
      Цитата: rotmistr60
      Государство спекулятивный паразит

      Причём очень наглый и беспринципный . negative
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:50
        Привет, Паша! hi Наглости и безпринципности в перемешку с цинизмом действительно выше крыши. На этом пока и держатся.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:57
          Цитата: rotmistr60
          Наглости и безпринципности в перемешку с цинизмом действительно выше крыши.

          Типичная гопота из подворотни . Пока по рогам не получат - не доходят слова .
          Цитата: rotmistr60
          На этом пока и держатся.

          Аналогия из той же гопоты : и будут держаться , пока держат в страхе обывателей и некому им портрет отрихтовать ...
          bouncyhunter
  5. Улиточник N9 Сегодня, 07:51
    Смотрел это "интервью". Президент сидел и оправдывался перед этой самоуверенной прошм....ой, эмоционально размахивал руками и пр... Такое ощущение, что это не интервью было, а допрос. И чего это Президент вообще согласился на этот "допрос"? Какая-то мымра приехала, свободно добилась встречи с Президентом, сидит с важным видом, допрашивает его-он оправдывается... Блин, мерзкое чувство после этого. Перед американской мымрой у него есть время сидеть и оправдываться, а перед российскими гражданами он не намерен оправдываться за полный провал внутренней политики? Американцы что важнее собственных избирателей? Да....получается, что важнее.
    Улиточник N9
  6. 1536 Сегодня, 08:15
    “Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга (бисера) вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас”.
    (Цитата из Евангелия)
    1536
  7. лысова Сегодня, 08:45
    Может пора нарушить традицию, здороваться за руку ( как в прямом, так и в переносном смысле ), с конкретными врагами. Тебя пытаются уничтожить всеми способами, а ты с фальшивой улыбкой подаёшь им руку в приветствии - погано всё это.
    лысова
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