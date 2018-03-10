Владимир Путин: США занимаются грязными делами, обвиняя в этом других

Мы им (властям США) говорим недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают. Москве же незачем вмешиваться в американские выборы. Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?

Делать мне больше нечего. Он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны.