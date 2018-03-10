Названа дата проведения первого за 27 лет военного парада в Вашингтоне

В военном параде, который пройдёт 11 ноября, не будет участвовать тяжёлая гусеничная техника. Будут задействованы единицы колёсной военной техники. Так будет минимизирован ущерб инфраструктуре города, в первую очередь – дорожному покрытию.

Пентагон озвучивает заявления, подтверждающие проведение военного парада в Вашингтоне. Напомним, что ранее идею о проведении такого парада выдвинул президент США Дональд Трамп. Стало известно о дате парада. В качестве такой даты выбрано 11 ноября. В США это День ветеранов.О проведении военного парада в американской столице сообщает телеканал CNN , который и заявляет о наличии официальных данных от Пентагона.Из документа:Известно, что военнослужащие и военная техника пройдут от Белого дома до территории, на которой располагается американский Конгресс. На Капитолийском холме будет сооружена смотровая площадка для первых лиц государства.Над Вашингтоном пролетят самолёты и вертолёты ВВС США.Предыдущий военный парад в США проводился по поводу победы в войне в Персидском заливе в 1991 году.В самих США к идее Трампа о проведении военного парада отнеслись по-разному. Одни американские граждане поддержали идею, другие считают, что военную мощь США «демонстрируют и без проведения военных маршей и парадов».