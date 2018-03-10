09:31 10 марта
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Названа дата проведения первого за 27 лет военного парада в Вашингтоне

Пентагон озвучивает заявления, подтверждающие проведение военного парада в Вашингтоне. Напомним, что ранее идею о проведении такого парада выдвинул президент США Дональд Трамп. Стало известно о дате парада. В качестве такой даты выбрано 11 ноября. В США это День ветеранов.

О проведении военного парада в американской столице сообщает телеканал CNN, который и заявляет о наличии официальных данных от Пентагона.

Из документа:
В военном параде, который пройдёт 11 ноября, не будет участвовать тяжёлая гусеничная техника. Будут задействованы единицы колёсной военной техники. Так будет минимизирован ущерб инфраструктуре города, в первую очередь – дорожному покрытию.



Названа дата проведения первого за 27 лет военного парада в Вашингтоне


Известно, что военнослужащие и военная техника пройдут от Белого дома до территории, на которой располагается американский Конгресс. На Капитолийском холме будет сооружена смотровая площадка для первых лиц государства.

Над Вашингтоном пролетят самолёты и вертолёты ВВС США.

Предыдущий военный парад в США проводился по поводу победы в войне в Персидском заливе в 1991 году.

В самих США к идее Трампа о проведении военного парада отнеслись по-разному. Одни американские граждане поддержали идею, другие считают, что военную мощь США «демонстрируют и без проведения военных маршей и парадов».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/USarmy
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 07:19
    Ну,почему бы и не помаршировать.Вы у себя дома..А по миру-ни ни..
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 07:21
      Цитата: 210окв
      Ну,почему бы и не помаршировать

      Военный парад ? Ну не их это. Вот парад геев или трансгендеров, это самое то для Вашингтона
      Chertt
      1. Ст.пропорщик Сегодня, 07:38
        Военный парад геев и трансгендеров. Это будет круто и толерантно!
        Ст.пропорщик
      2. bouncyhunter Сегодня, 07:42
        Цитата: Chertt
        Вот парад геев или трансгендеров, это самое то для Вашингтона

        Так ведь не сказано что эти мутанты не примут участие в параде 11 ноября . wink
        bouncyhunter
  2. Салют Сегодня, 07:19
    у них в США другие парады чаще проводят, в них участвуют веселые парни их в Америке кажется зовут Гэи что ли
    Салют
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:23
    Будут задействованы единицы колёсной военной техники. Так будет минимизирован ущерб инфраструктуре города, в первую очередь – дорожному покрытию.

    Хлипковато "дорожное покрытие" у мерикатосов, laughing а наша брусчатка ничего - сколько десятков лет бегает гус.техника и ничего, правда одевают резиновые "сапоги" на элементы гусениц, но всё равно, раньше то ведь не было такого... Да и не только брусчатка в Москве. В других городах, где проходят Парады асфальт или бетон.
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:46
      Сергей , привет ! hi Странные люди : это скоко можно было бы напилить на переобувании в резиновые гусли или ремонте дорог ? wassat
      bouncyhunter
  4. zulusuluz Сегодня, 07:23
    Вьетнам вспомнить захотели???
    zulusuluz
  5. Jovanni Сегодня, 07:24
    В военном параде, который пройдёт 11 ноября, не будет участвовать тяжёлая гусеничная техника. Будут задействованы единицы колёсной военной техники. Так будет минимизирован ущерб инфраструктуре города, в первую очередь – дорожному покрытию

    Ага. Пускай по Прибалтике да по Польше ездят. хрен с ней, с ихней инфраструктурой. Да и с жизнью, если что...
    Jovanni
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    Над Вашингтоном пролетят самолёты и вертолёты ВВС США
    Интересно, а над Вашингтоном у американской авиации ничего не отваливается как в Японии? Собрались провести, проводите, вот только это не парад, а проход в/сл с колесной техникой. Парады в России, Китае, КНДР. Там есть на что посмотреть.
    rotmistr60
    1. Мих1974 Сегодня, 07:50
      laughing Учитывая что вытворяет матрасная ВВС - я бы на места Трумпа засцал их на парад звать. Эти выродки от летунов могут: уронить двигатель от Б-52, выронить из бомболюка термоядерную мегатонную бомбу (или все три как над европой), уронить любой их летательных аппаратов, любой летчик может "задохнутся" в своем супер пупер навороченном самолете fool . Могут перед парадом из бомболюков не выгрузить ядерные бомбы и так с ними на парад и прилететь, могут вместо петард зарядить ядерные детонаторы для термоядерного оружия, которое они однажды сдуру привезли на Тайвань. belay no
      Мих1974
  7. Пленник Сегодня, 07:34
    Трампушке не надо было бы уж так сильно палиться. И так под колпаком. Хорошо хоть не на 7 ноября назначил. laughing
    Пленник
  8. polkovnik manuch Сегодня, 08:31
    Трампушка решил кулаки всему миру показать , только не натворят -ли его "дефченки" чего нибудь ? К параду нужно готовиться , а геи и трансгендеры это не мужики .
    polkovnik manuch
  9. svp67 Сегодня, 08:55
    О, начинаем парадами меряться....и оно так лучше, чем меряться на поле боя.
    svp67
  10. Maior333 Сегодня, 09:05
    Хмелел солдат. Слеза катилась. Трофейный взвизгивал айфон. И на груди его светилась Медаль "За город Вашингтон..
    Maior333
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