Первая группа боевиков вышла из Восточной Гуты по предоставленному коридору

Поступают известия о том, что первая группа боевиков вышла из Восточной Гуты по предоставленному сирийской правительственной армией коридору. Ранее власти Сирии и российский координационный центр по примирению сторон заявили о предоставлении возможности выхода вооружённым группировкам из Восточной Гуты. Речь идёт о боевиках «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ), которая ранее сменила название.По данным западных информационных служб, боевики перебираются в провинцию Идлиб «вместе со своими семьями». При этом сирийские военнослужащие подозревают, что речь идёт не о членах семей боевиков, а фактически о заложниках – таким образом террористы прикрывают свой выход из окружённого армией пригорода Дамаска.На данный момент сообщается, что вышли не более двух десятков боевиков.В общей же сложности в Восточной Гуте находятся несколько тысяч представителей различных незаконных вооружённых формирований, самым крупным из которых в пригороде Дамаска является «Джейш аль-Ислам»*, называющее себя "движением умеренной оппозиции".Нужно напомним, что несколько дней назад правительственные силы в ходе успешной операции рассекли террористические группировки в Восточной Гуте на две части и взяли под свой контроль не менее 60% территории пригорода Дамаска.