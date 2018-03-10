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Первая группа боевиков вышла из Восточной Гуты по предоставленному коридору

Поступают известия о том, что первая группа боевиков вышла из Восточной Гуты по предоставленному сирийской правительственной армией коридору. Ранее власти Сирии и российский координационный центр по примирению сторон заявили о предоставлении возможности выхода вооружённым группировкам из Восточной Гуты. Речь идёт о боевиках «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ), которая ранее сменила название.

По данным западных информационных служб, боевики перебираются в провинцию Идлиб «вместе со своими семьями». При этом сирийские военнослужащие подозревают, что речь идёт не о членах семей боевиков, а фактически о заложниках – таким образом террористы прикрывают свой выход из окружённого армией пригорода Дамаска.

Первая группа боевиков вышла из Восточной Гуты по предоставленному коридору



На данный момент сообщается, что вышли не более двух десятков боевиков.

В общей же сложности в Восточной Гуте находятся несколько тысяч представителей различных незаконных вооружённых формирований, самым крупным из которых в пригороде Дамаска является «Джейш аль-Ислам»*, называющее себя "движением умеренной оппозиции".

Нужно напомним, что несколько дней назад правительственные силы в ходе успешной операции рассекли террористические группировки в Восточной Гуте на две части и взяли под свой контроль не менее 60% территории пригорода Дамаска.


Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 13

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  1. Chertt Сегодня, 07:45
    «Джейш аль-Ислам»*, называющее себя "движением умеренной оппозиции".

    Вот их "умеренно" в Восточной Гуте и закапают
    Chertt
    1. 210окв Сегодня, 08:00
      Вот бесит это..Ничего другого не придумали?Как выпустить..Ну хотя бы на минное поле.И про заложников....Ну нет там мирных...
      Цитата: Chertt
      «Джейш аль-Ислам»*, называющее себя "движением умеренной оппозиции".

      Вот их "умеренно" в Восточной Гуте и закапают
      210окв
      1. Leeds Сегодня, 08:08
        Нужно напомним, что несколько дней назад правительственные силы в ходе успешной операции рассекли террористические группировки в Восточной Гуте на две части и взяли под свой контроль не менее 60% территории пригорода Дамаска.

        Нужно отметим, что никто ещё ничего не рассек, тем более несколько дней назад. Через городок Мадьяра ещё можно колонны водить из северной в южную часть котла.

        60% котла - сельская местность. Самая загвоздка в 20% плотной городской застройки.
        Leeds
      2. Chertt Сегодня, 08:09
        Цитата: 210окв
        Ничего другого не придумали?Как выпустить..Ну хотя бы на минное поле

        За несколько лет, террористы Восточную Гуту в крепость превратили. Все их подземные укрепления, только напалмом выжигать. А это пригород Столицы
        Chertt
      3. oleg-gr Сегодня, 08:09
        Собирают всю нечисть в одном месте. Из Идлиба регулярно сообщают о разборках бандитов друг с другом. Еще добавятся там "правильные оппозиционеры".
        oleg-gr
    2. Комментарий был удален.
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:45
    На данный момент сообщается, что вышли не более двух десятков боевиков.

    По ТВ показали, 13 террорюг... Молодые, примерно от 20 до 25 лет. Часть со сбритыми бородами. Возможно бандюги заслали их для "разведки" - как к ним отнесутся встречающие...
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:50
      Цитата: a.s.zzz888
      13 террорюг...

      Цитата: a.s.zzz888
      Возможно бандюги заслали их для "разведки" - как к ним отнесутся встречающие...

      Выражаясь языком бильярда - пробный шар ? wink А может , просто хозяин не разрешил уходить и приказал насмерть стоять ?
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:00
        Привет, Паша! hi...
        Выражаясь языком бильярда - пробный шар ? wink
        Возможно и так, полагаю время покажет. Но из практики ранее сдавшихся, будут ещё "переселенцы"..
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:08
          Цитата: a.s.zzz888
          Но из практики ранее сдавшихся, будут ещё "переселенцы"..

          Я думаю , что к такому варианту принимающая сторона готова .
          bouncyhunter
  3. gorenina91 Сегодня, 07:48
    -Как-то странно всё это выглядит...
    gorenina91
    1. Esoteric Сегодня, 07:51
      Странно выглядит потому, что выходить они должны через коридор проверяющих. Беженцы в ЕС и те через погранпосты заходят, а тут...- странные люди. странные чувсства... request
      Esoteric
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:19
        выходить они должны через коридор проверяющих
        Так они так и выходили. Всех посчитали по головам, обыскали, посадили в автобусы.
        rotmistr60
  4. лысова Сегодня, 08:50
    Сколько раз уже, предоставляли коридор с семьями. Кому то в Сирии забошляли. И где теперь эта мразь всплывёт - а она всплывёт.
    лысова
  5. dojjdik Сегодня, 09:20
    хорошо бы такой вот анклавчик с "оппозиционерами" в пригороде тель-авива организовать
    dojjdik
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