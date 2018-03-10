12:39 10 марта
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Полигон "одной из сильнейших армий континента" Широкий Лан. Бежать или тонуть...

В социальных сетях появились фотографии с полигона вооружённых сил Украины «Широкий Лан», расположенного в Николаевской области. Заметку о состоянии полигона украинских силовиков в Фейсбуке публикует бывшая представительница ВСУ Юлия Матвиенко. По её словам, полигон находится в ужасном состоянии, не дающим возможности для нормальной подготовки военнослужащих.

Полигон "одной из сильнейших армий континента" Широкий Лан. Бежать или тонуть...


Представляем заметку Юлии Матвиенко в социальной сети (орфография, пунктуация и стилистика автор поста сохранены):
и снова Шрилан (Широкий Лан, - прим. «ВО»)... ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже 5 год войны... сепары так к своему мясу не относятся, как у нас...


когда в следующий раз генералы будут спрашивать ПОЧЕМУ не хотят оставаться на КОНТРАКТ, просто пусть представят себе хоть одни сутки там прожить...

ну почему у волонтеров никогда ничего не решаемого не бывает, а тут всегда Ж..А! И зимой и летом, и весной и осенью!
и да пацаны не жаловались они привыкли что генералам на них нас..ать, даже жаловаться не хотят, смысла не видят ВООБЩЕ...

это те ребята которые были в АТО последний раз почти год, которые у сепаров отжали приличную территорию, которые вкопались, вгрызлись зубами... а что сделали Вы уродцы с генеральскими погонами? почему Вы блд в таком дерьме пожить не хотите?

и да если смелости хватит поехать посмотреть заедьте к тем кто вчера приехал, у стареньких немного лучше, т.е. выше...

а начальнику этого полигона Путин (в оригинале – другая версия, - прим. «ВО») уже кучу орденов должен, за то сколько ребят ушли не оборачиваясь от всего этого, не от войны, а от скотского отношения.


Далее представлены несколько фото полигона «Широкий Лан»:



Военнослужащие, проходившие "боевую подготовку" на "Широком Лане", подтверждают, что командование не обеспечило полигон даже необходимым количеством деревянных настилов, потому палатке попросту тонут в размытом грунте.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 62

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:29
    Они же "супервойны" могут потерпеть , жрать отходы и плавать в грязи для них плевое дело yes
    В конце концов это их выбор , остается пенять только на себя request .
    Spartanez300
    1. МИХАН Сегодня, 10:32
      Вот вонища там наверное...Скоро погонят их на позиции ополченцев Донбасса! Пора отрабатывать выделенный 1 лярд Вальцману....Жалко их, но сами виноваты!
      МИХАН
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 10:47
        Молись ,чтобы самого куда не погнали
        Сергей Д_2
        1. МИХАН Сегодня, 11:31
          Цитата: Сергей Д_2
          Молись ,чтобы самого куда не погнали

          Наше дело правое, прикажут пойдем всей Россией ..Нам не привыкать, к трудностям! soldier
          МИХАН
          1. amr Сегодня, 12:04
            Интересно сколько Вам лет?
            в каждой бочке затычка, откуда столько времени?
            и зачем флудить постоянно написать чтоб написать!
            Ваши посты всегда пропускаю, пустые они!
            amr
        2. MKPU-115 Сегодня, 11:54
          Цитата: Сергей Д_2
          Молись ,чтобы самого куда не погнали

          За нами Россия ,отступать некуда.
          ЗЫ. флажок то поменяй кастрюлеголовый, ато свои не равен час прихлопнут.
          MKPU-115
        3. Orionvit Сегодня, 12:23
          Цитата: Сергей Д_2
          Сергей Д_2

          Простите, а Д 2, в вашем нике, это означает "малолетний Д.е.б...и...лоид" второй степени? Судя по риторике, да.
          Orionvit
        4. ЮБОРГ Сегодня, 12:29
          Цитата: Сергей Д_2
          Молись ,чтобы самого куда не погнали


          Серёга, а ты тут зарегился как штатный тролль или как укропопрыгун? Или ты сидишь в одной из этих палаток и нюхаешь вшивое ХБ, с отдушкой носкаина и от обиды пишешь тут гадости на форумчан?!
          ЮБОРГ
      2. LiSiCyn Сегодня, 11:03
        Свыням сойдет... good
        Кто сказал, что на войне легко ...
        laughing Назвался груздем, полезай в кузов...
        LiSiCyn
        1. 210окв Сегодня, 11:15
          Ну,если у нас в палаточном городке ливень пройдет,думаете суше будет..Тоже нашли проблема-это кругом и у всех густо и часто во время дождей.
          Цитата: LiSiCyn
          Свыням сойдет... good
          Кто сказал, что на войне легко ...
          laughing Назвался груздем, полезай в кузов...
          210окв
          1. LiSiCyn Сегодня, 11:36
            Вы текст, перечитайте...
            И зимой, и летом, и осенью, и т.д. wink
            Цитата: LiSiCyn
            Кто сказал, что на войне легко ...

            Я разве говорил, что у нас лучше?? Хотя надеюсь, изменения есть..
            LiSiCyn
            1. 210окв Сегодня, 12:06
              У нас зимой такого нет,ибо замёрзло.Вна бывают зимы сродни нашей осени.Так что нечего сравнивать.Сам в таких условиях осенью под Калугой грязь месил.
              Цитата: LiSiCyn
              Вы текст, перечитайте...
              И зимой, и летом, и осенью, и т.д. wink
              Цитата: LiSiCyn
              Кто сказал, что на войне легко ...

              Я разве говорил, что у нас лучше?? Хотя надеюсь, изменения есть..
              210окв
              1. LiSiCyn Сегодня, 12:30
                У нас зима разная.. Или Вы думаете у нас в Кениге, морозы под 40 ? Или Юж.Фед. округ, сильно отличается по погоде?
                LiSiCyn
      3. reibert Сегодня, 11:44
        Зачем жалеть сих хрюкающих созданий ??)))
        reibert
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:41
      Если уж привыкли что к ним относятся как к дерьму то и жаловаться не стоит , видать нравится такая жизнь . А то что якобы "отжали" у ЛДНР , то пусть молятся что войска Донбасса не получили приказ перейти в наступление , отжалка бы сморщилась .
      Spartanez300
      1. LSA57 Сегодня, 11:32
        Цитата: Spartanez300
        видать нравится такая жизнь .

        а кому не нравится пусть поступают по этой инструкции. после этого, 100% хоспиталь laughing
        LSA57
    3. сибиралт Сегодня, 10:43
      М-да. Сложно украинским воякам заставить своих генералов взять лопаты и обустроить им быт. Распустили совсем свое начальство! belay
      сибиралт
      1. mad Сегодня, 10:56
        Дык русским же языком написано: это все проделки Путина bully
        mad
        1. Pete Mitchell Сегодня, 11:14
          Цитата: mad
          русским же языком написано: это все проделки Путина bully

          Вы таки думаете, что этот "вездесущий" ВВП персонально договорился с министром погоды о погоде там, а потом еще ирригационную систему погубил. ВВП он такой, он может;-)
          .начальнику этого полигона ВВП уже кучу орденов должен

          Вот чтоб они без него делали? Думаю "двигатели" великого распила молятся, чтоб он случайно сделал все как задумано 18 марта
          Pete Mitchell
        2. LSA57 Сегодня, 11:17
          Цитата: mad
          Дык русским же языком написано: это все проделки Путина

          у них это как мантра, по поводу и без повода Путина вспоминать
          LSA57
      2. Лопатов Сегодня, 11:05
        Цитата: сибиралт
        М-да. Сложно украинским воякам заставить своих генералов взять лопаты и обустроить им быт. Распустили совсем свое начальство!

        Эт да.
        С другой стороны начальник этого гадюшника обязан был заставить этих.. жить по человечески.

        Меня другое прикалывает.
        Дамочки эти экзальтированные. Вот взяла бы лопату, прокопала дренажные канавки. Нет, ей интереснее в интернетах суперпатриотизм изображать. 8)))
        Кстати, если кто-то думает, что деревянные полики поверх воды и грязи в палатке это нормальные условия, он очень и очень ошибается. Та же задница, просто вид сбоку. Во многом это даже хуже, потому как на первый взгляд всё вроде как цивильно.
        Лопатов
    4. Кент0001 Сегодня, 12:05
      А что они ноют? Киборги не ноют! Или ни киборги а нытики. Дерь мо и содержат в дерь мовых условиях. Все логично.
      Кент0001
    5. Елизар Задунайский Сегодня, 12:08
      там происходит все согласно учения- украиского суворова-тяжело в ученье -легко на кладбище
      Елизар Задунайский
  2. лесовозник Сегодня, 10:31
    Устав велит стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы - вот пущай и переносят стойко и не ноют)))
    лесовозник
  3. изя топ Сегодня, 10:37
    и почему паника?может,это вмсу what
    изя топ
  4. эдуард кондратов Сегодня, 10:37
    ТОЧНО ТАКЖЕ В 1986 НА ПОЛИГОНЕ ПОД ХАБАРОВСКОМ.СПАЛИ В ОЗК И В ПРОТИВОГАЗАХ .ПАЛАТКИ ВСЕ ДРЯВЫЕ БЫЛИ!!!!!!!
    эдуард кондратов
    1. Vard Сегодня, 10:42
      Последний раз спал в палатке в Черноречье... Партизаном... Перегаром несло так... Что комары не залетали....
      Vard
      1. эдуард кондратов Сегодня, 10:49
        КОМАРЫ ПРИ ПОДЛЁТЕ ЗАМЕРТВО ПАДАЛИ laughing
        эдуард кондратов
    2. bk316 Сегодня, 11:41
      ПРОТИВОГАЗАХ .

      Что за бред? В противогаза-то зачем...
      bk316
    3. Orionvit Сегодня, 12:25
      Цитата: эдуард кондратов
      ТОЧНО ТАКЖЕ В 1986

      Ну вы ещё вшей в окопах первой мировой вспомните, сколько лет прошло. А это происходит на украине и сейчас.
      Orionvit
  5. taiga2018 Сегодня, 10:44
    ничего страшного,дерьмо не тонет...
    taiga2018
  6. Теренин Сегодня, 10:47
    Ю.Матвиенко, тоже мне "разоблачитель" с ярославки (место сбора проституток). Ещё Путина приплела, мол воюют с Россией... Бесполезно им что то об'яснять. Даю совет. Обратитесь с заявкой и предоплатой на обустройство своего лагеря в Минобороны России. Шойгу распорядиться..
    Теренин
    1. taiga2018 Сегодня, 10:59
      Цитата: Теренин
      Ю.Матвиенко, тоже мне "разоблачитель"

      возмущение женщины можно понять,её "драли" всем полигоном в такой антисанитарии...
      taiga2018
      1. Orionvit Сегодня, 12:26
        Цитата: taiga2018
        всем полигоном в такой антисанитарии

        ...и обещали женится. laughing
        Orionvit
  7. APASUS Сегодня, 10:50
    Сперва призывают вот в такой "Широкий Лан "на подготовку и потом на Донбасс.А потом сильно удивлены отсутствием мотивации у военнослужащих,поголовном пьянстве,дезертирстве и отказах от выполнения приказов.
    APASUS
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:52
    Прекрасно. Пусть хоть заживо сгниют, воздух будет чище. А кто поумнее должны были давно понять с кем реально воюют и кому от этой войны выгода.
    rotmistr60
  9. Egorovich Сегодня, 10:53
    laughing Укрошумеры ведь "киборги", им все эти земные невзгоды должны быть по боку. А тут такой откровенный вопль негодования. laughing
    Egorovich
  10. Alex-a832 Сегодня, 10:55
    Запугивать мирных сограждан и стрелять в них - это скотство. Гадить под себя - это свинство. По свинской натуре - свинские и условия. Что заслуживают - то и получают.
    Alex-a832
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 10:59
    Бывал в похожих условиях...и палатки рваные латал солидолом и пергаментом...Если самим обитателям лагеря нравится жить по скотски , то пусть и живут...Рассуждения волонтёрки о генералах плюющих на солдат конечно правильны , но и солдаты могут позаботится о своём быте - и не надо говорить , что засыпать лужи , найти доски (поддоны , да даже старую мебель и тп) на полы или залатать палатки - это трудно и не функция солдат...Я всё лично это проходил в феврале-марте 2004 в капярской степи , так , что знаю о чём говорю...Да , и лагерь надо ставить на возвышенности , а не в низине - степной рельеф это позволяет вполне..
    КВУ-НСвД
    1. bk316 Сегодня, 11:43
      самим обитателям лагеря нравится жить по скотски , то пусть и живут...

      Вот это и есть ключевая мысль. Именно так. Палаточный можно обустроить по полной. Ну правда не по уставу будет bully зато удобно и чисто.
      bk316
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:50
        Ну правда не по уставу будет bully зато удобно и чисто.
        Ну практика показывает , что в трудных условиях на инициативы по улучшению быта глаза подзакрывают . Главное сделать не испрашивая разрешения и последующие за этим "вопросы" в 90% случаев рассасываются сами собой...
        КВУ-НСвД
    2. LiSiCyn Сегодня, 11:49
      Цитата: КВУ-НСвД
      и не надо говорить , что засыпать лужи , найти доски (поддоны , да даже старую мебель и тп) на полы или залатать палатки - это трудно и не функция солдат..

      Немцы, под Питером в болотах сидели... Наши солдаты, потом рассказывали... Не землянки, дома под землей... Сухо, чисто, тепло... За то время, сколько они там находятся, можно было палатки на метр от земли поднять, а вокруг полигона ров выкапать и карпов запустить. lol
      LiSiCyn
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:56
        можно было палатки на метр от земли поднять,
        ну поднять , не поднять , а обваловку вокруг палаток для защиты от талой воды сделать элементарно . Хотя может там и солдаты конечно на приказы о хозработах забивают...фиг знает...не удивлюсь , но тогда это не солдаты , а плавающая субстанция и в болоте лагерном не потонет - её там и место...
        КВУ-НСвД
      2. bk316 Сегодня, 12:13
        Мы на стрельбах мало что ровик выкопали и обваловку сделали, мы в проходах все щебенкой засыпали а внутри палаток песком. И ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ, чтоб песок не разносить поверх песка лапник, причем меленькими веточками, то есть практически хвоей. Заходишь а в палатке сосновым лесом пахнет. Заняло 2 (ДВА!) дня.
        bk316
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 11:01
    Полигон "одной из сильнейших армий континента" Широкий Лан. Бежать или тонуть...

    Лучше УТОНУТЬ, и всем скопом. angry
    a.s.zzz888
  13. sib.ataman Сегодня, 11:05
    Видать, этой Ю. Матвиенко лаврухи Надюхи Савченко покоя не дают, вот и кинулась во все тяжкие. Юлька! Ну ты там готовься к нам на нары! Российских клопов кормить, и самой баланду хряпать-а то слава тебя не отыщет!
    sib.ataman
  14. Langf Сегодня, 11:11
    По делам и "хоромы".
    Langf
  15. ul_vitalii Сегодня, 11:13
    Хорошего конечно мало и доказывает лишений раз укрокомандиров. Не просушиться, не постирать. Обувь, одежда в хлам. Думаю вошь там частый гость.
    ul_vitalii
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 11:25
      Думаю вошь там частый гость

      Скорее, постоянный житель...
      КОТ БАЮН
  16. loki565 Сегодня, 11:13
    Фраза: СВИНЬЯ ВСЕГДА ГРЯЗЬ НАЙДЕТ, звучит как то двусмысленно)))
    loki565
  17. cariperpaint Сегодня, 11:16
    я конечно все понимаю но собраться всем и условия улучшить им религия не позволяет? или то что они атошники означает что им быт наладить самим не с руки? чего у нас не бывало на полигоне... и дожди размывали и палатки тонули. потом все ручками в божеский вид сами приводили. и не жужжали. лес рядом мозги есть команда получена... чего это за армия такая...
    cariperpaint
  18. demo Сегодня, 11:20
    Эх, пацаны.
    Ваши деды в Великую Отечественную войну и не в таких условиях воевали и врага громили.
    А почему?
    Да потому что за правое дело воевали.
    А вы за что "воюете"?
    Вы по-скотски себя ведете, убивая своих сограждан, вот поэтому к вам такое же отношение.
    Вы, как были рабы, жившие в землянках, так ими и останетесь, до той поры когда вас найдет пуля или снаряд защитника Донбасса, которого вы от своей глупости назвали "сепарам".
    Сгнивайте, нелюди.
    demo
  19. лысова Сегодня, 11:23
    Если относиться не предвзято, то это даже полезно - школа выживания !, - может пригодится на " ударных стройках " ! А вот моральный дух, без перспектив дома и отношению как к свиньям в ВСУ - полная задница, что нам и на руку.
    лысова
  20. КОТ БАЮН Сегодня, 11:24
    Вот эта фразина выдаёт укропатриотов с головой, а именно то, как именно они относятся к своим людям
    сепары так к своему мясу не относятся, как у нас...

    то есть солдаты для них мясо... Что свои, что чужие... у них беспокойство вызывает тот факт, что "мясо"
    плохо хранится и, как следствие, не рационально используется...
    Сомневаюсь, что в ДНР/ЛНР так относятся к бойцам...
    КОТ БАЮН
  21. Пегас Сегодня, 11:34
    Они же киборги - роботы - шумерский машинно-человеческий гибрид ). Настилы какие-то.. это телячьи нежности для терпил ).
    Пегас
  22. Пленник Сегодня, 11:50
    Вот и хорошо. Чем хуже бандерам, тем лучше нашим.
    Пленник
  23. Влад Морозов Сегодня, 11:51
    По минским соглашениям, существует серая зона. Отжать это - труда не надо! Веселуха для ЛДНР - снайперы работают отлично!
    Влад Морозов
  24. Хаджи Мурат Сегодня, 11:58
    пусть потонут там свиньи-убийцы
    Хаджи Мурат
  25. HAM Сегодня, 12:07
    Самое прикольное в этом,что в советские времена в Широком Лане был обустроенный многопрофильный полигон. Тренеровались и артиллеристы,и авиация ,и пр.
    Куда всё делось...??
    HAM
  26. Suhow Сегодня, 12:09
    и тут Пу виноват.Не знаю ,но хоть поддоны вместо пола можно было завезти,или и это дефецит?
    Suhow
  27. Марк Питерский Сегодня, 12:10
    Да уж... Печальное зрелище... У нас даже в "лихие 90-е" такого не было.
    Марк Питерский
  28. Xscorpion Сегодня, 12:31
    Цитата: Марк Питерский
    Да уж... Печальное зрелище... У нас даже в "лихие 90-е" такого не было.


    В Чечне на заставах и не такие условия бывали,годами жили.Просто там наши бойцы сами выход находили,канавы копали,дорожки из простых камней и досок выкладывали,палатки окапывали и т.д.А эти супер воины по ходу ждут пока все само сделается.На полигоне выжить не могут,тут у них хоть палатки есть,что будет с ними на передовой?
    Xscorpion
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