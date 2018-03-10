Полигон "одной из сильнейших армий континента" Широкий Лан. Бежать или тонуть...

и снова Шрилан (Широкий Лан, - прим. «ВО»)... ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже 5 год войны... сепары так к своему мясу не относятся, как у нас...





когда в следующий раз генералы будут спрашивать ПОЧЕМУ не хотят оставаться на КОНТРАКТ, просто пусть представят себе хоть одни сутки там прожить...



ну почему у волонтеров никогда ничего не решаемого не бывает, а тут всегда Ж..А! И зимой и летом, и весной и осенью!

и да пацаны не жаловались они привыкли что генералам на них нас..ать, даже жаловаться не хотят, смысла не видят ВООБЩЕ...



это те ребята которые были в АТО последний раз почти год, которые у сепаров отжали приличную территорию, которые вкопались, вгрызлись зубами... а что сделали Вы уродцы с генеральскими погонами? почему Вы блд в таком дерьме пожить не хотите?



и да если смелости хватит поехать посмотреть заедьте к тем кто вчера приехал, у стареньких немного лучше, т.е. выше...



а начальнику этого полигона Путин (в оригинале – другая версия, - прим. «ВО») уже кучу орденов должен, за то сколько ребят ушли не оборачиваясь от всего этого, не от войны, а от скотского отношения.

В социальных сетях появились фотографии с полигона вооружённых сил Украины «Широкий Лан», расположенного в Николаевской области. Заметку о состоянии полигона украинских силовиков в Фейсбуке публикует бывшая представительница ВСУ Юлия Матвиенко. По её словам, полигон находится в ужасном состоянии, не дающим возможности для нормальной подготовки военнослужащих.Представляем заметку Юлии Матвиенко в социальной сети (орфография, пунктуация и стилистика автор поста сохранены):Далее представлены несколько фото полигона «Широкий Лан»:Военнослужащие, проходившие "боевую подготовку" на "Широком Лане", подтверждают, что командование не обеспечило полигон даже необходимым количеством деревянных настилов, потому палатке попросту тонут в размытом грунте.