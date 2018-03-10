Израиль впервые применил "Пращу Давида" на военных учениях

Израильские СМИ сообщают о том, что впервые в ходе военных учений была задействована система противоракетной обороны «Праща Давида». Речь идёт о совместных американо-израильских военных учениях Juniper Cobra («Можжевеловая кобра-2018»). Вместе с 2 тысячами израильских военнослужащих в учениях задействованы около 2,5 тыс. американских солдат и офицеров.От американских вооружённых сил в Израиле представлены военнослужащие Европейского военного командования США. Прибыл для наблюдения за ходом маневров и командующий американскими силами в Европе генерал Кертис Скапаротти.В ЦАХАЛ заявляют о том, что израильские расчёты ПВО впервые применили в ходе учений систему ПРО «Праща Давида», произведённую компанией Rafael. Нужно отметить, что эта система поступила на вооружение израильской армии в прошлом году, пройдя все необходимые испытания.Система была использована для перехвата ракет, которые были выпущены в качестве имитации атаки представителей ХАМАС.Основой "Пращи Давида" является двухступенчатая ракета с двумя типами систем наведения - оптико-электронной и радиолокационной. Они размещены в головной части ракеты.