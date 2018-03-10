12:39 10 марта
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Израиль впервые применил "Пращу Давида" на военных учениях

Израильские СМИ сообщают о том, что впервые в ходе военных учений была задействована система противоракетной обороны «Праща Давида». Речь идёт о совместных американо-израильских военных учениях Juniper Cobra («Можжевеловая кобра-2018»). Вместе с 2 тысячами израильских военнослужащих в учениях задействованы около 2,5 тыс. американских солдат и офицеров.

От американских вооружённых сил в Израиле представлены военнослужащие Европейского военного командования США. Прибыл для наблюдения за ходом маневров и командующий американскими силами в Европе генерал Кертис Скапаротти.

В ЦАХАЛ заявляют о том, что израильские расчёты ПВО впервые применили в ходе учений систему ПРО «Праща Давида», произведённую компанией Rafael. Нужно отметить, что эта система поступила на вооружение израильской армии в прошлом году, пройдя все необходимые испытания.


Система была использована для перехвата ракет, которые были выпущены в качестве имитации атаки представителей ХАМАС.

Израиль впервые применил "Пращу Давида" на военных учениях


Основой "Пращи Давида" является двухступенчатая ракета с двумя типами систем наведения - оптико-электронной и радиолокационной. Они размещены в головной части ракеты.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 54

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  1. Вышибала Сегодня, 11:10
    Да, название крутое)
    Вышибала
    1. Монос Сегодня, 11:20
      Система была использована для перехвата ракет, которые были выпущены в качестве имитации атаки представителей ХАМАС.

      Так я не понял, перехватили или как? И чем имитировали атаку? Высота, скорость, время полёта. Надеюсь, это не воздушные шарики были? smile
      Монос
    2. сибиралт Сегодня, 11:22
      Ну, теперь трындец всем Голиафам, которым без каски на голове! belay
      сибиралт
      1. Hanokem Сегодня, 11:41
        Очень хочется надеяться , что применение "Пращи Давида" будет только учебным. Но , как говорится, "хочешь мира- готовся к войне". В случае крайнего сценария массированного обстрела Израиля ракетами с разных направлений дополнительным уровнем защиты станут американские РАС-3. Он будет находится между "пращой Давида" и "Хэц-2", а всего будет 5 слоев защиты( включая РАС-3)
        Hanokem
        1. предки с Дона Сегодня, 11:51
          не в коей мере не желаю вашей благословенной земле войны, но объявив святой город своей единоличной столицей вы накликали серьезные проблемы.
          предки с Дона
          1. Hanokem Сегодня, 11:54
            Откройте Библию - и все... И почитайте в вашем христианском Новом Завете кому принадлежит Иерусалим. Иерусалим был официально объявлен единой и неделимой Израиля еще в 1967 году , после освобождения его восточной части.
            Hanokem
            1. предки с Дона Сегодня, 11:57
              Так ведь я не за себя писал, арабский мир вот кто не согласится. Да сегодня они разрознены и примитивно вооружены, но эта грань будет стираться и они будут становиться более подготовленными. Готов Израиль к вечному военному противостоянию ? Религиозные войны самые беспощадные, в них не возможно примирение.
              предки с Дона
              1. Лекс. Сегодня, 12:11
                ак ведь я не за себя писал, арабский мир вот кто не согласится. Да сегодня они разрознены и примитивно вооружены, но эта грань будет стираться и они будут становиться более подготовленными. Готов Израиль к вечному военному противостоянию ? Религиозные войны самые беспощадные, в них не возможно примирение
                Вы все правильно написали только пострадает не один Израиль если посмотреть карту игил какие территории могут войти ещё
                Лекс.
              2. А. Привалов Сегодня, 12:17
                Цитата: предки с Дона
                Так ведь я не за себя писал, арабский мир вот кто не согласится. Да сегодня они разрознены и примитивно вооружены, но эта грань будет стираться и они будут становиться более подготовленными. Готов Израиль к вечному военному противостоянию ? Религиозные войны самые беспощадные, в них не возможно примирение.

                Я уже сто раз на ВО говорил, но повторю ещё раз. Среди окружающих Израиль стран нет силы составляющей реальную для него угрозу. Сирия в полной разрухе, у Египта свои проблемы, да и договор мирный 40 лет соблюдаемый нарушать не с руки -- претензий к Израилю у него нет. Иордания от Израиля ещё в 1994-м получила всё, что хотела, а скоро туда и газ пойдёт и железная дорога выход к Средиземному морю даст. Нищий полуразрушенный Ливан из которого даже премьер-министр сбегал? Даже не смешно. Иран попытается чмырить Израиль? Ещё не известно, решится ли он на это. Даже если решатся, попытается сделать это не сам, а чужими руками -- Хезбаллу науськает. Этот конфликт будет узкорегиональным. Ливану, конечно, хреново придётся, а Израиль справится. Не в первый раз.
                А. Привалов
            2. ser65 Сегодня, 11:58
              А Крым тогда чей?
              ser65
              1. sapporo1959 Сегодня, 12:33
                Ну тут вопрос ставить надо ширше? А Украина тогда чья?
                sapporo1959
            3. amr Сегодня, 11:59
              Евреи - такие евреи)))
              вы же сами новый завет написали, было бы странным если бы там было написано, что Иерусалим принадлежит кому-то другому))
              amr
            4. MKPU-115 Сегодня, 12:07
              Цитата: Hanokem
              Откройте Библию - и все... И почитайте в вашем христианском Новом Завете кому принадлежит Иерусалим. Иерусалим был официально объявлен единой и неделимой Израиля еще в 1967 году , после освобождения его восточной части.

              В 1967 году? Всего?
              8 апреля 1783 года Крым стал русским, однако Вашими "братьями по оружию" и одновременно спонсорами и "союзниками" , да и Вами это отрицается.
              MKPU-115
    3. МИХАН Сегодня, 11:37
      Цитата: Вышибала
      Да, название крутое)

      Пытаются русских запугать этими названиями..хе хе
      Ну евреи затейники! Против "Хамас" значит такая дорогущая система ...хе хе
      Молодцы , что сказать ..На каждого араба по ракете ? laughing
      МИХАН
      1. MKPU-115 Сегодня, 12:07
        Цитата: МИХАН
        Цитата: Вышибала
        Да, название крутое)

        Пытаются русских запугать этими названиями..хе хе
        Ну евреи затейники! Против "Хамас" значит такая дорогущая система ...хе хе
        Молодцы , что сказать ..На каждого араба по ракете ? laughing

        Штаты деньги дают ,почему нет?
        MKPU-115
        1. МИХАН Сегодня, 12:23
          Цитата: MKPU-115
          Штаты деньги дают ,почему нет?

          Еврейское лобби в штатах очень сильное...А тем более там русские появились, хе хе Пытаемся противостоять этому! Арабский мир на Россию надеется все же ..
          Помогите нам и будет вам МИР!
          МИХАН
    4. предки с Дона Сегодня, 11:49
      Цитата: Вышибала
      Да, название крутое)

      Кроме названия есть что предъявить ? ХАМАС использует кустарные неуправляемые ракеты-снаряды, а для серьезного противника типа Иран эти пороховые двухступенчатые ракеты их кружка юных моделистов точно сработают ?
      предки с Дона
      1. Hanokem Сегодня, 11:56
        Сработают , не переживайте так... И на Искандер сработают...
        Hanokem
        1. предки с Дона Сегодня, 12:05
          Откуда такая уверенность, не будите лихо............ Даже ваши покровители так смело не выражаются, все таки инстинкт самосахранения основной.
          предки с Дона
        2. sabakina Сегодня, 12:07
          Цитата: Hanokem
          Сработают , не переживайте так... И на Искандер сработают...

          Мдя, борзометр явно зашкаливает. Вам кто такую чушь про "Искандер" сказал? Ах да, звезданутые, которые одними ПЛ Россию в порошок сотрут... laughing
          sabakina
        3. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:08
          Цитата: Hanokem
          Сработают , не переживайте так... И на Искандер сработают...

          Ога,наводите усерднее tongue tongue laughing
          ДЕДПИХТО
        4. anjey Сегодня, 12:16
          Вот в этом то и непонятки и вечные ваши недоговорки -вы собрались воевать с Россией ??? Это о Искандерах...,или как бы уже,но чужими пока ручонками???...
          anjey
        5. MKPU-115 Сегодня, 12:27
          Цитата: Hanokem
          Сработают , не переживайте так... И на Искандер сработают...

          Собственно в свете последних событий надо Вам мультик снять, иначе никто не поверит, желательно с лазером, а если из космоса, то +500.
          А пока что коэффициент пращи по попаданию в ржавые трубы 60-75% hi
          MKPU-115
        6. svp67 Сегодня, 12:31
          Цитата: Hanokem
          Сработают , не переживайте так... И на Искандер сработают...

          Ну, учитывая малый размер вашей страны, вполне может быть, что и сработает. Вот только у "Искандера" БЧ маневрирующая и сможет ли ваша ракета повторить её пируэты? Это тот вопрос, на который я честно говоря не хотел получать практического ответа
          svp67
      2. igor67 Сегодня, 12:04
        Цитата: предки с Дона
        Цитата: Вышибала
        Да, название крутое)

        Кроме названия есть что предъявить ? ХАМАС использует кустарные неуправляемые ракеты-снаряды, а для серьезного противника типа Иран эти пороховые двухступенчатые ракеты их кружка юных моделистов точно сработают ?

        по Израилю хамас использует иранские ракеты Фаджар 5,это кустарное производство? soldier
        igor67
        1. MKPU-115 Сегодня, 12:32
          "Неуправляемых ракет иранского производства, разработанных с использованием северокорейских технологий" - однако это не СКАД
          Цитата: igor67
          Цитата: предки с Дона
          Цитата: Вышибала
          Да, название крутое)

          Кроме названия есть что предъявить ? ХАМАС использует кустарные неуправляемые ракеты-снаряды, а для серьезного противника типа Иран эти пороховые двухступенчатые ракеты их кружка юных моделистов точно сработают ?

          по Израилю хамас использует иранские ракеты Фаджар 5,это кустарное производство? soldier

          Согласен , не кустарное, водопроводную трубу наконец то покрасили.
          MKPU-115
    5. askort154 Сегодня, 11:56
      Система была использована для перехвата ракет, которые были выпущены в качестве имитации атаки представителей ХАМАС

      Спите спокойно, товарищи евреи из СССР, "праща давида" сбережёт ваш сон. Хамасовские ракеты, это не русский "Кинжал". Поэтому, с русскими мы не желаем ссорится, не смотря на то, что наш "крышующий" дядя Сем недоволен. А на очистку ржавчины с "железного купола", который хорош против ракет сделанных в гаражах "хамаса", конгрес США уже пообещал прислать нам 500 лямов. yes
      askort154
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:14
    Juniper Cobra («Можжевеловая кобра-2018»)
    А почему не "Дорога Моисея"? Наверное американцы предложили название, они обожают словесные выкрутасы при наименовании учений. Так я не понял - "камень из пращи" нашел цель или как у американцев на Гавайях и в Японии?
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:17
      rotmistr60 Сегодня, 11:14 Новый
      Juniper Cobra («Можжевеловая кобра-2018»)
      А почему не "Дорога Моисея"? Наверное американцы предложили название, они обожают словесные выкрутасы при наименовании учений. Так я не понял - "камень из пращи" нашел цель или как у американцев?

      Готовьтесь. Сейчас синезвёздные накинутся гурьбой....
      a.s.zzz888
  3. taiga2018 Сегодня, 11:19
    то что вся эта ПРО против хамасовских ракет,так себе объяснение,скорее всего Израиль добивается полной ну или почти полной неуязвимости от ответных ударов со стороны Ирана,на случай войны с этой страной...
    taiga2018
    1. Громобой Сегодня, 11:43
      В таком случае какой опыт из этого имеет Армия США,её противоракетное командование.Это уже не Ираном попахивает,а РФ в чистом виде.
      Громобой
      1. taiga2018 Сегодня, 11:55
        Цитата: Громобой
        В таком случае какой опыт из этого имеет Армия США

        а США собираются потренироваться на "кошках",хотя я бы не рискнул так называть Иран,потому что очень мало известно насколько они продвинулись в своей ракетной программе...США как всегда собираются поступить цинично,подставить даже такого верного союзника как Израиль под иранские ракеты и протестировать в реальных боевых условиях системы ПРО...
        taiga2018
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:22
    Ну применили и флаг им в руки , а отсутствие победных реляций наводит на мысли , что не всё прошло по плану...впрочем на учениях это нормально и является лишь поводом для дальнейшей работы . Поживём , посмотрим ...
    КВУ-НСвД
  5. Околоточный Сегодня, 11:33
    Фейк. Нет никакой потащи, купола и т.д. Нет же Кинжала, Авангарда. Всё блеф. А по части блефа евреи 100 очков другим дадут.
    Околоточный
    1. Hanokem Сегодня, 11:43
      Околоточный, лично неоднократно наблюдал, как "железный купол " сбивает "град". Зуб даю)))
      Hanokem
      1. предки с Дона Сегодня, 12:00
        а на "калибры" и "кинжалы" хватит зубов ?
        предки с Дона
      2. sabakina Сегодня, 12:10
        Поберегите зубы. Их всего тридцать два. wink
        sabakina
      3. MKPU-115 Сегодня, 12:12
        Цитата: Hanokem
        Околоточный, лично неоднократно наблюдал, как "железный купол " сбивает "град". Зуб даю)))

        Град?
        Вот эти что ле? lol
        MKPU-115
      4. Околоточный Сегодня, 12:33
        Ханокем, это ответка некоторым вашим соотечественникам, есть «товарищ» Вояка, который утверждает, что в послании ВВП блеф. Я смотрю, что Вояка специалист широкого профиля, во всех видах вооружений спец, по русски «многостаночник» laughing wassat lol . Путин, задолго до этого высказывался о том, что Россия разрабатывает вооружения на новых физических принципах. Вояка пропустил это видно. Далее, после послания собрался комитет сената США именно по темам послания Путина. То есть, для отцов американской демократии это не блеф, а для Вояки блеф.
        Околоточный
  6. Дормидонт Сегодня, 11:48
    Бумеранг Давида стопудово против палестинских РВСН
    Дормидонт
    1. MKPU-115 Сегодня, 12:15
      Цитата: Дормидонт
      Бумеранг Давида стопудово против палестинских РВСН

      РВСН Палестины ниже на фото. фото из компетентных источников (википедия) laughing
      MKPU-115
  7. мерцание Сегодня, 11:49
    Ну теперь можем быть спокойны за наших израильских форумчан.
    мерцание
  8. Ураган70 Сегодня, 11:56
    Цитата: Вышибала
    Да, название крутое)

    Ага, как Пинок Моисея! Впечатляет! laughing
    Ураган70
  9. Ураган70 Сегодня, 12:01
    Цитата: мерцание
    Ну теперь можем быть спокойны за наших израильских форумчан.

    Особенно за Профессора и Краснодара!!! Ох, напьются наверно на радостях! Первый тост- за пращу, второй- за Давида! Ну а третий- за пращу Давида!!! Хотя, может они не пьют, а как то по другому...поднимают градус радости...
    Ураган70
  10. А. Привалов Сегодня, 12:01
    Система была использована для перехвата ракет, которые были выпущены в качестве имитации атаки представителей ХАМАС.

    Жирновато будет использовать двухступенчатую ракету против угроз из Газы. Авторы статьи чуток погорячились. Атаки "представителей ХАМАС" (весьма политкорректно, признаЮ!) перехватывает система ПРО ближнего радиуса действия "Железный купол". Она защищает от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. "Праща Давида" -- среднее звено. Она занимается перехватом баллистических ракет бОльшего калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км. Далее, следует «Хома́» (также известная под названиями «Хец-2», Arrow-2), предназначенная для защиты от баллистических ракет большой дальности, но это уже совсем другая история. hi
    А. Привалов
  11. Ураган70 Сегодня, 12:02
    Цитата: Hanokem
    Околоточный, лично неоднократно наблюдал, как "железный купол " сбивает "град". Зуб даю)))

    Железный кумпол дырявый и неспособен на что то серьёзное! Зубов не хватит...
    Ураган70
  12. Ураган70 Сегодня, 12:04
    Цитата: КВУ-НСвД
    Ну применили и флаг им в руки , а отсутствие победных реляций наводит на мысли , что не всё прошло по плану...впрочем на учениях это нормально и является лишь поводом для дальнейшей работы . Поживём , посмотрим ...

    Ну так то да! Уже бы на ВО эти, чинно расселись и завели хвалебные речи...
    Ураган70
  13. Ураган70 Сегодня, 12:06
    Цитата: rotmistr60
    Juniper Cobra («Можжевеловая кобра-2018»)
    А почему не "Дорога Моисея"? Наверное американцы предложили название, они обожают словесные выкрутасы при наименовании учений. Так я не понял - "камень из пращи" нашел цель или как у американцев на Гавайях и в Японии?

    Мимо! Иначе бы мы видели слезы радости Профессора! laughing
    Ураган70
  14. Старый26 Сегодня, 12:11
    Цитата: предки с Дона
    ХАМАС использует кустарные неуправляемые ракеты-снаряды, а для серьезного противника типа Иран эти пороховые двухступенчатые ракеты их кружка юных моделистов точно сработают ?

    У ХАМАСА давно уже не кустарные ракеты. Как и у ХЕЗБОЛЛЫ. Что касается иранских - в принципе система перехвата "Хец" есть. Как раз для такого случая. Но надеюсь, что иранцы не настолько отмороженные, чтобы стрелять по другому государству ракетами. Продавать силам типа ХАМАС или ХЭЗБОЛЛА - это одно, ввязываться в такой степени в драку - совсем другое
    Старый26
  15. Ураган70 Сегодня, 12:12
    Цитата: Hanokem
    Откройте Библию - и все... И почитайте в вашем христианском Новом Завете кому принадлежит Иерусалим. Иерусалим был официально объявлен единой и неделимой Израиля еще в 1967 году , после освобождения его восточной части.

    Откройте свои книги и сами почитайте, там вам ЗАПРЕЩЕНО входить туда в виде всякой власти или государства до прихода мессии вашего! Читайте, а уже замучался многоугольных напыщенных неучей просвящать!!! Вам самому то не стрёмно, звезду Давида нацепить, хорохориться, а на деле быть темным болтуном? Растите над собой или вы чуете, что уже не стоит этого делать?
    Ураган70
  16. Оператор Сегодня, 12:14
    "Праща Давида" рассчитана исключительно на перехват артиллерийских снарядов, реактивных снарядов, крылатых ракет и баллистических ракет малой дальности.

    Наличие оптоэлектроники в составе ГСН ракеты не позволяет ей перехватывать боеголовки/боевые блоки баллистических ракет средней (типа "Кинжала") и межконтинентальной дальности - плазма экранирует оптоэлектронику. Кроме того, "Праща Давида" не может перехватывать маневрирующие боеголовки/боевые блоки баллистических ракет (типа того же "Кинжала") - не хватает запаса топлива.

    Ну и как всегда вишенка на торте - высотный ядерный взрыв мощностью 1 Мт над Ближневосточным театром военных действий выведет из строя все радары ПРО/ПВО Израиля на время пролета к целям ракет противника (например, Ирана) и нейтрализует все голимые "Пращи", "Стрелы" и "Торы" скопом и по отдельности bully
    Оператор
  17. kunstkammer Сегодня, 12:17
    Цитата: Hanokem
    И на Искандер сработают...

    вот... вот... а то как с американской ПРО в Польше - это, дескать, против Кореи!
    Ну мы поняли.
    kunstkammer
  18. Арон Заави Сегодня, 12:31
    Стаатья набор слухов и повторения ранее опубликованого . Скукотища.
    Арон Заави
  19. prapor75m Сегодня, 12:35
    Цитата: МИХАН
    Еврейское лобби в штатах очень сильное...А тем более там русские появились, хе хе Пытаемся противостоять этому! Арабский мир на Россию надеется все же ..
    Помогите нам и будет вам МИР!

    Вам точно они помогут , чтоб по реже тут политзанятия проводить
    prapor75m
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