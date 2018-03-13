07:38 13 марта

Золотая рыбка, «харрасмент позорный» и «коктейль Молотова – Риббентропа»

Никогда этого не было, и вот опять. Жизнь подкидывает зубодробительные сюжеты каждый день. Тут на днях ДерипасКарабас закинул с яхты невод и изловил золотую Рыбку. И попросил ее исполнить три своих желания. Но желания оказались настолько неприличными, что видавшая виды рыбина обиделась и уплыла в другие океанические просторы. А там случилась оказия. В стране безудержного секса местный Рыбнадзор подцепил рыбку за золотые жабры, инкриминировав растление всего и вся – живого и не очень. Экий реприманд неожиданный! Но рыбка закусила удила. В смысле – невод. И пообещала натравить на своего папика всех акул империализма. И ежели эти животные набросятся на ДерипасКарабаса, он рискует очутиться не на своей умопомрачительной океанической яхте, а на разбитом корыте.



А не так давно на берегах туманного Альбиона неожиданно для всех траванули бывшего нашего шпиона. Он до этого много лет терпеливо полировал российские нары. Вроде и не нужен был никому, а вот поди ж ты! Тут же вся либеральная общественность взбодрились до мелкой вибрации: вот что гэбня кровавая делает! Никак опять полоний (цирконий, яд кураре, ядовитую слюну Венедиктова, Ксении Собчак – далее по тексту) в ход пустили! Да еще и кучу народа потравили, кто неосмотрительно рядом оказался. Но тут хотелось бы расставить все точки над «ё».


Во-первых, шпионы бывшими не бывают. Как показывает практика и жизнь, шпионить они способны до деревянного бушлата. И на чьей стороне – вопрос страшно интересный. Второе. Никто ведь не знает, чем товарищ занимался в последнее время. А ну как сидел где-нибудь в бункере в Дейр-эз-Зоре и давал «мерикатосам» советы, как ловчей разнести в щепки наших ребят из ЧВК? Ну или что-то в этом роде. Не вонзается в голову такая мысль? Есть вещи, за которые мочить надо не только в сортире, но и вместе с сортиром. Шутки шутками, но когда Шамиля Басаева отправили не к гуриям, как он мечтал, а к фуриям, которые его уже заждались, лично я испытал необыкновенный душевный подъем. А до этого технично отравили арабского наемника Хаттаба, известного своей патологической жестокостью к пленным. Как там у Высоцкого: нюхнул, гадюка, и нет Хаттаба. Тихо, гигиенично, без визга и пыли. И полетел аспид не к медовым кущам, а к фуриям и верблюжьим колючкам. А может, двойной агент Скрипаль тоже срочно фурий возжелал? В-третьих. А ежели сами «мерикатосы» траванули сугубо бесполезного пенсионера российского происхождения, дабы заранее смешать с грязью все возможные переговоры со своим экзальтированным президентом? У него ведь мысли, как и волосы на голове, тоже вразлет, судя по всему. И никто не знает, которая из них в данный момент вонзится ему в извилину. Ишь чего удумал – с ненавистными корейцами о чем-то там базлать! А ведь они его допрежь чуть не собакой обзывали. Ежели так дело пойдет, он и с русскими целоваться начнет – в десны. Шалишь, брат. Надо срочно запустить ему под кожу «шершавого». Вот и пусканули. После чего по сценарию – сопли, вопли и экстаз: окаянные русские опять за старое взялись! Ату их, Рыжий, куси!

Опять же как нельзя вовремя думский «харрасмент позорный» подоспел. Оказывается, окаянный Слуцкий, ответственный в Думе за все международные сношения, оказался дюже солощим до женского полу. Сколько-то там лет назад он ущипнул своими похотливыми ручонками некую забугорную даму за филейные места. Да так, что у той, судя по всему, до сих пор сотрясение ягодицы. Вот она ему из-за бугра предъяву-то и кинула. Ату его, лихоимца! Такое впечатление, что со дня на день «мерикатосы» новые санкции введут – за харрасмент свой позорный. Закроют все свои бордели для наших олигархов-аллигаторов. Но это уже – за гранью добра и зла. Эта штука посильнее «Фауста» Гете будет.

Но сдается мне, что не пропрет у них вся эта затея. Не на тех нарвались. Найдется у нас для них «коктейль Молотова – Риббентропа», приперченный «лаврушкой». Как гласит старинная русская поговорка, «Ты – Ерема, я – Фома, ты мне – слово, я те – кокс». Зря пальцы веером разбрасываете, убогие. Разминайтесь. Скучно вам не будет и мало не покажется. Сами нарвались. Так что до новых встреч в зарин… Пардон, в эфире.
Автор: Игорь Моисеев

Использованы фотографии: Из открытых источников
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 12

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  1. Комментарий был удален.
    1. Балу Сегодня, 06:09
      Цитата: Uncle Lee
      сопли, вопли и экстаз
      юмор какой-то чижолый ! wassat

      Чтоб это понять, я столько не выпью. Очень сложно. Ясно одно: в мире нестабильность... В Лондоне отравляют, лучше туда ни ногой. По Думе разгуливают странные женщины с улицы, которым нельзя оказывать знаки внимания. А на океанских яхтах рыбок лучше не ловить, особенно золотых.
      Уф, аж вспотел. what
      Балу
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:11
        Цитата: Балу
        Уф, аж вспотел

        Я Вам сочувствую ! lol
        Uncle Lee
      2. Ингвар 72 Сегодня, 07:11
        Цитата: Балу
        А на океанских яхтах рыбок лучше не ловить, особенно золотых.

        А то поймаешь три пера! wassat
        Ингвар 72
    2. Chertt Сегодня, 06:24
      Цитата: Uncle Lee
      юмор какой-то чижолый !

      Про юмор в статье говорить не буду, не видел. А вот фото "рыбки" на глаза попалась. Страшнее Кондолизы Райс, хотя я думал это невозможно
      Chertt
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:29
        Цитата: Chertt
        это невозможно

        Это возможно ! Вы еще Карлу Понти не видели !
        Не хочу кощунствовать, но сердце Милошевича этого не выдержало....
        Uncle Lee
      2. Ингвар 72 Сегодня, 07:13
        Цитата: Chertt
        Страшнее Кондолизы Райс, хотя я думал это невозможно

        На вкус и цвет..... Абрамович и Дерипаска те еще гурманы, но до Макрона им далеко. wink
        Ингвар 72
        1. Chertt Сегодня, 07:28
          Цитата: Ингвар 72
          Абрамович и Дерипаска те еще гурманы, но до Макрона им далеко

          Ну да, ну да. Помнится у маркиза де Сада, такие "тонкости" упоминались
          Chertt
    3. BecmepH Сегодня, 06:25
      Цитата: Uncle Lee
      сопли, вопли и экстаз
      юмор какой-то чижолый ! wassat
      А вот это? Что это? Так наркоманы шутят?
      «Ты – Ерема, я – Фома, ты мне – слово, я те – кокс». Зря пальцы веером разбрасываете, убогие. Разминайтесь. Скучно вам не будет и мало не покажется. Сами нарвались. Так что до новых встреч в зарин… Пардон, в эфире.

      "Минус" пасквилю
      BecmepH
    4. 210окв Сегодня, 06:25
      Владимир,доброе утро hi Это не юмор,а мольба к МИДу начать развивать проституцию у них на высшем уровне...Что то поздновато спохватились,там это уже во всю идет..
      Цитата: Uncle Lee
      сопли, вопли и экстаз
      юмор какой-то чижолый ! wassat
      210окв
  2. амурец Сегодня, 06:10
    Вроде и не нужен был никому, а вот поди ж ты! Тут же вся либеральная общественность взбодрились до мелкой вибрации: вот что гэбня кровавая делает! Никак опять полоний (цирконий, яд кураре, ядовитую слюну Венедиктова, Ксении Собчак – далее по тексту) в ход пустили!

    Нужен, ох как нужен и не нашим спецслубам, о забугорным, залужным и прочим. Как повод, организовать новые санкции и новый виток информационной войны. А вот ядовитая слюна Венидиктова, Ксении Собчак, так это будет против России, против своего народа.
    амурец
  3. ИмПерц Сегодня, 06:16
    Уже не только Слуцкого, но и Говорухина обвинили в непристойном поведении. Так скоро в кино и на ТВ будут сплошные актёры нетрадиционной ориентации, а их трудно будет заподозрить в приставании к противоположному полу. И снимать их будут такие же режиссёры.
    А лет через 30 качнётся маятник обратно.
    И всё это хайп... Куда СМИ без жареного, рейтинги надо поднимать и поддерживать.
    Со Скрипалём как и с Немцовым более-менее понятно, выборы на носу. Надо подбавить газку и яду.
    ИмПерц
  4. Серж Горелый Сегодня, 06:51
    Цитата: Chertt
    Цитата: Uncle Lee
    юмор какой-то чижолый !

    Про юмор в статье говорить не буду, не видел. А вот фото "рыбки" на глаза попалась. Страшнее Кондолизы Райс, хотя я думал это невозможно

    Цитата: Chertt
    Цитата: Uncle Lee
    юмор какой-то чижолый !

    Про юмор в статье говорить не буду, не видел. А вот фото "рыбки" на глаза попалась. Страшнее Кондолизы Райс, хотя я думал это невозможно

    А Мэдлин Олбрайт???? Как невозможно?? Плюс все европейские .... политессы? Как там, по политкоректному?
    Серж Горелый
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