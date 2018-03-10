Курды уничтожили группу турецкого спецназа

Операция турецкой армии в сирийском кантоне Африн подходит к своему логическому завершению. Лишившись поддержки со стороны США, курды планомерно теряют свое влияние на северо-западе страны. За последние дни протурецким силам удалось отбить несколько ключевых городов недалеко от административного центра кантона, что ознаменовало развал обороны курдских подразделений.



Тем не менее, курды не оставляют попыток остановить наступление вражеских им сил. Как сообщают СМИ, связанные с Отрядами народной самообороны, бойцы вооруженного формирования провели успешную операцию против Сил специальных операций Вооруженных сил Турции. В результате было убито семеро турецких спецназовцев.



Как бы то ни было, ситуация в Африне складывается не в пользу курдов. Если интенсивность боевых действий сохранится, то уже через неделю-другую город будет взят, а еще через месяц весь северо-запад Сирии окажется под контролем Турции и протурецких сил.











