15:17 10 марта

«Кинжал» оказался воздушной версией «Искандера»

1 марта президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ, анонсировал целый ряд новейших разработок в сфере вооружений. Помимо межконтинентального ракетного комплекса "Сармат", гиперзвукового крылатого блока "Авангард", и других достижений отечественного ОПК, был представлен гиперзвуковой комплекс воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал".

Согласно заявлению президента, данная ракета способна на гиперзвуковой скорости около 10 Мах поражать наземные и надводные объекты на расстоянии до 2000 км. Носителем данного оружия должны стать высотные перехватчики МиГ-31.

После показанных кадров испытания "Кинжала", общественность сразу же обратила внимание на визуальную схожесть этой ракеты с баллистической ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" 9М723, которая также была создана в последние несколько лет. Однако, вопрос ее гиперзвуковых характеристик остается под вопросом.




4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mavrikiy Сегодня, 13:28
    Бред очередного ЛИБЕРАСТА.
    1. Одна подвеска и что?
    2. Пуск с летающей лаборатории, и?
    3. Ионизация воздуха на больших скоростях, поэтому самонаведение на известных частотах не возможно. А на неизвестных?
    4. Может из эксперда "переквалифицируешься в управдомы"?
    Mavrikiy
    1. IGAR Сегодня, 14:27
      1. Да ничего. Он просто рассказал, как это было устроено.
      2. Опять же, ничего. Обычное описание! Какие вопросы?
      3. Это какие "неизвестные" частоты еще? fellow
      4. А может вам стоит задуматься над тем, чтобы представить хотя бы несколько аргументов против того, что показано на видео? Языком трепать все мастера, а сказать что-то по делу, да еще и обосновать это, способны не многие. И вы, видимо, не в их числе.
      IGAR
      1. MKPU-115 Сегодня, 14:55
        Цитата: IGAR
        1. Да ничего. Он просто рассказал, как это было устроено.
        2. Опять же, ничего. Обычное описание! Какие вопросы?
        3. Это какие "неизвестные" частоты еще? fellow
        4. А может вам стоит задуматься над тем, чтобы представить хотя бы несколько аргументов против того, что показано на видео? Языком трепать все мастера, а сказать что-то по делу, да еще и обосновать это, способны не многие. И вы, видимо, не в их числе.

        Не спешите, аргументы будут, ударим ими неожиданно , как недавно калибрами. Будем бить аккуратно, но сильно. angry
        MKPU-115
        1. IGAR Сегодня, 15:02
          Разговор велся не с вами
          IGAR
  2. MKPU-115 Сегодня, 13:39
    "Однако, вопрос ее гиперзвуковых характеристик остается под вопросом." -
    Разве? Так, информация дя аФФтора: ОТРК Искандер с ракетой 9М723 (одноступенчатая) - скорость 6 махов.
    MKPU-115
    1. IGAR Сегодня, 14:32
      Речь была о "Кинжале" с заявленной скоростью около 10 Мах
      IGAR
      1. MKPU-115 Сегодня, 14:34
        Цитата: IGAR
        Речь была о "Кинжале" с заявленной скоростью около 10 Мах

        9М723 (одноступенчатая) - скорость 6 махов
        "кинжал" - 2-е ступени +скорость носителя.
        Прикинуть никак? winked
        MKPU-115
        1. IGAR Сегодня, 14:37
          Откуда вообще информация о 2 ступенях у "Кинжала"?
          IGAR
      2. MKPU-115 Сегодня, 14:58
        Цитата: IGAR
        Откуда вообще информация о 2 ступенях у "Кинжала"?

        Извини ,проговорился, забудь об этом)
        MKPU-115
        1. IGAR Сегодня, 15:03
          О госпади.. Да откуда же вы беретесь request
          IGAR
  3. freejack Сегодня, 14:00
    Обращение к ВO:
    Уважаемые, зачем Вы размещаете здесь ролики неких либероидно - дерьмократических ушлепков.????? Этим словесным поносом сейчас весь перепуганный мир бурлит (и инет тоже)... Мне тогда будет проще не сюда ходить за инфой, а на сайты либероидов!!!!!... negative negative negative
    freejack
    1. Анти-Корр. Сегодня, 14:07
      Цитата: freejack
      зачем Вы размещаете здесь ролики неких либероидно - дерьмократических ушлепков.????? Этим словесным поносом сейчас весь перепуганный мир бурлит

      Давай заводи пропагандонскую шарманку, послушаем оценим.
      Цитата: freejack
      Мне тогда будет проще не сюда ходить за инфой, а на сайты либероидов!!!!

      кисель-тв для тебя гораздо информативней, туда ходи и в уборную.
      Анти-Корр.
  4. Radikal Сегодня, 14:06
    Цитата: freejack
    Обращение к ВO:
    Уважаемые, зачем Вы размещаете здесь ролики неких либероидно - дерьмократических ушлепков.????? Этим словесным поносом сейчас весь перепуганный мир бурлит (и инет тоже)... Мне тогда будет проще не сюда ходить за инфой, а на сайты либероидов!!!!!... negative negative negative

    К Вам есть предложение получше! Создайте свой специальный сайт для ура-патриотов - только там Вам может быть комфортно! wassat tongue
    Radikal
  5. ромул Сегодня, 14:23
    [quote=Анти-Корр.]
    1
    Анти-Корр. Сегодня, 14:07 ↑ Новый
    Цитата: freejack
    зачем Вы размещаете здесь ролики неких либероидно - дерьмократических ушлепков.????? Этим словесным поносом сейчас весь перепуганный мир бурлит

    Давай заводи пропагандонскую шарманку, послушаем оценим.
    Цитата: freejack
    Мне тогда будет проще не сюда ходить за инфой, а на сайты либероидов!!!!

    кисель-тв для тебя гораздо ин
    братуль.. не отвечай ушлепкам.. сам понимаешь тебе до бана два плекВКа - модеры за неверную запятую прицетпятся))
    ромул
  6. Волька Сегодня, 14:31
    даже если так, Искандер хуже от этого не стал, бьет далече и аккурат в самую дырочку...
    Волька
  7. MKPU-115 Сегодня, 14:37
    [/quote]
    кисель-тв для тебя гораздо информативней, туда ходи и в уборную.[/quote]
    Хохлы , поменяйте флаг и соблюдайте рамки приличия, это не цензорнет.
    MKPU-115
  8. MKPU-115 Сегодня, 14:38
    Цитата: Radikal
    Цитата: freejack
    Обращение к ВO:
    Уважаемые, зачем Вы размещаете здесь ролики неких либероидно - дерьмократических ушлепков.????? Этим словесным поносом сейчас весь перепуганный мир бурлит (и инет тоже)... Мне тогда будет проще не сюда ходить за инфой, а на сайты либероидов!!!!!... negative negative negative

    К Вам есть предложение получше! Создайте свой специальный сайт для ура-патриотов - только там Вам может быть комфортно! wassat tongue

    Они уже есть:
    1. Тымчук "информационное сопротивление"
    2. "Цензорнет"
    MKPU-115
  9. Palagecha Сегодня, 14:56
    Интересно,если "Кинжал" действительно существует,то не маловато ли для него носителей в виде МиГ-31...
    Palagecha
  10. MKPU-115 Сегодня, 15:05
    Цитата: Palagecha
    МиГ-31

    В боевом составе частей - порядка 120-130 машин. Из них 60 штук модернизированы про программе БМ и подписан второй контракт на модернизацию примерно такого же количества.
    Источник: https://fishki.net/1683518-zachem-rossii-mig-31.h
    tml © Fishki.net
    MKPU-115
Картина дня