«Кинжал» оказался воздушной версией «Искандера»

1 марта президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ, анонсировал целый ряд новейших разработок в сфере вооружений. Помимо межконтинентального ракетного комплекса "Сармат", гиперзвукового крылатого блока "Авангард", и других достижений отечественного ОПК, был представлен гиперзвуковой комплекс воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал".



Согласно заявлению президента, данная ракета способна на гиперзвуковой скорости около 10 Мах поражать наземные и надводные объекты на расстоянии до 2000 км. Носителем данного оружия должны стать высотные перехватчики МиГ-31.



После показанных кадров испытания "Кинжала", общественность сразу же обратила внимание на визуальную схожесть этой ракеты с баллистической ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" 9М723, которая также была создана в последние несколько лет. Однако, вопрос ее гиперзвуковых характеристик остается под вопросом.











