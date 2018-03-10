Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
СМИ со ссылкой на источник в ВТА: Стала известна причина крушения Ан-26 в Сирии
В средствах массовой информации появились заявления о предположительной версии крушения Ан-26 в Сирии, согласно которой самолёт не долетел примерно 500 метров до аэродрома из-за технических проблем. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации РФ пишет о том, что причиной крушения стали «повреждённые закрылки».
Согласно этим заявлениям, при выпускании закрылков один был фактически вырван, что привело к резкому крену самолёта. На посадку Ан-26, в котором с авиабазы Квейрис в Хмеймим летели 39 человек, заходил развернутым на существенный угол. Заявлено, что неожиданный крен во время посадки не позволил экипажу транспортного самолёта принять неотложные меры для сохранения машины и людей. В итоге самолёт начал пикировать с высоты «в несколько сотен метров».
Из материала:
Что именно стало причиной повреждения закрылков, не сообщается. Как не сообщается и того, проходил ли Ан-26 должный предполётный осмотр.
Напомним, что ранее Минобороны России сразу же отмело версии об атаке на самолёт с земли и о влиянии погодных условий. Боевики же одной из террористических группировок заявили о своей причастности к крушению Ан-26, однако эксперты считают такие заявления фейком, так как обычно террористы сразу же выкладывают видео обстрелов. В данном случае ни фотографий, ни видеокадров с крушением не опубликовано.
Согласно этим заявлениям, при выпускании закрылков один был фактически вырван, что привело к резкому крену самолёта. На посадку Ан-26, в котором с авиабазы Квейрис в Хмеймим летели 39 человек, заходил развернутым на существенный угол. Заявлено, что неожиданный крен во время посадки не позволил экипажу транспортного самолёта принять неотложные меры для сохранения машины и людей. В итоге самолёт начал пикировать с высоты «в несколько сотен метров».
Из материала:
Самолёт внезапно клюнул в землю.
Что именно стало причиной повреждения закрылков, не сообщается. Как не сообщается и того, проходил ли Ан-26 должный предполётный осмотр.
Напомним, что ранее Минобороны России сразу же отмело версии об атаке на самолёт с земли и о влиянии погодных условий. Боевики же одной из террористических группировок заявили о своей причастности к крушению Ан-26, однако эксперты считают такие заявления фейком, так как обычно террористы сразу же выкладывают видео обстрелов. В данном случае ни фотографий, ни видеокадров с крушением не опубликовано.
Использованы фотографии: Твиттер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти