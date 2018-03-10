15:14 10 марта
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СМИ со ссылкой на источник в ВТА: Стала известна причина крушения Ан-26 в Сирии

В средствах массовой информации появились заявления о предположительной версии крушения Ан-26 в Сирии, согласно которой самолёт не долетел примерно 500 метров до аэродрома из-за технических проблем. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации РФ пишет о том, что причиной крушения стали «повреждённые закрылки».

Согласно этим заявлениям, при выпускании закрылков один был фактически вырван, что привело к резкому крену самолёта. На посадку Ан-26, в котором с авиабазы Квейрис в Хмеймим летели 39 человек, заходил развернутым на существенный угол. Заявлено, что неожиданный крен во время посадки не позволил экипажу транспортного самолёта принять неотложные меры для сохранения машины и людей. В итоге самолёт начал пикировать с высоты «в несколько сотен метров».

Из материала:
Самолёт внезапно клюнул в землю.



СМИ со ссылкой на источник в ВТА: Стала известна причина крушения Ан-26 в Сирии


Что именно стало причиной повреждения закрылков, не сообщается. Как не сообщается и того, проходил ли Ан-26 должный предполётный осмотр.

Напомним, что ранее Минобороны России сразу же отмело версии об атаке на самолёт с земли и о влиянии погодных условий. Боевики же одной из террористических группировок заявили о своей причастности к крушению Ан-26, однако эксперты считают такие заявления фейком, так как обычно террористы сразу же выкладывают видео обстрелов. В данном случае ни фотографий, ни видеокадров с крушением не опубликовано.

Использованы фотографии: Твиттер
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 81

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:10
    Фиг мы сейчас правду узнаем , может потом и неофициально...Земля пухом погибшим . Надеюсь государство скажет правду , а если не скажет то значит так было надо.. А может и правда трагическое совпадение случайностей и неисправности с погодой до кучи...
    КВУ-НСвД
    1. Sefevi Сегодня, 13:23
      на ю-тюбе вроде видео был вроде этого
      Sefevi
      1. урман Сегодня, 15:04
        В последнее время, журналистские штампы ,не имеющие аналогов, уникальный метод рос-х лётчиков.
        Помнится ещё в детстве читал, что амер лётчики в о вьетнаме так садились, у них , это называлось , по моему вьетнамский заход.
        Зачем спрашивается всё приписывать только нашим лётчикам, по моему только унижает это их.
        Боевая работа, которой к сожалению не избежать.
        А жырналюгы в последнее время работают по приципу чем больше словей тем лучше
        урман
    2. Spartanez300 Сегодня, 13:41
      Страшно вообще на самолетах и вертолетах летать , старье на старье .
      Spartanez300
      1. Svarog Сегодня, 13:47
        Цитата: Spartanez300
        Страшно вообще на самолетах и вертолетах летать , старье на старье .

        Бардак в стране кругом во всех сферах! Голосуйте за Путина и еще 6 лет бардака обеспечено!
        Svarog
        1. Bronevick Сегодня, 13:56
          Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!
          Bronevick
          1. Svarog Сегодня, 14:00
            Цитата: Bronevick
            Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!

            А больше и не за кого hi
            Svarog
          2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:16
            Я на выборы никогда не ходил,
            А Вам сколько лет -то уважаемый , что Вы ни разу на выборах не были ? Броневик звучит грозно , пока заправляют ....
            КВУ-НСвД
            1. Bronevick Сегодня, 14:40
              Мне столько лет сколько самолёты в России не живут.
              Bronevick
              1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:43
                Мне вот сорокет , а Вам ? На выборах бывал неоднократно..и Вам советую не только писать на форумах , а сходить и выразить своё мнение . Будет по чесноку...
                КВУ-НСвД
          3. Genry Сегодня, 14:17
            Цитата: Bronevick
            но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!

            Он кандидат от госдепа !
            Наворовал много, много компромата на него, вот и выдвинули. Есть связи с криминалом...
            Бедная Собчак, так хотела, так хотела. Ездила на прием, чтоб её назначили. Но увы, - не воровала. Поэтому её и не поддержали в США(ну и правильно).
            Genry
            1. Svarog Сегодня, 14:44
              Цитата: Genry
              Цитата: Bronevick
              но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!

              Он кандидат от госдепа !
              Наворовал много, много компромата на него, вот и выдвинули. Есть связи с криминалом...
              Бедная Собчак, так хотела, так хотела. Ездила на прием, чтоб её назначили. Но увы, - не воровала. Поэтому её и не поддержали в США(ну и правильно).

              Мух с котлетами не мешайте..
              Svarog
              1. Genry Сегодня, 14:49
                Цитата: Svarog
                Мух с котлетами не мешайте..

                Кушайте, кушайте...
                Тут многие прикормыши от Грудинина активизировались. Будто специально и вовремя эту статью сюда разместили.
                Genry
          4. cariperpaint Сегодня, 14:21
            ой. хватит уже агиток. ходите кто вам мешает. нам то то зачем знать. от народа блин))) как че ляпнете иногда...
            cariperpaint
            1. Bronevick Сегодня, 14:42
              Вообще то это интернет мем, если не понятно.
              Bronevick
          5. LSA57 Сегодня, 14:22
            Цитата: Bronevick
            Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!

            от какого?
            Грудинин провалил митинг: на него пришло менее тысячи человек

            Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин провел митинг за неделю до выборов. Он прошел на площади Революции в Москве и был согласован с властями.

            Вопреки ожиданиям Грудинина, на мероприятие пришло меньше тысячи человек. Согласно снимкам митинга с высоты птичьего полета, его посетило 500-700 человек.

            МВД оценивает количество пришедших на митинг в 700 человек.

            Выборы президента России состоятся в воскресенье 18 марта.
            Подробности от АК: http://actualcomment.ru/grudinin-provalil-miting-
            na-nego-prishlo-menee-tysyachi-chelovek-180310132
            3.html?utm_source=politobzor.net
            Сегодня в Москве на Театральной площади состоялся митинг в поддержку бизнесмена от КПРФ Павла Грудинина. В заявке на проведение мероприятия коммунисты указали, что ждут 5 000 человек, однако реальные цифры разочаровали организаторов. Поддержать кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации пришли всего лишь 500 человек, сообщает корреспондент с места событий....
            Источник: https://inforeactor.ru/138954-na-miting-v-podderz
            hku-grudinina-v-moskve-vyshlo-okolo-500-chelovek-
            vmesto-ozhidaemykh-5-000
            LSA57
          6. Варяг77 Сегодня, 14:50
            Цитата: Bronevick
            Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!

            От какого народа? Что это за народ такой, чей кандидат будучи олигархом и миллиардером идет от КПРФ, поскакал по куче партий, обобрал и обманул владельцев своего совхоза присвоив его по сути себе и который заработал свои миллиарды отнюдь не на профильной продукции своего предприятия. Может это ваш народ, но точно не мой
            Варяг77
            1. sabakina Сегодня, 15:07
              Я ещё могу понять, как дворяне становились большевиками, но бизнесмены коммунистами? Нонсенс.
              sabakina
          7. красноярск Сегодня, 14:55
            Цитата: Bronevick
            Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!

            То, что Грудинин - кандидат от народа, не спорю. Но у меня к вам вопрос - Вы какого хирурга выберете для проведения серьезной операции? Того, который имеет огромный опыт в их проведении, хоть он и дапускал иногда некие ошибки которые не приводили к летальному исходу, или того, который не провел ни одной операции в жизни?
            красноярск
        2. Винни76 Сегодня, 14:37
          Цитата: Svarog
          Бардак в стране кругом во всех сферах! Голосуйте за Путина и еще 6 лет бардака обеспечено!

          Так вот почему закрылок отвалился. Это все мы, путиноиды виноваты. Все 70 процентов населения. Вот бы Ельцина Борю воскресить. Ух тогда мы заживем...
          Винни76
          1. Svarog Сегодня, 14:46
            Цитата: Винни76
            Цитата: Svarog
            Бардак в стране кругом во всех сферах! Голосуйте за Путина и еще 6 лет бардака обеспечено!

            Так вот почему закрылок отвалился. Это все мы, путиноиды виноваты. Все 70 процентов населения. Вот бы Ельцина Борю воскресить. Ух тогда мы заживем...

            Путин, Чубаайс,Греф - это все команда Ельцина
            Svarog
      2. Sma11 Сегодня, 14:01
        Цитата: Spartanez300
        Страшно вообще на самолетах и вертолетах летать , старье на старье .

        Это старье еще нас переживет. Советская техника довольно таки надежная good .
        Sma11
        1. freddyk Сегодня, 14:14
          Техника надежная, но любая техника требует обслуживания. А в данном случае не было осмотра. Даже поезда на каждой станции осматривают. Понадеялись на надежность, но факт диверсии тоже нельзя исключать. Не обязательно обстреливать самолет, можно ведь и на земле повредить. имхо
          freddyk
          1. LSA57 Сегодня, 14:24
            Цитата: freddyk
            А в данном случае не было осмотра

            и откуда такая инфа? ссылочку не скинете? вроде как расследование не закончено...
            LSA57
        2. vladimirZ Сегодня, 14:40
          Это старье еще нас переживет. Советская техника довольно таки надежная - Sma11

          Это как же нужно эксплуатировать самолет специалистами ИАС, что закрылок у самолета вырывает? Ан-24 и Ан-26 надежнейшие машины при правильной эксплуатации которых гарантирована безопасная эксплуатация этих самолетов.
          Похоже "реформирование" ВВС страны доходит до кульминации - регулярных авиакатастроф. Уничтожили все инженерно авиационные училища и Академию имени Жуковского, слив их с летными в Воронеже, на базе непрофильного военного училища, готовившего специалистов по обслуживанию аэродромов, и вот пожинаем результаты.
          Плохо когда в руководство Армии, ВВС приходят "сапожники, пекущие пирожные, и пирожники точащие сапоги".
          Светлая память погибшим.
          vladimirZ
      3. Монархист Сегодня, 14:47
        Спартанец Вы правы: наша военно-транспортнпя авиация на90% состоит еще из советских образцов.В гражданской авиации дела обстоят чуть-чуть лучше: уже до 40(?)%новые или сравнительно новые машины.
        У нас в поселке жил авиамиханек "Юра"(башкир,а русские товарищи фамилию переделали в имя) ееще с фронтовым опытом,он говорил, что при Союзе в сельхоз авиации был высокий% аварийности. Почему ?
        Монархист
        1. sabakina Сегодня, 15:11
          Цитата: Монархист
          У нас в поселке жил авиамиханек "Юра"(башкир,а русские товарищи фамилию переделали в имя) ееще с фронтовым опытом,он говорил, что при Союзе в сельхоз авиации был высокий% аварийности. Почему ?
          Механики башкиры обслуживали? wink
          sabakina
    3. МИХАН Сегодня, 13:42
      Цитата: КВУ-НСвД
      Фиг мы сейчас правду узнаем , может потом и неофициально...Земля пухом погибшим .

      Я согласен с вами.. hi Там офицеры были очень серьезные!
      Радуйтесь падлы, пока .. angry
      МИХАН
      1. Тикси-3 Сегодня, 14:31
        Цитата: МИХАН
        Радуйтесь падлы, пока ..

        belay это ты кому адресовал?...форумчанам...??...да ты fool
        Тикси-3
    4. Spartanez300 Сегодня, 14:05
      Бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны России, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов пояснил : несмотря на то что в момент захода самолета на посадку скорость ветра была 8 – 10 м/с, она некритична "для самолетов этого типа, которые можно посадить даже при порывах 15 метров в секунду", отметил Попов. А так как трагедия случилась на небольшом удалении от взлетно-посадочной полосы, значит и внешнего воздействия не было: на этом расстоянии начинается охранная зона ВПП, пояснил он. И назвал главной версией крушения технический отказ.
      Spartanez300
    5. Hanokem Сегодня, 14:13
      Ребята , можно вопрос ? Только рассчитываю на откровенный ответ. Если бы разбился американский транспортник с 30 офицерами , включая одного генерала, Вы бы радовались ?
      Hanokem
      1. cariperpaint Сегодня, 14:24
        глупо радоваться тем кто погибает так глупо и обидно. пару человек что то пробулькает из номера типо так и надо но остальные или промолчат или посочувствуют.
        cariperpaint
      2. LSA57 Сегодня, 14:26
        Цитата: Hanokem
        Ребята , можно вопрос ? Только рассчитываю на откровенный ответ. Если бы разбился американский транспортник с 30 офицерами , включая одного генерала, Вы бы радовались ?

        отвечу за себя. не радовался. но особо и не горевал. принял бы как за факт трагедии
        LSA57
        1. Hanokem Сегодня, 14:32
          LSA57, спасибо за ответ . Очень правильный ответ. Это именно те чувства , которые я испытал , узнав о падении российского самолета
          Hanokem
          1. LSA57 Сегодня, 14:45
            Цитата: Hanokem
            LSA57, спасибо за ответ

            взаимно hi
            LSA57
      3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:30
        [/quote][quote=Hanokem]Ребята , можно вопрос ? Только рассчитываю на откровенный ответ. Если бы разбился американский транспортник с 30 офицерами , включая одного генерала, Вы бы радовались ?

        Я бы посочувствовал - военные гибнут чаще , чем следовало бы , но и Вы должны понять , что это обоюдоопасно и как говорил персонаж из Хищника-2 - "дверь открывается в обе стороны , сынок " . Подумайте на досуге....
        КВУ-НСвД
      4. faridg7 Сегодня, 14:40
        Цитата: Hanokem
        Ребята , можно вопрос ? Только рассчитываю на откровенный ответ. Если бы разбился американский транспортник с 30 офицерами , включая одного генерала, Вы бы радовались ?

        Да. Особенно если бы это было в Югославии, Афгане, да в Сирии( ведь тоже лезут). Почему бы я должен огорчаться потерям противника? Вот очередной "стрелок" расстрелявший гражданских в США меня огорчает, Хотя там спорно- стрелок то из ветеранов опять. Вот есть все таки видимо у людей совесть и после того, как они наводят "порядок по американски" где попало, совесть то их мучает и доводит до очередных "пострелушек". Вот в случае с ветераном я не сильно был расстроен- жертвы были только среди бывших демократизаторов- награды нашли своих хероев через много лет
        faridg7
      5. Bronevick Сегодня, 14:42
        Если бы упал прям на лагерь боевиков, и забрал бы с собой 30 боевиков, тогда бы радовались.
        Bronevick
  2. svp67 Сегодня, 13:11
    Согласно этим заявлениям, при выпускании закрылков один был фактически вырван, что привело к резкому крену самолёта.
    Этих "трудяг" еще лет пять назад списывать надо было...а обещанная замена, все так и не взлетает, видимо г-н Рогозин нужный "батут" не как найти не может.
    svp67
    1. Anyone Сегодня, 13:30
      С какой стати? Если остался ресурс, а борт прошел формы - летать и летать еще...
      Anyone
      1. Muvka Сегодня, 13:41
        Ну вот вам и ресурс оставшийся. Довольны?
        Muvka
        1. Anyone Сегодня, 13:50
          Я Вас умоляю! Причины авиакатастрофы ещё не известны, а Вы уже сделали все выводы... Даже если оборвало что-то из механизации крыла, то это ни разу не говорит о том, что Ан-26 надо вывести из эксплуатации. Глупость это какая-то.
          Anyone
        2. LSA57 Сегодня, 14:27
          Цитата: Muvka
          Ну вот вам и ресурс оставшийся. Довольны?

          это техника. новая и то отказывает
          LSA57
        3. NKT Сегодня, 14:50
          Ресурс по планеру Ан-24/26 составляет 40 лет или определенное количество взлетов/посадок. Далее тщательный осмотр планера (если надо - узи основных элементов) и если все нормально, кап.ремонт и продление ресурса. У двигателей соответственно свой ресурс.
          NKT
    2. Лекс. Сегодня, 13:37
      Ил-114 хотели же в серию запустить всё с под палки делают
      Лекс.
      1. Anyone Сегодня, 14:12
        Ил-112 Вы имели в виду наверное. Ил-114 без рампы. Так 112-го еще нет вроде...
        Anyone
        1. Лекс. Сегодня, 14:19
          Может быть вы я так понял лётчик ?
          Лекс.
          1. Anyone Сегодня, 14:21
            Был бортинженером
            Anyone
        2. Berkut154 Сегодня, 14:35
          Ил-112 летом обещали выкатить. Реально он нужен был даже не вчера и непозавчера..замена любой техники должна быть плановой. А у нас выжимают все соки как из дойной коровы. А потом доходит, что вечного ничего нет и давай в авральном порядке мастерить. Сколько денег вбухали в Ан-70? На выхлопе чистый кислород курим.
          Berkut154
      2. Genry Сегодня, 14:20
        Цитата: Лекс.
        Ил-114 хотели же в серию запустить всё с под палки делают

        Уже готовят к производству. После запуска Ил-112 развернут.
        Genry
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:11
    Крайний износ техники? Или ... Да какие или, он же закрылки и при взлёте использовал...
    Горный стрелок
    1. svp67 Сегодня, 13:15
      Цитата: Горный стрелок
      Да какие или, он же закрылки и при взлёте использовал...

      Это не тот случай. Ломается в месте усталости, когда возникают пиковые нагрузки. На взлете могло "надломиться", а уже на посадке....
      svp67
      1. Sma11 Сегодня, 14:17
        Цитата: svp67
        Это не тот случай. Ломается в месте усталости, когда возникают пиковые нагрузки. На взлете могло "надломиться", а уже на посадке....

        Закрылки, насколько я помню, относятся к взлетно-посадочным устройствам. Причем при взлете они увеличивают площадь крыла создавая подъемную силу, а при посадке выполняют роль тормозных щитков гася скорость. Но на взлете их выпускают на мin угол, а при посадке уже по мах. Так что при взлете пиковых нагрузок они не испытывают.
        Sma11
        1. NKT Сегодня, 15:05
          При посадке предкрылки и закрылки также увеличивают площадь крыла для увеличения подъемной силы, соответственно, позволяя пилоту снижать скорость вс. А роль «тормозных щитков» про которые вы говорите - это спойлеры. В торможении ВС участвуют сначала реверс и спойлеры, потом подключают тормоза колес, а реверс выключают. Реверс дает где-то 35% процентов гашения скорости, тормоза колес около 20%, спойлеры еще 15% ну и сам корпус с механизацией крыльев 30%.
          NKT
      2. freddyk Сегодня, 14:21
        Вы знаете, в авто надрежь тормозной шланг, еще несколько раз тормознешь. Но в нужный момент рванет.
        freddyk
      3. Shahno Сегодня, 14:48
        Тут все проще. На взлете закрылки отклоняются на гораздо меньший угол.
        Shahno
  4. Partyzan Сегодня, 13:12
    Что именно стало причиной повреждения закрылков, не сообщается. Как не сообщается и того, проходил ли Ан-26 должный предполётный осмотр.
    а виноват то кто? Карл - кто?
    Partyzan
    1. svp67 Сегодня, 13:17
      Цитата: Partyzan
      а виноват то кто? Карл - кто?

      Кто, кто инженерно-технический персонал. Спишут на погибшего борт техника и летчика. Они же из Алеппо в Хмейнин летели...
      svp67
      1. Partyzan Сегодня, 14:05
        Цитата: svp67
        Спишут на погибшего борт техника и летчика. Они же из Алеппо в Хмейнин летели...

        а с каких пор за исправность самолета отвечает предполетный осмотр? это же визуалка?
        Partyzan
    2. rotmistr60 Сегодня, 13:17
      Не переживайте, виноватый всегда найдется. А вот людей не вернешь.
      rotmistr60
  5. Галеон Сегодня, 13:26
    самолёт не долетел примерно 500 метров до аэродрома

    во время захода на посадку означает, что его высота на расстоянии 500 м от места посадки должна быть около 30м или меньше. Но нам тут же пишут, что
    самолёт начал пикировать с высоты «в несколько сотен метров»

    Становится понятно, для чего нужна реформа образования и ЕГЭ - чтобы верили!
    Галеон
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:35
      Не ищите кошку в тёмной комнате - один фиг не найдёте ... ну может очень не скоро..
      КВУ-НСвД
    2. Anyone Сегодня, 13:37
      Журналисты априори не могут разбираться абсолютно во всем, о чем пишут. А общий уровень отечественной журналистики оставляет желать лучшего... Это раньше человек называл себя гуманитарием, если знал языки, литературу, историю, философию и разбирался в древнегреческой драме. А сегодня гуманитарий это тот, кто плохо знает таблицу умножения.
      Anyone
    3. Володин Сегодня, 13:39
      Цитата: Галеон
      во время захода на посадку означает, что его высота на расстоянии 500 м от места посадки должна быть около 30м или меньше. Но нам тут же пишут, что
      самолёт начал пикировать с высоты «в несколько сотен метров»
      Становится понятно, для чего нужна реформа образования и ЕГЭ - чтобы верили!


      ЕГЭ оно, конечно, ЕГЭ, но Вам бы всё-таки стоило быть повнимательнее при прочтении. Самолёт упал на расстоянии 500 м от аэродрома, какие "30 м высоты"? Упал он в 500 м от ВПП, упал!.. А падать он, понятно дело, начал несколько раньше...
      Володин
      1. МИХАН Сегодня, 13:46
        Цитата: Володин
        ЕГЭ оно, конечно, ЕГЭ, но Вам бы всё-таки стоило быть повнимательнее при прочтении.

        При чем здесь ЕГЭ Володин...? Вы уверены , что это просто неисправность или ошибка пилотов ..? Я вот в этом не уверен ....
        А унижать форумчан, даже если вы журналист ВО , думаю с вашей стороны не корректно .. hi
        МИХАН
        1. Володин Сегодня, 14:03
          Батенька, Вы там не отошли ещё, что ли, после праздников?))) Зачем строчить комментарий, если Вы даже не поняли, кто и кому пишет. Прочитайте комментарий, на который я отвечал. Потом разберитесь, с чьей стороны была некорректность.

          "МИХАН: Вы уверены , что это просто неисправность или ошибка пилотов ..?"

          Да Вы и новость-то не читали. В ней русским по белому написано, что это заметка "Коммерсанта".
          Володин
          1. МИХАН Сегодня, 14:14
            Цитата: Володин
            Батенька, Вы там не отошли ещё, что ли, после праздников?)))

            Ну да , весь "боярошник" скупил в аптеках ..Вы же это хотели от меня услышать ?
            Не стыдно вам , как журналисту..?
            Цитата: Володин
            Зачем строчить комментарий, если Вы даже не поняли, кто и кому пишет. Прочитайте комментарий, на который я отвечал. Потом разберитесь, с чьей стороны была некорректность.

            Злобный вы стали какой то..И таких на сайте все больше и больше "умников" ..Ну ну Продолжайте! Это сайту минус огромный..
            Не нужно ставить себя ВЫШЕ других...гордыня вас погубит !!! Запомните это володин... negative
            МИХАН
            1. Володин Сегодня, 14:21
              Цитата: МИХАН
              Это сайту минус огромный..

              Удивительный Вы человек - влезли в чужой диалог, даже не потрудившись почитать, о чём речь, не прочитали внимательно новость, которую. ещё раз повторю, написали в "Коммерсанте". Обвинили меня в том, что я, дескать, "выше" всех. А потом ещё и выставили себя обиженным. В общем, сделали всё, чтобы увести разговор от темы. Не стыдно? И таких на сайте, к сожалению, всё больше...
              Просто совет: если пишете комментари, то хотя бы сначала читайте, о чём вообще идёт речь. Тогда и не будет странных обид без повода, и гордыня, как Вы изволили выразиться, вас не погубит...
              Володин
      2. Галеон Сегодня, 14:12
        Так я и старался внимательно читать. Первая фраза об этом несчастье в СМИ была о том, что самолет разбился при заходе на посадку. Смотрим посадочную глиссаду: 500м удаление - 25-30м высоты. Или не при посадке? Или что-то не то говорят? Я ж как тот гиляк: что вижу - то пою. request
        Галеон
    4. Shahno Сегодня, 14:53
      Все правильно пишут. Начал выпускать закрылки в конце захода на посадку в 2.5 км от ввп. На 500 м от ввп разбился. Пытался планировать небось...при таком ветре не есть гут. Надо было раньше...
      Shahno
      1. Shahno Сегодня, 15:14
        Да что ж это. Ввп вместо впп. Совсем автомат достал. Как же президента вашего забудешь...
        Shahno
  6. Tusv Сегодня, 13:28
    которой самолёт не долетел примерно 500 метров до аэродрома из-за технических проблем. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации РФ пишет о том, что причиной крушения стали «повреждённые закрылки».

    Я тут в поиске, кто виноват и" Что делать?"
    Tusv
  7. askort154 Сегодня, 13:59
    Не буду "ванговать," до официального вывода комиссии, но вариант с закрылками ,не исключаю.
    Оторвать закрылок без внешнего воздействия - домыслы от СМИ. Но, рассогласованность выпуска, или не выпуск одного закрылка по техническим причинам, как теоретически, так и практически, допустимо. Это предусматривается руководством по эксплуатации всех воздушных судов. На современных самолётах предусмотрена система " автоматического выравнивания рассогласования выпуска закрылков", а также и ручного.Экипажи проходят тренировку на тренажёрах ( раньше так было ), по выходу из такой ситуации. Такой "дефект" особо опасен на взлёте и на предпосадочной прямой. Подобные случаи в практике были . Особо тяжёлым мог быть случай с Ил-86 , на заре его начала эксплуатации. но там экипаж отработал очень к слову, профессионально ( мой однокашник). "Старых" самолётов не бывает. ВС (воздушное судно) допускается к полётам не по году "рождения", а остатку эксплуатационного ресурса планера, двигателей , агрегатов и систем его оборудования. Принятие решения о прекращении эксплуатации какого-то типа ВС, принимается в целом, решением правительства на основании заключения спецкомиссий. Порою "молодые", больше подводят, чем "старички"., как в жизни, так и в самолёто-моторном парке. yes
    askort154
    1. шурави Сегодня, 15:02
      Цитата: askort154
      . "Старых" самолётов не бывает. ВС (воздушное судно) допускается к полётам не по году "рождения", а остатку эксплуатационного ресурса планера, двигателей , агрегатов и систем его оборудования. Принятие решения о прекращении эксплуатации какого-то типа ВС, принимается в целом, решением правительства на основании заключения спецкомиссий. Порою "молодые", больше подводят, чем "старички"., как в жизни, так и в самолёто-моторном парке. yes


      А есть ещё такое понятие, как продление ресурса, эксплуатация по техническому состоянию.
      шурави
    2. NN52 Сегодня, 15:12
      askort154

      В статье журналисты написали, при выпуске закрылков один был вырван... Закрылки выпускают не за 500 м до полосы.
      Помоему это фейк и бред журналистов...
      NN52
  8. Bronevick Сегодня, 14:00
    У нас из Шагола такие летают, обслуживают раз в год в лучшем случае, ни чего не отрывает. Подъехала диверсионная группа на пикапе, обстреляли самолёт с ДШК, попали в крыло, самолёт упал, группа уехала.
    Bronevick
    1. groks Сегодня, 14:06
      Так нельзя. Гарант же сказал, что победили. А тут ещё выборы. Будут брехать до последнего.
      groks
  9. Комментарий был удален.
  10. Сергей Д_2 Сегодня, 14:06
    Нечего было влазть туда.Афганистан ничему не научил
    Сергей Д_2
    1. Володин Сегодня, 14:15
      Простите, а "Антонов", упавший в Подмосковье, тоже из-за Сирии или из-за Афганистана?
      Володин
      1. роман66 Сегодня, 14:23
        не , это 45-й аукнулся...
        роман66
      2. Сергей Д_2 Сегодня, 14:42
        Тогда нечего глазки под лоб подкатывать.Погибли и погибли.Добровольцы.Денег по быстрому срубить хотели.
        Цитата: Володин
        Простите, а "Антонов", упавший в Подмосковье, тоже из-за Сирии или из-за Афганистана?
        Сергей Д_2
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