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В Казахстане завершены испытания "Барыса"
В Казахстане проведены завершающие испытания многоцелевой бронированной машины «Барыс». Эта бронемашина с колёсной версией 8х8 создаётся в рамках казахстанско-южноафриканского контракта. Для этих целей с южноафриканской компанией Paramount Group было создано совместное предприятий Kazakstan Paramount Engineering. На нём и произведены несколько «Барысов», которые проходят необходимые испытания.
Компания-производитель публикует свежие данные по техническим характеристиками многоцелевой колёсной бронемашины:
максимальная полезная нагрузка – 9 тонн, максимальная скорость – 100 км/ч, запас хода (по шоссе) – 800 км, уровень защиты 4A/4B (STANAG 4569).
Бронемашина оборудована специальными противоминными креслами, конструкция которых снижает риск травмирования военнослужащих в случае подрыва «Барыса» на мине.
"Барыс" 8х8 имеет на вооружении 7,62-мм пулемёт и 30-мм пушку 2А42 (пушка Шипунова и Грязева), - из официального релиза.
Из презентационного материала компании Kazakstan Paramount Engineering:
Известно о том, что на "Барысе" реализованы турецкие электрооптические средства.
Представитель южноафриканской компании в Казахстане отметил, что испытания проводились в том числе и в условиях экстремальных температур - до -45 градусов по Цельсию.
Планируемые объёмы выпуска - до 200 бронемашин в год.
Компания-производитель публикует свежие данные по техническим характеристиками многоцелевой колёсной бронемашины:
максимальная полезная нагрузка – 9 тонн, максимальная скорость – 100 км/ч, запас хода (по шоссе) – 800 км, уровень защиты 4A/4B (STANAG 4569).
Бронемашина оборудована специальными противоминными креслами, конструкция которых снижает риск травмирования военнослужащих в случае подрыва «Барыса» на мине.
"Барыс" 8х8 имеет на вооружении 7,62-мм пулемёт и 30-мм пушку 2А42 (пушка Шипунова и Грязева), - из официального релиза.
Из презентационного материала компании Kazakstan Paramount Engineering:
«Барыс 8х8» позволяет обеспечить непревзойдённую защиту от мин, самодельных взрывных устройств, придорожных безоболочных фугасов.
Известно о том, что на "Барысе" реализованы турецкие электрооптические средства.
Представитель южноафриканской компании в Казахстане отметил, что испытания проводились в том числе и в условиях экстремальных температур - до -45 градусов по Цельсию.
Планируемые объёмы выпуска - до 200 бронемашин в год.
Использованы фотографии: http://kpe.com.kz
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