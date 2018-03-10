15:13 10 марта
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В Казахстане завершены испытания "Барыса"

В Казахстане проведены завершающие испытания многоцелевой бронированной машины «Барыс». Эта бронемашина с колёсной версией 8х8 создаётся в рамках казахстанско-южноафриканского контракта. Для этих целей с южноафриканской компанией Paramount Group было создано совместное предприятий Kazakstan Paramount Engineering. На нём и произведены несколько «Барысов», которые проходят необходимые испытания.

Компания-производитель публикует свежие данные по техническим характеристиками многоцелевой колёсной бронемашины:
максимальная полезная нагрузка – 9 тонн, максимальная скорость – 100 км/ч, запас хода (по шоссе) – 800 км, уровень защиты 4A/4B (STANAG 4569).

Бронемашина оборудована специальными противоминными креслами, конструкция которых снижает риск травмирования военнослужащих в случае подрыва «Барыса» на мине.


"Барыс" 8х8 имеет на вооружении 7,62-мм пулемёт и 30-мм пушку 2А42 (пушка Шипунова и Грязева), - из официального релиза.

В Казахстане завершены испытания "Барыса"


Из презентационного материала компании Kazakstan Paramount Engineering:
«Барыс 8х8» позволяет обеспечить непревзойдённую защиту от мин, самодельных взрывных устройств, придорожных безоболочных фугасов.


Известно о том, что на "Барысе" реализованы турецкие электрооптические средства.

Представитель южноафриканской компании в Казахстане отметил, что испытания проводились в том числе и в условиях экстремальных температур - до -45 градусов по Цельсию.

Планируемые объёмы выпуска - до 200 бронемашин в год.

Использованы фотографии: http://kpe.com.kz
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Комментарии 39

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  1. Mavrikiy Сегодня, 13:33
    Барыс, так Барыс. Китайцам все равно на чем ездить.
    Mavrikiy
    1. Кроу Сегодня, 13:39
      Цитата: Mavrikiy
      Барыс, так Барыс.

      Не "Барыс", а "Baryas". Kazahi na latinicy pereshli.
      Кроу
      1. Mavrikiy Сегодня, 13:55
        В Казахстане проведены завершающие испытания многоцелевой бронированной машины «Барыс».

        Вот что Ата казахов сделал. Уже по-русски не шпрехают, только по латыни.
        Цитата: Кроу
        Цитата: Mavrikiy
        Барыс, так Барыс.

        Не "Барыс", а "Baryas". Kazahi na latinicy pereshli.
        Mavrikiy
      2. Piramidon Сегодня, 14:52
        Цитата: Кроу
        Не "Барыс", а "Baryas"

        Круто! По казахски получается, что буквосочетание "ya" звучит как "ы"?
        Piramidon
    2. Борибасар Сегодня, 14:31
      "В Казахстане завершены испытания "Барыса"
      В статье неточности. Так испытывается "Барыс" с другим боевым модулем который изготовлен на "Казахстан Аселсан Инжиниринг", т.е. на основе турецкого
      Уже есть возможность поставить двигатели КАМАЗ. Необитаемая башня с 30-мм пушкой 2А42 и спаренным пулеметом ПКТ. Мощная оптика и тепловизор, который позволяет стрелять ночью и при плохой видимости. Заряжать пушку и пулемет можно будет из капсулы. Внутри капсулы есть два кондиционера и две автономной печки. БТР "Барыс 8х8" еще сырой для поставок в войска. Он прошел только заводские испытания. БТР будут дорабатывать и еще испытывать в войсках. Комплектация будет меняться в зависимости от требований заказчика.
      https://yvision.kz/post/797596
      Борибасар
      1. Partyzan Сегодня, 14:39
        Цитата: Борибасар
        В статье неточности. Так испытывается "Барыс" с другим боевым модулем который изготовлен на "Казахстан Аселсан Инжиниринг", т.е. на основе турецкого

        есть и другой боевой модуль
        Южноафриканское отделение корпорации BAE Systems разработало и успешно испытало дистанционно управляемую турель (боевой модуль) TRT-R30 для оснащения бронированных машин, использующую установку 30-мм автоматической пушки 2А42
        Partyzan
    3. сибиралт Сегодня, 14:43
      А зачем Южной Африке минус 40 по Цельсию! belay
      сибиралт
  2. МИХАН Сегодня, 13:36
    Казахи кого пугать собрались ...Уж не нас ли браконьеров ? Хе хе ..Или для охраны газа и урановых рудников ? Деньги впустую тратите!
    МИХАН
    1. LiSiCyn Сегодня, 14:01
      Виталий, ты как всегда laughing
      В тему, не в тему... Вокруг, одни враги... angry все, что то против нас замышляют... negative
      На самом деле, тут две новости.. Одна хорошая, вторая не очень. 1) БРИКС работает.. 2) Конкурент нарисовался. wink
      LiSiCyn
      1. МИХАН Сегодня, 14:38
        Цитата: LiSiCyn
        1) БРИКС работает.

        Не работает он нифига..!
        Цитата: LiSiCyn
        2) Конкурент нарисовался.

        Казахи нам не конкуренты.....
        (без обиды!)))
        МИХАН
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:38
    Ну, в добрый путь. А что за пушка в башне? На 30 мм не похожа. Уж не 57 ли?
    Горный стрелок
    1. MKPU-115 Сегодня, 13:49
      Наша старая любимая 2А42
      MKPU-115
    2. Каракурт Сегодня, 13:50
      Цитата: Горный стрелок
      Ну, в добрый путь. А что за пушка в башне? На 30 мм не похожа. Уж не 57 ли?

      Тоже закралась такая мысль, уж больна похоже на ау-220м
      Каракурт
    3. LiSiCyn Сегодня, 14:04
      Вот и мне , показалось 57 мм... Или они , такой кожух слепили , что бы ствол не гулял??
      LiSiCyn
    4. Kurare Сегодня, 14:26
      Цитата: Горный стрелок
      На 30 мм не похожа. Уж не 57 ли?

      Да, тут на фотографии Барыс с модулем "Байкал".
      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/
      ec/Army2016-215.jpg
      Kurare
    5. san4es Сегодня, 14:32
      Цитата: Горный стрелок
      ... Уж не 57 ли?

      ...Она...В составе БМ "Байкал"

      Однако в окончательном варианте, как следует из сообщения "Казахстан инжиниринг", было сделано предпочтение продукции национального производства. Одной из причин, по всей видимости, является и то, что Казахстан наладил производство 30-мм снарядов к пушке 2А42.


      Как сообщает пресс-служба АО "НК "Казахстан инжиниринг", на БКМ установлен стабилизированный боевой необитаемый модуль с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ. Изделие создано казахстанским заводом по выпуску оборонной электронно-оптической продукции "КАЕ" совместно с турецкой компанией "Aselsan"
      hi
      san4es
  4. Proton Сегодня, 13:38
    То ли французский,то ли английский броневик напоминает,не зря ж с юар делали wassat
    Proton
    1. Василенко Владимир Сегодня, 14:19
      это чисто ЮАРовский броневик Mbombe 8

      Mbombe 8

      Барыс
      Василенко Владимир
  5. мерцание Сегодня, 13:43
    испытания проводились в том числе и в условиях экстремальных температур - до -45 градусов по Цельсию.
    Никак норвежцев собираются атаковать? laughing
    мерцание
    1. LiSiCyn Сегодня, 13:52
      Нет.. request Но это показывает , возможность экспорта, практически во все климатические пояса... Очень Бумеранг напоминает... Конкурент однако wink
      LiSiCyn
      1. мерцание Сегодня, 13:59
        возможность экспорта
        это нишу крайне сложно занять.
        мерцание
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:02
        Никак норвежцев собираются атаковать?
        Поверьте , Норвегия в казахской степи (особенно на на севере) долго не протянет..
        КВУ-НСвД
        1. мерцание Сегодня, 14:17
          Знаю, там метели и холод как в Сибири (на севере Казахстана)
          мерцание
    2. Бабалайкин Сегодня, 14:22
      Если что на севере КЗ почти каждый год бывает почти -45
      Бабалайкин
  6. Altona Сегодня, 13:49
    Цитата: Кроу
    Не "Барыс", а "Baryas". Kazahi na latinicy pereshli.

    --------------------------
    Dazhe navernoe "Barahlyis". Potomu chto barahlo...
    Altona
  7. san4es Сегодня, 13:53
    Kazakstan Paramount Engineering. На нём и произведены несколько «Барысов», которые проходят необходимые испытания.
    авг. 2017 г.
    san4es
  8. MKPU-115 Сегодня, 13:57
    Видел я этот пепелац на АРМИИ 2016 с российским 57-мм боевым модулем, от которого они в последствии отказались.
    Ну очень уж высокая, не промахнешься.
    MKPU-115
  9. Василенко Владимир Сегодня, 13:58
    В Казахстане проведены завершающие испытания многоцелевой бронированной машины «Барыс»
    чего испытывать, отверточная сборка
    Василенко Владимир
  10. groks Сегодня, 14:00
    Да молодцы казахи. Не стали ждать пока наши оружейные олигархи раскинут на пальцах, что у нас более неимеющееаналогов. Сделали с неграми своё. Не постеснявшись взять отличную пушку ГШ. А нашей армии болта. Но Димон сказал держаться.
    groks
    1. MKPU-115 Сегодня, 14:19
      Цитата: groks
      Да молодцы казахи. Не стали ждать пока наши оружейные олигархи раскинут на пальцах, что у нас более неимеющееаналогов. Сделали с неграми своё. Не постеснявшись взять отличную пушку ГШ. А нашей армии болта. Но Димон сказал держаться.

      Они не постеснялись взять ВСЁ чужое и собрать эту машину на коленках.
      И причем тут недимон?
      MKPU-115
    2. Васян1971 Сегодня, 14:29
      Цитата: groks
      Но Димон сказал держаться.

      А он Вам - Димон?
      Васян1971
    3. Василенко Владимир Сегодня, 15:11
      Цитата: groks
      Не стали ждать пока наши оружейные олигархи раскинут на пальцах

      да при чем здесь наши, обыкновенный распил бабла с выводом оного за кардон
      Василенко Владимир
  11. К-50 Сегодня, 14:03
    На картинке пушка похожа на АУ-220м, нет? what
    К-50
  12. КВУ-НСвД Сегодня, 14:09
    Хорош или плох аппарат сам по себе судить не берусь , поскольку "не щупал" , но по моему высоковат...но этим грешат все западные машины , да и многие наши в угоду комфорту.. Ну и если движок не из ""бывшего" , так сказать.. то будет очень накладен для ВС Казахстана , а движок - это сердце машины - "оторви ,и она она умрёт" smile
    КВУ-НСвД
    1. Василенко Владимир Сегодня, 15:13
      Цитата: КВУ-НСвД
      то будет очень накладен для ВС Казахстана

      а не факт что это еще поступит в войска, возможен вариант торжественной приемки одной двух машин с участием папы и дальнейшим сворачиванием производства, такое уже было в истории РК
      Василенко Владимир
  13. Дормидонт Сегодня, 14:10
    Непревзойдённая защита... Казахстанско- юаровская... Мдяяяя... Смотря с чем сравнивать. Если со шлаком мрачного свидомитского гения, то очень может быть
    Дормидонт
  14. sir_obs Сегодня, 14:15
    Барыс, ты не прав
    sir_obs
  15. Волька Сегодня, 14:27
    ничего особенного, обычный легкий танк на колесах век прошлый, зато теперь уже казахский...
    Волька
  16. андрсон Сегодня, 14:53
    Для Африки в самый раз.
    андрсон
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