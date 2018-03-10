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Путин - NBC: Неужели вы думаете, что я контролирую всё?
Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос американской журналистки Мэгин Келли на телеканале NBC относительно высказываний пресс-службы Кремля. По словам президента, он не в состоянии проконтролировать заявления всех представителей администрации. Владимир Путин заявил, что комментарии по поводу высказываний, например, главы пресс-секретариата Дмитрия Пескова, лучше было бы получить от самого пресс-секретаря, а не от президента.
При этом Владимир Путин заявил, что иногда Дмитрий Песков «несёт пургу».
Президент РФ (из материала RT):
Также Путина попросили прокомментировать заявление другого представителя администрации Андрея Крутских, который сказал буквально следующее:
Комментарий президента Путина для американского канала NBC:
При этом Владимир Путин заявил, что иногда Дмитрий Песков «несёт пургу».
Президент РФ (из материала RT):
Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несёт иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил. Потому я не комментирую то, что говорят сотрудники администрации президента. Их больше двух тысяч человек. У меня своя работа.
Также Путина попросили прокомментировать заявление другого представителя администрации Андрея Крутских, который сказал буквально следующее:
Россия находится на пороге момента, когда нужно на равных говорить с США в информационном пространстве.
Комментарий президента Путина для американского канала NBC:
Какой-то человек сказал о своём отношении к нашим контактам и работе в определённой сфере с нашими зарубежными партнёрами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую всё?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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