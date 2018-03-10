Путин - NBC: Неужели вы думаете, что я контролирую всё?

Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несёт иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил. Потому я не комментирую то, что говорят сотрудники администрации президента. Их больше двух тысяч человек. У меня своя работа.

Россия находится на пороге момента, когда нужно на равных говорить с США в информационном пространстве.

Какой-то человек сказал о своём отношении к нашим контактам и работе в определённой сфере с нашими зарубежными партнёрами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую всё?