15:21 10 марта
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Путин - NBC: Неужели вы думаете, что я контролирую всё?

Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос американской журналистки Мэгин Келли на телеканале NBC относительно высказываний пресс-службы Кремля. По словам президента, он не в состоянии проконтролировать заявления всех представителей администрации. Владимир Путин заявил, что комментарии по поводу высказываний, например, главы пресс-секретариата Дмитрия Пескова, лучше было бы получить от самого пресс-секретаря, а не от президента.

При этом Владимир Путин заявил, что иногда Дмитрий Песков «несёт пургу».

Президент РФ (из материала RT):
Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несёт иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил. Потому я не комментирую то, что говорят сотрудники администрации президента. Их больше двух тысяч человек. У меня своя работа.



Путин - NBC: Неужели вы думаете, что я контролирую всё?


Также Путина попросили прокомментировать заявление другого представителя администрации Андрея Крутских, который сказал буквально следующее:
Россия находится на пороге момента, когда нужно на равных говорить с США в информационном пространстве.


Комментарий президента Путина для американского канала NBC:
Какой-то человек сказал о своём отношении к нашим контактам и работе в определённой сфере с нашими зарубежными партнёрами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую всё?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
12

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Комментарии 86

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  1. МИХАН Сегодня, 14:02
    У нас в России все нужно контролировать ..!
    Еще во времена Царей и Сталина так повелось !
    Иначе СМУТА, БУНТ и кровь ..
    МИХАН
    1. РУСС Сегодня, 14:04
      Цитата: МИХАН
      У нас в России все нужно контролировать ..

      Не было такого и не будет.
      РУСС
      1. МИХАН Сегодня, 14:52
        Цитата: РУСС
        Цитата: МИХАН
        У нас в России все нужно контролировать ..

        Не было такого и не будет.

        Да было И очень жестко!!! ..А вот Это просто жуть мужики!!!

        Вот грабеж России шел ...
        МИХАН
        1. onix757 Сегодня, 15:11
          Цитата: МИХАН
          Вот грабеж России шел ...

          И что самое печальное продолжается до сих пор.
          onix757
    2. Spartanez300 Сегодня, 14:09
      Думаю Путин прибедняется , контроль все таки есть yes . Во всяком случае кроме него тоже есть кому это контролировать , этакий кремлевский цензор yes .
      Тем более что это администрация президента а ей как не кому надо за языком следить yes .
      Spartanez300
      1. 210окв Сегодня, 14:12
        Ну,если бы он "Все контролировал",наверное было бы совсем по другому.В частности в экономике.
        Цитата: Spartanez300
        Думаю Путин прибедняется , контроль все таки есть yes .
        Тем более что это администрация президента а ей как не кому надо за языком следить yes .
        210окв
      2. Svarog Сегодня, 14:16
        Цитата: Spartanez300
        Думаю Путин прибедняется , контроль все таки есть .

        https://youtu.be/rbRoZyuOijk вот так живет правительство
        https://www.youtube.com/watch?v=tQGSAh8BioY вот так Песков
        У них всё под контролем wassat
        Svarog
        1. Комментарий был удален.
          1. Svarog Сегодня, 14:32
            Цитата: MKPU-115
            А зачем тут постить ссылки на видео кого выкормыша?

            Потому что этот выкормыш , единственный, который занимается разоблачением, ворья.
            И суть тут не в том, кто это выложил. А что в фильме.. А в фильме правда..
            Svarog
        2. MKPU-115 Сегодня, 14:31
          Цитата: Svarog
          Цитата: Spartanez300
          Думаю Путин прибедняется , контроль все таки есть .

          https://youtu.be/rbRoZyuOijk вот так живет правительство
          https://www.youtube.com/watch?v=tQGSAh8BioY вот так Песков
          У них всё под контролем wassat

          А зачем тут постить ссылки на штатовского выкормыша?
          MKPU-115
          1. Терский Сегодня, 14:57
            Цитата: MKPU-115
            А зачем тут постить ссылки на штатовского выкормыша?

            Все просто, постит то такой же выкормыш как и его визави Навальный.
            Терский
            1. onix757 Сегодня, 15:14
              Цитата: Терский
              Все просто, постит то такой же выкормыш как и его визави Навальный.

              Может следует обратить внимание на информацию которую он дает а не на персону Навального? Проверить информацию с последующими выводами. Как вам?
              onix757
        3. Влад Морозов Сегодня, 15:10
          Я вот скажу - сегодня Тиллерсон заболел! Так вот с бодуна перепил, да с бабами перегрелся, старый развратник, тем более глава госдепа! ПОЗОРИЩЕ!
          Влад Морозов
      3. Злой543 Сегодня, 14:17
        Цитата: Spartanez300
        Думаю Путин прибедняется , контроль все таки есть yes . Во всяком случае кроме него тоже есть кому это контролировать
        Тем более что это администрация президента а ей как не кому надо за языком следить yes .


        Все, Песков в администрации не жилец? belay
        Злой543
    3. Svarog Сегодня, 14:10
      Мы как раз думаем, что Путин вообще ничего не контролирует.. Самолеты падают с тем же постоянством, дольщиков, как кидали так и кидают, бизнес, как отжимали так и отжимают.. Тут Путин не врет, он вообще ничего не контролирует.. Его даже правительство в наглую игнорирует не выполняя указов.. Он так.. На коне поскакать.. Щуку поймать.. За амфорой нырнуть .. с птицами полетать.. в общем наслаждается жизнью..
      Svarog
      1. Васян1971 Сегодня, 14:19
        Цитата: Svarog
        Мы как раз думаем, что Путин вообще ничего не контролирует..

        Разумеется. Ибо, если бы Путин всё контролировал, то имярек Svarog печатал совсем иные тексты tongue
        И кто это "мы"? Мы, Svarog I Великий и Ужасный? lol
        Васян1971
        1. 210окв Сегодня, 14:23
          А что?Он что то не верное написал? yes Может все же лучше " Все контролировать" и жить по людски?
          Цитата: Васян1971
          Цитата: Svarog
          Мы как раз думаем, что Путин вообще ничего не контролирует..

          Разумеется. Ибо, если бы Путин всё контролировал, то имярек Svarog печатал совсем иные тексты tongue
          210окв
          1. poquello Сегодня, 14:38
            Цитата: 210окв
            Может все же лучше " Все контролировать" и жить по людски?

            очень интересно, а Вы эту фразу разжевать можете
            Россия находится на пороге момента, когда нужно на равных говорить с США в информационном пространстве.

            Крутских раньше боксом занимался?
            poquello
            1. 210окв Сегодня, 14:43
              Очень просто.Как в СССР..Доходчиво разжевал,или Вы считаете что на моей Родине люди не по людски жили.Контроль был тотальный,хотя соглашусь что во многом номинальный.
              Цитата: poquello
              Цитата: 210окв
              Может все же лучше " Все контролировать" и жить по людски?

              очень интересно, а Вы эту фразу разжевать можете
              Россия находится на пороге момента, когда нужно на равных говорить с США в информационном пространстве.

              Крутских раньше боксом занимался?
              210окв
              1. poquello Сегодня, 14:50
                Цитата: 210окв
                Очень просто.Как в СССР..Доходчиво разжевал,или Вы считаете что на моей Родине люди не по людски жили.Контроль был тотальный,хотя соглашусь что во многом номинальный.

                дык кому и жизнь в очереди это по-людски, кому и кобыла невеста, я про фразу Крутских спрашивал
                poquello
                1. onix757 Сегодня, 15:07
                  Цитата: poquello
                  дык кому и жизнь в очереди это по-людски,

                  А в РФ кому в долговой кабале или под забором по людски.
                  onix757
                  1. poquello Сегодня, 15:16
                    Цитата: onix757
                    Цитата: poquello
                    дык кому и жизнь в очереди это по-людски,

                    А в РФ кому в долговой кабале или под забором по людски.

                    че, из под забора пишете?
                    poquello
              2. Васян1971 Сегодня, 14:57
                Цитата: 210окв
                Контроль был тотальный,хотя соглашусь что во многом номинальный.

                Муа-ха-ха! what Номинальный тотальный контроль! Пожалуй, запишу это в книжечку на память...✌️
                Васян1971
          2. Васян1971 Сегодня, 14:52
            Цитата: 210окв
            А что?Он что то не верное написал?

            Разумеется.
            Цитата: Svarog
            Он так.. На коне поскакать.. Щуку поймать.. За амфорой нырнуть .. с птицами полетать.. в общем наслаждается жизнью..

            И не надо говорить, что это "шютка такой" и про иронию и про сарказм тоже не надо. Короче - во всех бедах в стране виноват бездельник Путин. Во всех!
            И создаётся впечатление, что рекомый Svarog справился бы намного лучше. hi
            Васян1971
            1. Svarog Сегодня, 15:06
              Цитата: Васян1971
              И создаётся впечатление, что рекомый Svarog справился бы намного лучше.

              Грудинин с командой от КПРФ справился бы гораздо лучше.
              Svarog
              1. Васян1971 Сегодня, 15:10
                Цитата: Svarog
                Грудинин с командой от КПРФ справился бы гораздо лучше.

                Грудинин, ты? (Шютка)
                Очень даже может быть. Земли на продажу в России много ещё осталось.
                Васян1971
                1. onix757 Сегодня, 15:20
                  Цитата: Васян1971
                  Очень даже может быть. Земли на продажу в России много ещё осталось.

                  Неа, "специалисты" от едра все земли сельхозназначения пораспрадали в замкадье. ЗАО Ленина единственное осталось и то роток постоянно пытаются раскрыть на лакомый кусок.
                  onix757
        2. Paranoid50 Сегодня, 14:24
          Цитата: Васян1971
          Svarog печатал совсем иные тексты

          В лагерной газете. wassat
          Paranoid50
        3. Svarog Сегодня, 14:27
          Цитата: Васян1971
          Цитата: Svarog
          Мы как раз думаем, что Путин вообще ничего не контролирует..

          Разумеется. Ибо, если бы Путин всё контролировал, то имярек Svarog печатал совсем иные тексты tongue
          И кто это "мы"? Мы, Svarog I Великий и Ужасный? lol

          Коммунисты к власти придут, думаю подобные вам, тоже другие тексты писать начнут. А вообще, в чем не прав я? Или аргументов нет hi
          Svarog
          1. Васян1971 Сегодня, 15:17
            Цитата: Svarog
            Коммунисты к власти придут, думаю подобные вам, тоже другие тексты писать начнут. А вообще, в чем не прав я? Или аргументов нет

            Есть. Вы же при власти безжалостного Путина пишете всякие гадости. Почему бы при гипотетической власти папы Гру и его "команды от КПРФ" и мне не повторить Ваш подвиг? Или Вы ратуете за нео-коммунистический репрессивный аппарат? Одна партия - одно мнение?
            Васян1971
        4. MKPU-115 Сегодня, 14:29
          Цитата: Васян1971
          Цитата: Svarog
          Мы как раз думаем, что Путин вообще ничего не контролирует..

          Разумеется. Ибо, если бы Путин всё контролировал, то имярек Svarog печатал совсем иные тексты tongue
          И кто это "мы"? Мы, Svarog I Великий и Ужасный? lol

          Он бы не печатал ,а лес валил лобзиком или кайлом урановую руду добывал.
          MKPU-115
      2. MKPU-115 Сегодня, 14:26
        Завидуете?
        MKPU-115
      3. MKPU-115 Сегодня, 14:26
        Цитата: Svarog
        Мы как раз думаем, что Путин вообще ничего не контролирует.. Самолеты падают с тем же постоянством, дольщиков, как кидали так и кидают, бизнес, как отжимали так и отжимают.. Тут Путин не врет, он вообще ничего не контролирует.. Его даже правительство в наглую игнорирует не выполняя указов.. Он так.. На коне поскакать.. Щуку поймать.. За амфорой нырнуть .. с птицами полетать.. в общем наслаждается жизнью..

        Завидуете?
        MKPU-115
      4. Alex-a832 Сегодня, 14:27
        Цитата: Svarog
        Мы как раз думаем, что Путин вообще ничего не контролирует.. Самолеты падают с тем же постоянством, дольщиков, как кидали так и кидают, бизнес, как отжимали так и отжимают.. Тут Путин не врет, он вообще ничего не контролирует.. Его даже правительство в наглую игнорирует не выполняя указов.. Он так.. На коне поскакать.. Щуку поймать.. За амфорой нырнуть .. с птицами полетать.. в общем наслаждается жизнью..

        Путин правит страной посредством многих тысяч чиновников, у которых полно своих тараканов в голове, в том числе корыстных тараканов. Провокаторов и предателей в числе этих управленцев тоже хватает. Учитывая, что Путин идет по пути "мягкой силы" и не прибегает к средствам уважаемого мной Сталина, добился поднятия уровня жизни в стране и ее обороноспособности на удивительно высокий уровень.
        Не пытайтесь дёшево его очернять, выдёргивая слова из контекста. Для этого нужен уровень лжи нс порядки выше.
        Alex-a832
        1. Svarog Сегодня, 14:35
          Цитата: Alex-a832
          Путин правит страной посредством многих тысяч чиновников, у которых полно своих тараканов в голове, в том числе корыстных тараканов.

          Правильно, расплодил чинуш , положил им ЗП в 400 - 500 т.р .. В России при Путине стало 6 мл. чиновников! При СССР было 1.2 мл. хотя народу в СССР было в 4 раза больше и компов да интернетов не было.. Откуда деньги на пенсию брать? Надо кормить чинуш..
          Svarog
        2. LiSiCyn Сегодня, 14:57
          Цитата: Alex-a832
          Учитывая, что Путин идет по пути "мягкой силы" и не прибегает к средствам уважаемого мной Сталина, добился поднятия уровня жизни в стране и ее обороноспособности на удивительно высокий уровень.

          good Полностью поддерживаю !!!
          Люди, просто не понимают масштабы страны... И ту, анти-Российскую , разрушительную политику, проводимую в 90-х предшественником...
          LiSiCyn
        3. 210окв Сегодня, 15:02
          Уровень жизни в стране?!На удивительно высокий уровень?!Не смешите тапки...Кстати тот же Ден Сяоин за то же время действительно поднял уровень жизни в своей стране..
          Цитата: Alex-a832
          Цитата: Svarog
          Мы как раз думаем, что Путин вообще ничего не контролирует.. Самолеты падают с тем же постоянством, дольщиков, как кидали так и кидают, бизнес, как отжимали так и отжимают.. Тут Путин не врет, он вообще ничего не контролирует.. Его даже правительство в наглую игнорирует не выполняя указов.. Он так.. На коне поскакать.. Щуку поймать.. За амфорой нырнуть .. с птицами полетать.. в общем наслаждается жизнью..

          Путин правит страной посредством многих тысяч чиновников, у которых полно своих тараканов в голове, в том числе корыстных тараканов. Провокаторов и предателей в числе этих управленцев тоже хватает. Учитывая, что Путин идет по пути "мягкой силы" и не прибегает к средствам уважаемого мной Сталина, добился поднятия уровня жизни в стране и ее обороноспособности на удивительно высокий уровень.
          Не пытайтесь дёшево его очернять, выдёргивая слова из контекста. Для этого нужен уровень лжи нс порядки выше.
          210окв
      5. котовский Сегодня, 14:37
        Цитата: Svarog
        Мы как раз думаем,

        Вот если бы все эти МЫ,свалили куда нибудь на родину..
        Цитата: Svarog
        вот так живет правительство

        Цитата: Svarog
        вот так Песков

        Зависть,плохое чувство..
        Цитата: 210окв
        было бы совсем по другому.В частности в экономике.

        А почтальон Печкин говорил,что мужчина с велосипедом становится добрее. winked
        котовский
      6. Влад Морозов Сегодня, 15:13
        А чем вы в выходные занимались? Получали поздравления по случаю 8 Марта? Поздравляю и понимаю, что вы тоже имеете право на отдых.
        Влад Морозов
    4. Piramidon Сегодня, 14:44
      Цитата: МИХАН
      У нас в России все нужно контролировать ..!
      Еще во времена Царей и Сталина так повелось !
      Иначе СМУТА, БУНТ и кровь ..

      Виталий, ну я не думаю, что ты всерьез считаешь, что президент должен вникать в во все "дырки"? Некоторые пишут: "у нас двор в гoBHe, канализация не работает, собаки детскую площадку oбocpaли, мусор не вывозят.... " - это все от того, что Путин у власти, а не Грудинин.
      Piramidon
      1. Влад Морозов Сегодня, 15:15
        Соглашусь. Иначе для чего тогда команда правительства, пресс-секретариат и многие ведомства
        Влад Морозов
    5. сибиралт Сегодня, 14:48
      Песков несет Пургу. Песчаную, надо пологать. lol Но эта самая Мегин Келли уже на весь мир раструбила о том, что Путина никто не переспорит. Он всегда будет самым умным в любой компании. Приятный комплимент нашему президенту.
      сибиралт
    6. Silvestr Сегодня, 15:04
      Цитата: МИХАН
      У нас в России все нужно контролировать ..!

      вот здесь я согласен. Для этого есть "государевы слуги", ну а ближних- самому надо контролировать.
      Silvestr
  2. ваняватный Сегодня, 14:07
    ну теперь я знаю как относится к тому , что буровят раскормленные толпы чинуш , депутатов , и пр и пр ... кто бредит , с того и спрашивать , вот только как?если уж гарант устранился ...
    ваняватный
    1. Svarog Сегодня, 14:19
      Цитата: ваняватный
      ну теперь я знаю как относится к тому , что буровят раскормленные толпы чинуш , депутатов , и пр и пр ... кто бредит , с того и спрашивать , вот только как?если уж гарант устранился ...

      Он делегировал все чиновникам, коих сейчас 6 мл. Что в 4 РАЗА больше ЧЕМ В СССР! Хотя при сегодняшних технологиях ( интернет, комп) их должно быть в 10 раз меньше, учитывая еще и то, что насселение СССР в 4 раза было больше чем сейчас в России.. а Путин просто ведет активный образ жизни.. летает с птицами.. рыбалит.. в общем отдыхает..
      Svarog
      1. котовский Сегодня, 14:42
        Завидуете.. wink
        Зюганов такую ж... отъел,ераплан поломается.. lol
        Чтож по вашему,Путина после работы в шкафу закрывать что ли?
        Вы простите как обиженный ребенок сейчас рассуждаете. hi
        котовский
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:07
    Правильная позиция! Даже Песков часто обозначает - когда он "отсебятину" несёт, а когда - мнение президента...! Пока у них неплохо получается laughing
    Горный стрелок
    1. Partyzan Сегодня, 14:13
      Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несёт иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил. Потому я не комментирую то, что говорят сотрудники администрации президента. Их больше двух тысяч человек. У меня своя работа.
      это что? кто в лес, кто по дрова? или тактика такая?
      Partyzan
      1. cniza Сегодня, 14:16
        Это для США небольшой ребус , пусть погадают.
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 14:29
          Цитата: cniza
          Это для США небольшой ребус , пусть погадают.

          ну ребусы он задавать умеет, в этом я не сомневаюсь, ну зачем же так Пескова подставлять?
          Partyzan
        2. ромул Сегодня, 14:46
          Цитата: cniza

          1
          cniza Сегодня, 14:16 ↑ Новый
          Это для США небольшой ребус , пусть погадают.

          Что то мне подсказывает - .рать они хотели на ето
          ромул
        3. LiSiCyn Сегодня, 15:01
          Конечно... А то, привыкли блин... Они нам, всякую пургу от Псаки... А мы, им достоверную инфу.. lol
          LiSiCyn
      2. Комментарий был удален.
  4. Alex-a832 Сегодня, 14:09
    Тут на ВО отирается масса "верующих" в то, что Путин виноват в том, что у кого-то на улице асфальт раздолбаный. За окошком дождь и град...зайку бросила хозяйка, кто виновен - угадайка... К Путину требования, ну просто как к Богу! Хот бы кто-то потрудился представить себя в ритме его жизни, уровне и сложности решаемых им задачь...
    Alex-a832
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 14:18
      Рыба с головы вонять начинает
      Сергей Д_2
      1. Alex-a832 Сегодня, 14:32
        В своё время он эту тухлую голову и отсёк, когда Бориску в отставку отправил. Таких же здравых и светлых голов, как у него, в жизни мне видеть приходилось много меньше, чем хотелось бы!
        Alex-a832
        1. Сергей Д_2 Сегодня, 14:46
          Чего он отсек?))))Бориска его в мешке принес
          Цитата: Alex-a832
          В своё время он эту тухлую голову и отсёк, когда Бориску в отставку отправил. Таких же здравых и светлых голов, как у него, в жизни мне видеть приходилось много меньше, чем хотелось бы!
          Сергей Д_2
          1. Svarog Сегодня, 15:13
            Цитата: Сергей Д_2
            Чего он отсек?))))Бориска его в мешке принес
            Цитата: Alex-a832
            В своё время он эту тухлую голову и отсёк, когда Бориску в отставку отправил. Таких же здравых и светлых голов, как у него, в жизни мне видеть приходилось много меньше, чем хотелось бы!

            Так он Бориске в ответ памятник забубенил в Екате laughing
            Svarog
      2. poquello Сегодня, 14:40
        Цитата: Сергей Д_2
        Рыба с головы вонять начинает

        так то рыба, а у людей ноги воняют, ибо к жопе ближе расположены
        poquello
      3. котовский Сегодня, 14:44
        Цитата: Сергей Д_2
        Сергей Д_2

        Цифру 2 в нике поменяйте на букву Б.
        По Лаврову будет точнее. hi
        котовский
    2. solzh Сегодня, 14:31
      А некоторые Путина считают новым мессией, считают, что при нем жить стало лучше, жить стало хорошо. Путин президент, а значит отвечает и за асфальт.
      solzh
      1. Васян1971 Сегодня, 15:07
        Цитата: solzh
        Путин президент, а значит отвечает и за асфальт.

        Дилетантская точка зрения.
        Цитата: solzh
        А некоторые Путина считают новым мессией, считают, что при нем жить стало лучше, жить стало хорошо.

        Причём тут мессия? Вам плохо? Вы голодаете? Последний талон на интернет потратили?
        Васян1971
    3. Svarog Сегодня, 15:12
      Цитата: Alex-a832
      Тут на ВО отирается масса "верующих" в то, что Путин виноват в том, что у кого-то на улице асфальт раздолбаный. За окошком дождь и град...зайку бросила хозяйка, кто виновен - угадайка... К Путину требования, ну просто как к Богу! Хот бы кто-то потрудился представить себя в ритме его жизни, уровне и сложности решаемых им задачь...

      Ну а вы классический пример деревенского простолюдина laughing Бояре плохие! Царь Хороший!
      Когда Путина окружают сплошные миллиардеры, друзья, которые до его прихода к власти были ни кем, а сейчас все миллиардеры - это нормально по вашему? Рыба с головы гниет.. Вот с ближайшим окружением разбирался бы по закону.. И в стране было бы лучше, а так вор на воре вором погоняет..
      Svarog
      1. котовский Сегодня, 15:17
        Цитата: Svarog
        Когда Путина окружают сплошные миллиардеры, друзья, которые до его прихода к власти были ни кем, а сейчас все миллиардеры - это нормально по вашему?

        Очень похоже что вы друг Грудинина,и являетесь никем... what
        Но очень надеетесь..
        котовский
  5. dgonni Сегодня, 14:12
    Не нужно ничего контролировать. Если человек несёт пургу, то он должон пургу понюхать. Ну чисто сорвалось с языка :). А если честно , то называется полная некомпетентность аппарата администрации.
    dgonni
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 14:17
      Царь хороший.Это бояре плохие.Ага.
      Сергей Д_2
      1. Васян1971 Сегодня, 15:05
        Цитата: Сергей Д_2
        Царь хороший.Это бояре плохие.Ага.

        А чё? Так было, так есть, так будет. А, как известно: стабильность - признак профессианализьма. laughing
        Васян1971
  6. Armat Сегодня, 14:14
    Товарищ Президент, Вам не стыдно за такие признания? Этому есть один диагноз-кремлёвская шизофрения.
    Armat
    1. Дормидонт Сегодня, 14:20
      Мил человек, сделайте мир чище - повесьтесь
      Дормидонт
    2. Васян1971 Сегодня, 14:26
      Цитата: Armat
      Товарищ Президент, Вам не стыдно за такие признания? Этому есть один диагноз-кремлёвская шизофрения.

      Думаю, он обязательно прочтёт и ответит. Или Пескова попросит.
      Насчёт диагноза - начните с себя.
      Васян1971
    3. Svarog Сегодня, 14:42
      Цитата: Armat
      Товарищ Президент, Вам не стыдно за такие признания? Этому есть один диагноз-кремлёвская шизофрения.

      Была бы совесть на выборы бы не пошел.
      Svarog
      1. Васян1971 Сегодня, 15:03
        Цитата: Svarog
        Была бы совесть на выборы бы не пошел.

        Судя по всему, если Вы со своей принципиальной позицией и кристальной честность на выборы не идёте,то совести у Вас тоже нет
        Васян1971
        1. Svarog Сегодня, 15:16
          Цитата: Васян1971
          Цитата: Svarog
          Была бы совесть на выборы бы не пошел.

          Судя по всему, если Вы со своей принципиальной позицией и кристальной честность на выборы не идёте,то совести у Вас тоже нет

          Я то на выборы иду.. А вот человек, который действительно радеет за отечество, не стал бы выдвигаться, так как результаты бездарного, не компетентного управления страной всем очевидны.. кроме чинуш, фанатиков и проссто людей, которым пропаганда мозг съела..
          Svarog
  7. Комментарий был удален.
  8. Сергей Д_2 Сегодня, 14:16
    За18 лет пора бы научиться контролировать.Я бы эту шоблу загнал в Кремль,запер ворота и кто будет через забор лезть- по рукам палкой,палкой.
    Сергей Д_2
    1. котовский Сегодня, 15:20
      Знатно тролит ВВП..
      Ишь как визжат вражины.. wassat
      котовский
  9. Дормидонт Сегодня, 14:17
    Это как это? ПУТИН не всесведущ? Бедные остатки зачатков мозгов свидомитов... Какой для них удар...
    Дормидонт
  10. Masya Masya Сегодня, 14:18
    Он несёт иногда такую пургу.

    это же переводу не поддается! переведут, что Песков климатическим оружием балуется! wink
    Masya Masya
    1. MKPU-115 Сегодня, 14:28
      Цитата: Masya Masya
      Он несёт иногда такую пургу.

      это же переводу не поддается! переведут, что Песков климатическим оружием балуется! wink

      good
      MKPU-115
    2. oldzek Сегодня, 14:28
      и за лужей ещё один повод для беспокойства ,а также для дополнительных санкций.
      oldzek
  11. Altona Сегодня, 14:28
    Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несёт иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил. Потому я не комментирую то, что говорят сотрудники администрации президента.
    -----------------------------------
    Насчёт пурги от Пескова я полностью согласен с Президентом. Песков он даже иногда выдает бураны и метели. И он, и его дочка Лиза-мастера пурги. laughing laughing good
    Altona
  12. Proton Сегодня, 14:29
    Свалил Вова на беднягу Песка все laughing
    Proton
  13. acetophenon Сегодня, 14:29
    Убогие выжимки из достаточно интересного интервью. Вернее, как сказать - интересного... Скорее - показательного.
    acetophenon
  14. Altona Сегодня, 14:31
    Цитата: Armat
    Товарищ Президент, Вам не стыдно за такие признания?

    ------------------------------
    Президент вообще-то господин, а не товарищ, по протоколу.
    Altona
    1. Silvestr Сегодня, 15:20
      Цитата: Altona
      Цитата: Armat
      Товарищ Президент, Вам не стыдно за такие признания?

      ------------------------------
      Президент вообще-то господин, а не товарищ, по протоколу.

      а на докладе? Господин Верховный Главнокомандующий?
      Silvestr
  15. Сергей Д_2 Сегодня, 14:32
    Сталин такое мог сказать?))))
    Сергей Д_2
  16. samarin1969 Сегодня, 14:38
    Интересно, и кого теперь "представитель" Песков? Пурги в голове?...Осталось узнать, какая "погода" в голове у Захаровой...
    samarin1969
  17. МойВрач Сегодня, 14:41
    Россия находится на пороге момента, когда нужно на равных говорить с США в информационном пространстве.
    автора ждут в администрации мэра Киева. Это и порог момента, и говорить в информационном пространстве. laughing
    МойВрач
  18. onix757 Сегодня, 15:00
    Это интервью выглядит как задабривание западной публики перед введением очередной порции санкций от госдепа.
    onix757
  19. Silvestr Сегодня, 15:02
    Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несёт иногда такую пургу.
    -------------
    непонятно, если пресс-секретарь не адекват, то зачем его держит?
    Silvestr
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