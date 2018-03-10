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Украинские силовики готовят провокацию на Донбассе с использованием военной формы НМ ЛНР
Командование Луганской народной милицией сообщает о готовящейся провокации со стороны украинских радикалов. Отмечено, что такая провокация может быть совершена с применением военной формы НМ ЛНР. Официальный представитель республиканской народной милиции Андрей Марочко в ходе брифинга заявил (цитата Луганский информационный центр):
Отмечено, что украинские силовики могут использовать военную форму НМ ЛНР при обстрелах и прочих провокациях в населённых пунктах так называемой «серой зоны». Это территория, которая является нейтральной полосой, протянувшейся вдоль линии соприкосновения от ЛНР до Азовского моря.
По словам Андрея Марочко, провокации могут быть осуществлены и в отношении представителей специальной мониторинговой группы ОБСЕ, работающей на Донбассе.
Марочко:
По нашей информации, в разведывательные подразделения оперативно-тактической группировки "Луганск" завезена военная форма, используемая военнослужащими Народной милиции ЛНР. Указанные подразделения, переодевшись в эту форму, будут использоваться для проведения крупномасштабных провокаций в целях дестабилизации обстановки в зоне конфликта и создания благоприятных условий для перехода к активным наступательным действиям.
Отмечено, что украинские силовики могут использовать военную форму НМ ЛНР при обстрелах и прочих провокациях в населённых пунктах так называемой «серой зоны». Это территория, которая является нейтральной полосой, протянувшейся вдоль линии соприкосновения от ЛНР до Азовского моря.
По словам Андрея Марочко, провокации могут быть осуществлены и в отношении представителей специальной мониторинговой группы ОБСЕ, работающей на Донбассе.
Марочко:
Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путём и для этого оказываем всестороннее содействие Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и строго выполняем Минские договорённости.
Использованы фотографии: ЛИЦ
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