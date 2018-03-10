15:20 10 марта
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Украинские силовики готовят провокацию на Донбассе с использованием военной формы НМ ЛНР

Командование Луганской народной милицией сообщает о готовящейся провокации со стороны украинских радикалов. Отмечено, что такая провокация может быть совершена с применением военной формы НМ ЛНР. Официальный представитель республиканской народной милиции Андрей Марочко в ходе брифинга заявил (цитата Луганский информационный центр):

По нашей информации, в разведывательные подразделения оперативно-тактической группировки "Луганск" завезена военная форма, используемая военнослужащими Народной милиции ЛНР. Указанные подразделения, переодевшись в эту форму, будут использоваться для проведения крупномасштабных провокаций в целях дестабилизации обстановки в зоне конфликта и создания благоприятных условий для перехода к активным наступательным действиям.


Украинские силовики готовят провокацию на Донбассе с использованием военной формы НМ ЛНР



Отмечено, что украинские силовики могут использовать военную форму НМ ЛНР при обстрелах и прочих провокациях в населённых пунктах так называемой «серой зоны». Это территория, которая является нейтральной полосой, протянувшейся вдоль линии соприкосновения от ЛНР до Азовского моря.

По словам Андрея Марочко, провокации могут быть осуществлены и в отношении представителей специальной мониторинговой группы ОБСЕ, работающей на Донбассе.

Марочко:
Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путём и для этого оказываем всестороннее содействие Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и строго выполняем Минские договорённости
.

Использованы фотографии: ЛИЦ
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Комментарии 8

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  1. МИХАН Сегодня, 14:56
    Да хоть в форме тевтонцев крестоносцев, времен А.Невского!...Мы их сразу вычислим! negative
    МИХАН
    1. LSA57 Сегодня, 14:59
      Цитата: МИХАН
      Мы их сразу вычислим!

      дык провокация для хозяев. трупы напавших. будут в форме ополчения. вспомните как немцы обстреляли свою радиостаецию
      LSA57
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 15:02
        Сказал шо вычислит- значит вычислит.Тут народ серьезный
        Сергей Д_2
        1. Genry Сегодня, 15:17
          Цитата: Сергей Д_2
          Сказал шо вычислит- значит вычислит.Тут народ серьезный

          Только вычислять придется на той стороне...
          Genry
      2. 210окв Сегодня, 15:08
        По моему мы это уже слышали пару лет назад.Впрочем да,у них "хорошие учителя" в сфере провокаций.
        Цитата: LSA57
        Цитата: МИХАН
        Мы их сразу вычислим!

        дык провокация для хозяев. трупы напавших. будут в форме ополчения. вспомните как немцы обстреляли свою радиостаецию
        210окв
      3. poquello Сегодня, 15:10
        Цитата: LSA57
        Цитата: МИХАН
        Мы их сразу вычислим!

        дык провокация для хозяев. трупы напавших. будут в форме ополчения. вспомните как немцы обстреляли свою радиостаецию

        этт сложновато в наше время, трупы опознать могут, хотя буржуям аргументы возражений последнее время не нужны
        poquello
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 15:02
      Да хоть в форме тевтонцев крестоносцев, времен А.Невского!...Мы их сразу вычислим! negative
      Мы то може и вычислим , а вот "непредвзятые и независимые" "источники" сделают акцент в своих публикациях на форму российского образца... Было такое в Польше - в августе 39-го , да и не токо там....
      КВУ-НСвД
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:18
      МИХАН .
      .Мы их сразу вычислим!
      hi Виталий! Всё что раньше мы о них догадывались или знали полная наша некомпетентность ! Это не просто люди.Это атланты воплоти.Выкопанное Чёрное море это была детская забава.Всё! Буквально все гораздо серьёзней.Это не люди.Это боги!
      Наблюдатель2014
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