Украинские силовики готовят провокацию на Донбассе с использованием военной формы НМ ЛНР

По нашей информации, в разведывательные подразделения оперативно-тактической группировки "Луганск" завезена военная форма, используемая военнослужащими Народной милиции ЛНР. Указанные подразделения, переодевшись в эту форму, будут использоваться для проведения крупномасштабных провокаций в целях дестабилизации обстановки в зоне конфликта и создания благоприятных условий для перехода к активным наступательным действиям.

Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путём и для этого оказываем всестороннее содействие Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и строго выполняем Минские договорённости