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СМИ Германии: Хакеры похитили документы о контактах Берлина с Украиной
Немецкий журнал Der Spigel публикует материал, в котором говорится о вмешательстве хакеров. В статье утверждается, что некие киберпреступники похитили с серверов правительства Германии документы по целому ряду направлений внешней политики ФРГ. В частности, заявлено о похищении документов по подготовке к процедуре выхода Британии из ЕС (так называемый Brexit).
Также заявлено, что хакеры получили доступ к переговорам официального Берлина с властями Республики Беларусь и Украины.
Добавляется, что наибольший урон понесли такие правительственные министерства и ведомства как МИД и Минобороны Германии.
В издании отмечено, что атака была зафиксирована ещё в декабре прошлого года. На серверы, судя по всему, ранее был запущен вредоносный код, который в конечном итоге открывал хакерам доступ к хранящейся там информации. В течение относительно продолжительного времени вредоносный код «спал», а потом был активирован «хозяевами».
В общей сложности похищены 6 секретных документов, среди которых документы о контактах правительства Ангелы Меркель с украинскими властями. «Шпигель» пишет, что на последнем этапе деятельность хакеров «уже проходила под наблюдением правоохранительных органов Германии».
Также заявлено, что хакеры получили доступ к переговорам официального Берлина с властями Республики Беларусь и Украины.
Добавляется, что наибольший урон понесли такие правительственные министерства и ведомства как МИД и Минобороны Германии.
В издании отмечено, что атака была зафиксирована ещё в декабре прошлого года. На серверы, судя по всему, ранее был запущен вредоносный код, который в конечном итоге открывал хакерам доступ к хранящейся там информации. В течение относительно продолжительного времени вредоносный код «спал», а потом был активирован «хозяевами».
В общей сложности похищены 6 секретных документов, среди которых документы о контактах правительства Ангелы Меркель с украинскими властями. «Шпигель» пишет, что на последнем этапе деятельность хакеров «уже проходила под наблюдением правоохранительных органов Германии».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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