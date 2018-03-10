17:55 10 марта
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СМИ Германии: Хакеры похитили документы о контактах Берлина с Украиной

Немецкий журнал Der Spigel публикует материал, в котором говорится о вмешательстве хакеров. В статье утверждается, что некие киберпреступники похитили с серверов правительства Германии документы по целому ряду направлений внешней политики ФРГ. В частности, заявлено о похищении документов по подготовке к процедуре выхода Британии из ЕС (так называемый Brexit).

Также заявлено, что хакеры получили доступ к переговорам официального Берлина с властями Республики Беларусь и Украины.
Добавляется, что наибольший урон понесли такие правительственные министерства и ведомства как МИД и Минобороны Германии.

СМИ Германии: Хакеры похитили документы о контактах Берлина с Украиной



В издании отмечено, что атака была зафиксирована ещё в декабре прошлого года. На серверы, судя по всему, ранее был запущен вредоносный код, который в конечном итоге открывал хакерам доступ к хранящейся там информации. В течение относительно продолжительного времени вредоносный код «спал», а потом был активирован «хозяевами».

В общей сложности похищены 6 секретных документов, среди которых документы о контактах правительства Ангелы Меркель с украинскими властями. «Шпигель» пишет, что на последнем этапе деятельность хакеров «уже проходила под наблюдением правоохранительных органов Германии».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. Partyzan Сегодня, 15:47
    В частности, заявлено о похищении документов по подготовке к процедуре выхода Британии из ЕС (так называемый Brexit).
    Также заявлено, что хакеры получили доступ к переговорам официального Берлина с властями Республики Беларусь и Украины.
    а где можно почитать?
    Partyzan
    1. 210окв Сегодня, 15:53
      А что читать?Мольбы о подачках со стороны Украины?Или Вас как гражданина Белоруссии интересуют что там бабушка с ЛАГом замутили?
      Цитата: Partyzan
      В частности, заявлено о похищении документов по подготовке к процедуре выхода Британии из ЕС (так называемый Brexit).
      Также заявлено, что хакеры получили доступ к переговорам официального Берлина с властями Республики Беларусь и Украины.
      а где можно почитать?
      210окв
      1. Partyzan Сегодня, 15:55
        Цитата: 210окв
        А что читать?

        доступ к переговорам официального Берлина с властями Республики Беларусь
        мне вот это хотелось бы почитать
        Partyzan
        1. 210окв Сегодня, 15:58
          Я так и понял.Ну опять же деньги,сами понимаете.Лукашенко надо затыкать дыры в бюджете,хотя вариантов немного,в свете того что Ваш руководитель не идет на продажу имущества,производств.Что правильно и делает.
          Цитата: Partyzan
          Цитата: 210окв
          А что читать?

          доступ к переговорам официального Берлина с властями Республики Беларусь
          мне вот это хотелось бы почитать
          210окв
          1. Partyzan Сегодня, 17:18
            Цитата: 210окв
            Я так и понял.Ну опять же деньги,сами понимаете.Лукашенко надо затыкать дыры в бюджете,хотя вариантов немного,в свете того что Ваш руководитель не идет на продажу имущества,производств.Что правильно и делает.

            можно долго об этом говорить, я ЛАГа не поддерживаю, но Россию он не предаст, поверьте на слово hi
            Partyzan
        2. Тралл Сегодня, 16:00
          В любой непонятной ситуации начинай рассказывать о русских хакерах smile
          Тралл
          1. LSA57 Сегодня, 16:05
            Цитата: Тралл
            В любой непонятной ситуации начинай рассказывать о русских хакерах

            этих?
            LSA57
          2. 210окв Сегодня, 16:06
            Ага...И еще когда пропали документы.. laughing
            Цитата: Тралл
            В любой непонятной ситуации начинай рассказывать о русских хакерах smile
            210окв
            1. LSA57 Сегодня, 16:36
              Цитата: 210окв
              Ага...И еще когда пропали документы.

              а это уже лично ВВП. он ведь по немецки шпрехает
              LSA57
        3. Андрей К Сегодня, 16:09
          Цитата: Partyzan
          ...
          доступ к переговорам официального Берлина с властями Республики Беларусь
          мне вот это хотелось бы почитать...

          Так ответ на Ваш "интерес" в конце статьи.
          ...В общей сложности похищены 6 секретных документов, среди которых документы о контактах правительства Ангелы Меркель с украинскими властями. «Шпигель» пишет, что на последнем этапе деятельность хакеров «уже проходила под наблюдением правоохранительных органов Германии»...

          Тут то ли украли, то ли нет. То ли 6 документов (как посчитали?), то ли под контролем спецслужб скачали что-то ещё (контролировали что слямзили, или контролированно дезу подсовывали?).
          Шняга разбавленная шнягой, которой нет подтверждения. А если возникнут вопросы - хищение информации контролировалось спецслужбами, а они на вопросы не отвечают.
          Фейк.
          Андрей К
      2. Лелёк Сегодня, 17:24
        Цитата: 210окв
        210окв


        Действительно, что там может быть интересного и неизвестного априори? Мольбы о милостынях и жалобы на российскую агрессию, о тысячах нанайцев и лауроветланов на нартах с боевыми оленями, оккупировавших несчастный Донбасс? А вот опубликованные сведения о бизнесе Вальцмана в России гораздо интересней (мне так кажется).

        Или вот размеры оплаты Вашингтоном "деятельность" боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке:
        Лелёк
    2. сибиралт Сегодня, 16:08
      Документы лучше хранить в сейфе и в бумажном виде. lol
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 16:12
        Вы это из молодежи кому нибудь посоветуйте...Потащат прятать пипифакс в сейф.
        Цитата: сибиралт
        Документы лучше хранить в сейфе и в бумажном виде. lol
        210окв
      2. Partyzan Сегодня, 17:21
        Цитата: сибиралт
        Документы лучше хранить в сейфе и в бумажном виде.

        а лучше чтоб их никто не видел?
        Partyzan
    3. Монос Сегодня, 16:43
      "Шпигель" - известный таблоид. 6 документов!!! Всего лишь 6 документов было украдено на серверах МИД и Минобороны. Что, больше ничего интересного там не было? Смехота!
      Монос
      1. Partyzan Сегодня, 17:25
        Цитата: Монос
        "Шпигель" - известный таблоид. 6 документов!!! Всего лишь 6 документов было украдено на серверах МИД и Минобороны. Что, больше ничего интересного там не было? Смехота!

        Partyzan
    4. sabakina Сегодня, 17:16
      Bob, в Караганду обращался?
      sabakina
      1. Partyzan Сегодня, 17:24
        Слава hi и обращаться не буду - фейк, и это не из-за того что я люблю ЛАГа, а на оборот
        Partyzan
      2. 210окв Сегодня, 17:31
        Вячеслав hi Известное место поиска недостающего...Хотя немцы из Казахстана могли и селёдку на этих документах порезать..Не все так однозначно..Истина где то рядом. laughing
        Цитата: sabakina
        Bob, в Караганду обращался?
        210окв
    5. japs Сегодня, 17:19
      Уважаемый Партизан, в газете Westdeutsche Allgemene Zeitung за позавчера. Там ничего конкретного не написано. Только, что хакеры "известной русской группировки" Snike,
      т.е. "Змеи". Говорят, что они скачали только один секретный документ МИДа по восточно-еврогейским связям. Уши фон дер Ляйен не пострадали, так как хакнули комп подрядчика бундестага, который был подключен к внутренней сети бундестага. Много ля-ля, мало конкретики. Вопли до небес по поводу отсутствия спецов по IT-безопасности и, естественно, малом финансировании борьбы с хакерами.
      Надо бы погуглить этих "змеев".
      japs
  2. Berkut154 Сегодня, 15:49
    Ужас какой! Что же делать теперь? laughing laughing
    Berkut154
    1. Андрей К Сегодня, 16:01
      Цитата: Berkut154
      ...Что же делать теперь?...

      Что делать feel
      ...хакеры получили доступ к переговорам официального Берлина с властями Республики Беларусь и Украины...

      Добавить изжоги немцам wassat
      Сказать, что сами видели, как хакеры сидели в подворотне и под диктовку ФСБ взламывали сервера laughing
      Андрей К
      1. Васян1971 Сегодня, 16:45
        Да они знают.
        "«Шпигель» пишет, что на последнем этапе деятельность хакеров «уже проходила под наблюдением правоохранительных органов Германии»."
        Васян1971
    2. LSA57 Сегодня, 16:09
      Цитата: Berkut154
      Ужас какой! Что же делать теперь?

      подскажу laughing
      LSA57
    3. 210окв Сегодня, 16:12
      Живите дальше..С этим.. wink hi
      Цитата: Berkut154
      Ужас какой! Что же делать теперь? laughing laughing
      210окв
  3. изя топ Сегодня, 15:51
    некие киберпреступники похитили с серверов правительства Германии документы по целому ряду направлений внешней политики ФРГ
    след от кирзового сапога нашли уже?
    изя топ
    1. Андрей К Сегодня, 16:18
      Цитата: изя топ
      ...след от кирзового сапога нашли уже?...

      Нет. Нашли это:

      Думаете и"палево"?
      Андрей К
    2. злой партизан Сегодня, 16:19
      Цитата: изя топ
      след от кирзового сапога нашли уже?

      Да yes . И размер твой wink . Дальше расследование вести? feel И ли можно порешать вопрос winked . За 150 (инфляция! request ) шекелей... wink
      Привет, кирзоносец! drinks
      злой партизан
      1. изя топ Сегодня, 16:34
        Цитата: злой партизан
        Привет, кирзоносец!

        эдарова,Шмулик hi
        Цитата: злой партизан
        Дальше расследование вести?

        обязательно yes
        изя топ
        1. злой партизан Сегодня, 17:03
          Понял. Продолжаю наблюдение. soldier
          Токо эта...Срок-то у тебя подрастёт yes . Не обессудь уж... request Оно тебе надо? sad
          Вышли уже 200 шекелей и замнём. wink
          злой партизан
          1. изя топ Сегодня, 17:36
            Цитата: злой партизан
            Вышли уже 200 шекелей и замнём

            а что сказал стокгольм и высокий лондон?
            изя топ
            1. злой партизан Сегодня, 17:45
              Цитата: изя топ
              а что сказал стокгольм и высокий лондон?

              Сказали: "Можешь взять долг самогоном"...
              злой партизан
              1. Терский Сегодня, 17:53
                Цитата: злой партизан
                Сказали: "Можешь взять долг самогоном"...

                winked На 200 шекелей? Слону дробина, с соседом на один заход без утренних последствий yes Привет самогонщики drinks , все торгуетесь wassat
                Терский
    3. Васян1971 Сегодня, 16:43
      Цитата: изя топ
      некие киберпреступники похитили с серверов правительства Германии документы по целому ряду направлений внешней политики ФРГ
      след от кирзового сапога нашли уже?

      Зачем? "«Шпигель» пишет, что на последнем этапе деятельность хакеров «уже проходила под наблюдением правоохранительных органов Германии»." Сами практически помогали.
      Васян1971
  4. engenius Сегодня, 15:51
    Западные спецслужбы ломают друг друга. Потом скажут что опять российские хакеры...
    engenius
  5. Masya Masya Сегодня, 15:55
    В общей сложности похищены 6 секретных документов, среди которых документы о контактах правительства Ангелы Меркель с украинскими властями.

    уже смешно... laughing краина сама, по секрету всему свету, всё рассхвастает о своих контактах с Берлином... wink
    Masya Masya
  6. котовский Сегодня, 15:57
    Украли и концы в воду.. request
    Как удобно..
    котовский
  7. Симон Сегодня, 16:00
    Что, опять русские! belay Да, ничего себе. recourse
    Симон
    1. LSA57 Сегодня, 16:11
      Цитата: Симон
      Что, опять русские!

      новые русские laughing
      LSA57
  8. Опер Сегодня, 16:06
    У Шпака магнитофон... У посла медальон ... Смотреть надо за вещами, когда в помещение входишь! Ну нет, так нет!)
    Опер
  9. NKT Сегодня, 16:07

    В статье утверждается, что некие киберпреступники похитили с серверов правительства Германии документы по целому ряду направлений внешней политики ФРГ




    Почему некие? Сразу пишите - русские, не ошибетесь, а ВВП лично руководил и переводил документы.
    NKT
    1. Azim77 Сегодня, 16:19
      Если речь про электронную информацию, то:
      1. как это похитили? скорее всего просто скопировали.
      2. предположим, что после копирования стерли (т.е. похитили с концами). Но это же не материальная ценность в единственном экземпляре и если это были подписанные документы, то это всего лишь сканы, а значит они сохранились в бумажном виде. Или есть электронные копии, если подпись электронная - никто резервирование важной информации не отменял.
      3. а что было плохого в этой информации, раз так всполошились?
      Azim77
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 16:08
    На серверы, судя по всему, ранее был запущен вредоносный код,
    Ну это отмазка известная..
    похищены 6 секретных документов, с
    нифига себе утечка !
    среди которых документы о контактах правительства Ангелы Меркель с украинскими властями.
    ничего доказать нельзя , поэтому делают психическую атаку по примеру Чапая - ну и барабан им на шею , ветер в спину и...флаг им в ....
    КВУ-НСвД
    1. Васян1971 Сегодня, 16:41
      Цитата: КВУ-НСвД
      поэтому делают психическую атаку по примеру Чапая

      Вроде Чапай с Анкой-пулемётчицей от такой отбивался? Не? belay
      Это ж - классика!
      Васян1971
  11. rocket757 Сегодня, 16:09
    Мабудь бабушке фюрер пора IT ге-ста-по пора заводить?
    По простому - бардак-с!!! в делах ... и похоже эт от бардака в головах-с!
    rocket757
  12. Sewer Krainiy Сегодня, 16:31
    Цитата: LSA57
    Цитата: Тралл
    В любой непонятной ситуации начинай рассказывать о русских хакерах

    этих?

    Не умею копировать картинки, но подсказываю: "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди". Вот там Рабинович, вот хакер... good и шифрсвязь, и правительственная... Не его ли внуки работают... laughing laughing
    Sewer Krainiy
  13. Васян1971 Сегодня, 16:39
    Шпигель-зигель. Ладно хоть - "некие киберпреступники", а не "кремлёвские". Хотя...
    Васян1971
  14. Langf Сегодня, 16:50
    «Тут-то мне карта и попёрла...»
    Langf
  15. Armat Сегодня, 16:58
    Если уж и писать на эту тему, то следует полностью опубликовать статью журнала Spiegel от 10 марта 2018 года. Там чётко написано о том, что благодаря лаборатории Касперского была обнаружена утечка информации. В частности, документы касающихся Brexit. Остальные документы уже под наблюдением немецких спецслужб были слиты некой русскоговорящей хакерской группе, касающихся контактов немецкого МИД с белорусскими и украинскими представителями. Удивительно другое, как хранятся и обрабатываются документы под грифом секретно. Обычно такие документы не хранятся или обрабатываются на цифровых носителях информации. А банально печатаются на "печатных машинках". На самом деле мир буквально погружён в информационную индустрию по созданию фейковой инофрмационной реальности, которая не имеет никакого отношения к объективной реальности. Средний издательско-инофрмационный концерн может смело конкурировать по доходам с крупными и мощными производственными корпорациями.
    Armat
    1. sabakina Сегодня, 17:14
      Да буде здравствовать пишущая манишка "Ятрань"! Никто не взломает!
      sabakina
    2. japs Сегодня, 17:36
      Уважаемый, еще позавчера WAZ писала, что якобы русские, "Snike". И, что важные, а не секретные документы. Один. По восточноевропейским связям. И лазили они по сети бундестага. Детский лепет. Наверное лучше всего слушать мобилы красотки Меркель, и о гинекологе Уши не забывать, там больше секретов выбалтывается. Спросите у п_и_н_досовской АНБ...
      japs
  16. sabakina Сегодня, 17:12
    Не, это не наши. Наши бы прах Гитлера приволокли бы!
    sabakina
  17. Дормидонт Сегодня, 17:19
    Меркель капут
    Дормидонт
    1. изя топ Сегодня, 17:39
      Цитата: Дормидонт
      Меркель капут

      ну уж эта без боя не сдастся wassat
      изя топ
  18. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:41
    Если видишь слово "Хакер", надо обязательно добавлять "Русский".
    Американцы придумали, теперь нам стоит зарегистрировать "Русские хакеры©".

    Остальные хакеры фуфло, кроме китайских laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня