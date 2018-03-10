17:54 10 марта
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Массовый митинг в поддержку русских школ в Латвии

В Латвии прошёл самый масштабный за последние годы митинг в поддержку русского языка. В латвийской столице собрались свыше трёх тысяч человек. В руках они держали плакаты, надписи на которых гласили: «Руки прочь от русскоязычных», «За русский язык и русские школы!» По сообщению местных СМИ, митингующие за право на существование русских школ в стране, в которой около 40% говорят на русском языке, прошли маршем к зданию посольства ФРГ, а также к представительству ЕС в Риге.

Организаторами шествия выступили активисты общественной организации «Русский союз Латвии».

Напомним, что ранее власти Латвии приняли решение о внесении изменений в закон «Об образовании». Новые поправки приводят к тому, что все латвийские школьники, включая представителей национальных меньшинств, должны проходить обучение исключительно на латышском языке. В окончательной форме поправки должны начать действие в 2019 году.


Массовый митинг в поддержку русских школ в Латвии

Фото с февральского митинга в Риге за права русскоязычных


Выступившие против принятия таких законодательных решений граждане Латвии отметили, что латвийские власти сами разжигают межнациональный пожар в республике, в которой проживают отнюдь не только этнические латыши.

Напомним, что с 2004 года в Латвии действует двуязычная форма обучения, при которой в старших классах не менее 60% учебных дисциплин должны преподаваться на латышском языке.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/rusojuz
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Комментарии 32

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  1. 210окв Сегодня, 16:03
    Русских в Латвии больше всего из стран Прибалтики...Вот только к сожалению этот протест в никуда.Гораздо раньше все надо было делать.Там позиция такая-просто не замечать подобные протесты.
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 16:16
      Ну, очень свежая новость. Пятый год уж митингуют.winked
      сибиралт
      1. Татьяна Сегодня, 16:22
        Цитата: 210окв
        Русских в Латвии больше всего из стран Прибалтики...Вот только к сожалению этот протест в никуда.Гораздо раньше все надо было делать.
        Раньше - это когда прибалтийские республики первыми выходили из состава СССР. Русских тогда предупреждали, что именно так и будет - что они попадут в латышский, литовский, эстонский апартеид. Но они - многие из них - в это не верили.
        Татьяна
        1. dr.star75 Сегодня, 16:43
          Как Вы правы. Тамошние русские (хитровымудренные) приветствовали все эти независимости. Они думали стать европейцами, а стали неграми (людьми без гражданства). Теперь кричат: Россия спаси!Отделились? черпайте независимость.
          dr.star75
          1. Татьяна Сегодня, 16:55
            В.И. Ленин, обосновывая национальную политику большевиков в вопросе об определении приоритетности решения задач построения СОЦИАЛИЗМА над самоопределением нации писал, что «…ни один марксист, не разрывая с основами марксизма и социализма вообще, не сможет отрицать, что интересы СОЦИАЛИЗМА выше права нации на самоопределение»

            А ведь именно прибалтийские республики выходили из государства СССР с уже СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ строем, а не с БУРЖУАЗНЫМ строем. И ведь уже одно это говорило тогда о том, что Горбачёв - не марксист, а "коммунист"-перевёртыш, буржуазный демагог и прислужник США и коллективному Западу - изменник Родине.

            Именно это положение Ленина о праве нации на самоопределение при социализме подвергалось самым ярым нападкам в процессе «перестроечного», якобы демократического разрушения СССР. С позиции якобы бесклассового решения реализации права нации на самоопределение – в духе так называемых «общечеловеческих» ценностей – приоритетность абстрактного, бесклассового права нации на самоопределение при социализме прозвучали сразу же на 1 съезде народных депутатов СССР из уст народных депутатов СССР: 1) от Шауляйского территориалного избирательного округа Литовской ССР К.Д.П. Прунскене , 2) от Таллиннского избирательного округа Эстонской ССР К.С. Халлик , 3) от Паневежского городского национально-территориального избирательного округа Литовской ССР В.В. Ландеберга и других.
            Однако история убедительно показала, что никакие так называемые прозападные «общечеловеческие» ценности вообще не работают. Они - злонамеренная утопия. Разглагольствования о них являются лишь демагогическим прикрытием, ширмой для эгоистических буржуазных классовых интересов отдельной национализирующей нации. И больше ничего.
            Татьяна
            1. Татьяна Сегодня, 17:25
              При Горбачёве изучение марксизма-ленинизма превратилось в формальность. В лучшем случае в зубрёжку без понятия методологической системы мышления о классовой борьбе. На первое место вышло соглашательство с мировым буржуазным сообществом, в результате чего советские люди свою страну СССР и потеряли, а 25 млн. этнических русских остались за пределами РФ в виде несплочённых диаспор без политических прав - т.е. под инороднеческой оккупацией.

              В. И. Ленин указывал (и историческая практика подтвердила правильность его утверждения), что раздувание своих национальных вопросов является всегда атрибутом – неотъемлемым свойством – классовой борьбы именно национальной буржуазии, отдельных её представителей за свою частную собственность, за свои личные сверхприбыли, за свой личный капитал, за рынки сбыта свой продукции – за своё экономическое господство, за свою персональную политическую власть. И немалую роль в этом отношении играет искусственное навязывание другим народам своего национального языка.
               Благодаря навязыванию своего национального языка другим народам, в борьбу национальной буржуазии за свой национальный суверенитет автоматически на иррациональном, подсознательном уровне втягивается уже вся национализирующая нация. При этом сепаратистское движение национализирующей нации - а именно титульных национальных меньшинств в бывших советских республиках многонационального СССР - принимает асоциальный характер.
              Таким образом, раздувание национализма в титульных национальных республиках СССР, какие бы частные формы оно не проявляло, в конечном счёте превращается в целом в борьбу не просто национализирующей нации, а её национализирующей буржуазии. То есть это есть попытка представителей данной национальности обогатиться за чужой счёт, за счёт представителей других национальностей, исключив их из равноправного участия с ними в долевом разделе совокупной многонациональной общенародной собственности в стране, и прежде всего на средства производства и землю, уменьшив тем самым число людей, участвующих в разделе. Раздутый буржуазный национализм потому и отвратителен, что по сути своей является политикой грабежа одним народом всех других народов. И крайне радикально асоциальным проявлением этого национализма является расизм, сопровождаемый режимом апартеида.
              Татьяна
          2. taiga2018 Сегодня, 17:38
            Цитата: dr.star75
            Они думали стать европейцами, а стали неграми

            да,это действительно так,большинство русскоязычных(русских)приветствовали независимость Латвии,больше того скажу,что когда служил там в 92-93-м годах,отношение латышей было к нам,солдатам российской армии,лучше чем отношение тех же русских...
            taiga2018
        2. Комментарий был удален.
        3. виктор н Сегодня, 17:05
          Тем не менее - имеют право на сочувствие. Или: своих бросить?!
          виктор н
          1. Татьяна Сегодня, 17:28
            Цитата: виктор н
            Тем не менее - имеют право на сочувствие. Или: своих бросить?!
            Не просто имеют право на сочувствие, но и на поддержку.
            Только вот вопрос. Кто и как их теперь будет поддерживать?
            Татьяна
    2. hhhhhhh Сегодня, 16:16
      после 1945г надо было делать. Не скрывать участие прибалтов в помощи немцам и в Холокосте. Заставить их каяться, чтобы у них было с детства чувство вины за предков. Чтобы никогда не думали славить ков своей национальности.
      hhhhhhh
    3. Комментарий был удален.
      1. 210окв Сегодня, 16:24
        Кстати,кое кто из них очень довольны..Ну,это их выбор.Пресмыкаться и забыть о своих предках.
        Цитата: Татьяна
        Цитата: 210окв
        Русских в Латвии больше всего из стран Прибалтики...Вот только к сожалению этот протест в никуда.Гораздо раньше все надо было делать.
        Раньше - это когда прибалтийские республики первыми выходили из состава СССР. Русских тогда предупреждали, что именно так и будет - что они попадут в латышский, литовский, эстонский апартеид. Но они - многие из них - в это не верили.
        210окв
    4. Korax71 Сегодня, 16:29
      Конечно он в никуда.никто на самом деле в Прибалтике русский язык и школы не запрещает.треть населения по русски говорит.но политика там такая,что если ты хочешь устроиться на нормально оплачиваемую работу,то обязательно знание национального языка.даже не зная его много русских работает,просто более менее нормальную должность и место вряд ли получишь.поколение что помоложе проблем с этим никаких не испытывает,а те кто по старше живут грезами об СССР.и подавляющее большинство митингующих люди кому за.если наше государство так печется о русскоязычных соотечественникам,проживащих в других странах,может ему попробовать по примеру того же Израиля ввести программу переезда?
      Korax71
      1. Васян1971 Сегодня, 16:33
        Цитата: Korax71
        треть населения по русски говорит

        Разговариваит - одно. Учиться - другое. Да и до "разговоров" доберуться. С молчаливого согласия ЕС.
        Васян1971
      2. Pete Mitchell Сегодня, 17:05
        Цитата: Korax71
        попробовать по примеру того же Израиля ввести программу переезда?

        Вы таки думаете это кому то нужно. В '94 августе в прессе, я читал в Москве, статью: открытое письмо департамента миграции МИДу РФ- смысл простенький:любыми путями не допустить возвращения этнических русских в Россию. Их было 20 миллионов и никто тогда в РФ не знал что с ними делать. Сейчас уже поздно слезы лить и тем и другим.
        Лучше бы поменьше таскали по российским токшоу всяких евродепутатов из Латвии: врядли кто больше навредил формированию русских как политической силы, чем "горячо любимая" Татьяна Жданок. Если б не она и иже с ней: политический рельеф Латвии мог бы выглядеть по другому
        Pete Mitchell
        1. Korax71 Сегодня, 17:43
          Все равно не понятно.с странная политика.если наше государство как то двояко подходит к вопросу русскости.с одной стороны мы своих не бросаем и всячески осуждаем притеснения,с другой не пытается ничего сделать для того,чтобы решить эту проблему просто переселив их на родину.я представляю какой урон нанесет это демографии и экономике той же Прибалтике.а самое главное решит проблему русофобии на корню.нет там русских и все шик модерн.
          Korax71
    5. предки с Дона Сегодня, 16:56
      В Латвии что бы устроиться на престижную работы необходимо знание трех языков, местного , английского и обязательно русского. Дело не в том что латыши воспылали любовью к России, а в том, что все экономические связи которые мало мальский кормят республику в России. В Литве еще интересней, там открывают русские школы думаете для кого ? Век не догадаетесь...... для поляков проживающих в республике, они изучают.
      предки с Дона
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:14
    Массовый митинг в поддержку русских школ в Латвии
    Простите нас братья по крови.Мы только сейчас у себя в России не давно начали поддерживать русских.Причём стесняясь на каждом шагу это делать.Да что там говоритьпро ваши надежды, само моё слово к вам братья по крови.Уже в российских реалиях подвиг hi
    Наблюдатель2014
    1. 210окв Сегодня, 16:27
      Лет десять назад разговаривал с одним нашим "репатриантов"Очень жалел что уехал из Казахстана.Правда жил он там в Алма Ате,а тут пришлось поселиться в деревне под Смоленском.
      Цитата: Наблюдатель2014
      Массовый митинг в поддержку русских школ в Латвии
      Простите нас братья по крови.Мы только сейчас у себя в России не давно начали поддерживать русских.Причём стесняясь на каждом шагу это делать.Да что там говоритьпро ваши надежды, само моё слово к вам братья по крови.Уже в российских реалиях подвиг hi
      210окв
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:34
        210окв Дмитрий hi
        Лет десять назад разговаривал с одним нашим "репатриантов"Очень жалел что уехал из Казахстана.Правда жил он там в Алма Ате,а тут пришлось поселиться в деревне под Смоленском.
        А это у кого как! А ,я говорил 4 месяца назад с русским парнем из Казахстана ждущего который год гражданство РФ.У которого на глазах полицаи казахи отрабатывали приёмы вольной борьбы на двух русских.Бросок через себя на асфальт.И как посмотреть на это всё?
        Наблюдатель2014
        1. 210окв Сегодня, 16:45
          Сергей hi Безусловно ситуации разные и просто так люди оттуда не уезжают.Я до сих пор не могу понять тех русских в Киргизии которые сидят там без работы,точнее отношения к ним со стороны наших властей.Переселяйте,давайте работу и жилье,а то на Дальнем Востоке скоро китайцы хозяйничать будут
          Цитата: Наблюдатель2014
          210окв Дмитрий hi
          Лет десять назад разговаривал с одним нашим "репатриантов"Очень жалел что уехал из Казахстана.Правда жил он там в Алма Ате,а тут пришлось поселиться в деревне под Смоленском.
          А это у кого как! А ,я говорил 4 месяца назад с русским парнем из Казахстана ждущего который год гражданство РФ.У которого на глазах полицаи казахи отрабатывали приёмы вольной борьбы на двух русских.Бросок через себя на асфальт.И как посмотреть на это всё?
          210окв
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:52
            210окв
            Переселяйте,давайте работу и жилье,а то на Дальнем Востоке скоро китайцы хозяйничать будут
            Вот и я не говорю! Ору который год.Да назначьте не мажора какого нибудь.А человека который через "терни " на Родину в Россию возвращался.А в УФМС России крымских отправьте работать! Люди после пережитого стресса в не "дома" на ласкутки рвать готовы.За своих.За наших.
            Наблюдатель2014
        2. nezvaniy_gost Сегодня, 17:03
          [quote=Наблюдатель2014] 210окв Дмитрий hi [quote]У которого на глазах полицаи казахи отрабатывали приёмы вольной борьбы на двух русских.Бросок через себя на асфальт.И как посмотреть на это всё?[/quote]
          а что, русские полицаи не писдят русских в России, не сажают их на бутылку и т.д.?
          nezvaniy_gost
      2. Васян1971 Сегодня, 16:36
        Цитата: 210окв
        Лет десять назад разговаривал с одним нашим "репатриантов"Очень жалел что уехал из Казахстана.

        Родственник. Рад радёхонек, что семью из Таджикистана вывез. 90% имущества и квартиру бросить пришлось. Профессор. Преподаёт в Текстильной Академии.
        Васян1971
        1. 210окв Сегодня, 16:48
          Вашему родственнику повезло.Устроился.Но ведь полно людей годами ждущих гражданства и по с'емным квартирам.Ну,не Депардье они..
          Цитата: Васян1971
          Цитата: 210окв
          Лет десять назад разговаривал с одним нашим "репатриантов"Очень жалел что уехал из Казахстана.

          Родственник. Рад радёхонек, что семью из Таджикистана вывез. 90% имущества и квартиру бросить пришлось. Профессор. Преподаёт в Текстильной Академии.
          210окв
          1. Васян1971 Сегодня, 17:41
            Цитата: 210окв
            Вашему родственнику повезло.

            Ну да. В Англию преподавать приглашали, а он языком овладеть в своё время не удосужился. Остался в Иваново.
            Васян1971
  3. Приговор Сегодня, 16:23
    На самом деле я не понимаю почему мы имеем хоть какие-то отношения с этой «страной».
    Приговор
  4. Masya Masya Сегодня, 16:24
    никто не услышит, никто не узнает...
    Masya Masya
  5. Ziliboba Сегодня, 16:29
    Можно мне спросить, аж зарегистрировался что бы уточнить. Латвия это же не Россия!? Это суверенное иностранное государство, со своим гимном, со своим правительством, со своим коренным населением, со своим языком! Так с чего вдруг люди приехавшие из другой страны требуют что бы для них какие то школы не на национальном языке, так еще и за счет бюджета этой страны открыли.
    Я тоже русский и живу в России, но иногда мои соотечественники просто поражают наглостью, эмигрировать в другую страну, получить там гражданство этой страны, а потом махать флагом с лозунгом "Хочу учить детей на русском!" Ну так возвращайтесь в Россию да учитесь на русском, какие проблемы. Не хотят ассимилироваться, ну так лишать гражданства и возвращать на родину.
    Ziliboba
    1. ваняватный Сегодня, 16:44
      мозг проветри , может всплывет информация о том как они туда попали в 91 ...
      ваняватный
  6. rocket757 Сегодня, 16:40
    Латышский, как и любой из соседних никому наф не нужен! Будут учить аглицкий, мож ещё какой!
    rocket757
  7. Горный стрелок Сегодня, 16:52
    40% русскоязычных - большая сила. Если они все организуются - латышам будет проблематично "не обращать внимания"...
    Горный стрелок
    1. rocket757 Сегодня, 17:16
      Разучились русскоязычные организовываться! само организовываться тем более!
      Пора ликбез с народом проводить ... только и его проводить некому!
      rocket757
  8. anjey Сегодня, 17:14
    Латвия точно на почве русофобии слетела с катушек,в одной выше представленной теме выкладывал скин страницы учебника истории за 1925 год ,отпечатанного в Риге на русском языке.....,очень интересно какие же оккупанты заставили это сделать латышей в те времена свободы????
    anjey
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