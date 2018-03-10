Массовый митинг в поддержку русских школ в Латвии

Фото с февральского митинга в Риге за права русскоязычных

В Латвии прошёл самый масштабный за последние годы митинг в поддержку русского языка. В латвийской столице собрались свыше трёх тысяч человек. В руках они держали плакаты, надписи на которых гласили: «Руки прочь от русскоязычных», «За русский язык и русские школы!» По сообщению местных СМИ, митингующие за право на существование русских школ в стране, в которой около 40% говорят на русском языке, прошли маршем к зданию посольства ФРГ, а также к представительству ЕС в Риге.Организаторами шествия выступили активисты общественной организации «Русский союз Латвии».Напомним, что ранее власти Латвии приняли решение о внесении изменений в закон «Об образовании». Новые поправки приводят к тому, что все латвийские школьники, включая представителей национальных меньшинств, должны проходить обучение исключительно на латышском языке. В окончательной форме поправки должны начать действие в 2019 году.Выступившие против принятия таких законодательных решений граждане Латвии отметили, что латвийские власти сами разжигают межнациональный пожар в республике, в которой проживают отнюдь не только этнические латыши.Напомним, что с 2004 года в Латвии действует двуязычная форма обучения, при которой в старших классах не менее 60% учебных дисциплин должны преподаваться на латышском языке.