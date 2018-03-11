Кинозал: как резиновый Родченков сделал Аль-Каиду на Оскаре-2018

Ну вот наконец и отгрохотало главное «авторитетное» кинособытие года. Ещё один отряд избранных причастился золотыми леденцами «Оскара». Главный леденец достался режиссёру Гильермо дель Торо с его сверхполиткорректной драмой «Форма воды» про любовь женщины инвалида и морского чудища, которого злобные доктора желают пустить на опыты. Совсем недавно Гильермо радовал публику совсем бессовестно пустым, но занимательным и в высшей степени развлекательным киноатракционом про войну чудовищ кайдзю с исполинскими роботами в картине под названием «Тихоокеанский рубеж». И вот мексиканец решил, что пора бы гринго раскошелиться на «Оскар». Правда в багаже картин Гильермо уже были золотые леденцы, но за грим, декорации и операторскую работу. До официально причастившегося гения явно не хватает.И вот, Гильермо пораскинул мозгом и решил, что попади он в тренд максимальной даже фантастической (в прямом смысле) политкорректности, то леденец ему гарантирован. И не прогадал, не прогадал настолько, что предсказуемость адресата золотого леденца была абсолютной. Т.е. теперь для «всеобщего» признания гениальности и подношения лавровых веников вполне хватает конформистской чуйки и ремесленных навыков. Визионерство, творческое начало и толика инакомыслия вымерли, потому как слабо контролировались. «Демократический» лоббизм и орущие толпы на улицах, защищающие ЛГБТ, феминисток, «зелёных», да хоть пустынных сусликов, медленно вытеснили заботу о культурных, а главное социальных, чаяниях народа напрочь.Не успел Гильермо обмыть свой леденец шампанским, как уже отечественные граждане от киноиндустрии принялись жадно смоктать статуэтку нового признанного гения. В момент выстроилась целая колонна «кинокритиков» во главе с моим любимым киноэкспертом с лицом сильно пьющего херувима Антоном Долиным. Такого подобострастного чавканья я не припомню с тех пор, как в Каннах триумфально шествовала тонкая как таракан драма о любви двух лесбиянок «Жизнь Адель». Тогда только Антоша накатал несколько хвалебных песен этой картине в различных СМИ, в том числе и чисто государственных. И это в стране, в которой её глава заявляет о непримиримой борьбе за традиционные ценности? И можно было бы утопить это в софистических рассуждениях о взглядах на творчество, вот только к творчеству, как я уже объяснял, это не имеет никакого отношения.Но это так – штрихи к портрету «непредвзятой и профессиональной» кинопремии мирового масштаба и доморощенных адептов зарубежных трендов. А вот самое интересное начинается, когда эту шторку, сотканную из радостного визга, приоткрыть. Ведь главный леденец за документальный фильм был вручён создателям картины «Икар», которая обошла других «неполживцев» - ближневосточных создателей ленты «Последние люди Алеппо».Долго разбирать все перипетии истории с Григорием Родченковым не вижу смысла, укажу лишь суть. Как выяснилось, психически не совсем стабильный гражданин Родченков приторговывал специфическими препаратами из-под полы. После того, как он вылетел из московской лаборатории с перспективой заведения уголовного дела (кстати, не без помощи ВАДА), парень бежал за кордон. Там ему быстро пришили ангельские крылья, как выбравшему свободную жизнь бывшему заложнику режима.Недавно болезный даже сделал пластику физиономии и быстро представил результат общественности, сопроводив заявлением об опасениях за свою жизнь. Потом, правда, спохватился и натянул на рожу балаклаву и очки. Это, верно, один из уникальных случаев в истории, когда 60-летний мужик так и не понял, что презерватив надо надевать до полового акта, а не после.Сама картина «Икар», с чисто ремесленной и агитационной точек зрения, сделана профессионально. Тут вам и тревожная музыка в нужные моменты, и картины зловещего Кремля, и ежечасно мелькающее, как око Саурона, лицо Владимира Путина, и даже парад Победы, ежегодно заставляющий западных «партнёров» не на шутку вибрировать, умудрились впихнуть. В общем, всё, что необходимо, чтобы зарубежный обыватель, склонный к истерии вплоть до напяливании головных уборов в виде женских гениталий, захворал падучей при одном упоминании «русские».Режиссёром этого оскароносного шедевра является Брайан Фогель. Кстати, именно этот творец и помог Родченкову смыться из страны. Видимо, Брайан заодно и помог Гришеньки войти в роль более умело. Сказать, что после разыгранных разоблачений и искусно режиссированному витку антироссийских скандалов, карьера Фогеля пошла вверх - не сказать ничего. Этот подмастерье до своего «триумфа» снял только одну единственную копеечную комедийную мелодраму, провалившуюся по всем статьям, и теперь пребывающую в откровенно трешевой «красной» зоне рейтинга. Вот такой талант…Однако, одним из претендентов на леденец нынешнего года была и душещипательная лента «Последние люди Алеппо», трогающая незамысловатые обывательские чувства западного потребителя из когорты извечных активистов не менее умело. Да и товарищи, которые трудились над данной картиной, как говорится, заслуженные. К примеру, один из режиссёров, некий Стин Йоханнесен, уже зарекомендовал себя на ниве антироссийской пропаганды, отработав свои евро во время создания фильма «Поцелуй Путина». К тому же главными героями картины «Последние люди Алеппо» являются вылизанные западом до глянцевого блеска «белые каски». Те самые «каски», которых уже уличили в настолько тесных связях с Аль-Каидой, что многие политологи вообще не делают между этими группами по интересам никаких различий. Это в дополнение к обвинениям в торговле человеческими органами.Так почему же заветный золотой леденец уплыл к фильму о Родченкове и его «разоблачениях»? Как резиновая физиономия смогла обставить Аль-Каиду? Во-первых, олимпийский год диктует нашим «независимым и неполживым» свои правила, тут не до творческого начала – своевременность, понимаете ли. Требуется хоть как-то оправдать этот позорный спортивный фарс.Во-вторых, «каски» уже получили свою долю кинематографических побрякушек в прошлом году с помощью «документальной» картины «Белые шлемы». По правде говоря, если даже абстрагироваться от всех кровавых фактов, связанных с этой организацией, фильм «Белые шлемы» настолько приторно слезливая лента, что набивает оскомину после первого же просмотра. Пискливо жалостливые песенки сопровождающие бесконечно истеричных и ноющих касконосцев смотрятся отвратно и фальшиво. Правда, это не помешало передовой голливудской богеме принять картину на ура.В-третьих, по шву всех «документальных» картин, увозящих золотой леденец, скользит одна интереснейшая контора – Netflix. Эта американская развлекательная компания уже давно обосновалась в «документальном» кино антироссийской направленности. Одним из дебютов компании является слезоточивая лента «Зима в огне. Украинская борьба за свободу». Абсолютная однобокость картины глядит на нас прямо с постера, на котором малолетняя селянка в характерном веночке и вышиванке «противостоит» киевской полиции в виде нарочито чёрно-серой массы «беркутовцев». После этой вполне успешной агитки Netflix «курировала» и «Белые шлемы», и «Икара». При этом всё это с кирпичным лицом отсутствия ангажированности и непредвзятости. И «Оскар» принимал всё это с восторгом. А Netflix между прочим очень мощный рупор информационной войны, который не имеет своего вещания разве что на территории Китая.В-четвёртых, видимо, западным гражданам стало слишком неудобно с бараньим упорством игнорировать раз за разом разоблачаемые фейки «белых касок». И вообще, кто в госдепе умудрился нанять на роли агнцев божьих таких бестолковых арабов, которые, то воскреснут не вовремя, то из-под бетонной плиты выпрыгивают с ловкостью гадюки, то во время постановки очередной ужасной бомбардировки позволяют мёртвым детишкам разгуливать по съёмочной площадке…Но полагающееся себе внимание «касочки» всё же получили. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт сразу после «Оскара» поздравила создателей фильма «Последние люди Алеппо» с самой номинацией на столь сладостный золотой леденец. Так что агитпроп, который доморощенные «гении» по кочкам несли почти 30 лет, оказывается в стране свободы и демократии расцвёл таким цветом, что большевикам до него далеко.Главное же, что какой бы пугающей эта пропагандистская машина ни была, стоит она на глиняных ногах. И, чтобы сбалансировать информационное пространство, хотя бы в родной стране, многого не надо. Вот только, кто этим будет заниматься? «Артдокфест», подобострастно глядящий в рот Западу и пилящий 30 серебряников? Режиссёры, что никак не могут разобраться со своими малолетними любовницами? Актёры, выходящие на сцену на пару с собственным перегаром? Увы.