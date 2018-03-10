17:48 10 марта
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Российский учёный рассказал об идентификации останков Гитлера

Главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук (РАН) Василий Христофоров комментирует увеличивающееся число публикаций в разных источниках о том, что Адольф Гитлер якобы не покончил жизнь самоубийством, а успел бежать в Южную Америку, где «жил до 70-х годов». По словам профессора истории, он не понимает, как можно ссылаться на неких «очевидцев», не предоставляющих ровным счётом никаких документальных свидетельств.

По словам Василия Христофорова, есть неопровержимое доказательство смерти Гитлера в 1945 году. Это доказательство находится в Центральном архиве ФСБ, и с доказательством в своё время давали возможность поработать даже зарубежным специалистам, включая американских. Речь идёт о фрагменте челюсти Гитлера. Эти фрагменты были изучены, например, американским исследователем, который из США привёз с собой прижизненные рентгеновские снимки черепа Гитлера.

Василия Христофорова цитирует РИА Новости:
И вдруг, неожиданно для сотрудников архива, он достал из портфеля рентгеновский снимок челюсти, сделанный при жизни Гитлера. А этот снимок был в распоряжении американских спецслужб с конца войны, нигде и никогда о нём не говорилось, нигде он не фигурировал.


Я бы сказал, профессор в погонах. Он внимательно посмотрел на снимок, на челюсть и сказал: да, всё совпадает. Но если бы результаты не совпали, думаю, обязательно поднялась бы шумиха. А так он уехал, и нигде информация об этом визите не прошла. Так что это тоже одна из уникальных операций военной контрразведки. Почему уникальных? Потому что надо было найти свидетелей. Например, нашли медсестру, которая постоянно ассистировала стоматологу Гитлера и по памяти рисовала особенности зубов фюрера нацистов. И те фрагменты челюсти, которые были у Смерша, и картинка совпали. Говорить о двойнике Гитлера можно, но у него никогда не будет таких же особенностей зубов.


Российский учёный рассказал об идентификации останков Гитлера


По словам Василия Христофорова, в 1945 году в Смерше на поиски бункера Гитлера были брошены двадцать специальных групп.

Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года в Берлине. 5 мая 1945 года обгоревшие трупы Гитлера и Евы Браун были обнаружены группой гвардии ст.лейтенанта А.Панасова. Тело Гитлера опознано Кетти Хойзерман, являвшейся ассистенткой зубного врача Гитлера. Опознание проведено по сходству зубных протезов. На сегодняшний день в архиве ФСБ РФ хранятся фрагменты черепа Гитлера, подлинность которых подтверждена рядом международных исследований и сопоставительных экспертиз.

Использованы фотографии: rus.postimees.ee
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 16:39
    Человек решил почитать мемуары других видных людей и на этом сделать себе авторитет..Уже сказано и пересказал про это и вообще плевать кто и как там думает о судьбе Гитлера.Он сдох.Все.
    210окв
    1. Володин Сегодня, 16:42
      Цитата: 210окв
      Человек решил почитать мемуары других видных людей


      Так вроде в этом и заключается часть работы историков
      Володин
      1. LSA57 Сегодня, 16:52
        Цитата: Володин
        Так вроде в этом и заключается часть работы историков

        согласен. но ведь он всё перевирает. а это уже не историк
        LSA57
    2. Masya Masya Сегодня, 16:47
      Цитата: 210окв
      Он сдох.Все.

      но, его дело живет... а кое- где даже процветает...
      Masya Masya
      1. LSA57 Сегодня, 17:26
        Цитата: Masya Masya
        а кое- где даже процветает..

        да не где то, а у нас под боком
        Привета love smile hi
        LSA57
        1. Masya Masya Сегодня, 17:40
          Сергей, приветик! love


          а гитлер... это же надо так зубами скрежетать, что аж клыки свои стер, стоматолог понадобился, да не один раз... wink
          Masya Masya
      2. роман66 Сегодня, 17:39
        Масенька hi love а я вот не уверен, что сдох - слишком уж процветает!
        роман66
        1. Masya Masya Сегодня, 17:44
          приветик, Роман! love
          Цитата: роман66
          а я вот не уверен, что сдох

          как-то так???

          lol
          Masya Masya
          1. роман66 Сегодня, 17:46
            как-то да, еще не вся Антарктида исследована wink
            роман66
            1. Masya Masya Сегодня, 17:48
              вмерз, как мамонт и сохранился... laughing
              Masya Masya
    3. сибиралт Сегодня, 17:00
      Если кто и сомневается в подлинности останков Гитлера, хранящихся у нас, то пусть это докажут. Сталина провести смерти стоило. winked Тоже самое и с историей Катынского расстрела, на фальсификацию которого дал указание Горбачев. Да только ВС СССР с этим не согласился. Замяли для ясности, да Илюхину сердечный приступ организовали. Только Зю слегка повозмущался, да и сдулся.
      сибиралт
    4. Starover_Z Сегодня, 17:23
      увеличивающееся число публикаций в разных источниках о том, что Адольф Гитлер якобы не покончил жизнь самоубийством, а успел бежать в Южную Америку, где «жил до 70-х годов».

      Интересно, а там случаем не пишут, что его спрятали русские ?! У нынешних СМИ желтизны не отнять, дай только тему Россию обвинить, даже вопреки здравому смыслу !
      Starover_Z
  2. Васян1971 Сегодня, 16:48
    Во, человечище, гравий ему стекловатой! Откинулся давно, а до сих пор бурление всяких субстанций вызывает...
    Васян1971
  3. dr.star75 Сегодня, 16:49
    гитлер жил,гитлер жив, гитлер будет жить. А как иначе собрать народ в Германии для борьбы со смугленькими?
    dr.star75
    1. 210окв Сегодня, 16:52
      Как собрать?Не собрать,а разобрать надо.Меркель..
      Цитата: dr.star75
      гитлер жил,гитлер жив, гитлер будет жить. А как иначе собрать народ в Германии для борьбы со смугленькими?
      210окв
  4. частное лицо Сегодня, 16:52
    Например, нашли медсестру, которая постоянно ассистировала стоматологу Гитлера и по памяти рисовала особенности зубов фюрера нацистов.
    Гитлер только и делал что лечил зубы? Столько всего написано что невольно возникает вопрос, а может всё же ушёл от возмездия?
    частное лицо
    1. Masya Masya Сегодня, 16:58
      Цитата: частное лицо
      Гитлер только и делал что лечил зубы?

      пульпит одолел... wink а вот...
      Цитата: частное лицо
      по памяти рисовала особенности зубов

      прямо художник, а не ассистентка стоматолога... wassat
      Masya Masya
      1. Васян1971 Сегодня, 17:08
        Цитата: Masya Masya
        прямо художник, а не ассистентка стоматолога...

        А почему бы и нет? Кто знает. Всё-таки Германия - просвещённая культурная нация, блин. what Опять же, не какому-то Гансу или Фрицу в пасть заглядывала, а самому - Адольфу! lol
        Васян1971
    2. Дормидонт Сегодня, 17:27
      Кто его туда поставил, тот и отмазал. Наши западные партнёры своих не сдают. На крайняк - объявляют перемирие и предоставляют гуманитарные коридоры
      Дормидонт
  5. anjey Сегодня, 17:06
    Обычная закономерность -останки бесноватого диктатора находятся в столице ,страны-победительницы немецкого нацизма-фашизма, в городе-герое Москве....,так что прочь сомнения переписчики истории и пустые фантазеры...
    anjey
  6. злой партизан Сегодня, 17:09
    История с останками Гитлера прекрасно описана в воспоминаниях Елены Ржевской. "Берлин, май 1945 : Записки военного переводчика " или в последней книге воспоминаний. Она как раз была переводчиком в группе, которой командование фронта дало задание найти и пленить Гитлера и других высших руководителей Германии.
    злой партизан
  7. Волька Сегодня, 17:23
    гитлер то сдох, а вот плоды его идеологии пожинаем до сих пор...
    Волька
  8. Дормидонт Сегодня, 17:24
    Наши маленькие западные и ближневосточные друзья фальсифицировали переводы Библии и лунную программу, поэтому говорить о такой мелочи как "рентгеновский снимок гитлера" просто смешно
    Дормидонт
  9. частное лицо Сегодня, 17:31
    Цитата: Волька
    гитлер то сдох, а вот плоды его идеологии пожинаем до сих пор...

    Сдох то ни кто в этом не сомневается , вопрос когда и где.
    частное лицо
  10. Галеон Сегодня, 17:32
    Очень убедительный материал о смерти Гитлера находится в "Записках из чемодана" И.А.Серова, зама Берии и первого Председателя КГБ СССР. Серову верю.
    Галеон
  11. ротмистр Сегодня, 17:47
    Простите меня граждане комментирующие. Сколько можно мусолить эту тему. Лучше бы нашли останки адмирала Ушакова, генерала Багратиона и др. наших исторически ценных для нас сограждан. На их истории можно и нужно воспитывать нашу молодежь. А Гитлер нам не нужен, сдох так сдох. Это не наша историческая ценность.
    ротмистр
  12. Оператор Сегодня, 17:47
    Вместо того, чтобы по сто раз пересказывать известные факты, давно бы сделали тест ДНК костных останков Гитлера и сравнили бы с тестом ДНК его племянника, уже проведенном в ФРГ.
    Оператор
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