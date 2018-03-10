Российский учёный рассказал об идентификации останков Гитлера

И вдруг, неожиданно для сотрудников архива, он достал из портфеля рентгеновский снимок челюсти, сделанный при жизни Гитлера. А этот снимок был в распоряжении американских спецслужб с конца войны, нигде и никогда о нём не говорилось, нигде он не фигурировал.





Я бы сказал, профессор в погонах. Он внимательно посмотрел на снимок, на челюсть и сказал: да, всё совпадает. Но если бы результаты не совпали, думаю, обязательно поднялась бы шумиха. А так он уехал, и нигде информация об этом визите не прошла. Так что это тоже одна из уникальных операций военной контрразведки. Почему уникальных? Потому что надо было найти свидетелей. Например, нашли медсестру, которая постоянно ассистировала стоматологу Гитлера и по памяти рисовала особенности зубов фюрера нацистов. И те фрагменты челюсти, которые были у Смерша, и картинка совпали. Говорить о двойнике Гитлера можно, но у него никогда не будет таких же особенностей зубов.

Главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук (РАН) Василий Христофоров комментирует увеличивающееся число публикаций в разных источниках о том, что Адольф Гитлер якобы не покончил жизнь самоубийством, а успел бежать в Южную Америку, где «жил до 70-х годов». По словам профессора истории, он не понимает, как можно ссылаться на неких «очевидцев», не предоставляющих ровным счётом никаких документальных свидетельств.По словам Василия Христофорова, есть неопровержимое доказательство смерти Гитлера в 1945 году. Это доказательство находится в Центральном архиве ФСБ, и с доказательством в своё время давали возможность поработать даже зарубежным специалистам, включая американских. Речь идёт о фрагменте челюсти Гитлера. Эти фрагменты были изучены, например, американским исследователем, который из США привёз с собой прижизненные рентгеновские снимки черепа Гитлера.Василия Христофорова цитирует РИА Новости По словам Василия Христофорова, в 1945 году в Смерше на поиски бункера Гитлера были брошены двадцать специальных групп.Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года в Берлине. 5 мая 1945 года обгоревшие трупы Гитлера и Евы Браун были обнаружены группой гвардии ст.лейтенанта А.Панасова. Тело Гитлера опознано Кетти Хойзерман, являвшейся ассистенткой зубного врача Гитлера. Опознание проведено по сходству зубных протезов. На сегодняшний день в архиве ФСБ РФ хранятся фрагменты черепа Гитлера, подлинность которых подтверждена рядом международных исследований и сопоставительных экспертиз.