17:52 10 марта
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В Санкт-Петербурге почтили память экипажа легендарного миноносца "Стерегущий"

В Северной столице прошла церемония отдания воинских почестей экипажу легендарного миноносца «Стерегущий» (миноносец типа «Сокол»), принимавшего участия боях Русско-японской войны. Миноносец вёл неравный бой 10 марта 1904 года с четырьмя японскими кораблями и до последней минуты вёл бой под Андреевским флагом в районе Порт-Артура.

В Санкт-Петербурге почтили память экипажа легендарного миноносца "Стерегущий"


РИА Новости приводит заявление официального представителя ВМФ РФ Игоря Дыгало:
"Стерегущий" сражался до последнего, следуя главной традиции российского флота "Погибаю, но не сдаюсь!" Получив тяжёлые повреждения, корабль потерял ход, а командир, все офицеры и почти все матросы были убиты. Моряки гвоздями прибили флаг к гафелю и сражались до последнего снаряда. Когда японцы попытались взять миноносец на буксир, он стал погружаться в воду. Из всей команды в живых осталось только четыре человека. "Стерегущий" погиб, но не сдался.





Командовал «Стерегущим» лейтенант Александр Сергеев, уроженец города Курска. Известно, что командир корабля погиб в самом начале морского сражения. Мемориальная табличка в память о герое Русско-японской войны находится в Курске - на месте родового имения Сергеевых.

Памятник легендарному миноносцу был открыт в Санкт-Петербурге в 1911 году.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 17:08
    Вот этим ГЕРОЯМ надо отдавать почести..А не маннергеймам..И замечательно что есть традиция передавать имена кораблей ..Потомству в пример.
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 17:11
      Выходит жив еще Центробалт! Питер это не московский калашный ряд. Там традиции строго чтут. winked
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 17:13
        Именно эти традиции нам дороги..Но в Питере и в Москве проскальзывают и другие,навязанные либерастические названия и доски.
        Цитата: сибиралт
        Выходит жив еще Центробалт! Питер это не московский калашный ряд. Там традиции строго чтут. winked
        210окв
  2. Masya Masya Сегодня, 17:15
    Помилуй нас, Бог Всемогущий,
    И нашей молитве внемли.
    Так истребитель погиб «Стерегущий»
    Вдали от родимой земли.
    Командир прокричал: «Ну, ребята!
    Для вас не взойдет уж заря.
    Героями Русь ведь богата:
    Умрем же и мы за Царя!»
    И вмиг отворили кингстоны,
    И в бездну морскую ушли
    Без ропота, даже без стона,
    Вдали от родимой земли.
    И чайки туда прилетели,
    Кружатся с предсмертной тоской,
    И вечную память пропели
    Героям в пучине морской.
    В том сила России грядущей:
    Герои бессмертны у ней.
    Так миноносец живет «Стерегущий»
    В сердцах всех российских людей.
    Василий Золотарёв
    Masya Masya
    1. 210окв Сегодня, 17:22
      Марина,спасибо за процетированные стихи.Благодаря Героям Русским жива наша земля!
      Цитата: Masya Masya
      Помилуй нас, Бог Всемогущий,
      И нашей молитве внемли.
      Так истребитель погиб «Стерегущий»
      Вдали от родимой земли.
      Командир прокричал: «Ну, ребята!
      Для вас не взойдет уж заря.
      Героями Русь ведь богата:
      Умрем же и мы за Царя!»
      И вмиг отворили кингстоны,
      И в бездну морскую ушли
      Без ропота, даже без стона,
      Вдали от родимой земли.
      И чайки туда прилетели,
      Кружатся с предсмертной тоской,
      И вечную память пропели
      Героям в пучине морской.
      В том сила России грядущей:
      Герои бессмертны у ней.
      Так миноносец живет «Стерегущий»
      В сердцах всех российских людей.
      Василий Золотарёв
      210окв
  3. gm9019 Сегодня, 17:29
    Вот он, этот прекрасный памятник
    gm9019
  4. Sverdlov Сегодня, 17:36


    Почему в статье нет этого фото?
    В детстве такая фотография меня потрясла. С отцом в кителе на фоне памятника.
    Пусть это не королевский камень вовсе.
    Подвигу несдающегося Стерегущего слава!
    Sverdlov
    1. 210окв Сегодня, 17:41
      В Смоленске на Братском кладбище был памятник-стелла с глобусом на вершине.На глобусе-проложенный курс Тихоокеанских эскадр...Он посвящался морякам,умершим в госпиталях во время той войны..Местные коммунисты памятник искорежили..
      Цитата: Sverdlov


      Почему в статье нет этого фото?
      В детстве такая фотография меня потрясла. С отцом в кителе на фоне памятника.
      Пусть это не королевский камень вовсе.
      Подвигу несдающегося Стерегущего слава!
      210окв
  5. taiga2018 Сегодня, 17:51
    "Погибаю,но не сдаюсь!"вспомнились надписи на стенах Брестской крепости,вспомнился лётчик Роман Филипов...слушайте,не прерывается героическая традиция,а значит живёт Россия!
    taiga2018
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