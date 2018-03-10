В Санкт-Петербурге почтили память экипажа легендарного миноносца "Стерегущий"

"Стерегущий" сражался до последнего, следуя главной традиции российского флота "Погибаю, но не сдаюсь!" Получив тяжёлые повреждения, корабль потерял ход, а командир, все офицеры и почти все матросы были убиты. Моряки гвоздями прибили флаг к гафелю и сражались до последнего снаряда. Когда японцы попытались взять миноносец на буксир, он стал погружаться в воду. Из всей команды в живых осталось только четыре человека. "Стерегущий" погиб, но не сдался.

В Северной столице прошла церемония отдания воинских почестей экипажу легендарного миноносца «Стерегущий» (миноносец типа «Сокол»), принимавшего участия боях Русско-японской войны. Миноносец вёл неравный бой 10 марта 1904 года с четырьмя японскими кораблями и до последней минуты вёл бой под Андреевским флагом в районе Порт-Артура. РИА Новости приводит заявление официального представителя ВМФ РФ Игоря Дыгало:Командовал «Стерегущим» лейтенант Александр Сергеев, уроженец города Курска. Известно, что командир корабля погиб в самом начале морского сражения. Мемориальная табличка в память о герое Русско-японской войны находится в Курске - на месте родового имения Сергеевых.Памятник легендарному миноносцу был открыт в Санкт-Петербурге в 1911 году.