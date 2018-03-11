Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Ярош: Украина имеет потенциал для захвата ряда регионов РФ
У Украины имеется потенциал для захвата в дальнейшем Ростовской области, Кубани и Воронежа, передает РИА Новости заявление бывшего лидера «Правого сектора», создателя «Украинской добровольческой армии» (обе организации запрещены в РФ) Дмитрия Яроша.
Но сначала, по словам Яроша, необходимо зачистить от «антигосударственного элемента» Донбасс и Крым.
После этого следует подумать о захвате российских территорий.
Ранее командир батальона украинской морской пехоты Вадим Сухаревский заявил, что война на востоке Украины должна закончиться «как минимум на российской границе». Однако сам бы он хотел, чтобы украинская армия дошла до центра Москвы, а именно до станции метро «Сухаревская».
Но сначала, по словам Яроша, необходимо зачистить от «антигосударственного элемента» Донбасс и Крым.
Если мы касаемся Донбасса – это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента. Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года,сказал он в эфире телеканала ZIK.
После этого следует подумать о захвате российских территорий.
Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь – у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области), Воронеж,заявил Ярош, добавив, что «у Украины есть потенциал» для завоевания этих регионов.
Ранее командир батальона украинской морской пехоты Вадим Сухаревский заявил, что война на востоке Украины должна закончиться «как минимум на российской границе». Однако сам бы он хотел, чтобы украинская армия дошла до центра Москвы, а именно до станции метро «Сухаревская».
Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Василенко
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти