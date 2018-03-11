09:30 11 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Ярош: Украина имеет потенциал для захвата ряда регионов РФ

У Украины имеется потенциал для захвата в дальнейшем Ростовской области, Кубани и Воронежа, передает РИА Новости заявление бывшего лидера «Правого сектора», создателя «Украинской добровольческой армии» (обе организации запрещены в РФ) Дмитрия Яроша.

Ярош: Украина имеет потенциал для захвата ряда регионов РФ


Но сначала, по словам Яроша, необходимо зачистить от «антигосударственного элемента» Донбасс и Крым.


Если мы касаемся Донбасса – это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента. Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года,
сказал он в эфире телеканала ZIK.

После этого следует подумать о захвате российских территорий.

Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь – у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области), Воронеж,
заявил Ярош, добавив, что «у Украины есть потенциал» для завоевания этих регионов.

Ранее командир батальона украинской морской пехоты Вадим Сухаревский заявил, что война на востоке Украины должна закончиться «как минимум на российской границе». Однако сам бы он хотел, чтобы украинская армия дошла до центра Москвы, а именно до станции метро «Сухаревская».

Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Василенко
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 77

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rotmistr Сегодня, 08:11
    Потенциал у нас дай Боже
    Меряться не стоит
    Rotmistr
    1. сибиралт Сегодня, 08:21
      Вроде бы вна Украине конополя еще не взошла. Неужто Яроша понесло от завозного укропа? winked
      сибиралт
      1. Rotmistr Сегодня, 08:23
        может просто пронесло laughing
        Rotmistr
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:31
          Ярош: Украина имеет потенциал для захвата ряда регионов РФ

          Ярош похоже не знает, что такое "разность потенциалов"! Ну, да Россия ему об этом напомнит.
          СРЦ П-15
          1. татарин 174 Сегодня, 08:47
            Цитата: Rotmistr
            может просто пронесло laughing

            Понесло скорее. Ну а что вы хотели от них ещё услышать, кто им платит для них они и танцуют, надо же отрабатывать.
            татарин 174
            1. bulvas Сегодня, 09:03
              Цитата: сибиралт
              Вроде бы вна Украине конополя еще не взошла. Неужто Яроша понесло от завозного укропа? winked


              Им уже и без конопли хорошо

              Командир батальона - на звездочку зарабатывает, а Ярош - политик, ему без бла-бла никак нельзя.

              bulvas
      2. Антон Болдаков Сегодня, 08:24
        Новые союзники и аспиранство в НАТО вдохнули в них жизнь.
        Антон Болдаков
        1. влад66 Сегодня, 08:39
          Ярош: Украина имеет потенциал для захвата ряда регионов РФ

          Не всех fool шлепнутых в голову война на Донбассе убивает к сожалению.
          Однако сам бы он хотел, чтобы украинская армия дошла до центра Москвы,

          Дойдет,вон уже вовсю парады проводят,причем каждое утро. laughing
          влад66
          1. Hottabych Сегодня, 08:55
            Цитата: влад66
            Однако сам бы он хотел, чтобы украинская армия дошла до центра Москвы, а именно до станции метро «Сухаревская».

            Как хорошо Москву-то знает! Наверно, тоже бывал... Подметал на Сухаревской и думал, что это центр Москвы! lol
            Hottabych
      3. LSA57 Сегодня, 08:30
        Цитата: сибиралт
        Вроде бы вна Украине конополя еще не взошла.

        в генштабе на подоконниках взошла. а у таких как ярош она в голове всегда
        LSA57
      4. МИХАН Сегодня, 08:32
        Цитата: сибиралт
        Неужто Яроша понесло от завозного укропа?

        "политиком" стал..Растолстел , но щетину пока не сбривает (для имиджа)))..хе хе
        Побывал он помнится в зоне АТО, живой остался..Сейчас в галстуке вещает на пресс конференциях! хе хе
        Как бы ему на этом галстуке не висеть где нибудь в сарае на хуторе...
        МИХАН
        1. LSA57 Сегодня, 08:48
          Цитата: МИХАН
          "политиком" стал..

          да у нас тоже один кандидат мечтал сапоги помыть в Индийском океане laughing
          LSA57
          1. Голован Джек Сегодня, 08:51
            Цитата: LSA57
            у нас тоже один кандидат мечтал сапоги помыть в Индийском океане...

            ... и, что характерно - не свои...
            Голован Джек
            1. LSA57 Сегодня, 09:02
              Цитата: Голован Джек
              и, что характерно - не свои...

              ну зачем в такую даль свои посылать... это язык длинный, достанет
              LSA57
          2. МИХАН Сегодня, 09:01
            Цитата: LSA57
            Цитата: МИХАН
            "политиком" стал..

            да у нас тоже один кандидат мечтал сапоги помыть в Индийском океане laughing

            Этот кандидат иногда неплохо высказывался ...А еще дрался в Госдуме..хе хе
            И за него голосовали , с надеждой " Пусть он им там даст бл...! laughing
            И он эту функцию выполняет ..Как и другие участники шоу !!!

            Путин рад конечно и улыбался смотря это ВСЕ!
            МИХАН
            1. LSA57 Сегодня, 09:07
              Цитата: МИХАН
              А еще дрался в Госдуме..хе хе

              никогда не забуду как он с немцовым водой обливался laughing
              LSA57
              1. МИХАН Сегодня, 09:27
                Цитата: LSA57
                Цитата: МИХАН
                А еще дрался в Госдуме..хе хе

                никогда не забуду как он с немцовым водой обливался laughing

                А Собчак в черном и Соловьев тоже..имидж ничто, жажда ВСЕ! laughing Одни имиджмейкеры..хе хе
                МИХАН
        2. Дормидонт Сегодня, 09:00
          Но в кипе он намного и импозантнее
          Дормидонт
      5. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:38
        сибиралт
        Вроде бы вна Украине конопля еще не взошла.
        А их и не попускало. laughing Вот ещё один шедевр. Вот так вот.Газ самый дорогой в Европе.Но всё производство будет там wassat laughing
        Наблюдатель2014
      6. 17085 Сегодня, 08:41
        Цитата: сибиралт
        Вроде бы вна Украине конополя еще не взошла. Неужто Яроша понесло от завозного укропа?


        https://topwar.ru/137533-amerikanskiy-bpla-provel
        -ocherednuyu-razvedmissiyu-nad-donbassom.html

        это ему хозяин нашептал
        17085
      7. Vyacheslav73 Сегодня, 08:47
        Интересно-он действительно в эту ...пургу верит или просто несет эту околесицу для своих тупоголовых нациков? what
        Vyacheslav73
        1. Дормидонт Сегодня, 09:01
          Попахивает антисемитизьмом
          Дормидонт
        2. LSA57 Сегодня, 09:08
          Цитата: Vyacheslav73
          Интересно-он действительно в эту ...пургу верит или просто несет эту околесицу для своих тупоголовых нациков?

          да конечно не верит. будет молчать, или говорить не по сценарию, уберут
          LSA57
    2. Тралл Сегодня, 08:24
      Ну, укро-десантники плюются очень даже агрессивно laughing
      Тралл
    3. LSA57 Сегодня, 08:28
      Цитата: Rotmistr
      Потенциал у нас дай Боже

      потенциал может и есть, только потенции нету laughing
      LSA57
      1. Alex-a832 Сегодня, 08:51
        Цитата: LSA57
        Цитата: Rotmistr
        Потенциал у нас дай Боже

        потенциал может и есть, только потенции нету laughing

        Я бы сказал, что ни потенциала, ни потенции там не остлось. laughing
        Ярош существует в своей параллельной реальности. Максимум на что хватит его "идейного" воинства это на несколько ДРГ для осуществления терактов против мирного населения. Для регулярных частей они грязь подногтевая. На несколько часов боя и то потому, что за нациками побегать придётся.
        Остальное укронаселение, как и большая часть укровоинство пребывает в злой апатии и в поисках мест, где можно что-то спереть, получить взятку, радуются негативу. Это на фоне полного обнищания и безнадёги. Народ, кто к родне вна Украину катается , аж передёргивает, когда рассказывают о тамошних настроениях и жизни. Вот это настоящие плоды "любви" англосаксов к русскому народу, даже если он спятил, стал называть себя украинцами и открестился от России.
        Alex-a832
        1. LSA57 Сегодня, 08:54
          Цитата: Alex-a832
          Ярош существует в своей параллельной реальности.

          не соглашусь. всё он прекрасно понимает. но правила игры такие. не будет "вдохновлять", могут и подсидеть. место уж больно хлебное
          LSA57
          1. Alex-a832 Сегодня, 09:14
            Да я так, чисто поиздеваться над уродом. Так-то да он вполне трезвомыслящий махровый нацик, который понимает, что ему платят за поддержание "атмосферности". Благо, что таким более высокие уровни власти не доверяют. Крови было бы на порядки больше.
            Alex-a832
            1. LSA57 Сегодня, 09:22
              Цитата: Alex-a832
              Благо, что таким более высокие уровни власти не доверяют.

              да ему наверное и не надо. он в своей ячейке плотно сидит и никого туда не пустит.
              LSA57
    4. Терский Сегодня, 08:38
      Цитата: Rotmistr
      Потенциал у нас дай Боже
      Меряться не стоит

      Вы не переживайте, ни кто сними тягатся не собирается, так как с уничтожением собственной государственности "украинцы" справятся сами - в силу своей ментальности.
      Терский
    5. Зяблицев Сегодня, 08:55
      Яроша стали забывать, вот он и нарисовался с подобным заявлением - начало предвыборной компании, так же как и заявление придворного блоггера-лизуна о том что Пеца самый сильный политик на сегодняшний день в(на) Украине...Впрочем, если считать Яроша агентом Кремля, то осуществление подобной провокации развяжет России руки...В районе Крещатика скопилось слишком много дерьма! И будет как у Булгакова:"А почему стрельбы нет? - Тихо, вежливо идут. И без всякого боя!" laughing
      Зяблицев
    6. Хубун Сегодня, 09:06
      порой хочется что бы полезла сильнейшая армия на нас . Через границу перейдут , как все оружие побросают , шпателя да уровни схватят и калымить)
      Хубун
  2. Охотовед 2 Сегодня, 08:12
    Ну да, украинские - так понимаю «диверсантки», уже все пригородные трассы захватили! laughing прямо сказочный - чем слово заменить, не знаю fool request
    Охотовед 2
    1. Rotmistr Сегодня, 08:28
      так понимаю «диверсантки», уже все пригородные трассы захватили

      это я так понимаю - имеете в виду донбасских девчат?
      Rotmistr
      1. nPuBaTuP Сегодня, 09:02
        Неправильно понимаете....украинские скорее....
        nPuBaTuP
        1. Rotmistr Сегодня, 09:11
          Думал что речь шла о Ростовской области
          Rotmistr
    2. LSA57 Сегодня, 08:31
      Цитата: Охотовед 2
      Ну да, украинские - так понимаю «диверсантки», уже все пригородные трассы захватили!

      берите выше, до Тверской дошли laughing
      LSA57
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 08:20
    Хотя бы в границы
    Так.. блеяние прижатой овцы...завоеватель блин..больше похоже на отрабатывание...
    КВУ-НСвД
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:20
    Ярош конечно, уникальный болтун. Воронеж ему подавай. И Ростов... Ха. Короче, когда будет драпать в гейропу, пусть не забудет кружевные трусики надеть. Чтоб за своего приняли...
    А то ведь повесят на Крещатике ненароком. laughing И без суда!
    Горный стрелок
    1. ПалБор Сегодня, 08:33
      Да никто его не повесит.Первый драпанёт в Канаду.
      ПалБор
      1. д^Амир Сегодня, 09:10
        не успеет до канадской границы... не Сэм Дрисколл из "Вождя краснокожих"...
        я бы ему вообще наградной маузер заслал с Орденом Красной Звезды и табличкой "полковнику ярошу за борьбу с бандеровцами".... свои же загрызут....
        д^Амир
    2. Терский Сегодня, 08:44
      Цитата: Горный стрелок
      Ярош конечно, уникальный болтун. Воронеж ему подавай. И Ростов.

      Обратил внимание на вот этот перл убогого
      Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года,
      , по моему он с годами что то попутал, нужно было озвучить до 1917 г.
      Терский
  5. ML-334 Сегодня, 08:22
    Точно сдаться хотят-нахлебники.
    ML-334
    1. Терский Сегодня, 08:40
      Цитата: ML-334
      Точно сдаться хотят-нахлебники.

      Так не новость , им переобуться в воздухе как два пальца ....
      Терский
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 08:24
    там молодежь
    Вот на что надежда - на "переделанную" молодь . фиг вам..код не переиначишь...
    КВУ-НСвД
  7. изя топ Сегодня, 08:29
    дэбилы request
    изя топ
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 08:34
    Ярош: Украина имеет потенциал для захвата ряда регионов РФ

    Как петух - лишь бы прокукарекать! laughing
    a.s.zzz888
  9. мыслитель Сегодня, 08:36
    "Потенциал для возврата территорий", на 1654 год, нормально будет.
    мыслитель
  10. Ferdinant Сегодня, 08:38
    Слабо,даешь контроль над Евразией,вот какие цели нужно ставить.
    Ferdinant
  11. Голован Джек Сегодня, 08:42
    Кхм... единственное интересное место в статье - то, где метро Сухаревская зачем-то объявляется "центром Москвы".
    Все прочее скучно, типично, привычно и неинтересно request
    ИМХО, естессно.
    Голован Джек
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 08:53
      Щас ,что внутри кольца- уже центр
      Сергей Д_2
  12. Коллега Сегодня, 08:46
    Раком что ли потенциал нащупал?
    Коллега
  13. jetfors_84 Сегодня, 08:48
    Немцы тоже мечтали и вроде бы прошли по Москве. Хочет так же?
    jetfors_84
  14. Lester7777 Сегодня, 08:49
    "Вестник психиатрии".
    Lester7777
  15. ARES623 Сегодня, 08:51
    Этот персонаж уже стал социально опасным. Его надо в смирительную рубашку и на принудительное лечение.... Типичный шизофреник.
    ARES623
  16. Сергей Д_2 Сегодня, 08:51
    - Рус,сдавайс!Украинское командовайн гарантирен- баня,обед,хорошее обращение.
    Сергей Д_2
  17. Igor-01-03-56 Сегодня, 08:52
    Вот съездит Петя на Мальдивы,
    Еще разочек отдохнет,
    Внесет он в ланы коррективы,
    И в наступление пойдет!
    Igor-01-03-56
  18. Silvestr Сегодня, 08:55
    я вот не пойму, зачем нам сообщают об таких очередных опусах известных де-би-лов Украины? Ведь понятно, что это словесный бред. Даже и внимания не стоит обращать на этот словесный понос
    Silvestr
  19. Дормидонт Сегодня, 08:58
    Наши ближневосточные партнёры такие фантазеры
    Дормидонт
  20. Александр Ра Сегодня, 08:59
    Отвращение от вида этого каннибала в цивильном пиджаке. Европа беременна очередным выродком «nach Osten». История учит - надо готовить зелье.
    Александр Ра
  21. zivXP Сегодня, 08:59
    А что слышно с территориями на Марсе? Не собирается Ярош их занимать? А ведь это реальнее, чем захват российских территорий.
    zivXP
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 09:06
      Жители Кубаньщины и Донетьщины слегка напряглись- а нас за шо?
      Сергей Д_2
  22. гранат Сегодня, 09:02
    Потенциал у них есть только шуметь и воду мутить!!!
    гранат
  23. рюрикович Сегодня, 09:04
    Ребята, ну что Вы так про Яроша-то? request Что Вы хотите от больного человека?? В дурках пациенты за стенами такие вещи говорят, что врачи только разводят руками. Потому что в рамках замкнутого пространства можно что-хочешь говрить..Произвольно и непроизвольно.
    Потому в нынешних границах украины больные люди думают-говорят-делают довольно странные и порой ужасные вещи для ушей-глаз адекватных людей yes Проведите параллели и тогда поймёте,что к чему. При этом больных почему то всегда меньшинство, но они в силу своей безбашенности и агрессивности имеют такое влияние на адекватное,понимающее что к чему большинство, что в результате мы имеем то, что есть сегодня украина.
    Нормальных, трезво думающих украинцев, я к больным не отношу(тем более на этом ресурсе полно вполне нормальных и думающих людей с той территории),но....пока что вна новости делают ярошы и порошенки, климкины и турчиновы.....
    Печалька всё это sad
    рюрикович
  24. mavrus Сегодня, 09:04
    Это как раз к вопросу о Донбассе. Не будь там сопротивления бандеровцам, то ещё в 2014-м мaйдayны припёрлись бы к нам повоевать.
    mavrus
    1. Олег1 Сегодня, 09:07
      Отлично описывает ситуацию их же поговорка:
      думкой богатие.....
      Олег1
  25. APASUS Сегодня, 09:07
    Как надоели эти специалисты по захвату Воронежа и метро "Сухаревская".В стране порядок навести не могут,а все из себя Наполеона выдувают
    APASUS
  26. mavrus Сегодня, 09:09
    Цитата: Silvestr
    я вот не пойму, зачем нам сообщают об таких очередных опусах известных де-би-лов Украины? Ведь понятно, что это словесный бред. Даже и внимания не стоит обращать на этот словесный понос

    В том то и дело, что мы смотрим на этих де-би-лов со смехом, а для наших западных партнёров их бред это руководство к действию. Будь то хоть Родченко, хоть Ярош...
    mavrus
  27. Romanych.by Сегодня, 09:13
    Хахахаха.Умеют же поднять настроение эти гарны хлопцы wassat
    Romanych.by
  28. Кома_64 Сегодня, 09:14
    Опять санитары забухали и двери в дурке не закрыли.Ярочку и забомбило.
    Кома_64
  29. Altona Сегодня, 09:15
    Весеннее обострение уже началось? 58 армия всех вылечит.
    Altona
  30. bistrov. Сегодня, 09:18
    Бред.

    Хотя, меры для увеличения вооруженных сил на "украине" принимаются. Недавно видел объявление о наборе "слушателей" на т.н. факультет офицеров запаса(пиджаков). Специализация не указывается. Он организовывается на базе пограничной академии(г. Хмельницкий).Вероятно,есть и на базе других военно-учебных заведений. Поступить туда можно лицам,(до 37 лет) которые имеют высшее образование( степень не менее "бакалавра"),или тем ,кто еще учится в таком высшем учебном заведении,подходит по состоянию здоровья и морально-деловым качествам. Вероятно,"факультет" заочный,т.е без отрыва от работы или учебы, иначе ,как?


    Каков критерий "морально-деловых качеств" и как он будет определяться, непонятно,вероятно старым советским способом,путем характеристики с места работы или учебы,помните:"....физически здоров, морально устойчив, делу ленинской партии предан..." Как сами понимаете ,сейчас ,наверное будут писать " ..делу Бандеры предан...",что-ли?

    Вероятно, после окончания таких "курсов" сразу последует призыв в ВСУ, ведь приказ о призыве офицеров запаса(пиджаков) действует и многих уже призвали,поскольку вновь формируемые "батальоны" и "бригады" испытывают острый дефицит офицерского и сержантского состава.

    Кроме того, на "украине" законодательно увеличены сроки призыва на срочную службу, если ранее они были с 18 до 27 лет, то теперь стали с 17 до 30 лет. Такой же порог по возрасту установлен и для поступления в военно-учебные заведения(училища)

    Кроме того, разрешено продолжать военную службу на должностях офицерского,сержантского и рядового состава лицам из числа военнослужащих не прошедших ВВК и достигших предельного возраста,зависит,только от личного желания.

    Также ,резко увеличено денежное содержание,теперь рядовой-контрактник получает 7 тысяч гривен, а если он находится в т.н. "зоне АТО"- 17 тыс гривен. За ведение боевых действий есть отдельные доплаты.

    Все эти "мероприятия", беря во внимание экономическую ситуацию на "украине" ,когда легальная работа отсутствует от слова"совсем", а работающим платят "официально" -2700 гривен,реально, эта сумма может быть и меньше,зависит от работодателя, позволило укомплектовать личным составом уже более 250 тысяч войск.

    Конечно, это пушечное мясо, но,тем не менее....Как поведут себя такие войска в реальном бою,-вопрос..., во всяком случае ,думаю, легко будут дергать за спуски артиллерийских орудий, обстреливая и позиции войск ЛДНР, и мирное население..

    Информация к размышлению...
    bistrov.
  31. Zomanus Сегодня, 09:21
    Ну это клоуны, типа нашего Жириновского в свое время.
    Который тоже хотел мыть сапоги в Индийском океане.
    Так что на это смотреть нужно исключительно с точки подтверждения диагноза.
    Zomanus
  32. Урантиец Сегодня, 09:22
    Этот ок еще и кретин оказывается...
    Урантиец
  33. Сергей Д_2 Сегодня, 09:23
    На "Сухаревской" только павильон новый отгрохали,а тут - на тебе...
    Сергей Д_2
  34. К-50 Сегодня, 09:28
    Дмитрий Ярош: У Украины имеется потенциал для захвата в дальнейшем Ростовской области, Кубани и Воронежа,

    Здесь даже комментировать нечего. request
    Весеннее обострение у больного разумом. yes
    К-50
  35. XXXIII Сегодня, 09:29
    Но сначала, по словам Яроша, необходимо зачистить от «антигосударственного элемента» Донбасс и Крым.
    Опять какую то область отдать хотят..... lol
    XXXIII
Картина дня