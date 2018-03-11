Ярош: Украина имеет потенциал для захвата ряда регионов РФ

Если мы касаемся Донбасса – это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента. Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года,

Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь – у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области), Воронеж,