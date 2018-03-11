Трамп не исключает заключения с Ким Чен Ыном «величайшей сделки для мира»

Мы можем сесть (за стол переговоров) и заключить величайшую сделку для мира и для всех этих государств, в том числе и для Северной Кореи,

Американский лидер Дональд Трамп не исключил возможности проведения в ближайшем будущем переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.В четверг начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён заявил журналистам, что Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР до мая текущего года.В свою очередь представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США может встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить». Однако переговоры возможны лишь в том случае, если Пхеньян предпримет конкретные действия по свертыванию своих программ – ядерной и ракетной.Между тем правительство Японии поспешило заявить о готовности выделить МАГАТЭ $2,8 млн. (300 млн. иен) на проведение инспекции атомных объектов в КНДР (если Пхеньян согласится на такую инспекцию).Данное решение было принято на фоне наметившегося прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова после того, как Ким Чен Ын пообещал приостановить проведение ракетно-ядерных испытаний на время переговорного процесса с руководством Южной Кореи и США.Осуществление МАГАТЭ инспекций ядерных объектов в КНДР рассматривается Токио и Вашингтоном в качестве первого шага, направленного на денуклеаризацию страны.