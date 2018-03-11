09:35 11 марта
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Трамп не исключает заключения с Ким Чен Ыном «величайшей сделки для мира»

Американский лидер Дональд Трамп не исключил возможности проведения в ближайшем будущем переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС.



Мы можем сесть (за стол переговоров) и заключить величайшую сделку для мира и для всех этих государств, в том числе и для Северной Кореи,
сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.


В четверг начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён заявил журналистам, что Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР до мая текущего года.

В свою очередь представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США может встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить». Однако переговоры возможны лишь в том случае, если Пхеньян предпримет конкретные действия по свертыванию своих программ – ядерной и ракетной.

Между тем правительство Японии поспешило заявить о готовности выделить МАГАТЭ $2,8 млн. (300 млн. иен) на проведение инспекции атомных объектов в КНДР (если Пхеньян согласится на такую инспекцию).

Данное решение было принято на фоне наметившегося прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова после того, как Ким Чен Ын пообещал приостановить проведение ракетно-ядерных испытаний на время переговорного процесса с руководством Южной Кореи и США.

Осуществление МАГАТЭ инспекций ядерных объектов в КНДР рассматривается Токио и Вашингтоном в качестве первого шага, направленного на денуклеаризацию страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:46
    Трамп не исключает заключения с Ким Чен Ыном «величайшей сделки для мира»
    Трампу вообще то у Путина поучиться стоит.!"Фильтровать" каждую фразу.А то мелет громкие высказывания .По теме и нет.
    Наблюдатель2014
    1. сибиралт Сегодня, 08:51
      Неужто Трамп предложит Ыну простроить у него пятизведочные отели и устроить конкурс мисс Северная Корея? winked
      сибиралт
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:57
        сибиралт
        Неужто Трамп предложит Ыну простроить у него многозвездные отели?
        Почему и нет.Может денег насыпит чтобы своими пусками США не позорили.Сейчас в мире вообще все "рамы"по надували после путинского послания.Все пытаются из себя выдавить хоть что-то особенное из оружейных систем.Американцы что-то вон на днях промычали что их подлодки Россию способны уничтожить.Наверное на абордаж брать нас собрались laughingА тут ПРО не сбивает С.Корейские ракеты.Так что Ын может под это дело и выторговать для своей страны чего нужного.
        Наблюдатель2014
    2. котовский Сегодня, 08:54
      Слово, сделка.. Это вообще нормально,что президент
      говорит, сделка? Забыл добавить что она чудесная.. request
      котовский
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:59
        Мы можем сесть (за стол переговоров) и заключить величайшую сделку для мира и для всех этих государств, в том числе и для Северной Кореи,

        Вы можете сесть, но только в лужу! А ещё лучше - за лужу. Ын вам в этом поможет!
        СРЦ П-15
        1. Dashout Сегодня, 09:26
          Да.., американцы обещают золото, а расплачиваться будут черепками...
          Dashout
    3. Зяблицев Сегодня, 08:57
      А малыш Ын нагнул все же "величайшую Империю добра" во Вселенной раком вместе с ее пафосным мультимиллиардером... laughing
      Зяблицев
      1. Чёрный Сегодня, 09:31
        Цитата: Зяблицев
        А малыш Ын нагнул все же "величайшую Империю добра" во Вселенной раком вместе с ее пафосным мультимиллиардером...

        Он уже не просто нагнул....он надругался laughing
        Чёрный
    4. влад66 Сегодня, 08:59
      Мы можем сесть (за стол переговоров) и заключить величайшую сделку для мира и для всех этих государств, в том числе и для Северной Кореи,

      То что твиттерописец и великий шоумен и пиарщик Трамп заявляет много ничего не значящих пустых слов ни для кого ни секрет.
      влад66
    5. Охотовед 2 Сегодня, 09:03
      Цитата: Наблюдатель2014
      Трамп не исключает заключения с Ким Чен Ыном «величайшей сделки для мира»
      Трампу вообще то у Путина поучиться стоит.!"Фильтровать" каждую фразу.А то мелет громкие высказывания .По теме и нет.

      Главное - чтоб ОБЗЫВАТЬСЯ, опять не начал! laughing
      Охотовед 2
    6. предки с Дона Сегодня, 09:05
      Ын ни на миллиметр не прогнулся в противостоянии, и кто сказал Трампу, что он на переговорах даст слабину, наверняка потребует полный вывод всех амеровских баз с полуострова.
      предки с Дона
    7. Alex-a832 Сегодня, 09:05
      Цитата: Наблюдатель2014
      Трампу вообще то у Путина поучиться стоит.!"Фильтровать" каждую фразу.А то мелет громкие высказывания .

      Точно. Многому у Путина мог бы научиться. Например, последоватььности и сдержанности.
      Не мешало бы Трампу начать с того, что не пускать громких пузырей в лужу. Сеял громкими ультиматумами в отношении Ына, а теперь включил обратку, как ничего и не было. Публично обгадися очередной раз. А учитывая, что "король-то голый" штаны не скрывают сей досадный для "исключительных" казус. Трамп точно не президент - это олигарх-самодур. Порошенко для него лучшая компания - как братья.
      Alex-a832
  2. Симон Сегодня, 08:48
    Не уж то у Трампа здравый ум появился! recourse
    Симон
  3. anjey Сегодня, 08:49
    ын бросил ядерный шантаж и пошел на поклон к янки??? Зря,его заставят всех предать и сами предадут ,развалив страну чучхе,идеи обьединения на равных и без ущерба народу вряд ли получится,как с германией,разве что мальчишу ыну буржуин трамп пообещает печенья и бочку варенья за антироссийскую политику в будующем....,и ын не устоит,короче политический спектакль и фарс в одном действии...
    anjey
    1. Chertt Сегодня, 08:52
      Что за странные домыслы ?. Прямо на поклон? Откуда такая "личная" информация
      Chertt
      1. anjey Сегодня, 09:23
        предположения о сделках века мистера трампа ,в свете русофобской политики сша ...
        anjey
  4. Громобой Сегодня, 08:57
    Даёшь единую безъядерную Корею!
    Громобой
    1. ML-334 Сегодня, 09:13
      Ын никогда не отдаст пусть маленькую но свою ядерную кнопочку.Разговор скорее всего будет за дальнейшее наращивание ЯО и испытание оного.Ын не араб-на треп не поведётся.
      ML-334
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 08:59
    Между тем правительство Японии поспешило заявить о готовности выделить МАГАТЭ $2,8 млн. (300 млн. иен) на проведение инспекции атомных объектов в КНДР (если Пхеньян согласится на такую инспекцию).
    Ын ещё ничего не сказал и ни на что не согласился , а вони поднимается выше крыши...Эта "готовность" похожа на готовность по типу - ну давай давай , пока не передумал...
    КВУ-НСвД
    1. ML-334 Сегодня, 09:18
      Предпологаемые терпилы засуетились.
      ML-334
  6. APASUS Сегодня, 09:02
    Похоже маханул стакан ,перед речью Трамп?
    На тех принципах,на которых существуют США и С Корея им никогда не договориться.А гарантии США не стоят выеденного яйца .Лучше было что бы американцы не вмешивались в переговоры двух Корей
    APASUS
    1. Голован Джек Сегодня, 09:07
      Цитата: APASUS
      Лучше было что бы американцы не вмешивались в переговоры двух Корей

      Вы до сих пор верите в сказки?
      Уточню - в реальную независимость Южной Кореи?
      Голован Джек
      1. APASUS Сегодня, 09:13
        Цитата: Голован Джек
        Вы до сих пор верите в сказки?
        Уточню - в реальную независимость Южной Кореи?

        Я не верю в договороспособность США на данном этапе и скорее поверю что договорятся южане с севером ,чем американцы договорятся с Ыном.
        APASUS
        1. Голован Джек Сегодня, 09:27
          Цитата: APASUS
          Я не верю в договороспособность США на данном этапе...

          ... тут я с Вами солидарен.
          Я и вообще в нее не очень верю request
          Цитата: APASUS
          скорее поверю что договорятся южане с севером

          ИМХО вряд ли. Вода и калий в одном флаконе "не живут".
          Голован Джек
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:03
    А вообще то это победа Ына! Правда, полосатоухие НИКОГДА не признают своих поражений. Так их воспитывают с детства... Всегда правы, всегда побеждают, всегда на стороне "добра"... И только отчаянная жажда нести добро всему миру породила МИЛЛИОНЫ жертв этого "агрессивного добра"!
    Горный стрелок
  8. Урантиец Сегодня, 09:07
    Ким будет полным идиотом если пойдет на какие-либо сделки с ами..., с мошенниками нельзя не о чем договариваться....
    Урантиец
  9. Masya Masya Сегодня, 09:10
    Однако переговоры возможны лишь в том случае, если Пхеньян предпримет конкретные действия по свертыванию своих программ – ядерной и ракетной.

    хороша сделка! штатам кроме ультиматума предложить нечего...
    Masya Masya
  10. mavrus Сегодня, 09:14
    Цитата: Громобой
    Даёшь единую безъядерную Корею!

    Даёшь демилитаризованную безъядерную Америку!
    mavrus
  11. FalconD Сегодня, 09:16
    Пока Ын периодически имеет "величайшую" страну мира, бизнесмен Трамп в своём стиле говорит о сделке, как будто он не президент, а барыга! Ын, думаю, не настолько безумец, чтоб отказываться от ядерных программ! Он же видел что сделали с лидерами Ирака и Ливии...и понимает сколько весит слово американца!
    Да и самим амерам не выгодно решать ядерную проблему Корее..ну допустим Ын откажется от ядерного оружия и пустит международных наблюдателей, тогда как штаты после этого будут обосновывать дальнейшее развитие ПРО в регионе?
    FalconD
    1. Голован Джек Сегодня, 09:22
      Цитата: FalconD
      Пока Ын периодически имеет "величайшую" страну мира...

      ... имеет, да. На словах.
      В реале пока "имеют" таки Ына.
      Цитата: FalconD
      Ын, думаю, не настолько безумец, чтоб отказываться от ядерных программ

      Естественно, больше у него козырей нет.
      Голован Джек
    2. anjey Сегодня, 09:33
      а вы и не догадываетесь? конечно же Российской угрозой,это их стратегия и они ее с упорством продвигают,обкладывая нас со всех сторон...
      anjey
  12. гранат Сегодня, 09:30
    мдааа...
    Конец 2017 года

    Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В своей речи Трамп заявил, что его видение внешней политики "Америка прежде всего!" не вступает в противоречие с интересами других стран. По его словам, каждый лидер любого государства должен ставить интересы своей страны превыше всего. Трамп сказал, что его политика будет строиться на принципах реализма и не будет покушаться на интересы других стран.

    "Мы должны защищать интересы своих стран и защищать себя от угроз суверенитету своих стран от Украины до Южно-Китайского моря", – заявил Трамп, обращаясь к мировым лидерам.

    Президент США назвал действия режима Северной Кореи "бесчеловечными". Трамп назвал "безобразием" то, что некоторые страны продолжают торговать с Северной Кореей. По его словам, если режим Кима, которого он назвал "ракетным мальчиком", будет продолжать угрожать США и их союзникам, "мы не остановимся перед тем, чтобы полностью уничтожить Северную Корею". Пришло время для Северной Кореи осознать, что следует отказаться от ядерного оружия и что денуклеаризация КНДР – единственный способ найти мирное решение Корейского конфликта, заявил президент США.
    гранат
  13. afrikanez Сегодня, 09:35
    Почитаешь америкосов, ну прям "благодетели" сплошь и рядом. Лучше бы честно сказал, что ЫН "утёр ему нос". А японцы пусть даже и не надеются на денуклеризацию С.Кореи, не для этого всё делалось.
    afrikanez
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