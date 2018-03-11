09:35 11 марта

МиГ-31 вновь запустил «Кинжал»: уникальные кадры

Экипаж высотного перехватчика МиГ-31 успешно выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". Ракета с высочайшей точностью поразила цель на полигоне.

Как отметили в Минобороны РФ, новая ракета, имеющая низкую радиолокационную заметность, а также высокую маневренность, в совокупности с ее носителем – перехватчиком МиГ-31, является крайне грозным оружием, не имеющим аналогов в мире.

Экипажи МиГ-31, несущих комплекс "Кинжал", с начала года выполнили уже более 250 учебных полетов. Летный состав продолжает практическое освоение новых типов вооружений, причем как в дневное, так и в ночное время суток.


Новейшая гиперзвуковая ракета в силах преодолеть все существующие и перспективные виды противоракетной обороны, и поразить даже движущийся объект на расстоянии до 2000 км. Комплекс уже сейчас несет опытно-боевое дежурство в одном из регионов юга страны.











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Комментарии 1

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  1. Салют Сегодня, 09:32
    это такая мощь, красивее полета не видел!
    Салют
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