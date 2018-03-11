12:58 11 марта
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В Ленинградскую область «прибыл» американский танк «Шерман»

Американский средний танк «Шерман», поднятый с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон», доставлен в расположенную в Ленинградской области бригаду МТО, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЗВО.



В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся в Ленинградской области, доставлен американский средний танк "Шерман" времен Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон",
говорится в релизе.


Сообщается, что «по оценке специалистов, поднятый на поверхность танк находится в удовлетворительном состоянии, и в ближайшее время военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона приступят к реставрационно-восстановительным работам».

По данным пресс-службы, 9 мая боевая машина займет свое место в рядах развернутых экспозиций и ее смогут увидеть жители и гости Петербурга.

В округе добавили, что «в 2017 году военнослужащими Северного флота были обнаружены, подняты на поверхность и переданы в музей для изучения и реставрации останки самолёта "Аэрокобра", найденного в Щук-озере, а также три танка "Шерман" и четыре единицы промышленного станочного оборудования с потопленного транспорта "Томас Дональдсон"».

Справка агентства: «Американский транспортный грузовой корабль "Томас Дональдсон" класса "Либерти" был построен в 1944 году, 20 марта 1945 года в 20 морских милях от Кольского залива был торпедирован германской субмариной. Команда успела покинуть тонущий корабль. При попадании торпеды 132-метровый транспорт развалился на три части. В трюмах остались грузы военного и гражданского назначения: танки, зенитные орудия, автомобили, двигатели к быстроходным катерам, дорожные катки, разобранные паровозы, рельсы, колесные пары для железнодорожных вагонов, фермы для строительства».

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Федюнин
37

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Комментарии 78

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  1. Чёрный Сегодня, 09:37
    Сообщается, что «по оценке специалистов, поднятый на поверхность танк находится в удовлетворительном состоянии,
    Ну ещё бы....у самой сильной армии Европы , самой незалэжной страны так выглядит половина парка laughing....а так живут поросята из укровермахта...прямо скажем: шикарные условия для хрюшек!!! wassat
    Чёрный
    1. Chertt Сегодня, 09:39
      Вот такое прибытие американской военной техники, я одобряю
      Chertt
      1. МИХАН Сегодня, 09:45
        На границе с Прибалтикой , бы его установить На высоком постаменте и красными звездами на бортах! Пусть вспомнят ...
        Тазик какой то.. laughing
        МИХАН
        1. роман66 Сегодня, 10:08
          неплохая идея - возле каждого пропускного пункта поставить!
          роман66
        2. Монархист Сегодня, 11:17
          Михан, если устанавливать то наш Т34 или КВ2. А поводу Вашего замечания:" Тазик какой-то"у этого "тазика" было удобное управление , приличная скорость и хорошее оружие,по крайней мере немцы" добавку" не просили. Так мне говорил мехвод Т34-85,он в учебе учился на "Шермане" первых выпусков. На фронте встречал эти"Шерманы". У нашей "тридцстьчетверки"были существенные + перед "Шерманом":1 приземестый,а это существенно 2 " американец" был требовательным к ТО,а в боевой обстановке не всегда есть условия для этого и ...У наших мехводов была слабая подготовка, об этом говорится у Драбкина, Катуков вспоминал.
          В молодости я частенько общался с фронтов вами,точнее мог общаться,но я ихним рассказам предпочитал развлечения,девочек и художественную литературу,а теперь жалею. Переодически вспоминаю ,что слышал мимоходом,но это как говорится:" нумер 2".
          Где-то слышал,что в 1942 красноармейцы очень радовались американским и английским танкам.: Своей техники не хватало ,а любой танк подспорье при атаке или обороне. Если наши бойцы были счастливы если на усиление давали "саранчу"Т60 с20 мм пушкой! А тут целых 75 мм у"Шермана"(у английчан забыл)
          Монархист
          1. avt Сегодня, 11:39
            Цитата: Монархист
            Где-то слышал,что в 1942 красноармейцы очень радовались американским и английским танкам.:

            Лично мне дальний родственник , мехводом прошедший войну, хвалил ходовую,,Валентина" и жаловался на слабую пушку . Как то даже ему нравился больше чем 34-ка. А это ,,Шерман" с английским стволом реально хороший аппарат и Т-34 уступает пожалуй что только в части требования к техническому обслуживанию . Ну более обученный экипаж нужен .
            avt
          2. Huumi Сегодня, 11:40
            да скоко не читал у танкитов-Шерман-норм танк,ну да-высоковат и гусеницы могли поплавится на марше.А так удобно и комфортно и пуха не слабее нашей(тут фаерфлай показан-85 мм-она помощнее была нашей) И воевать на нем вполне себе можно было.Нельзя было танк правда без присмотра оставлять-раз оставили , вернулись вся коа с сидух вырезана - пехота заезла и на сапоги порезала-вот такая незадача.А еще там были в наборах отличные инструменты,куртки-правда их забирали командиры-штабники и щеголяли в них...а самое приятное можно было найти в укромных местах посылочки от американских рабочих с сигаретами,шоколадом и т.д.Виски даже находили и к ним записочки с пожеланиями от трудяг заокеанских...
            Huumi
            1. avt Сегодня, 12:08
              Цитата: Huumi
              (тут фаерфлай показан-85 мм-она помощнее была нашей)

              С какого перепугу 85?? Такого калибра у англов не было . Это 17-фунтовая (76,2 мм)
              Цитата: Chertt
              Как известно, это "Лис пустыни" Роммель, Союзничков по Африке гонял

              Гонял , пока бензин не кончился и танки не встали.Танкера в средиземке разведка засветила и утопили.
              avt
          3. Orionvit Сегодня, 12:37
            У "Шермана" было главное достоинство которое ценили наши танкисты, это комфорт для экипажа. Во всём остальном, предпочитали наши танки. Как говорили, что лучше сидя на деревянной скамейке в танке остаться живым, чем в кожаном кресле и погибнуть..
            Orionvit
      2. сибиралт Сегодня, 10:00
        Во Вторую Мировую эти Шерманы хорошо погоняли туарегов по Африке. winked
        сибиралт
        1. Chertt Сегодня, 10:16
          Цитата: сибиралт
          Во Вторую Мировую эти Шерманы хорошо погоняли туарегов по Африке

          Как известно, это "Лис пустыни" Роммель, Союзничков по Африке гонял wink
          Chertt
          1. pilot8878 Сегодня, 11:07
            Цитата: Chertt
            Цитата: сибиралт
            Во Вторую Мировую эти Шерманы хорошо погоняли туарегов по Африке

            Как известно, это "Лис пустыни" Роммель, Союзничков по Африке гонял wink

            А вы не напомните нам, в каком году Роммеля сняли с командования африканским корпусом? А собственно африканский корпус как и когда закончил своё существование?
            pilot8878
            1. Chertt Сегодня, 11:19
              Цитата: pilot8878
              А вы не напомните нам

              Уверен, вы не нуждаетесь в напоминаниях ))). Но то что Эрвин Ойген Йоханнес Ро́ммель, один из самых выдающихся немецких военачальников, вы спорить не будете
              Chertt
              1. pilot8878 Сегодня, 12:28
                Да, в умениях и таланте ген.- фельмаршалу Роммелю не откажешь. Но, справедливости ради, вынужден заметить, что выдающихся полководцев в действительно мощнейшей (на начало войны) армии в мире было и правда много.
                Как, немного времени спустя, и в нашей армии, сменившей немцев на месте сильнейшей в мире.
                pilot8878
      3. Orionvit Сегодня, 12:31
        Цитата: Chertt
        Вот такое прибытие американской военной техники, я одобряю

        Это конечно здорово, но мне одному показалось, что танк, как то уныло нос повесил? Ничего, в порядок приведут, повеселеет. laughing
        Orionvit
    2. Locos Сегодня, 09:50
      Так может тебе подняться с дивана, приехать в Донецк или Луганск. Записаться в ополчение и на передовой своими глазами увидеть украинские танки. Только ты этого не сделаешь. На войне по настоящему убить могут, как потом с дивана патриотить? wink
      Locos
      1. Чёрный Сегодня, 09:53
        Цитата: Locos
        Так может тебе подняться с дивана, приехать в Донецк или Луганск. Записаться в ополчение и на передовой своими глазами увидеть украинские танки. Только ты этого не сделаешь. На войне по настоящему убить могут, как потом с дивана патриотит

        ...ты с окопа пишешь? wink
        Чёрный
      2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:08
        Вот они, твои хваленые украинские танки. Гниют никому не нужные.

        Генерал Песчаных Карьеров
      3. Huumi Сегодня, 11:43
        И как там у них щас с техникой?-Ну в смысле-танки не старье? и вообще как они воюют-украинцы?
        Huumi
    3. Зяблицев Сегодня, 09:50
      Сейчас богоизбранные пин...,"американцы" посмотрят в своих гросcбухах, которые хранят еще со времен Иакова - а заплатили ли мы за этот танк с учетом набежавших процентов ? laughing
      Зяблицев
      1. gavrila2984 Сегодня, 11:09
        А мы им в ответ - счёт за просрочку поставки танка! Не доехал же до потребителя?
        gavrila2984
      2. Голован Джек Сегодня, 11:15
        Цитата: Зяблицев
        а заплатили ли мы за этот танк с учетом набежавших процентов

        Танк "утрачен во время БД". По условиям ленд-лиза, такая техника оплате не подлежит.
        Ни разу и никогда.
        Голован Джек
        1. Простой Сегодня, 12:37
          Цитата: Голован Джек
          Танк "утрачен во время БД". По условиям ленд-лиза, такая техника оплате не подлежит.


          Скорее всего цена утопленной матчасти входила в цену дошедшей до адресата техники.
          Простой
          1. Голован Джек Сегодня, 12:43
            Цитата: Простой
            Скорее всего...

            ... повторяю для тех, кто не в курсе: по условиям ленд-лиза оплате (или возврату, по выбору США) подлежала только техника, пережившая войну.
            Расходники и утраченная в военные годы техника не оплачивались.
            Лень искать, но на ВО это точно уже было, вплоть до детального разбора Закона о ленд-лизе. В оригинале yes
            Голован Джек
            1. Простой Сегодня, 12:54
              Не, не вкурсе.
              Хотя если ленд лизовский конвой потопили в зоне ответственности Северного Флота, то как то нелогично для поставщика вернут тем или иным способом хотя бы часть неоплаченного товара.
              Простой
    4. сибиралт Сегодня, 09:52
      Хороший полигон. Не выходя из палатки можно напиться, умыться и шмотки постирать без всяких там трубопроводов. Вот если бы этим воякам еще бы показали для чего придумана лопата и как ею пользоваться, им бы цены не было. lol
      сибиралт
    5. К.А.С Сегодня, 10:06
      я конечно дико извиняюсь, потому как не понял как ваш комментарий относится к содержанию статьи?

      заходишь почитать интересные комментарии по теме, а тут в первом комментарии ......!где в статье написано про украину? решили поскорее быть первым? не знаете что писать не пишите !!
      К.А.С
      1. Korax71 Сегодня, 12:02
        А это образ жизни такой уже.во всем видеть след укрокарателей,амерзов,гейропейцев и наглосаксов.это ведь они в подъездах гадят,кнопки в лифтах жгут,почту воруют и улицы реагентами посыпают.
        Korax71
  2. гранат Сегодня, 09:38
    “Шерманы” стали самыми массовыми ленд-лизовскими танками в Красной армии и воевали вплоть до конца Второй мировой. Особенно полюбили «Шерман» наши пехотинцы, те кто из них передвигался на нем в качестве десанта. По воспоминаниям многих ветеранов, со второй половины 1944 года танки М4А2 активно использовались для борьбы с «фаустниками». Делалось это так. На танк садилось четыре-пять ленд-лизовские танки составили 12,3% от общего количество произведенных/поставленных в СССР танков в 1941-1945 годах.
    гранат
    1. Голован Джек Сегодня, 09:41
      Цитата: гранат
      Делалось это так. На танк садилось четыре-пять...

      И дальше что? Кого "четыре-пять"?
      Цитата: гранат
      Делалось это так

      Как?
      Всю малину обломали, а так интересно было...
      Голован Джек
      1. Тралл Сегодня, 09:49
        Цитата: Голован Джек
        И дальше что? Кого "четыре-пять"?

        ...симпатичных девушек smile
        Тралл
        1. роман66 Сегодня, 10:10
          и фаустники таяли и не стреляли - просто сдаваться выходили
          роман66
          1. gurzuf Сегодня, 11:01
            А если фаусник не традиционной ориентации?
            gurzuf
      2. влад66 Сегодня, 09:54
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: гранат
        Делалось это так. На танк садилось четыре-пять...

        И дальше что? Кого "четыре-пять"?
        Цитата: гранат
        Делалось это так

        Как?
        Всю малину обломали, а так интересно было...

        Роман,товарищь забыл ссылочку кинуть,самого заинтриговало
        Шерманы” стали самыми массовыми ленд-лизовскими танками в Красной армии и воевали вплоть до конца Второй мировой. Особенно полюбили «Шерман» наши пехотинцы, те кто из них передвигался на нем в качестве десанта. По воспоминаниям многих ветеранов, со второй половины 1944 года танки М4А2 активно использовались для борьбы с «фаустниками». Делалось это так. На танк садилось четыре-пять ленд-лизовские танки составили 12,3% от общего количество произведенных/поставленных в СССР танков в 1941-1945 годах.
        http://www.rushnglory.com/topic/682-ленд-лизовски
        е-танки-в-красной-армииматильдаш/

        Интрига сохраняется. laughing hi
        влад66
        1. влад66 Сегодня, 10:00
          Цитата: влад66
          Интрига сохраняется

          Если желание есть почитать про технику поставляемую по ленд лизу,в архиве ВО есть такая статья
          https://topwar.ru/26279-tanki-lend-liza-obemy-i-m
          odifikacii.html
          hi
          влад66
          1. роман66 Сегодня, 10:11
            читать надо Барятинского - куда уж подробнее hi
            роман66
        2. пищак Сегодня, 11:50
          Да нет тут никакой интриги smile -"процедура" стандартная-четыре-пять( автоматчики и "ручной пулемётчик" с дискастым "Дегтярёвым пехотным") пехотинцев танкового десанта, размещались( конечно на "Шермане", в силу его конструктивных особенностей-из-за отсутствия наклона бортов, крыша МТО была "вместительнее", чем на "Т-34" и "ИС-2", и двигался он мягче, без "клевков", конструктивно присущих "тридцатьчетвёркам") на моторно-трансмиссионном отделении, прячась за башню, наблюдали за местностью, окнами и крышами зданий, вокруг танка, по распределённым заранее секторам, никогда не забывая о тыле!
          Если замечали "фаустника", то открывали по нему массированный огонь( вперемешку с трассирующими пулями-для общего целеуказания) и, как правило, успевали "достать" коварного супостата, прежде, чем тот успевал выстрелить.
          "Шерман", более, чем отечественные танки, был склонен( из-за своего соотношения колеи и высоты, а также, особенностей ходовой части и трансмиссии) к переворачиванию на бок, с обочины в кювет и при поворотах( возможных только на ходу, за счёт ступенчатого взаимного изменения скорости перематывания "отстающей" и "набегающей" гусениц).
          Представленный на снимке танк- это "Файрфли"-"светлячок", так прозванный американскими танкистами за то, что эту " длинноствольную" модификацию "Шермана"( с 76мм пушкой повышенной бронепробиваемости) поштучно придавали подразделениям обычных, "короткоствольных", "Шерманов", для борьбы с толстобронными гитлеровскими "кошками", и германские танкисты старались приоритетно выявлять( по их, хорошо заметным, длинным пушкам с "набалдашником" дульного тормоза) и уничтожать именно эти "противотанковые танки"! Поэтому они, гораздо чаще других танков, "горели ярким пламенем" и их экипажи чаще погибали.
          Такой танк показывают в пропагандистском Бредовом американском фильме "Ярость", из проекта по лживому "переписыванию" и неправдивому "перепоказу" истории ВМВ в выгодном, вашингтонским "гегемонам", свете.
          hi
          пищак
      3. гранат Сегодня, 12:18
        Делалось это так. На танк садилось четыре-пять автоматчиков, которые поясными ремнями привязывались к скобам на башне. При движении машины пехотинцы вели огонь по любым укрытиям в радиусе 100–150 м, за которыми могли находиться «фа-устники». Такой прием получил название «метла». Причем для «метлы» подходили только «шерманы». На Т-34, из-за его свечной подвески и свойственной ей продольной раскачки, пехотинцам, привязанным поясным ремнем, удержаться было практически невозможно.
        гранат
        1. Голован Джек Сегодня, 12:27
          Цитата: гранат
          Делалось это так...

          Понял, спасибо. Вот источник:
          Голован Джек
  3. Хубун Сегодня, 09:39
    с задержкой в 74 года
    Хубун
  4. LSA57 Сегодня, 09:41
    В трюмах остались грузы военного и гражданского назначения: танки, зенитные орудия, автомобили, двигатели к быстроходным катерам, дорожные катки, разобранные паровозы, рельсы, колесные пары для железнодорожных вагонов, фермы для строительства».

    сколько добра до фронта не дошло... слава Богу экипаж цел остался
    LSA57
  5. Zaurbek Сегодня, 09:45
    Это версия с английским орудием? Не знал, что такие машины поставлялись в СССР.
    Zaurbek
    1. faiver Сегодня, 10:05
      это не файрфлай, а шерман с 76мм орудием М1
      faiver
    2. sabakina Сегодня, 10:14
      Всякие постовлялись.


      https://beholder1777.livejournal.com/920740.html
      sabakina
      1. faiver Сегодня, 10:23
        на фото тоже не файрфлаи
        faiver
      2. Zaurbek Сегодня, 10:37
        76-мм танковая пушка M1
        76 мм орудие М1 было разработано в 1942-43 году когда оказалось, что трехдюймовое орудие М7 (вооружение тяжелого танка М6 и истребителя танков М10) не подходит для среднего танка М4 в силу слишком большой массы. Производство орудия было развернуто в 1944 году, причём паралелльно с 75 мм пушками М3. Связано это было с тем, что осколочно-фугасный снаряд орудия М1 оказался гораздо слабее аналогичного снаряда 75 мм орудия М3 - высокая начальная скорость орудия вынудила увеличить толщину стенок снаряда и уменьшить заряд взрывчатки. Так как основной задачей танков считалась огневая поддержка пехоты, для которой эффективность осколочно-фугасных снарядов является весьма важным фактором. А вот для специализированного истребителя танков М18 "Hellcat" 76 мм орудие М1 оказалось лучшим решением - сочетание высокой мобильности и наличие в боекомплекте подкалиберных снарядов позволяло М18 успешно бороться с любыми немецкими танками на Западном фронте.
        Zaurbek
    3. sabakina Сегодня, 10:33
      Вот ещё вычитал:
      В вашей книге "Commanding Red Army Sherman Tanks" написано, что с января 1944 года в 233-й танковой бригаде Шерманы М4А2 были вооружены не короткими 75-мм, а длинноствольными 76-мм пушками. Для января 1944 года это слишком рано, такие танки появились позднее. Еще раз разъясните какими пушками были вооружены Шерманы в 233-й ТБр? - Не знаю, у нас Шерманов с короткоствольными пушками было мало. Очень мало. В основном - с длинноствольными пушками. Не только наша бригада воевала на Шерманах, может, в других бригадах были? Где-то в корпусе я видел такие танки, но у нас были танки с длинной пушкой.
      sabakina
  6. FalconD Сегодня, 09:51
    Штаты таки "ввели" танки в Россию!!!?)
    FalconD
    1. sabakina Сегодня, 10:04
      Ну, как бы да, посредством утопления.
      sabakina
      1. роман66 Сегодня, 10:12
        хитрецы! по дну пошли!
        роман66
  7. Громобой Сегодня, 09:53
    транспортный грузовой корабль "Томас Дональдсон" класса "Либерти"
    Громобой
    1. Монархист Сегодня, 11:32
      Впервые про "Либерти" я встретил упоминание у Пикуля" Реквиим каравану РQ17".
      Монархист
    2. пищак Сегодня, 12:18
      Нравятся мне эти "одноразовые" "Либерти", как одно из чудес техники, за свою лаконичную корабельную архитектуру, за историю своего создания и рекордные, просто фантастические, стандартные сроки изготовления-10 суток и судно спущено на воду, впервые в истории судостроения!
      Из-за своей блочной конструкции, дешевых материалов, "военного" качества сварки и "скоропостижного" изготовления они были рекордсменами по послевоенным морским катастрофам( после войны американцы распродали это "огромное счастье" по всему миру)-многие "Либерти" просто исчезли в морях и океанах, внезапно разломившись на волнах и не успев послать даже "SOS".
      Неудивительно, что и тяжелогруженый "Томас Дональдсон" разломился аж на три части от взрыва единственной торпеды.
      hi
      пищак
    3. Orionvit Сегодня, 12:48
      Американцы в период второй мировой наладили строительство подобных транспортов в огромных количествах. Разработали технологии сборки таких кораблей методом сварки и спускали их на воду, чуть ли не каждый день. Было дёшево и сердито. Правда и потери соответствующие.
      Orionvit
  8. bubalik Сегодня, 09:59
    Американский средний танк «Шерман», поднятый с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон»,
    ,,, почистили бы нормально Дон ,Волгу столько техники времен ВОВ достали бы, а это с моря поднимать, деньги не маленькие request
    bubalik
    1. faiver Сегодня, 10:07
      военные водолазы тренеруются...
      faiver
    2. К.А.С Сегодня, 10:14
      о пенсионерах заботитесь? или посетуете на то что тратятся деньги на это, а детям на операции собирают?
      думаю за счет минобороны! потому как частнику врядли разрешат поднимать военную технику!
      А так я думаю многие состоятельные и увлеченные люди могли бы за свой счет. с пользой для себя и для других заниматься данным видом деятельности. не привлекая госсредства!
      К.А.С
      1. bubalik Сегодня, 10:23
        о пенсионерах заботитесь? или посетуете на то что тратятся деньги на это, а детям на операции собирают?
        ,,, так это вы написали, я об этом как то не подумал laughing
        интересно , где же второй танк request
        bubalik
        1. мордвин 3 Сегодня, 11:17
          Может третий? А мне интересно, в стволах виски было? recourse
          мордвин 3
        2. Офицер запаса Сегодня, 11:23
          С этого транспорта уже четыре танка поняли. Посмотрел в интернете видео МО РФ. Вот цитата заявления от 17.07.17.
          "В Баренцевом море специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота подняли два американских средних танка «Шерман» времён Второй Мировой войны с затопленного с 1945 году транспорта «Томас Дональдсон.
          Это уже третий и четвертый танки, поднятые с борта судна.
          В настоящее время проводится работа по подъему ещё нескольких экземпляров автомобильной и бронетанковой техники."
          Офицер запаса
  9. bistrov. Сегодня, 10:07
    "Шерманы" и после войны в небольших количествах сохранялись на вооружении Красной Армии, примерно, до начала 50-х годов. Ну, а куда-же их было девать? Ведь за них было уже заплачено золотом.

    Потом сняты с вооружения и отправлены в переделку, поскольку в войска начал поступать новейший,тогда, танк Т-54(выпуск начат в 1947 году).
    bistrov.
    1. faiver Сегодня, 10:25
      шерманы шли по программе ленд-лиза и никаким золотом за них не платили...
      faiver
    2. Beby Сегодня, 10:27
      Цитата: bistrov.
      Ведь за них было уже заплачено золотом.

      Будьте так добры, уточните: по каким договорам за Шерманы "было уже заплачено золотом" ?

      P.S. Насколько мне известно, поставки военной техники по Lend-Lease проводились бесплатно - а расчёт должен был происходить после невозврата «неизрасходованной» (т.е. не списанной) техники.
      Допускаю, что были ещё какие-то договора на поставку в том числе и Шерманов - вот про них хотелось бы узнать побольше.
      Beby
      1. Silvestr Сегодня, 12:05
        Цитата: Beby
        Будьте так добры, уточните: по каким договорам за Шерманы "было уже заплачено золотом" ?

        Первые поставки с 22 июня 1941 по 30 сентября 1941 оплачены золотом.
        Почему далее не платили?
        Ответ А.А. Громыко: “…американцы могут потребовать от нас затем расшифровки остатков по отдельным группам, в частности по оборудованию.
        Получив от нас такого рода сведения об остатках предметов гражданского характера, американцы могут, ссылаясь на статью V Соглашения от 11 июня 1942 года, предъявить к нам требование о возврате наиболее ценных для нас предметов”.
        В 1948г. СССР согласился выплатить лишь незначительную сумму. В 1951г. США дважды снижала сумму выплаты до 800 млн. долларов, а СССР согласился выплатить лишь 300 млн. Частично долг был погашен во времена Н.Хрущева, остатки его составили около 750 млн. долларов в эпоху Л.Брежнева. По соглашению 1972г. СССР согласился выплатить 722 млн. долларов вместе с процентами и к 1973г. было выплачено 48 млн., после чего платежи прекратились. В 1990г. был установлен новый срок погашения – 2030г. на сумму 674 млн. долларов.
        Из общего объёма американских поставок по ленд-лизу в $11 млрд. долларов СССР, а затем Россией, было признано, а затем частично оплачено, $722 млн., или около 7 %.
        Silvestr
        1. Beby Сегодня, 12:48
          Цитата: Silvestr
          Цитата: Beby
          Будьте так добры, уточните: по каким договорам за Шерманы "было уже заплачено золотом" ?

          Первые поставки с 22 июня 1941 по 30 сентября 1941 оплачены золотом.

          Ваш ответ написан так, что можно сделать подозрительный и, вероятно, ошибочный вывод, что по танкам Шерман были некие «Первые поставки с 22 июня 1941 по 30 сентября 1941 оплаченные золотом».
          Да, некие поставки до Lend-Lease и не танков Шерман действительно имели место быть, и оные поставки были оплачены СССР. Однако, вопрос стоял конкретно про танки Шерман, которые, насколько мне известно, стали серийно производиться только с февраля 1942 года и, соответственно, никак в Вами указанные «первые поставки» попасть не могли.
          Можете ли Вы к этому что-нибудь добавить/поправить/уточнить ?
          Beby
      2. Orionvit Сегодня, 12:53
        Цитата: Beby
        по каким договорам за Шерманы "было уже заплачено золотом"

        А с каких это дел, после окончания второй мировой войны, самые крупные запасы золота "вдруг" оказались в США? Только не объясняйте это тем, что союзники отправили туда своё золото на хранение.
        Orionvit
  10. taiga2018 Сегодня, 10:10
    смотришь на это бронированное корыто и понимаешь,насколько им далеко до нашего т-34...
    taiga2018
    1. К.А.С Сегодня, 10:37
      не буду с Вами спорить и задавать вопрос как далеко и в чем? это будет бессмысленный срач!
      просто скажу как я думаю напримере современных автомобилей кредитопомоек! почитаешь форумы владельцев бюджетных машин их споры у кго больше толще длиннее, а по факту одна фигня: у одной модели одно лучше за счет другого. у другой наоборот!
      так и здесь, что шерман что 34 по большому счету одно и тоже. А для тигра или пантеры вообще без разницы что жечь!
      ПС. удивляет следующий подход. когда 34 ценой потери нескольких машин уничтожали тигр, или тирг жег несколько 34, то это свидетельство плохого танка и того что советское командование не берегло экипажи, когда тоже самое происходит со стороны союзников, а именно тигр уничтожает толпу шерманов (филм Ярость). то почему то не говорят про жестокость американского командования. и про качество шерманов
      К.А.С
      1. faiver Сегодня, 10:52
        то почему то не говорят про жестокость американского командования. и про качество шерманов
        - ну они же белые эльфы, как можно....
        faiver
      2. mvg Сегодня, 11:41
        Вы как то некачественно смотрели фильм.
        mvg
    2. Huumi Сегодня, 11:48
      Ну ты юморник однако....Горели т-34 не хуже чем Шерманы.Танкист рассказывал что те горели ччто эти.т-34 выгорал-боевое отделение покинул за 40 секунд-жив нет-сгорел а если учесть наплевательское отношение к безопасности экипажа то из 5 человек сгорало минимум 2.реже-3 никогда все 5 не спасались-кно нибудь да сгорал.
      Huumi
    3. пищак Сегодня, 12:58
      Да, эт точно, "далеко до" yes !
      По уровню комфорта для танкистов, продуманному удобству работы каждого члена экипажа, эргономичности интерьера, сидений и приборов управления танком и его вооружением, качеству и удобству пользования наблюдательными приборами и прицелами, наличию гирополукомпаса у механика-водителя и одноплоскостного гиростабилизатора пушки, надёжной и устойчивой радиосвязи, отличных радиостанции и танко-переговорного устройства, наличию зенитного пулемёта, качеству брони и боеприпасов, наличию "мокрой" боеукладки, освещению и вентиляции боевого отделения, качеству изготовления агрегатов МТО и системы смазки, и многого другого наш, даже модернизированный, послевоенных годов выпуска, "Т-34-85" был "далеко до" импортного "бронированного корыта( сразу понятно, что Вы не танкист smile )"-"Шермана" военных годов выпуска!
      До некоторых импортных, в том числе и "шермановских", "наворотов" наши танковые конструкторы потом "подтягивались( иногда что-то, уж очень понравившееся, и просто "перенимая"-как "пятьдесятпятчик" был весьма удивлён, когда узнал, что прибор наблюдения заряжающего-МК-4 был позаимствован, ещё в "тридцатьчетвёрку" от ленд-лизовского "Черчилля", как и окраска внутреннего интерьера танка в белый цвет) многие послевоенные годы.
      hi
      пищак
  11. Геркулесыч Сегодня, 10:46
    Там негде Абрамсов для музеев наших бесзозных нету случайно? recourse lol
    Геркулесыч
    1. faiver Сегодня, 10:51
      это в йемене, ираке или афганистане собирать надо laughing
      faiver
  12. Монархист Сегодня, 11:22
    Цитата: Chertt
    Цитата: сибиралт
    Во Вторую Мировую эти Шерманы хорошо погоняли туарегов по Африке

    Как известно, это "Лис пустыни" Роммель, Союзничков по Африке гонял wink

    А они в догонялки играли. У нас в первом классе самая любимая игра была" ловитки": догнгать соперника и" замацать", коснулся его и он стоит,а ты бижиш дальше
    Монархист
  13. Altona Сегодня, 11:29
    Цитата: МИХАН
    Тазик какой то..

    ----------------------
    Представь, Виталий, он до сих пор воюет.
    Altona
  14. танк66 Сегодня, 11:51
    На ж/д станции Сара Оренбургской области, Шерман без башни работал маневровым "паровозом" примерно до 82 года.потом у школы стоял типа памятника ,пока на лом в 90-е не запилили.облазил его -понравилось наличие 2-х движков на 1 валу - на одном катаешься,если навернется - уползаешь на другом.
    танк66
  15. злой партизан Сегодня, 12:36
    Есть прекрасная книга про "Шерман"- "Танкист на иномарке" Д. Лоза. Кто ещё не читал - срочно прочитайте. Не пожалеете.
    злой партизан
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