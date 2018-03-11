В Ленинградскую область «прибыл» американский танк «Шерман»

В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся в Ленинградской области, доставлен американский средний танк "Шерман" времен Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон",

Американский средний танк «Шерман», поднятый с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон», доставлен в расположенную в Ленинградской области бригаду МТО, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЗВО.говорится в релизе.Сообщается, что «по оценке специалистов, поднятый на поверхность танк находится в удовлетворительном состоянии, и в ближайшее время военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона приступят к реставрационно-восстановительным работам».По данным пресс-службы, 9 мая боевая машина займет свое место в рядах развернутых экспозиций и ее смогут увидеть жители и гости Петербурга.В округе добавили, что «в 2017 году военнослужащими Северного флота были обнаружены, подняты на поверхность и переданы в музей для изучения и реставрации останки самолёта "Аэрокобра", найденного в Щук-озере, а также три танка "Шерман" и четыре единицы промышленного станочного оборудования с потопленного транспорта "Томас Дональдсон"».Справка агентства: «Американский транспортный грузовой корабль "Томас Дональдсон" класса "Либерти" был построен в 1944 году, 20 марта 1945 года в 20 морских милях от Кольского залива был торпедирован германской субмариной. Команда успела покинуть тонущий корабль. При попадании торпеды 132-метровый транспорт развалился на три части. В трюмах остались грузы военного и гражданского назначения: танки, зенитные орудия, автомобили, двигатели к быстроходным катерам, дорожные катки, разобранные паровозы, рельсы, колесные пары для железнодорожных вагонов, фермы для строительства».