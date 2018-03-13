Военный флот России. Грустный взгляд в будущее. Фрегаты

«Закончила работу комиссия, которая разбиралась с причинами неудачных пусков. Определены все основные технические доработки, которые нужно сделать, но и дальше коллегам нужно время, я полагаю, что это может быть пара месяцев – до, наверное, середины-конца марта, для того, чтобы провести необходимые тестовые стрельбы. После чего, я полагаю, будет запланирован следующий раунд государственных испытаний».

"предварительная проработка облика фрегата проекта 22350М. Минобороны пока не утвердило облик корабля, из чего следует, что и отдельные характеристики, включая водоизмещение и также состав ГЭУ, пока не определены»

В предлагаемой Вашему вниманию статье мы рассмотрим состояние и перспективы развития такого, в общем-то, нового для наших моряков класса кораблей, как фрегат.В связи с тем, что в ВМФ СССР фрегаты не числились, отнесение кораблей советской постройки к данному классу находится целиком на совести автора. Из всех кораблей, которые были заложены в СССР и находились в ВМФ РФ по состоянию на 1 декабря 2015 г, теоретически, к фрегатам можно было бы отнести сторожевые корабли проекта 11540, последний «поющий фрегат» проекта 61 «Сметливый», а также, быть может, сторожевые корабли проектов 1135 и 1135М «Ладный» и «Пытливый». Однако «Сметливого» мы уже рассматривали в статье, посвященной эсминцам, а про СКР проекта 1135 поговорили в разделе корветов. Соответственно, остались только:Стандартное водоизмещение – 3 590 т, скорость – 30 уз, вооружение: 4*8 ПУ ЗРК «Кинжал», 2*4 ПУ ПКР «Уран» (нет на «Неустрашимом»), 2*3 ПУ ПЛУР «Водопад-НК», 1 РБУ-6000, 1*1 100-мм АУ АК-100, 2 ЗРАК «Кортик», ангар для 1-го вертолета Ка-27.Всего было заложено три таких корабля: «Неустрашимый», «Ярослав Мудрый» и «Туман», но последний в строй не вводился, а в 2016 г было принято решение об утилизации недостроенного корпуса. Единственным отличием между «Неустрашимым» и «Ярославом Мудрым», насколько известно автору, стало отсутствие на первом пусковых установок ПКР «Уран» (при этом есть ли аппаратура управления этими ракетами, автор, увы, не знает).Собственно говоря, если в советском флоте и были корабли, которые можно было назвать фрегатами, так это проект 11540 и есть. Дело в том, что проект изначально создавался как «ответ» на многочисленные фрегаты западных стран – были проанализированы ТТХ всех современных на тот момент фрегатов, выбран лучший из них (это оказался германский фрегат «Бремен») и затем Зеленодольское ПКБ получило задачу спроектировать «такой же, только лучше» - так и получился проект 11540. Кстати, для классификации проекта 11540, 1-ый институт ВМФ предложил ввести в официальную «Табель о рангах» отечественного флота новый класс «фрегат», но С.Г. Горшков посчитал это излишним.Вероятно, главком все-таки был прав, потому что в известной мере «Неустрашимый» как бы продолжил линию развития СКР проекта 1135, но все же с большим уклоном в универсальность. Вне всякого сомнения, ПВО, построенное на «Кинжалах», одной 100-мм АУ и двух ЗРАК «Кортик» много сильнее, чем ЗРК «Оса» и пара 76-мм артустановок. Кроме этого, на кораблях проекта 11540 предусматривалось ударное вооружение в виде восьми ПКР «Уран», которого на проекте 1135 не имелось совершенно (возможность «Раструб-Б» стрелять по кораблям – все же паллиатив). Кроме этого, на кораблях типа «Неустрашимый» появилось то, чего так не хватало проекту 1135 – ангара и вертолетной площадки.Платой за вертолет и универсальность стал рост водоизмещения на 755 тонн и известное ослабление противолодочного вооружения. С одной стороны, за счет установки более современного и мощного ГАК МГК-365 «Звезда-М1» (и вертолета) поисковые возможности «Неустрашимого» существенно улучшились, но при этом вместо четырех ПЛУР, восьми торпедных труб и двух бомбометов корабль получил шесть ПЛУР «Водопад-НК» и один бомбомет.Такая замена не выглядит равноценной. Во-первых, отсутствие 533-мм торпед лишает корабль очень мощного противолодочного оружия как раз на тех дальностях, на которых его ГАК способен обнаружить вражеские ПЛ. Конечно, вместо части ПЛУР «Неустрашимый» может использовать торпеды, но и в этом случае общий боезапас ПЛУР и торпед уменьшился вдвое, что, в общем, не слишком-то радует. А во-вторых, автору настоящей статьи встречались мнения, что в «Водопад-НК» имеет один очень существенный недостаток, в сравнении с иными системами пуска ПЛУР.Дело в том, что тот же «Раструб-Б» работает так – ПЛУР после запуска летит «по ракетному», то есть от момента выхода из пусковой установки и до «прибытия» в точку нахождения вражеской ПЛ ПЛУР находится в воздухе. В то же время ПЛУР «Водопада-НК» выбрасывается в море, подобно торпеде, ракетные двигатели стартуют, когда ПЛУР находится в воде, боеприпас «выныривает» и далее следует к цели подобно ПЛУР «Раструба». Вроде бы – какая разница, но нюанс в том, что в отличие от «сухого» старта «Раструба», «мокрый» старт ПЛУР «Водопад-НК» производит очень много шума и отлично слышен ГАК подводной лодки. Таким образом, экипаж находящейся неподалеку субмарины (а дальность ПЛУР «Водопад-НК» - до 50 км) понимал, что он атакован и мог начинать ответные действия (маневрирование, пуск ложных целей и т.д.). Насколько справедлива такая претензия к «Водопаду-НК» автор сказать не может (не профессионал) но мнение такое существует.Но в целом концепция кораблей проекта 11540 выглядит весьма удачной – если, конечно, рассматривать их как средство морской борьбы в ближней морской зоне. Умеренное водоизмещение (и цена) позволяют осуществлять крупносерийное строительство. Неплохие ПЛО возможности делают корабли этого типа полезнейшим инструментом обеспечения боевой устойчивости наших РПКСН в районах их развертывания – во взаимодействии с противолодочной авиацией и МАПЛ и ДЭПЛ, конечно же. ПВО неспособно отразить массированный налет современной авиации – ну, так против таких налетов бессильны даже ракетные крейсеры. А вот защитить себя от атаки одного-двух самолетов, вертолетов или же крылатых ракет эти корабли вполне могут, что позволяет использовать их там, где массированных налетов не ожидается, но воздушная угроза все же существует. Ударные возможности кораблей проекта 11540 не поражают воображения, но восемь «Уранов» представляют собой вполне ультимативный аргумент в «споре» с корветами или ракетными катерами, а возлагать задачу борьбы с авианосными группировками на кораблики столь небольшого водоизмещения просто бессмысленно. Корабли проекта 11540 получились весьма удачными, и можно только пожалеть, что состав нашего флота пополнили только «Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый».Таким образом, по состоянию на 1 декабря 2015 г у нас было два корабля класса «фрегат», заложенных во времена СССР - все остальные корабли этого класса встали на стапеля уже в Российской Федерации.Стандартное водоизмещение – 3 620 т, скорость – 30 узлов, вооружение: УКСК «Калибр-НК» на 8 ракет, ЗРК «Штиль-1» ПУ на 24 ракеты, 2*2 533-мм торпедных аппарата, РБУ-6000, 1*1 100-мм артустановка А-190, 2*6 30-м АК-630.Данные корабли являются прямым продолжением линии очень удачных отечественных СКР проекта 1135, разработанного Северным проектно-конструкторским бюро (Северное ПКБ), а точнее – его модификации 1135.1 «Нерей». Дело было так – КГБ СССР хотело получить сторожевик для охраны морских границ Советского Союза, и выбор пал на СКР проекта 1135. В результате модернизации пусковая ПЛУР была удалена, а на ее месте расположили 100-мм артсистему. Кормовые 76-мм пушки также были удалены, их место занял ангар и вертолетная площадка.В дальнейшем, в качестве основы для проектирования фрегата, способного действовать в океане, Северное ПКБ использовало именно «Нерей». Данный фрегат изначально предполагался экспортным, Индии он понравился, в результате флот нашего стратегического партнера пополнился шестью фрегатами типа «Тальвар».А вот здесь начинаются загадки. Вроде бы фрегаты типа «Тальвар» получили достаточно приличные возможности в части поиска ПЛ противника - подкильную ГАС APSOH и буксируемую SSN-137. Почему «вроде бы»? По некоторым данным, буксируемую ГАС на эти корабли не ставили, есть только место для размещения SSN-137. И если верны все же именно «другие данные», то, с учетом достаточно средних, на сегодняшний день, возможностей подкильной ГАС APSOH противолодочные возможности «Тальваров» весьма невелики. В качестве основного вооружения «Тальвары» несут пусковую на 8 ракет «Клаб» («Калибр»), но неизвестно, приобретались ли заказчиками ракето-торпеды к ним, или же индусы ориентируются на исключительно ударный вариант.В целом же есть ощущение, что в «Тальварах» произошел уход от противолодочного корабля к ударному фрегату с сильной ПВО, которую обеспечивают один балочный комплекс «Штиль-1» и два ЗРАК «Каштан», представляющих собой экспортный вариант ЗРАК «Кортик». В сочетании с 8 «Калибрами» или «Брамосами» у индусов получился весьма грозный боец.Но – для Индии, потому то основным ее противником на море является Пакистан, самые крупные надводные корабли которого – фрегаты типов 21 и 22Р по совокупности боевых качеств уступают «Тальварам». В то же время относительно слабое противолодочное вооружение индийских кораблей (не лучший ГАС и 2*2 торпедных аппарата с боекомплектом в 16 весьма древних торпед СЭТ-65Э и бомбометом РБУ-6000) до какой-то степени компенсируется тем, что основу подводного флота Пакистана составляют ДЭПЛ довольно немолодого французского проекта «Агоста». Хотя и тут все неясно – индийские фрегаты будут служить не одно десятилетие, а тот же Пакистан собирался приобретать куда более совершенные германские ПЛ типа 212А… Несколько сложнее дело обстоит с противостоянием китайскому флоту, но в целом «Тальвары» вполне дееспособны на фоне китайских эсминцев и фрегатов, а мощной ударной палубной авиации, способной эффективно уничтожать надводные корабли любых классов, Китай пока не обзавелся, и неизвестно, когда это у него получится.В то же время возможности «Тальваров» для задач ВМФ РФ нельзя считать достаточными. Чрезвычайно важная противолодочная функция вышла «обрезанной», а ударные возможности и ПВО не позволяют рассчитывать на успех в противостоянии с АУГ «заклятых друзей».Строительства этих кораблей для ВМФ РФ не предполагалось, но затем, когда стало ясно, что темпы пополнения флота корветами проекта 20380 и фрегатами проекта 22350 крайне далеки от ожидаемых, решено было построить серию из шести таких кораблей для пополнения балтийского и черноморского флотов - по 3 корабля каждому. Но затем было принято решение, что все шесть кораблей этого проекта пойдут на черноморский флот.Разумеется, было не слишком хорошо одновременно строить для нашего флота фрегаты двух разных типов (вместе с кораблями проекта 22350), но все же плюсы данного решения явно перевешивали минусы – отработанная технология строительства «Тальваров», казалось, гарантировала своевременное вступление их в строй. Надо сказать, что просто воспроизвести «Тальвары» для военного флота РФ мы не могли – экспортные индийские фрегаты частично оснащались иностранным оборудованием, которое мы должны были заменить отечественным, поэтому «индийский» проект в любом случае подлежал доработке. И у нас, наконец-то, появилась возможность создать корабль, способный не просто поддержать, но даже преумножить славу своего «предка» - СКР проекта 1135. В отличие от индусов, получивших серию универсальных кораблей, ориентированных в первую очередь на ударный функционал и ПВО, нам требовался универсальный фрегат, чей основной «фишкой» должна была стать противолодочная борьба. Увы… не получилось. По большому счету, проект 11356 является разработкой 90-ых годов прошлого века, и не находится сегодня на острие научно-технического прогресса. Ну так тем важнее было обратить самое пристальное внимание на вооружение и оборудование корабля, по возможности усовершенствовав его и повысив, тем самым, боевые возможности отечественного фрегата. Вместо этого, похоже, возобладала экономия «числом поменьше, ценою подешевле».В результате отечественные корабли «адмиральской серии» (все фрегаты проекта 11356 получили имена адмиралов российского флота) получили, похоже, самую слабую ГАС из всех современных надводных кораблей РФ (у кого она есть, конечно) - МГК-335М-03, которая по своим возможностям уступала даже «тальваровской» ГАС APSOH, а буксируемой ГАС не получили вовсе. С таким оборудованием даже возможности противодействия турецким лодкам германской постройки (тип 209) выглядят несколько сомнительно, а уж выискивать новейшие атомные американские и неатомные европейские подводные корабли в Средиземном море…Есть мнение, что УКСК для ракет «Калибр» фрегатов проекта 11356 не могут использовать ракето-торпеды, но оно, вероятнее всего, ошибочно. А вот применять «Ониксы», «адмиралы» похоже действительно неспособны, следовательно, есть вопрос и по перспективным гиперзвуковым ракетам. ПЛУР семейства «Калибр» «адмиральская серия», скорее всего, нести может, но много ли в этом смысла при наличии столь слабой ГАС? Основная проблема «пращура» «адмиралов», проекта 1135, это наличие «длинной руки» в виде «Раструб-Б», при отсутствии «зоркого глаза», т.е. сколько-то «дальнобойного» гидроакустического комплекса. И вот спустя столько лет мы почти в той же мере воспроизводим данную проблему на отечественных фрегатах проекта 11356.Установку устаревшего ГАК можно было понять, если бы отсутствовало что-то более современное, но у нас к 2010 г уже появились новые комплексы типа «Заря-2» и «Заря-3», устанавливаемые на корветы проекта 20380 и фрегаты 22350 соответственно и представляющие следующее поколение гидроакустических станций. Или опасались, что «Заря» еще не доведены до кондиции (если они на тот момент не были доведены)? Но хотя бы буксируемую «Виньетку» кто помешал поставить? Единственно, что несколько сглаживает эту ситуацию - наличие вертолета, но в целом противолодочные возможности фрегатов проекта 11356 очевидно разочаровывают.ПВО. Здесь тоже не все просто. С одной стороны, множество любителей военно-морского флота выдохнули с облегчением, увидев вместо морально устаревшей однобалочной пусковой зенитных ракет установку вертикального пуска. Но боекомплект остался тем же – 24 ракеты, так что выигрыш получился только в скорости их запуска (что, вне всякого сомнения, очень важно). При этом вместо ЗРАК «Кортик», или хотя бы ЗАК «Палаш», каковые следовало бы ожидать, фрегат получил всего лишь пару «металлорезок» АК-630М. И это тоже совершенно непонятно.С одной стороны, да, действительно, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик» подвергался критике за то, что частенько «не успевал» достреливать из автоматов то, что не было сбито зенитными управляемыми ракетами, поэтому возобладало мнение, что сочетание АК-630 и ЗРК «Кинжал» лучше, чем ЗРАК «Кортик». Но на фрегатах проекта 11356 нет «Кинжала»! Основа ПВО корабля – ЗРК среднего радиуса действия «Штиль-1», а это все же немного разные комплексы и задачи у них – тоже разные. В принципе, ЗРАК «Кортик» (а на более поздних кораблях, если помечтать, «Панцирь-М») по своим возможностям весьма органично дополнили бы ЗРК «Штиль-1». Поэтому размещение вместо ЗРАК обычных наших АК-630М, с точки зрения автора, можно объяснить только мелочной экономией.В целом же, невзирая на все вышесказанное, фрегаты проекта 11356 получились достаточно неплохими кораблями и, конечно, стали долгожданным пополнением для ВМФ РФ. Но очень обидно, что из-за совершенно неуместной, «трехгрошевой» экономии на вооружении и оборудовании они не в полной мере раскрывают заложенный в них потенциал.Как известно, в состав ВМФ РФ были приняты три корабля данного типа: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а остальные три не успели получить турбины, производящиеся на Украине до произошедшего в ней государственного переворота, и теперь уже не получат. По сию пору судьба этих трех кораблей остается неясной. Все же блог bmpd сообщал в июне 2017 г о том, что принято решение достраивать фрегаты проекта 11356 с отечественными газотурбинными установками. Надо сказать, что новая энергетическая установка имеет свои плюсы и минусы.Дело в том, что в оригинальном проекте предполагалось использование двух газотурбинных агрегатов М7Н1 мощностью 30 450 л.с. каждый. Агрегат М7Н1 состоял из двух газотурбинных установок (ГТУ) – одной, мощностью 8 450 л.с. для экономического хода и второй, «форсажной», мощностью 22 000 л.с. для полного хода. Таким образом, на двух «экономических» турбинах фрегат развивал мощность 16 900 л.с., а полная мощность составляла 60 900 л.с.Теперь же, по сведениям блога bmpd, на корабли планируют установку двух газотурбинных агрегатов, каждый из которых состоит из двух ГТУ М70ФРУ, имеющих одинаковую мощность 14 000 л.с.. Таким образом, экономический ход будет осуществляться при мощности турбин 28 000 л.с., а полный ход – при 56 000 л.с.. Что можно сказать по этому поводу? Максимальная скорость фрегатов сильно не «просядет», а вот скорость экономического хода вырастет – однако, вне всякого сомнения, дальность хода с российскими ГТУ упадет – большая мощность двух М70ФРУ приведет к повышенному расходу топлива. Как бы то ни было, достройку второй тройки фрегатов 11356 для отечественного ВМФ можно только приветствовать. Остается надеяться, что раз уж три недостроенные корабля данного проекта все равно будут перепроектированы, то на них найдется место и для «Панцирей-М», и для новейших гидроакустических комплексов, хотя, конечно, это безумный оптимизм. Длительный перерыв в постройке, новые двигатели и адаптация кораблей к ним очевидно ведут к росту стоимости строительства фрегатов, и в этом отношении следует ожидать не дополнительных расходов на совершенствование вооружения, а всемерной экономии.Водоизмещение – 4 500 т, скорость – 30 узлов, вооружение – 2*8 УВП для ракет семейства «Калибр»/«Оникс», 4*8 УВП ЗРК «Редут», 2*4 324-мм торпедных аппарата «Пакет-НК», 1*1 130-мм АУ А-192М, 2 ЗАК «Палаш».История создания фрегатов данного проекта описана многократно и нет смысла повторять ее в очередной раз. Отметим лишь то, что проект 22350 некоторое время рассматривался командованием флота как основной корабль океанской зоны, призванный заменить эсминцы и большие противолодочные корабли флота СССР. Ошибочность подобной концепции проистекала из надежды получить дешевый универсальный океанский корабль в размерениях фрегата, что, увы, невозможно.В начале 2000-х Северное ПКБ создало проект 21956, представляющий собой эсминец полным водоизмещением около 9 000 т (стандартное водоизмещение не сообщается, но по аналогии с тем же «Адмиралом Чабаненко» можно предположить, что оно было на уровне 7 500 т). Корабль должен был получить вооружение из 16 ПКР или иных ракет семейства «Калибр» и 48 пусковых ЗРК «Форт-М», а также восьми 533-мм торпедных труб (с возможностью запуска ПЛУР «Калибр-ПЛЭ»), одно- или двухствольную 130-мм артустановку, два ЗРАК «Кортик» и ангар на два вертолета.Разумеется, «упихать» подобное вооружение во «фрегатское» стандартное водоизмещение в 4 500 т было невозможно, пришлось идти на жертвы. Несмотря на использование значительно более легкого и компактного ЗРК «Редут», количество пусковых установок сократилось до 32. Формально фрегат проекта 22350 несет то же ударное вооружение, 16 пусковых для ракет семейства «Калибр»/«Оникс», но на практике это не так, потому что на фрегате пришлось отказаться от 533-мм торпедных аппаратов в пользу 324-мм «Пакет-НК».Надо сказать, что «Пакет-НК» является весьма серьезной системой вооружения, но все же его торпеды - это в первую очередь противоторпедный боеприпас. Он может применяться и для поражения подводной лодки, но против нее он является оружием «последнего шанса», т.е. на тот случай, когда внезапно в нескольких километрах от корабля обнаружена вражеская ПЛ. При всех плюсах боеприпасов «Пакета-НК» их дальность и скорость хода, конечно, совершенно несопоставимы с «полноценными» 533-мм торпедами.В результате, для того, чтобы иметь возможность эффективно действовать против подводных лодок противника фрегату проекта 22350 придется часть из имеющихся у него 16 шахт занять ракето-торпедами, а вот эсминец проекта 21956? Имея "крупнокалиберные" торпеды и без этого оставался грозным противником для подводной лодки.Но едва ли не самое главное преимущество эсминца проекта 21956 перед фрегатом проекта 22350 – это его мореходность и дальность плавания – на 18,5 узлах экономического хода эсминец способен пройти почти в 1,5 раза больше, чем фрегат на 14 узлах. По этим своим возможностям эсминец проекта 21956 вполне сопоставим с американскими «Арли Берками». Это означает, например, что эсминец 21956 способен сопровождать перемещающуюся АУГ - атомный авианосец, конечно, может оторваться от нашего эсминца, но тогда ему необходимо бросить свое охранение. А вот фрегат проекта 22350 на это неспособен. Кроме того, в мирное время политика Российской Федерации требует обеспечения присутствия ее военных кораблей с целью демонстрации флага в различных районах мирового океана, и эсминец для этого (в силу больших размеров и автономности) приспособлен, конечно, лучше, чем фрегат. И это не говоря уже о том, что на эсминце проекта 21956 была предусмотрено газо-газотурбинная энергетическая установка без использования дизелей, которые у отечественных производителей получаются весьма капризными.Тем не менее, и при всем вышесказанном, фрегаты проекта 22350 стали бы долгожданным пополнением, потому что флот сегодня отчаянно нуждается в кораблях всех классов. К сожалению, головной «Адмирал флота Советского Союза Горшков», заложенный 1 февраля 2006 г, спустя 12 (!) лет строительства все еще не в строю. Общеизвестно, что он давно вошел в состав ВМФ РФ, если бы не проблемы с системой «Полимент-Редут» (представляющей собой симбиоз РЛС «Полимент» и ЗРК «Редут»).Как известно, ЗРК «Редут» - это «оморяченная» версия С-350 «Витязь», зенитного ракетного комплекса средней дальности, использующего, в том числе, ракеты с активной головкой самонаведения. Оба эти комплекса давно должны были поступить в войска и на флот, того же «Витязя» ждали еще в 2012 г, но увы… Казалось, что во второй половине 2017 г «свет в конце тоннеля» все же появился: по словам генерального конструктора концерна Воздушно-космической обороны, «Алмаз-Антей» Павла Созинова, государственные испытания С-350 "Витязь" должны наконец-то были завершиться в 2017 году. А в 2018 г его уже собирались «продвигать» на экспорт.Увы, 2017 г уже позади, а С-350 так и не закончил государственные испытания. Понятное дело, что его морская версия, «Редут», еще более сложна, поэтому… Третьего февраля 2018 г президент ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, дословно, следующее:Также президент ОСК выразил надежду, что «Адмирал флота Советского Союза Горшков» войдет в строй до кона лета 2018 г. Увы, в этом есть определенные сомнения, и дело здесь не только в ЗРК «Редут» или радаре «Полимент». По данным весьма уважаемого ресурса flotprom.ru, «отличились» коломенские дизели, установленные на «Горшкове» – один из них сломался 23 декабря 2017 г., работы по его ремонту производятся непосредственно в машинном отделении. Отдельные части двигателя отправляют в Коломну, чтобы провести ревизию и ремонт, а в случае необходимости – замену. Предстоит также отправка на завод деталей коленчатого вала. Со слов источников, полностью «вынимать» дизель из корабля, прорезая борт, все же не придется, но… ладно, будем надеться на лучшее.Конечно, рано или поздно «Адмирал флота Советского Союза Горшков» все-таки войдет в строй – не в 2018-ом, так в 2019 г, но вот с последующими кораблями серии дело обстоит сложнее – в связи с отказом Украины поставлять нам газотурбинные установки мы остались без новых кораблей. Почему-то в стране, в которой вовсю говорится о создании высокотехнологичных производств, и которая собиралась строить корветы и фрегаты десятками, никто не озаботился созданием качественных дизелей и собственного газотурбинного производства. "Мудрость" этого решения флот познал сполна – сейчас работы по созданию собственных газовых турбин идут полным ходом, но все же их производство в ближайшие годы будет весьма ограничено.Согласно ГПВ 2011-2020 в состав флота должно было войти 6 фрегатов проекта 11356 и 8 фрегатов проекта 22350, по факту на 2018 г мы имеем в строю только 3 фрегата проекта 11356. С высочайшей долей вероятности, оставшиеся 3 корабля «адмиральской» серии войдут в строй в течении ГПВ 2018-2025. Что же до «Горшковых», то 4 мая 2016 г. С.К. Шойгу сказал, что к 2025 г флот должен получить 6 таких кораблей, но, судя по всему, планы опять поменялись. Дело в том, что на сегодняшний день в разных стадиях постройки и достройки находятся четыре корабля этого типа – собственно, сам «Горшков», и еще три фрегата, заложенных в 2009-ом, 2012-ом и 2013-ом годах соответственно. Больше кораблей этого типа не закладывалось, да и слухов о их скором начале строительства нет.Зато появились сведении о некоем «Супер-Горшкове», или фрегате проекта 22305М. Похоже на то, что руководство страны и флота оставило попытки «трамбовать невпихуемое» в минимум водоизмещения, и единственно, что известно о новом проекте – это то, что он будет существенно крупнее строящихся сейчас фрегатов. Полное водоизмещение «Горшковых» указывается в 5 400 т., в то время как тот же показатель у проекта 22350М должен составить… а вот тут начинается интрига. Согласно первым данным о проекте 22350М, его полное водоизмещение будет на 1,1 тыс. т больше, чем у «Горшкова» и составит 6 500 т. В дальнейшем появились сведения, что полное водоизмещение нового корабля будет составлять от 6 500 до 8 000 т. А летом 2017 г заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в ходе Международного военно-морского салона в Петербурге заявил, что водоизмещение фрегата 22350М будет «около 8 000 тонн». Тем самым мы видим, что постепенно проект 22350М развивается в сторону роста до размеров полноценного эсминца.В сети ходит фотография, на которой (возможно!) демонстрируется макет «Супер-Горшкова».Судя по пропорциям, этот корабль сопоставим по своим размерам с эсминцем проекта 21956, о котором мы говорили выше. Минутка славы – о том, что корабль наподобие эсминца проекта 21956 куда лучше подходит нашему флоту, чем малоразмерные фрегаты проекта 22350, мы подробно писали в августе 2016 г в статье «Программа кораблестроения ВМФ РФ, или Очень Плохое Предчувствие (часть 3)» и автор очень рад, что МО РФ в конечном итоге пришло к тем же выводам.Тем не менее ситуация на ближайшее десять-пятнадцать лет остается крайне удручающей. Потому что на 1 декабря 2015 г мы располагали 19 эсминцами и 2 фрегатами еще советской закладки, в том числе:БПК проекта 1155 и 1155.1 – 9 ед.;Эсминцы проекта 956 – 8 ед.;БПК проекта 1134Б – 1 ед.;СКР проекта 01090 (в прошлом – БПК проекта 61) – 1 ед.;СКР проекта 11540 – 2 ед.А всего - 21 корабль, из которых к 2030 г в лучшем случае останутся 7 БПК проекта 1155, «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 и 2 СКР проекта 11540, которые мы описали в начале статьи. В то же время до 2025 г и с учетом поставленных в 2016-2018 гг. кораблей мы в самом лучшем случае получим 6 фрегатов проекта 11356 и 4 фрегата проекта 22350. Вроде бы не так уж и плохо – если только забыть о том, что фрегаты «адмиральской» серии совершенно не ровня эсминцу или противолодочному кораблю, а всего лишь потомки сторожевых кораблей проекта 1135, то есть это корабли классом ниже, чем советские БПК и эсминцы, и рассматривать их как сколько-то полноценную замену нельзя. И если запамятовать о ненадежных коломенских дизелях фрегатов проекта 22350…А что же новейшие фрегаты проекта 22350М? Вообще говоря, именно они должны будут стать теми кораблями, которые смогут заменить сегодняшние БПК и эсминцы, но… На сегодняшний день ни один из этих кораблей не законтрактован, т.е. нет договоров на их строительство. Хуже того, даже проекта 22350М как такового, в общем, не существует. А чтобы было окончательно понятно, в какой стадии сейчас находятся работы по проекту 22350М, процитируем пресс-службу Объединенной судостроительной корпорации от 3 июля 2017 г. С их слов:То есть, по сути дела, на середину прошлого года, не то, чтобы проект, но даже техническое задание на проект не было сформировано. И когда все это будет, и когда первые фрегаты (по сути – эсминцы) проекта 22350М встанут на стапеля – совершенно неизвестно.