Очевидная комбинация: Рубан – Медведчук – Путин

Арест СБУ Владимира Рубана, руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус», потрясает своим размахом. При аресте-захвате на линии разграничения в Донбассе у КПП «Майорск» в машине Рубана обнаружили не просто арсенал оружия, но арсенал для вооружения чуть ли не батальона. Не прошло и суток, как ему было предъявлено обвинение в подготовке покушения на президента Порошенко и планах вооружённого нападения на Верховную раду и администрацию президента, убийств первых лиц режима, причём они перечислены поимённо: Авакова, Турчинова, Яценюка.Для организации такого теракта одного Рубана явно мало, здесь под арест вместе с ним пойдёт вся организация «Офицерский корпус», все его знакомые и друзья.Владимир Рубан отрицает все обвинения, говорит, что из него «делают террориста №1», в действительности его подставил эсбэушник «Кедр», попросил мебель перевезти с неподконтрольных территорий, и арестовал с этой мебелью и с ящиками с гранатами, гранатомётами и пулемётами, миномётом и даже 120-мм минами. То, что из Рубана делают террориста № 1 – верно, но подставил его не «Кедр», он для этого маловат будет, здесь всё СБУ работало, и скорее всего, под руководством ЦРУ.Очень оперативно и информативно выступила главная жертва заговора Порошенко: он сделал заявление, что доказательства заговора Рубана, предоставленные главой СБУ Василием Грицаком, «являются неопровержимыми, цель – дестабилизировать общество через массовые террористические атаки». Грицак сразу добавил к заговору Рубана главу ДНР Александра Захарченко и всё руководство республики. А несколько позже сообщил, что Рубан сотрудничал с движением «Украинский выбор» Виктора Медведчука, был его доверенным лицом, их связи сейчас изучаются СБУ.Владимир Рубан тоже хорош, не только обменом пленных занимался, но и поручения СБУ выполнял, как оказывается. На этом и попался целый генерал в отставке. Возомнил себя неприкасаемым, он же с авторитетом переговорщика по обмену пленных. Для эсбэушных шестёрок он действительно неприкасаемый, но в игре с дьяволом, в которую он влез, неприкасаемых нет, а есть разного рода комбинации.Судя по количеству и качеству подкинутых Владимиру Рубану стволов и боеприпасов, и выдвинутым обвинениям, Рубан потребовался СБУ-ЦРУ в качестве выхода на руководителя «Украинского выбора», экс-премьера и главного переговорщика по обмену пленными на Донбассе Виктора Медведчука. Он, видимо, будет объявлен главой заговора по устранению Порошенко и расстрелу Верховной рады. Каковы их реальные отношения – дело десятое.Ничего удивительного, на Медведчука давно точат зубы нацисты всех ориентаций в Киеве, обвиняют его в связях с Москвой и лично с президентом Владимиром Путиным. Только что американский ставленник Саакашвили и его подручные набрасывались с нападками на Медведчука. Однако, он тоже был неприкасаемый, выполнял какие-то поручения самого Порошенко, часто летал на встречи с Путиным. Но кто-то сильно надавил на самого Порошенко. Кто бы это мог быть?Очевидно, Медведчука обвинят, что он выполнял задание Владимира Путина по перехвату власти в Киеве с помощью "организованной террористической группы" Владимира Рубана. Всё это подразумевает массовые аресты и показательный процесс над «террористами» в духе и масштабах Третьего рейха. Вместо поджога Рейхстага – запланированный расстрел Верховной рады.Постановка задумана грандиозная, одна СБУ такую не потянет, потому что здесь нужна поддержка мировых фейк-СМИ, которую может обеспечить только ЦРУ. Скорее всего, ЦРУ и является разработчиком этой операции, и напрашивается вывод, что конечной её целью является Владимир Путин. Чтобы получить дополнительный повод для делегитимизации президентских выборов в России.Но Владимиру Путину и не такие обвинения предъявлялись, одним больше – одним меньше, какая разница? Только что мировой допинг-скандал пережил. Путин — президент России, обладающей новейшими вооружениями, и никакие фейковые скандалы на него повлиять не могут. То есть Путин, возможно, не конечная цель операции «Рубан – Медведчук».Конечной целью этой операции может быть сам Порошенко, ведь Медведчук – это его креатура, он его пестовал и защищал, зачем-то разрешал летать в Москву. О возможности такой концовки говорит то, что Рубану приписывают сразу две цели: не только покушение на Порошенко, но и расстрел Верховной рады. Когда раскрутится маховик этого процесса, Порошенко может перейти из разряда жертвы в сообщники "террористов", его можно будет обвинить в тайном пособничестве Медведчуку. Сочинят, что покушение на Порошенко было инсценировкой, а настоящей целью Рубана был расстрел Верховной рады и убийство Авакова, Турчинова, Яценюка. Так Порошенко хотел избавиться от своих политических конкурентов.Очевидная политическая цель этой операции – устранение остатков «пророссийской оппозиции» в стране, всех неблагонадёжных с точки зрения нацистов, включая самого Порошенко, и установление откровенной националистической диктатуры. О которой давно грезят бандеровцы.Теоретики давно высказались, что нацизм живёт экспансией, и если она невозможна во вне, то оборачивается во внутрь. Шоу с поиском и репрессиями врагов нации, внешних или внутренних, должно продолжаться, ибо ничего больше нацизм предъявить массам не может. Что бандеровская власть построила на Украине за четыре года, создала, обустроила? Ничего, ВВП страны упал на 50 % — это же разруха, и бандеровцам нужно её на кого-то свалить, пустить пыль в глаза показательными судебными процессами. Порошенко очень подходит на роль козла отпущения за все достигнутые под его руководством «перемоги».Вашингтон заинтересован получить бандеровскую наци-диктатуру, готовую воевать с Россией, если же что-то пойдёт не так, перейдёт к «плану Б»: произойдёт дестабилизация всей страны, вспыхнет гражданская война уже на территории всей Украины, что США также устраивает: Европа будет надёжно отрезана от России зоной гражданской войны, а Вашингтон умоет руки, обвинив в происходящем Москву. Спецпредставитель США Курт Волкер заблаговременно уже догадался обвинить Москву в росте национализма на Украине, так преступник обвиняет жертву, что применить насилие его заставило её сопротивление.Комбинация сложная, но и вписываются в неё серьёзно. Многие заинтересованные лица всё понимают, и будут как-то защищаться, что-то предпринимать для своего спасения. Пресловутая «ночь длинных ножей», без которой не бывает настоящей революции и установления диктатуры революционеров, возможно, уже рядом. Такой всеобъемлющий «заговор Рубана – Медведчука» подразумевает очень большое число заговорщиков, и сверху – донизу. Теперь всё зависит от того, кто лучше считает. Особенно в ВСУ, которые проредят в первую очередь от всех неблагонадёжных с точки зрения наци.Считающие себя «независимыми» украинские политологи и журналисты списывают всё на внутренние разборки и весеннее обострение. Владимир Рубан не представлял никакой опасности для власти, и никакие убийства, конечно, не планировал. «Это деградация и дебилизация государственного украинского организма». Характерно, что им подпевают боевики-волонтёры АТО, они считают, что Порошенко просто зачищает поляну от неугодных политиков, и пришёл черёд Медведчука.Действительно, для покушения на Порошенко достаточно одного снайпера с винтовкой, этого хватило даже для американского президента Кеннеди. Убийство Порошенко само по себе привело бы к дестабилизации режима, без всякой войсковой операции в центре Киева. В то же время расстрел и штурм Верховной рады и Администрации президента совсем не гарантируют достижения приписываемых Рубану целей, президент и руководство страны могут спастись, ведь они располагают вооружённой охраной. Президенту Януковичу в похожей ситуации удалось спастись.Приписываемый Рубану план – это сценарий для дешёвого боевика, а не спецоперация. Почему же СБУ не боится его предъявлять? По завету Геббельса: ложь должна быть громадной, чтобы в неё поверили, и чтобы её можно было использовать для массовых репрессий.Будучи в вихре событий, «независимые» журналисты и волонтёры не видят, что Рубан и «Офицерский корпус» – это первые ласточки, завтра "врагами нации и террористами" объявят их. Это хорошо известная в истории политическая аберрация зрения жертв будущих репрессий – они никогда не верят, что следующие в очереди, ведь они «свои» и ничего противозаконного не делают, верят, как верил и Владимир Рубан. Герой Украины, нардеп Надя Савченко уже арестованному Владимиру Рубану отдала честь. Отдаёт ли она отчёт, что становится в ряды заговорщиков? Она чувствует себя неприкасаемой, каким ещё вчера чувствовал себя Рубан. Таких Надь на Украине много, и за всеми за ними придут.Всем на Украине, кто хорошо относится к Рубану и Медведчуку и разделяет их взгляды, нужно думать сейчас о спасении своих жизней.