Историк, захвативший пулеметы

Всегда прекрасно когда сочетается теория с практикой. В истории русской армии есть человек, который не только писал фундаментальные исторические труды, но и совершал подвиги на поле боя.Его имя – Николай Андреевич Сытинский, автор «Очерков истории 90-го пехотного Онежского полка». Этот прекрасный фундаментальный труд, появившийся в 1903 году и повествующий об истории одного их лучших полков русской армии, знаком любителям отечественной военной истории.Но автор совершил и подвиг на поля боя.Родившись в купеческой семье в 1871 г. г. Гельсингфорс Нюландской губернии, Николай Андреевич, закончив гимназию, поступил в 1888 г. вольноопределяющимся в 90-й пехотный Онежский полк. И с этих пор его жизнь была связана с данным полком. Н. А. Сытинский окончил Виленское пехотное училище, впоследствии участвовал в чине штабс-капитана в Русско-Японской войне.И 26. 08. 1914 г. хранитель традиций и историк полка, а также командир 11-й роты последнего капитан Н. А. Сытинский должен был выбить противника с лесной опушки. Австрийцы успели окопаться, и атака предстояла нелегкая. Перед атакой капитан-историк произнес перед строем роты краткую речь. Хоть в течение нескольких дней бойцы почти не спали, речь произвела глубокое впечатление – боевой дух солдат поднялся.Двинулись вперед. Вначале противник не заметил онежцев, но затем открыл стрелково-артиллерийский огонь.В нужный момент ротный поднял своих бойцов в атаку - и находился в первых рядах атакующих. Н. А. Сытинский руководил как боем, так и преследованием противника.Во время боя офицер был ранен – пуля попала в правый бок.Он получил ранение, когда окопы противника были заняты, и шел яростный рукопашный бой. Несмотря на рану, капитан продолжал руководить боем, и когда онежцы закрепили за собой опушку леса, лишился сил и упал. Потерявшего сознание ротного перевязали - но настоящую перевязку пришлось ждать 10 часов.Ранение было серьезным, и капитан был отправлен в тыл. Рота полностью выполнила поставленную боевую задачу, и ее трофеями стали 2 пулемета. За взятие укрепленной позиции противника и захват в этом бою его ротой действующих пулеметов капитан был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.Один из пулеметов был захвачен рядовым 11-й роты Ермолаевым. Австрийский офицер хладнокровно вел из этого пулемета огонь - нанося большие потери атакующим. Ермолаев подбежал к пулемету, опрокинув «адскую машинку» плечом, а прикладом винтовки размозжил голову пулеметчика.Офицер-историк своим личным примером показал подчиненным пример мужества, связав воедино прошлую и настоящую боевую историю 90-го Онежского полка – и сам стал украшением истории родной части.