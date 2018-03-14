08:41 14 марта

Историк, захвативший пулеметы

Всегда прекрасно когда сочетается теория с практикой. В истории русской армии есть человек, который не только писал фундаментальные исторические труды, но и совершал подвиги на поле боя.

Его имя – Николай Андреевич Сытинский, автор «Очерков истории 90-го пехотного Онежского полка». Этот прекрасный фундаментальный труд, появившийся в 1903 году и повествующий об истории одного их лучших полков русской армии, знаком любителям отечественной военной истории.




Но автор совершил и подвиг на поля боя.

Родившись в купеческой семье в 1871 г. г. Гельсингфорс Нюландской губернии, Николай Андреевич, закончив гимназию, поступил в 1888 г. вольноопределяющимся в 90-й пехотный Онежский полк. И с этих пор его жизнь была связана с данным полком. Н. А. Сытинский окончил Виленское пехотное училище, впоследствии участвовал в чине штабс-капитана в Русско-Японской войне.

И 26. 08. 1914 г. хранитель традиций и историк полка, а также командир 11-й роты последнего капитан Н. А. Сытинский должен был выбить противника с лесной опушки. Австрийцы успели окопаться, и атака предстояла нелегкая. Перед атакой капитан-историк произнес перед строем роты краткую речь. Хоть в течение нескольких дней бойцы почти не спали, речь произвела глубокое впечатление – боевой дух солдат поднялся.

Двинулись вперед. Вначале противник не заметил онежцев, но затем открыл стрелково-артиллерийский огонь.

В нужный момент ротный поднял своих бойцов в атаку - и находился в первых рядах атакующих. Н. А. Сытинский руководил как боем, так и преследованием противника.

Во время боя офицер был ранен – пуля попала в правый бок.

Он получил ранение, когда окопы противника были заняты, и шел яростный рукопашный бой. Несмотря на рану, капитан продолжал руководить боем, и когда онежцы закрепили за собой опушку леса, лишился сил и упал. Потерявшего сознание ротного перевязали - но настоящую перевязку пришлось ждать 10 часов.



Ранение было серьезным, и капитан был отправлен в тыл. Рота полностью выполнила поставленную боевую задачу, и ее трофеями стали 2 пулемета. За взятие укрепленной позиции противника и захват в этом бою его ротой действующих пулеметов капитан был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.

Один из пулеметов был захвачен рядовым 11-й роты Ермолаевым. Австрийский офицер хладнокровно вел из этого пулемета огонь - нанося большие потери атакующим. Ермолаев подбежал к пулемету, опрокинув «адскую машинку» плечом, а прикладом винтовки размозжил голову пулеметчика.

Офицер-историк своим личным примером показал подчиненным пример мужества, связав воедино прошлую и настоящую боевую историю 90-го Онежского полка – и сам стал украшением истории родной части.
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 06:10
    Все люди делятся на тех кто способен встать из окопа и на тех кто сделать это не может... И последних все больше и больше...
    Vard
  2. Ольгович Сегодня, 07:35
    А какова же дальнейшая судьба Сытинского и продолжил ли он свой труд, вышедший в 1903 г?
    Какая-то недосказанность....
    Ольгович
    1. кипеж Сегодня, 07:56
      Да он закончил свой труд задолго до начала ПМВ
      История 90-го Онежского полка, аж в 903 году.
      Какая-то недосказанность

      Какая недосказанность?
      речь о конкретном подвиге
      кипеж
      1. Вышибала Сегодня, 08:21
        Вообще это прекрасная традиция - когда офицеры становятся историографами своих частей
        Случай с Сытинским в этом смысле - не исключение
        Автор другого полковика - тоже капитан
        Вышибала
  3. andrewkor Сегодня, 07:40
    На уровне простых солдат,казаков ,офицеров героизма было много,чего не скажешь о генералитета в подавляющем числе.От сюда и унизительные поражения в войнах 20го века,особенно в Русско-японскую войну!
    andrewkor
    1. кипеж Сегодня, 07:58
      Здрасьте
      Как кто-то когда-то писал - не дело генералов в атаку ходить.
      Но и генералы проявляли образцы подвига.
      Ознакомьтесь:
      Генеральская атака
      https://topwar.ru/99713-generalskaya-ataka.html
      кипеж
      1. Вышибала Сегодня, 08:17
        Да и в Русско-Японскую генералы себя проявляли
        Того же Кондратенко, Белого или Келлера можно вспомнить
        У людей просто все никак не выветрятся штампы былой пропаганды
        Вышибала
  4. parusnik Сегодня, 07:53
    Н. А. Сытинский-с 1918 г. в Добровольческой армии. В 1918 помощник командира 8-й роты 1-го Офицерского (Марковского) полка. Дальнейшая судьба неизвестна.
    parusnik
  5. кипеж Сегодня, 07:55
    Сытинский – «Клочков» ПМВ
    Замполит и командир – в одном лице.
    Спасибо за показательный рассказ!
    кипеж
    1. Вышибала Сегодня, 08:18
      Замполит и командир – в одном лице.

      Точно
      И бойкий мужик
      Ничего что "15-летний капитан".
      Вышибала
  6. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:28
    Прекрасная статья! Николай Андреевич Сытинский—замечательный образец русского офицера эпохи Императорской России—отлично и всесторонне образованный, ответственный и потрясающе храбрый человек. И подобных ему в русской императорской армии были тысячи и десятки тысяч—тех, кто честно воевали за свою Отчизну и не прятался в бою за спины своих нижних чинов. На таких как капитан Сытинский должны равняться современные офицеры.
    Алексей Владимирович, сердечно благодарю Вас за восстановление памяти ещё об одном русском Герое! hi
    ПоручикТетеринъ
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