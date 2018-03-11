Пекин готов защищать свои интересы в торговой войне с США

Я бы хотел отметить, что победителей в торговых войнах нет, а если она возникнет (между США и Китаем), то это будет настоящей катастрофой не только для двух стран, но и для всей мировой экономики. Пекин не желает начала торговой войны и не может быть ее инициатором, однако мы в состоянии ответить на любой вызов и защитить интересы своей страны и нашего народа,

Пекин не желает начинать торговую войну с Вашингтоном, но в случае ее возникновения он в состоянии защитить свои интересы, передает РИА Новости заявление министра коммерции КНР Чжун Шаня.сказал Чжун Шань на пресс-конференции.Он рассказал, что Китай и США «начали активно развивать свои торгово-экономические отношения 40 лет назад, за это время масштабы взаимной торговли выросли в 232 раза, взаимные инвестиции уже превысили 230 миллиардов долларов».По словам министра, потенциал сотрудничества двух стран довольно большой, и, «конечно, при таких показателях невозможно избежать возникновения некоторых проблем».Он указал на то, что возможность начала торговой войны беспокоит весь мир, поэтому «обе стороны должны предпринимать совместные усилия для укрепления сотрудничества».Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. По его словам, пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». В ответ Пекин призвал Белый дом как можно скорее отменить введенные пошлины, которые наносят вред как другим странам, так и самой Америке.