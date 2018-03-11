12:57 11 марта
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Пекин готов защищать свои интересы в торговой войне с США

Пекин не желает начинать торговую войну с Вашингтоном, но в случае ее возникновения он в состоянии защитить свои интересы, передает РИА Новости заявление министра коммерции КНР Чжун Шаня.



Я бы хотел отметить, что победителей в торговых войнах нет, а если она возникнет (между США и Китаем), то это будет настоящей катастрофой не только для двух стран, но и для всей мировой экономики. Пекин не желает начала торговой войны и не может быть ее инициатором, однако мы в состоянии ответить на любой вызов и защитить интересы своей страны и нашего народа,
сказал Чжун Шань на пресс-конференции.


Он рассказал, что Китай и США «начали активно развивать свои торгово-экономические отношения 40 лет назад, за это время масштабы взаимной торговли выросли в 232 раза, взаимные инвестиции уже превысили 230 миллиардов долларов».

По словам министра, потенциал сотрудничества двух стран довольно большой, и, «конечно, при таких показателях невозможно избежать возникновения некоторых проблем».

Он указал на то, что возможность начала торговой войны беспокоит весь мир, поэтому «обе стороны должны предпринимать совместные усилия для укрепления сотрудничества».

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. По его словам, пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». В ответ Пекин призвал Белый дом как можно скорее отменить введенные пошлины, которые наносят вред как другим странам, так и самой Америке.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. Тралл Сегодня, 10:48
    Правая рука не может воевать с левой. smile
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 10:55
      Пока что это больше похоже на войну Трампа со своей головой.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 11:19
        Цитата: cniza
        Пока что э laughing то больше похоже на войну Трампа со своей головой.

        веселый и.д.и.о.т. laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 11:35
          Ну да , будут смеяться до слез. lol
          cniza
      2. assa67 Сегодня, 11:41
        Виктор,приветствую hi ...трамплин введением пошлин "кинул"не только китайцев,даже гейропа шары выкатила,орут как потерпевшие...а еще говорят,что он не наш агент laughing
        assa67
        1. cniza Сегодня, 11:49
          Доброго времени Андрей! hi , так они США кое где Фаберже прищемил. lol
          cniza
          1. assa67 Сегодня, 11:52
            надо бы тиски по-больше,и закрутить по-крепче
            assa67
    2. Svarog Сегодня, 10:56
      Цитата: Тралл
      Правая рука не может воевать с левой. smile

      Американцы очень расчетливы.. и по моему мнению, коли они это затеяли, значит в этом будет выгода для них...
      Svarog
      1. Симон Сегодня, 11:01
        А китайская расчетливость не сколько не хуже американской! request
        Симон
        1. Svarog Сегодня, 11:04
          Цитата: Симон
          А китайская расчетливость не сколько не хуже американской! request

          Посмотрим.. но инициаторы американцы ,а значит, ответы все Пекина просчитаны.
          Svarog
          1. Симон Сегодня, 11:09
            Китай уже не та "птица", которую можно будет задавить! stop
            Симон
      2. Alex-a832 Сегодня, 11:10
        Цитата: Svarog
        Американцы очень расчетливы.. и по моему мнению, коли они это затеяли, значит в этом будет выгода для них...

        Шизоидная вера американцев в свою "исключительность" снижает им зрение, слух и способность анализировать цепочки вероятных причинно-следственных связей, мешают им действовать дальновидно. Если кто и развалит долларовую империю, так это сами США, отвратив от нее основных игроков, имеющих влияние на политико-экономические связи государств в мире. Шутка про Величайшую угрозу национальной безопасности США - две квадратные мили, на которых стоит Капитолий и Белый дом, это не шутка, а констатация факта.
        Alex-a832
      3. Серж Горелый Сегодня, 11:15
        Козьма Прутков: " Хочешь быть счастливым- будь!"
        Серж Горелый
      4. sabakina Сегодня, 11:19
        Цитата: Svarog
        Цитата: Тралл
        Правая рука не может воевать с левой. smile

        Американцы очень расчетливы.. и по моему мнению, коли они это затеяли, значит в этом будет выгода для них...

        С таким расчётом 300-летнему государству придётся искать новое местожительство на Луне или Марсе!
        sabakina
        1. влад66 Сегодня, 11:30
          Цитата: sabakina
          С таким расчётом 300-летнему государству придётся искать новое местожительство на Луне или Марсе!

          Слава! hi Здрав Будь!Если бы полосатые улетели бы на Альфа Центавру,то в мире наступила бы тишь,гладь и благодать. laughing hi
          влад66
          1. assa67 Сегодня, 11:42
            еще остаются шумерас-бандерлогас,или с собой заберут? laughing
            assa67
            1. влад66 Сегодня, 11:45
              Цитата: assa67
              еще остаются шумерас-бандерлогас,или с собой заберут? laughing

              Андрей,шестерок они с собой конечно возьмут,туалеты и ботинки им надо кому то чистить,но не всех,остальных просто кинут. hi
              влад66
              1. assa67 Сегодня, 11:51
                так на ботинки и сортиры у них мексиканцев хватает-не надо из-за лужи вывозить...им бы ,Влад,еще пару войн развязать по-дальше от своих границ,и чтобы жертв по-больше было...идея"золотого миллиарда" не оставляет воспаленные мозги
                assa67
    3. сибиралт Сегодня, 11:15
      Да что там сталь и алюминий для Китая. Вот если Трамп обложит пошлиной китайские шмотки и бытовую технику это будет серьезный удар. winked
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:48
    Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. По его словам, пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки»

    Боком вылезет эта "защита национальной безопасности Америки». Китайцы, в статье о них речь, в обиду себя не дадут. Это уже не тот Китай 50-х годов прошлого века, постоять за себя сумеет.
    a.s.zzz888
    1. Чёрный Сегодня, 10:51
      трамп-парамп опилки, трамп-парамп вопилки,а также кричалки, шумелки, свистелки,сопелки,пыхтелки сочиняет он неплохо иногда......Ну а что делать остаётся? Госдолг нешутейный, а гиперинфляция всё спишет. smile.....
      Чёрный
    2. LSA57 Сегодня, 10:57
      Цитата: a.s.zzz888
      Китайцы, в статье о них речь, в обиду себя не дадут. Это уже не тот Китай 50-х годов прошлого века, постоять за себя сумеет.

      да и гейропейцы подтянутся. трампка уже всех доставать стал
      LSA57
    3. Симон Сегодня, 11:03
      А кое где и мы Китаю поможем! wink
      Симон
      1. taiga2018 Сегодня, 11:13
        Цитата: Симон
        А кое где и мы Китаю поможем!

        в чем то помочь,а тем более помешать мы вряд ли сумеем,а вот сумеем ли извлечь выгоду из этой торговой войны,вот об этом надо думать...мне думается нам от этих разборок точно хуже не будет,внимание будет отвлечено от нас...
        taiga2018
        1. ML-334 Сегодня, 11:44
          Помогать надо Трампу-это он вычищает наш гадюшник.От китайцев хрен что добьёшся-хитрозадые.
          ML-334
  3. Геркулесыч Сегодня, 10:51
    Выразите америке пару сотен китайских предупреждений, да на айфонах для америки изоброзите задницу Трампа, подтирающегося американским флагом? ?? lol
    Геркулесыч
    1. Серж Горелый Сегодня, 11:04
      Цитата: Геркулесыч
      Выразите америке пару сотен китайских предупреждений, да на айфонах для америки изоброзите задницу Трампа, подтирающегося американским флагом? ?? lol

      А что такое "изоброжение?" Типа юмор? Наши давеча, в 1940, над картонной немецкой армией хохотали. До сих пор не смешно.
      Серж Горелый
  4. Серж Горелый Сегодня, 10:52
    В треугольнике "партнёров" - Китай, Россия, США, победит тот, кому удастся качественно стравить оставшихся двух!
    Серж Горелый
    1. LSA57 Сегодня, 10:58
      Цитата: Серж Горелый
      В треугольнике "партнёров" - Китай, Россия, США, победит тот, кому удастся качественно стравить оставшихся двух!

      трампка сам стравится со всеми в треугольнике
      LSA57
    2. Симон Сегодня, 11:06
      Мне кажется, что в этом треугольнике у американцев тупой угол, а у нас с Китаем острые! wink laughing
      Симон
      1. Серж Горелый Сегодня, 11:11
        Реально у нас самое тяжёлое положение- катастрофически маленький людской ресурс. А как сказал великий человек " кадры решают всё."
        Серж Горелый
    3. sabakina Сегодня, 11:30
      Цитата: Серж Горелый
      В треугольнике "партнёров"

      Треугольник будет выпить!
      sabakina
  5. Сергей Д_2 Сегодня, 10:53
    От так от!А ,помнится,китайцы ходили в одинаковых синеньких штанах и дружно воробьев уничтожали.
    Сергей Д_2
    1. LSA57 Сегодня, 11:00
      Цитата: Сергей Д_2
      ,помнится,китайцы ходили в одинаковых синеньких штанах и дружно воробьев уничтожали.

      а ещё у них были какие то там хунваинбины...ну вроде так их звали, точно не помню feel ну это вроде как бандерлоги в уркаине
      LSA57
  6. изя топ Сегодня, 10:57
    на какую сумму у китая амерских облигаций?
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:00
      Изя hi -желаете "на хвост упасть "??? wassat По слухам, свыше одного триллиона с четвертью в баксах hi
      Геркулесыч
      1. изя топ Сегодня, 11:09
        Цитата: Геркулесыч
        По слухам, свыше одного триллиона с четвертью в баксах

        в случае чего,станок фрс-ный не перегреется?
        изя топ
  7. 23рус Сегодня, 11:01
    Трамп решил повоевать с международным капиталом? Транснациональных инвесторов победить? Ну, ну... wink
    23рус
    1. Серж Горелый Сегодня, 11:28
      Международный капитал- система построенная англосаксами. Таки да ,,с,, капиталом, никак не против.
      Серж Горелый
  8. Дормидонт Сегодня, 11:10
    Работайте, братья!
    Дормидонт
  9. Серж Горелый Сегодня, 11:30
    Цитата: Симон
    А кое где и мы Китаю поможем! wink

    Нам бы кто помог...
    Серж Горелый
  10. Ураган70 Сегодня, 11:49
    Цитата: Svarog
    Цитата: Тралл
    Правая рука не может воевать с левой. smile

    Американцы очень расчетливы.. и по моему мнению, коли они это затеяли, значит в этом будет выгода для них...

    Нет понятия - расчетливые американцы, а есть факт расчетливого управления сионистами, масонами, комитетом300, Бельдербером(назовите, как хотите) тупой, инертной, потребительской массой американочеловеков!
    Ураган70
  11. APASUS Сегодня, 12:03
    Честно говоря я верю в то что китайцы могут начать торговую войну с США,а вот все возгласы из ЕС ,мне кажется останутся без ответа.Уж слишком поджали американцы ЕС ,а вернее всех руководителей .Пока все что хотели сделать американцы с Европой ,все у них получилось.
    APASUS
  12. Zomanus Сегодня, 12:48
    Интересно, а Трамп посчитал стоимость выплавки американской стали и алюминия?
    Интересно, а Трамп учел, что цена для Америки автоматом возрастет на процент пошлины?
    Трамп конечно сделал красивый жест, типа он поддерживает своих.
    Но вот в какую копейку ему это выльется...
    Zomanus
  13. loginovich Сегодня, 12:55
    Помнится когда Союз мочили рассказывали о ядерной войне пугали последствиями ядерной войны в результате особо одаренных убедили (нас с вами) развалить свою страну. И как практика показала угроза войн ни куда не пропала. И эта "торговая" ни когда не закончится.
    loginovich
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